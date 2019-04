El Larguero (19/04/2019): Primera parte

Voz 1 00:00 las once y media a las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este trece de abril día en el que ha Art

Voz 1991 00:53 anclado la trigésimo tercera jornada de Liga en Primera División con el partido que se ha disputado en Mendizorroza entre el si el Valladolid y que ha terminado con empate a dos goles para los locales de Guidetti muy prontito en el minuto tres tras fallo del portero el Valladolid Joel el segundo lo hizo Johnny para los pucelanos marcó Joaquín Fernández es un al de penalti a quince minutos del final de esta forma el equipo de Abelardo se pone con a a tres puntos de los puestos europeos en va a seguir peleando yo creo hasta final de temporada por meterse en los puestos europeos y el Valladolid sale de la zona de descenso ahora mismo empata a puntos al Celta el vi de Vigo al que mete en puestos de descenso a Segunda división lo que pasa es que evidentemente todavía tiene que disputar el resto de la jornada del del fin de semana pero por lo pronto el Valladolid eh duerme fuera de los puestos de descenso a Segunda División para mañana otros cuatro partidos dos encuentros clave por la permanencia a la una de la tarde en Balaídos Celta Girona ya las seis y media en Vallecas vaya partidito entre los dos últimos clasificados entre el Rayo Vallecano el Huesca además a las cuatro y cuarto en Ipurua Eibar Atlético de Madrid para nueve menos cuarto en el Camp Nou Barcelona Real Sociedad es la semana clave para el Barça ya sabéis que tenemos jornada entre semana es decir tenemos partidos este fin de semana la semana que viene entre semana del próximo fin de semana en cuestión de ocho días se va a disputar toda la jornada o tres jornadas de de Liga en Primera División el Barça gana los próximos tres partidos haga lo que haga el Atlético de Madrid será de forma matemática campeón de Liga y eso le dejará pues el camino abierto para centrarse en la Liga de Campeones es que es el gran objetivo esta temporada en esa final de la Copa del Rey contra el Valencia además en el Atlético de Madrid ha entrenado Diego Costa con el resto de sus compañeros contábamos ayer que el hispano brasileño no se había ejercitado ayer con el resto de sus compañeros como consecuencia de esa sanción que lo había puesto el club por la expulsión del Camp Nou los ocho partidos que tiene que cumplir de sanción ayer reunión entre el jugador y el club hoy vuelta a la normalidad o aparentemente vuelta la anormalidad hemos visto al jugador entrenan hoy ejercitándose en el resto de de compañeros veremos veremos qué es lo que pasa aquí a final de temporada lo que está claro es que va a depender mucho de lo que quiera hacer Diego Costa porque si escuchamos a Simeone el entrenador argentino tiene claro que quiere contar con el hispano brasileño para la próxima temporada así que se me antoja el próximo mes y medio clave para conocer el futuro de Diego Costa en el Atlético de Madrid en el Real Madrid que recibe al Athletic el domingo malas noticias para Odriozola que hoy entrenamiento en un encontronazo con Vinicius de forma fortuita se ha roto la clavícula por lo que se pierde evidentemente lo que resta de temporada en Segunda División se ha disputado un partido Alcorcón uno Málaga cuatro el conjunto andaluz se pone cuarto en la tabla con cincuenta y ocho puntos a tres del ascenso directo y el equipo madrileño se queda en la mitad de la clasificación ahora mismo undécimo cuarenta y siete lejos de todo es que está lejos del play off por el ascenso también está once puntos por encima de de los puestos de de segunda división así que en principio temporada afina los últimos partidos de la temporada tranquilos para el Alcorcón en la Euroliga de baloncesto se han disputado Segundos partidos de cuartos de final muy buena jornada para los nuestros porque el Barça ha ganado en Estambul al Anadolu Efes siete dos siete cuatro Se pone uno uno la serie antes de disputar los dos próximos encuentros en el Palao el Real Madrid se pone a un triunfo de meterse en la Final Four después de haber derrotado en el Center al Panathinaikos ochenta y nueve setenta y cuatro así que el conjunto blanco viaja a Grecia con dos cero a favor en la serie tiene tres partidos por delante para lograr el tercer y definitivo punto en tenis Rafa Nadal ha derrotado en cuartos del Master mil de Montecarlo al argentino Bella se medirá en semifinales al italiano Fognini las once XXXV contado todo empezamos típico no

