Carrusel Madrid (20/04/2019)

Voz 0298 00:06 buenas tardes a todos todos bienvenidos a carrusel de Madrid un sábado más desde ahora ya estará unos vamos a contar la última hora del deporte en la capital ya sabéis que como siempre nos podéis sintonizar en ser más Madrid en el ciento cuatro punto tres de tu FM en Radio Madrid punto es y en la app de la Ser seleccionando Radio Madrid jornada treinta y tres es en primera división recta final del campeonato con partidos decisivos para nuestros equipos hoy jugarán dos a las cuatro y cuarto Éibar Atlético de Madrid ya las seis y media la gran final por el descenso duelo entre los dos últimos Rayo Vallecano Huesca para mañana a las dos Getafe Sevilla quién gane acabará la jornada cuarto en posiciones de Champions cuatro y cuarto Real Madrid Athletic en el Bernabéu ya a las seis y media Villarreal Leganés en Segunda División no empezado bien la jornada noches de jugó el Alcorcón uno Málaga cuatro hoy desde las ocho Mallorca Rayo Majadahonda en Segunda B jornada treinta y cuatro el jueves Castilla uno fabril Deportivo cero Mañana jugarán los otros seis equipos madrileños ahora mismo pelearán por el ascenso Fuenlabrada Atlético B y Castilla en Liga Iberdrola fútbol femenino tres jornadas para el final el lunes desde a las once de la mañana el partido del líder el Atlético de Madrid en campo del Espanyol antes mañana a las doce Logroño Rayo Vallecano ya se jugó el Madrid Club de Fútbol cero Barcelona cuatro en baloncesto el Real Madrid roza la Final Four de la Euroliga tras ganar setenta y ocho sesenta y tres a Panathinaikos el segundo partido de cuartos de final mientras en la Liga esa Se va a jugar la jornada veintiocho hoy a las ocho y media Monbus Obradoiro Montakit Fuenlabrada mañana a las cinco Sampol Burgos Movistar Estudiantes en fútbol sala desde la una y cuarto se jugará el Ribera Navarra Movistar Inter con la vuelta de Ricardinho como dice Toni López en balonmano en Alcobendas podría ascender si no gana mañana al Teucro con Carlos Díaz en la técnica y Toni López en la producción esto es Carrusel Madrid arrancamos

Voz 2 01:49 sí Pepa siete seis está barato Cruise se mete Darius hizo la bandeja

Voz 0298 02:25 cinco puntos de atención en la portada de Carrusel Madrid en un fin de semana apasionante para nuestro deporte la primera cita llegará a las cuatro y cuarto en Ipurúa el Atlético Mary va a seguir peleando por la segunda posición ante el Eibar semana marcada por la polémica alrededor de Diego Costa última hora rojiblanca Miguel Martín Talavera buenas tardes que ETA

Voz 1576 02:42 la Borja muy buenas hoy vuelve de nuevo al Atlético de Madrid a jugar después de una semana convulsa por el tema Diego Costa por su acto de rebeldía por negarse con sus compañeros capítulo cerrado Diego Pablo Simeone con novedades no bastar el Principito Antoine Griezmann gran valedor del Atlético de Madrid para estar arriba en la

Voz 4 02:59 es ficción sin él tendrá que ganar a un equipo siempre complicado como es el de el Eibar de Mendilibar

Voz 0298 03:04 partido importante en Ipurua pero la gran final va a estar en Vallecas en el Rayo Vallecano echan humo las calculadoras pero si hay un partido en el que sólo vale la victoria es en el de esta tarde ante el Huesca novedades a seis horas de este partido crucial José Palacio muy buenas

Voz 5 03:19 tal muy buenas Borja tuve optimistas en el Rayo Vallecano Kun que semana al Barça B que tienen pues de aquí a final de temporada pero todo pasa por la finalísima de esta tarde en el barrio Vallecas el estadio Rayo Vallecano Huesca en ese partido es donde se va a dilucidar todas las opciones del Rayo Vallecano para permanecer en Primera División dice gana va a reportar juntos seguro con el Valladolid empató ayer inseguro con Girona Celta de Vigo en tiene asentamiento directo estaban llena pero es que si pierden prácticamente Borja para decir adiós a reducciones de ascenso y además se van a quedar como colistas de la categoría

