Hora 25 Deportes: Valverde y Simeone defienden lo indefendible (19/04/2019)

Voz 0919 00:11 hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos un día más muchas gracias por escuchar este programa que se va el baloncesto en directo porque estamos en juego partido de playoff cuartos de final de la Euroliga es un partido importantísimo para el Fútbol Club Barcelona que juegan Estambul ante el Efes el segundo partido del playoff dominan ya los turcos por una victoria cero y el Barça que iba ganando hasta hace nada está sufriendo en los últimos minutos los azulgrana necesitan ganar para igualar el playoff para recuperar el factor cancha Chaves sexo cómo está el partido ahora mismo buenas tardes

Voz 2 00:44 hola buenas tardes Gallego pues un minuto y medio para el final del tercer cuarto partido empezado siete cuarto el Barça como bien decías iba ganando pero ahora va perdiendo de cinco puntos cincuenta y nueve cincuenta y cuatro sin duda un partido muy intenso el mejor del Barça del final del tercer cuarto es es cincuenta clave pasado

Voz 0919 01:04 apuesta cuatro pendientes de ese partidos están torciendo las cosas para el equipo azulgrana luego a las nueve y cuarto jugará el Real Madrid el segundo de su playoff ante Panathinaikos los blancos ya dominan una victoria cero en tenis Rafa Nadal ya está en semifinales del Master mil de Montecarlo ha ganado en dos sets al argentino Guido pela el primero sufriendo siete seis en el TAD sobre el segundo seis tres seis tres está esperando todavía rival para esa semifinal mal eh Rafa Nadal en fútbol la jornada de fútbol comienza dentro de nada en un veintinueve minutos en Mendizorroza con el partido que juegan el Alavés y el Real Valladolid la jornada que va a estar muy caliente por la zona de abajo de la tabla por arriba y menos cosas en juego la verdad quizá el puesto de Champions el cuarto puesto hay un interesantísimo Getafe Sevilla el próximo domingo antes de repasar todo dos declaraciones del día de dos entrenadores la primera de Ernesto Valverde el entrenador del Fútbol Club Barcelona que mañana juega con la Real Sociedad acariciando ya el título de Liga hoy en la previa a Valverde le han preguntado por el gesto de Coutinho el brasileño el pasado miércoles en el partido de Champions ante el Manchester United después de marcar un gol decidió celebrarlo llevándose sus dedos índice de la mano izquierda de la mano derecha los oídos mirando al público gesto desafiante todos interpretamos que hacía referencia a los pitos que en su día el público del Camp Nou le dedicó por sus malas actuaciones Valverde le disculpa no era con mala intención

Voz 0588 02:41 tengo la sensación que le damos mucho cosas que a veces son poco anecdóticas en cierta medida pues bueno eso te lleva un año en el que bueno pues ha sufrido críticas es posible porque bueno estamos en tu en el que siempre se exige lo máximo

Voz 1704 02:58 estar siempre brillante y bueno

Voz 0501 04:01 ha dicho esto es un tema interno que obviamente lo resolveremos internamente bueno en la familia cuando sucedían situaciones lo vas contando por la case a la gente que pasa que no conoces ya pero

Voz 0919 04:16 que el Atlético de Madrid aparte de una familia es un club de fútbol con cientos de miles de seguidores a los que les interesa todo lo que pasa en el Atlético de Madrid les interesó ver el comportamiento de Costa en el Camp Nou les interesó saber que el Atlético de Madrid ha decidido abrirle expediente y sancionarlo les interesa saber qué multa le ponen como se arreglado pero que no se preocupe Simeone que para eso están los periodistas más tarde o más temprano lo contarán porque cuando quieres ocultar algo Simeone lo que estás haciendo es convertirlo en algo más grande todavía sino como muestra uno de vuestros mensajes de Whatsapp para abrir el programa

Voz 3 04:59 la buena es gallego

Voz 2 05:02 a la si Torrassa Pacino

Voz 1704 05:05 ya está bien jugado Aíto higos

Voz 1 05:08 que ya está bien recibimos que los oyentes Hora veinticinco decía que que ya está bien Se refiere al comportamiento de Diego Costa ahora sí dejó

