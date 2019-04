Be OK: Los snacks, recetas semanales y algo de lectura (20/04/2019)

Voz 0598 00:00 escuchan Vioque y con laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

Voz 3 00:29 buenos días bienvenidos una semana más a Vioque y buenos días Isabel cómo estás qué tal Angela cómo va la Semana Santa pues Santa pasará por agua son nos hace comer más supongo no todo el día dentro sin salir y movernos ya pero bueno bien bueno no recordaremos bien e intentaremos porque luego ya sé que ya está ahí el verano es que no queda nada no queda la hablamos de la operación bikini hace poco y no no no pudimos estar más en fecha porque ya estamos en la época hablando de comida antes de empezar quiero preguntarte por la última moda Gastro al menos moda en Instagram sedes sociales que son los erizos de mar cualquiera que siga perfiles food is sobretodo extra en géneros que no son españoles se dará cuenta de que últimamente hay circulando un montón de fotos de este marisco que en nuestro país ya se comía desde hacía tiempo sobre todo en el en el norte pero que empiezan ahora parece a descubrir en otras partes de Europa qué es lo puedes decir de los heridos son un buen alimento pues sí la verdad que sí yo reconozco que nunca los ha aprobado no sé si tú lo sabrás prueba les aprobado una vez sí tengo que reconocer que no fueron de mi agrado no

Voz 0187 01:35 tanto por el sabor sino por la textura que es un poco una carne roja no si un poco así la gelatina cosa claro

Voz 3 01:42 bueno aquí no le guste esa textura como es mi caso

Voz 0187 01:44 pero tiene ha comido poco raro claro fíjate te digo que los mejores se recogen durante los meses más fríos del año que es cuando tienen más carne y están más están más llenos es verdad que su carne roja tiene un sabor muy muy potente el escritor y periodista Julio Camba que ya escribió mucho de gastronomía lo describía como una ola en tempestad sea el sabor que te producía cuando lo metías en la boca dice

Voz 3 02:06 es uno de los mariscos que más sabe amar

Voz 0187 02:08 todos más salado y más a yo no si es verdad que hay gente que lo compara con el caviar con las ostras au incluso con los percebes hizo bueno el único peligro las púas pero una vez que aprendes a abrirlo es bastante fácil dicen no puedo no puedo opinar y es verdad que no solamente están en el Cantábrico también en Cádiz eh se consumen bastante de hecho hay una encontré encontrado que hay una una peña que se llama La Peña del erizo voy más lleva más de treinta y ocho años organizando una cita gastronómica con éxito en la ciudad en la que bueno se toman hasta seiscientos cincuenta kilos de erizos entre los asistentes se produce el siete de enero también encontramos

Voz 3 02:47 en el País Vasco y Asturias es la parte

Voz 0187 02:50 España es la que más se consumen erizos fíjate que lo tenemos al final por todos los lados y una cosa que hablando de la composición pues es muy rico en hierro en proteínas aportan fósforo potasio os sea que la verdad es que a nivel de composiciones una maravilla qué problema le veo que fíjate pero vamos a ver vamos a ver el pelo eso no solamente que en un kilo de erizos solamente obtenemos ciento cuarenta gramos de

Voz 3 03:14 es decir hay que comer a cantidad claro porque reales

Voz 0187 03:18 ante la parte que se consume una parte muy pequeña

Voz 3 03:21 pero bueno habrá que probarlo no no sólo se sirve crudo no también creo que cocidos seré ensalzan revuelto incluso con huevo aún huevos

Voz 0187 03:29 sí se puede tomar de ver diferentes maneras claro según le vayas añadiendo a la como sabes a la manera de cocinar más grasa o más cosas pues será de peor pero vamos crudo yo me voy a proponer probarlo porque debe de ser maravilloso

Voz 3 03:41 ahora que se ponen de moda bueno que no nos vengan enseñar a otros países que nosotros ya ya lo tengamos aquí total bueno ahora vamos y que si hablar del tema que nos ocupa hoy que son los snacks

