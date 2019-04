Nadie sabe nada: Kirk Douglas y los osos amorosos (20/04/19)

Voz 1 00:00 la Cadena SER presenta nadie sabe nada

Voz 2 00:03 un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente

Voz 3 00:07 a ver To Rome yo me emociona

Voz 0057 00:31 es lo que han dicho de precedentes ha dicho uno

Voz 4 00:35 sí sí estabamos lo de que acostumbra uno que está con lo de Bankia no sale de ahí no sale de él que de repente

Voz 0057 00:43 ha pensado joder como unos quiere la gente que que que aplauso tan tan bestia estoy experimentando hoy es que tenía el volumen a tope

Voz 3 00:51 a ver si me pega una hostia muy gorda ha sabido bien

Voz 4 00:56 efectos anotó no sé yo no sé si fíjate cómo es como en la percepción de la fama depende de de una roca cansan la fama depende de una rosca amigos madre cómo estáis bien a la gente le cuesta

Voz 0057 01:09 la aquí está bien el público en casa supongo que pues también de hecho

Voz 5 01:14 quehaceres diarios sábado ya llegaba otro día de la semana

Voz 4 01:19 sí me preocupa es cómo estás

Voz 5 01:21 pues yo estoy muy bien destruirlo dormir mis mejores momentos cien CSI te lo digo en serio si ya liras notando eh nevadas puso programa verás destellos que dirás eh hostiase estén es

Voz 0057 01:33 Andreu mejorado cuando quieres que hablemos de tu nuevo pues nada de nada a que lo vamos ya o es que tú y yo no hemos podido hablar de esto

Voz 4 01:42 tanto en el programa he podido eh de alguna manera contener todas las ganas que había de cachondeo le he dicho vamos a normalizar esto es un peinado Imperial no es un cambio ideología

Voz 0057 01:53 entonces es que la gente esto le le afecta muchísimo

Voz 5 01:56 yo creo porque tú tú sales por la tele

Voz 0057 01:58 llego para gente sin claro de repente ha acogido a Woody de de Toy Story Irán aquí tal

Voz 4 02:05 sombrero vaquero lo han puesto uno de Cano tiene ya

Voz 0057 02:07 pero la gente está qué pasa qué pasa que me voy

Voz 4 02:11 ya que no

Voz 5 02:13 lo que también me gusta mucho es que tú te deja los huevos haciendo por un programa con guión y tal mientras en la red dice no me gusta peinan

Voz 4 02:21 ya tenía un muñeco verás escúchame una cosa es lo que ocurrió

Voz 5 02:27 eso

Voz 4 02:28 diréis que está hablando porque esa Caster

Voz 0057 02:30 tema Alberto ahora sí ya hace pues igual un mes

Voz 4 02:32 me dio O2 se vete tú a saber cuánto tiempo

Voz 3 02:35 sí

Voz 4 02:36 incluso puede ser que haya cambiado tras llevar él es que no sé de qué estamos hablando que bueno en fin tira del tupé otra vez aquí y ahora esto es en este momento

Voz 0057 02:46 pues por qué pues porque cuando yo fui a hacer el programa cuando yo voy a hacer mi sección hago dos sea hago la del día grabó una para la semana siguiente si no sea que ser ni sabe sabes

Voz 4 02:57 la semana entonces para proteger un poco sí

Voz 0057 03:00 el chico pues para intentar conciliar porque tú te fuiste de Barcelona yo me que tú tú en Boston y yo californiano claro entonces bueno esta es la cosa cuando yo llegue el día yo me encontré con con el pelo éste que parece que te con ventiladores en yo no sabía que era el primer día al parecer el primer día

Voz 4 03:24 pero yo no lo sabía es una anécdota no claro el jueves cota capilar no sabía en la Cadena SER

Voz 7 03:33 en doctores campeonato

Voz 4 03:36 porque era un miércoles quién iba a pensar que una persona se cambio de pena o miércoles lunes fíjate tú llegas

Voz 0057 03:44 SER lunes empieza la semana empieza

Voz 4 03:46 mes de cara al fin de hacer más miércoles que te cambia de peinado miércoles Xicola

Voz 5 03:53 cosa va como loco Un genio ya bueno

Voz 4 03:56 ya que sacas este tema bueno entonces yo no dije nada a que en este programa o bien esto

Voz 0057 04:02 qué espera que acabe la gente educada verdad a Cavero

Voz 4 04:07 piensa que tengo tantas ganas de hablar genitales juicio que yo lo que hace la gente en qué diferencia eso ya no vale pues entonces yo no dije nada

Voz 0057 04:18 yo lo dice porque pensaba que ya llevaba desde el lunes así pensé no voy a venir yo hacen chistes ahora sí ya lo están haciendo desde el lunes llegó a casa y me dice mi mujer pero dicho nada Gerar primer día y entonces ya el como no dije nada el primer día la segunda sección que estaba grabada implica que a la semana siguiente tampoco decían ha podido decir nada hasta hoy

Voz 4 04:40 y como me quemaba esto dentro debate ya está hasta aquí ya pues este proyecto capilar ya viene desde hace mucho tiempo

Voz 3 04:49 bueno

Voz 4 04:50 lo venimos trabajando con el equipo de peluquería hay un cacho de Ito ya con esto oye cuando te quitasen tupper yo no me lo quitaría pero luego

Voz 5 04:58 que viene el día que te lo quitas porque tu presencia que viene que es muy celebrada en el programa de hecho es uno de los mejores de España lo tuyo que no hay nadie más tampoco no pero quieres

Voz 4 05:10 no en serio como sigue

Voz 5 05:12 dos a mí me dijeron no no todos hago uno sigue penales Biden cuidado cuando te cambias el Pina claro porque luego hay récord así la cuál es la maldición que arrastramos los del oficio éste no de cuidado con

Voz 0057 05:27 es continuidad quiere decir que si él está hablando con una entrevista

Voz 8 05:30 todo se lleva bigote

Voz 0057 05:33 lo hice que pase Berto no lleva bigote porque lo agravaba antes de que se dejara bigote la gente en casa pues les le parece raro