Voz 3 05:21 sí

Voz 1 05:43 la primera conexión de este Larguero nos lleva Mendizorroza donde se ha disputado el primer partido en primera división de la jornada Kevin Fernández qué tal muy buenas qué tal Yago como extras buenas noches

Voz 1991 05:53 te a dos ha sido un partido atractivo de ver ha sido un partido con ocasiones de hecho en los últimos instantes ávidos palos uno para cada equipo reparto de puntos te parece justo el resultado

Voz 1264 06:02 bueno yo creo que según la vertiente según la vertiente del Deportivo Alavés en punto y gracias según la vertiente del Valladolid y creo que se va con la sensación de que podían haber sacado algún punto más eso que parecía a Yago que que el partido quedaba resuelto de inicio porque has salido realmente mal el Valladolid con poca tensión a pesar de todo lo que es están jugando en el minuto tres Un fallo incomprensible de Joel ha sido ya una mala cesión por parte del central pero dicho él salvaron el líder de fondo tiene tiempo de acomodarse para el golpeo pero incomprensiblemente la estrella contra Guidetti es el primer gol del partido a partir de ahí un poco de igualdad entre uno y otro equipo pero en una falta lateral botada por Johnny pega al bote en el área no la toca nadie Joel Se la vuelve a tragar dos fallos del portero del Valladolid parecía que el conjunto pucelano ha quedado muy tocado que el Alavés lo tenía todo a favor pero ni mucho menos no ha sabido controlar el ritmo del partido del Alavés de hecho ha hecho una muy buena parada Fernando Pacheco antes del dos uno del Valladolid en la segunda parte creo Yago qué fue el Alavés se ha echado un poco atrás a pesar de jugar contra el antepenúltimo clasificado no sé si ya la situación física del equipo que la falta de confianza por los últimos resultados Abelardo también ha acabado jugando con un trivote ha llegado otro fallo defensivo este este caso de Rodrigo Eli hoy se ha notado que no estaba la guardia en este equipo un penalti que ha transformado en el tsunami otra buena parada de Pacheco en la segunda parte por tanto yo creo que el Alavés recoge el punto con gusto el vallado feliz dice Sergio que le vale de momento sale del descenso pero estoy seguro que tiene la sensación de que sacado algún puntito vas a quién dice

Voz 1991 07:37 pues lo vamos a preguntar directamente a uno de los jugadores importantes de este Valladolid Borja Fernández qué tal buenas

Voz 5 07:43 noches hola buenas noches conquenses

Voz 1991 07:45 ha sido y de Mendizorroza porque remontar un dos cero y tener alguna ocasión al final igual es el sabor agridulce no

Voz 6 07:52 sí bueno ya con el cero uno tuvimos alguna muy clara que no conseguimos bueno no lo iba a hacer gol y luego bueno hemos tenido muchas ocasiones unos minutos iniciales pues malos pero luego el equipo tiene mucho espíritu del equipo la vuelta al marcador ha conseguido empatar in pero que que hemos hecho un partido muy bueno con dos primeros minutos pero pero hemos tenido que bueno un partido que nos da nuevas esperanzas para para aquellas que no es cosa alguien

Voz 1991 08:23 hombre Borja tú sabes de qué va esto el fin de semana dirá si el punto Es mejor o peor no eh dependiendo de los resultados hay dos enfrentamientos directos que son clave esta jornada el Rayo Huesca y luego el partido entre el Celta y el Girona Pérez vendiendo lo que pasa es lo que determinará asnos Si el punto de hoy Silvio no

Voz 6 08:41 sí bueno a ver bueno a servir sirve sigue salir del ascensor sino si lo miras a corto plazo similar pues si salimos del descenso siempre era un fin de semana depende de los resultados pues bueno pues es mejor lo peor pero tenemos que mirar a largo plazo no sí si el martes

