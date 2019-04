La gente corriente y las cuentas de la Iglesia

Voz 1 00:00 Con

Voz 3 00:25 duda eh no

Voz 4 00:47 B

Voz 3 00:50 en Madrid

Voz 1312 00:55 me gusta una de las ventajas de estar en campaña oí me gusta mucho es que las vacaciones de Semana Santa por lo menos en esta tertulia no tengo a los participantes o no a todos disgregar dos por por toda la Península Ibérica están aquí muy cerquita Ana Fuentes qué tal buenos días hola buenos días Ana Fuentes trabajo para para la SER en en China Nueva York ahora es redactora jefe de la revista económica de córner me acompaña también aquí en Radio Madrid bayeta Jack que informa desde nuestro país para el diario Le Figaro Rok France a otros medios franceses qué tal Mathieu la Lourdes porque has ido tampoco eh

Voz 5 01:33 pues no me he ido no pero yo no estoy tan encantado de trabajar en Semana Santa pero pero no

Voz 1312 01:38 ya me imagino cuando yo sí porque si no me siento tan sola como en otras ocasiones Hans Günter Kellner ex corresponsal en España de la radio pública alemana de funk qué tal hola buenos muy bien en comisión de servicio tenemos a Íñigo Domínguez en San Sebastián buenos días

Voz 0798 01:55 hola buenos días qué haces ahí y bueno pues trabajar como tú pero yo sí que me he tenido que ir que es estoy estoy en San Sebastián como siempre está precioso

Voz 1312 02:08 Íñigo Domínguez fue corresponsal en Roma durante quince años ahora escriben en las páginas de del País que además me parece que estás precisamente preparando un reportaje no en en Guipúzcoa al la campaña sobre Rentería precisamente un una localidad que ha estado ha sido noticia hace pocos días

Voz 0798 02:27 sí bueno sabéis los incidentes que hubo el domingo pasado cuando Albert Rivera con Fernando Savater y Maite Pagazaurtundúa

Voz 5 02:35 muy bueno pues venido ver

Voz 0798 02:37 poco ha después de que ha pasado más en frío pues eso que qué ocurrió qué piensa la gente porque pasó que significa pues pues estas cosas que qué hacemos

Voz 1312 02:48 ya está bien bajar a la calle a preguntar lo que pasó más allá de las imágenes de la polémica que sacan que sacan los informativos que sacamos los informativos creo que el alcalde ha publicado también una una carta en el diario vasco

Voz 0798 03:02 sí público el el el jueves una una carta bueno si lo que tú dices la campaña dábamos todos corriendo y además especialmente en los últimos años muy concretamente este sobre todo algo a golpe de tuit Si ocurrencia es una idea que es como una estrella fugaz que dura unos instantes y se sustituye ese solapa por otra no entonces bueno este incidente también pues ocurrió es sí a veces engulló muy rápido con polémica con vidrios lo que decía uno que había pasado lo que decía otro etcétera y rápidamente se pasa otra cosa no entonces a veces pues en nuestro trabajo yo creo que es importante pararse un poco que bueno el mundo sigue pero te puedes parar y tomarte un tiempo distinto del que parece que se nos impone no que no es real que no se puede parar y mirar un poco más allá a ver que qué pasa exactamente como están las cosas aunque bueno siempre es siempre es difícil porque luego la realidad nunca es tan simple entonces cuanto más te metes más complejos todo no entonces

Voz 1312 04:05 qué bien que nosotros quieren que este es que ponga sobre la mesa esta reflexión porque además irá muy muy a tono con rabia con la la conversación que vamos a mantener con una de uno de los libros que tenemos hoy sobre la mesa para comentar con con todos Mathieu has estado también tú

Voz 6 04:25 no

Voz 1312 04:25 buscando reportajes en en eso que ahora todo el mundo pone en los mítines todo el mundo habla y se acuerda de de esa España vacía pero que muy poca gente realmente quizá como apuntaba Íñigo se detiene a observar desde desde el terreno no más allá de la foto del tractor no que ya no a la anécdota

Voz 7 04:42 sí ha habido me interesa mucho el tema porque no es un tema que hayan pues todos los partidos políticos en sus programas por su voluntad propia no es un tema

Voz 5 04:52 una propuesta y luego los los periodistas nos vamos corriendo detrás para que debatir lo que ha puesto un partido sino que es pues gente que lleva veinte años organiza no sé que intenta pues aprovechar acompañaron mejor para hacer avanzar sus sus propuestas y que creo que pues tienen varias lecturas una esta comparación con los chalecos amarillos otra es qué pasa ahí cuáles son las diferencias porque se sienten abandonados y entonces lo mejor que y a pequeños pueblos pues fui a algunos pueblos de Soria donde por ejemplo pues la gente de aquí pues Perea para que haya un farmacéutico en su pueblo porque el último se fue y entonces saca educadora la licencia hay cotizado entre ellos y en conseguir diez mil euros para darle durante un año para que empiece a funcionar el año siguiente también tener una especie de de subvención pues están tirando con las administraciones porque es lo último que les quedan si sigue Quito hasta farmacia que es un pueblo donde hay mucha gente mayor pues se pueblo que así puede desaparecer no o otro lado pues pone un taxi para ir a buscarlos medicamentos es una cosa que los parece muy natural cuando vimos hay una gran ciudad pues es complicadísimo te dice yo pagó los impuestos igual que los demás tengo derecho a los mismos servicios franceses un poco pues escuchar lo que dicen ir escucharlo que dirigen de la de la política hasta qué punto están hartos de que lo que se dice en la campaña no tiene nada que ver con lo que ellos viven no salga de Cataluña que

Voz 1312 06:19 claro no quisimos por ejemplo claro claro ahora ahora enseguida hablamos de este tema pero no me resisto a preguntarte por el tema no triada

Voz 8 06:29 dice que está en no sé si a ti también te

Voz 1312 06:33 te parece justificado todo lo que se habla de todo lo que se hace a mí

