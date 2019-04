Voz 1 00:00 muy buenas qué tal todo bien muy bien

Voz 0318 00:03 Gonzalo Melero buenas noches hola buenas noches capitán del Huesca qué tal todo todo tranquilo

Voz 1 00:08 todo bien oye dándole al al sábado

Voz 1991 00:11 eh Alberto como es de importante el partido este fin de semana

Voz 1 00:15 Bono se empiezan a acabar las oportunidades pues para para intentar salir de una situación compleja comprometida no entonces cada semana que pasa pues el crédito pues se reduce las oportunidades se va terminando oí no es que sean ni mano ni más ni menos importantes a con perspectiva todos los partidos tan pasado pues han sido importantes porque todos valen lo mismo pero es es cierto que cuando iba llegando un poco en el momento final se acaba ese punto de margen de ese punto de bueno de oportunidades Si todo va tomando pues bueno más más relevancia más repercusión

Voz 1991 00:48 a vosotros tenéis claro que si gana y de lleno en la pelea si empata Ice la cosa estaría complicado pero como se pierda es casi un adiós a la categoría no

Voz 2 01:01 sí mucho tiempo hablando de finales en todo lo que rodea al equipo pero pero sí que es verdad que bueno el partido del sábado al final luego además directo oí sobre todo bueno por lo que dice que se va reduciendo el margen hay que uno sí sumar de tres en tres ahora con otra cosa es el partido de Del Potro ya es la la finalísima digamos para valen que no salvarnos Alberto como

Voz 1991 01:32 es el día a día tú eres un tío más experimentado tienes treinta y cuatro años ya sabéis lo que VI el competir a alto nivel siempre decimos lo mismo no que a lo mejor en la decepción por no ganar un título es completamente diferente a la lucha por el descenso el dramatismo y la tensión que se vive cómo se vive todas estas jornadas porque la carga que lleváis enzimas tremenda eh

Voz 1 01:54 bueno no es lo mismo luchar por ganar un título que luchar por perder una categoría tan bonita entonces te vas haciendo creo que también es es complicado el están de esta situación al final te encuentras que cuando llevas conviviendo en esos puestos de descenso normaliza esa a esa situación traumática que aprenda a convivir con ello y esos equipos pues que a lo mejor están un poco más liberados durante toda la temporada que de repente está a seguir luchando por un objetivo tan tan complejo como es mantener la categoría pues a lo mejor ese encuentro se encontrarían no se puedan acabar encontrando porque va a estar acostumbrados cuál es y a esa sensación entonces pues bueno te vas adaptando creo que los compañeros como que al final nosotros lo llevan mucho tiempo hablando de la importancia de que sumar de que se engancharse convives con ello yo compañeros los veo pues bueno muy conscientes y con la responsabilidad de lo que hay en juego y al final se lucha mucho no sólo en este caso lo lo y lo sufrió el año pasado nosotros lo sufrimos aquí conseguir algo que creo que es como ganar un título que es conseguir un ascenso el próximo enero poder una corrobora mis palabras y ahora pues TB después que todo lo que hasta el año pasado pese a que sí es cierto que viendo cómo estaba el fútbol los clubes no están en la misma situación no vimos venir de segunda división que venir de la Primera División hacer la segunda pero bueno al final al prestigio lo personal el Deportivo colectivo él él de toda la masa social a la que uno representa pues duele ver sendas situación en la que está final finales la que se genera porque se genera o por el por el PRI el club y los jugadores ya hay que afrontarla y sobre todo pues bueno luchar en fin de semana contra el Huesca y los demás partidos que allá por delante no

Voz 1991 03:41 no me imagino Melero que te sientes muy identificado con lo que está contando Alberto

Voz 2 03:46 pues sí porque yo creo que al final lo que estaba diciendo que lo íbamos un poco de la mano de los dos equipos al año pasado bajo condición practicamente este año en la misma situación y ahí bueno pues pues al final y eso ha esa decisión pues bueno es ego pero obviamente que que bueno no se dos estaríamos reponer pero pero bueno al final la diferencia entre competir en Primera División en Segunda División y a nivel de prestigio es mucho la ahí al final

Voz 1 04:20 sería un palo muy muy duro

Voz 2 04:23 el sábado pero dentro del vestuario pues comprobamos que todavía tenemos tiempo al final vamos a pelear hasta el final del sábado es es un partido vital para nosotros