Voz 1991 08:58 hay hemos perdido la conexión con con Borja me imagino que estarán ahora mismo en

Voz 1 09:03 en carretera en algún punto

Voz 1991 09:05 el autobús con el con el equipo y hemos perdido esa conexión vamos a ver si si lo recuperamos me ha sorprendido Kevin y las declaraciones de Johnny al final diciendo bastante pesimista teniendo en cuenta que el equipo están todavía muy cerca de los puestos europeos diciendo la de el partido de hoy no sacar los tres puntos nos aleja mucho de de Europa como no se me sorprendí

Voz 1264 09:26 pues mira yo llego aquí tres cuatro cinco jugadores contados en esta plantilla que la verdad es que cuando analizan los partidos el fútbol huyen de tópicos y uno de ellos es Johnny y la realidad de este equipo es hace un mes lo te lo reconocían de manera privado los jugadores vamos a ver si físicamente aguantamos porque Abelardo es verdad que ha roto muy poco ha tirado básicamente con un bloque de catorce quince jugadores jugadores como el propio Johnny como Tomás Pina como Calleri como la Guardia apenas han rozado con el desgaste físico que requiere el el estilo de juego Abelardo pues si el equipo llega cansado a este tramo final de temporada no sé si es que se nota la ya un poco la la falta de tensión digamos porque el objetivo nunca ha sido Europa así un sueño pero el objetivo real de la Venecia ya está conseguido sí que creo que lo dio ya es no te voy a decir el punto final al sueño europeo pero lo aleja mucho de la realidad del equipo pues es lo que pasa lo que el aficionado está aquí lo que le tiene con la mosca detrás de la oreja es que este equipo no se deje ir no sé demasiado largas las cinco seis jornadas que quedan

Voz 1991 10:24 hemos recuperado esa conexión con Borja Fernández Borja en nos estabas contando que dependerá del fin de semana lo de el valor de este punto no

Voz 6 10:31 sí define semana a corto plazo pero operarlo porque tenemos que mirar si ganamos el martes Si si sacamos resultados bueno esta semana pues pues será un punto muy válido y es bueno hay que hay que pensar que que ha recordado más ya ves lo que somos de sumar para para poder que salir que quién soy y no tenemos plena edición

Voz 1991 10:54 Borja cuando miramos el calendario Tenis Girona rival directo al Atlético que está en otra pelea el Athletic que también está con el tema de de Europa Rayo rival directo y el Valencia que en la última jornada que probablemente hay igual ya se sabe lo que tiene que hacer es a lo que ha hecho este año ya no se juegue nada y hay muy pendiente además de la final de de Copa pero yo siempre digo lo mismo yo si estuviesen en este caso me encantaría enfrentarme a los rivales directos es decir lo tengo mi mano vosotros tenéis dos partidos de ese tipo

Voz 6 11:20 sí sí totalmente nunca sabes dónde dónde están los puntos nunca sabes si un equipo con tensión lleva a pensar más o el que vuelvo a jugar más suelto no lo tengo que negarlo nuestro oí el calendario va a servir para todo pero nosotros tenemos que llegue alguien tirones y tenemos que pues hablando he tomado muy bien pero a por con con todo si la pues los puntos

Voz 1991 11:46 sí pero imagino que lo prefería no también vosotros si fuesen los cinco partidos rivales directos mucho mejor

Voz 6 11:52 sí sí por supuesto al final está en tu mano el claro el papel tú sumar tres puntos si sacarle ingresaban a puesto

Voz 1991 12:02 el Borja habéis hecho cuentas quiero decir habéis dicho oye mira para lograr la salvación tenemos que llegar a X puntos lo habéis mirado o no

Voz 6 12:09 nos vamos no algo porque está demostrado que sin él tuvo la soporta mucho equipo y muchas veces en en enero y luego luego sacan la cabeza Hay cuando aparece un año que va a estar seriamente el cuando padres y pico pues al final hay que llegar a cuarenta y uno yo creo entonces amigos cuenta nunca me han gustado

Voz 5 12:32 en el Rayo Vallecano Huesca Si miramos fríamente lo mejor es un empate para vosotros y en el Celta Girona casi tres cuartos de lo mismo