Voz 0919 05:19 a vuestros mensajes

Voz 4 05:35 dice Gállego yo medida es que resulta que oye entre una cosa y otra semana pasado deciros que yo estoy contentísima con que haya pasado Poquetino es que me gusta mucho Poquetino sabe además yo también soy buena si se si así que estoy muy muy contenta bueno vamos a ver cómo se desarrollan las cosa

Voz 0919 06:12 lo de yo también soy muy del Tottenham realmente no cuela empezamos una vuelta por Mendizorroza donde se abre la jornada de fútbol en Primera División con el Alavés Valladolid del Alavés mirando hacia las parte hacia la parte de arriba de la clasificación soñando con meterse en Europa el Valladolid jugándose todo salir del descenso Kevin Fernández cómo salen los equipos cómo está el ambiente hola

Voz 5 06:44 hola Gallego buenas tardes hace un día espectacular para la altura del año que estamos dieciséis grados en Vitoria temperatura fantástica para la práctica del fútbol y dos equipos con objetivos distintos el Alavés ante quizás el que puede ser su último tren para seguir soñando con Europa y un Valladolid que quiera abandonar momentáneamente aunque sea las posiciones de descenso en el Alavés los señalados por Abelardo son Borja Bastón Ximo Navarro forma con Pacheco portería Marín Mari pan Eli Martín en defensa Tomás Pina Manu García doble pivote Johnny banda de izquierda Inui banda diestra Calleri que tenía tiempo

Voz 0919 07:16 punta de ataque en el Valladolid de Sergio González

Voz 5 07:19 las bajas hacen que Joaquín un central actúe en el medio centro Joel en portería Nacho Calero Kiko Oliva Antoñito en defensa Joaquín Borja García doble pivote Óscar Plano una banda Keko Gontán en la otra Arribas Sergi Guardiola quién es un al esto lo pita el catalán Estrada Fernández por ahora poquito ambiente Mendizorroza el color lo ponen los más de cien aficionados perdedores de Valladolid el partido a las nueve aquí en Vitoria

Voz 0919 07:43 ahí también se juega hoy el primer partido de la jornada en Segunda División vamos a darnos una vuelta por Santo Domingo donde juegan el Alcorcón y el Málaga el Alcorcón en la zona media de la tabla todavía con alguna opción de soñar con el playoff de ascenso el Málaga hasta arriba y además estrena entrenador cómo está el ambiente cómo salen los equipos Gonzalo Conejo hola

Voz 0684 08:01 qué tal Gallego muy buenas tardes bienvenidos al estadio en Santo Domingo donde dentro de media hora comenzará este Alcorcón Málaga último Tren en busca de los play off de ascenso para el Alcorcón y de tratar de llegar a las plazas de ascenso directo para el Maragall es décimo con cuarenta y siete puntos llegan tras la victoria en La Romareda con la que perdieron la mala racha que llegaban es que el Málaga es sexto con cincuenta y cinco aceitera ascenso directo llega tras la derrota en casa ante el Extremadura que propició la destitución de Muñiz primer partido de Víctor Sánchez del Amo por tanto en el banquillo blanquiazul las novedades en el equipo de Parra los tres cambios con respecto al partido César Zaragoza Bellvey entre el lateral izquierdo en lugar de Ali tory en el centro el campo el lugar de y Víctor Casadesús arriba él no lugar de Jaime Galán por parte del primer once de Víctor Sánchez del Amo sólo un cambio que sería a él centran Lombán que entra hicieran el banco Lewis eran de las gradas aún están medio vacías nos espera Hesse quién el porque es Viernes Santo ir porque está lloviendo mucho este partido la arbitrará el valenciano hay nueve y comienza media hora este Alcorcón Málaga

Voz 0919 10:19 vaya jornada que tenemos en la lucha por la permanencia mañana estas horas habrá terminado un partido en Vallecas entre el Rayo Vallecano y el Huesca que es que es casi una estación de penitencia más que un partido de fútbol vamos a ambientar lo por favor venga el Huesca es el colista veinticinco puntos el Rayo Vallecano penúltimo veintisiete puntos

Voz 8 10:46 el que pierda mañana el que pierda mañana lo tiene realmente Chun

Voz 0919 10:54 pero va a ser una penitencia durísima e la última hora del Rayo Vallecano de Paco Jémez Palacio

