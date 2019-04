La casa de las 7 chimeneas

Voz 1 00:00 Madrid del enciende

Voz 2 00:09 bueno les decía que íbamos a hablar de la Casa de las siete chimeneas

Voz 1515 00:12 la plaza del Rey el edificio del Madrid antiguo pues uno de los que tiene David Zurdo más historia por supuesto de leyendas hoy en la sede del Ministerio de Cultura y Deporte pero tal vez haya quién todavía no sepa que dicen que habita el fantasma de una bella mujer

Voz 0281 00:28 como mínimo como mínimo puede haber incluso más pero como mínimo es la leyenda más famosa la de una bella mujer que se llamaba así todo coincide con esta historial Elena la Casa de las chimeneas es un edificio que se construye en el siglo XVI se considera que el arquitecto principal porque aquí también se una en muchísimas historias leyendas o informaciones parciales no es Juan Bautista de Toledo que es el primer arquitecto de El Escorial el arquitecto original de El Escorial luego lo sustituye Juan de Herrera que creo que es mucho más conocido no por todo el mundo y también en la Casa de las siete chimeneas Se supone que que Juan de Herrera hace una ampliación posterior pero Juan Bautista de Toledo podríamos decir que es es arquitecto tan interesado por lo arcano lo antiguo el templo de Salomón los constructores de la Antigüedad que crea el monasterio del Escorial con indicaciones de Felipe II siempre hay que tenerlo en cuenta Felipe II participa era un arquitecto vamos a decir aficionado Felipe II mismo también influye o incluyen entre sus obras esta casa de las siete chimeneas

Voz 1515 01:26 fíjate que hemos hablado en muchas ocasiones de lo que supuso Felipe

Voz 3 01:30 mundo para Madrid en era un tipo de muchas contradicciones llegó a ser expulsada excomulgado por el papa exclusivamente si llegó a ser excomulgado mas que luego se

Voz 0281 01:40 admitió porque tenía una una guerra abierta con con con el Papa no solamente por la parte que siempre se ha entendido así no el Papa en aquella época el papado tenía unos territorios que en un Estado que tenía guerras Si luchaban y disparaban cañones en el frente y todo esto pero es que además Felipe II quería ser lo que se llama el concepto antiguo que era el rey del mundo el rey del mundo en principio podía existir pero no podía estar no designado por el Papa debía haber sido alguien pues quizá El emperador del Sacro Imperio Romano que no era Felipe II su padre sí lo fue y entonces está estas luchas que además también le enfrentaron con la Inquisición a Felipe II en numerosas ocasiones porque el el libro de el Índice de libros prohibidos de Felipe II no era el mismo que el que tenía al el Papa o la Inquisición entonces todo lo llevó a muchísimos líos y agente que estaba con él porque a veces se ven Avan yendo a buscar no a buscar las cosquillas a algunos personajes no tan poderosos claro al Rey Felipe era muy muy difícil pero ahora que tenía muchas contradicciones una de ellas que tiene que ver un poco indirectamente con esta leyenda es que el de esta Elena de esta chica tan joven de unos veinte años

Voz 1515 02:41 oye fantasmas dice que por las es

Voz 0281 02:44 deambulaba deambula por menos de entre las siete chimeneas

Voz 1515 02:47 porque una parte de verdad es que apareció un cadáver años

Voz 0281 02:50 sí sí sí sí sí sí apareció un cadáver en el siglo XIX osea que todo esto cuadrar cuadra pero Felipe II que es que se cuenta en esa leyenda que se enamora de esta porque era prendados de esta chica que no tiene un nivel egregio como para poder casarse con él pero sí que bueno pues se convierte en su amante insisto de la leyenda lo que no es leyendas que Felipe II en El Escorial encargó uno de las series de cuadros que encarga para el esto Escorial eran cuadros eróticos cuadros que quizá antes incluso es decir que buscaba en ellos y lo que hoy en día se puede llamar pues imágenes casi pornográficas y esto me lo contó Fernando Marías el historiador del artesano es que no es que sea una curación pero que alguien pueda decir es un héroe