Voz 6 12:43 aunque sea sólo se de está dándole vueltas

Voz 1991 12:47 claro es que salir podía porque su mar van a sumar mínimo dos de los rivales mínimo

Voz 7 12:52 sí por eso

Voz 6 12:54 al tenemos que me nuestro oí intentar ganar Girona era ganar a Girona

Voz 1991 12:59 no porque claro pensándolo os viene mejor que gané dieron a ese escape bares la pelea con el Celta claro

Voz 6 13:04 pero nunca ha estado a punto si por eso pido que la Junta no me gustan porque luego no sale matemático no se hayan mostró la cantidad exacta no perdón claro es matemático no es es que seguro no que tú hagas clasificado si tiene ganas es de tal modo nuevo punto está saliendo mucho antes has pensado ya mejores canteranos en lo nuestro y luego Andrés rojo lo que hacen los demás

Voz 1991 13:31 pero quería decir es que no es lógico claro que todo el mundo y que luego luego no se cumplen muchas veces lo que está claro Borja Tous ya llevan muchos Ellos en esto pero el Vera uno dos tres cuatro cinco seis siete equipos metidos en la pelea por el descenso habla mucho de la igualdad en este año en primera división bienvenido sea eh tanto por arriba como por abajo que haya tanta igualdad salvo el Barça que ha dominado este año parece que que se va a llevar el título esta misma semana si no pasa nada raro el resto está preciosa la verdad eh

Voz 6 14:01 sí somos sede igualadas ahora pues pues nos a la cara fea no de que que en que parecía que parecía que que estábamos vamos a pasar problemas pero bueno nuestro pero pero siempre es bueno no ella para competir cuando cuando elecciones opciones por todos lados pues sumamos la tiene mucho más valor bueno pues a pues se convierte en una cosa más bonita muchas veces

Voz 1991 14:27 por ciento el mal educado no te preguntado otras retirado lesionado en el XXXI bueno que con el XXI dos dos lesión

Voz 5 14:33 eh tú cómo estás que tienes

Voz 6 14:35 no no ha sido un golpe llegó un bocadillo Jaime si es buena semana inmediata cuando me había dicho el posiblemente ha precisado son parte creo que me cambiaría temprano porque seguramente no está para noventa y bueno para el tipo el nunca hemos ofensivo pues pues todos los me tocaba a mí que soy decía yo pueda contra el partido para entrecomillar estas no esperemos hablaremos va vestida lo que pasa pero pero bueno sino que estamos un estamos en otro oí lo que dijo ante este equipo tiene un espíritu y tiene una puerta del grupo y eso es lo que nos damos esperanzas aprovechando

Voz 1991 15:16 parte médico entero como está que que tiene

Voz 6 15:19 bueno está muy pesimista al principio pero luego en el descanso creía que no tiene no tiene que muscular cosa sin empleo

Voz 1991 15:32 a una contractura igual más que una rotura no que es lo que de lo igual de bien

Voz 5 15:35 ya ojalá bueno esperemos esperemos a

Voz 6 15:39 estamos disponibles mejor esperemos a las pruebas médicas

Voz 1991 15:41 hala digan que no que no tiene nada y acabo como está Joel porque empezara el minuto tres con ese error vamos a decir marca mucho eh

Voz 6 15:51 ya bueno pero al final todos saber a momentos mejores momentos que les Si de aquí estamos todos para para ayudarnos si lo pasó a uno lo prohíbe pasear otro y lo importante es que luego el equipo juvenil

Voz 7 16:03 los pues se ha repuesto

Voz 1991 16:06 yo desde luego el remontar un dos cero en la situación en la que estáis no es fácil

Voz 6 16:11 no estabas de no haber tenido opciones de

Voz 1991 16:13 de de ganar incluso llevarse los tres puntos se siguen a Borja Fernández no te voy a contar nada que no se pasa sigue a seguir peleando hasta final de temporada de mucha suerte vale

Voz 6 16:22 muchísimas gracias a vosotros gracias Borja un abrazo por la noche

Voz 1991 16:24 dejamos a Borja Fernández uno de los hombres importantes del Valladolid un veterano treinta y ocho años y lo está jugando prácticamente todo osea que un tipo importante para el equipo de Pucela

