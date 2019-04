El Larguero (19/04/2019): Tercera parte

Voz 1 00:00 quien

Voz 3 00:37 qué tal muy buenas hombre los hermanos Castelo correcto si Rubén qué maravilla Maryland sonando ya me dan ganador a Balaídos

Voz 1991 00:48 Maryland es un grupo Pazos son los gallegos que tiene un sonido Super Fresco además viéndolos en directo son fantásticos si además es que llevan por bandera el gallego Jacobo

Voz 3 01:00 si ayer los vigueses Celtic estás muy Celtics a Rubén está como loco con el Celta que no le salen las cuentas y bueno la verdad es que sufren mucho pero en directo lo pasan muy en suenan muy dio en Maryland

Voz 1991 01:13 y la verdad es decir Yago un abrazo un abrazo grande a los Maryland que además si todo va bien anunciaremos algo con ellos muy bonito dentro de tres semanas más o menos dentro de poquito ya ya ya lo iremos contando Jacobo venimos de Rayo Huesca es partido dramático lo que tenemos también que en Balaídos entre una tres cuartos de lo mismo porque los dos

Voz 0841 01:35 sobre todo fíjate lo que cambia también el cuento La el empate del Pucela mete al descenso por aquello de el golaverage particular están empatados a treinta y dos puntos llegue el Girona Vigo después de

Voz 1991 01:46 cuatro derrotas seguidas con un colchón de dos puntos

Voz 0841 01:49 como el Celta el gol ya verás en la ida tres dos así que ese puntito extra vamos a ver cómo se gestiona mañana un Girona que después de esas derrotas Eusebio ratificado pues también necesita sumar declaraba el entrenador es un partido muy importante recupera Bernardo que es una muy buena

Voz 4 02:08 noticia para el centro de la defensa también paralizarlo

Voz 0841 02:10 de centra la convocatoria vuelve transacción Aleix Grace Nelly Douglas que también seguramente serán titulares por decisión técnica por aquella

Voz 5 02:18 de la gestión de grupo Ramalho pasa de

Voz 0841 02:21 ser titular el otro día a caerse de la lista y el Choco Lozano también ya en el Celta ya algo pues fíjate vuelve ayahuasca es decir que vuelve medio equipo por lo menos en cuanto a sensaciones volverá el cuatro cuatro dos de Escrivá que le gusta tanto cuando está Yago Aspas y esto quiere decir que atacará con Brufal con Woody Buzz con Maxi Icon Yago Aspas en ese duelo de delanteros en ese duelo hispano uruguayo maravilloso Stuani Portu versus Iago Aspas y Maxi gol

Voz 6 02:51 eso no está nada mal la racha de

Voz 0841 02:53 el ex que llevan estos dos son partido dramático para los dos equipos sobre todo el que pierda mañana si pierde alguno de los dos equipos sino en Paterna puede quedar muy muy tocado ya hay otro aspecto Yago que Si Palace tu c6 tiempo a las diez de la mañana chocolatada en Balaídos

Voz 6 03:12 no mil raciones de chocolate con churros así

Voz 0841 03:14 que os esperamos por ahí

Voz 1991 03:16 un poco justo e Jacobo porque de aquí terminamos a la una y media hombre si viajamos durante la madrugada llegamos casi casi casi justito para para estar ahí desde luego es un planchazo estuviese en Vigo desde luego que tiraba para allá para para Balaídos

Voz 6 03:31 luego si veintinueve grados en vivirlo

Voz 1991 03:33 se está está fantástico está mejor el tiempo en el norte que en el sur durante esta Semana Santa se dedica a disfrutarlo gracias Jacobo un abrazo hasta mañana

Voz 0841 03:41 un abrazo a Yago el Celta que con Yahoo

Voz 1991 03:44 spas es otro Celta de Vigo las cosas como son llega al Celta en una línea mucho más ascendente que él Girona que la verdad es que asumió tan sólo dos dos doce puntos en lo que llevamos de dos mil diecinueve por eso estamos en comunicación con el presidente del Girona del y qué tal buenas noches

Voz 7 04:00 hola buenas noches qué tal está antes

Voz 1991 04:03 este tramo final de temporada hay nervios

Voz 7 04:06 bueno lo estamos ahí en la pelea de de intentar mantener la categoría somos un equipo que en definitiva en nuestro objetivo es mantener la categoría premios mantener la categoría hay bueno tenemos que intentar al menos que queda esta posición que que estamos poder mantenerlas eso cuando puntos para final de temporada pues ha completado objetivo

Voz 1991 04:35 hombre uno mira la clasificación IB precisamente el último de los que en teoría está en peligro decimocuarto Girona treinta y cuatro puntos cualquiera de los que viene por The por detrás se cambiaría ahora mismo por por su equipo pero le preocupa la tendencia del Girona en los últimos partidos

Voz 7 04:51 bueno evidentemente hemos tenido la mala racha venimos de es de no conseguir puntos en casos que que que hubiese sido muy importante si no hubiesen dado tranquilidad pero no ha sido así ahora estamos ahí metidos en una lucha que bueno que que te crea cierta tensión que que hay mucho en juego y que que tienes que que que hace las cosas bien para sumar puntos bueno estamos en la misma situación que otros equipos pero no creo que que se importa lo importante es contar bien los partidos cuando buenos partidos y afrontarlos con con muchas para intentar sacar puntos

Voz 1991 05:33 acabamos de hablar con el el capitán del Rayo con el capitán del Huesca que se enfrentan este fin de fin de semana partidos dramático pero es que el Girona juega en Balaídos es otro partido directo es el otro partido de mucha tensión en presidente

Voz 7 05:47 sí eso de que te enfrentas a algo que está ahí con nosotros y que bueno que para ellos es es morir importante juegan en casa van a intentar hacer valer todo un los factores que influyen cuando cuando juegas en casa y bueno pues tenemos que creer en el cuartel con con con con una seriedad la cesárea para para ponerles muchas dificultades para intentar sorprenderles