Voz 1515 03:29 que eran de esta mujer de Lena

Voz 0281 03:32 eran eran cuadros posteriores y que y que tienen digamos esa función que bueno en aquel momento se interpretaba como que tenía que estar recogida como una cosa más vamos a cultural de todo esto pero en realidad tenían una función muy concreta en aquella época no existía no se hacía un cuadro el arte por el arte no existía cada cuadro cada pintura cada representación artística función no tenían la función era para algo en el caso del arte erótico no podemos interpretar que sea simplemente estético sino que tenía esa función que probablemente era pues para que Felipe II pues se deleitar a internamente el solo ya sabes que no contaremos en ello

Voz 1515 04:08 la potencia que era contradictorio porque fíjate ha pasado a la historia como un tipo muy vinculado también al al Vaticano a la Iglesia después recuerdo que en uno de los programas Nos contaste que había construido la salida del Monasterio del Escorial había decidido construir el monasterio del Escorial exactamente donde eh porque también un poco la superstición no

Voz 0281 04:30 es una de las teorías que se supone que en esa zona avión a Boca del Infierno y que El Escorial pretendía que es una versión moderna del templo de Salomón de la Antigüedad que pretendía tapar esa ese lugar esta es una cuestión en mítica vamos a decir no no se puede asegurar que fuese así pero estaba quizá entre lo que se manejaba en aquel momento lo que sí que desde luego no hay dudas que Felipe II lo que quiso es alejar a El Escorial de Madrid porque claro Madrid en aquella época estaba muy lejos de Madrid no muy cerca de la ciudad refiero de la capital y estar un poco alejado de la Corte y no tener que digamos respirar los aires que se respiraba no

Voz 1515 05:04 la Corte bueno vamos a abrir el teléfono a los oyentes que hemos pensado plantearles una pregunta en torno a este misterio estos misterios varios de la Casa de las siete chimeneas que les va a plantear y sobre todo que tenemos de regalo que es lo del libro que decía antes

Voz 0281 05:18 sí primero digo el regalo y luego el la pregunta

Voz 4 05:20 poner los dientes largos exacto no es la el regalos era una no

Voz 0281 05:24 novela que en que tiene una pequeña rareza una novela de la que soy autor junto con Hugo estuve en hijo que es que tiene que ver con una película pero no lo habitual siempre es hacer la novela y luego hacer la el guión y la película de yo aquí primero escribimos el guión la película se filmó una película que se llama anómalo us protagonizada por Lluís Homar ir después hicimos la novela de la película porque vimos que se las quedaban cosas que contar entonces esta novela tiene más información que la película pero a la vez es raro porque el proceso suele será el regreso a ver si tiene una buena novela sale una película asigne sí sí sí que ha sido al revés de una buena película sale una buena novela hay muchas veces las películas tan supera las novelas lo que pasa es que en general yo fíjate tengo una teoría que es que a veces el el gusta más la novela porque tiene más información porque te da más información porque te permite imaginar no es que yo creo que la clave

Voz 1515 06:13 sabes que la novela

Voz 0281 06:14 te permite imaginar entre cada novela y te has

Voz 1515 06:16 creado tus propios personajes tu propia historia y de repente la ves llevada con la imaginación y la fantasía de otra persona no corresponde con lo que tú te

Voz 0281 06:24 no por supuesto tiende a decepcionar habitualmente es que una novela realmente él escrito sólo ponen la mitad eh el lector poner la otra mitad por eso cada lector tiene una experiencia distinta Bertone no nos de esa manera pero hay grandísimas películas que lo que el viento se llevó por ejemplo no basada en una novela o las está si leer la lista de Schindler es mucho mejor la película que la rueda

Voz 1515 06:43 pasó con esa película la vi la película bueno lo he visto en bucle muchas veces leí el libro dice no puedes no puedes sentar mejor al no pues me compré la segunda parte que él nunca es bueno si se llega una película pero muy mala

Voz 0281 06:58 sí me mucho muy posterior pastorear

Voz 1515 07:00 hay en la novela fantástica la la segunda parte de la película de lo que el viento se llevó lo que termina escribiendo Margaret Mitchell no es que vamos a regalar este libro