Voz 3 04:57 bueno Ángela bajo el nombre de snacks caben muchas cosas casi ninguna saludando te diría yo de anuncios Televisión hay muchísimos más presupuesto y todos los tenemos muy interiorizados porque es poner la tele sobre todo a ciertas horas del día por la noche es un bombardeo de snacks que bueno de algún modo intentan pintar los todas como que son válidos no caben en una dieta equilibrada pero

Voz 0187 05:19 no eso es lo vimos muy bien cuando hicimos el programa en el que invitamos ah el azúcar y punto org tan buenas que tenía fotos en las que se veía de que estaba compuesta la UTE la el chocolate tal que realmente lo que tienen es azucares ocultos para aburrir grasas no del todo saludables aceite de palma entonces bueno es verdad que claro cuando los Tomás sientes una sensación de de felicidad y de la ver pero claro por la composición que que aquello conlleva aquello que cruje bueno la cantidad azúcar que tienen entonces bueno pues ahí muchos de ellos producto

Voz 3 05:51 salados que a priori podríamos pensar que no son tan azucarados que no son tan poco saludables pero que igualmente son procesados y que llevan eso mucha azúcar añadida que al final los convierten en una opción similar a la del peor dulce de chocolate que podamos encontrar y es que siempre hablamos de las comidas al día de cómo cocinar de manera saludable pero no tanto de qué hacer cuando nos centramos entre horas ABC Saura raras según la rutina Guillem cada uno queremos llevarnos algo a la boca que bueno pues sea la medida de lo posible saludables sobre todo de Denver de energía que no nos de ese subidón momentáneo pero luego no sirva para nada hay una regla de oro del una saludable no sé por ejemplo hay que seguir siempre la la regla ésta de la que hablamos de combinar hidratos y proteínas

Voz 0187 06:35 hombre sería genial sería genial que siempre hubiera hidratos proteínas sobre Ike no tuviera azucares añadidos y que el contenido de grasa fuera grasa saludable sea yo creo que sí que hay que tener un poco de cuidado es verdad que podemos hacer el desayuno la comida y la cena de manera esta pero si la aliados en lo que comemos a media mañana o a media tarde podemos tirar al traste todo lo que hemos hecho a lo largo del día entonces sí que es verdad que hay que prestar atención a lo que podemos picotear a lo largo del día

Voz 3 06:59 patatas fritas chocolatinas

Voz 0187 07:02 Doval barritas de cereales y eso yo creo que eso lo sabe todo el mundo ha cuidado con las máquinas de Benin que no siempre tienen alimentos del todo saludable hizo pensar un poco antes de de llegar y echar la moneda no

Voz 3 07:16 reflexionar antes de la moneditas vamos a empezar por el principio de la mañana es probable que si empezamos el día temprano necesitemos hacer una comida a media mañana incluso dos veces alarga la hora de la comida Podemos antes de comer también necesitamos tomar algo por qué deberíamos optar lo que decías de comer algo antes de comer es el famoso aperitivo no

Voz 0187 07:35 es haber yo dependiendo también de lo que hemos

Voz 3 07:38 querido en el desayuno hay gente que es verdad que sea solamente con un café le no le apetece comer

Voz 0187 07:42 en ese momento y prefiere retrasar un poco la hora de hacer una ejes tampoco más poder

Voz 3 07:46 hay gente que hace un buen desayuno a media mañana simplemente con un picoteo le vale si por ejemplo hubiéramos optado porque es verdad que a la hora de media mañana

Voz 0187 07:54 tenemos hambre yo creo que la mejor opción sería por ejemplo imagínate pan con un bocadillo pequeño de algo no o incluso fruta con con también con una proteína está muy rica por ejemplo la pera con queso que es algo fácil pero es verdad que el hecho de tomarte un Montaditos de algo o una tostada de jamón no algo así ahí estaríamos combinando el liderato con la proteína podría dar bastante energía si he hecho un desayuno potente in no me apetece tanto si no sí que es verdad que tengo un pequeño Auger y en el estómago pero lo nombra