Voz 1991 06:16 yo siempre digo que cuando uno llega al tramo final de temporada como Saura que quedan seis partidos creo que lo mejor que el que está de uno está en la pelea de algo es decir yo me quiero enfrentar enfrentar contra los rivales directos es decir lo tengo en mi mano no si yo les puedo ganar son puntos que les quitó a ellos o que no suman ellos que yo lo digo porque tienen el partido contra el Celta luego es contra el Valladolid la penúltima jornadas contra Levante equipos que van a estar metidos en la pelea y uno piensa bueno sin y no es un enfrentamiento directo por lo menos que no se juegue nada no que llega a final de temporada que presidente el calendario no ha sido generoso e lo digo porque está al Sevilla que va estar peleando por la cuarta posición tenis el Getafe que también va a estar peleando por la cuarta posición contra el Alavés que igual ese es el único que no se está jugando nada al final pero el calendario desde luego es medio regula

Voz 7 07:04 bueno definitivo para que el equipo de Primera División es es muy difícil y más que nada depende de de Tir estará tu nivel de hacen las cosas bien yo creo que primero hay que pensar en el partido de de de mañana el partido que ya ha pasado para empezar a mirar calendarios rivales que creo que te quedes días de tu objetivo primordial era o más cercano o lo de mañana y poco a poco voy trabajando para para hacer las cosas bien

Voz 1991 07:40 les sorprende que estén metidos en la parte bajo equipos como el Villarreal o el Celta que al inicio de temporada tenían objetivos muy superiores

Voz 7 07:46 bueno es verdad tenían objetivos superiores en presupuesto que estamos abajo muy tenso dio tiene más armas pero bueno final a la primera división tiene esto que haces o te sale de las cosas es problema alguno consigue con el otros

Voz 1991 08:06 pues

Voz 7 08:08 meterse ahí bajo no que pues que que tienen que salir ahí y que tienen capacidad que tienen calidad para para salir ahí pero bueno intentaremos que que no sea así ponérselo que que bueno que también tenían sus dificultades lo que está claro

Voz 1991 08:24 o es que es la liga más igualada al menos de los últimos años no porque así jornadas de final siete equipos metidos en la pelea por no descender de categoría el luchando por Europa tenemos otros seis siete equipos salvo el Barcelona que es el líder destacado y parece que no va a tener problemas para para cerrar el título de de Liga bienvenido sea lo digo porque hemos vivido unos años en los que dominio de Madrid Barça cuando se sumaba la película el Atlético de Madrid bienvenido también pero que estaba todo demasiado claro demasiado pronto en cambio sin embargo este año estamos viendo una una temporada muy abierta en todos los aspectos

Voz 7 09:01 bueno eso lo bonito no que ya todo en juego hasta el final hostiase vamos prácticamente pueblos por el título a dos equipo se juega muy claro el año pasado con el descenso se quedaron descolgados tres equipos prácticamente no no no hubo lucha no están ya bueno esto lo contrario es más lógico no los de abajo han hecho más puestos todo está más igualado y que lo que haces va a ser olas de hasta el final hasta el último partido lo estamos pues para ir trabajando para para salir de la zona baja

Voz 1991 09:33 ya sé que uno siempre dice que le gusta el fútbol y que quiere ver a los mejores pero si descansas este fin de semana Iago Aspas tampoco vamos a decir nada no

Voz 7 09:40 sí bueno eso está claro no si el rival tiene menos recursos mucho mejor pero bueno tengo que sea final bien las cosas vigías partido tienes tiene astuto es un poco en juego o de quién juegue no bueno es igual de descanso a la semana pasada bueno definitiva la más importantes está o pendiente de tu trabajo de lo que tienes que hacer como tienes que afrontar el partido y a partir de ahí intentar poner dificultades arriba

Voz 1991 10:12 pase lo que pase va a seguir Eusebio el año que viene

Voz 7 10:16 bueno se es entrenador con el que iniciamos un proyecto hemos un poco lo que veníamos lo que venía siendo es años con el que que estamos al gusto otra buena Janto hoy estamos pensando en él el partido de mañana no no nos hemos planteado a Dios que confiamos en él estamos estamos trabajando con él y así se irán seguir a todo

Voz 1991 10:45 vamos que a final de temporada tendrá que hablar

Voz 7 10:49 no no eso es cuestión de que de que el esté a gusto con nosotros que nosotros de nuestro con

Voz 1991 10:56 pues ahora base más decisión de Eusebio que del club el club está de acuerdo con su trabajo está contento Israel quiere seguir seguirá

Voz 7 11:02 bueno es que era el día a día miramos que estamos intentando desde el primer partido olés desde el primer día que empezamos a trabajar con ese nido de de un trabajo para salvar la categoría para es ser capaces de de esta siempre es posible creciendo en ningún momento en objetivo Bonnie en las circunstancias han cambiado no coordinadamente pues no no no tenemos ningún otro planteamiento que no sea eso

Voz 1991 11:34 Ledo preguntar también por el famoso partido de Miami porque eran parte implicada cómo vivieron en el club el ahora sí se juega ahora no definitivamente que que haya aplazado para otra temporada si finalmente se hace

Voz 7 11:46 bueno yo creo que nosotros nos hemos cambiado desde el primer día nos preguntaron para para los siendo podíamos o no hemos interesaba Miami nosotros creíamos que que para nosotros era bueno a nivel de visibilidad de de influencia de creer entonces de muchas de muchas cosas y trabajamos para lentos en las otras posibilidades para que partidos se disputara ahí yo creo que era bueno para para nosotros creo que era bueno para la Liga entendiendo que siempre pues los aficionados Pepe Benu un parte importante pero nosotros tenemos que intentar que dentro de nuestras posibilidades buscar recursos posibilidades que que nos pueden hacer placer entendíamos que era así con ese partido y por eso trabajamos en la en la posibilidad de que de que se jugara pues al final no no se jugó oiga o por nosotros tampoco tampoco cambió nada no o sea que que no creo que que hace cuando juegas con grandes pues hemos perdido en casa hemos ganado fuera es cuando con el Barça fuera para eh