Voz 1991 04:36 es de los que están abajo Alberto a quien ves más fuerte ya que mes digamos con más riesgo el Celta que con Yago Aspas parece que es otro y desde la llegada de del delantero pues ha reaccionado el Villarreal también ha pegado un arreón el Levante está de capa caída todo lo contrario igual que el Girona que también vienen de de más a menos hay que mes en la pelea quieren ves más fuerte y quién un poco más flojo

Voz 1 04:59 bueno es que al final pese que podamos hablar de de que a priori temporada haya sorpresas que estén ahí abajo a lo mejor pues bueno había pronosticar ya con Villarreal Celta digo estoy en una situación o la situación en la que estaba pues bueno todo el mundo apela que tienen jugadores de empaque y una categoría que al final les dará ese plus pues para poder salir de ahí pero también te encuentras que Girona o levanta en este caso pues para mí bajo mi punto de vista siempre perspectiva pues tienen jugadores que han ganado títulos a nivel continental europeo te encuentras con futbolistas de una trayectoria muy muy grande y luego pues bueno estamos equipo se más recién ascendidos que también pues bueno en este caso hay plantillas más humildes como somos los tres últimos equipos que nos hemos incorporado previsión que también veo primero que están acostumbrados a sufrir vienen de una supervisión muy competida sufrida que saben convivir con esta situación pronosticar quién es el que estaban encontrar te puedo hablar de cómo estamos nosotros no puedo meterme en las cabezas de cómo están los rivales nosotros pues bueno es muchas jornadas peleando y luchando llamando que estamos muy somos muy conocedores con con lo que hay en juego que sabemos muy bien ya convivir con una situación como bien habláis difícil indicó que intentamos bueno es estar cerca llevar siempre con intenciones al recortar intentar recortar distancias porque al final en las últimas jornadas reinventar pues hacer nuestros deberes y que en otros equipos pues bueno que les cueste asumir la situación en la que está Miquel no consignas sacarse partidas al final no podemos mirar más allá de lo de lo que te comento

Voz 1991 06:34 en velero tuve de la sensación que te da de los siete equipos que está ahí metidos en la parte de abajo hay quién ves más fuerte quién más flojo

Voz 2 06:41 buenos días al final es a ver o pensando en los rivales que que hay equipos que que bueno que aprender

Voz 3 06:54 no no es situación pero creo que llegado este punto

Voz 4 06:57 y a todos los que estamos ahí pues mono de uno

Voz 2 07:01 como otra

Voz 4 07:03 pues bien pues tenemos canguelo de Estado

Voz 3 07:05 ponían o hasta el último momento por ahí al final creo que hay falta Girona también esta semana

Voz 2 07:10 que si gana el Celta pues pues bueno también en la pelea entonces yo creo que estamos los siete involucrados que íbamos en ganar para para unirnos a esa pena de hasta el final pero pero ya te digo creo que en estos partidos ya a estas alturas y y se jugaba mucho muchas veces más con el corazón que que que con la cabeza ahí pues un China supere disputándose de todo el mundo es consciente de que bueno de que de que cada partido es es importantísimo que que cada punto cuenta Hay bueno pues pues al final o sea capaz de encadenar una racha bueno pues logradas salir con lo tendrá complicado

Voz 1991 07:54 ya que ya que sacase ese tema el tema de las razas el tema de las cuentas quedan seis jornadas para el final Alberto había echado cuentas haber dicho necesitamos ganar los seis cuánto

Voz 1 08:05 sinceramente no te hablo

Voz 1991 08:07 casi mejor no hallo

Voz 1 08:09 claro lo con la mayor sinceridad al final nota asfixiantes que en poco dejas de mirar al al a los equipos que están en tu en tu pelea Si es cierto pero bueno sabes en tiempos que que no ganen pues te ayuda pues a seguir vivo pero entendemos de que al final los de los tenemos que hacer nosotros los puntos pues claro que nosotros y hay que llegar más amenas alguna medida de pues bueno siempre se habla de una serie de puntos pues intentar sacar puntos pues esos puntos ese pronóstico Sakineh cuántos puntos te pueden esa pero es que ya prácticamente te hablaría de que no intentamos ir partido a partido e intentar pues bueno que cada semana a diferencia se pueden acortar no yo creo hacer pronósticos más allá cuando los final te encuentras que ganas equipos que luchan contra todo pronóstico nosotros jugamos contra la violencia que venía de una situación pues bueno una racha envidiable a nivel europeo y nosotros veníamos de una racha pues muy muy muy negativa ya al final pues el canas el partido yo personalmente no creo las rachas yo personalmente no creo en ese punto de mirar más allá de lo que tienes delante y si podemos decir pues que nos encontramos este fin de semana un partido muy complicado contra un equipo que como nosotros sabe convivir una situación difícil que también seguro pues que como bien dice su capitán llevan hablando de finales que son jugadores que tienen ambición y hambre que para mí bajo mi punto de vista San reforzada porque también en el mercado hay bueno va a ser un partido que no vamos a acabar encontrando no es lo mismo jugar como el año pasado afectado por el título de la de la segunda división ilusionante pero yo personalmente y mis compañeros en el equipo y mirar más allá de eso pues en el no