Voz 3 08:22 poco queremos comer mucho claro hay una opción muy

Voz 0187 08:25 buena que son los lácteos los lácteos en su composición tienen hidratos proteínas entonces una buena idea es consumir un lácteo ya puede ser un café con mucha leche un vaso de leche con cacao puro por ejemplo sería una muy buena opción un buen yogur mirando siempre las etiquetas haber con esos azúcares añadidos porque claro cambios hablamos de los yogures los yogures en sí ya tienen el azúcar el azúcar de la leche pero nosotros vemos en una etiqueta que un yogur tiene nueve gramos de azúcar pues ahí no solamente está el azúcar la leche está el azúcar de la leche más azúcar que la N añadido entonces por ejemplo una buena opción sería sería tomar un yogur a media mañana

Voz 3 09:02 hiciese aperitivo tiene lugar en la calle salimos a tomar pues no son vino o una cerveza y cuáles son los aperitivos digamos de mayor calidad que tomar en un bar por ejemplo

Voz 0187 09:13 bueno ahí siempre podemos optar por unos boquerones por ejemplo por un poco de la Con por un poco de jamón unos mejillones sabes algo que sea proteína que puede acompañar a esa bebida que estás tomando esa sería una buena opción evitaría pues los rebozado

Voz 3 09:28 los accedió a gatas fritas todo eso evitaría

Voz 0187 09:32 pero bueno una proteína claro si te estás tomando ya una copa de vino o una cerveza pues sabes

Voz 3 09:36 yo he perdido mi hijo que opinas de los chips vegetales ahora muchos bares en muchos establecimientos está de moda en vez de poner patatas fritas

Voz 6 09:45 las poner remolacha

Voz 3 09:48 no sé si es deshidratada o quizás también frita claro

Voz 0187 09:51 depende de cómo esté hecho porque por ejemplo tú puedes hacer chips en el horno y hacerlo simplemente y cortando los chip por ejemplo sale muy ricos de kale o salen de remolacha hay tal simplemente dándoles calor y nada más que sería un un snacks saludables pero claro si están fritos igual que las patatas fritas al final lo que ocurre es que ese aceite se ha metido dentro de ese alimento con lo cual está lleno de de de grasas que no que no deberíamos consumir tantas cantidades mira una buena idea para la gente que le apetece mucho lo que es el sabes que cuando pico te amo el hecho de crujir no eso no se produce un poco sensación de felicidad el abrir la bolsa por eso todas crujen es hacer garbanzos dejarlos en en remojo la noche anterior y luego Charles comino curry y hacerlos en el horno están buenísimos sabes basados garbanzos asados sabes que el garbanzo al ser una legumbre tiene vibrato y tiene proteína vegetal y es una osa están ricos porque quedan como muy crujiente y tienen el sabor potente del curry del comino le puedes echar muchas cosas de los vascos

Voz 3 10:54 cómodo de comer también cómodo de comer

Voz 0187 10:56 y bueno es un picoteo saludable que tiene que tendría las dos cosas

Voz 3 11:00 ir por la tarde a pasar lo mismo se damos la cena a veces hay ganas de merendar y además es una hora muy típica para decir eso de que el cuerpo me pide dulce y qué hay de verdad en esto el cuerpo de verdad nos pide dulce o que que podemos

Voz 0187 11:15 darle a esa hora a ver es verdad que por la tarde es junto justo cuando nuestro cuerpo tiene que secretario un neurotransmisor que se llama que hemos habla mucho dice de él que es la serotonina la serotonina es la armonía de la felicidad del placer cuando está bajita Nos apetece comer dulce porque eso no es eleva esta está en enero otras Miso eso ocurre por ejemplo en el caso de las mujeres antes de tener la menstruación cuando tienes un bebé o incluso cuando estás un poco deprimido cuando estás en la menopausia esta este neurotransmisor baja de repente pues como que te apetece comer dulce no él sino me premio de repente es como a mí me me me comería un trozo de chocolate no entonces en ese caso sí que estaría bien que tomamos algo pero claro si tú tomas algo que es muy dulce que va a pasar que en un momento te vas a sentir bien durante no sé media hora y al rato trae vas a volver a sentir esa sensación entonces por ejemplo un vaso de lo que decíamos antes leche con cacao puro sería una buena opción y otra buena opción sería eh yo creo que en ese momento también es un momento en el que ya desconectamos no llegamos a casa estamos más tranquilos nos da un poco igual todo claro o imagínate el momento de ponernos a ver una peli no pues una buena opción por ejemplo también son las palomitas