Voz 0281 07:12 si alguien nos llame y acierte el que nadie pues la verdad es que es una pregunta difícil pero tampoco que sea demasiado difícil es si en la casa de las siete chimeneas a parte de ese esqueleto femenino que hemos dicho que se encontró se encontró también en algún momento histórico un esqueleto de un hombre un esqueleto de un hombre emparedado concretamente sí sí central si se encontró en queda dicho cuando se encontró porque al decirlo así es evidente que se encontró porque si no no daríamos tantos datos pero cuando se encuentra este este esqueleto de un hombre emparedado cuál

Voz 1515 07:42 no se encuentra eso no hay que dar la fecha exacta

Voz 4 07:45 vale con el año más jóvenes la

Voz 0281 07:48 época masona vamos con la época más o menos es un misterio entorno eso sí también se dice que pudo ser un sirviente al que asesinaron hilo emparedado pagaron para ocultar el cadáver y que su fantasma por supuesto como todos también está por ahí pululando no

Voz 1515 08:05 ahora su poco inquietante

Voz 0281 08:07 sí yo muchas veces lo he pensado de verdad es decir vaya sitio para para tener el despacho no pero bueno si te nombran ministro de Cultura merece la pena eh

Voz 1515 08:14 bueno nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta al primero que nos llame in acierte exactamente cuando fue encontrado el cadáver de este hombre emparedado en la Casa de las siete chimeneas de regalamos este libro que vamos a recordar cómo se llamadas

Voz 0281 08:30 se titula anómalos y es la historia de una película en la que portar dos pinceladas hay un muchacho esquizofrénico que su psiquiatra le pide para demostrarle no que todo lo que él dice que siente que ve que aparece es falsa gran Lluís Homar y lo digo no solamente porque eso sí de siempre no de verdad que es un grandísimo actor que además se planteo sanos no sabes hasta qué punto no sometió al tercer grado a los autores del guión para poder documentar su papel y esto en España créeme que no es habitual no menos saqueo redoblar hemos el aprecio que tenemos a este gran actor no

Voz 1515 09:04 que tuvimos en el programa se unos mensajes si eso extraordinario

Voz 0281 09:07 si esta película estado protagoniza

Voz 1515 09:09 la porque mar narra la historia de quiénes de que

Voz 0281 09:12 de ese esquizofrénico es el psiquiatra Lluís Homar es el doctor Félix de origen alemán pero americano la película está rodada en inglés In bueno Le pide que grabo que se grave asimismo con una cámara de vídeo porque cuando los repasen juntos esas imágenes que agravado verá que hombre lo que él dice que aparece qué pasa qué tal no va a estar no es tanto lo que está o no está en la imagen sino que el psiquiatra no tiene la intención que dice tener hay un cadáver de un niño promedio que se encuentra en un bosque y tampoco la agente del FBI que interroga al psiquiatra es quien dice ser osea que todo es una historia de grandes equívocos y que solo al final se entiende parcialmente creo que se dejan algunos cabos sueltos que para eso está la novela nueve cero dos catorce

Voz 1515 09:52 sesenta sesenta vamos a recordar porque estábamos hablando en la casa de Patxi siete chimeneas actual sede del Ministerio de Cultura les hemos planteado a los oyentes esta historia del emparedado del cadáver que apareció cuando aparece pero hemos quedado con la historia de La bella Helena que después de quedar viuda ella se casa con el capitán Zapata no

Voz 0281 10:11 no no el que se queda aviones del capitán Zapata precisamente ya se casa por amor realmente

