Voz 0818 00:14 Constitución Española ya figuren una serenidad apartados en los cuales se reconozca la plena igualdad jurídica de la mujer y la imposibilidad de que la mujer esté discriminada como lo está actualmente las mujeres que estamos densos instancias políticos creemos que también contamos a la las decisiones políticas y no esto no estaríamos como es lógico

Voz 3 00:32 es grande la importancia y la responsabilidad si se tiene en cuenta que somos seis nada malo mujeres que estamos en el Senado

Voz 4 00:41 precisamente solicita María Teresa Revilla la único diputado de la Comisión la palabra para explicar su voto unido noble pero

Voz 5 00:55 señorías En este artículo que hemos votado afirmativamente la mujer española quiere por fin la plenitud de derechos es verdad que la votación ha sido unánime y sin disidencias como estaba reclamando nuestra sociedad pero las mujeres no vamos a dar las gracias

Voz 1312 01:19 veintisiete mujeres que contra viento y marea saliéndose muchas veces del carril que la sociedad de la época les había marcado llegaron a a esas primeras Cortes elegidas democráticamente para elaborar la Constitución que sería el marco de la democracia ir del mayor tiempo yo diría de paz y prosperidad de nuestro país eran muy pocas pero participaron y se hicieron escuchar en la redacción de la Carta Magna aunque luego pocas veces se ha hablado de las madres que tenía esa Constitución se ha hablado mucho de los padres de la Constitución pero poco de de las madres de la Constitución pero son mujeres que tuvieron claro que su voz tenía que sonar aunque las llamarán señor diputado muchas veces que poco sonaba el género femenino entonces Magis Iglesias buenos días hola Lourdes buenos días la conocen Magis es periodista lleva décadas dedicada a la al información política tú mismo ha sido también pionera o no porque ha sido la primera mujer que que ha ocupado la presidencia de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España

Voz 7 02:15 la primera en ochenta y pico años casi desde los años veinte sí sí sí pero yo creo que casi todas las de nuestra generación es la generaciones que nacimos antes de la democracia pues hemos sido pioneras de algo porque la mujer no existía prácticamente en la vida pública hasta las fechas de las que vamos a hablar hoy que es la democracia la transición la llegada de un nuevo régimen Magis ha publicado un libro en el que la portada se ve una leona con el mismo gesto que los leones de las Cortes de del Congreso de los Diputados pero es una leona se titula fuimos nosotras las primeras parlamentarias de de la democracia

Voz 1312 02:53 y hoy nos acompañan tenemos la suerte de de que nos acompañen tres de esas mujeres que optaron por tener una vida pública cuando hablar en femenino de vida pública con notaba un montón de afecciones todas negativa

Voz 0546 03:03 así es diría podríamos decir que

Voz 1312 03:06 me tuvieron que lidiar con tantos palos en la rueda para estar ahí no pero es admirable la fortaleza con la que se mantuvieron hay firmes no nos las presentas Magis

Voz 7 03:17 pues sí primer pero decir que ellas trabajaron en casi en silencio y sobre todo sin ninguna concesión a la galería es hoy puede llamar mucho la atención porque hoy no se puede hacer nada ni se puede hacer un cambio ni actitud política sino hay algo de espectáculo y algo de proyección mediática por lo tanto el trabajo de ellas fue todavía más difícil que se pueda imaginar a hoy tenemos la gran suerte de que hayan querido venir a hacer este programa con nosotros y guiar a participar en un recuerdo de aquellos momentos nada menos que tres personas tres mujeres que son exponentes de lo que significó la presencia femenina en la de la incipiente democracia no Nine es Vilariño era diputada por la UCD por por La Coruña para pronuncia de A Coruña ella participa de forma parte de un de una formación política de corte galerista tenía una visión periférica muy ya muy marcada que no tenía nada que ver con el resto de la UCD creo que su caso es bastante significativo tenemos a Dolors Calvet en Barcelona porque ya fue una pionera no sólo de la política del trabajo en el Partido Comunista entonces el el PSOE no que es el Partido Comunista en Cataluña ella bajo pues en la clandestinidad en el exilio participó en las actividades del Partido Comunista pero sobre todo fue una feminista de primera hora de aquellas feministas como que como ellas mismas decían inventamos el feminismo sobre la marcha no había las pautas que hoy tenemos ir después tenemos a Belén Landáburu que yo siempre digo ella fue senadora por designación real había desarrollado toda su carrera profesional como jurista en el antiguo régimen y sin embargo fue ponente de la reforma política persona imprescindible en la transición en la llegada de la democracia y además ayudó a construirla la Constitución y hacer la Constitución por eso yo digo que ella es la clave de bóveda

