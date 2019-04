Qué picar entre horas: los verdaderos snacks saludables

Voz 0187

01:09

bueno Ángela bajo el nombre de snacks caben muchas cosas casi ninguna saludarme diría yo anuncios Televisión hay muchísimos más por supuesto y todos los tenemos muy interiorizados porque es poner la tele sobre todo a ciertas horas del día por la noche un bombardeo de snacks que bueno de algún modo impiden intentan pintar los todos como que son válidos no caben en una dieta equilibrada pero no eso es lo vimos muy bien cuando hicimos el el programa en el que invitamos a el azúcar y punto org tan buenas que tenía fotos en las que se veía de que estaba compuesta la note la el chocolate tal que realmente lo que tienen es azúcares ocultos para aburrir grasas no del todo saludables aceite de palma entonces bueno es verdad que claro cuando los toma sientes una sensación de de felicidad y de ver pero claro por la composición que que aquello conlleva aquello que cruje bueno la cantidad azúcar que tienen entonces bueno pues ahí muchos de ellos productos salados que a priori podríamos pensar que no son tan azucarados o que no son tan poco saludables pero que igualmente son procesados que llevan es son mucha azúcar añadida que al final los convierten en en una opción similar a la del peor dulce de chocolate que podamos encontrar yo es que siempre hablamos de las comidas al día de cómo cocinar de manera saludable pero no tanto de qué hacer cuando nos centramos entre horas a veces ahora rara según la rutina que me cada uno y queremos llevarnos algo a la boca que bueno pues sea en la medida de lo posible saludable sobretodo de deber de energía que en unos de ese subidón momentáneo pero luego no sirva para nada hay una regla de oro del es una saludable no sé por ejemplo hay que seguir siempre la la regla ésta de la que hablamos de combinar Hydro proteína hombre sería genial sería genial que siempre hubiera hidratos proteínas sobre Ike no tuviera azúcares añadidos y que el contenido de grasa fuera grasa saludable sea yo creo que sí que hay que tener un poco de cuidado es verdad que podemos hacer el desayuno la comida y la cena de manera esta pero si la aliados en lo que comemos a media mañana a media tarde podemos tirar al traste todo lo que hemos hecho a lo largo del día entonces sí que es verdad que hay que prestar atención a lo que podemos picotear a lo largo del día patatas fritas chocolatinas batido barritas de cereales eso yo creo que eso lo sabe todo el mundo ha cuidado con las máquinas en fin que no siempre tienen alimentos del todo saludable y pensar un poco antes de de llegar echar la moneda no reflexionar antes de Evita vamos a empezar por el principio de la mañana es probable que si empezamos el día temprano necesitemos hacer una comida a media mañana incluso dos veces alarga la hora de la comida hijo de comer también necesitamos tomar algo por qué deberíamos optar lo que decías de comer algo antes de comer el famoso aperitivo no haber yo dependiendo también de lo que hemos ingerido en el desayuno hay gente que es verdad que sea solamente con un café le apetece comer en ese momento y prefiere retrasar un poco la hora de hacer una ejes tampoco más potente hay gente que hace un buen desayuno a media mañana simplemente con un picoteo le vale sí por ejemplo hubiéramos optado porque es bien la que a la hora de media mañana tenemos hambre yo creo que la mejor opción sería por ejemplo imagínate pan con pues un bocadillo pequeño de algo no o incluso fruta con con también con una proteína está muy rico por ejemplo la pera con queso que es salgo fácil pero es verdad que el hecho de tomarte un Montaditos de algo o una tostadas jamón o algo así ahí estaríamos combinando el liderato con la proteína podría dar bastante energía si hecho un desayuno potente in no me apetece tanto sino sí que es verdad que tengo un pequeño Auger y en el estómago pero pero cómo queremos comer mucho claro hay una opción muy no que son los lácteos los lácteos en su composición tienen hidratos proteínas entonces una buena idea es consumir un lácteo ya puede ser un café con mucha leche un vaso de leche con cacao puro por ejemplo sirio una muy buen juego opción un buen yogur mirando siempre las etiquetas haber con esos azúcares añadidos porque claro cambios hablamos de los yogures los yogures en sí ya tienen el azúcar el azúcar de la leche pero nosotros vemos en una etiqueta que un yogur tiene nueve gramos de azúcar pues ahí no solamente está el azúcar la leche está el azúcar de la leche más azúcar que la N añadido entonces por ejemplo una buena opción sería sería tomar un yogur a media mañana en ese aperitivo tiene lugar en la calle salimos a tomar pues no son vino o una cerveza cuáles son los aperitivos digamos de mayor calidad que tomar en un bar por ejemplo bueno ahí siempre podemos optar por unos boquerones por ejemplo por un poco de la Con por un poco de jamón unos mejillones sabes algo que sea proteína que puede acompañar a esa bebida que estás tomando esa sería una buena opción evitaría pues los rebozado los la alta altas fritas todo eso lo evitaría pero bueno una proteína claro si te estás tomando ya una copa de vino una cerveza pues ahí yo he perdido a mi hijo opinas de los chips vegetales ahora muchos bares en muchos establecimientos está de moda en vez de poner patatas fritas las poner remolacha no sé si es deshidratada o quizás también frita Gloria depende de cómo este hecho porque por ejemplo tú puedes hacer chips en el horno y hacerlo simplemente un cortando los chip por ejemplo salen muy ricos de kale o salen de remolacha y tal simplemente dándoles