Voz 5 16:35 Kevin algo más bueno

Voz 1264 16:37 déjame decirte que hubiera justo estaba escuchando a Borja tanteado un poco cómo está el vestuario cómo está la directiva del Alavés Yago me reconocen desde el vestuario desde los despachos cree que el equipo estaba físicamente al límite está con el practicamente la reserva de la gasolina activada y que ahora es el momento de que funcionen los planes las ideas es momento lo táctico de dar una vuelta al equipo ida Abelardo dejaba de rescate dos frases la primera dice que no ha entendido la amarilla que la bueno el jugador no tiene que decirlo pero yo puedo decirlo creo que Calleri la forzado porque ha desplazado el balón evitando el saque de una falta del Valladolid es la quinta Innova jugar el martes contra el Fútbol Club Barcelona dice Abelardo que no la entiende ir se ha criticado hoy que el equipo se ha echado bastante atrás jugando contra el antepenúltimo con todo de cara que ha acabado con ha quitado a Guidetti un delantero para meter a Wakaso un centrocampista de corte defensivo y en la sala de prensa la han preguntado precisamente Abelardo por eso por su valoración del partido ir si cree que el equipo se había echado atrás

Voz 1991 17:38 el hecho de

Voz 8 17:39 desde el primer tiempo marcharnos con ese dos uno en lo importante que no se metiese en el partido y ellos han metido y la verdad que no partido demasiado abierto para para lo que a mí me hubiese gustado porque creo que que bueno que nos falta un poco de control en ese sentido durante el partido sobre todo teniendo en el mercado por el partido no era para para pegarnos golpes creo que no nos beneficia

Voz 1991 18:00 oye ya que has hablado de de Guidetti el gesto que ha hecho tomando te tapándose los oídos a lo a lo Coutinho significa algo fuera

Voz 1264 18:07 claro está fuera de lugar la verdad es que mira el caso de Guidetti es curioso porque el año pasado es verdad que fue importantísimo a la hora de conseguir la salvación fue básico para la meter goles para darle mucho empaque al equipo junto a Munir pero este año no está teniendo su temporada primero llegó a estar en el Mundial llegó bastante pasado de peso cuando quiso ponerse en forma Calleri Borja Bastón en la habían adelantado por la izquierda por la derecha y por todos los lados no ha tenido su temporada cada vez que ha salido no ha hecho méritos para poder tener más minutos y ahora pues parece que su momento de reivindicarse hoy no es el primer día que lo hace hace un mes marcó su primer gol de la temporada en Huesca hizo el mismo gesto no sé si va a los aficionados iba a la prensa sí iban poco a la crítica generalizada pero similar al caso de Coutinho cuando eres el fichaje más caro en la historia del Deportivo Alavés han pagado cuatro millones de euros por Ci hizo las marcado dos goles creo que nuestras para hacer muchos gestos de esos aunque hay que decir que dice ha sido para mí el que más me ha gustado del Alavés aunque ese gesto les obra completamente

Voz 1991 19:04 nada XXXIII Guidetti hace el gesto después de una temporada más bien flojito segundo gol siendo el delantero en teoría estrella del equipo y el fichaje más caro como decía Kevin y hacen gestito de de los oídos es curioso es curioso que dos jugadores que están rindiendo por debajo de las expectativas por debajo de la pasta que ha invertido en ellos tanto Cotino como Guidetti se dedican a hacer gestito hay que hablar en el terreno de juego y dejarse de menos chorrada sitas en fin algo más Kevin

Voz 1264 19:31 bueno que ya todo el mundo se va marchando el Valladolid que hemos escuchado a Borja ya está en el autobús la plantilla del Deportivo Alavés que se marcha ya pensando en el Fútbol Club Barcelona vamos ha marchado todas las opciones de Europa y el personal bueno un poco a disgusto pero bueno estamos en Semana Santa de vacaciones hace con una temperatura en Vitoria por cierto por aquí ha estado Ronaldo Nazario eh el presidente del Valladolid lloro Yago te digo que es lo mejor que sacado del partido una foto con

