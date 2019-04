Íñigo Martínez: "Hay que romper la estadística y ganar en el Bernabéu"

Voz 1 00:00 cuando se separe

Voz 1991 00:02 digo del domingo a las cuatro y cuarto en el Santiago Bernabéu el Real Madrid recibe a un Athletic que todavía tiene opciones de meterse en Europa evidentemente la Europa League la pelea está abierta está a seis puntos de de la Liga de Campeones después de esta derrota que yo creo que dolió en el Coliseum contra el Getafe hablamos con uno de los hombres importantes de de este Athletic Íñigo Martínez qué tal buenas noches buenas noches qué tal estás todo bien

Voz 2 00:25 todo bien con ganas de jugar en

Voz 1991 00:27 el Bernabéu en un campo así siempre gana

Voz 3 00:30 sí es verdad que son partidos Si bueno jugar allí contra comprase equipo pues siempre apetece más

Voz 4 00:39 habéis hablado en el vestuario y es la temporada en la que más fácil más fáciles entre comillas de de los últimos años ganar en el Bernabéu

Voz 3 00:49 a ver yo creo que no están en un momento bueno entonces pues también tienen más facilidades a la hora de de jugar hoy crearles peligro pero vamos estamos hablando de que si ibas confiado te lo pagas caro sí tiene jugadores increíbles creo que los mejores que puede haber es hoy en día hay que es cierto que no estén en una racha que están un pelín confusos pero vamos respeto total al Madrid y creo que llevan años ganando todo oí vamos creo que sí unos allí pensando en que además es es superior que lo que uno está equivocado

Voz 1991 01:30 no lo digo sobre todo porque Íñigo tu sabes lo que es estar en un en un equipo en el que a lo mejor llega a final de temporada y al mejor puestas quedamos en objetivos es decir ya has cumplido no yo qué sé llegas al tramo final ya está salvado ya estás en Europa pero verá un Real Madrid que desde hace ya un par de meses sin objetivos sin poder ganar nada de nada es que es eso hace que a un equipo tan ganador como Real Madrid acostumbrado prácticamente no hasta hasta el último partido a jugarse algo le hace de alguna forma esta desconectar de forma inconsciente es que eso yo creo es inevitable

Voz 3 02:02 sí creo que es lo que les estamos dando creo que son jugadores es un equipo que siempre está o peleando por algo hasta final de temporada y al final pues este año no ha sido nada bueno para ellos si se están viendo ahora se han encontrado en la situación en la que nunca han estado muy bueno allá cada uno lo suyo pues yo creo que es eso es lo que el problema de esos equipos que ya cuando uno tiene una para pelear pues es es conectan inconscientemente como tú bien dices automáticamente yo creo que cambian el chip muy igualado por eso creemos Si está viviendo que uno tiene más opciones a la hora de ganar el partido o incluso puntuar y creo que sería muy importante para nosotros de cara al final de temporada pues en poder puntuar de ahí

Voz 1991 02:54 sabes cuántos partidos en ligas jugado contra el Madrid

Voz 3 02:58 bueno pues unos cuantos ya sabría decirte

Voz 1991 03:02 a ser el décimo Guardo

Voz 3 03:03 bueno pues mira pues ya son unos cuantos que a ver si poco clara

Voz 1991 03:09 a unos cuantos Isabel cuántos has ganado

Voz 3 03:12 pues bien bueno eso seguro ha ganado uno

Voz 2 03:17 no no en en el en el en el

Voz 1991 03:18 el Santiago Bernabéu en el Athletic no gana desde dos mil cinco y la Real por ahí le andaba dos mil cuatro hasta este año en la Real ganó este año pero digo que hasta este año desde dos mil cuatro tampoco ganaba tú le ganaste en el dos mil catorce en Anoeta cuatro dos y además hiciste gol eso sí eso sí de eso ya me acuerdo hombre como para olvidarse no no es que todos los días a a a un equipo como el Madrid lo que pasa es que el Athletic Íñigo lleva desde el dos mil cinco e desde ese famoso cero dos con los goles de Iraola y Del Horno de hecho marcó me acuerdo perfectamente ese partido Orbaiz desde casi el centro del campo la bola entró pegó en el larguero entró en no la dieron como buenos habría sido cero tres nos tangana gol las cosas como son son muchos años ya eh sin ganar en el Bernabéu que no es fácil evidentemente

Voz 3 04:08 no es nada fácil y por eso pues bueno ahí tenemos la oportunidad para poder romper esa estadística IR pito porque era más bien sería la leche ganar aquí creo de su campo grito un gran rival muy bueno pues seguiremos a tener trabajo y ojalá pues a ver si con suerte pues podemos sacar algo hay

Voz 1991 04:35 se puede optar a llegar a los puestos de Champions es decir alcanzar la cuarta posición ahora mismo estáis a seis

Voz 3 04:43 mientras siempre digo nueve metros ella puntos en juego ahí la opción de yo creo que opciones hay pero somos muchos equipos que están peleando por esos puestos sí sabemos que bueno pues ser un seis partidos van a ser claves son partidos complicados y hay mucha tensión aparte del porque todos queremos entrar muy bueno que tienen este con ese encuentro con fuerza después señor melena se llevará el premio no hay esperemos pues bueno nosotros pelear los nuestros mayores no empezamos bien el año que tampoco es que ahora hay que levantar la cabeza lo sacara el es una ciudad ingerir trabajando lo que hemos hecho para salir de esas zonas y creo que tenemos un gran grupo que peleará siempre hasta el final el que pero bueno debe intenta sacar siempre algo algo positivo ahora que con ganas con ilusión y con fuerzas para afrontar estos últimos partidos

