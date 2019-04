"Chico, tú no vales para esto". Pero resultó que sí

Voz 1312 00:00 proponemos en los próximos minutos hablar de música hablar sobre musica con alguien que sabe mucho de música él es Óscar García Blesa este experto musical escritor guionista creador de programas de televisión director de cine podríamos seguir diciendo cosas que ha hecho y en las que ha participado no acabaríamos acabaría la la sección buenos días Óscar qué tal

Voz 2 00:47 muy buenos días cómo estás muy bien no

Voz 1312 00:50 hemos este verano hicimos este verano en en una sección Hablando de placeres culpables que es el título de uno de tus libros y a mí me gustó tanto me lo pasé también que pensé tengo que volverá a coincidir con Oscar y qué mejor que en esta Semana Santa y que todo está tan denso la información tan intensa con la próxima campaña electoral que nos espera en fin que nos apetece escuchar música divertirnos un rato y aprender además

Voz 2 01:15 bueno pues ahí pues la música desengrasan precisamente en Semana Santa así que fabuloso hablar de música es uno de mis placeres no ocultan en este caso es un placer real

Voz 1312 01:23 son canciones que seguro que ustedes van a reconocer iban a disfrutar porque son de esas canciones que nos han tocado una tecla no sabemos cuál pero que han permanecido ahí a lo largo del tiempo de los años canciones que además tienen un hilo conductor esta semana le he pedido a Óscar que pensase un tema sobre el cual hacer girar los discos

Voz 2 01:41 el tema esta semana lo que es la historia es cuando detrás un poco ese momento de que te dicen que no en alguna de tu carrera en aumento de tu carrera no eso no ha ocurrido en en el trabajo no ha ocurrido incluso a lo mejor una relación sentimental pues hay muchos artistas también estaba les ha pasado que paradójicamente después de un éxito enorme que han tenido como vamos a ver en en el en el día de hoy nuestros artistas tuvieron un rechazo bastante enérgico por parte de sus primeros contratantes no resulta bastante curioso

Voz 1312 02:10 va a resultar muy curioso porque algunas de las de las figuras de los cantantes músicos que vamos a a repasar son ahora mismo mitos incuestionables como este primero

Voz 2 02:56 el Luis también tú sabes esto cuando dicen de vez en cuando lo de lo de una familia muy humilde orígenes muy humildes una familia bueno en el caso del pues era verdad verdad Milán muy pobre el perdido su padre muy siendo siendo niño él se se junta con estaba allí Danny Wright este señor pues un poco el pie de su carrera de consigue un contrato con Sun Records que el mítico el mítico sello de Sam Philips pero no tiene el primer éxito que él esperaba este señor primer mánager le dice tú lo quieres hacer es dedicarte a conducir un tractor vale sea imaginaros cosas vendido el día de la la cantidad de disco en no mil millones de discos en todo el mundo desde el año cincuenta y cinco entonces lo que ocurrió después es que Elvis Presley ficha por RCA lo demás es historia

Voz 1312 03:43 todo el mundo se imaginar ahora mismo el contra plano del tipo que les dijo después de ver el exitazo de Elvis no

Voz 2 03:50 bueno hará en el día de hoy vamos a ver un montón de casos de precisamente gente con nombre y apellidos que que dicen madre mía el día que les dije que no este artista me podía haber tocado la tierra

Voz 1312 03:59 menuda colleja le debieron dar en la en la empresa con decir cómo te has dejado escapar esta burro

Voz 2 04:04 pues imagínate Han pasado muchos casos de estos son muchos a los que la historia ITA hay decenas de casos en España también por supuesto

Voz 1312 04:36 vale estamos todos cantándola la canción de Alejandro Sanz Corazón partío yo te decía antes te odio porque es cuando me envía hasta en la lista de canciones las escuché estuvimos toda la tarde en la redacción cantando esta canción

Voz 2 04:50 bueno es una canción que es un es un himno del pop en español es una en el año noventa y siete el corazón parte Alejandro Sanz naturalmente una canción que rompió todos los récords en este país es el disco más vendido de la historia con más de cinco millones de discos vendidos en España eh es un disparate de canción una maravilla lo que ocurre que Alejandro no tuvo unos inicios como todo el mundo pueda imaginar no el el había firmado un primer disco con un acompañáis ademais para Vox la antigua EMI que ahora forma parte de Warner graba un disco bajo el nombre de Alejandro Magno I M

Voz 1312 05:20 cuerdo Jennifer de esto es el año ochenta novia

Voz 2 05:23 aquel disco no funcionó aquel disco no era precisamente lo que además Alejandro es lo que perseguía artísticamente y no fue un estrepitoso fracaso un disco que no pasó de poseso de quinientas mil copias en aquellos momentos que era poquísimo y a Alejandro que hace lo donde pueden moto tipo de música puede canciones otro tipo de de emociones y ahí es cuando el pidió su carta de libertad Hay buscó ese momento decantarse el apagó la luz voy viendo deprisa o ese tipo de canciones que todo el mundo recuerda el año noventa y uno se convirtió en el artista pues que estoy con todos conocemos no un un un mito una leyenda del del pop latino y que que tuvo un traspiés al principio que no era precisamente exitoso