Voz 3 12:20 hacer palomitas en casa con aceite de oliva claro imagino que palomitas sin demasiadas al que no lleven mantequilla no no no es comprar tal cual el el grano de maíz

Voz 0187 12:30 el hito a hacerlo con un poquito de de de aceite de oliva y hay una cosa que a mí me encanta que no sé si tú conoces que es la levadura nutricional pues la levadura nutricional Seat la podemos añadir a es el en realidad ese se cultiva principalmente de la caña y de remolacha y es una levadura que es inactivo lo que me está aportando es mucha cantidad de proteína tiene un sabor como a queso entonces por ejemplo hacer palomitas

Voz 3 12:56 con levadura nutricional están buenísimas y entonces oí una manera de de añadirle a ese a ese cereal poderle año

Voz 0187 13:05 pedir la la proteína en forma de proteína vegetal

Voz 3 13:08 de nuevo un pequeñito Carmen Calvo un poco la ansiedad no toca hablamos siempre claro del hambre emocional no que nos apetece a todos

Voz 0187 13:14 por Algo pequeñito así de forma un poco impulsiva y saludable si os ahí te recomiendo que lo prueben porque es verdad que también ha puesto muy de moda lo que decíamos ahora no en los en el Instagram de los grandes IRTA ir está bien la verdad que está muy rica de sabor esta genial para añadir una ensalada por ejemplo es una manera de afán de aportarle proteína una ensalada le da un ligero sabor por ejemplo hay lo que apetece normalmente suele ser un dulce entonces una cosa que podemos hacer por ejemplo es utilizar la gelatina para hacer por ejemplo unas natillas allí una receta que voy a hacer publicidad de mi libro

Voz 3 13:47 pues vaya spam de

Voz 0187 13:51 natillas con gelatina que está muy bien porque están hechas con leche desnatada y luego llevan también la la proteína que me está aportando a la gelatina es dulce y bueno me da un poco la sensación de que estoy tomando un postre no que es lo que les apetece quizá un poco al final del día si vamos a elegir chocolate tenemos que leer muy muy bien las etiquetas porque el hecho de que ponga chocolate puro no me está garantizando que no tenga como segundo ingrediente azúcar o incluso a veces como

Voz 3 14:18 como primero claro entonces

Voz 0187 14:20 que sea un chocolate que tenga bastante pureza por encima el setenta o el ochenta y que bueno que el primer ingrediente no sea el azúcar

Voz 3 14:28 ya como ultima pregunta sobre snacks algo que podamos llevar siempre encima la mochila en el bolso para en cualquier momento del día

Voz 0187 14:34 que necesitemos un poco energía e pues

Voz 3 14:38 y no caer en charlamos no evitan la máquina de Vivendi mira hay una cosa que yo llamo el kit de salvamento a mí me funciona fenomenal no vale decir con gritos no no no no no no no es yo

Voz 0187 14:49 da per super pequeñitos súper súper pequeñitos en los que llevo siempre Éste es el kit de salvamento osea es lo típico que estás ya por la tarde que no pues más necesitar rescate Arte entonces funciona muy bien si llevas dos dátiles dos muertes y un trocito de chocolate puro te lo tomas íter Se lo dije el otro día a Burque me decías que por las tardes no puede tal prueba lo decía estoy alucinando me encanta tal es verdad que te respete a la vez si si te lo tomas como en plan imagínate que a las seis te da el bajón te lo tomas es que te reservas como acabamos de levantar dos dátiles dos nueces y un trocito de chocolate puro