Voz 5 06:38 sí la gente me da el PSN y y a mí lo único que puedo comprar esos cuando hay un drama en en Francia sea un atentado terrorista sea un accidente de tráfico muy gordo la gente es hacer que los llantos a familiares y les agradezco está bien es una sencilla pero tienes están tan tremendas yo lo primero que es saber que no hay ninguna víctima mortal no pero evidentemente pues es la figura que Bronx un edificio que tiene ochocientos cincuenta años aunque no la aguja que sí yo desde el siglo XIX yo igual fui un poco rápido pero en Twitter empecé a decir bueno está muy bien eso de decir queremos volver a construir la catedral idéntica pero no sé hasta qué punto tiene sentido Antiqua respecto a que respecto a la aguja que se cayó tenía doscientos años y cuando se construyó sí fue muy criticada por moderna por cargarse el estilo medieval de antes y hay que al final sí que es un debate que abierto el Gobierno no es si introducimos un un elemento un poco más contemporáneo en esta arquitectura porque no vamos a hacer un falso histórico hay un debate que me parece ahí interesantes muy pasional a negra la la gente de tanto en Twitter pero esta vez no y todo lo de accionar la historia de Francia traicionar los católicos vamos a hablar no

Voz 1312 08:01 Matilla es interesante también lo que estábamos comentando ahora antes fuera de micro el dinero que se ha llegado a recaudar de las grandes empresas

Voz 0132 08:09 grandes grupos empresariales entre tres días será recordado

Voz 5 08:12 bueno casi mil millones de euros en todo caso será recordado el equivalente de lo que hagan en Francia las Vellés principal obras caritativas en un año entonces bueno y luego tiene un una pequeña trampa es que ese niño se puede es Darra hasta un sesenta por ciento se puede las empresas dagas fuerzas quedan pueden decidir no a Hacienda hay pagarle el todo no tanto once Si una empresa dice una persona muy rica dice voy a dar cien millones si luego se graba de su de su declaración de Hacienda pues el sesenta por ciento no da pagaré lo va a pagar el Estado es decir hay contribuyentes sido cien millones pavo cuarenta y el contribuyente paga sesenta entonces hay ahí estás obligando la el Estado a apagar al final hay un debate sobre bueno está muy bien que se conmueve toda la sociedad pero es también también te iba a decir pues al final no es tan complicado sacar cien millones ó doscientos millones para esta cosa o igual para otras

Voz 1312 09:12 decía Ramón Lobo en Twitter justo cuando cuando pasó hoy cuando estaban pidiendo a los eurodiputados que renunciaran a un día de sueldo para contribuir a la reconstrucción de Notre Damme decía importan más las piedras que las personas no porque con la situación que estamos viviendo en Europa

Voz 5 09:28 yo lo que algunos casos la pena es un tren contradicción y bueno yo prefiero decir con eso vemos que hay fórmulas que hay posibilidad de encontrar dinero sí se encuentra rapidamente pues se pueda encontrar para otras causas no

Voz 1312 09:53 muchas cosas sobre la mesa que me invitan a preguntar a a nuestro siguiente invitado es un buen amigo hace unos años dio el salto de lo académico a lo político ir que la práctica sigue siendo diputado el peso por Teruel hasta que se celebre en esas elecciones y además va va a estar en las listas electorales para el veintiséis de mayo de una forma testimonial

Voz 8 10:14 pero lo hemos invitado en condición de amigo de a

Voz 1312 10:18 el programa también de profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid como autor de un libro que se titula cómo somos un retrato robot de la gente corriente en S la escuchando desde Radio Zaragoza Ignacio quizo qué tal buenos días hola buenos días Lourdes cómo ha ido los tambores han porque en la engañifa creo que también es sonado no así es así

Voz 10 10:39 Nos queda hoy todavía la procesión de las cuatro de la tarde no sé si llegaré a ella porque estoy bastante agotado pero es

Voz 1312 10:46 hombre de este ha desvelado

Voz 11 10:49 bueno con niños y un poco más complicada la vida ir si puedo bueno participar en China pues estará viéndola con mis vecinos de Alcañiz

Voz 10 10:56 viviendo como guardamos los tambores para el año que viene porque es una cosa que dura prácticamente cuarenta y ocho horas en los pueblos del Bajo Aragón y estábamos allí pues disfrutando de una tradición en nuestro país

Voz 11 11:06 eso pues que tiene en fin muchísimas siglos de Historia

Voz 0798 11:10 yo creo que Ferraz

Voz 10 11:14 sí sí sí sí además bueno desde hace un tiempo incluso participo sacando uno de uno de los santos que tenemos allí por tradición familiar de una familia que me lo estoy hace un tiempo

Voz 0798 11:24 hay digamos que la Semana Santa del bajoaragonés

Voz 10 11:27 una cosa muy familiar el pase

Voz 1312 11:29 con algún crucificado no es una vida

Voz 10 11:32 bueno ayer tardío

Voz 0132 11:34 Ignacio te vimos ayer vestido para la ocasión una foto que sí

Voz 1312 11:38 twitter si hace ya casi tres

Voz 10 11:40 más de treinta años que salgo porque ya me sacaba mi padre que era muy pequeño y es una cosa que como digo pasa de padres a hijos hay muchos libros de antropología que han analizado estas tradiciones ya es una cosa de cuadrillas de amigos de familias somos estamos a quince kilómetros de Calanda por lo tanto estamos hablando de una cosa muy parecida a alguien como Luis Buñuel fue quién inmortalizó seguramente nuestra Semana Santa N

Voz 12 12:00 cine y ayer mismo teníamos

Voz 10 12:02 Ana Belén rompiendo la hora en Calanda por lo tanto es una cosa muy cultural muy de tradición que pasa de familias de cuadrillas como digo hoy y lo celebramos pues cada uno a nuestra manera no unos con más sentimiento religiosos que otros pero que entendemos que debemos seguir manteniendo esta tradición

