Voz 1826 00:00 hemos invitado de hecho al doctor Fernando Escalante porque a la vez habíamos visto un punto de similitud entre esa iniciativa si el proyecto de café con tu hematólogo que ha sido premiado por cierto un proyecto que acaba de ser premiado por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer sí y el doctor Fernando Escalante es el médico que lo puso en marcha en qué consiste exactamente este proyecto doctor

Voz 1 00:24 pues es un proyecto que a mí medio yo yo era sexo asesor médico de la Asociación de lucha contra lo que les que la situación de pacientes en mató lógicos de Leo y había necesidades no cubiertas estábamos dando cuenta por lo menos yo me he estado dando cuenta que la consulta no tenemos tiempo para para resolverlas porque tiempo el tiempo es un muy limitado las preguntas a las preguntas de los pacientes cuidadores cuando llegan a la consulta se sean olvidados queríamos queríamos o quería darle Kárpov en un en un ámbito que fuera que fuera confortable en ese ámbito pues el que tenemos todos los que donde siempre hablamos con tranquilidad y con seguridad Africom ahí

Voz 1826 01:21 tertulia en torno a un café entorno que hacerlo así socialmente aunque después tomemos otra cosa una infusión pero vamos es es una frase hecha para entendernos no verdad

Voz 1 01:30 sí el que fuera que que que que esos fuera fuera del hospital que no tuviera no tuviera el sacar sacar una enfermedad del hospital de enfermos en hospital

Voz 1826 01:40 donde se hacen esos encuentros entonces

Voz 1 01:43 sociedad pueden enlace de nacer de la Associació se hacen cada desde hace aproximadamente cinco periodos vacacionales todos le dicen pero como pero las salas de muchas cosas pero no piden mil personas nosotros pitar darme las mismas circunstancias la vida cambia hay personas que que desaparecen puede parecer que ayudan que dejan de ayudar que es un voluntariado no es no decir nada nada organizado este es un voluntariado donde empezamos a hacerlo y yo creo que que es interesante para todos

Voz 1826 02:18 qué evolución ha visto en este en este tiempo doctor

Voz 1 02:21 puede pues yo creo que la evolución ha sido hacia un baño cerca día hacía

Voz 1826 02:30 no ha sabido usted entender mejor a los pacientes y a la gente que que les rodea a sus familiares ha sabido por lo tanto entender al paciente es entender mejor la enfermedad sospecho

Voz 1 02:40 claro claro claro la las dificultades que tienen los pacientes no son las de los otros creemos que desgraciadamente nosotros no lo sabemos ha tenido mucho a la enfermedad los procesos lentos pruebas diagnósticas es el tiempo que tenemos realmente para para enfocar eso pero no le preguntamos cosas y cuando me entregaron el premio que que lo importante que lo sabemos seis si eres de Navidad claro aquí ahora mismo y eso es lo que hacemos en el café

Voz 1781 03:11 yo diría que más allá de la evidencia científica que ustedes manejan permanentemente con cada uno de los pacientes cada uno de nosotros hemos tenido experiencias pues diversas no con con con la medicina pero siendo familiares de pacientes muchas veces padres de pacientes no lo que echo en falta es que muchas veces los médicos los doctores hayan tenido una asignatura en la universidad que les explique cómo decírselo a los familiares Isaac miniatura que yo he preguntado mil veces no existen la carrera pensaba bueno pues quizás deberían darles en la carrera algo de esto del café con los pacientes porque creo que va por ahí no sólo iniciativa

Voz 1 03:45 es de comunicación comunicación pura y dura este es que tú dime si no hice no sé lo que lo que no son una respuesta de no ser una respuesta pero la busco resuelva lo que sí dije el primer día que logra con de segunda opinión médica yo creo que excepto en concepto importante no vamos a hacer diagnósticos diferenciales lo que hacemos en el hospital se queda esto es otra es otra dinamizadores si vamos con si hacemos pues pues algunas dudas médicas claras lo de las vacunas algo algo más pues que él su incontestable pues os tenéis que vacunar que sí que os tenéis que vacunar repetirlo por mucho los dos vueltas a decir pero eso pero eso es otro concepto de células económicos que la enfermedad en oncología y lo conocía destroza familia carácter es decir o dificulta dificultad dificultar las relaciones personales familiares pues intentamos intentamos no abordar la medicina de alguna forma holísticas o distinta sabiendo las dificultades que las dificultades de la vida

Voz 1781 04:56 de incluso pero nunca Colunga se preparada la familia digo para las posibles fases que puede haber porque no puede haber a lo mejor un diagnóstico deriva en cinco escenarios diferentes le dice bueno cómo voy preparando para todo eso no

Voz 1 05:09 si hablamos de todo hablamos de todo hablamos de de ir preparando preparando la muerte también feliz hace tres o cuatro trenes pues fue excesiva Pablo excesivamente de la muerte pero bueno Se habla mucho de esperanza porque afortunadamente es otra de las cosas que hablamos hay mucha esperanza en oncología hematología mejores pero también entonces mejor pero no falta otra intención darle voz al paciente a un paciente tiene mucho que decir sobre su enfermedad sobre su vida sobre sus deseos sobre yo creo que en puede darle valor hay que darle importancia al paciente sí pero que yo creo que hacemos una letra de su ensayo lo mejor medicina

Voz 1826 05:54 doctor ha recibido algún mensaje interesándose por parte de colegas de la profesión colegas de de su especialización desde otros puntos porque esto ha empezado a hacerse dónde exactamente

Voz 1 06:04 que estoy empezando a hacer aquí el primer sitio donde Ken que tenga idea fue aquí en León es de aproximadamente y hace como cuatro cinco meses yo yo se lo voy cortando a compañeros

Voz 1826 06:17 eso es lo que corra que corra la voz ya que estamos hablando de comunicación que corra la voz donde donde se ha seguido haciendo

Voz 1 06:22 entonces ahora mismo se está haciendo en Salamanca en el hematología en Salamanca con la Asociación de que se además esta misma está haciendo cafés también en Segovia es obvia bueno él sé que hay algunas otras personas y otros lugares interesado yo creo que es cuestión de dar a la fibra de alguna persona que que quiera que quieren arriesgarse hay y pasar a la acción Jaume entiendo como Nozar o la realización desde hace mucho tiempo que hay una forma de pasar a la acción es las comidas que eso del café hablar que es es el sábado lado no se ahí maneras pues sí sí sí

Voz 1826 07:05 esta esta tarde a la hora a la hora natural de la sobremesa nosotros hemos comido además nos había preparado el menú con mucho cariño María Eugenia Carrascosa y después nos hemos tomado el el café más saludable del mundo con el doctor Fernando Escalante hematólogo especialista del Hospital de León promotor de este proyecto ya premiado como decíamos el café con tu hematólogo ha sido un placer María Eugenia doctor muchísimas gracias