Voz 1991 09:51 Melero vosotros habéis echado cuentas son seis jornadas son dieciocho puntos y es que uno piensa en cuatro victorias que sería sumaron doce yo pondría con XXXVII que serían cinco más de lo que tiene ahora el Celta de Vigo con seis jornadas por delante con lo cual es que hasta parece escaso cuatro victorias

Voz 2 10:08 pues bueno nosotros hemos ciudadanos que llega otro partido pues el él grados el partido el sábado yo creo que que hacer muchas cuentas sin sin pensar que el sábado tenemos que llevar los tres puntos yo siquiera para confiar en nuestras posibilidades pues son sí que bueno el partido del sábado para nosotros yo creo que que prácticamente no porque porque si nosotros ganamos algo el sábado que nos llama pero pero sabemos que si no somos capaces de ganar pues pues bueno no está se reduciría mucho

Voz 1991 10:47 me quedan dos para terminar Alberto que les suele es decir como capitán cuando vas al al saludo inicial antes de la foto con los árbitros en en este caso con Melero es que el que vas a tener delante que os decís porque ha visto se está jugando la vida a los dos no se lo típico de mucha suerte a partir del próximo partido algo eso como

Voz 1 11:06 bueno eso yo creo que no lo mutuamente no mucha suerte para el próximo partido

Voz 1991 11:10 al final fuimos no te vas encontrando

Voz 1 11:13 con capitán después que has coincidido verte muchos campos en este caso pues lo único personalmente que le puedo dar es reconocimiento al trabajo que que lleva haciéndolo otros años es un chico pues que viene de lo cruel y lo duro del fútbol que se lo ha ganado con ímpetu pues os fuerzas si trabajo creo que el año pasado fue un líder nato le de un equipo no puedo hablar interiormente en El Vestuario porque no no conozco el como él se traslada dentro El Vestuario pero sí como lo lo plasmó en el campo creo que hizo una temporada muy bueno creo que fue en los jugadores con una vez no lo mejores jugadas la de la categoría hay la oportunidad que tendrá este fin de semana ayer la mano es reconocerles el trabajo que lleva haciendo que yo personalmente pues bueno pero he tenido delante lo he visto como bueno como buen amante del fútbol pues aprendes a sentir identificado con jugadores como como él inhala agradecerle el trato personalmente cuando yo con él el buen trato el fútbol el ejemplo que ha demostrado representando la institución como es el la Sociedad Deportiva Huesca y creo que en el futuro pues es un chico que luego creciendo oí jugando en Primera división en los años próxima no Melero he visto a representan

Voz 1991 12:24 es hablando con menos elogios de representados se de dicho lo suyo

Voz 2 12:28 tengo la tengo ahora mismo una viole gallina muchas gracias

Voz 1991 12:33 tú qué le vas a decir mañana Melero Alberto

Voz 2 12:35 bueno es al fin y al que no lagunas en el juego por cómo es porque yo creo que nada que a todo toro me gustaría tener un capitán de creo que que bueno en las ruedas de prensa y dice las cosas con mucho sentido con con con con un como si bueno yo creo que que ya te digo que que gente como el fútbol y el mirar yo ya os quiero

Voz 3 13:09 tantos años en el fútbol siendo capitán en muchos sitios no es casualidad

Voz 1991 13:13 anda que si mañana nos con penalti Melero lo tienes que tirar tú

Voz 3 13:16 sabes que ha parado dos en la última jornada no sí sí o sí

Voz 2 13:19 tanto Nacha las empleadas

Voz 3 13:22 es su pues mira

Voz 2 13:24 a vosotros claro que todos los partidos

Voz 3 13:27 pero al final de directo ahí

Voz 2 13:29 bueno no no tengo nada en contra en contra del ni mucho menos pero

Voz 0318 13:33 pero me hubiera gustado que se hubiera merecido pérdida luego Alberto muy bien con los penalti pero si no te pitan en contra mejor no las cosas como son