Voz 1312 12:18 nada que cualquiera el año que viene no somos

Voz 10 12:21 bueno pues la verdad es que tengo túnica y tambores para todos

Voz 1312 12:27 te preguntas cómo somos en este libro y perfiles quiénes y cómo es ese hombre medio esa mayoría silenciosa de lo que no hablamos de la que hablamos lo suficiente entonces una una radiografía yo decía que Estel estábamos hablando de que dejas como una especie de manual para el próximo

Voz 8 12:45 que que ocupe el despacho en La Moncloa yo no sé si si eras consciente de ello que

Voz 1312 12:50 qué has trazado como un manual casi

Voz 10 12:53 pues no sé si que por lo menos dejar sobre la mesa a lo que es esa mayoría de la que hablamos incluso mucho en los mítines y en las campañas electorales porque todo el mundo habla de la gente de los que se levantan las seis de la mañana pero en mi corta experiencia política sí que he tenido la sensación de que hablábamos a veces sin saber quiénes eran y que a veces cuando a iba a ser un acto y así empieza el libro no con esa anécdota de gente pues muy importante hablando del futuro de la socialdemocracia del futuro de nuestro país ya hablaban de cosas que notaba como muy alejadas del mundo en el que yo vivo y en el que yo procedo por eso quería poner sobre la mesa

Voz 0798 13:28 es verdad que estoy bastante contento porque con más éxito

Voz 10 13:30 lo que yo esperaba inicialmente que por lo menos estas personas que muchos están escuchando ahora mismo porque es es gente corriente que se puedan la radio por la mañana bien

Voz 1312 13:38 es un perfil de perfil

Voz 8 13:40 este español medio

Voz 10 13:42 bueno pues según los datos estadísticos que en eso se basó también el libro pues es gente que gana entre novecientos y mil doscientos euros al mes que poco a poco está siendo expulsada de las grandes ciudades y que mayoritariamente viven en ciudades entre diez mil y cincuenta mil habitantes en la periferia de las ciudades que tienen una formación media como mucho de secundaria que trabajan en el sector servicios en la restauración en la construcción en Ifni que lo tienen o lo que lo pasan bastante mal para llegar a fin de mes mayoritariamente son mujeres las mediante unos cuarenta y seis años

Voz 0132 14:14 a mí me ha gustado mucho el libro Ignacio me lo he leído y además es un libro para tener y es una foto de un momento no sé cómo será la foto dentro de diez años porque con la digitalización con varias variables que apunta en el libro pues quizás la la la cosa cambia pero hoy por hoy me parecía interesante por por muchos motivos y sobre todo por una autocrítica también a los medios y a la socialdemocracia porque no sé si hemos pecado te pregunto a veces o de de elitistas de pretenciosos al al hablar de de esa persona corriente pues por ejemplo en la ficción casi parodiando los no hablabas de series como manos a la obra como Aída en la que aparecen pues es siempre ridiculizados hoy infantil izados a veces exagerado mucho exagerada mucho a la falta de formación y y que no se les dar respuesta au se les obvia directamente entonces no sé si tanto en los medios a la hora de hablar de el hombre corriente y generalizar sin profundizar como desde la ficción ha habido una una equivocación que ha llevado a a esa a esa falta de de apego o no con la política

Voz 10 15:26 sí es verdad que se ha manejado del mundo punto de vista de la cultura muchas veces estereotipos es decir qué hablamos cuando hablamos de los poderosos en la en el cine en la televisión en las novelas pues siempre tienen unas categorías muy determinadas está son corruptos luchan por el poder tienen muchas amantes es decir que siempre pues esos estereotipos y cuando hablamos justamente de la gente corriente pues como digo a veces en una limpiadora que va en vive en un barrio de la periferia donde el dueño del bar tiene que ser de extrema derecha es decir que son como los estereotipos que les categorización hoy cuando uno empieza a indagar en los datos se empieza a ver estas personas pues se da cuenta de que no suena así que el mundo la verdad que es bastante más complejo que estas personas tienen miedos tienen una visión del futuro que seguramente va a alguno lo puede sorprender de lo que puede pasar pero que están atemorizados y cómo en cuanto al príncipe en España no está sucediendo son protagonistas muchas veces más de los movimientos políticos que se produce una sociedad de lo que creemos para entender Donald Trump del Brexit de entender el Frente Nacional hay que entender a esta gente señor no entenderíamos que está pasando en estas sociedades no yo lo que quería saber si estas personas podrían acabar haciendo lo mismo que han hecho en otros lugares no libros se ve que no es decir que son bastante distintos a los franceses británicos ahora mismo en su comportamiento político pero en la medida que son mayoritarios que votan y que deciden pues estas personas son más protagonistas de lo que queremos aunque no tengan la épica que pueden tener los indignados pueden tener los millennials otros Collective

Voz 1312 16:57 pues fíjate que hoy es una jornada de movilización en Francia con nuevamente los chalecos amarillos tomando las las ciudades Mathieu

Voz 5 17:05 yo te quiero preguntar Ignacio Poor que de momento dices que en España el nombre Mello es el dique de contención frente a Vox por decirlo en una palabra la única no dice es que de momento Vox seduce más a clase media altas más que a al hombre medio yo muy bien como se refleja en las estadísticas y lo explicas bastante bien sin embargo cuando cuando se va a los a los mítines en lo mismo que dices tú de del Brexit y de de Letrán dices que no son que la gente que va ahí no son gente totalmente marginada o psicópatas tampoco estuvo que se ve en los mítines de Vox sea igual es más preocupante es decir no vemos a neonazis ahí entre el público sino a gente sociológicamente de derechas que ha radicalizado Ike Ike pero en expresión de un dos con un discurso radicalizado también no con el Viva España la la la duda que tengo es que no sé si porque eres prudente y no sé si has ligado a la conclusión de que vox no ha conseguido llegar a ese hombre medio y además dicen algunos aspectos casi parece un consejo pero creo que que nuestro objetivo pero dices no han hecho muy bien en el discurso porque no hablan bastante de de de lo que les puede interesar a al hombre medio se quedan en la entidad entonces ni mi duda es si crees que España está protegida de fenómenos de extrema derecha populista por ese hombre medio Si hay un peligro como en tantos otros países occidentales