Voz 1991 12:57 sólo al final

Voz 7 12:59 si te encuentras con muchas cosas que tienes menos posibilidades de al final hemos junto al campo del Barça el hemos perdido a Bruselas estos a veces hablamos motes decíamos muchas cosas pero bueno yo creo que al final hay Kenia por el crecimiento de previendo la entidad

Voz 1991 13:16 me está diciendo que te vas entonces habló con el Girona antes de tomar la decisión de designar el partido de Miami

Voz 7 13:22 no nosotros no no nos preguntaron si si

Voz 1991 13:26 pero antes antes de que fuese oficial quiero decir antes de que Tebas lo anunciase no

Voz 7 13:29 sí correcto correcto lo que hemos dicho siempre siento

Voz 1991 13:32 no lo digo porque no habría estado bien que Tebas hubiese consultado al resto de clubes de Primera que es de lo que se quejan el hecho como de que sólo hablar con Barça Girona para tomar esta decisión cuando afecta al resto no habría funcionado todo mejor si Tebas hubiese hablado con todo el mundo

Voz 7 13:48 es lo que poco a todos hayamos que había esa posibilidad teoría de los equipos que que jodían de ese partido bueno con baño si se abre esa posibilidad de hablan los mismos dos de este año o dos más entonces bueno trabajar por porque eso que eso sea posible yo entiendo que ya hay muchos equipos que que que les interesaba yo creo que hay muchos que les interesa que ese partido se hiciera otros quizá menos pero bueno por lo que nosotros sabemos todo el mundo está bastante en línea de de puedes jugar ese partido

Voz 1991 14:26 bueno pues veremos el año que viene tienen una nueva oportunidad Tebas de proponer esto ponerlo encima de la mesa charlar con los clubes tomar la decisión este año finalmente no se pudo hacer ese Barça Girona que estaba programado para Miami presidente el Fiji muchísima suerte en este tramo final de temporada y a ver si conseguís el objetivo dados en Primera un abrazo

Voz 7 14:45 muy bien muchas gracias un abrazo

Voz 1991 14:48 digo no llegara a estas alturas de temporada tan sólo con seis jornadas por delante los enfrentamientos directo ese Rayo Huesca ese Celta Girona y alguno más que vamos a tener de aquí a final de temporada con siete equipos que están intentando evitar el descenso a Segunda División el Real Madrid juega el domingo recibe al Athletic a Antón Meana qué tal muy buenas

Voz 0231 15:05 hola o cómo estás buenas noches de no va a estar Odriozola

Voz 1991 15:08 esas roto la clavícula si dicen

Voz 0231 15:10 amigos de Carolina durante que no les gusta codirectora no sea titular pues va a tardar Tim volver al once porque se ha roto la clavícula en un entrenamiento tonto de Viernes Santo con la plantilla pensando casi en el año que viene

Voz 8 15:22 un partidillo de dicen de normal

Voz 0231 15:25 viernes de sin más historia tropieza me parece convenir pues lo que explica en el club se rompe la clavícula van en las pruebas confirman el diagnóstico es una mala noticia no ha sido el mejor año de Zola le ha costado adaptarse al Madrid no es la de la Real que tampoco había sido supersónico pero bueno se había ganado el derecho a estar en el Mundial a fichar por el Madrid no ha sido el mejor año hice ayer le veíamos en redes sociales mandar un mensaje cariñoso Agustín Herrerín hubiera tenido mal día Se confirma eso clavícula rota no va a estar en los siguientes partidos

Voz 1991 15:57 hay que tener mala suerte en un entrenamiento una mala caída evidentemente clavícula rota Éstos son dos meses sin medio tres meses más o menos con localizados al resto de la temporada y sobretodo recuperarse de cara a la próxima temporada en el que se espera mucho más de él a mí me ha recordado en este primer año a Illarramendi salvando las distancias lógicamente pero que es un jugador que viene de de un club como es la Real Sociedad que tiene se tiene que adaptar aunque mucho más grande como ese Real Madrid compitiendo por otros objetivos completamente diferentes veremos veremos si se termina de adaptar o no porque puede ser un jugador que puede estar muchos años en el en el Real Madrid hablando de todo secular

Voz 0231 16:36 ahora vale yo creo que Illarramendi es más futbolista creo que ella Rame que lo de Illarramendi fue más mental yo creo que Odriozola mucha más proyección no no tiene yo creo que es lo que es un lateral correcto para ser suplente en el Madrid de Carvajal y darle relevos lloro que Illarramendi con la cabeza bien si se hubiera todo al Madrid es que se ve en la Real que es un jugador buenísimo ha vuelto a la selección porque es un jugador buenísimo yo creo que lo lo de Illarramendi fue mental no se adaptó al Madrid le pudo la presión se lesionaba que antes de la presión

Voz 1991 17:06 fútbol tiene desde luego y creo que lo duro Zola

Voz 0231 17:09 que tienen un nivel bueno es buen futbolista internacional y Juan el Madrid pero que mucho más de Odriozola no vamos a ver es lo que es lo que Zola un lateral para mí bueno pero para jugar en el Madrid a lo mejor te piden un poco más pero bueno que se recupere con reparte trabaja para elevar la empresa Best Of You que se lleva a que se porta genial medios de comunicación lo divertido que es lo que tiene una canción dedicada que se suma o cualquier cosa solidaria que es imagen de muchas marcas y que no se merece esta mala suerte y encima nos enfrenta a su rival de toda la vida al Athletic Club de Bilbao que es el que viene el domingo en un partido seguro especial para él y para la pandilla de Odriozola que van a ver como su amigo ve el partido desde desde la grada porque esta eso con la clavícula rota