Voz 7 05:19 del sistema de la comunicación y continuidad del antiguo régimen para alumbrar una democracia en condiciones de paz como se produjeron se produjo en nuestro país

Voz 9 05:30 bueno bienvenidas a las tres muchísimas gracias por haber aceptó la invitación porque sé que estáis todas ya a vuestras cosas si jubilada Si

Voz 1312 05:40 alguna alguna le ha costado alguna lo hemos tenido que convencer para que volviese un poco el foco no de lento siempre tú comentabas antes que alguien tenía que trabajar desde dentro para abrir las puertas que la oposición desde fuera estaba trabajando oí desgastando para para que cambiase algo en este país pero que desde dentro era necesario que alguien también empezase a ajustar la maquinaria no a abrirla para que se abrieran las puertas

Voz 10 06:07 exactamente de todas partes para abrirlas el momento oportuno yo eso fue una conclusión a la que yo yo soy muy tempranamente porque realmente mi mi mi vocación política empieza en la universidad el año cincuenta y seis que en fin fue un momento importante porque era la primera posición visible a lo que era el el franquismo cerrado y después se hizo un parón pero durante ese tiempo como consecuencia de que de esas circunstancias que yo he vivido la universidad llevaría esta conclusión no iba a ser posible un cambio si no había una acción y una reacción no es decir la posibilidad de que alguien empujará a las puertas ese dentro se abrieran esto esta convicción la la adquirió el año cincuenta y seis y a partir de ese momento pues bueno

Voz 1312 07:00 señor de las de la primera revuelta estudiantil la primera revuelta estudiantil que había nombres como Javier Pradera como Jorge Semprún también no que Federico Sánchez entonces hay que decir

Voz 0546 07:11 tomaron un documento Múgica Enrique Múgica también toma como como era ser mujer

Voz 1312 07:20 en en esa en ese momento de bestia

Voz 0546 07:23 pues la verdad es que cuando analice bueno primero quiero saludar a toda la audiencia de la cadena SER agradecer que desde luego creo que es extraordinario que nos haya hecho protagonistas y que nos haya dado oportunidades como ésta de que nos escuche los españoles porque a veces somos las invisibles parece que no hemos tenido en aquella época nada más que digamos que el papel de florero que alguna gente de una manera muy ligera les atribuía a las mujeres en las listas electorales a mí nunca me lo atribuyeron porque yo fui en la lista para salir no para rellenar un hueco por tanto muchísimas gracias por darnos voz aún ahora estos tiempos cuando ya somos jubilados y yo estamos en otras cosas no puedo decía que a mí me me invade a veces una sensación contradictoria porque no tengo ningún reparo en decir que yo fui diputada porque era mujer pero no sea fui la lista porque era mujer pero fui en la lista para ser diputada a mí me fueron a buscar un grupo de padres de alumnos a los que les daba clase creo que por algo me fueron a buscar por tanto lo dejo ahí sin más las Cortes tenías que tener la idea clara de que te iban a dejar hacer determinadas cosas pero cuando llegabas a un umbral de ahí no te dejaban pasar