Voz 4 06:03 tener las cosas claras proponeros ser alguien diferente están bien yo creo que la marca de la casa de la siguiente artista

Voz 1312 06:45 imagino que Lady Gaga no sé si se aprendió a perfilar au a diferenciar atravesó a partir de de un rechazo inicial oye casi desde el principio

Voz 2 06:55 bueno yo creo que el que el caso de Lady Gaga que es muy paradójico porque es una persona que ha sido tan sumamente variante o variable en en en solo en su propuesta artística yo él tenía muy claro desde el principio el el el primer rechazo es el típico artista que le va a dar igual sea que eso que dices que tienen artista que Teneluz pues en el caso de de de Lady Gaga ocurre exactamente esto a principios los años dos mil firma por la compañía decían que de una compañía relacionada con el mundo del hip hop mañana ha fichado a Jaycee como ya que he dicho a Rihanna y los Beastie Boys en los años ochenta una compañía muy potente que Dirigida por Ruben el socio a un señor llamaba que se llama ley Reid le dijo que lo suyo de ahí lo de cantar no lo veía muy claro hiló imaginaros ficha por la campaña universal graba este álbum continuidad de paparazzi que vendía veinticinco millones de discos en todo el mundo además con lo que te decía a principios mucho más importante la gran variedad de de de colores que tiene la la carrera de de de diga sin ir más lejos este año ha ganado el Oscar a la mejor canción en la película de de ha nacido una estrella no

Voz 1312 08:49 rechazos iniciales de grupos en los Beatles

Voz 2 08:54 bueno este es el seguramente seguramente es el caso si conocido en la historia de la música más conocido no es que estamos dando de la artista más importante de la música de todos los tiempos íbamos a decirle a sus herederos por su familia vamos hacerle en nombre apellidos el señor llamaba Dick Rowe vale Dick Rowe le dijo va a George Harrison y Paul McCartney que se dedicarán otra cosa que en ese momento no se llegaban los grupos fichó este bueno de Dick Rowe fichó a un grupo llamada de tres me León con un lider que como todos sabemos no vendió nada automáticamente George Martin se marchó de compañía ese cambio va la EMI y ahí los Beatles pues hicieron historia como todos sabemos bien es cierto que este señor Rowe que forma parte el sello Decca firmó a los Rolling Stones un poco en contrapartida dejó al algo tuvo pero imaginaros imaginaros a día de hoy haberle dicho que no a canciones que bueno que se convierten en la banda sonora de de generaciones y generaciones durante años no

Voz 1312 09:53 que no da menuda carga debía llevar ese hombre toda la vida pobre

Voz 2 09:59 Hamás es el nombre del Señor no nos vamos a mover de Lezo

Voz 1312 10:01 la prensa saltamos de Isla de el Reino Unido nos vamos a Irlanda

Voz 5 10:55 fan de The Sunday los ayudó

Voz 2 10:58 oye tú si bien también les enviaban la caza hombre por supuesto por supuesto esto no de mi grupos favoritos la Historia es además una historia muy de película de de grupo tradicional no es decir el batería pone un cartel buscando grupo en el típico tablón de anuncios de local de ensayo aparece Bono con sus gafas de aparecería la va su larga desde pequeño a par a par ha cedido se juntan allí graban sus maquetas son feliz es ahí en el Dublín lluvioso mandan sus finta al acompañada Rs o no y entonces el señor De resaltó que no vamos a decir su nombre pero la carta sí que está en Internet porque para que la gente lo vea o sea que es un hecho existe sabe que esto es esto es un son cosas que ocurren al escuchar la cinta de de los U2 en ese momento le devolvió la carta diciéndole señor Bono no ha gustado mucho que nos envíe su música pero le le invitamos a que se dedique a otra cosa

Voz 5 12:04 de este himno reivindicativo

Voz 1312 12:07 hay un cambio de guión total buenas ponemos súper tiernos

Voz 1312 12:36 entiendo que alguien le dijera a Irán mira chaval porque es que

Voz 4 12:41 a ver siguiendo las normas de la mercadotecnia claro no sabes nunca que va a triunfar y quién viene este chico con ese aspecto de uno cualquiera

Voz 2 12:49 o es que has dado en el clavo hilos luminarias de la compañía de discos a los que presentó el primer la primera maqueta el bueno de Irán con que era muy ñoño ande vas a dónde va actuales la pinta y sobre todo le dijeron oye un tío pelirrojo no va a triunfar en la vida