Voz 1991 17:49 pandilla lo llamamos nosotros en nuestro colega le llaman cuadrilla ya lo sabes cuadrilla correcto coherente renunciará para referirse al grupo de colega a la cuadrilla la paz Di ya pues a ser lo mismo pero sí lo primero que se recupere bien de esta lesión de clavícula que no tiene más complicación operario que es el de viene ya en hacer una buena pretemporada de cara al año que viene a ver si tenemos suerte claro en el encontronazo dices que fue con Vinicius con lo cual entiendo que está cerquita de reaparecer no

Voz 0231 18:19 si no se le espera este fin de semana porque ha sido hoy el primer entrenamiento en el que ha hecho un poquito con el grupo pero ya está mejor es uno de los motivos de ilusión para el último tramo de temporada porque cuando inició estuvo bien por lo menos la gente de la grada se divertía para el partido del domingo no está Ramos no ha entrenado hoy tampoco lo detuvo Courtois vuelto Toni Kroos que tenía durante la semana gastroenteritis pero ya está con sus compañeros mañana casi más importante que el partido del domingo en la rueda de prensa de Zidane con nombres como el de Djokovic con nombres como el de Hazard con nombres como el de poco va a ver qué pasa con el futuro de Marcelo Isco Bale que son los tres más señalados aunque sobre todo Isco Bale querrían quedarse en el Madrid tengo más dudas con Marcelo pero bueno que mañana en horario de Carrusel el Deportivo Madrid seguro que podremos escuchar a Zinedine Zidane que no lo pasa bien esta semana es porque el equipo está regular pero que espera que sus jugadores les regalen a la gente un partido un poco mejor que el de Leganés el domingo

Voz 9 19:18 cuatro y cuarto que tampoco es difícil gracias Meana un abrazo

Voz 1991 19:21 un abrazo hasta luego las doce y cincuenta y seis minutos hacemos un pequeño alto en el camino unos vamos a Bilbao porque tenemos protagonista al Athletic

Voz 10 19:32 la día el héroe las redes

Voz 11 19:36 social es Twitter twitter roba

Voz 10 19:38 el Larguero facebook facebook Larguero

Voz 11 19:42 quiero

Voz 1991 22:22 el ese partido del domingo a las cuatro y cuarto en el Santiago Bernabéu el Real Madrid recibe a un Athletic que todavía tiene opciones de meterse en Europa evidentemente la Europa League la pelea está abierta a seis puntos de de la Liga de Campeones después de esta derrota que yo creo que dolió en el Coliseum contra el Getafe hablamos con uno de los hombres importantes de de este Athletic Íñigo Martínez qué tal buenas noches qué tal estás todo bien

Voz 14 22:46 con ganas de jugar en el Bernabéu en un campo así siempre gana

Voz 6 22:50 ahora es que son estudios Si bueno jugar allí contra comprase equipo pues siempre más

Voz 19 22:59 habéis hablado en el vestuario igual es la temporada en la que más fácil más fáciles entre comillas de de de los últimos años ganar en el Bernabéu

Voz 6 23:09 a ver yo creo que no están en un momento bueno entonces pues también me pedía más facilidades a la hora de de jugar Juglaría crearles peligro pero vamos estamos hablando de que ibas confiado te lo pagas caro hoy tiene jugadores increíbles creo que los mejores que puede haber es hoy en día hay que pues bueno es cierto que no estén en una racha que están un pelín confusos pero vamos eh respeto total al Madrid y creo que llevan años ganando todos íbamos yo creo que si vamos allí pensando en que he más es es superior creo que uno esté

Voz 7 23:49 yo no lo digo sobre todo porque Íñigo tú sabes lo que

Voz 1991 23:51 es estar en en un en un equipo en el que a lo mejor llega a final de temporada ahí al mejor puestas quedaos en objetivos es decir ya has cumplido no yo que sé digas al tramo final ya está salvado ya estás en Europa pero era un Real Madrid que desde hace ya un par de meses sino objetivos sin poder ganar nada de nada es que eso hace que un equipo tan ganador como Real Madrid acostumbrado prácticamente no hasta hasta el último partido a jugarse algo le hace de alguna forma está desconectar de forma inconsciente es que eso yo creo es inevitable

Voz 6 24:22 sí creo que es lo que el Estado son no creo que son jugadores es un equipo que siempre esta o peleando por algo hasta final de temporada y al final pues este año no es una de bueno para ellos si se están viendo

Voz 4 24:37 de acuerdo con eso no se han encontrado en una situación que nunca han instado

Voz 6 24:41 y bueno ya cada uno pensando lo suyo así pues eh yo creo que es eso es lo que el problema de esos equipos que ya cuando uno tiene una por pelear pues es es conectan inconscientemente como tú bien dices automáticamente yo creo que cambiar el chip y por eso creemos igual viendo que uno tiene más opciones a la hora de ganar el partido o incluso puntuar y creo que sería muy importante para nosotros de cara al final de temporada pues en poder puntuar allí

Voz 1991 25:14 sabes cuántos partidos en ligas jugado contra el Madrid

Voz 6 25:18 bueno pues hay unos cuantos ya sabría decirte

Voz 1991 25:22 a ser el décimo Guardo

Voz 6 25:23 bueno pues mira pues ya son unos cuantos ya que a ver si optará

Voz 4 25:29 a unos cuantos más si Isabel cuántos ha ganado

Voz 6 25:32 pues ninguno eso seguro ha ganado uno hay uno en en el en el en el

Voz 1991 25:38 el Santiago Bernabéu el Athletic no gana desde dos mil cinco y la Real por andaba dos mil cuatro hasta este año es ninguna la Real ganó este año pero digo que hasta este año desde dos mil cuatro tampoco ganaba tú le ganaste en el dos mil catorce en Anoeta cuatro dos y además hiciste gol