Voz 10 18:44 bueno hay diría dos cosas en primer lugar sí que es verdad que la extrema derecha de ahora no tiene nada que ver con la extrema derecha de los años treinta por eso seguramente cuando vas a un mitin de Vox hoy me encuentro a a lo que veías hace ochenta años no son gente muy diferenciada porque es verdad que no es lo mismo ser de extrema derecha en un país de treinta mil dólares de renta per cápita que un país de mil de dos mil tres goles de renta per cápita tras la situación es bastante distinta pues seguramente cuando vas a un mitin de Vox pues efectivamente no te encuentras lo que en tu imaginario podía eso está esperando de lo que era de la extrema derecha hace ochenta años no en segundo lugar es justamente lo que vengo a decir es que el veintiocho de abril yo creo que no hay riesgo de que estas personas voten a un partido como Vox oponernos lo que dicen las estadísticas y los datos justamente de todos los diferentes grupos socioeconómicos es donde menos los apoyos tiene Vox es lo que dicen las estadísticas todo sí que quería que el libro por menos sentando un poco a futuro a advertir de que sino nos preocupamos por ellos pues esto puede pasar o la diferencia de de que en un país haya una extrema derecha del doce por ciento como indican las encuestas en España a una extrema derecha del XX el veinticinco por ciento es que estas personas acaban subiéndose a estos movimientos políticos no entonces están el libro de advertencia de ojo con estas personas tienen unos problemas muy determinados de los que tenemos y empezar a preocuparnos porque si no lo hacemos se van a enfadar ya sabemos que cuando la gente se enfada hace doscientos años tomaba la Bastilla yo ahora mismo le pones una urna vota pues algo que no te va a gustar al final

Voz 1312 20:09 tienen una urna no sólo una urna tienen varias urnas puestas ahora en en el horizonte son mayorías determinante Si con los datos que tenemos ahora sobre la mesa hay un cuarenta por ciento de indecisos no o sea que es más determinante que nunca

Voz 0798 20:23 Ignacio hola soy soy Iñigo

Voz 10 20:26 es una pregunta quizás como pregunta qué

Voz 0798 20:29 el extranjero por por qué crees que se dice españolito la expresión en diminutivo no es muy gracioso

Voz 10 20:35 sí la verdad es que no me había hecho nunca esa pregunta decir porque hablamos

Voz 0798 20:40 esto es El los españoles a sí mismos por pensando en el hombre medio muy Service dicen el españolito no como si no sé si ese diminutivo

Voz 1312 20:47 igual viene de Machado no del poema de Machado a lo mismo

Voz 0798 20:50 no pero la gente cómo lo usa no sé si es por Machado no y luego lo usan un sentido que es como o condescendencia o también de falta de autoestima o o complejo de inferioridad tocamientos quizá algo de simpatía

Voz 0754 21:03 pero

Voz 0798 21:03 si hay algo que tú percibas qué quiere decir algo de cómo somos cómo nos percibimos

Voz 10 21:08 bueno desde luego que nunca me había para pensar justamente sobre esa expresión en concreto pero sí que verdad que ahora que lo menciona es pues no parece una expresión muy positiva o que intenta hablar muy bien del español medio no sino que más bien los sitios en una situación de inferioridad por usar ese tipo de diminutivo casi infantil de españolito pero porque tengo la sensación de que también tratamos un poco a la gente así incluso desde la política no de de que les tratamos como si fueran menores de edad y que no fueran capaces de comprender las cosas complejas y que referimos a ellos hablamos más de nuestros problemas que de los problemas que ellos tienen ahí sí que es verdad que que a veces estas apelaciones más bien estratégicas a la gente pues es lo que hace que la gente también se enfade y haya una cierta desafección desde hace bastante tiempo no de ahora sino que un tiempo entre nosotros y un cierto alejamiento respecto a la política de una buena parte de la sociedad española

Voz 0754 22:00 en Alemania por cierto se habla o hablaba ahora quizás menos pequeño hombre y yo y pequeño hombre quizás está más más cerca una novela dejan pequeño hombre ahora que que que es muy recomendable sobre los los años se crisis ante esté nazis no obstante el a la vez que me habría abusado que me permíteme esa pequeña y no se paréntesis me habría abusaron muchos es tener asistían a una tertulia en la que no se hable de Vox al final lo hemos conseguido el por qué porque es que pocas veces yo creo que no va a haber ningún movimiento político que tiene una expectativa de doce por ciento que es tan presente en los medios de comunicación como este en el y eso es un poco mi pregunta a mi pregunta o una reflexión es que los los medios de comunicación conformamos el espacio público el que tiene lugar el el debate público es decir hay dos uno es el bar el pueblo de Alcañiz quizás el otro son los medios de comunicación ir me pregunto si los medios de comunicación estamos usando bien este espacio público que que tenemos a nuestra disposición siguió veo que se habla tan poco o de la campaña en realidad de los meses en los medios se habla muchísimo de que se iba a ver ese hace tres o cuatro días de siete sobre un debate que existe en España desde que yo estoy en España y que de cuando apareció Telecinco se debatió sigo Felipe González Teba asistiera a un debate con Aznar en Telecinco o no ese debate llevamos ahora tres días el mismo debate otra vez no hablamos de lo que yo intuyo interesa mucho más o forma parte de las telas de las preocupaciones del hombre común de la mujer común que es quizás el acceso a la sanidad que si va si va a mantener la escuela en el pueblo o lo que dijo Mayo antes el la farmacia en el los medios se comunicación estamos es decir nosotros lo que debatimos aquí en esos círculos esto forma parte de lo que luego se habla realmente en los