Voz 5 05:41 de que hoy se también conocéis nuestra relación con la profesionalidad que es muy relajada veces me acuerdo un día que yo tenía una entrevista grabada sin bigote pero me había dejado bigote y otros días entonces en ese programa llevar bigote y me dice el equipo muy serio oye tenemos un problema hoy que cuando tú les pasó la entrevista sale sin bigote cara normal no son buenos profesionales dirige pero donde está problema

Voz 4 06:12 como veis no todos son bueno propias

Voz 0057 06:14 eh

Voz 4 06:14 cómo lo solucionan yo como solución a las cosas

Voz 5 06:18 veteranos cuando iba a dar la entrevista digo era después de la publicidad digo digo bueno vamos a publicidad me afectan

Voz 4 06:27 recibo a la invitados oye una repercusión redes gente dijo que esa fecha mitad del programa pero luego cuando acaba la entrevista dijimos aquí récord

Voz 0057 06:41 de vista dijiste y ahora me lo vuelve a dejar crecer para mañana

Voz 4 06:45 no para para para el colaborador que oía luego no hecho lo lo no le faltó eso claro

Voz 5 06:51 estaba grabada en fin grabar grabar y no

Voz 4 06:54 no yo te monto muchas gracias a ti te gusta

Voz 0057 06:56 a mí me gusta eh me tengo que acostumbrar también todavía

Voz 5 07:00 ya ya pero también te digo una cosa que

Voz 0057 07:02 en qué es lo que de lo que me quedo con la anécdota es que aquí en este país cuando la gente se que cambiar el peinado coge lo cambia en cambio tú tienes un equipo

Voz 4 07:13 de que debatir durante veces qué hacer con tu pelo es un debate que quiero terminar hacer extensivo me dicen nuestros deja crecer de arriba que eso va a acoger un volumen que va los maceteros claves porque es que digo Maze Terol de Berto no te puse

Voz 9 07:31 no es normal al hombre entiendo porque he tenido que pillarle a veces ven

Voz 4 07:36 porque quiero decir cuando tú te deja crecer lo de arriba eso eso cojo un encofrado guapo bueno unas jardineras y entonces digo no no hasta que no llegue al

Voz 5 07:49 emite de eso y para más inri ese día vino Raúl Cimas que ya sabes también que lleva SP lo hizo la famosa va broma el mismo día que a mí me cortaron el

Voz 4 07:58 pelo

Voz 5 07:59 él iba con pelo locos ya que la antítesis salen Antena dice os habéis fijado que en pelo me han dejado a la brecha de mi suegro la brocha el suelo o la apoyado en San Bernardo

Voz 4 08:10 porque entonces yo ya dije vamos a parar ya con el tema arreglos porque despistada les cortan

Voz 0057 08:17 pero bueno ojo con el flequillo que puedes acabar como Justin Bieber en cuando llevaba trabajando espero que no en ningún sentido bueno yo ya me he quedado tranquilo

Voz 5 08:28 es importante tío cogemos pregunta soy yo es que yo al mismo quedarme tranquilo

Voz 0057 08:34 no ya me importa poco el programa

Voz 3 08:38 pero ha podido ir a esto es a partir de ahora relleno no sé

Voz 0057 08:46 hasta ahora era el pago

Voz 5 08:47 sí

Voz 0057 08:48 y ahora es el relleno venga pues vamos a rellenar

Voz 4 09:02 bueno bueno nadie sabe nada en la Cadena Ser a ver si me lo parece amigo tenemos como un chorro de la iraquí encima si me estando hace frío tres fríos pero yo he tenido calor así

Voz 3 09:13 junto a malditas

Voz 4 09:15 un grupo de gente preguntes quiere frío si no no no así no

Voz 3 09:21 aquí hace a ver a ver no es momento de momento no he tenido que hacer esto desde que empecé pero os voy a llamar la atención aunque ve muy suelto el este programa de radio esto es la hacer esto es una coña la Bernarda en el Corral de la Patxi acabaré así que tranquilito aquí no se puede hablar cuando no les haga geeks que a gritos Se levanta la mano y entonces vamos a estos señores que hablabas con vosotros nos vamos a comportar un poquito ver quién quién ha pegado

Voz 0057 10:09 el grito arte cadista

Voz 3 10:13 para va a comportarse como persona

Voz 6 10:18 a ver qué te pasa qué te pasa pater hay que gritar no hay ningún dilema porque te he visto quitarte el jersey digo está como yo

Voz 4 10:30 no pues antes yo tenía Carlos hice me ha pasado grito que maneja lado qué está pasando aquí entrenar era era simplemente es

Voz 6 10:41 Dios te lo ha dicho calor como tú me das calor calor y a tu lado más

Voz 3 10:48 vale vale vale pues se verá Tutu hasta mortal muy no pido que hombre porque he visto que sí prefiere

Voz 6 10:55 es cierto a cuenta

Voz 3 10:59 oye no gran cuanta gente hay aquí Oli cuánta gente aquí

Voz 6 11:06 ciento diez personas Andreu como un poquito

Voz 4 11:10 esto es un escrache eso es verdad esto es el checa no bueno quedan alertados van a hacer caso omiso cosa que me gusta porque aquí se trabaja con poquito la anarquía y el caos nosotros intentamos organizarlo pero chico pase lo que pase tengo aquí una preguntan y de IU Yuyu Llesta te da mucho curro eh no no

Voz 3 11:39 es que no le gusta leer mucho cuando eso no no no no no él B3 líneas y hace unos cincuenta arriba

Voz 6 11:48 oye payaso es Yoldi

Voz 4 11:53 tener buenas que ránking de más bueno

Voz 6 11:55 a menos buena si os quedaría con estas series

Voz 5 11:59 Fargo temporada uno Los Soprano True detective temporada uno Breaking Bad The Wire

Voz 0057 12:05 por eso te digo que me pones Breaking Bad entera idea Fargo y los sólo temporada pues mira eh pregunta cielos ella pues Chaves no me venga mierda actual ranking rapidito sí sí no no no