Voz 6 25:58 eso sí eso sí de eso ya me acuerdo

Voz 1991 26:01 hombre Copa olvidarse no todos los días es a a un equipo como el Madrid ya lo que pasa es que el Athletic Íñigo lleva desde el dos mil cinco Desde desde ese famoso cero dos con los goles de Iraola y Del Horno de hecho marcó me acuerdo perfectamente ese partido Orbaiz desde casi el centro del campo la bola entró Larguero entró en hola dieron como buenos habría sido cero tres no estancaron ese gol las cosas como son son muchos años ya sin ganar en el Bernabéu que no es fácil evidentemente

Voz 6 26:28 no es nada fácil si por eso pues bueno ahí tenemos la oportunidad para poder ya romper esa estadística IR repito porque era más bien sería la leche gana aquí creo de esos campo bonito en Bilbao un rival muy bueno pues seguiremos hace trabajo y ojalá pues a ver si con suerte

Voz 4 26:53 podemos sacar algo ahí quedan seis jornadas

Voz 1991 26:56 se puede optar a llegar a los puestos de Champions es decir alcanzar la cuarta posición ahora mismo estáis a seis

Voz 6 27:02 puedes mientras siempre digo que metros hoy a puntos en juego ahí la y la opción de yo creo que opciones hay pero somos muchos equipos que están peleando por esos puestos sí sabemos que bueno pues ser con estos seis partidos claves son partidos complicados que mucha tensión aparte porque nos queremos entrar muy buenas que tienen este con ese encuentro con puertas pues Elena te llevará el premio Nadal ahí esperemos pues bueno nosotros pelear los nuestros mejores no empezamos bien el año que tampoco es que ahora hay que levantar la cabeza el derecho es una ciudad seguir trabajando lo que hemos hecho para salir de esas zonas muy creo que tenemos un gran grupo que te peleará siempre hasta el final el qué pero uno intenta sacar siempre algo algo positivo y con ganas con ilusión y con fuerzas para afrontar estos últimos partidos

Voz 1991 28:03 en cuanto daño hizo el perder el partido el Coliseum contra el Getafe a un rival directo ganar ese partidos metía directamente en la pelea y claro perderlo os dejó un pelín enganchados no

Voz 6 28:13 sí que fue una pena sabíamos que el partido era era muy importante para para sobre todo para eso para enganchar ahí tienen ahora que fue sabíamos que iba a ser muy difícil divorcio está esta demostrando este año el equipo es es un equipo que sabe lo que juega ahí es que es difícil ganar y además en su campo mira en la que fue una pena porque creo que no decimos pierde creo que el patio de un solo lo justo pero bueno es que el fútbol son pequeños detalles que si al final así fue un despiste en nuestra uno no y al final lo lo pagas que ahora dilata qué pena pena porque yo estaba eh la opción era eran increíble para para poder optar estoy pues ahora poco a poco pues sientes que has sean partidos siete complica más

Voz 1991 29:07 oye lo que sí da gusto es cada vez que ven el Atlético de Madrid la cantidad de gente ahí del Athletic aquí y se llenan los campos en Getafe en el Coliseum había un montón de gente del Athletic en estoy vamos seguro que el domingo en el Bernabéu dan la ver mucho aficionado del Athletic luego en Butarque volvéis a jugar otra vez en Madrid Molano no dentro de lo que cabe cuando viaja fuera el tener en esos aficionados que se acercan siempre que pueden

Voz 6 29:31 sí tener ese apoyo ahí todos los partidos todos los fines tanto fuera como en casa la verdad que es un club que que tira mucho que los que son realmente el Athletic que Banon desea apoyar a su Kiko oí igual ella este año aunque el equipo no que no sacamos resultados el estadio Louis creo que nos han llevado en volandas por parte si estamos ahí es por ellos y la hará que esta bueno estamos agradecidos y bueno ahora eh pues que aprenden más porque pues bueno pues mejor para todos

Voz 1991 30:09 me quedan dos para terminar la primera es cómo puede cambiar tanto un equipo como afectó la salida de Berizzo en este caso con el que el equipo estaba claro que no termina de funcionar no termina vais de congeniar la llegada Garitano yogures fue perfecta no para el club el principio

Voz 6 30:25 si hay que fue fue un golpe para todos la la marcha que dicho porque lo que teníamos eh nos llevamos genial todo el grupo era un entrenador excelente tanto dentro como fuera fue una pena pero cuando los resultados no llegan es fútbol de Pino gays queda un entrenador que no conocía de sobra en ahí al final pues con estilos diferentes yo creo que ahora estamos más unidos unos creo que no sabemos realmente

Voz 4 30:54 te lo que jugamos y nos sentimos más trenes con este estilo

Voz 6 30:58 ICIO estás viendo otra y no peleamos todos a una iguana no está viviendo bien eh confiamos en él en el nosotros ir trabajó la verdad que ha hecho ha sido estupendo y lo persona cómo está

Voz 1991 31:12 lo digo porque me consta que no lo has pasado bien en algunos momentos en el que algunas de las críticas ha centrado en la parte defensiva alguna veces hablaba de de del rendimiento el tuyo personalmente creo que igual te ha costado un poco encajar en el Atlético bueno estás cambiando de equipo al fin y al cabo uno necesita adaptación y creo que por fin estamos viendo al Iñigo que todos queremos no