Voz 8 24:11 por eso o El hombre que tú

Voz 0754 24:14 hablase Ignacio o nos estamos equivocando completamente los medios la verdad que sí

Voz 10 24:19 que se observa una cierta lejanía porque además en cualquier encuesta que uno haga la principal preocupación de los españoles es el empleo o el trabajo no iré mercado laboral pues hablamos poco y además sólo cuando se produce una reforma laboral si a veces sin entrar de forma rigurosa como tenía que ser el mercado laboral en el siglo XXI con con las nuevas tecnologías que se que muchos de los derechos de los que a veces hablamos forman parte del siglo XX siglo XXI en en este ámbito tecnológico no pero sí que me una cierta distancia además permítame que se saque mil académico porque soy profesor justamente la Facultad Ciencias de la Información creo que se produce siempre pues una especie de pugna por quién controla la agenda política o la agenda mediática en los medios de comunicación Yen esto es verdad que los políticos españoles son bastante más habilidoso tienen más capacidad de hacerlo que los ciudadanos los mismos periodistas porque generalmente los que configuran muchas veces los marcos de debate acaban siendo los propios políticos e introduciendo ello aquellos debates que más les benefician en cualquier campaña electoral no intenta siempre elegir el Emma que más le viene a favor y fijar un marco un relato en funciones lo estrategia y en esto es verdad que los los políticos tiene esa habilidad y los medios de comunicación pues suelen seguir más esos marcos y los ciudadanos pues lo hacemos o lo conseguimos pero cuando salimos mucho a la calle cómo consiguió el 15M o conseguido la recientemente esta manifestación de la España vacía que ha tenido que salir cien mil personas a la calle para qué que se hable de ellos en algún momento no creo que ven en esto a lo mejor el el debate público español pues sí que podría tener una mayor capacidad una mayor iniciativa de comunicación para intentar fijar una agenda propia ir a veces más próxima a la ciudadanía para que los políticos tengan que explicar se tengan que decidir cómo van a resolver todos estos problemas de la gente que

Voz 0798 26:01 mirando datos y encuestas ya haciendo estudios Qualitat

Voz 10 26:04 divos unos básicamente que es lo que preocupa a la gente

Voz 1312 26:07 lo que preocupa a la gente ideológicamente dice es que este hombre medio sí que sigue de alguna manera ideologizada o lo que pasa es que creo que a lo mejor alguno de los partidos de las ideologías que responde a sus preocupaciones a lo mejor lo que atendían a sus necesidades vitales ha cambiado no esté pensando en la en la izquierda en la socialdemocracia que ha dejado de representa

Voz 0132 26:30 Carlos de tener tanta influencia no oí fritas

Voz 1312 26:33 una frase de de de Íñigo Errejón que creo que forma parte de libro no la superioridad moral de la izquierda que que habla esto no de que la la izquierda está imbuida en una academicismo y un culturalista que se ha olvidado de ese hombre medio no en favor de las reivindicaciones de de un reconocimiento identitario de las minorías

Voz 10 26:53 sí es además yo creo que esto ya lleva bastante tiempo contra entre nosotros y sobre todo se inicia yo el inicio es Barack Obama que ha sido uno de los grandes referentes de la izquierda en las últimas dos décadas pero que él como estrategia política para poderse ganar esa mayoría en Estados Unidos emprendió una estrategia que luego reprodujo bastante viene aquí José Luis Rodríguez Zapatero y que han seguido haciendo otros líderes de la izquierda es frente a una sociedad muy fragmentada esto ya no es como hace cien años los burgueses frente a los trabajadores sino ahora mismo hay puedes vivir asociación muchísimos grupos además la división que predomina es define a cada uno de ellos no es una cuestión socio económicas una cuestión identitaria eres milenio quieres jugar Benny Consumer nuevas tecnologías Johnny está porque es mayor de sesenta y cinco años si perciben un subsidio de desempleo es decir que no son razones económicas muchas hace sino de identidad de edad de género de mil mil temas no bueno pues es esta Izquierda decidió hace tiempo que para poder ganar unas elecciones lo que tenía que hacer era sumar un grupo un conjunto de colectivos ya apelar a ellos para construir una coalición ganadora hoy mayoritaria en la Dida que ha ido siguiendo su estrategia a la identidad ha ido ganando terreno a otros de otros rasgos de la sociedad especialmente socio económicos como la desigualdad yen cuando un apela a la identidad a veces sacaba apelando a cuestiones personales y privadas como uno quiere Obama como uno quiere morir muchas son cosas personales y que deciden su intimidad y cuando tú lo ibas a la esfera pública estas apelando a cuestiones individuales y cuando tú hablas de lo individual acabar dejando un espacio libre que es lo colectivo y que siempre también a beneficio siempre la izquierda la comunidad la Comunidad Solidaria yo creo que no el aspecto es donde seguramente la izquierda ha ido alejándose de de los ciudadano medio que se que forma parte esa comunidad que no tiene un rasgo identitario muy específico respecto al resto de grupos ya sentido un cierto abandono y yo es una cosa que yo además haya reflexionado sino que lo lloviendo leyendo muchísimos estudios cualitativos especialmente en Estados Unidos que intentaban explicar por qué muchos estados que habían sido muy industriales y que tenía en un conjunto de trabajadores que habían sido digamos estaban desamparadas porque su industria había cerrado porque estaba el Estado con todo el gobernante contaminado a podían haber acabado votando a Donald Trump y ellos lo que decían sus discursos es que han dejado de hablar de nosotros han dejado de preocuparse de nosotros sí eso es lo que a mí también me me preocupaba bastante y por eso escribí también este libro sobre esta gente porque quería ponerse en en la esfera pública empezáramos a hablar de ellos para que no se integran alejados digamos de de la política