Voz 1312 08:51 me imagino que ser feminista como decía Magis una frase muy que me ha gustado mucho no que el feminismo como que lo ibais haciéndose iba si va creando pero está claro que la piedra angular la la piedra base el feminismo es la igualdad y en ese momento la igualdad no se veía por ningún lado incluso penalmente había un trato diferente hacia la la mujer por el hecho de serlo no

Voz 8 09:12 sí era muy decisión ser mujer en aquellos momentos ya or tampoco es fácil una hay que decirlo yo cuando entré en el Congreso de Diputados me sentí siete tira de toda la gente que había mantenido dignidad durante la tapadera dictadura que había sido capaz de aguantar los exilios solos cárcel leerlo la muerte en algunos casos ir poder poner todo esto encima de la mesa eche representante una opinión generado era que las mujeres según que no podíamos hacerlo entonces había que luchar en esto en todas partes tenías que defender diciendo esto lo defiendo yo estoy redactado yo por lo tanto no voy a defender dio en el Congo eso no lo sé no no nadie te regalaban nada pero esto no ha pasado a todas las mujeres en todas las etapas de la vida

Voz 1312 10:07 eso iba a decir ahora a veces incluso incluso ahora pasa sea una tanda no

Voz 8 10:12 me creo yo cuando una mujer me dice que le han regalado no sé qué es evidente que hay que luchar por todo

Voz 1312 10:17 con el doble que

Voz 8 10:20 eh que damos la gente mayor a chicas jóvenes no os penséis que las cosas conseguidas hasta hoy están fijas hay muchos intereses en volver atrás atrás ciertas reivindicaciones porque es muy cómodo tener a alguien que soluciona problemas entonces las mujeres cuando queremos ejercer como personas pues nos ponen inconvenientes

Voz 10 10:47 la inclusión a esta situación es cierto que en aquellos momentos no era fácil ser mujer porque el ambiente social

Voz 10 10:58 era machista y también hay que hablar de la de las mujeres supongo que por lo reflejo de esa sociedad machista las mujeres a veces han sido las mayores en en migas de sí mismas porque tenían una resistencia a actuar va a comparecer etcétera yo tengo que decir que la verdad es que a lo largo de mi camino no tuve demasiadas dificultades ni en el momento del franquismo ni en el ni ni por supuesto en las Cortes en yo no tuve especial especial sí

Voz 1312 11:29 pero porque tú tienes un carácter Belén pues un verso suelto eh yo entiendo lo que dices que tuve tema te has mantenido siempre pero tú has hecho tu vida y te has marcado tu destino pero no era lo habitual en las mujeres por ejemplo de decir o qué eh que optaba por una carrera política o por un compromiso político igual a vosotras a las tres eso ha apoyado vuestra familia pero igual en una ruptura familiar para muchas mujeres

Voz 10 11:57 Berto porque es que además yo me desenvolvía en un mundo que era el mundo del derecho el mundo mundo El mundo jurídico ya en las la situación era hasta hacerlas

Voz 1312 12:06 Volta

Voz 10 12:07 pues yo creo que empezamos la carrera ocho este en la facultad de de San Bernardo que era una de Ligia y es verdad que las cosas no eran fáciles pero es que la sociedad eso sí

Voz 1312 12:20 sí es que para para situarnos un poco en el momento de la de la transición en el momento que vosotras encontráis en esa en ese congreso constituyente

Voz 1312 12:30 no entra en esa amnistía no entran los delitos por los que muchas mujeres estaban en prisión amancebamiento la adulterio y vamos anticonceptiva contrastaba hoy vivido por ejemplo rezo oye utilizable

Voz 8 12:43 gente esperaba mucho las primeras cortes y no estuvimos a la altura en el tema de la mujer y no era tan difícil

Voz 1312 12:50 pero si te lo echaban en cara la ministra que tú te has tener ahí que se dice ahora