Voz 0298 03:53 pues hay que conseguir la victoria como sea mucha menos tensión tendrá el Real Madrid Athletic de mañana en el Bernabéu los blancos siguen contando los días para que acabe una temporada aciaga en unos minutos esperamos da la presencia de Zinedine Zidane en rueda de prensa nos vamos a Valdebebas novedades Antón Meana hola

Voz 0231 04:09 qué tal Borja buenas tardes aquí estamos en este viaje a ninguna parte con el Madrid de Zinedine Zidane en una mañana triste en Valdebebas con mucha lluvia sin partidos de niños porque no hay fútbol de categorías inferiores poco ambiente en la Ciudad Real Madrid entrenamiento hemos visto bien a Vinicius también está Toni Kroos que ya ha superado la gastroenteritis siguen fuera jugadores importante de este club como Thibaut Courtois como Sergio Ramos y esperemos que la rueda de prensa de Zidane nos deje titulares porque se habla mucho de nombre de futuro de Jobbik de Pogba del futbolista del Chelsea Eden Hazard

Voz 0298 04:39 pues no expides pasó en cuanto a Zinedine Zidane en Segunda División en Alcorcón sufrió anoche una dura derrota ante el Málaga uno cuatro cayeron los de Cristóbal Parralo ante el equipo malacitano esto decía el técnico alfarero tras la derrota

Voz 6 04:51 lógicamente no era cosa no han salido una gran decepción y afrontar el partido contra el Osasuna pues

Voz 4 04:59 primero no seguir hasta el final

Voz 6 05:04 la camiseta defendiendo los intereses del club

Voz 4 05:06 intentar que el equipo Burriel no están finos

Voz 0298 05:09 la mejor noticia sin duda fue la victoria del Real Madrid ante el Panathinaikos en el Wisin Center siete ocho seis tres los blancos a colocan dos cero Se acercan a la Final Four de Vitoria la próxima semana la película cambiará porque las serias en marcha apenas habla el técnico madridista Pablo Laso

Voz 7 05:24 con un creo que no se no con Pedro acentuaría no que bueno todavía no muchísimo pero yo digo siempre pienso que sigamos adelante bueno todavía mejor de lo que hemos hecho me Palacio aunque no solamente

Voz 0298 05:47 decíamos que teníamos cinco puntos en la portada pues no son seis porque a última hora hemos incorporado el ciclismo porque un madrileño Gonzalo Serrano es quinto de la Vuelta a Turquía a treinta segundos del líder el irlandés buen corredor Sant Benet ya antes de afrontar hoy la etapa reina el ciclista de nuestra comunidad nos ha dejado un mensaje en el contesta

Voz 1269 06:03 por olas y Gonzalo Serrano del equipo Caja Rural estamos disputando el Tour y Turquía o y quinto en la general oye la etapa reina así que intentaremos hacerlo lo mejor posible darlo todo oí a ver si conseguimos hacer un buen papel

Voz 0298 06:16 un saludo a todo carrusel de Madrid grande Gonzalo estaremos pendientes de lo que hagas en esta última etapa en la penúltima etapa perdón jornada decisiva de la Vuelta a Turquía hasta la una todo el deporte a través de ser más Madrid N ciento cuatro punto tres como siempre en Carrusel Madrid vamos al lío

Voz 8 06:54 ah hola

Voz 0298 07:21 no será una tarde cualquiera en Vallecas de hecho será por clasificación el partido más dramático en lo que llevamos de temporada seis jornadas para el final Rayo Vallecano veintisiete puntos Huesca veinticinco son los dos últimos de la clasificación José Palacio muy buenas de nuevo qué tal muy buenas de no ante la pregunta es Palace que ambiente se respira en Vallecas a seis horas de la gran final