Voz 5 12:21 tú eres él sería adicto no no tampoco no no

Voz 6 12:26 tanto da muy bien

Voz 0057 12:30 las vemos entera vale puesto Fargo temporada uno porque estoy en contra

Voz 6 12:37 venga chicos

Voz 0057 12:39 aquí para hacer las preguntas también hay que currar

Voz 4 12:42 me gustaría violentado no estás violenta debía contento pero pienso tú con el pelo es que llevo en nuestra cómo va a ser

Voz 0057 12:54 mira mira Pedro coordina desde Sevilla

Voz 4 12:59 en pescado no sí sí sí que a Pedro coordina

Voz 0057 13:02 dice lavarse los dientes y los oídos al mismo tiempo la ruleta rusa

Voz 3 13:06 siete

Voz 4 13:10 pues es muy complicado tener como tocarla

Voz 0057 13:12 batería porque uno es un movimiento que yo

Voz 4 13:14 a ver si quieres agotamiento los agujeros lo tienen que ayudar claro con eso sí

Voz 3 13:18 pero

Voz 4 13:19 pero a ver si me entiendes los dos de las orejas tiene que haber una persona detrás como siendo como sintonizó dando una radio por delante

Voz 3 13:28 Afar

Voz 4 13:36 de que a saber redes no porque son unos perturbados ha hecho gracia optó por delante porque yo he dicho fan de cepillo a lo cual cogió un cepillo un poco gordo de la mano de su cepillo era bueno perdona pero el mío es eléctrico que entonces tienes que el vale vale no Paco

Voz 3 13:52 es un eléctrico ahora con los delitos que todo esto te estuco claro

Voz 4 13:57 claro que a ver si a ver si imaginamos con propiedad eh

Voz 0057 14:00 no sé si los sabían estos mundial que tenía una sirena y entonces la metió mucho miedo que también meterle una sirena a un avión

Voz 4 14:13 pues pues como un poquito de de información no

Voz 0057 14:16 mucho miedo no se oye que viene no claro no vale vale

Voz 4 14:19 bueno e como hemos pasado de la higiene las

Voz 0057 14:21 Segunda Guerra Mundial pues son temas hermano lo que te iba a decir una cosa que el movimiento la guerra sucia e la guerra la guerra la guerra su sin dio la guerra muy desordenada de la guerra es el desorden

Voz 3 14:36 los cascotes falta educación

Voz 4 14:40 aquí la falta mucha educación pasa te pego un momento un momento agradable pero cuesta que nada bueno

Voz 10 14:50 sabes de virus

Voz 0057 14:53 te lo que les mate aquí un poquito más para ya sería otra historia pero sí la verdad que sí porque cuando sea María Guerra María o juego rol que a decirte es que no quiero marcharme del tema higiénico porque el movimiento del cepillo pongamos cepillo tradicional no eléctrico

Voz 4 15:13 ya

Voz 0057 15:14 es que no hay que cogerlo para que no haya no minó con dos dedos no pues coge el cepillo se coge con toda la mano entonces es de arriba abajo y el de limpiar el oído es circular y hacer los dos movimientos uno circular río abajo yo creo que no

Voz 4 15:28 con atendiendo ya a estas horas muchas gracias Alberto experto en higiene no frutos secos tienden a nivel usuario de Twitter esta semana un profesor dejar detectó la entrada de un objeto con forma de embudo en nuestra galaxia uno de embudo dice yo no me he enterado de eso mira que estoy al tanto de toreando parrilla conociendo el mito de los platillos voladores

Voz 5 16:03 es mi pregunta es por qué los extraterrestres tienen tanta obsesión con los utensilios de cocina

Voz 11 16:11 platillo

Voz 0057 16:13 bueno hay hay un tipo de de OVNI que se llamado cigarro puro sido Messi que habla mucho del uno un objeto que forma de cigarro puro

Voz 5 16:22 de acuerdo

Voz 0057 16:22 esta gente que habla de dormir que siempre tiempo hacer

Voz 4 16:25 de mierda cigarro puro es por no llamarle carro si elige tú porque claro queda muy mal en la terminología del luego yo podría contarlo volando un cigarro puro entonces yo podría hablar de misterio porque tengo de de mierda esto se mira que que acabamos haciendo misterio no muy cansado porque como nos tenemos no tenemos ningún misterio

Voz 0057 16:50 que hablar lo lo inventamos

Voz 4 16:53 eso es lo que hacen ellos también si entes presencias cosas no se pueden comprobar año soñado mira esta noche mismo misterio bueno es ese sueño en realidad se comporta como uno de ellos

Voz 12 17:14 pues vamos a tiene un problema de misterio con la voz pinitos siempre no estamos hablando de Finito finito misterio

Voz 4 17:21 Misterio tirito

Voz 12 17:23 en esta de Finito buenas noches buenas noches a nuestro que es un placer estar aquí

Voz 3 17:30 tenemos que dejar el helio como enganches abiertamente

Voz 5 17:36 de Iker Jiménez con Elio bueno es bueno

Voz 4 17:40 ha soñado lo pitufo

Voz 3 17:43 pero soñado compañero

Voz 4 17:47 director de la revista todos son directores de revistas fijado la revista misterio insondables no no no no misterios no que es como nuevo Ministerios que no sé

Voz 0057 18:01 metro de Madrid oye que buenas las demuestra

Voz 4 18:04 Siglo XXI Madrid tiene los mejores nombre de paradas de metro hemos salido del misterio mejor ese nombre de parada de metro de mundo están en Madrid Mar de Cristal

Voz 12 18:17 tú eres tú vives en Mar de Cristal

Voz 3 18:20 la maravilla Próxima estación Mar de Cristal

Voz 6 18:25 o se puede ser más bonito que son muy serio y coger un taxi decirle Pepe al Mar de Cristal