Voz 8 12:55 claro yo yo entré porque estaba muy unida o movimiento feminista pero también otros movimientos de barrios a los movimientos sociales la gente tuvo un desengaño con las primera legislatura la Constituyente la siguiente ha dicho también que es que no sabíamos de dónde partíamos Hidalgo yo no sé si somos conscientes de de pensamiento que había en aquellos momentos anécdota de que en un debate en una televisión se quiso vetar la presencia de Pilar Bravo porque era la única mujer en el debate los hombres decían es que no nos podemos con ellas porque es una mujer no podemos discutirlo de las cosas todo el mundo estaba de acuerdo

Voz 7 13:42 yo creo que lo que acaba de decir Dolors lo que antes dicho Belén nos sitúa en donde creo que este libro con sus vidas a dónde nos lleva a analizar la situación de aquel momento con la mentalidad de aquel momento

Voz 7 14:03 pues que la teoría tanto jurídica como digamos matemática o política era una cosa y la realidad social era la que se imponía pero la realidad es que en mil novecientos setenta y siete cuando se produjeron las elecciones de cada cinco trabajadores en España sólo uno era una mujer eh al menos por supuestísimo y además tenía que haber accedido al trabajo con la autorización del marido etcétera central tenía los cuidados del hogar además de la familia etc analizaran

Voz 0546 14:36 algo hoy sin contextualizar en qué situación se da creo que es cometer un inmenso error histórico incluso yo creo que la sociedad española creo en su conjunto en su inmensa mayoría cuando votamos la Constitución así lo viví así lo protagonice recorriendo Galicia entera de los pueblos más grandes a los más pequeños tenía una inmensa ilusión sí que es cierto que pudo haber frustración en esos sectores de los que hablabais pero allí hemos hecho lo que hemos podido que no era mucho yo me siento que cumplir con mi obligación de en el grupo y en la sociedad defender los avances que se fueron haciendo y que desde luego me parece que siendo lentos que yo no voy a decir que no no ha ocurrido una cosa diferente de lo que ha ocurrido con otras cosas que también fueron lentas siguen siendo lentas como es por ejemplo una mejor distribución de la riqueza

Voz 8 15:40 me parece que son dos cosas diferentes no no lo es la Constitución que

Voz 0546 15:45 esta es que la primera legislatura sólo fue constitucional dolor podemos todos usted

Voz 8 15:50 Maroto en lo que tú dices y otra cosa es que las leyes que se iban de diva antes que se van pactando en cómo son los pactos y no se ejercieron cuando tenían que verse hecho esto es lo que desencadenó la ha de saber qué es lo que a la gente creía mucho que la Constitución arreglaba

Voz 7 16:10 Dolors es que yo recuerdo perfectamente una de las cosas que me comentabas en la conversación en la entrevista Llera exactamente que la frustración que sentiste es que pudo sentir también Carlota Bustelo porque en el PSOE habían también un grupo de feministas muy potente que los Pactos de la Moncloa no se incluyó la amnistía para las mujeres y en esos tuviste tú muy en primera línea ni en

Voz 8 16:34 bueno eso también lo defendí tampoco se ganó eh que no lo vota no me he encontrado a mi martes del Parlamento pero después de estos dos pactos decían por ejemplo algunos anticonceptivos a cargo de la seguridad social y la informal claro pues esto no se iba a que llegó estas cosas chico eso que era una cosa que tenían que hacer se podían haber hecho

Voz 10 16:59 es que a mí me ha pasado un poco lo mismo que la dolor que yo no no actuaba como feministas lo he descubierto después que era feminista pero la verdad es que a mí lo que me seguramente porque partía de un de un de una base distinto a es que a mí lo que me interesaba entran los derechos fundamentales de toda persona y por lo tanto habría una o por lo menos la mitad de la sociedad que era las mujeres que estaban en situación en sitos en situación de inferioridad pero efectivamente no era no no era tan fácil también es cierto que ha sido un camino lento