Voz 0132 29:19 pero pero Ignacio tu injustamente en el libro comentabas que la diferencia grande entre los Red nexo los Gil bilis de Kentucky en Estados Unidos esos que que en cierta medida contribuyeron a que llegara trampa el poder ir este español medio pues es que en los los Red Next ya sienten que lo perdieron todo y aquí en España las personas más vulnerables tienen miedo a lo que pueden perder no sé si la diferencia entre ambos sistemas es el Estado de bienestar no porque en Estados Unidos ya sabes que si tienes un cáncer se puede arruinar toda tu familia no intentando pararlo los gastos médicos yo quería también apuntar y al final el tema de las guerras culturales lo estamos abrazando aquí de lleno no en Hans antes hablaba de de pues la autocrítica a los medios que me parece siempre positiva pero al final no sé si es matar al mensajero yo también creo que los partidos nos han metido con calzador el tema de los ellos y nosotros las guerras culturales el tema de los valores Hinault vemos por ninguna parte el debate

Voz 8 30:25 económico la política exterior la histeria inmobiliaria

Voz 0132 30:28 aquí además tiene mucho que ver con lo que cuenta esto en el libro de cómo las ciudades grandes están vaciando de gente que no puede vivir ya porque no es lo pueden

Voz 1312 30:34 pagar

Voz 0132 30:35 que estamos entrando totalmente en lo que no se no se están poniendo en la agenda no

Voz 0754 30:41 pero nadie nadie obliga al mayor de este país hoy estar en tres páginas hablando sobre el debate sobre la televisión no hablar

Voz 0132 30:51 cierto pero tú cierto cierto cierto es está intentando desde algunos medios eh pues suplir con algunos análisis de fondo hoy viendo exactamente lo que falta pero al final como bien sabes la política está mirando con

Voz 5 31:04 lupa cuando colar esta declaración

Voz 0132 31:07 citar este debate entonces es muy complicado ver a qué fue antes el huevo la gallina el asesor de prensa que te llama para filtrar una cosa o lo que vas a colocar a última hora no desde luego que eso hay que suplir los siempre yo creo con análisis

Voz 6 31:21 es

Voz 1312 31:23 estoy muy de acuerdo vamos con la reflexión además

Voz 10 31:26 lo único por apuntar es verdad que lo Lorbek nexos Gil bilis la diferencia con estos que está el bienestar pero también hay que tener en cuenta que a veces tengo la sensación de estar viendo en esta gente el futuro de algunas personas en nuestro país va a industrias que lo tienen no lo van a tener muy mal en el medio plazo estoy por ejemplo también hablando de una zona donde hay Cuenca Minera donde hay carbón ya hay una central térmica que va a cerrar en un año y medio aparte que el mundo de la minería ya no tiene que ver con el que hace veinte años por lo tanto hoy en día un minero para para conseguir una idea en muchos de los el lugar donde se cambian los mineros los carteles están en polaco por lo tanto ya no hay solo españoles sino que han venido muchísima gente fuera trabajan en este sector son sectores que la gente se va a empobrecer bastante que porque van a desaparecer y porque son de cualificación media baja islas reconversión de ellos pues va a ser muy complicada o en el sector del taxi no que lo hemos visto sean puesto algunas medidas yo creo que tímidas porque el cambio tecnológico es imparable pero muy gráficas gente que va a pasar de llevar un taxi a repartir comida con globo yeso en términos salariales eso de bienestar es de salvarías el mercado laboral es un cambio muy profundo por lo tanto tenemos un bienestar fuerte que garantice algunas cosas sí pero el empleo y el mercado laboral es lo que define muchas veces a a estas personas y su subida gira en torno a su trabajo en la medida que estos trabajos vayan desapareciendo sustituidos por algunos que iban a proceso es mucho más inferiores ese mundo del que hablamos en Estados Unidos pues parece un poquito más cerca

Voz 1312 32:54 no Ignacio que como somos un retrato robot de la de la gente corriente vamos a dejar la nota optimista es es un análisis para comprender cómo somos saber en poco dónde dónde ponemos el rumbo para para mejorar Hay intentar recuperar las riendas no oí reconectar digo sólo por los por los sociólogos politólogos que también parecen a veces desconectados de esa de esa realidad del hombre medio de los políticos sobre todo de los medios de comunicación también te agradezco muchísimo que que hayas estado este ratito de radio ya haya interrumpido tu Semana Santa para para compartir tu tu trabajo ya te digo este manual que vamos yo si fuese el próximo presidente de la próxima presidenta de Gobierno lo tendría muy en cuenta para para bueno para para ponerme manos a la obra muchísimas gracias

Voz 10 33:46 nada siempre hace estar con vosotros muchísimas gracias

Voz 1312 33:48 de eso podríamos haber seguido hora hablando de este tema porque realmente recomiendo es es un libro además que que lo toca todo de una forma profunda Hay con unas conclusiones a final de cada capítulo que son gráficos muy buenos unos muy buenos gráficos además pero es que tengo otro libro sobre la mesa además siendo la semana que es la Semana Santa estamos en hoy que sábado de que te decía sala de gloria eh vinos viene muy al pelo este este libro lo escribió un compañero periodista este escribe colabora en el periódico digital Info Libre saca este libro que se llama Iglesia desea dinero y poder de la multinacional vaticana en España Ángel Munárriz buenos días muy bien no también como tú que estás en Cádiz no se de Robin del mundo doy fe de ello es precioso bueno Gijón también es tienen unas vistas FAS has bueno

Voz 6 34:57 declarado estarán

Voz 1312 34:58 vale vale ya está ahí queda cualquiera te discute atinada sabiendo lo que sabes de de la Iglesia Íñigo vete vete me imagino que es un tema que que te apasiona de después de tu de tu paso por la por Roma el tema de la Iglesia el poder el dinero

