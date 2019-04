Flash Deportes SER de las 14:30 (19/04/2019)

no tengo ninguna duda que la temporada que viene

Voz 0501

00:32

todas las rebeldía todo el jugador que es en todas las situaciones que ha vivido esta temporada lo hará muy bien no veo no veo otra situación que encontrar en la en la pretemporada que viene un Costa con con ilusión con hambre y con ganas de revertir esta temporada que no es la ideal para para todo lo que eso él ya sea en el Atlético de Madrid y en todos los equipos