Voz 3 18:35 si tú me dejáis

Voz 6 18:45 volvemos a misterio se vamos

Voz 12 18:48 es bueno pues en el sueño la casa estaba en una casa a todas luces embrujado a todas luces a todas luces a todas luces empujan a todas las luces queda no eh a todas luces era ascensor tan bruja como sabes compañero les voy a contar ahora porque me decía el persona tenemos un chico ponía luego escucharemos mejor de es un cebo para la sección que una luego no

Voz 3 19:24 eh

Voz 4 19:29 clima de un niño que tenía que murió Carmen de Mairena

Voz 3 19:34 sigue viva

Voz 4 19:35 sí yo sé que es un misterio el clásico ponía en la casa donde

Voz 3 19:41 vez de Bayrou pero Carmena

Voz 0057 19:57 que no se comporta Geni muerta

Voz 3 20:00 la cita Happy Barry

Voz 4 20:07 pero estoy muy serios no es el mejor medio para felicitar el cumpleaños del mundo estamos todavía era el eh

Voz 0057 20:25 pues eh

Voz 3 20:28 bueno

Voz 12 20:32 como como digo bueno no lo sabía que no tomó la pregunta cómo sabía si estaban buscado este una falta de energía del propio desnudo no hubiera fallado el motor para lo mejor pero que no funcionó no soy puta madre ascensor accesos llamabas se abría la puerta entraba

Voz 0057 20:54 este es el piso te piso voy a cerrar iba

Voz 12 20:57 el Gobierno bueno traed hace sólo un funcionamiento modélico

Voz 4 21:00 tras migración

Voz 12 21:01 eh tras migración o tíos no sé qué pero él solo y se aquí Séntisis dice no Shirley los tres hermanos que decidieran hacer es ascensores igual que los hermanos que decidieron hacer taladros el señor Bosque Casals de aquel de aquí de que haya hermanos otro no será un misterio también en dar azar genético es que yo lanzamos lanza muchas preguntas y bueno el ascenso está tocando un tema lanzado una ascenso funcionaba bien Mer propietaria de la casa embrujada todas luces Nos dijo a los que estábamos allí en el sueño dijo que sepáis que este censo está en bruja

Voz 6 21:47 nosotros pero por qué

Voz 4 21:52 nos hacía a la plancha un poquito a la plancha pero perdona salió de la historia

Voz 10 21:59 ay de nacen

Voz 12 22:02 y dijo porque yo una vez me pregunté hágase sólo una cosa y él me contestó con mi voz

Voz 5 22:07 como sabes compañeros que te corte que los ascensores tienen un sistema que tú puedes apretar un botón iban a una central no pero delante hay una persona pero antiguo era algo que está en Soria el antiguo era un uno de antiguo

Voz 4 22:20 no

Voz 6 22:20 no voy a teléfono y entonces dije yo en serio el ascenso contesta con tu voz el ascensor conmigo dijo en serio entonces yo me di cuenta que no sólo de la centros estarán brujos sino que estaban brujo

Voz 0057 22:35 la XXIV VII que sean cualquier no cuando quería no

Voz 12 22:39 tú le preguntas a contestar con tuvo una agujero en el tiempo

Voz 3 22:44 no condujeron sueño

Voz 12 22:47 produce acabó el sueño al que todos bueno pues muchas gracias compañeros lector de la revista eh Nuevos Misterios nómina no es Nuevos Ministerios lo que hacemos

Voz 4 22:57 ponerle dos dos y es si nuevos Mi

Voz 12 23:00 tercios para que suene a Nuevos Ministerios y lleve a la confusión

Voz 4 23:06 Mar de Cristal

Voz 3 23:11 yo tengo mi propio de la que tenemos que reflexionar

Voz 12 23:21 pero la psicodelia Carmen de Mairena vamos a hacer una pausa para publicidad volvemos ya con voces normal vale prepárense para recuperar voz

Voz 3 23:31 otro

Voz 13 23:34 nadie sabe Nauzet mía mía nada como se diga también

Voz 4 23:51 desde luego yo no sé si hemos dicho que estamos en el Teatro Lara de Madrid es que ya nuestra sede cuando nosotros fallezca ver aquí estoy mira mira aquí donde estaban decir que los enterraban aquí es hablarlo eh oye mira dice Alicia de Twitter Mi novio austriaco de Comillas eh vamos a respetarnos va por qué no voy a ser austriacos primero austriaco nombre como diciendo es igual al hombre austriaco donde se confía dónde extremidades por extremis tetas que que dice que son de su yo hice que confunde extremidades por extremis oye con más ya que es un concepto que Berto Romero desarrollaría en el Nadie sabe nada espera que me pregunto creo que es un concepto sí espera que te pregunto Humberto tu desarrollaría sexo en en Nadie sabe nada ni hablar actuó en Mira dile a tu novio que no salga tanto el tonto porque se va a hablar perfecta

Voz 0057 24:54 nada de lo que quieres tocar tu exacto lo lo que lo que emerge milenio Niall con hernias millennials supongo Claro milenio al con hernias dice mi hermano cuando va al fisio dice que si no le duele es porque no le ha hecho nada

Voz 4 25:08 eh

Voz 0057 25:10 debería usar ese criterio Combi urólogo

Voz 3 25:15 no no no duele no

Voz 4 25:19 este hombre depende urólogos abre una nueva línea de investigación soy una nueva línea de Metro Mar de Cristal

Voz 3 25:27 ya es el que va a Nuevos Ministerios pues

Voz 4 25:32 el hombre de Pete Si no lo hace con un cierto cariño no si por cierto como me encanta el neurólogo de tu ser y eso se puede decir no que Europa pero que aquí neurólogo miseria

Voz 5 25:41 cuando tú vas en tu sería acepte la exploración

Voz 4 25:44 sí esto pero yo quiero a Sergio Torrico no no sé el actor sí que está cachas Torri Sergio Torrico verdad es que estoy preguntarles misses viajaba de vale todo el instinto siempre lo llevo siempre conmigo pues si alguien me pregunta sobre miseria entonces yo les digo

Voz 5 25:58 dale Sergio Torrico he sentido muy mazas habéis visto Olas atemporal

Voz 4 26:02 ah es increíble es maravillosa no

Voz 5 26:05 tanto que ver todo pues el retumba acomodando la cara como La maja vestida