Voz 1312 13:09 los rojos no ligan eso es típico que te dice Tano

Voz 2 13:11 y entonces desde donde estaba en marketing lo el pelirrojo no encajaba recordemos que serán viene de la calle en el sentido en el buen sentido de la palabra es decir era era un músico callejero como como tantos otros que se buscaba la vida con su guitarra tocando en en en Inglaterra y cuando presentar sus maquetas ese aspecto efectivamente que tenía un poco así como de chaval así un poco despistada ello con ese con ese color tan rojizo de pelo postizo que la gente saldrá corriendo la gente de la dieta de marketing hay que recordar que los dos discos de Zidane son los dos discos más vendidos en lo que llevamos de milenio saben que lo que me tenían un poco la pata

Voz 1312 14:15 estaba pensando en quién tendría ahora en las narices de decirle que no a Madonna algo decir negarle algo a Madonna

Voz 2 14:23 pues mira hay una hay una frase esto también es una histórica de Madonna que que responda un poco a tu pregunta ella cuando cuando se entrevista con en la R de la compañía sirio récords en el año setenta y nueve le pregunta el señora madre y tú a qué aspira a ese en en en esta carrera de tal Illa les dijo a ser la número uno ya comerme el mundo dijo esta lo tiene declara no efectivamente fuera número uno se comía el mundo pero no lo tuvo fácil ella ella durante el tiempo que vivió Nueva York hizo hizo coreografías para artistas de segunda dormían los McDonald's tuvo otra ahora sí bastante vi Riveros durante aquel tiempo pero sí que tenía muy claro que tenía tenía buenas canciones hizo su primera maqueta cuando llega la primera compañía en la respuesta que recibes de no estás mal lo pasa que te falta material este disco en concreto vendió veintiocho millones de copias horas al final el el este negocio está formado por canciones de las que hacen es trascienden ya sea gel polla sea Andy son grandes que emocionan y que la gente está siendo identificadas el tiempo sin canciones no hay no hay contacto con la gente me hay emoción entonces lo más importa es la materia prima en este caso todas son canciones sensacionales

Voz 9 16:10 una de las que decían podría ser sucesora de Madonna porque ha habido un montón de candidatas a ser la sucesora de Madonna

Voz 1312 16:16 te haga antes acabamos con

Voz 2 16:19 acabamos con Betty Perry fíjate que también hay que ser un poco justos siempre echamos jugamos intentaba echarle la culpa al señor que no ficho a los Beatles Val que no contestó el teléfono a U2 fíjate esta también mete la pata y en este caso Katie Perry sacó un primer disco que nadaba ella firmaba como Kate Hudson vale Irán disco de pop Cristiano que es un es un género muy muy típico en los Estados Unidos digo que fue una catástrofe

Voz 1312 16:43 pero aquí un poquito la culpa claro claro

Voz 2 16:46 no está mal enfocada claro claro es decir que tú tú cuando vendes tu carrera en este caso ya no lo no lo tenía tan claro o no sabía hacia ella sabía que de de artista lo que pasa que también el repertorio o el típico el Tito el tipo de género al cual te diriges pues en este caso no fue acertado el el pop Cristiano que como te digo venden millones de discos en en los Estados Unidos en su caso no le funcionó era muy joven y ya tenía siete años firma con la la compañía de Alanís y firmada por el por el productor Glen Ballard que había hecho el exitazo de Alanis de Little PIL y entonces pues nuevamente se convierte en un artista demoledora y una de las más innovadoras de los últimos años

Voz 1312 17:34 pues con ella lo vamos a dejar estos artistas yo mira no creo que deberíamos recordar sus deberemos recordar los nombres de quienes le dijeron ese primer no es ese plazo que les dieron en la cara con mal rollo sino con buen rollo porque forman parte de la historia sin duda tiene su papel ese no esa esa puerta en las narices en la pues en el el personaje en el mejorar en el buscar realmente lo que se quiere perfilarse no

Voz 2 18:00 efectivamente el el yo creo que ese es el no es muy importante el el no en la vida de vez en cuando también te da te da alas no te empuja a seguir persiguiendo tu sueño y en este caso pues gente no es tan fácil yo he trabajado muchos años en compañía de discos no es tan fácil ver las cosas a posteriori si pero en el momento en crudo no te creas tú que están sencillo decir esto va esto lo va a Petacchi marital alguien jugársela así que le doy un voto de confianza a aquellos señores que le dijeron que no a a John Lennon Paul McCartney aunque madre mía

Voz 1312 18:31 sí más que cuando llegas luego triunfalmente hay muchos discos más que una peineta hay que decir un gracias porque a lo mejor eso no me hizo más fuerte OME hizo ser lo que soy ahora Óscar García hable son placer compartir contigo música buen rollo y mucha información porque siempre tienes tienes un montón de Historia tras las canciones y los artistas que forman parte de nuestras vidas

Voz 2 18:51 la música tiene historias y eso es lo que contamos lo que contamos un beso gracias al pit

