Cómo cocinar en 2 horas para toda la semana

Voz 0187

00:42

antes de pasar el al siguiente teme con esto le dejó el testigo a Fátima que eran los hablara de libros quiero comentar contigo un libro estupendo que ha llegado a nuestras manos el título ya promete Se llama cocina en dos horas para toda la semana de Carolyn P sin publicado por Planeta es un recetario semanal que propone dedicar dos horas a preparar la comida que comeremos a lo largo de cinco días Tucker es tan disciplinada hay que siempre un poco llevas la delantera con con esto organizarse en la cocina te apuntas a esto de cocinar mucho un día para para luego librar de los demás de tener que estar pendiente de que comer yo la verdad que los fines de semanas casi siempre suelo cocinar cosas para tenerlas luego la nevera y poder tirando lo que sí hago siempre siempre siempre es un menú para la semana eso está claro antes de ir a la compra el sábado por la mañana me hago mi menú para saber que voy a tener comida para todas las semanas y muchas veces adelanto cosas y las cocino o a veces por ejemplo imagínate hacemos unas lentejas pues hacemos más cantidad las las congelados para otro día así es una manera de otro día que estas así un poco más venga pues es algo que tengo congelada en el en el congelador y es la manera más fácil también de de llevar una dieta equilibrada hay de saber de antemano qué cantidades de cada tipo de alimento vas a consumir a lo largo de la semana no claro sobre todo si para que luego no llegue la hora de la noche y de repente Iggy hoy que tenemos para cenar venga va pues no se pedimos una pizza no que a ver qué ocasionalmente lo puedes hacer pero que eso no puede formar parte de tu de tu cena ni todos los días ni te diría que una vez la semana pero bueno eso ya cada uno cada uno que haga lo que quiera acompañando cada menú en este libro hay además una lista de la compra que que está muy bien para saber exactamente qué tenemos que comprar antes de dedicar esas dos obras cocina y al comienzo del libro una lista llamada despensa básica que son esos ingredientes que deberíamos tener siempre en casa porque sin ellos bueno son el fondo de armario de la cocina no pues el aceite de oliva vinagre arroz pasta Quino a sal especias básicas como el comino el curry la canela ah si te parece te cuento un par de menús banales que aparecen en el libro y me dice si te parecen buenas combinaciones si les cambiaría salvo un menú de primavera porque lo separa prestaciones por ejemplo el lunes pierna de cordero con ajo verduras asadas judías blancas el martes crema de espárragos bacalao fresco el miércoles pastel de carne de cordero con puré de patatas el jueves humus de judías blancas con Cruyff desde verdura pasta con espárragos y bacalao y aquí ya vemos que repito un poco el bacalao promover echar a horneado que hacemos del bacalao el viernes una sopa desde mi punto de lista cambiaría un poco el tipo de proteínas la pierna de cordero