Voz 1991 05:43 en cuanto daño hizo el perder el partido el Coliseum contra el Getafe era un rival directo ganar ese partidos metía directamente en la pelea y claro perderlo os dejó un pelín de enganchados no

Voz 3 05:53 sí que fue una pena sabíamos que el partido era era muy importante para para sobre todo para eso para enganchar ahí y la verdad que fue sabíamos que iba a ser muy difícil se está está demostrando este año el equipo es es un equipo que sabe lo que juega ahí es difícil ganar y además en su campo y a la que fue una pena porque creo que no merecimos perder creo que el duras y de curso lo justo pero bueno es que el fútbol son pequeños detalles del partido si al final así un despiste eh

Voz 5 06:31 el nuestro no al final lo lo pagas que ahora

Voz 3 06:34 qué pena pena porque

Voz 5 06:37 estaba

Voz 3 06:38 es la opción era era increíble para para poder optar estoy pues ahora poco a poco pues sientes que has sean partidos complica más

Voz 1991 06:47 oye lo que sí tiene el Atlético de Madrid

Voz 6 06:49 cantidad de gente que hay del Athletic aquí y se llenan los campos en Getafe en el Coliseum había un montón de gente del Athletic en estoy

Voz 1991 06:58 vamos seguro que el domingo en el Bernabéu dan va a haber mucho aficionado del Athletic luego en Butarque volvéis a jugar otra vez en Madrid mola no dentro que cabe cuando viajas fuera el tener esos aficionados que se acercan siempre que pueden

Voz 3 07:10 sí tener ese apoyo oí todos los partidos todos los fines tanto fuera como en casa la verdad que es un club que que tira mucho que los que son realmente el Athletic que desea donde se apoyar a su equipo igual se dio ella este año aunque el equipo no sacamos resultados el estadio si ahí creo que nos han llevado en volandas por parte de si estamos ahí es por ellos y la que esta semana estamos agradecidos y bueno ahora y además porque pues bueno pues a lo mejor para todos

Voz 1991 07:49 me quedan dos para terminar la primera es cómo puede cambiar tanto un equipo como afectó la salida de Berizzo en este caso en el que el equipo estaba claro que no termina de funcionar no terminaba de congeniar la llegada Garitano perfecta no para el club el principio

Voz 3 08:05 si hay que fue fue un golpe para todos la la marcha de dicho que teníamos eh nos llevamos genial todo el grupo pues era un entrenador excelente tanto dentro como fuera fue una pena pero cuando los resultados no llegan un pues fútbol Pino gays queda un entrenador que no conocía de sobra en ahí al final pues bueno estilos diferentes yo creo que ahora estamos más unidos unos creo quiere sabemos realmente lo que jugamos insistimos con este estilo hizo estás viendo otra vez no peleamos todos a una ahí bueno no estaba viviendo bien eh confiamos en el en el nosotros ir trabajó la verdad que ha hecho ha sido estupendo Eaton lo persona cómo estás

Voz 1991 08:52 lo digo porque me consta que no lo has pasado bien en algunos momentos en el que algunas de las críticas ha centrado en la parte defensiva alguna veces hablaba de de del rendimiento el tuyo personalmente creo que igual te ha costado un poco encajar en el Atlético bueno estás cambiando de equipo al fin y al cabo uno necesita un periodo adaptación y creo que por fin estamos viendo al Iñigo que todos queremos no

Voz 3 09:14 bueno yo creo que cuando uno llega a otro equipo le hace falta tienen con eso aquí bueno sí que es cierto que ha habido rachas malas mías que nunca he tenido ningún problema en no aceptarlo oí bueno poco a poco pues bueno este año sobre todo bastante a gusto con el sistema de Gaizka creo que me favorece

Voz 7 09:38 sí la verdad que sí

Voz 3 09:41 en tanto la gente como todos los que trabajan en el club siempre siempre he notado ese ese apoyo y bueno pues aún no se es más es más fácil jugar con ese apoyo que de lo contrario entonces bueno siempre he intentado aportar lo que creo que puedo siempre peleo por no por mí por mis compañeros y porque el Athletic entonces pues bueno momentos partidos mejores peores pero pero esto no siempre dando el callo intentando aportar este hay esas lo más importante

Voz 1991 10:11 ha dicho veraces doscientos cincuenta partidos en el Bernabéu no está mal

Voz 3 10:15 sí ya son los cuantos llega volviendo a unos unos cuantos cada vez que pasa el tiempo con la rápido pero bueno esperemos que sean más hasta que el cuerpo de esta bueno de momento la verdad que tengo años por delante cuento agusto feliz donde estoy así que creo que eso es lo más importante hoy en día

Voz 1991 10:34 mínimo otros doscientos cincuenta no mínimo digo

Voz 3 10:37 a trescientos pues

Voz 1991 10:41 veremos veremos pero bueno sí hombre sí lo importante es estar bien como te dedicas físico aguanta al final se cumple lo los objetivos Íñigo Martínez nada mucha suerte en estos seis partidos que que restan de temporada y a ver si el equipo consigue meterse en Europa un abrazo