Voz 0798 35:15 bueno cualquiera que esté allí inevitablemente sólo encuentra es muy curioso cuando los corresponsales van a Roma siempre piensan en la Italia la política italiana y al final acaban se olvidan del Vaticano cuando llegan porque desde fuera pues no no a veces no se percibe la importancia que tiene tanto como la tienes allí no cuando llegas allí empezó a trabajar pues acabas escribiendo mucho el Vaticano porque es otro mundo más que allí no

Voz 1312 35:40 desde luego mundo que extiende sus tentáculos hasta nuestro país no la Iglesia católica tal y como demuestra en tu libro en España vive de lo público y además no significa que se rija por las leyes que cumplen los organismos públicos no Ángel bueno

Voz 6 35:59 o sea que te digan España especialísimo no eso tienen parte sentido porque la Iglesia católica es una institución especialísimo como ellos mismos dicen él la única institución en España más antiguo de España el problema entre comillas es que la forma en que se ha ido traduciendo al lenguaje democrático esa relación especialísimo que viene de siglos atrás hoy Ibiza con los ojos de una sociedad muy secularizada difícilmente sostenible no en el ámbito fiscal el protagonismo que tiene en el ámbito educativo la forma de financiarse con cargo al IRPF las exenciones fiscales de las que disfruta en fin digamos que es discutible en una sociedad tan secularizada como España que mantenga tantos lazos del Estado con la institución no

Voz 1312 36:39 sobre todo a estamos hablando de de una institución que es la mayor tenedora de bienes inmobiliarios de de España hay provincias donde lo tienen todo prácticamente no pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles incluso el el Papa les ha dicho

Voz 8 36:53 que que paguen a los inmuebles que

Voz 1312 36:57 los que no estén dedicados al culto o o alguien común y ahí también encuentran la manera de de eludir explicas algunos casos en el libro que son de verdad sangrantes

Voz 6 37:06 a mí la verdad es que me llamó la atención cuando cuando el Papa Francisco la entrevista con Jordi Évole dijo que creía que la iglesia debía pagar el IBI allá donde su actividad no esté vinculada al culto o al bien común dijo él yo llegué a pensar sacará del todas las implicaciones que eso tiene para la Iglesia católica española porque claro la Iglesia es propietaria de multitud de locales que tiene alquilados no se podrá decir que eso es un

Voz 1312 37:29 Arkin por ejemplo horas del de

Voz 6 37:31 antes la dinámica las siguientes si la Iglesia tiene un bien lo alquila un tercero no paga IBI porel acuerdo porque se entiende que está realizando una actividad sujeta que no está sujeta a al impuesto social y por lo tanto está exenta de Ibi es un es una articulación legal un poco rocambolesca pero en la práctica la Iglesia se beneficia de una exención fiscal David generalizada no lo que dijo el Papa yo creo que alguno le dio un punto de ardores en aquella noche de domingo en la entrevista

Voz 1312 37:59 sí

Voz 5 38:01 la duda que tengo leer el libro es que tú presentas a la Iglesia como una especie de de una empresa que intenta siempre Maximilian maximizar sus sus provecho sí que lo gastó sea cargos en cuenta Hay asumidos por el Estado no ha la duda que tengo es que parte es estrategia malvada de de una organización que a veces pintas como como casi mafiosa que parte responde a la historia hay que parte es asumida por una mayoría de españoles porque yo lo digo desde un punto de vista muy laico francés la laicidad está muy bien pero nuestra costado una revolución doscientos cincuenta años de pelea no sé si tú crees que la laicidad de esta asumida por parte de la historia la voluntad mayoritaria española ahora es que tenemos peleas cada dos por tres por el velo islámico en la en la escuela aquí no lo hay no sé qué partido responde a la voluntad ya que se que partía a la estructura española no comparto contigo que

Voz 6 39:07 Miquel de yo afirme que la Iglesia está orientada únicamente a maximizar el beneficio mucho menos que sea o que tenga el comportamiento mafioso es lo que yo si afirmo que la Iglesia una institución cuyo funcionamiento estructural por así decirlo abrir y cerrar la puerta cada día es muy caro es decir la institución más rica que lo es por supuesto una institución cara a su sostenimiento su funcionamiento diario es muy cara en cambio la Iglesia no tiene un producto que ofrecer que pueda rentabilizar para pagar su enorme estructura de tal manera que ha desarrollado una serie de mecanismos para sustentarse en base a digamos su principal y mejor cliente que vendría a ser el Estado eso lo apoyo ea vamos a decirlo con estos términos el pueblo español bueno no lo sé hay un mecanismo para observar cuánto sólo español que quieren que la Iglesia sea financiada con fondos públicos en la x en la casilla de la Iglesia del IRPF que ocurre con esta casilla que mi opinión hace que no vincule al cielo con su iglesia a efectos de financiación leche pues que el que la marca no ponen más de su bolsillo sino que decide que entre todos debemos un poquito yo creo que hay hay una falla de credibilidad en el mensaje que la iglesia

Voz 1312 40:17 parece que es no no nosotros no financia escuela

Voz 6 40:19 pero de nuestros fieles no tanto tú como yo o como laico un medio pensionista un ateo o un nada de lo anterior acaba pagando a la Iglesia cuando alguien marca la casilla

Voz 0754 40:31 tú crees

Voz 13 40:32 eh que en España siempre se sí

Voz 0754 40:34 ese se trataba la como España fuese un país muy retrasado en la entre toro incluso también en la relación entre Estado e Iglesia has podido comparar la situación de la Iglesia española con otras iglesias católicas evangélicas en Europa