Voz 4 26:08 sí

Voz 5 26:09 eh maja semidesnudas y entonces el el neurólogo sintió muy muy masiva o no sé si no se dice tú tranquilo que yo tome el control de control de la zona SS dices si ese respingo tuyo ese mira que es conocido pero siempre sorprende donde hace está frío tan frío que hace falta haber nada más a sólo el

Voz 0057 26:29 crees que la otra opción verlo ya ya un poco agresiva señalarlo todo funciona mejor ver a aunque no ver mi ya dilatada castigando fachas desde Twitter vaya por Dios Momo premiar cómo está el asunto dice porque la apariencia de Berto Romero es como si cogiese son un tóxico

Voz 3 26:48 mano de Las Barranquillas a ver yo ya no estoy de acuerdo con el arranque no que arranque a ver es que no

Voz 0057 27:02 es como si Cogeces un toxicómano de Las Barranquillas les diese es una ducha L comprarse ropa de la campo tan mal se lleva estar podrido de dinero son los tres hijos sea no se puede ser más faltos

Voz 3 27:12 en una olla a mí y a las campo perdona dos hijos pedo paternidad

Voz 12 27:21 mamá

Voz 4 27:22 castigando facha seamos que no tiene por dónde cogerlo que es un idiota hombre pero dos equivocada programas pero de qué va esto es Broncano que parece

Voz 3 27:34 lo expulsamos expulsado no expulsado del programa por faltó vas a estar unas

Voz 4 27:38 semanas sin escucharlo valen ESAC piensa que

Voz 0057 27:40 lo has hecho frito

Voz 6 27:45 por qué el iris tiene forma de Puente a porque están los osos amoroso

Voz 3 27:50 ya sabes que los es amorosos vivían

Voz 4 27:55 al final donde acaba el arco iris o qué asco daban amoroso y los pequeños pony era a ver quién da más asco de verdad como triunfan los osos en el mundo infantil hombre que ha tenido acceso este peluche de dibujos porque uno de verdad en el mundo infantil oye ahora relativamente el placer de doblar unos oso se quiere decir en cuanto a que te cupiera en cuanto a la voz no nos dice Carlos quitarle las tengo una tos productiva Patti

Voz 5 28:30 entonces hecho el Oso de la película y cuando llegaba así boomers tiene que su estreno

Voz 0057 28:36 no me atrevo a dos cuando hace unas semanas no

Voz 5 28:39 buena oye cómo ha triunfado estoy muy contento diría yo muy bien niña meloso meloso ya me tienes

Voz 4 28:45 el caso de los mitos él se agotaron

Voz 5 28:50 qué pasará te gusta

Voz 0057 28:51 no me gusta y además me gusta cagas doblaje porque tú no haces muy bien yo hago hacer doblajes yo estoy siempre en contra de los doblajes de peligro

Voz 5 28:58 con voces de famosos sólo por ser famoso

Voz 0057 29:02 que normalmente hacen hacer una mierda sí sí yo me lo he pasado muy bien

Voz 5 29:07 yo ya era muy buenos actores de doblaje cañón que hagan ellos claro

Voz 4 29:10 ahora bien yo bueno no sé si

Voz 5 29:13 entonces pues yo no lo habla de serio me lo me lo curro porque si no estamos hablando de esos que dicen Madrid inmigrante saca de la película La exacto entonces estaba allí imagínate yo doblando un un un concepto tú

Voz 3 29:28 me gusta invertirlo es encontrar los S

Voz 4 29:35 caso encontrar el personaje ya han publicado una rata

Voz 3 29:41 en serio ustedes gusanos la rata de campo gusanos muerto relata tenga mierda no me preocupa

Voz 4 29:49 fuera de de una mierda mierda pinchada la verdad que es el protagonista de la serie en palo que hablara de la tele mierda encima claro eso lo haría bien no no no no quiero un tumor Nou

Voz 3 30:02 si fuera un tumor

Voz 5 30:04 mira te voy a decir animales que podrías doblar ahora estoy muy metido en esto rata de campo muy bien que la gente me gusta mucho cuando dices visto narra tac pero era de compost es que yo podría hacer con ella

Voz 0057 30:15 este Ratatouille

Voz 5 30:16 rata Touil podría sonar a uno de los amigos de la Tate a vale uno que era medio tonto

Voz 4 30:25 doten teoría fantástico en el Cato muy bien

Voz 5 30:27 vale enfermos se puede decir que lo había pillado un camión no atropellado serán amputado la cola de un tractor vale entonces

Voz 6 30:35 y es así por el gen p imagen tiene también un un perezoso te entraría si si te podía

Voz 4 30:45 las otras tres

Voz 5 30:48 desarrollando si quieres y te te mando whatsapp con animales que pues sí yo también me pensaré algún animal que te cuadre

Voz 4 31:06 venga indie Nam dos cero hundió Castro Forte de Parayas inventar existiera hombres que nos eh no parece inventado yo creo que siempre

Voz 0057 31:16 Castro Forte de Parayas aquella alguien de Castrofuerte

Voz 3 31:19 no pero pero ojo con ofender

Voz 0057 31:21 es que mañana es una manifestación sí sí

Voz 4 31:24 dice no es un contrasentido que un robot te preguntes y les un robot para impedir entrar en caso de ser

Voz 0057 31:29 no no en Castrofuerte de ya es normal no es el día a día Castro ya ya ya ya por cierto donde está Castro fuerte

Voz 5 31:37 Navarra va

Voz 3 31:39 me lo inventado pero hay una hay una chica

Voz 6 31:44 que no sale levanta la mano cómo estás

Voz 0057 31:47 Llamas Cristina Cristina e hombre

Voz 6 31:50 de los regalitos

Voz 0057 31:56 este es que pone buena fuentes para Buenafuente que pone Romero para mí muchas gracias

Voz 6 32:03 ya comido Gomis

Voz 3 32:07 colas para todos como como soy es tu cumpleaños hombre felicidad política

