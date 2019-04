Qué libros regalar este Sant Jordi

Voz 1 00:00 Vioque y con Ángela Quintas e Isabel Bolaños

Voz 4 00:35 Fátima Mahmoud qué ganas tenía de que viniera estamos estamos mucho de menos Ciudad de tardado mucho en venir te has hecho esperar en espera de que las dos hablaron

Voz 5 00:45 pues mira ya que en un par de días el Día Internacional del Libro pues realmente quería hablar un poco de ello no porque ya sabes que el veintitrés de abril se conmemora el bueno extendía al día el libro es una manera de fomentar la lectura la industrial editorial y los derechos de autor no falleció Cervantes es Peer Garcilaso de la Vega entre otros escritores ahí por eso se celebra justamente ese día además ese día coincide con San Jordi en Cataluña no cuya tradición a regalar una rosa y un libro coincidirán cuatrocientos escritores en Barcelona todas las librerías ponen sus estoy en la calle bueno una avalancha de gente pero un día maravilloso único precioso muy bonito donde todo el mundo quiere tener la oportunidad de conocer a sus escritores o escritora fetiche llevar su libro que se lo pueda dedicar etcétera la verdad que una experiencia única hijo de hecho yo creo que tú la ha vivido dos años consecutivos menos puedes contar que te que te pareció fíjate

Voz 0187 01:49 a mí me lo habían contado yo nunca había están Sant Jordi hasta que hace dos años me vi sentada en una mesa con una avalancha de gente que pasaba por delante la verdad es que es impresionante nunca pensé que algo como los libros pudiera echar tanta gente a la calle no realmente allí ellos lo viven como como una fiesta y la verdad que me quedé supera impresionar además el primer año que yo estuve cayó en fin de semana con lo cual fue una locura el año pasado igual sea nunca había visto tanta gente al final como autor te vas moviendo de un sitio a otro la verdad es que acabas roto pero la experiencia es es maravillosas a mejor yo me alegro muchísimo de haber podido vivirlo porque eso es una experiencia que voy a tener para siempre

Voz 5 02:30 este año verdad que caen en día laborable oí bueno y la gente trabaja pero igualmente buscan cualquier resquicio para escaparse ya que los autores van firmando cada hora afirman en una en una librería bueno en un puesto librería que está en la calle no se bueno pues te puedes escapar en cualquier momento del día para comprar un libro para regalárselo pues has tu a tu familia tu pareja tus amigos a tu compañero de trabajo a quien realmente quiera pero ese día nadie se queda sin comprar un libro sí sin regalar un libro de hecho y es impresionante porque aquí en Madrid tenemos la Feria del Libro de Madrid que lo dividimos entre fines de semana el último de mayo en los dos primeros de junio en cambio en Barcelona Se con se concentrará todo en un día no entonces es impresionante bueno la verdad es que dentro de todo hay un abanico donde elegir osea ahí puedes encontrar todo tipo de de libro ya sea narrativa nacional internacional ensayo biografía libros de crecimiento personal salud política economía infantil juvenil gastronomía de todo pero de todo ese abanico yo quiero recomendar y quiero destacar sobre todo los premios Planeta que ya hable de ellos en en un programa anterior el yo Julia Santiago postes Violet oscuro también dos novelas que me he leído recientemente iban impresionado que han sido la sospecha de Sofía de Paloma Sánchez Garnica ahí el amante silencioso declara declara Sánchez la sospecha de Sofía es un de alguna manera una novela de intriga y espionaje que que se desarrolla entre Madrid París y la antigua RDA no que abarca desde el año sesenta y ocho hasta la caída del muro de Berlín en el año ochenta y nueve está escritora consigue que bueno consigue tenernos atrapado desde el principio de la novela hasta el final y realmente la novela arranca con una pareja muy anodina de del final de bueno de de la España tardo franquista como realmente a este chico Daniel que trabaja en un en un bufete de abogados con su padre le llegó una nota que le dice que que su verdadera madre no a su verdadera madre que si realmente quiere conocer a su madre biológica tiene que esa misma noche tiene que salir viajar a París entonces bueno que arranque en eso sólo al comienzo pero la verdad que que bueno no decepcionar al lector para nada

Voz 0187 04:57 y la otra de la que nos has hablado la declara Sánchez

Voz 5 04:59 bueno Clara Sánchez ya la conocemos porque es una autora que alberga muchos premios en su haber el Premio Alfaguara el Premio Planeta y el Premio Nadal hay de hecho una autora muy reconocida tanto nacional como internacionalmente de hecho en Italia ha vendido millones de ejemplares que una barbaridad bueno concretamente esta novela lo que hace Hong andar en la secta en las en las sectas y en el poder de la manipulación ella escuchando muchas de las entrevistas que ha hecho recientemente comenta que vivimos insertado en distintas sectas la familia una secta la par en alguna secta Nos da mucho que pensar haré

Voz 0187 05:36 el texano solamente estamos hablando de sectas no que es lo que todos no las sectas religiosas lata sino que estamos hablando de otras sectas más pequeñas en las que todos estamos un poco ahí metidos

Voz 5 05:46 claro aunque concretamente la novela habla de una secta que que que está en Mombasa de hecho ellas adentra en el continente africano concretamente en Kenia buena desde el principio hasta el final también te tiene absolutamente atrapada bajo una novela para pasar un buen rato para entretener T para bueno con ese estilo directo que tiene ya no y luego además de esta novela de esta novela yo también destacaría muchas otras a las cuál me tiraría en un puesto de estos de San Jordi para comprar como fina lluvia de Luis Landero esta bruma insensata de Enrique Vila Matas tus pasos en la escalera de Antonio Muñoz Molina también el Premio Comillas dos mil diecinueve de Javier Padilla a finales de enero y la sonrisa los pájaros de la escritora Lea Vélez

Voz 0187 06:34 y el veintiséis de abril tenemos la Noche de los Libros en Madrid no

Voz 5 06:38 pues sí es otra oportunidad para seguir para seguir comprando libros para seguirá acudiendo actos para seguir escuchando a escritores para seguir pidiendo firma venga este año rendirá homenaje al espíritu de la barraca la compañía de teatro creada por Federico García Lorca no ya que este homenaje está en consonancia con los actos que que bueno que lleva siendo la Comunidad de Madrid durante todo este año Lorca que se cumple un centenario de la llegada de este poeta granadino a Madrid no

Voz 0187 07:08 pues yo creo que con todo esto con los días de lluvia que nos esperan

Voz 5 07:13 qué mejor que cogen un libro y quedarse en casa yo creo que jugada unida para leer si para leer y para conocer autores nuevos que no conozcamos gracias Fátima nada gracias a ustedes