Voz 10 07:43 pues salía un poquito de miedo o temor en el entorno del club sobre todo por cómo iban a estar plagado de Vallecas porque saben que es un partido clave en el que obviamente pero lo que le da un plus hice lo tiene quedara hoy en el estadio es hubo afición obviamente estábamos censados han todo hay mucha gente que se marcha de vacaciones sí tenían que hubiera poca afluencia de público me dicen que se va a rozar el lleno que prácticamente la central noventa están prácticamente todas vendidas así que depende de los abonados que han pedido también que los abogados de la su abono a gente que pudiera venir para pues yo ahora a los suyos al que lo importante es que parece que la afición va a responder como debe ser en la gran final por la permanencia para el Rayo Vallecano Mi hay mucho optimismo la verdad lo deportivos de votaban de que la en titulares que es verdad que se va a enfrentar con muchos rivales directos que le quedan de aquí en adelante Valladolid Levante hoy Huesca pues con la última jornada y que se cree que se tiene todo en la mano el Rayo Vallecano con cuatro cinco victorias la podría servir así que todo pasa por ganar hoy porque si no se ganado ya sí que se diría adiós a todo pero hay bastante optimismo

Voz 0298 08:57 qué ha dicho Palace eh Paco Jémez en la previa en la rueda de prensa

Voz 10 09:00 pues mira de muchos pecador eso y sobre todo muchos jugadores siempre cuando les preguntas por la calculadora habían estado calculados si habían pensado con cuántos puntos iban a salvar va Paco Juan una cifra XXXVII treinta y ocho puntos para la salvación eso

Voz 11 09:18 tiene dirigiendo la viendo ahora en la clasificación del Rayo

Voz 10 09:21 vallecano que tiene que ser mínimo diez once puntos así que tienen que pasar por estos tres primeros pero claro obviamente Paco premisa en la final de hoy en el partido fundamental que no es sólo para el Rayo Vallecano sino también para el Huesca que efectivamente su última bala yo escucharé porque él estar convencido de la victoria

Voz 0696 09:38 de este partido para cual fundamental no de cara a la expiración ha de poder seguir recortando puntos si de llegar al final con opciones de poder salva la categoría es decir si te dijera que no te mentiría yo estoy convencido de que vamos a ganarle al Huesca y eso es lo principal porque todo pasa todo todo lo demás que queramos pero

Voz 4 09:56 y que queramos creer y que Adamo ilusionarse

Voz 0298 09:59 el pobre pues es es evidente que hay que ganar al al Huesca y hablando este partido frente al Huesca hielos escuchaba a Yago con el larguero sí que cruzaba en una entrevista al portero del Rayo Alberto y a Gonzalo Melero el Huesca que es lo que dijo el portero del Rayo que por cierto le lleva unas semanas a un nivel espectacular no ahora desde que le quitó el puesto a dimitir si además parando penaltis en fin uno de los de los cuadros que con Paco están cotizando al alza que dijo

Voz 10 10:25 si pones viendo los corazones de los aficionados del Rayo que no haya

Voz 0298 10:29 pero también porque si hay algún penalti

Voz 10 10:31 a ella eso es Berto García que que lo va a parar como el día D el ballet clásico Paul pasa o algo que no sitio para para la victoria para sacar algún punto de San Mamés hay que agradecer sobre todo en estos momentos complicados Borja en lo que no ponen trabas a todos los clubes que tanto en Huesca como el Rayo Vallecano no dejarán a los dos capitanes a Gonzalo Caballero el capitán del club oscense y sobre todo Alberto García que tiene claro que este es el Party con él que no se puede fallar

Voz 0281 11:05 compleja comprometida no no es que sea animados ni más ni menos importante porque miras con perspectiva todos los partidos ha pasado pues han sido importantes porque todos valen lo mismo pero es es cierto que

Voz 12 11:15 no iba llegando un poco en el momento final se acaba ese punto de margen de ese punto de bueno de oportunidades Si todo va tomando pues bueno más más relevancia más repercusión

Voz 0298 11:26 bueno pues ahí están las palabras de Alberto que es un tipo que además habla muy bien de ayer ya digo por la noche escuchando la entrevista me pareció muy interesante desde luego que es sobre todo cuando estás escuchando a los jugadores de dos equipos que se juegan la vida porque es verdad que luego está ese Celta Girona que empieza a la una pero digamos que es un duelo premium dentro de los equipos que pelean por el descenso más que otra cosa porque tienen más puntos por lo demás Palace en el aspecto deportivo yo que la ausencia de ad vincula te hace que no tengamos todavía claro une a lo mejor pero no lo ha hecho público el propio Paco como se va a configurar el equipo no