Voz 9 32:19 eh y Chile vamos vamos

Voz 16 32:23 bar porque yo lo di por tuyo maricón eres tú no

Voz 4 32:38 pero es que es una canción muy muy cutre Berto es que te gusta te gusta es que Guardiola oye me encanta el Tato que llevas del corazón en el corazón no exacta

Voz 6 32:47 en el el pecho que bueno es una chica que es una máquina claro ya veo que te comprar ropa también con poco favorecedoras ya que no tengo la tira si vestida de buzo no tiene ninguno no presenta todo el cuerpo

Voz 0057 33:01 es un tatuaje muy exigente para los que estén escuchando por la radio yo siempre acostumbra recuerda para eso que has hecho menos que yo sí quizá por eso la tengo más presente la reciente no más reciente el tatuaje está situado en el pecho entonces para que se el pecho necesita

Voz 4 33:18 a una un un ejercito que deja un hueco hay que deben ser difícil encontrar muy bien igual me gusta que vamos a ir vamos a pensar en hacerte un regalo a ti también

Voz 6 33:30 de de escucho se espera

Voz 3 33:34 que para mí un regalo grande

Voz 9 33:39 para iba en Albín

Voz 4 33:43 hay una cosa que ya sé que no te podía está por el momento

Voz 5 33:46 sonidos

Voz 6 33:48 le podemos regalar algo que tengamos aquí la gente es como

Voz 0057 33:56 bueno ya está Cristina muchas gracias y hasta vamos a André

Voz 4 34:02 eso es como yo creo que está a mi me parece que está pero no me lo digas que está feo piénsalo pero no lo digas porque toda la gente también lo incorpora oye ahora al acabar el programa vamos ahora a partir gominolas entre todos vale

Voz 3 34:19 las gominolas hay que darlas porque estará apelmazados las sea apelmazados en el plástico está haciendo desbocado

Voz 16 34:34 gomina polaco Mi no volverá

Voz 9 34:42 o el mismo

Voz 0057 34:46 esto es una acuarela no lo has hecho tú pues es un acuarela que me representa a mí mismo disfrazado de monja en un mano conceptualmente es extraño pero me gusta mucho muchas gracias de verdad

Voz 4 35:01 ah

Voz 0057 35:04 a saber ella siempre ha hecho así como Xavi aquí dignamente seguro

Voz 3 35:15 los regalos se que ablandar los de trata

Voz 9 35:27 muy culmina gracias

Voz 3 35:31 va está bien poner en España

Voz 4 35:38 eh

Voz 3 35:39 en el baño de de la taza así

Voz 6 35:42 ahora esto lo he dicho alguna vez en mi casa y todo esto está por ejemplo van los hombres eres tonto que está bien a ver pero que tú estés allí

Voz 3 35:49 cuando con esta cara adelante

Voz 4 35:53 eso va a ser maravilloso muchas gracias de verdad mucha verdad

Voz 6 35:56 ya tiene tiene tiene toque tiene toque personal tiene no es importante de hacerlo con toques eh

Voz 3 36:02 hola

Voz 0057 36:03 cuando me cuando me habla y me vas dando con el arte escúchame no no he lo que te lleva dando golpes en la cara y en el pecho cuando escúchame

Voz 4 36:13 el arte no es importante hacer cómo son las cosas sino como las ves tú vete a tu sitio que sepuede hablar desde desde dónde iba que me ha parecido que había otro dibujo más puedes eh no es un cartón que poco loca ella para que vale vale para que haya otro cartón muchísimas gracias Carlos IV desde Alemania Carlos IV de Alemania desde Flandes dice como sabemos que el color que vemos tiene ese nombre por ejemplo un plátano es amarillo pero a lo mejor ese no es su verdadero color sino que nos han dicho que ese objeto desde ese color a Carlos Revenga venga sí entiendo que estés en Flandes porque en tu casa no no no no te aguanta no te digo una cosa con lo con lo jodida que es la vida actualmente donde ya todo está en entredicho todo está cuestionado si empezamos a cuestionar cumpla tono amarillo yo ya paso ya me entiendes

Voz 0057 37:04 bueno es una convención es una convención sea lo que tú ves como amarillo que a lo mejor para mí es púrpura pero Si los dos vemos el mismo color pues la llamamos amarillo y dejarnos ya viví el descampado desde Twitter dice imaginar que por avatares del destino dentro de treinta años seguís haciendo este programa los dos juntos

Voz 4 37:21 los años treinta es decir tú

Voz 0057 37:23 ochenta y cuatro de ellos setenta y cuatro

Voz 4 37:27 bien yo quiero llegar a la edad de Kirk Douglas que tienen ciento cuatro que parece un eso sí que parece una sepia exista tensado debería creo pero tú has visto las fotos familiares de los Douglas huye y alguien tiene que decir pueden viajar ya la vuelo tranquilo como esta que sale tu Class basta ya que parece que está en el túnel del viento parece mentira

Voz 3 37:51 lo que dijo Michael ya parece su padre sí sí claro

Voz 4 37:57 esta el hijo de Michael y creo que hasta un ciento cada año Man Man poniendo más capas esa foto ha con un hombre que les está tranquilo ya en su casa hombre

Voz 0057 38:06 pues dice ya sé que es complicado que pase esto no sé porqué sea él tiene la intuición de que vamos a empalmar la antes no pero vamos a mirar el futuro con optimismo come sería nadie sabe nada con dos señores mayores pues es lo que estás escuchando

Voz 4 38:20 pero claro si eso llegara que yo les deseo Berto yo no es otra cosa que

Voz 5 38:24 a envejecer a tu lado

Voz 4 38:26 a ver cuando tú falte yo recordar

Voz 0057 38:32 cada día de mi amigo Rafel que decía le preguntaban qué planes tiene de futuro decir pueden cuando uno de los dos falte yo mire a vivir al pueblo pues eso estaría estaría muy bien pero habría que caminan el hombre que es nada