Voz 6 31:34 bueno yo creo que cuando uno llega a otro equipo lo hace falta tiempo eso hay bueno sí que es cierto que ha habido rachas malas mías que nunca ha tenido ningún problema en no aceptarlo oí bueno poco a poco pues buena este año sobre todo me estoy bastante a gusto en el sistema Gaizka creo que viene favorece también y la verdad que que tanto la gente como todos los que otra el club siempre siempre he notado ese ese apoyo y bueno pues a uno es más es más fácil con lo cual con ese apoyo que de lo contrario entonces bueno siempre intento aportar lo que lo que puedo siempre peleo por por mí por mis compañeros y por el Athletic que concede es pues bueno momentos partidos mejores peores pero pero esto no siempre dando el callo intentando

Voz 4 32:27 no aportan que es lo más importante para un equipo

Voz 1991 32:31 me han dicho veraces doscientos cincuenta partidos en el Bernabéu no está mal

Voz 6 32:35 sí ya son los cuantos días se una a unos cuantos cada vez que pasó el tiempo con la rápido pero bueno esperemos que sean más hasta que el cuerpo de esta igualdad de momento la verdad que tengo años por delante cuento agusto feliz donde estoy así que creo que eso es lo más importante hoy en día

Voz 1991 32:54 mínimo otros doscientos cincuenta no mínimo digo

Voz 6 32:57 trescientos se pues

Voz 1991 33:01 veremos veremos pero bueno sí hombre sí lo importante es estar bien como tú dices físico aguanta al final se cumple los objetivos Íñigo Martínez Navas mucha suerte en estos seis partidos que que restan de temporada y a ver si el equipo consigue meterse

Voz 1991 33:55 Estonia de basket para hablar de los segundos partidos de los cuartos de final de la Euroliga Baskonia hacía el uno uno contra el CSKA de Moscú yo también hemos tenido buenas noticias porque Javier Saisó qué tal muy buenas

Voz 1982 34:07 hola buenas noches Yago el Barça ha ganado

Voz 1991 34:10 Estambul al Anadolu Efes y se pone también uno uno la serie

Voz 1982 34:14 pues sí el Barça que ahora tiene el factor campo después de esta victoria cien setenta y dos setenta y cuatro ha sido un partido muy diferente al primero el Barcelona desde inicio bueno pues ha marcado ya territorio ha estado mucho mejor en defensa ha llegado a ganar de de nueve puntos lo que ocurre que al final del partido bueno pues el conjunto local que es un buen equipo ha empatado se ha puesto por delante incluso un tiro libro de Tomic y después la canasta decisiva de Hanga han tenido ellos nueve décimas para intentarlo una jugada pero el balón de enferman no ha ido hacia donde ellos esperaban y al final victoria del Barça con diecisiete puntos de Hanga hay jugadores como te he dicho o Pau Ribas que han sido destacados en el país

Voz 1991 34:54 lo Pau Ribas qué tal buenas noches

Voz 6 34:57 tal buenas noches bueno muchas felicidades enhorabuena

Voz 1991 35:00 el resultado era fundamental para la clasificación bueno para intentarlo

Voz 4 35:06 sí bueno esto puede que sea largo pero es verdad que en todas acero muy complicado creo que nadie ha superado en dos hacer en contra estamos contentos desde me hizo un gran partido muchos minutos dominando oí merecíamos esta victoria después de la temporada que llevó

Voz 1991 35:21 Pau ha sido un partido raro Él lo digo porque había empezado muy bien luego ellos os han remontado luego en el tramo final otra vez otra vez habéis avistado por delante creo que en el cómputo global Avis merecido la victoria pero ha sido un partido en el que os avisa alternado mucho eh

Voz 4 35:36 sí yo creo que un partido encontráis es muy físico y a veces pues las rachas de de tiro de tres marcas mucho con endebles han sido capaces en en el tercer cuarto metió el dos de tres triples seguidos han puesto por delante pero yo creo que la mayoría el ritmo las nuestro pero muchos minutos de dominio de nuestros bases de del equipo sabiendo jugar si al final se ha sido muy duro pero

Voz 1991 36:01 la verdad es que ha sido un buen partido

Voz 4 36:03 a nosotros porque nos hemos dejado una anotación bajo aquellos ataques

Voz 1991 36:07 oye cómo habéis vivido los últimos instantes del partido porque ha anotado Hanga sacan hasta que os ponía por delante ha acogido ese rebote que ha sido también es fundamental han sido momentos de muchos nervios eh

Voz 6 36:20 bueno hemos tenido un error

Voz 4 36:22 en la última Simón más o menos liberal triple cuando íbamos los últimos ataques pero bueno hemos cogido el rebote ellos noche capaces de hacer falta Jesse pues bueno te creérnoslo La Riva lo fuera hemos sufrido un poco más no pero pero es la verdad es que estés partidos estamos acostumbradas que zona hasta el último segundo oí y bueno ha sido ha sido estamos contentos porque aquellas partes

Voz 9 36:49 oye lo que cuesta minimizar no o tapar el juego de de de un jugador tan importante tan bueno como él

Voz 4 36:56 sí como Meetic de ellos suelen explica a partir de ahí pues es repartiendo juego los demás yo creo que hoy hemos estado mejor hemos cambiado más veces de lo habitual para para para esas penetraciones y metía más contacto físico muy bueno en el Pirineo pero de peores porcentajes que es lo que buscábamos de ahora en el tercer cuarto partido en el Palau pues era un poco diferente jugando a casa

Voz 1991 37:23 eso es ahora la buen la serie vuelve a a Barcelona recupera el factor cancha que va a ser básico para vosotros vienen unos días buenos para descansar antes de el del del partido no en el primer partido los dos que vienen en casa

Voz 4 37:35 sí bueno cuartilla aplazó el fin de semana hay que recargar pilas pero bueno estamos bien somos una plantilla larga y con muchos jugadores con con rotación pero estamos en buena dinámica qué partido va a ser fundamental no sean capaces de hacer un partido bueno habló de la agresión para ellos es es total