Voz 10 11:57 es que mirando la convocatoria de diecinueve hombres porque es verdad que ya ha convocado a tres porteros pero bueno morro será el que se caiga esa convocatoria sólo tiene dos laterales con sentido y Luis Moreno la lógica nos dirían de Tito volvería al lateral diestro ya les Moreno al grupo pero yo no descartaría que se quedan en el lateral zurdo que sirven para Julio Velázquez como lateral diestro como Calpe pista poniéndose lateral zurdo y Tito en el lateral diestro pulcro Paco Le gusta más al pobre no como interior extremos hemos visto que de que ha llegado precisamente el primer partido contra el Betis ha jugado el resto de encuentros en esa posición como interior zurdo así que no descartaría que inventar algo en defensa Paco Jémez

Voz 11 12:42 y luego lo lo lo normal de de medio campo hacia adelante creo que varíe mucho en el varios medrar

Voz 10 12:50 no no por tanto yo creo que Embarba también es verdad que es el que mejor ha jugado en esta era de don Paco Jémez sobre todo con ese partidazo ante el Valencia doce asistencias tanto Raúl de Tomás como a como a Mario Suárez y arriba el pichichi crecientemente clave el diferencial

Voz 0298 13:10 eso día una vez

Voz 10 13:12 si ellos hubieran en Riga según parece que el acero te perfil similar lo pudo hacer mucho más veterano de El delantero de del Huesca pero puede ser el día de Raúl de Tomás para seguir desbordados

Voz 0298 13:26 bueno pues a ver si es verdad cierre de te Nos da una una buena tarde por cierto esta tarde ese partido el Rayo Vallecano Huesca Palace tú lo vas a contar Tornadijo en Carrusel deportivo con Dani Garrido y ese partido se puede escuchar también en Carrusel Madrid allí estarán Óscar Egido ir también iban Álvarez en inalámbrico con los comentarios de en el que por cierto hablaremos ahora dentro de unos minutitos gracias Palace hasta luego un abrazo en el Madrid que se ha pasado a todo esto por la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano hemos querido palpar las sensaciones de la afición a pocas horas de este partido crucial frente al Huesca se ganará el partido se conseguirá la salvación esto es lo que nos decía la afición

Voz 13 14:01 es un partido importantísimo tienen que ganar para

Voz 4 14:04 seguir en Primera si yo pienso que si yo pienso que va a ganar quiero que gane y pienso que va nada es una final es una final yo creo que sí que se puede ganar a al

Voz 14 14:14 al Huesca y eso la final

Voz 4 14:18 yo creo que el equipo tiene mejor equipo el Rayo pero es fútbol y nunca se sabe yo espero que sí esperemos que sí

Voz 13 14:25 viene al femenina nos viene bien

Voz 4 14:28 sí yo creo que sí yo creo que sí lo tienen que echar todo lo que tenemos los vallecano dentro iba a salir p'alante las entradas del fútbol me parece una pasada es decir que son muy caras todas de cualquier equipo de la sede del Rayo del Atleti del Madrid del Barça me parece

Voz 14 14:46 qué tal como está la economía hoy

Voz 4 14:49 día me parece muy claro yo creo que no genera tanto los jugadores como para para esos precios me parece caro me parece caro porque si queremos que la gente apoyar al equipo estamos hablando de un barrio que son barrio

Voz 15 15:02 yo obrero normal

Voz 4 15:04 deberían de haber promocionado más para la que hubiésemos podido ir llenar el estadio apoyarles estar todo el mundo con ello

Voz 0298 15:11 pues eso es lo que yo pienso que hay que hacer porque si ponen las entradas como dice Toni con unos precios de entre treinta y setenta euros pues es posible que el campo no se llene es posible que con menos apoyo el equipo no gane y es posible que con medio casi no gane el Rayo Vallecano muy posible el equipo descienda allí en Segunda División habría menos ingresos así que yo creo que cuando un equipo está jugando la vida como decía esta aficionada pertenecían no a un barrio obrero como es Vallecas pues hombre yo creo que habría que dejar la abre un poquito de manga ancha y que las entradas fuera más baratas aun así será un gran partido este que viviremos entre Rayo Huesca el Rayo está necesitado lo sabemos todos pero ojo que más si cabe lo está el Huesca el equipo de Francisco eso sí que viene de empatar tres partidos seguidos y queda buscar hoy la victoria crucial para ellos también lógicamente en Vallecas cuáles son las novedades del conjunto Alto aragonés Luisa María muy buenas