Voz 1312 17:35 la foto de el primer día de esas Cortes baja la pasión harían por la escalera tú vas a su lado su secretaria es cuando entras

Voz 12 17:44 no al Parlamento junto con

Voz 1312 17:47 Dolores Ibárruri dicen que tú eres su secretaria

Voz 8 17:51 vamos con la Pilar Bravo yo una hoy al siguiente decía deudores llevarlo a ETA áreas es portadas de periódicos

Voz 0546 17:59 en relación con las anécdotas más que una anécdota era una cotidianeidad que trabajaba como una negra en cuestiones muy importantes luego diré una como única y luego pues la defendía que en la defendía ahí salía a la tribuna que enseña la tribuna un señor que además lo siento mucho porque cualquiera de las tres que estamos aquí de de todas las compañeras no es que no tuviésemos capacidad para defenderlo yo creo que que teníamos a veces sentíamos hasta rubor en que algún hombre defendiese cosas en las que se notaba mucho que de eso sabía más bien poco yo simplemente cuento siempre una cosa no voy a explicarla mucho porque además tengo un testigo vivo todavía que has Miguel Herrero de Miñón que algunas veces lo contó con mucha gracia yo he tenido algo que ver en algunas puntualizaciones en el texto constitucional jamás nadie me ha dado la oportunidad de poder decir en el Parlamento defender algo que tuviese pues que que ver con algunos artículos como puede haber sido el veintisiete alguna cuestión relativa al Título VIII que es el de las autonomías etcétera en los que he trabajado muchísimo muchísimo pero me doy por satisfecha porque sí que las ideas se recogían aunque menos de lo que nos hubiese gustado como es evidente no sé si

Voz 1312 19:23 son montó con más uñas

Voz 7 19:39 le pasó una cosa muy llamativa cuando se sacó la chaqueta al que en el Congreso de los Diputados hay una temperatura todavía oye tengo que decirlo una temperatura adaptada al vestuario masculino Belén nos puede contar qué le pasó cuando en el hemiciclo y con la chaqueta

Voz 10 19:55 sí y además era era mi primera actuación en el en el Parlamento porque era justo en el juramento como procurador en Cortes yo iba con un traje de chaqueta y un se entonces en el momento de yo me quité la chaqueta ya en el momento de bajar de de subir las escalerillas aquellas para para jurar pues no me había puesto ETA y cuando volví a mi escaño un procurador me dirijo Belén no te quites la chaqueta porque aquí no se quitó la chaqueta

Voz 0546 20:27 ya hay tiempo quería contar una cosa simpática ya le diga como las tesis del vestuario yo que una de las cosas que más me impresionó fue ver entrar la Pasionaria con Alberti a La Pasionaria pues se acercó Pilar Bravo para pedirle que bajas en el aire acondicionado porque hacía muchísimo frío en las mujeres pues sobre todo sabéis qué le contestó la Pasionaria muchísima gracia estaba el micrófono abierto pudimos escucharlo no sé si Dolores se acordará le dijo eso les ocurre porvenir inadecuadamente vestidas ella ni iba comedia ella asumió asumía que al parlamento había que ir con sus medias

Voz 1312 21:05 con su red decían el sí impresionante bueno yo fue una de las imágenes que verdaderamente me impresionó porque la imaginaba yo cuando la guía siempre iba muy bien ves infectado para acabar de forma de forma muy breve os quiero pedir vuestra opinión sobre el respeto como patio mono de de político no del personaje

Voz 0546 21:26 criticó como activo se ha perdido el respeto yo no tengo ningún inconveniente en empezar agradeciendo que utiliza es la palabra respeto porque la palabra tolerancia me produce un cierto rechazo porque yo la imagino como una supremacía del que tolera prefiero que se diga respeto yo creo que en gran parte si se ha pedido el respeto que hay rebrotes de intolerancia y de de sectarismos muy preocupantes en la sociedad española quiero decir que todas las reformas políticas son posibles creo que la transición lo demostró es posible modificar la Constitución incluso es posible que en Cataluña se vote se haga un referéndum de autodeterminación si la Constitución se reforma en ese sentido eso es posible pero la fractura social que se está produciendo en España los brotes de odio que serán minoritarios la pérdida de respeto hacia las instituciones en general me parece que son un asunto de la máxima gravedad