Voz 1991 19:57 de los mejores delanteros que he visto en mi vida desde luego uno de los mejores sino el mejor gracias que en un abrazo abraza Yago buenas noches las once y cincuenta vamos con lo de mañana hola qué tal estás

Voz 1 20:58 vamos con el Atlético de Madrid que mañana a las cuatro y cuarto juega en Ipurúa contra el Eibar José Antonio Duro qué tal muy buenas hola Yago qué tal muy buen partido

Voz 1991 21:06 que evidentemente no va a estar Diego Costa que va a tener que cumplir partido de sanción el primero de muchos ya ha sido noticia ayer Costa y ha sido noticia hoy porque ha entrenado con normalidad con el resto de compañeros no

Voz 1621 21:19 si esta mañana a esta hora Diego Costa como decíamos ayer lo hablábamos en el Larguero esta mañana así ha estado que al final los periodistas íbamos todos como locos a ver si estaba el hispano brasileño en los planes de Diego bolos entrenamiento de esta mañana y la verdad es que a la mañana se ha basado en la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone por qué ha sido una rueda prensa muy corta prácticamente un récord llegó cuatro minutos veinticinco segundos seis preguntas que han tenido al final Un corte digamos bastante brusco por parte de el jefe de prensa del Atlético de Madrid una rueda de prensa en la que ha habido cierto grado de tensión después de lo que ha pasado en estos dos últimos días con Diego Costa de todas formas Simeone ha demostrado que lo tenía bastante claro porque él defiende faltaría más a Diego Costa ha echado balones fuera con respecto a las preguntas en las que el delantero ha sido protagonista que han sido pues cinco de Segi sin exagerar evidentemente si bien hay que tenía muy claro lo que tenía que decir ha hablado del futuro el jugador con el que cuenta sin duda ha hablado de un asunto resuelto ya ni mucho menos a ninguna importancia de cara al exterior a ese no entrenamiento de Diego Costa ayer prefiere tratar el asunto digamos de forma interna que esto lo ha repetido mil veces hoy en la sala de prensa Diego Pablo Simeone así lo escuchamos

Voz 0501 22:35 es una situación interna que las resolvemos en el día a ser obviamente voy yo que estaba entrenando naturalmente como ha entrenado siempre y no tengo ninguna duda aquí la temporada que viene todas las rebeldía en todas las situaciones que ha vivido esta temporada

Voz 12 22:53 lo hará muy bien si Sete ha consultado e la sanción a Diego Costa después de lo de ayer si crees que el club ha sido demasiado duro con el jugador es un tema interno que obviamente lo rosa

Voz 0501 23:05 pero vemos internamente eh yo no creo en la familia cuando sucedan situaciones lo vas contando por la case a la gente que pasa que no conoces

Voz 13 23:16 a bordo

Voz 1621 23:20 hay en del corte brusco por parte del jefe de prensa del Atlético de Madrid que la verdad lo dicho en una sala de prensa repleta hoy en el Cerro del Espino pues ha decidido ya a las esta pregunta cortar el turno de preguntas un montón de compañeros además que se han quedado sin preguntar no sé si por Diego Costa sí pero el partido de mañana de Eibar o por ejemplo la renovación de Oblak también dice esta semana no