Voz 16 15:59 qué tal Borja buenas tardes pues fíjate estáis hablando de final para el Rayo para algo es que aquí lleva todavía dos puntos menos todavía es más el Huesca que viaja sabiendo que puede ser la última oportunidad para intentar engancharse a una permanencia de cada vez está más complicada queda menos tiempo la diferencia de siete puntos vamos a ver cómo acaba esta jornada porque sino el Huesca podría decir adiós ya esas posibilidades Francisco se llevaba todo el equipo excepto a Cristian Rivera que él ha dejado fuera de la convocatoria pulgas disciplinario y además también están todos los jugadores que han vuelto ya de lesiones que es algo muy importante incluidos Melero que podría ser una de las novedades de este Huesca volviendo a la defensa de cinco y como quiere su afición esperando conseguir esa victoria que le mantenga vivo en esa pelea por seguir en la Primera División

Voz 0298 16:42 lo contra también Luisa vacías para Radio Huesca estar aquí en la capital de España gracias Luis hasta luego

Voz 0281 16:46 un saludo Borja no le podemos desear buena suerte porque eso sí

Voz 0298 16:49 indicaría que al Rayo no ha ido bien y lo que queremos es que ganen los equipos madrileños siempre por eso estamos aquí nosotros para contarlo y para dar optimismo en Carrusel Madrid una final definitivas el Rayo Huesca y en poco más de media hora Se va a jugar también otro partido crucial como decíamos de dos equipos que están peleando por la salvación pero que están con más puntos como con el Celta Jay Girona ya escuchamos el ambiente de fondo desde Balaídos novedades última hora desde el Coliseo celeste Paula Montes qué tal muy buenas

Voz 17 17:16 qué tal Borja muy buenas iniciaba la Vice de los aficionados de lo importante que es tener su apoye en estos partidos que son auténticas finales para los equipos que se están jugando ese descenso el Celta así que está haciendo las cosas bien es el tercer partido consecutivo en Balaídos en el que no hay billetes otra vez los aficionados miles de aficionados han esperado al equipo ese recibimiento con bengalas con fiesta en Balaídos espera que el efecto Yago Aspas se mantenga vuelve es la principal novedad del once describa ante un Girona que lleva cuatro derrotas consecutivas que está dos puntos por encima de la salvación eh el descenso la ocupa ahora mismo el Celta después del empate del Valladolid y que tiene tres cambios dos de ellos mucho la baja de Borja García así que a partir de la una aquí en Balaídos otra auténtica final por la permanencia entre el Celta y el Girona

Voz 1704 18:01 qué tal está el corazón como lo tienes todo controlado ha sido al médico Paula de momento bien pero ya sabes Borja que con todo lo que está pasando yo decía que el otro día que Teddy debían poner por lo menos en Balaídos desfibriladores individuales para todos los aficionados que me he vivido aquí auténtica remontadas en los últimos minutos del partido y lo que lo que falta es que hay por delante venga pues lo contamos a partir de la un ese partido Celta

Voz 18 18:21 ahora con Jacobo con Paula con Gustavo López en fin un gran partido Se Celta Huesca como decimos que va a abrir esta jornada salvo venga Paula ahora nos pusimos en un ratito muchas gracias

Voz 0298 18:32 ese partido que vamos a analizar aquí en Carrusel Deportivo desde el de la una de la tarde en Carrusel en el ciento cuatro punto tres si nos escuchen lógicamente desde Madrid lo podremos vivir con toda la emoción y la pregunta es cuál es el reto que le conviene al Rayo Vallecano pues es desde luego un misterio los hay desde Toni López que me dicen equipos como el Celta y el Villarreal que vayan ganando Ike ese vayan alejando lo piensas bien y el Celta hasta que el Girona pues debería es decir es el que está más cerca del Rayo y que al final se deja algún punto en fin que esto es una lotería la calculadora que no para de echar humo doce Yves veinticuatro Nos queda mucho hasta la una