Voz 1312 22:42 duelos cómo lo ves tú bueno yo pincho

Voz 8 22:45 antes lo ha apuntado en una aquí tenemos también un poema asociado porque las distancias entre los que más tienen los que menos tienen en unos últimos años ha aumentado la crisis ha sido mortal Cataluña hemos sido los héroes de los recortes aquí ser recortado más que no restó de España sea recortado más el Gobierno de Cataluña y a partir de aquí se pueden explicar muchas cuestiones eh aquí en estos momentos también hay la sensación a veces de que no hay interlocutor no hay manera de negociar pero yo estoy de acuerdo en que Si en hace cuarenta años fuimos capaces de llegar a acuerdos gente tan diferente ahora esto sería posible también en marcó de renegociar lo que hiciese falta yo que como soy de la cultura de al año setenta y ocho o del régimen de setenta yo no me escondo de video y pienso que es tiene aquel momento fuimos capaces de llegar a un acuerdo ahora no es más difícil que en aquel momento era el día que ponerse AZ este trabajo

Voz 0546 23:58 mi aplauso silencioso de los viniendo de tío de verdad que agradezco extraordinariamente esta claridad bueno yo me alegro mucho

Voz 10 24:14 manifestamos en las en la transición en las Constituyentes creo que es algo que debería tenerse muy en cuenta con el respeto el consenso porque llegar a la Constitución no fue fácil ni para para nadie todos tuvimos que ceder estábamos aquí

Voz 8 24:32 tendríamos o es una opinión ello pensó que tenemos que defender el trabajo hecho todo que ha durado estos años citado y al mismo tiempo defender que ahora después de cuarenta años no pasa nada si se modifica

Voz 1312 24:45 claro es que no no pero con el mismo espíritu no tengo unos pero es que no es posible porque la Constitución no López

Voz 8 24:52 me he enterado yo vi que tendría pero yo viví un momento en que se dieron la mano Carrillo y Fraga si salgo darse era tan difícil en aquel momento gente que había sido enemigo ya había sido enemigo casos de muerte porque había estado en consejos el sueldo muerte creéis que ahora no hay manera de pensar que sí que la es mucho más fácil por su puesto que la mucho más fácil

Voz 0546 25:19 John de Voluntad de quienes tienen

Voz 7 25:26 bueno o simplemente sumarme al espíritu que entonces se decía de consenso que es concordia es decir buscar el interés general terminar simplemente con una cita de Pérez Llorca uno de los ponentes de la Constitución que acaba de fallecer que qué me parece que resume claramente y esa es la herencia que nos ha dejado este tiempo y que Nos dejáis vosotras que yo querido recoger en esto libro en este libro para que lo recuerden los que lo conocieron lo conozcan los que no estaban entonces cito textualmente a Pérez Llorca entonces no nos unió el amor sino el espanto y el espanto era el miedo al fracaso era necesario ponerse de acuerdo para poder discrepar creo que son palabras lapidarias que pueden cerrar el espíritu

Voz 8 26:20 nuestra conversación de yo sí yo os agradezco muchísimo a las tres que hayáis venido porque vosotras visteis un paso adelante y ahora nos toca a nosotras no dar un paso atrás y fijaos que hemos empezado a existir dice que alguien ha dicho que padecían madre tenemos institución yo me quedé parada cuando me di cuenta que iba de la Constitución

Voz 13 26:42 sí pero fíjate que lo fuiste sencillo imagínate en los que pasó como las feministas que creían que no eran feminista que lo ven imagínate en las que no lo hemos vivido los de las madres