Voz 1991 37:56 que te iba a decir es ese tercer partido va a ser clave porque el que lo gane va a tener dos match ball por delante es decir es que va a ser fundamental ganar el primer partido en casa

Voz 4 38:06 sí por eso te digo para nosotros pues a ganarlo sería importantísimo porque bueno tiene que partido en casa con la presión de nervios a tope no es la gente de tu lado y con bueno con con la mencía muy muy arriba hay que controlar un poco esencia esa energía pero eran partidos el tercer oí ganarlo

Voz 1991 38:28 eso ya lo más difícil que es empatar esta serie fuera de casa ahora nos volvemos a traer la serie aquí a España así que Pau Ribas enhorabuena por la victoria del yo jala sea a en casa cuando se resuelva esto y conseguir un abrazo

Voz 4 38:42 muy bien gracias un abrazo algo más Xabi Alonso Xavi no

Voz 1982 38:46 que el Barcelona el de exposiciones está a dos victorias de estar en una final four que quién lo iba a decir tal como estaban las cosas en el Palau pero bueno de momento se ha estabilizado la sección y el Barça mira va a intentar estar en la en la Final Four aunque ojo al Efes Yago qué

Voz 1991 39:02 es un gran y gracia a Xavi un abrazo hasta mañana

Voz 1982 39:05 mañana adiós en el que lo tiene todo de cara hasta el Real Madrid que

Voz 1991 39:07 ha vuelto a ganar en el derbi se pone dos cero Marta Casas muy buenas

Voz 1509 39:11 hola Yago buenas noches vale con ganar uno de los tres partido

Voz 1991 39:14 es que quedan

Voz 1509 39:15 si les vale con ganar uno de los tres partidos para llegar a la Sexta Final Four en las últimas siete temporada lo que se dice pronto para el equipo de Pablo Laso se anotado hoy el Real Madrid ha salido al paso al Palacio de los Deportes con la lección bien aprendida de lo que había pasado en el resto de eliminatorias todas están empatadas a una todas los visitantes les han robado el factor cancha y el Real Madrid no quería que eso pasará así que desde el primer cuarto han salido implacables casi podríamos decir con un parcial de veintiuno ocho para prácticamente desde los diez primeros minutos sentenciar el partido luego en el tercer cuarto han dado un arreón más con un par tal de veintiséis a quince y al final setenta y ocho a sesenta y tres a favor del Real Madrid en este segundo encuentro en un partido muy coral de los blancos con Anthony Randolph diez puntos Ayón diez puntos pero hay un nombre propio que hoy ha destacado por encima del resto es de FACUA Campazzo trece puntos siete asistencias y siete rebotes nueve asistencias y cinco robos ha terminado con veintiséis de valoración ha dado un auténtico clínica en defensa y luego atendía a los medios de comunicación en El Vestuario mandando un mensaje a la eliminatoria está muy bien encarrilada pero ojo porque hay que viajar al OAKA y aquello no va a ser nada sencilla

Voz 22 40:20 pero que has llevado mucho en su confianza no era lo mismo ir uno a uno que dos a cero a Grecia sabemos como te decía antes lo que representa Hay lo difícil que ganar ahí pero que los dieciséis jugadores que estamos en esta plantilla estamos contratado para hacer cosas importantes para hacer cosas difíciles tomamos a responsabilidad y esa presión tratamos de usar la de manera linda para disfrutar no cuando lo hacemos es cuando mejor jugamos así que cada hacer las mismas cosas que hicimos bien aquí en estos partidos corregir la las cosas malas quisimos ser exigente con nuestro juego si queremos casi pecaron en el Port de museo exigente

Voz 1991 40:55 el Real Madrid es favorito Marta lógicamente en esta eliminatoria pero jugar en Grecia es otra historia

Voz 1509 41:00 Fu hoy les espera el OAKA además ha habido quejas arbitrales el el los una queja formal ha habido de hecho después del primer partido se han ido quejando los griegos y lo que les espera en el lo acabas en una auténtica olla a presión se agotaron las entradas en cuanto el Panathinaikos se clasificó para estos cuartos de final se agotaron las entradas en el OAKA prácticamente de de inmediato iba a ser un pues eso tomarán una prueba dificilísima para el Real Madrid pero es verdad que con ese dos a cero en el global de la serie pues se encaran de otra manera esos dos partidos poniéndonos en el peor de los casos bueno siempre quedaría un quinto partido que se jugará en el Palacio de los Deportes a favor del Real Madrid nunca con un dos a cero en cuartos de final el Real Madrid se ha quedado fuera de la

Voz 14 41:40 Final Four así que veremos qué es lo que pasa en esta ocasión gracias Marta hasta mañana hasta mañana Un beso la hunde hay diecinueve recta final de larguero

Voz 25 43:02 el Larguero Yago de Vega

Voz 27 43:10 no

Voz 1991 43:20 ven

Voz 1421 43:22 perder los tres primeros juegos de mi servicio ha sido duro pero luego reaccioné a tiempo he acabado bien el primer set empezado bien el segundo luego hecho un juego terrible sí

Voz 1991 43:32 viviendo para ganar el partido pero bueno estoy feliz

Voz 1421 43:35 pasar a semifinales aquí otra vez significa mucho después de todas las cosas que me han pasado últimamente sacarlas

Voz 1991 43:43 es Rafa Nadal después de derrotar al argentino Bella se va a enfrentar ahora en semifinales al italiano Fognini y Miguel Ángel Zubiarrain qué tal

Voz 4 43:50 buenas noches cómo estás viendo a Rafa

Voz 5 43:55 llegó de juglar poquito lo he jugado muy bien en algunos momentos pero hoy por ejemplo ha empezado mal se ha puesto unos cuatro abajo lo que pasa es que luego que fue aparece conseguido pueden ser sin con ventaja después no ha podido observar se ha metido siete uno a Pernía por lo tanto dejó las cosas en exclusiva