Voz 3 15:26 bueno pues habrá que probarlo prueba damos con eso

Voz 3 16:07 antes de pasar el al siguiente teme con esto lo dejó el testigo a Fátima que eran los hablara de libros quiero comentar contigo un libro estupendo que ha llegado a nuestras manos el título ya promete Se llama cocina en dos horas para todas las semanas de Caroline pésimo publicado por Planeta es un recetario semanal que propone dedicar dos horas a preparar la comida que comeremos a lo largo de cinco días Tucker es tan disciplinada y que siempre o un poco llevas la delantera con con esto organizarse en en la cocina te apuntas a esto de cocinar mucho un día para para luego librarse de los demás de tener que estar pendiente de que comer yo la verdad

Voz 0187 16:44 los fines de semanas casi siempre suelo cocinar cosas para tenerlas luego en la nevera y poder ir tirando lo que sí hago siempre siempre siempre es un menú para la semana eso está

Voz 3 16:55 claro antes de ir a la compra el sábado por la mañana

Voz 0187 16:57 me hago mi menú para saber que voy a tener comida para todas las semanas y muchas veces adelanto cosas y las cocino o a veces por ejemplo imagínate hacemos unas lentejas pues hacemos más cantidad las las congelados para otro día así es una manera de otro día que estas así un poco más venga pues

Voz 3 17:13 es algo que tengo congelado en el en el congelador y es la manera más fácil también de de llevar una dieta equilibrada hay de saber de antemano qué cantidades de cada tipo de alimento vas a consumir a lo largo de la semana no claro sobre todo si para que luego no llegue

Voz 0187 17:26 hora de la noche y de repente decir Iggy hoy que tenemos para cenar venga pues no se primos una pizza no que a ver qué ocasionalmente lo puedes hacer pero que eso no puede forman parte de tu de tu cena ni todos los días ni te diría que una vez a la semana cada eso ya cada uno

Voz 3 17:41 cada uno que haga lo que quiera acompañando a cada menú en este libro hay además una lista de la compra que que está muy bien para saber exactamente qué tenemos que comprar antes de dedicar esas dos obras cocina y al comienzo del libro una lista llamada despensa básica que son esos ingredientes que deberíamos tener siempre en casa porque sin ellos bueno son el fondo de armario de la cocina no pues el aceite de oliva vinagre arroz pasta aquí no has al no sea especias básicas como el comino el curry la canela si te parece te cuento un par de menús semanales que aparecen en el libro me dice si te parecen buenas combinaciones si les cambiaría salvo un menú de primavera porque lo separa prestaciones por ejemplo el lunes pierna de cordero con ajo verduras asadas judías blancas el martes crema de espárragos bacalao fresco el miércoles pastel de carne de cordero con puré de patatas el jueves humus de judías blancas con de verdura pasta con espárragos y bacalao ya que ya vemos que repito un poco el bacalao para aprovechar la horneado que hacemos del bacalao el viernes una sopa desde

Voz 0187 18:43 punto de vista cambiaría un poco el tipo de proteínas la pierna de cordero oí que era lo que había si es carne de cordero la cambiaría por una carne que tuviera menos grasa desde mi punto de vista utilizar pollo utilizar pavo utilizar Conejo para mí el cordero tiene un sabor un poco fuerte pero bueno sabes tampoco es algo me imagino que habrá utilizado dos veces Cordero para para utilizar la misma carne no

Voz 3 19:06 al final sacas algunas conclusiones como que si vas a dedicar un rato a cocinar muchos plato pues siempre hay algo al horno que te permita o bueno pues meter mentiras en el rango mientras haces otra cosa siempre hay algún una ensalada que es que sencilla de hacer siempre se aprovecha por ejemplo de esa proteína sacarme de pescado que se hace al horno para un segundo plato no para que cunda parados días y utilizarlo por ejemplo de condimento en una pasta después de haberlo utilizado como plato principal un el lunes o el martes un menú deberán por ejemplo es de Quino a hipotecas este pollo con pisto para el lunes el martes pizza de verduras y jamón serrano el miércoles pasta con calabacín aceitunas y pollo y aquí volvemos a aprovechar el pollo el lunes el jueves empanadillas de que eso iba pisto con tomates rellenos y arroz y el viernes ensalada aquí volvemos al punto de la ensalada de pasta con verduras y aprovechamos las verduras del día el día anterior de nuevo una una buena opción

