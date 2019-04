"La familia del Atlético son también los aficionados y tienen el derecho de saber qué pasa con Diego Costa"

Voz 1991

00:00

creo que la noticia en las últimas horas es Diego Costa no el partido de este fin de semana con todos los respetos teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid no se juega nada se juega el intentar quedar segundo el día que un jefe de prensa determine que tenemos que preguntar o no en las ruedas de prensa malo y ese día nos tenemos que levantar y marcharnos porque sino es que no estaremos ejerciendo nuestra profesión de forma libre y con respecto a lo de el tema interno y lo del tema de la familia tiene razón el Cholo Simeone pero la familia del Atlético de Madrid por mucho que se lo piense no es sólo la plantilla no sólo el cuerpo técnico no son la directiva sino que por encima de todos ellos aunque no lo crea por encima de todos ellos están los cientos de miles de aficionados del Atlético de Madrid que tienen el derecho a saber qué es lo que pasa con Diego Costa y qué tipo de sanción le imponen porque Simeone igual que llegó se marchará pero los atléticos seguirán estando aquí los que estuvieron los que están y los que estarán