Voz 6 44:20 según

Voz 5 44:21 han sido mucho más aunque como en diciembre de acostado cerrar el agua como en el último co estaba cinco uno cinco doscientos pero bueno ahí está mi finales para verse las caras con un jugador complicado estar en ningún caso es un jugador al que no puede ser de clasificar en duda va yo siempre digo que un loco anda suelto y es verdad que a veces juega increíblemente bien yo sé pues es el el centro de la pista no sé que está haciendo que a todo el mundo que se ríe de sí mismo pero hay que tener cuidado porque cuando juegas bien muy peligroso lo cual lo cual es muy rápido es imprevisto siempre porque yo creo que inventa cada golpe no sabe lo que va de si ve un hueco lo aprovecha y con el trabajo de y que tienen muchísimo cuidado así que favorito de todas formas dijo a medianamente bien debería de verdad tiene un final una final que podrían ser mucho más de lo esperado

Voz 6 45:29 que alguien me por el camino fiel desde

Voz 5 45:32 tío y nada menos que que yo así que bueno no es lo mismo jugar con la yo vi que jugaba con yo qué debemos en lo que es capaz de hacer

Voz 1991 45:43 primero que ganara Fognini para acceder a esa final y luego veremos quién sería el el rival que que se enfrenta a a Rafa por el título en Montecarlo donde ya sabemos que tiene once que busca el duodécimo gracias tuve un abrazo

Voz 6 45:56 vale pues no lo sé

Voz 1991 45:58 Dall muy buena qué tal muy buenas Yago pues tenemos un ratito así que a ver a ver si lo aprovechas eh vamos enfrente

Voz 0231 46:05 empezamos por la jornada treinta y cinco en segunda recordamos ese Alcorcón uno Málaga cuatro en el debut de

Voz 14 46:10 por Sánchez en el banquillo malacitano

Voz 0231 46:13 no ha ahí al Málaga en zona de play off remonta un poco el vuelo mañana Lugo Granada a las cuatro Albacete Las Palmas a las seis a la misma hora Nástic de Tarragona Sporting de Gijón ya las ocho Mallorca Rayo Majadahonda en fútbol internacional en la Premier el gran partido del sábado es el que juega en Manchester City Tottenham a la una y media la reedición de esos cuartos de final de la Champions ese cuatro tres en el partido lo que vimos el el miércoles con el título la Liga en juego para el conjunto de Guardiola el City podría recuperar el liderato si gana el partido pero se quedaría segundo si no consigue hacerlo no le vale el empate ya que el domingo será el turno del Liverpool que visita el Cardiff así que partido a priori más fácil para el conjunto de clon que para el de Guardiola sería en Italia mañana la Juve se puede llevar su octava Liga de forma consecutiva lo viene intentando ya varias semanas seguidas pero ha tropezado en los últimos partidos al conjunto de Allegri le vale con un empate en su estadio ante la Fiorentina sería el primer título de sería para Cristiano Ronaldo que sumaría ya seis títulos de liga en su carrera tres en Inglaterra con el United dos en España con el Madrid sería el primero de la allí

Voz 6 47:14 tuve ojo también con el Roma Inter en la pelea por la Chan

Voz 0231 47:17 Jones al igual que el Parma Milán nuestro Frost Noone juega en calle Ari a las tres de la tarde estamos a ocho puntos de la salvó

Voz 1991 47:23 John tiene que ganar ya prácticamente toda que al final la cosa complicada

Voz 0231 47:27 fíjate que está mirando el calendario del Bolonia que es el que marca la permanencia del calendario del France ignore que hasta ocho puntos e pinta mal

Voz 1991 47:35 cuenta finca bueno estaremos en la sede del año que viene animando Alfonsín para que suba sería

Voz 0231 47:40 Pedro Guerra en la Bundesliga en Alemania líder el Bayern juega mañana en casa ante el Werder Bremen el Dortmund que está un punto por detrás lo hará el domingo frente al Friburgo en la League han en Francia ha ganado Lyon dos uno al Angers y afianza su plaza Champions el domingo el PSG puede ser campeón si lo gana en Toulouse o después y los parisinos vencen al morlaco en la NBA Orlando Toronto desde la una de la mañana están jugando Marc Gasol y Serge Ibaka de momento ganan cinco diez del conjunto canadiense uno uno en la eliminatoria Indiana Boston a las dos y media dominan los Celtics dos a cero yo que la Joma Portland a las tres y media van ganando los Blazers dos a cero anoche venían los gorros de sufrir la mayor remontada de la historia de los playoffs el consiguieron ganar de paliza a los Clippers con treinta y ocho puntos de Kevin Durant ganan dos a uno la serie Philadelphia ese veintiséis también en dieron un golpe encima de la mesa ganando a Brooklyn a domicilio con un partidazo de vencimos y de Tobías Harris eso que yo el Embid estaba de baja de momento la sorpresa es San Antonio Spurs que lleva veintidós años seguidos metiéndose en play off gracias a a Popovic en el banquillo y el técnico veterano ya de San Antonio ha sacado tras debajo de la manga ahora en este caso se llama Terry White un jugador que apenas promedia promedia diez puntos en la fase regular y que anoche metió treinta y seis para darle la victoria a ciento dieciocho al ciento ocho frente a Denver Nuggets que recordemos que es el segundo equipo del Oeste y que partía como favorito en esta eliminatoria por cierto ayer sí pudo Joarilla de Juancho Hernangómez en los Nuggets que venía contando con pocos minutos últimamente sólo tuvo cuatro ayer solo pudo coger un rebote haberse en el cuarto partido

Voz 1991 49:11 es la Molas vuelve a tener más protagonismo en la Liga