Voz 0187 20:00 claro sí o a lo que está geniales que en dos horas puedas planificar la comida que vas a comer durante toda la semana me parece una idea buenísima

Voz 3 20:38 Fátima Mahmoud qué ganas tenía de que viniera estemos echamos mucho de menos de tardado mucho en venir te has hecho esperar en espera de que vamos a hablaron

Voz 10 20:48 mira ya que en un par de días el Día Internacional del Libro pues realmente quería hablar un poco de yo no porque ya sabes que el veintitrés de abril se conmemora el bueno este día el día el libro de algún es una manera de fomentar la lectura la industria editorial y los derechos de autor no falleció Cervantes es Peer Garcilaso de la Vega entre otros escritores ahí por eso se celebra justamente ese día y además ese día coincide con San Jordi en Cataluña no cuya tradición regalar una rosa y un líbero no coincidirán cuatrocientos escritores en Barcelona todas las librerías ponen sus puestos en la calle bueno una avalancha de gente pero un día maravilloso único precioso muy bonito donde todo el mundo quiere tener la oportunidad de conocer a sus escritores o escritora fetiche llevar su libro que se lo pueda dedicar etcétera la verdad que es una experiencia única hijo de hecho yo creo que tú la ha vivido dos años consecutivos en los puedes contar que te que te pareció

Voz 0187 21:52 fíjate a mí me lo habían contado yo nunca había están Sant Jordi hasta que hace dos años me vi sentada en una mesa con una avalancha de gente que pasaba por delante la verdad es que es impresionante nunca pensé que algo como los libros pudiera echar tanta gente a la calle no realmente allí es lo viven como como una fiesta la verdad que me quedé supera impresionada además el primer año que yo estuve cayó en fin de semana con lo cual fue una locura y el año pasado igual sea nunca había visto tanta gente al final como autor te vas moviendo de un sitio a otro la verdad es que acabas roto pero la experiencia es es maravillosas a mejor yo me alegro muchísimo de haber podido vivirlo porque eso es una experiencia que voy a tener para siempre

Voz 11 22:34 este año es verdad que caen en día laborable oí bueno y la gente trabaja pero igualmente buscan cualquier resquicio para escaparse ya que los autores van firmando cada hora afirman en una en una librería bueno en un puesto librería que está en la calle en donde se bueno pues te puedes escapar en cualquier momento del día para comprar un libro para regalárselo pues a tu a tu familia tu pareja tus amigos a tu compañero de trabajo a quién

Voz 10 23:01 al mente quiera pero ese día nadie se queda sin comprar un libro sí sin regalar un libro de hecho y es impresionante porque aquí en Madrid tenemos la Feria del Libro de Madrid que lo dividimos entre fines de semana el último de mayo en los dos primeros de junio en cambio en Barcelona Se con se concentrar todo en hundía no entonces es impresionante

