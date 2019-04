Borja Fernández: "Hemos hecho un partido muy bueno que nos da esperanzas para seguir haciendo las cosas bien"

Voz 1 00:00 Borja Fernández qué tal buenas noches

Voz 2 00:02 hola buenas noches con qué sensaciones

Voz 1991 00:05 en Mendizorroza porque remontar un dos cero y tener alguna ocasión al final igual es el sabor agridulce no

Voz 2 00:11 sí bueno ya con el cero uno tuvimos alguna muy clara que no conseguimos bueno no iba a hacer gol y luego bueno hemos tenido muchas ocasiones se unos minutos iniciales pues malos pero luego el equipo tienen mucho espíritu del equipo la da la vuelta al marcador consiguió empatar y bueno yo creo que hemos hecho un partido muy bueno los dos primeros minutos pero pero hemos tenido que bueno un partido bueno para para aquellas que no es cosa avión

Voz 1991 00:41 su hombre Borja tú sabes de qué va esto el fin de semana dirá si el punto Es mejor o peor no y dependiendo de los resultados hay dos enfrentamientos directos que son clave esta jornada el Rayo Huesca y luego el partido entre el Celta y el Girona Pérez vendiendo lo que pasa es lo que terminaras no Si el punto de hoy Silvio no

Voz 1 01:00 bueno bueno servir sirve que de momento salir del descenso

Voz 2 01:04 si miras a corto plazo similar al fin de semana depende de los resultados pues bueno puede ser mejor lo peor pero tenemos que mirar a largo plazo no se ganamos tres Marte Si sí somos entonces bueno esta semana pues pues será un punto muy válido y es bueno hay que hay que pensar que que ha soportado más ya ves lo cogimos sumar para para poder que saber quién soy yo pero no es primera edición

Voz 1991 01:33 Borja cuando miramos el calendario tiene Girona rival directo al Atlético que está en otra pelea el Athletic que también está con el tema de de Europa Rayo rival directo y el Valencia que la última jornada que probablemente hay igual ya se sabe lo que tiene que hacer es a lo que ha hecho este año ya no se juegue nada hay muy pendiente además de la final de de Copa pero yo siempre digo lo mismo yo si estuviesen en este caso me encantaría enfrentarme a los rivales directos es decir lo tengo mi mano vosotros tenéis dos partidos de ese tipo

Voz 2 01:59 sí sí totalmente nunca sabes dónde dónde están los puntos nunca sabes si un equipo contención debe pensar más au el que ha llevado a jugar más suelto no lo tengo que negarlo nuestro oí el calendario va a ser fácil para todo pero nosotros tenemos que llegue alguien en Girona tenemos que pues hablando he tomado muy bien pero no la cara por con con todo si la pues los puntos

Voz 1991 02:26 pero imagino que lo prefería no también vosotros si fuesen los cinco partidos rivales directos mucho mejor

Voz 2 02:31 sí sí pues vuestro al final está en tu mano el

Voz 1991 02:34 claro tú

Voz 2 02:37 qué punto si sacarle tres pues puesto

Voz 1991 02:41 el Borja habéis hecho cuentas quiero decir oye mira para lograr la salvación tenemos que llegar a X puntos lo habéis mirado o no

Voz 2 02:49 nos vamos no entradas algo porque está demostrado que me que la a muchos equipos muchas veces en en enero y luego y luego sacan la cabeza Hay cuando aparece un año que va a estar seriamente se cuando padres y pico pues al final hay que llegar a cuarenta y uno yo creo entonces maneras cuenta nunca me han gustado

Voz 1991 03:12 en el Rayo Vallecano Huesca Si miramos fríamente lo mejor es un empate para vosotros y en el Celta Girona casi tres cuartos

Voz 2 03:22 no sea sólo se da en los del estaba dándole vueltas

Voz 1991 03:26 claro este es que se van a sumar mínimo dos de los rivales mínimo

Voz 3 03:31 sí por eso el final

Voz 2 03:35 tenemos que me nuestro oí intentar ganar Girona era ganar al Girona

Voz 1991 03:38 no porque claro pensándolo os viene mejor que gane dieron unas escape claro en la pelea con el Celta claro claro

Voz 2 03:43 si se miran los nunca ha estado punto si por eso pido que la Junta no me gusta porque luego no sale una matemático no me mostró la quiniela destaca uno perdón claro es matemático no es es seguro no que tu lo hagas clasificado país ganas el citado nuevo punto está insípido diferente mucho que sólo se ha pensado que lo mejor es que lo nuestro y lo demás

Voz 1991 04:10 sí pero quería decir es que no es lógico claro que todo el mundo lógica y que luego la lógica no se cumple muchas veces lo que está claro Borja tu ya llevan muchos años esto pero el Vera uno dos tres cuatro cinco seis siete equipos metidos en la pelea por el descenso habla mucho de la igualdad en este año en primera división bienvenido sea eh tanto por arriba como por abajo que haya tanta igualdad salvo el Barça que ha dominado este año parece que que se va a llevar el título esta misma semana si no pasa nada raro el resto está preciosa la verdad eh

Voz 2 04:40 sí somos sede igualadas ahora pues pues nos toca la cara fea no de que en el que parece que parecía que qué estaba pasando problemas pero bueno nuestro pero pero bueno no ella para competir cuando cuando elecciones por todos los lados pues respetados examen la Liga tiene mucho más valor buena pues a fútbol pues el tengo una cosa más bonita muchas veces

Voz 1991 05:06 por cierto soy un mal educado no te preguntado tras retirado lesionado en el XXXI bueno que con el XXI dos dos lesiones tú cómo estás que te

Voz 1 05:13 Inés

Voz 2 05:14 no no llevo un bocadillo ahí me siguen atacando derechos posiblemente ha precisado son parte eh creo que viene cambiaría temprano porque seguramente no estaba para noventa y bueno para el tipo el nunca habíamos ofensivo pues pues todos los he tratado a mí que no había yo pueda contra el partido

Voz 1991 05:38 entre semana estás no

Voz 2 05:40 esperemos hablaremos al qué pasa pero

Voz 4 05:45 pero bueno si no estamos estamos en otro oí lo que dijo ante este equipo tiene un espíritu y tiene una puerta que se Acrópolis

Voz 1 05:53 no lo esperamos aprovechando el parte médico entero como está que tiene

Voz 2 05:58 bueno está muy pesimista al principio pero luego en el descanso creía que no tiene no tiene que muscular cosa sin empleo

Voz 1991 06:11 es una contractura igual más que una rotura no que es lo que de lo igual temía

Voz 1 06:15 ojalá bueno esperemos esperemos a

Voz 2 06:18 hemos disponibles mejor esperemos a las pruebas médicas y Ojén

Voz 1991 06:21 la digan que no que no tiene nada allí a cabo como está Joel porque empezara el minuto tres con ese error vamos a decir marca mucho eh

Voz 2 06:30 ya bueno pero al final de esta carrera momentos mejores momentos Si y aquí estamos todos para para ayudarnos si lo pasó a uno al otro y lo importante es que luego el equipo

Voz 3 06:42 bueno pues se ha repuesto oí ya

Voz 1991 06:46 con desde luego el remontar un dos cero en la situación en la que estáis no es fácil

Voz 2 06:50 estaba de no haber tenido opciones de de

Voz 1991 06:53 lo de ganar incluso llevarse los tres puntos Sgrena Borja Fernández no te voy a contar nada que no se pasa sigue a seguir

Voz 2 06:58 peleando hasta final de temporada de mucha suerte vale