Voz 1515 10:15 no no digo se casa con el capitán Zapata y se queda viuda

Voz 0281 10:18 sí sí claro que da Viola si ya en un año porque el capitán Zapata era un militar y de cierto nivel por un capitán en aquella época era un grado muy alto estaba en Flandes y en lava vamos y luego participan la batalla de San Quintín inmueble entonces ella se queda queda viuda dicen que por por por ese gran amor que tenía hacia el capitán Zapata empieza a no comer duerme mal sequedad pues en los huesos practicamente fallece por esa tristeza claro esa es una de las pensiones porque hay otra que es la de los criados de la casa dicen que no que eso de que ese dejó morir nada de nada allá al parecer la visitaba Felipe II siendo todavía Príncipe antes posiblemente de de casarse con el capitán Zapata tuvo quizá algo con ella después es lo que la leyenda dice no los criados lo que cuentan es que no que ya ha aparecido acuchillada en el sótano de la casa y que con cortes no que porque muestran que ha sido asesinada lo que no saben es quién la asesinado el pueblo de Madrid lógicamente empieza a decir que tiene que ver con Felipe II pero al que se acusa en el juicio es el padre de Elena y el padre de Elena no se sabe muy bien por qué quizá pues abrumado no superado por esas acusaciones sea orca en la Casa de las chimeneas saque fíjate también que las

Voz 1515 11:28 por parte del pueblo de Madrid de aquella época recayeron sobre Felipe II pero yo no gustó fantasma que dicen que se ve vamos a saludando a los oyentes a ver si tienen el dato el primero año ha sido Juan Carlos Juan Carlos qué tal hola hola buenos días a ver cuéntanos bueno casi tardes ya

Voz 5 11:46 mira la fecha exacta de cuándo fue el la el arreglo de la Casa de las siete chimeneas y la obra que hizo Chueca luego hacer anejo el el Ministerio nadan a obra nueva de Ministerio Cultura que era una extensión de en realidad eso no se hizo para ministerios sino para para Cortijo fuese exactamente creo que fue en el ochenta pero no lo sé porque yo iba con mi tío por la obra porque emitió era el vigilante

Voz 1515 12:15 y que lo contaba selectivo cosa que le contaba su tío

Voz 5 12:21 bueno pues de todo mitin fue vigilante nadie te simultáneas pues no sé no treinta

Voz 1515 12:26 contaba que veía la bella Helena

Voz 5 12:29 manos rojas zona no lo Die

Voz 6 12:32 sí sí

Voz 5 12:34 bueno él conociesen en esa plaza de del reía a un montón de gente que había trabajado en el en el Circo Price era era el solar donde se hizo el Ministerio Cultura la ampliación de

Voz 0281 12:46 bueno vamos a ver si esta respuesta es correcta yo diría que se puede se puede considerar válida por lo siguiente porque eso es lo decía antes no era tanto la fecha exacta sino la época porque efectivamente este edificio ha tenido muchas reformas dentro de esas reformas ha habido bastantes hallazgos esta fecha de año ochenta no quizá no es del todo exacta pero

Voz 1515 13:05 cuadra de Kameni a Podemos José Carlos para nosotros vamos a saludar a otro oyente que también os llama Pedro qué tal hola hola hola a ver cuál es la respuesta que usted edad

Voz 5 13:19 pues vamos a ver yo creo que las fechas melones

Voz 7 13:22 exacto es mil novecientos sesenta

Voz 0281 13:25 sí es la que es la que se maneja es decir la la que se maneja es que en esas obras es el año sesenta en la que en el que se encuentra emparedado detrás bueno pues de un muro y es un esqueleto no se pudo identificar nunca pero efectivamente es un poco la fecha que se maneja pero es cierto que ha habido muchas reformas que a veces se mezclados entre mezcla la realidad y la ficción o sea que yo creo que si os parece lo que podemos hacer es que bueno el último oyente enviamos anómalos otro oyente que todavía no salido tenemos uno pendiente mi biografía de Leonardo da Vinci de este año para cuando es la biografía de Leonardo pues tienen que estar a punto de salir pero Carlos con las fiestas y todo esto pues falta una parte semana solo

Voz 1515 14:03 qué bien bueno José Carlos Un beso gracias por llamar muchas gracias que disfrute de lo que queda de semana santa Pedro un beso muchas gracias hasta luego nos encontramos David Zurdo la semana que viene con más misterios de Madrid a la gente le encanta el misterio en siempre que es el teléfono al final se lo sepa no lo busquen hagan un Google lazo hay ahí está Nos encontramos la semana que viene

Voz 0281 14:26 pues la semana que viene hablamos bueno algunas sorpresas