Voz 9 11:01 por dónde pasa bueno estar qué tal muy buena gallego pues que son muy optimistas con el tema de la salvación eso sí todo pasa por ganar mañana al Huesca una final eso sí una derrota aparte de dejarles tocados si hundido le dejaría como colista de la Primera División es baja vincula por sanción que fue expulsado a San Mamés Elustondo por lesión y se quedan fuera hombres importantes como Calcuta Angulo Comesaña vuelve Trejo una lista también Gálvez tras cumplir sanción Paco ya piensa en la salvación piensa que está cifrada en XXXVII XXXVIII pero todo pasa por Huesca y el está convencido de que

Voz 0696 11:33 es que quiero para algo fundamental

Voz 10 11:37 de cara a la pira Acciona de poder

Voz 0696 11:38 seguir recortando puntos sigue llegar al final con opciones de poder salvar la categoría si te dijera que no te mentiría yo estoy convencido de que vamos a ganar las huy eso eso es lo principal porque todo pasa todo todo lo demás que queramos pensar que queramos creer y que quedamos ilusionarse pasa por ahí

Voz 0919 11:55 no me digáis que Paco Jémez no tiene pinta de capataz de un paso de Semana Santa pero vamos el Huesca Huesca como llevar la penitencia Luisa Badía buenas tardes

Voz 11 12:04 qué tal buenas tardes pues bueno pues al contrario al Huesca sabe que si no gana en Vallecas ya lo lejana que dar más vida al plan que dado muchas ha seguido ahí enganchado con más o menos diferencia pero como decía Francisco ahora sí que ya es la última oportunidad por cierto el técnico reconocía que tiene a toda la plantilla disponible Ike veremos a ver si hay novedades en el partido de mañana

Voz 12 12:24 la realidad no no podemos obviar esto se acerca al final y encima no enfrentamos a un rival que está ahí a dos puntos nuestra por lo tanto por la fina más importante que tenemos también habría que las más próximo partido yo creo que que llegan lógicamente se que va a seguir teniendo esperanza que no lógicamente no pues según los resultado puede el que haya sido vayan acortando

Voz 0919 12:42 pero también está de penitencia total el Celta Girona recordemos el Celta decimoséptimo treinta y dos puntos sólo uno por encima de los puestos de descenso y el Girona tiene XXXIV que está un poquito más arriba pero está en una racha realmente dramática a última hora de el equipo de Vigo Paula Montes sola

Voz 13 13:00 en el PP gallego se volverán comentara su retina además renovaba estrella Jawad más que regresa tras cumplir doce partidos del Wanda Metropolitano antimotines a la principal novedad en el que se lleva escriba a veinte futbolistas para este partido quiere volver a ser uno más y además ahora ciento mañana en Balaídos todos concentración notado tarde apoya a su equipo

Voz 8 13:25 Si el Celta cesaba a Yago Aspas les llevan en procesión y el Girona

Voz 0866 13:32 Raúl Musacchio última hora qué tal buenas noches Eusebio recupera a granel Douglas y Bernardo y deja en Girona al Choco Lozano y a Ramalho este con molestias para la primera de las dos finales que tiene consecutivas ante Celta y Valladolid a domicilio el Girona

Voz 1828 13:45 fumador seis puntos de los últimos veintiún posibles ha visto reducida su renta de nueve a tan solo tres puntos respecto al descenso es decir todo lo que sea puntuar será dado por bueno del Celta

Voz 0866 13:57 recelan del momento de Iago Aspas idea la presión que habrá en Balaídos

Voz 0919 14:02 dos partidos para sufrir Celta Girona a la una Rayo Huesca las seis y media y a las nueve menos cuarto en el Camp Nou el Barça recibe a la Real Sociedad el Barça que tiene en una semana tres partidos están la Real Sociedad luego va a Vitoria para jugar con el Alavés y luego recibe al Levante Si gana los tres será campeón más allá de lo que haga el Atlético de Madrid Sancio Valle que más ha dicho Valverde rueda de prensa hola qué tal muy buenas pues ha dicho justamente que quiere poner

Voz 1 14:30 a todo toda la carne ha pasado la todos los titulares porque para él es una semana definitiva recurso sería ser campeones