Voz 1 13:43 sí hombre al final es una situación que también hay eso apuntó sales victorioso o no pero bueno sino no lo pita mejor Huelva vuelvo incidido no creo personalmente creo que tienen jugadores o un equipo que también ha merecido mucho más me siento no sentimos también muy identificado con ellos porque muchas veces la moneda no acabó cayendo ve nuestra cara pudiendo también con un pelín de suerte pues ambos equipos podemos tener más puntos que el depuesto al final algo y te sientes muy identificado porque ya repito insista no el año pasado vivimos un viaje muy paralelo disfrutamos una categoría qué fue dura hay bonita para los dos equipos que prácticamente pues bueno estuvimos conviviendo con puestos de privilegio prácticamente toda una campaña te encuentras pues lo que es la casa no viviendo pues por por permanecer en lo que nos ganamos el año pasado por intentar que salga bien intentar que que sea un buen partido para para todos pero si cae un poco el resultado por nuestro lado pues mejor ahí y como he dicho Melero tiene muchos años por delante tiene mucha para disfrutar entonces bueno un poco el seguir en Primera División

Voz 1991 14:55 esto es buscando una temporada será así el primero que lo pagas entrenador los dos habéis sufrido el cambio de entrenador en el en el banquillo sufren las directivas sufrir los jugadores que lo paséis mal pero bueno no no tenéis quiero decir la obligación de permanencia uno también puede cambiar de equipo los que siguen ahí seguirán son los aficionados Melero Kelley que se le puede decir al aficionado al Huesca cuando no está en esta situación

Voz 2 15:19 bueno yo creo que no

Voz 3 15:21 en fin en los primeros con nosotros que estamos pagando está estable a pesar de la situación que

Voz 5 15:29 en la que llevamos todo el año muy bien

Voz 2 15:31 al final de mire es que que sigan apoyando porque no lo están

Voz 3 15:38 al final de magnesio poco más muchas veces sí

Voz 2 15:42 no si así pero no vamos a bajar los brazos hasta el final aquí igual esperemos que que ellos nosotros porque al final es una cosa de todo lo de tanto la gente que que trabajan el club como los aficionados jugadores yo creo que sí creo es que al final Alberto tuve le diría

Voz 1 16:01 yo poco puedo decir al final Vallecas siempre se ha convivido con con dificultad Vallecas es un barrio que sabe anteponer se sobre todo combatir situaciones complejas lo ha demostrado a lo largo de su historia yo prácticamente oye bonitos campañas aquí no sé el futuro de Melero se cruzará al Rayo y opciones de futuro si algún día pues se cruzaran Le diría que sería una experiencia muy bonita o el sitio en el cual no solamente deportivamente sino que nutre muy personalmente un club en el cual mezclas muy bien los valores en los cuales se representa su su gente y sociedad y lo transmiten en el campo y así viceversa en muy pocos sitios se ve que la cultura de de vida o la cultura de de una sociedad pensamiento lo trasladaron al campo de fútbol y creo que es muy bonito el poder ver como barrio sí identifica las circunstancias en las en los católicos en el fútbol actual que al final se compitan contra potentes ciudades contra masas sociales que representan prácticamente a provincias enteras el ver que un barrio traslada su su pensamiento y sus formas ha a través del fútbol creo que es muy bonito oí ya le digo Si algún día en una carrera que yo creo que va a tener una carrera muy buena sin ser el camino y él me llamara para preguntarme por el Rayo Vallecano Le diría que lo que sí le puedo debía decido es que además eso una catapulta pues para muchos jugadores porque así lo si es Historia creo que el Rayo Vallecano nutre culturalmente en el fútbol y personalmente al al jugaba jugaba no

Voz 1991 17:34 veremos veremos el el el futuro no se sabe pero lo que tenemos claro es que ahora mismo Alberto García defiende la portería del Rayo Vallecano Gonzalo Melero defiende al Huesca son los dos capitanes de los equipos que están en la parte baja de la tabla y que están peleando por seguir el año que viene en Primera División fundamentalmente por todos esos aficionados que van cada fin de semana animarles a sus estadios Alberto García Gonzalo Melero mil gracias por estar en El Larguero en la previa de este partidazo y mucha suerte a los dos vale