Voz 5 38:48 nada nadie nos importa nada no pero eso ya no es nada bueno ya ya hablaremos con cuarenta años para hablarlo joder

Voz 0057 38:56 lo que pasa es que se ha dado cuenta que vamos repitiendo las cosas cíclicamente hace seis años que hacemos programa vamos diciendo lo mismo estamos repitiendo lo que decía de primera temporada desde hace tiempo

Voz 5 39:06 bueno bueno yo pongo mucho ahínco en que eso no suceda

Voz 0057 39:11 por lo que quieras pero es inevitable sea uno no vive

Voz 5 39:14 tanto como para claro pero voy repitiendo pues imagínate dentro de treinta años que decidirá como un bucle raro pero bueno bueno ya llegará no llegará oye de tengo una mala noticia te vamos centrar el mundo de la filosofía barata

Voz 17 39:30 mí

Voz 4 39:33 Samantha

Voz 8 39:37 d6 que un señor que me me

Voz 0057 39:41 cuando quiere hablar Sabah antes no la V de victoria de es un regalo también pues que no había la semana que viene

Voz 3 39:49 el siguiente programa no

Voz 8 39:53 Samantha Bertone flamante para dieron

Voz 0057 39:55 bueno

Voz 8 39:56 solamente para para toda tu familia y allegados Miguel Gil huy casi es un humorista Miguel Gil

Voz 6 40:08 la que eh

Voz 0057 40:11 sí cuando basa pues como chiste de Eugenio ayer casi día del padre el chiste de Eugenio que me parece buenísimo casi

Voz 4 40:18 a tu padre

Voz 0057 40:20 nueva eh dice pues tu padre no trabaja

Voz 8 40:26 de llevando maletas en la estación si no lleva hice no llevan número seis

Voz 6 40:36 dice sí pues yo vial siete algo así

Voz 4 40:40 a ver

Voz 0057 40:41 no me acordaba gracias esbelto aporta imitación de Eugenio en calles

Voz 4 40:47 estamos ya en Filosofía dice Beagle si cuando vas

Voz 5 40:50 a morir recuerdas todo lo que has vivido al pasar de nuevo por tu muerte ves toda tu vida de nuevo

Voz 8 40:59 provocando que entres en un bucle infinito llamado eternidad

Voz 11 41:07 yo no lo entiendo eh hombre no aclara todo lo mismo

Voz 8 41:10 casi todo me cuesta un poco a todo está a punto de morir justo cuando está a punto de morir te ves toda tu vida si entonces ves toda tu vida llegas apuntan que estás a punto de morir te toca ver toda tu vida vuelves a ver toda tu vida

Voz 16 41:24 ah vale vale vale vale como una muerte no le dale dale

Voz 5 41:30 el existe taca taca taca taca ta que yo como tú mismo dices me quiero morir de verdad claro que alguien me saque de aquí

Voz 0057 41:40 eh Pocket poquitas ganas sino se han quedado sin morir no este dato no oye

Voz 5 41:46 eh compañeros sonante es amante la la eternidad eso es un rollo no

Voz 8 41:52 perdona que sea tan directo

Voz 0057 41:55 pues depende cómo te la tome si vas con prisa si si tú te tomar la eternidad con ansias estresada lo vas a pasar mal de Gil con mucha calma con la eternidad

Voz 5 42:06 con una frase de Woody Allen que dice la eternidad se hace un poco larga sobre todo hacia el final hace pero suena eso nada

Voz 7 42:14 mamá que nos han vendido la eternidad quebrado

Voz 19 42:17 determinada cantidad de gente

Voz 20 42:20 qué tiene que haber allí yo creo pero la eternidad tú la concibe como un sitio seis

Voz 21 42:24 como un parking no es un cualquiera sale muy grande en un festival de rock

Voz 20 42:31 sabes los Monegros la eternidad son los Monegros ya gente que va llegando están muertos y eso pues ha pues tranquiliza T que ya verás o pasa al fondo pasa el fondo cuando hay sitio preocupados son cuando no sabes en chino en la puerta de la eternidad yo Últimamente la estoy viendo más como la segunda planta del Primark la segunda planta eh si no la primera y la tercera a la segunda que la segunda porque lo hacen porque intenta hacer primar con ilusión pero la la primera se te acaba en la segunda está deseando ir a lo mejor tienes que visitar entonces ese punto intermedio claro eso para mí es la la eternidad pues nada mirando pantalones todo todo tutor ahora habiendo pantalón pero que no te cambiar de cómo son baratos pero no son baratos todo el rato pensando porque es barato pero a lo mejor me queda bien ya ya ya sí sí

Voz 21 43:29 que cómo se te queda el cuerpo Huff poblada nada más

Voz 0057 43:33 para acabar vermut y yo hice ya para comedias

Voz 4 43:36 mutiló que espero que no sea la que sea eternos así que espero que sea eterno creo que estamos llegando al final de programa quedan como a siete minutos ya que estábamos con el mismo si te parece compañero me voy a ir a saludar como espectadores seguidores yo ir abriendo las gominolas es que han venido así mira vamos a repartir hola cómo estáis muy buenas

Voz 6 44:05 hola buenos para ti también oye que camiseta March chulapos adelanté para que lo lea hizo llevas derramándose monte

Voz 22 44:17 yo si antes de ayer cuando nos enteramos que por fin veníamos después de diez meses

Voz 6 44:21 ayer qué habéis hecho dos horas

Voz 4 44:26 qué pensaba que era un programa que lo hacíamos en una cabina de teléfonos es una producción propia no no podéis entrar en la Unión Profesional mucho las habéis hecho

Voz 22 44:37 pues ver pegando unas letristas de manera que las órdenes de los chicos entonces poner la letra que quieras que el recuadro Tito y luego con lejía rugía sea clara y se queda así

Voz 4 44:50 pero tú no era cierto

Voz 5 44:52 on

Voz 6 44:53 tú te equivocado un poco a lo mejor aval el caso está como marco en el primer recuadro que bonito