calor y nada más que sería un snacks saludables pero claro si están fritos igual que las patatas fritas al final lo que ocurre es que ese aceite se ha metido dentro de ese alimento con lo cual está lleno de de de grasas que no que no deberíamos consumir tantas cantidades mira una buena idea para la gente que le apetece mucho lo que es el sabes que cuando pico te amo el hecho de crujir no eso no se produce un poco sensación de felicidad el abrir la bolsa por eso todas crujen es hacer garbanzos dejarlos en en remojo la noche anterior y luego Charles comino curry y hacerlos en el horno están buenísimos sabes basados garbanzos sabes que el garbanzo al ser una legumbre tiene hidratos y tiene proteína vegetal y es una osa excéntricos porque quedan como muy crujientes y tienen el sabor potente del curry del comino le puedes echar muchas cosas y te los vas comiendo cómodo de comer también cómodo de comer ahí no es un picoteo saludable que tiene que tendría las dos cosas ir por la tarde vuelva a pasar lo mismo ser expresamos la cena a veces hay ganas de REM merendar y además es una hora muy típica para decir eso de que el cuerpo me pide dulce qué hay de verdad en esto el cuerpo de verdad nos pide dulce o que que podemos darle es ahora a ver es verdad que por la tarde es junto justo cuando nuestro cuerpo tiene que decretar un neurotransmisor que se llama que me hagan muchas dice de él que es la serotonina la serotonina es la hormona de la felicidad del placer cuando está bajita nos apetece comer dulce porque eso no se eleva esta está en enero transmisor eso ocurre por ejemplo pero en el caso de las mujeres antes de tener la menstruación cuando tienes un bebé o incluso cuando estás un poco deprimido cuando estás en la menopausia esta este neurotransmisor baja de repente pues como que te apetece comer dulce no el MPM estival de repente es como a mí me me me comer un trozo de chocolate no entonces en ese caso sí que estaría bien que tomamos algo pero claro si tú tomas algo que es muy dulce que va a pasar que en un momento te vas a sentir bien durante no sé media hora y al rato otra vas a volver a sentir esa sensación entonces por ejemplo un vaso lo que decíamos antes leche con cacao puro sería una una opción y otra buena opción sería yo creo que en ese momento también es un momento en el que ya desconectamos no llegamos a casa estamos más tranquilos Nos da un poco igual todo claro o imagino el momento de ponernos a ver una peli no pues una buena opción por ejemplo también son las palomas las hacer palomitas en casa con aceite de oliva claro imagino que palomitas sin demasiadas al que no lleven Manteca no no no es comprar tal cual el el grano de maíz hito a hacerlo con un poquito de de de aceite de oliva y hay una cosa que a mí me encanta que no sé si tú conoces que es la levadura nutricional pues la levadura nutricional Seat la podemos añadir a es el en realidad ese se cultiva principalmente de la caña azúcar de remolacha y es una levadura que sin activo lo que me está aportando es mucha cantidad de proteína tiene un sabor como queso entonces por ejemplo hacer palomitas con levadura nutricional están buenísimas y entonces oí una manera de de añadir y a ese a ese cereal poderle añadir la la proteína en forma de proteína vegetal pequeñito Carmen Calvo un poco la ansiedad hablamos siempre claro del hambre emocional no que los apetece tomar algo pequeñito así de forma un poco impulsiva y saludable sí ahí te recomiendo que lo pruebe porque es verdad que también se ha puesto muy de moda lo que decíamos ahora no en los en el Instagram de los grandes giras ir está bien la verdad que está muy rica y de sabor esta genial para añadir una ensalada por ejemplo es una manera de aportarle proteína una ensalada le da un ligero sabor es por ejemplo ahí lo que apetece normalmente suele ser un dulce entonces una cosa que podemos hacer por ejemplo es utilizar la gelatina para hacer por ejemplo unas natillas hay una receta que voy a hacer publica en mi libro vaya como un spam de natillas con gelatina que está muy bien porque están hechas con leche desnatada y luego llevan también la la proteína que me está aportando la gelatina es dulce bueno me da un poco la sensación de que estoy tomando un postre no que es lo que nos apetece quizá un poco al final del día si vamos a elegir chocolate tenemos que leer muy muy bien las etiquetas porque el hecho de que ponga chocolate puro no me está garantizando que no tenga como segundo ingrediente azúcar o incluso como Congo primer claro entonces eh que sea un chocolate que tenga bastante pureza por encima el setenta o el ochenta y que bueno que el primer ingrediente no sea el azúcar ya como última pregunta sobre snacks algo que podamos llevar siempre encima la mochila en el bolso para en cualquier momento el día a que necesitemos un poco energía e pues Mari y no caer en charlamos no evitan la máquina mira hay una cosa que me llamo el kit de salvamento a mí me fumo es una fenomenal no vale decir con gritos no es yo la super pequeñitos súper súper pequeñitos en los que llevo siempre este es el kit de salvamento es lo típico que estás ya por la tarde que no pues más necesita respete Arte entonces funciona muy bien si llevas dos dátiles dos muertes y un trocito de chocolate puro te lo tomas y te receta se lo dije el otro día a Burque me decías que por las tardes no puede tal prueba lo media estoy alucinando me encanta tal es verdad que te respete a la vez si si te lo tomas como en plan imagínate que a las seis te da el bajón de lo tomas es que te has convertido acabas de levantar dos dos dátiles dos nueces y un trocito de chocolate puro bueno pues habrá que probarlo porque damos con eso