Voz 0588 14:38 matemáticamente es así estamos ya en ese momento en el que parece que está llegando al admite no no puedes fallar mañana es es ese partido o uno de esos partidos claves de que bueno que depende cómo vayan las cosas puede ser definitivo en esta semana

Voz 0919 14:55 ya tenemos lista de convocados quedan fuera todo hubo Murillo y Boateng por decisión técnica y también Rafinha hay Vermaelen por ley

Voz 1704 15:01 y en esta rueda de prensa querido también echarle un capote a un buen amigo suyo la pregunta era la siguiente cuál es el mejor entrenador del mundo responde Valverde

Voz 0588 15:11 a la misma por entrenadores Pep Guardiola sin ninguna duda dependiente veinte de que haya caído no haya caído en Champions

Voz 0919 15:17 lo está pasando mal el capote de Guardiola ha de Valverde su amigo por cierto que tampoco está mal el entrenador que va a tener como rivales

Voz 1 15:24 las semifinales Jurgen Klopp del año pasado finalista de la Champions y este año semifinalista ante el Barça

Voz 0919 15:31 esperemos que después de esa eliminatoria siga siendo Guardiola el mejor que será buena señal para el Barcelona el Barça que estará pendiente de lo que haga el Atlético de Madrid porque si el Atlético mañana no gana

Voz 1 15:41 en Eibar el título estará

Voz 0919 15:44 Mar cerca de los azulgrana aunque José Antonio Duro de lo que se habla en el Atlético de Madrid es lo de lo de

Voz 1704 15:49 Diego Costa su sanción su indisciplina mal que le pese a Simeone porque además hemos tenido una rueda de prensa bastante esperada quizá un poco tensa pero en la que tenía muy claras digámoslo así las respuestas lo ha demostrado defendiendo a costa hablando del futuro del jugador echando balones fuera para marcar lo que es casi un récord de cuatro minutos y veinticinco segundos las seis preguntas antes de que se decidiera cortar la intervención Simeone y la insistencia

Voz 0919 16:13 Costa es un tema interno ir resuelto

Voz 0501 16:16 es una situación interna que las resolvemos en el día a ser obviamente que estaba entrenando naturalmente como

Voz 1704 16:24 ha entrenador siempre se ha pido perdón a los compañeros te te pido perdón a todos

Voz 0501 16:28 creo que fui bastante claro en es un tema interno como todo tema interno se resuelva internamente que el club ha sido demasiado duro con él

Voz 1704 16:36 jugador

Voz 0501 16:37 es un tema interno que obviamente lo resolveremos internamente y no tengo ninguna duda tiene la temporada que viene todas las rebeldía todo el jugador que es logramos

Voz 1704 16:47 bien vamos que no pasa nada y que el tema es interno del Atlético está ya en Bilbao no está sancionado veremos si es Vitolo quiere acompaña arriba a Morata muchas bajas han ley Eibar sobre todo tras el partido mañana cuatro y cuarto Éibar Atlético ya sabéis que dio Costa sancionado y no jugará pero se seguirá hablando seguro los próximos días de la sanción a Diego

Voz 0919 17:07 está en el Real Madrid Antón Meana la noticia del día es una lesión buenas tardes sí qué tal buenas tardes Gallego la de Odriozola que se ha fracturado la clavícula izquierda mala suerte para el jugador español en un choque con Vinicius esta mañana lo hacían pruebas Se fractura la clavícula no va a poder jugar el partido del domingo ante el Athletic vamos a ver baloncesto estaba emocionante el partido entre el Efes y el Barça ya saben los azulgrana necesitan ganar para igualar el playoff

Voz 2 17:34 Xavi Saisó como lo dejamos bueno quedan cuatro minutos para el final cada al Barcelona gracias a los triples de seis

Voz 0919 17:40 sesenta y dos sesenta y ocho tienes

Voz 2 17:42 ahora el equipo turco

Voz 0919 17:43 dos tiros libres bueno pues pendientes del Barça luego a las nueve y cuarto se jugará el segundo partido del otro playoff el que enfrenta al Real Madrid con el Panathinaikos ya sabéis el Madrid está ganando por ahora uno cero Hora veinticinco Deportes en la SER seguimos

