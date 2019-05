'Chico y Rita': Cuando Bebo Valdés se convirtió en dibujo

yo no me atreví a decir son noventa minutos Dios mío siempre habíamos hecho cosas pequeñitas para Tele cosas

Voz 3

00:29

decir que se sin nuevas vengo no hay nada que pueda tocar así no que pueda que con cuatro notas ya te está haciendo un flashback que estás volando a La Habana de la época dorada no