Voz 22 45:00 luego claro porque digo si quede mal pues que lo lleve él

Voz 0057 45:05 pues qué bonito cómo va a vuestra vida conyugal

Voz 3 45:08 en mucho tiempo libre nada mejor para las manualidades

Voz 0057 45:11 ella sí

Voz 22 45:13 yo sí yo me encanta lo herida es entonces como queríamos venir otras veces más programas pues ya para el próximo más traemos más camisetas para que medie tiempo

Voz 0057 45:22 pues qué bien y si se como de una cierta si es cierto bajón diez debajo pero doméstico en bajo

Voz 4 45:34 la normalidad puesto muchas gracias

Voz 0057 45:36 pero un aplauso para los deseados

Voz 9 45:47 a mí me ocurre compañero

Voz 6 45:50 podríamos acabar el programa en lugar de comiendo gominolas tú solo común mucho que llama a mí en mi pueblo eso lo llaman el comportamiento pilla yo como yo que las pudiéramos repartir entre el público ya la Bolsa ya está más si a muchas gracias verdaderamente de prejuzgar como siempre si quieres que reparta estaba allí también yo es que he pensado que si llega con una

Voz 4 46:12 esta no la guardamos para nosotros por favor

Voz 3 46:28 no está

Voz 0057 46:31 qué torpes sabía que pasa oye

Voz 7 46:35 por cierto la Coca Cola es imbatible

Voz 6 46:38 como gominolas bueno no perder son

Voz 3 46:43 esta es que nosotras son ácidas llevar hostiase hacia zona

Voz 6 46:51 bueno no ácido bueno chicos feliz cumpleaños se cumple años de Cristina no Cristina no

Voz 0057 46:58 mami mami mami no ahí no me sale la palabra vigente no como el Peta Zetas donde no

Voz 6 47:10 pica-pica pero qué palabras pica-pica

Voz 0057 47:14 no es potente no crujientes ácida ácido ácido no efervescente lo haces no te ves gente no tengo la boca llena de espuma no eso es perversamente ácidos y pica-pica engancha es también el pues eh y además se compatible con la radio eh no puede ser no puede ser vamos a dejar aquí a fantástico minutos pues lo hacemos una ronda rápida de un carrusel Carrocera tales pues

Voz 23 47:44 sí

Voz 4 47:47 pero no no no no ya está tocado

Voz 0057 47:50 Gonzalo Álava desde que hecho la gente que lleva camisetas de grupos de música a conciertos de otros grupos de música me produce una mezcla de odio pena angustia inquietud que os provoca esta gente y sus camisetas de los conciertos Gonzalo a minadas un poquito de su ubicación

Voz 4 48:04 la vida si no pero vamos a ver a ver tu con

Voz 0057 48:08 es cierto de los Stones con la de Camela

Voz 4 48:12 bueno porque información me estás dando pero sí de Camela pero ya alguna una excepción o cómo es eso no porque si vas

Voz 0057 48:19 concierto de los Stones con la camiseta de los Stones a contestar retro alimentando

Voz 5 48:23 ya te acopla bueno bueno e hice Orlando Woolf de Twitter es cierto que vais a sacar la primera temporada remasterizada

Voz 4 48:30 sí sí tú culo por ahí no perdona Aino e iguales toma mucha azucares pinchando azúcar como los niños no no no se trata así a uno He escuchado la radio Pepa Bueno ni sabes tú culo no no lo pareció que eso no le pareció adecuado comparezca

Voz 0057 49:00 bueno dice así haber leído coño vale

Voz 5 49:04 te vamos a sacar incluso vas a sacar como hacen esas cosas de él el corte al director no vamos a sacar las temporada en realidad en los programas Duran cinco horas pero las se despidió reducirlos a uno vamos a sacar las cinco ese tiempo

Voz 0057 49:16 sabes lo que haría que sacar una edición de nadie sabe nada con audio comentarios de verte Andreu es decir nosotros hablando por detrás también nosotros comentando lo que

Voz 3 49:30 estamos

Voz 0057 49:30 la eh que une Petar cerebros

Voz 4 49:33 estás hablando mira vaya tontería está diciendo este tío esto ya no lo pienso esto ya no lo pienso eso lo dije ese día porque tenía sueño y además que por un oído ya estaba sale no escuchadas por ejemplo por el derecho

Voz 6 49:48 hay sabes derecho Wright

Voz 0057 49:50 esto es Ron

Voz 4 49:52 escuchas el original por el por el izquierdo comentarios

Voz 5 49:59 me entiendes eso no se puede que no se puede se puede todo amigo tu maneja es la mezcla así que se puede pero lo que tú escucha es un batiburrillo horrible que no menor que por una oreja una cosa por la otra otros yo

Voz 0057 50:11 haría con pausas programa que duró una hora pasaría durar dos entonces

Voz 5 50:15 como pausas

Voz 0057 50:16 tú yo ahora estamos comentando entonces de repente pausa en toda una música es el audio comentario entonces decimos aquí han estado bien o lo que nos venga ya luego venga volvemos otra vez cómodos programas contrapié Chaos ya ya yo no quiero hacer eso eh no yo tampoco rogaré

Voz 4 50:35 los los Especialistas secundarios pues usando los Especialistas secundarios claros fajador es del humor ahí están los mitos escaladores escaladores y la comedia claves como los ciclistas que ganar el premio de la montaña por que estar ahí en la regularidad de estos suelos especialistas oye nada nos vamos a marchar la semana que viene vendremos con una ilusión porque hay una persona que va a vivir aquí una semana para darnos un regalo en el teatro si te va a gustar ya verás pues ya verás muy bien hay lavabo hay un restaurante delante todo va a ir muy bien muchísimas gracias por seguir una semana más Berto nos llevamos los no

Voz 3 51:16 llevamos los los dibujos de Cristina no Jaume puesto tiene la monja al revés no no no no no por favor pueden para

Voz 0057 51:23 los que estén viendo el programa se después enfocar al público y hacerlo gesto que meter haciendo que su voto al revés haciendo gestos de que gire el cartel pero es muy bonito ver dos parecen molinillos humanos no pienso hacerlo quiero que sigáis