Voz 14 19:50 no

Voz 0919 20:05 ya hemos comentado que la jornada en Segunda División Se Albert con el Alcorcón Málaga que comienza dentro de nada en Santo Domingo pero Amanda gala hay otros partidos muy emocionantes en esta jornada en Segunda los recordamos

Voz 0419 20:16 si mañana segundo y tercer clasificado de Albacete reciba Las Palmas los locales a seis puntos del liderato y empatados con el Granada que son terceros y como decimos mañana se medirán a Lugo que lucha por la salvación a un punto del descenso para el domingo tenemos Cádiz Numancia el Cádiz cuarto a cinco del ascenso directo y el Numancia a cuatro puntos del descenso ya el lunes hablaremos del líder Osasuna se medirá ante el Elche el equipo esta primera seis puntos por encima del segundo íbamos con el resto de partidos para mañana Nástic Sporting Mallorca Rayo Majadahonda y para el domingo deportivo Extremadura Oviedo Córdoba Tenerife Almería

Voz 0919 20:47 por internacional con todo decidido en Italia y en Francia muy pendiente sobre todo de la Premier en esta jornada en este fin de semana Paco Hernández sí

Voz 18 20:57 hoy mañana se juega el gran partido de la jornada en la Premier a partir de la una y media de la tarde se enfrentan se vuelven a enfrentar Manchester City hitos de la reedición de ese partido de cuartos de final con el título en Liga para el conjunto de Pep Guardiola el City se podría colocar el líder si gana el encuentro pero se quedaría segundo si no consigue hacerlo el domingo será el turno de Liverpool que visita al Cardiff a la Juventus se puede hacer con el título de forma matemática si consigue un punto ante la Fiorentina sería el sexto título de Liga para Cristiano Ronaldo lleva tres en Inglaterra dos en España también puede ganar el título el París Anne Germaine puede hacerlo si el no gana su partido aussie el propio París lejana al Mónaco por cierto habrá homenaje para notaban en las camisetas del París en Yemen el club ha invitado a los bomberos que estuvieron trabajando para acabar con el incendio al partido gran iniciativa vamos

Voz 0919 21:45 hablar de baloncesto un amateur de tenis Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes hola porque Rafa Nadal que está en semifinales ya tiene rival en ese Master mil de Montecarlo

Voz 19 21:56 efectivamente hace unos minutos ojo ni ni el italiano legado a y se entonces se remontó un set adverso que iba a ser el enemigo mañana de Nadal no se levanta no demasiado gracia porque demás se inventa mucho juega muy bien jugado muy mal pero te crea mucho de que vamos a seleccionar cayó por lo tanto se quedó fuera la van a jugar la ellos Viking

Voz 0919 22:27 G Follini que ha perdido seis uno el primero con y luego ha remontado su juego extraño Rafa Nadal ha pasó dificultades en el primer set hoy con pela luego en el segundo ha resuelto bien

Voz 19 22:37 sí al principio ha estado mal ha cometido muchos errores se ha equivocado Surdos has tirado muchas bolas al a la a la hacer algo muy fuerte aquí nadie pero nada luego ya cogido el truco a poco a poco su partido desde ahí Perec sacado el jugar porque lleva dentro a las siete bueno luego voy al segundo han sido más novenos coser y cantar pero pena no muchas facilidades ha jugado un muy buen partido

Voz 20 23:04 mañana Nadal ante Follini gracias Miguel Ángel vamos a la emoción del baloncesto Efes Barça segundo partido playoff muy igualado Xavi dos minutos dos mil

Voz 2 23:14 dos para el final Se la juega hazaña de tres el balón que no entro está perdiendo el va a pesar de una ahora setenta y dos setenta y uno rebotes para Play Un minuto cuarenta y nueve segundos para el final FS Ton traídos gracias a mí sic Barça setenta y uno Keita

Voz 0919 23:31 igualdad como la hubo en el primer partido entre el Real mal

Voz 20 23:34 David y el Panathinaikos que terminó ganando el Real Madrid hoy a las nueve y cuarto El segundo seguro que los de Laso querrán sufrir menos Marta Casas cómo está el ambiente buenas tardes muy