Voz 0798 40:49 eh

Voz 6 40:50 en todas partes cuecen habas no en todas partes hay vínculos atávico entre los estados y las Iglesias quizá en España una particularidad que tiene que hace su relación en mi en mi opinión tener un punto obsceno es que algunos de los privilegios que atesora en el que el educativo en el simbólico definen su presencia en la vida pública en general son herencia directa del Concordato el cincuenta y tres que se firma bajo unas condiciones ignominiosa así son el pago a la complejidad estructural que la iglesia iba a prestar al franquismo durante cuarenta años y que ya prestó también durante la guerra en el proceso de de soterramiento contra la República al que se sumó a la jerarquía católica con entusiasmo mi opinión el hecho diferencial de relación Iglesia Estado en España es que una herencia directa y muy reciente de una complicidad estructural de la jerarquía católica con una dictadura

Voz 1312 41:38 el una una pregunta ahora como se Rider con cómo se puede revertir todo esto porque estamos viendo el otro día comentaba en el Hoy por hoy un informe de la Unidad de de creo que era la Fundación Ferrer Guardia que el cincuenta y tres coma cinco por ciento de los jóvenes entre dieciocho y veinticuatro años se declara no agnósticos o directamente a son no son no son no creyentes como como se podría justo ahora que estamos en elecciones como este podría ajustar ahora una nueva relación nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato bueno más que es verdad es que disculpa que que intervinieron más que nada que si estamos en una época en la que es esta

Voz 0132 42:12 cuestionado tanto el gasto público y me gustaría además apuntar te Ángel preguntarte esto que apuntas del del comodín de Cáritas que que me ha parecido muy interesante pero también duro no porque al final hablas de que siempre es sacar el comodín de que hay or ONGs que prestan una ayuda y que realizan una labor que de otro modo tendría que financiar al Estado a llamarla comodín me parece al menos un tratamiento no sé Si demasiado duro no porque al final están cumpliendo una labor que es innegable como como lo concilia

Voz 6 42:46 es como digo en el sentido de que el se la ONU uso retórico a al a Cáritas para argumentar cualquier posición de privilegio que tenga la iglesia sí pero es que Cáritas por ejemplo si te metes en la web por tantos con la que la iglesia reclama que se marque la x en la casilla de la Iglesia el discurso que la iglesia sostiene de sí misma es poco más o menos que se trata de una inmensa ONG dedicada fundamentalmente a la labor social pero es escamotear una información muy interesante ya que el un amplísimo porcentaje el dinero que el Estado la la iglesia había RPG para pagar salarios yo me refiero a Cáritas como comodín en el sentido de que así lo emplean los jerarca a la hora de referirse a su labor social es decir todos Cáritas cuando se pregunta qué hace la Iglesia

Voz 1312 43:30 bueno pues no sólo eso evidentemente la Iglesia Caritas

Voz 6 43:32 pero la Iglesia también el Opus Dei y los Legionarios de Cristo no pero la imagen que le gusta prestar hacia el exterior asimismo la Iglesia es Cáritas porque es con diferencia la institución religiosa con mayor prestigio en la sociedad española

Voz 1312 43:44 Íñigo tú que estás lejos tienes alguna cuestión

Voz 0798 43:47 que a mí me gustaría que que que viene alguna cifra de todo esto que que está diciendo porque que nos está escuchando pues bueno puede tener estas ideas no pero quizá no se da cuenta del libro Das algunas no desde el de las cantidades de dinero de presupuesto o de un no sé si puedes dar al alguna la que más tan impresionado porque supongo que en todo el trabajo de investigación que has hecho tú ya tendrías algunas ideas pero te vas iba también muchas sorpresas no queda más de lo que pensabas

Voz 6 44:13 efectivamente es difícil a la Iglesia católica un institución muy descentralizada muy atomizada son más de cuarenta mil entidades en total no es difícil seguir el rastro de cómo cada una de ellas accede a recursos públicos no hay un hay fácil seguir si por ejemplo educación concertada que le dedica el estado más de seis mil millones al año en más de un sesenta por ciento es católica y tiene una cifra es muy fácil sacar también la del IRPF porque son doscientos cincuenta millones al año y eso sí con luz y taquígrafos cuando se ha intentado hacer una estimación completa del dinero que se que digamos dinero público al que cede la iglesia a menudo se comete el error de en un mismo dato cantidades que no son comparables entre sí los once mil millones de euros famoso que circulan como cifra meten en un mismo saco las subvenciones que puede obtener Cáritas con el dinero recibido vía IRPF con la estimación de lo que puede ser la exención del IBI yo soy partidario de restar algo importancia al aspecto cuantitativo es decir de asumir que hay una entrenamiento económico muy potente la Iglesia y el Estado que viene de muy atrás de pensar y de reevaluar y de de establecer con nitidez la relación entre ese Estado lo fundamental lo fundamental más que la elaboración cuantitativa es un régimen de transparencia claro y una obligación de transparencia claro por parte de la Iglesia que actualmente no se producen

Voz 1312 45:33 tiene esperanzas de que se pueda de alguna manera algún día clarificar porque los ayuntamientos que lo han intentado ahora te lo pregunto muy brevemente porque tenemos ya que que acabar algún día podrá aclararse esto

Voz 6 45:46 bueno el en cuanto por ejemplo pues no sería no sería difícil obligar a la Iglesia que hiciera una de filamento bastardo su patrimonio para acceder al Melilla

Voz 7 45:56 bien es que no tienen ese famoso usos religiosos

Voz 6 45:59 el Real para poder cobra el IBI yo creo que en ayuntamientos que ya sabemos todos dentro tan bastante tiesos no les vendría nada mal acceder a los recursos Vic que les podría

Voz 1312 46:07 sería muchísimo dinero que repercutiría directamente a los ciudadanos mira a tener en cuenta después de las generales y las municipales osea que es una buena es una buena reivindicación una información de casi de servicio público pues Ángel Munárriz te agradezco muchísimo también que te hayas pasó todo por la radio para presentarnos tu libro Iglesia SA dinero y poder de la multinacional vaticana en España muchas gracias muchas gracias a vosotros y a todos vosotros que acabáis de pasar buena semana santa ves lo que podáis vaya Íñigo un beso

Voz 0798 46:36 beso chao