Voz 1991 23:41 bueno hotel que corta la rueda de prensa de hecho los Gimeno es el jefe de prensa del del Atlético de Madrid y hombre vamos creo que la noticia en las últimas horas es Diego Costa no el partido de este fin de semana con todos los respetos teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid no se juega nada se juega el intentar quedar segundo el día que un jefe de prensa determine que tenemos que preguntar o no en las ruedas de prensa malo ese día nos tenemos que levantar y marcharnos porque si no es que no estaremos ejerciendo nuestra profesión de forma libre y con respecto a lo de el tema interno y lo del tema de la familia tiene razón el Cholo Simeone pero la familia del Atlético de Madrid por mucho que se lo piense no es sólo la plantilla no sólo el cuerpo técnico no sólo la directiva lo que por encima de todos ellos aunque no lo crea por encima de todos ellos están los cientos de miles de aficionados del Atlético de Madrid que tienen el derecho a saber qué es lo que pasa con Diego Costa y qué tipo de sanción le imponen porque Simeone igual que llegó se marchará pero los atléticos seguirán estando aquí los que estuvieron los que están y los que estarán con lo cual creo que el Atlético de Madrid tiene que en este tipo de cosas en hacer un poquito de ser un poquito más transparentes porque se habla de familia más familia que un aficionado el Atlético no puede ser nadie yo me imagino que si lo van a tratar en familia les mandarán un comunicado a todos los socios y abonados del Atlético de Madrid que se deja la pasta para que entre otras cosas le paguen su ficha a Simeone les comunicaran que ha pasado con con Diego Costa lo digo porque es un tema de familia como los aficionados son parte de esa familia rojiblanca bastante más importantes que Diego Costa es el que Diego Costa Iker Cholo Simeone me imagino que se le comunicará por otro lado nosotros hacemos nuestro trabajo que es el intentar enterarnos que es lo que pasa para comunicárselo precisamente a esa familia rojiblanca que queda excluida del régimen interno del club eh así que esto lo que hay a nosotros en cuanto sepamos lo que ha pasado con con todo esto lo contaremos ahora te pregunto duro por las novedades deportivas pero siguiendo por el tema de Diego Costa José Palacio muy buenas

Voz 1038 25:42 tal muy buenas llegó como ha sido el día después de

Voz 1991 25:44 Diego Costa el Atlético de Madrid el entorno un poco la situación general

Voz 1038 25:48 pues han sido normal porque Diego Costa ayer se calmó mucho después de esa reunión que se produjo en un hotel de Madrid en la que se calmó mucho la tensión que había una tensión que había producido es cierto el propio jugador por la mañana pero hoy la que sabe que esa la multa que le va a imponer el Atlético de Madrid no va a ser tan alta como contábamos ayer esos más de cien mil euros por la expulsiones ocho partidos de sanción por la roja que vio ante el Fútbol Club Barcelona entonces hoy estaba tranquilo ha estado igual con sus compañeros con los que no tienen ningún tipo de problema ahí de hecho preguntando a gente de del club el Diego como siempre Cebé de hecho en todos crudo donde hasta ahora se ve siempre han dicho que es un tipo extrovertido pues no tiene ningún problema y eso ha pasado con los jugadores también estuvo hablando ayer con el Cholo Simeone después de que se produjera la reunión entre el entorno del jugador y el club el Cholo le ha insistido como lo escuchábamos en que quiere seguir teniendo a Diego Costa lo que pasa que en las próximas semanas se tiene que ver que es la cuál es la decisión del club que pesa más si quiere retener a Diego Costa que tienen que pasar por una renovación al alza de la ficha que viene pero o si Diego Costa va a seguir escuchando sus cantos de Siena que le llegan sobre todo de China también apuntan a otros países también con otras ofertas millonarias Illa a partir de la semana que viene pues será esa negociación entre el Atlético de Madrid Diego Costa para saber si se queda en el club rojiblanco o si abandona este verano

Voz 1991 27:13 veremos si plantean por delante un mes y medio dos meses claves para saber sido Costa seguirá en el Atlético de Madrid no te vayas muy lejos que luego tenemos que hablar del Rat Radio Huesca

Voz 1621 27:23 ahora que se observa que es muy duro las novedades para el partido de mañana sabemos algo evidentemente no va a estar Diego Costa los prevemos para Simeone llegan arriba porque también está sancionado Griezmann así que no tenía ninguno de los dos delanteros Simeone Álvaro Morata evidentemente bastara acompaña todo pero Olé mar o por Vitolo esa es la duda en el once del Atlético de Madrid Godín que hoy ha entrenado perfectamente que ayer probó de titular va a volver al centro de la zaga junto con Giménez Saúl apunta el carril zurdo te cuento también por el mismo precio del Eibar porque tiene muchas bajas en línea defensiva lo normal es que Oliveira Sergio Álvarez repitan en el la línea de zagueros de Mendilíbar mañana a las cuatro y cuarto nuestro partido entre el Eibar y el Atlético de Madrid