Voz 0277 23:44 bueno gallego pues seguro seguro que quieren sufrir menos de lo que lo hicieron el miércoles para llevarse ese primer punto de la serie hoy va a intentar poner el dos a cero antes de viajar a Atenas se ven las caras las dos defensas más efectivas de Europa hay por ahí por la defensa está claro que van a pasar las opciones del Real Madrid para llevarse la victoria muchas miradas puestas en el trío arbitral después de la queja formal presentada por el panda Tina ecos tras el primer partido sol una baja en el equipo de Pablo Laso la de Sergio Llull están calentando ya los dos equipos para un partido que comienza a las nueve y cuarto y con el Real Madrid buscando poner un dos a cero que siempre le ha llevado hasta la final four

Voz 0919 24:20 en el Larguero Marta Casado nos cuenta cómo ha ido el partido NBA estos González buenas tardes buenas tardes Gallego los campeones los Warriors ganaron el tercer partido de su Play Doc esta madrugada

Voz 21 24:30 sí y eso que venían de sufrir la mayor remontada en la historia de los playoffs es quitaron en el Stade Pets ciento cinco ciento treinta y dos ante los Clippers con treinta y ocho puntos de Kevin Durant Veintiuno de Stephen Carrie sin dar la más mínima opción a los angelinos dejan dos uno la serie el domingo el cuarto partido otros pidieron un golpe encima de la mesa los Sixers en su primer partido en Nueva York ciento quince ciento treinta y uno en la cancha de Brooklyn además con la baja de Joel Embid pero con sesenta puntos entre Ben Simons que hizo un auténtico partidazo Tobías Harris que ponen el dos uno para afilar de momento la sorpresa San Antonio buenos y se puede decir sorpresa porque los a esperas de Popovich siempre dan mucha guerra Victoria de los tejanos para dominar la serie dos uno ciento dieciocho ciento ocho a Denver Nuggets recordemos los Denver Nuggets segundo equipo del Oeste gran encuentro de de no usan de La Marcus Aldridge pero sobre todo detalles

Voz 1704 25:21 es un jugador que no llegaba

Voz 21 25:23 dos de promedio durante la fase regular y que anoche metió XXXVI para liderar a los suyos el último as que ha sacado de la manga Popovic este Berry por cierto en los Nuggets esta vez sí jugó Juancho Hernangómez pero sólo cuatro minutos en los que cogió un rebote para la próxima madrugada Orlando Toronto a la una con Marc Gasol e Ibaka no uno en la eliminatoria Indiana Boston a las dos y media dominan los Celtics dos a cero y Oklahoma aportan a las tres y media van ganando los Blazers dos a cero veremos si esta noche por fin despierta en casa Russell Westbrook estas

Voz 0919 25:52 semana cerramos el programa con lo nuevo de de Amazon antes de ir al baloncesto también López algún titular más de este viernes

Voz 0838 26:09 Q2 a la penúltima jornada de la fase regular de liga se juega este fin de semana al descanso ahora mismo está el Barça Lassa dos Viña al Valdepeñas uno Si gana el Barça confirmar el primer puesto de cara a los play off y acá empezará el Levante uno pisó que en Antequera cero si Antequera no gana descenderá a Segunda incluso ganando puede descender esta jornada sin Levante gana será equipo de play off en la jornada veinticinco de Liga Asobal de balonmano el Bidasoa Irún es más segundo tras ganar treinta y dos veintisiete al Balonmano sin fin en marcha el primer tiempo del Atlético Valladolid once ABANCA Ademar de León X

Voz 0919 26:39 Javi como dejamos el partido entre el FC y el Barça en todos

Voz 2 26:41 eh alto veintiocho segundos para el final gana al Barça de dos setenta y dos setenta y cuatro canastas de Hanga hay tiempo muerto atracará el Efes seis siete dos siete cuatro de momento dos arriba al Barça

Voz 0919 26:52 madre mía que emocionante final no lo vamos a poder vivir en directo porque hay tiempo muerto pero el Barça lo tiene su mano para empatar la serie recuperar el factor cancha de esto iré todo lo demás a las ocho media Yago de Vega en El Larguero y el fin de semana Carrusel nosotros volvemos el lunes a las ocho y media un saludo de Gallego gracias por escucharme y ser felices adiós

Voz 10 27:15 sí