Voz 11 23:21 bueno la verdad que dentro de todo hay un abanico donde

Voz 10 23:25 giro sea ahí puedes encontrar todo tipo de de libro

Voz 12 23:28 o sea narrativa nacional internacional ensayo biografía

Voz 10 23:33 libro de crecimiento personal salud política economía e infantil juvenil gastronomía de todo pero de todo ese abanico yo quiero recomendar y quiero destacar sobre todo los premios Planeta que ya hable de ellos en en un programa anterior el yo Julia Santiago postes violeta oscuro también dos no en las que me he leído recientemente iban impresionado que han sido la sospecha de Sofía de Paloma Sánchez Garnica ahí el amante silencioso declara declara Sánchez la sospecha de Sofía un de alguna manera una novela de intriga G que que se desarrolla entre Madrid París y la antigua RDA no que abarca desde el año sesenta y ocho hasta la caída del muro de Berlín en el año ochenta y nueve está escritora consigue que bueno consigue tenernos atrapado desde el principio de la novela hasta el final realmente la novela arranca con una pareja muy anodina de del final de bueno de de la España tardo franquista como realmente a Estecha con Daniel que trabajaron en un bufete de abogados con su padre le llega una nota que le dice que que su verdadera madre no es su verdadera madre y que si realmente quiere conocer a su madre biológica tiene que esa misma noche tiene que salir viajar a París

Voz 12 24:53 entonces bueno que arranque en eso sólo el comienzo pero la verdad que que bueno no decepcionar al lector para nada

Voz 3 25:00 y la otra de la que nos has hablado la declara Sánchez

Voz 10 25:02 bueno Clara Sánchez ya la conocemos porque es una autora que alberga muchos premios en su haber el Premio Alfaguara el Premio Planeta y el premio Nadal y de hecho con autora muy reconocida tanto nacional como internacionalmente de hecho en Italia vendido millones de ejemplares que una barbaridad bueno concretamente esta novela lo que hace Hong andar en la secta en las en las sectas y en el poder de la manipulación

Voz 11 25:26 ella escuchando muchas de las entrevistas que ha hecho

Voz 10 25:29 pacientemente comenta que vivimos

Voz 12 25:33 ha insertado en distintas secta la familia una secta la pareja en una secta nos da mucho que pensar haré

Voz 0187 25:39 algo que no solamente estamos hablando de sectas no que es lo que todos no las sectas religiosas lata sino que estamos hablando de otras sectas más pequeñas en las que todos estamos un poco ahí metido

Voz 10 25:49 claro aunque concretamente la novela habla de una secta que que que está en Mombasa de hecho ellas adentra en el continente africano concretamente en Kenia bueno desde el principio hasta el final también te tiene absolutamente

Voz 12 26:04 tapada osea una novela para pasar un buen rato para entretener te para

Voz 10 26:09 con ese estilo directo que tiene ya no y luego además de esta novela de esta novela yo también destacaría muchas otras a las cuál me tiraría en un puesto de estos de San Jordi para comprar como fina lluvia de Luis Landero esta bruma insensata de Enrique Vila Matas tus pasos en la escalera de Antonio Muñoz Molina también el Premio Comillas dos mil diecinueve de Javier Padilla a finales de enero la sonrisa los pájaro de la escritora le Vélez

Voz 0187 26:38 el veintiséis de abril tenemos la Noche de los Libros en Madrid no

Voz 10 26:41 pues sí es otra oportunidad para seguir para seguir comprando libros para seguirá acudiendo actos para seguir escuchando a escritores para seguir pidiendo firma venga este año rendirá homenaje al espíritu de la barraca la compañía de teatro creada por Federico García Lorca no ya que este homenaje está en consonancia con los actos que que bueno que lleva siendo la Comunidad de Madrid durante todo este año Lorca que se cumple un centenario de la llegada de este poeta granadino a Madrid no

Voz 0187 27:11 pues yo creo que con todo esto con los días de lluvia que no esperan

Voz 12 27:16 qué mejor que cogen un libro y quedarse en casa yo creo que juega la unidad para leer si para leer y para conocer autores nuevos que no conozcamos gracia Fátima nada agraciado

Voz 14 27:34 a quién

Voz 3 27:52 hemos en un par de semanas Angela recuerdan que los programas están siempre disponibles en cadenaser punto com en las plataformas digitales nosotras en redes sociales y que no escriban que nos escriban algún correo para proponernos

Voz 0187 28:04 sugerencias que siempre estamos hay esperando que nos lleguen mensajes

Voz 3 28:07 estos Be OK arroba Cadena Ser punto com Ángela responde a todo lo que puede ahí sepa

Voz 6 28:13 hasta dentro de un par de semanas chao chao