Voz 4 19:08 estos objetivos

Voz 6 19:14 tarde lograda golito

Voz 8 19:31 sí viajé de BBC agua voy a decirle dónde está plaza de mío dice el Getafe ha ido sí

Voz 4 20:04 pues eso nos ponen los

Voz 0298 20:08 pelos de punta sólo con escuchar ahí a Martin Luther King con el I have Dream El que tienen en Getafe con ir a la Champions al menos están dependiendo de ellos en este tramo final y mañana el partido va a ser frente al Sevilla a las dos de la tarde en la jornada anterior el Sevilla adelantó al conjunto azulón después del empate los en Zorrilla pero si mañana el Getafe gana volverá a tomar la delantera a última hora cómo llegan los azulones Héctor González muy buenas qué tal muy buenas Gorka bueno pues el Getafe

Voz 19 20:37 no hay que está completando ahora la última sesión de entrenamiento lo está haciendo a puerta cerrada en el Coliseum Alfonso Pérez el escenario del partido de mañana donde ya ha entrenado dos veces en lo que va de semana ante ese duelo trascendental de mañana a pensando yo el Getafe ha jugado dos finales de Copa en la Europa League llegó no cuartos de final míticos ya contra el Bayern de Munich pero creo que esta mañana ante el partido más importante de su historia en Liga porque juega ante el Sevilla su máximo rival por esa plaza ya cinco jornadas de de de poder soñar con jugar la Champions League de la edición del año que viene

Voz 0298 21:12 qué ambiente tenemos proyecto tú que estás esperando para la la rueda de prensa de Bordalás

Voz 19 21:18 sí borradas que va a salir unos minutos a a rueda de prensa ibamos a ver porque tiene que despejar varias dudas porque de respecto al partido en Zorrilla de la semana pasada con ese empate ahí a última hora de Jorge Molina con ese penalti en el minuto noventa y seis hay tres bajas confirmadas las de Damián Suárez y Olivera Olivera vio la tarjeta roja también sobre cumple cinco de tarjetas y bueno luego esa mala fortuna esa lesión de de Antunes la rodilla tan grave que le va a tener bueno pues entre seis y ocho meses apartado de los terrenos de juego así que mínimo tres variaciones en el once tiene que hacer Bordalás que tendrá que explicar ahora ante los medios a ver cómo compone al equipo mañana ante un Sevilla que viene pues prácticamente en el mejor momento de la temporada desde la llegada de Joaquín Caparrós con cuatro victorias en los últimos cinco partidos

Voz 0298 22:05 es que ahora desde que han puesto en la en Getafe entrenamientos a puerta cerrada no veía nada me imagino Héctor no sé si sabe ya si va a ser de la partida porque es muy importante para que ocupara el lateral derecho con la ausencia de Damián porque sino va a tener que hacer cara carambolas Bordalás con jugadores fuera de su posición no

Voz 19 22:20 sí esa es la la gran duda la de full quién viene arrastrando molestias en los últimos días todavía no vamos a poder no no sabemos vaya si va a poder estar mañana en la convocatoria

Voz 10 22:31 sí sí está evidentemente va a ser el que usted tú

Voz 19 22:34 ya al uruguayo Damián Suárez en el lateral derecho pero de momento tampoco lo sabemos así que justos en empiezan a acumular los problemas abordarlas en forma de lesiones en este tramo decisivo pero bueno tiene fondo de armario aunque sí que es cierto que el lateral derecho bueno pues tendría que experimentar el técnico azulón

Voz 0298 22:52 la pregunta es como siempre hacemos cada semana por allí Bordalás siempre dice que no la pregunta es sector en Getafe está permitida la palabra Champions a día de hoy

Voz 19 23:01 bueno es una palabra que siempre hace varias jo si tabú varias jornadas es cierto que el equipo sólo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos precisamente desde que se empezó a hablar más de de la palabra Champions me acuerdo con aquella remontada contra contra el Huesca hace ya más de un mes desde entonces tres empates una derrota y una victoria la gente al final estas quinto a falta de cinco jornadas ya estás ahí a la vuelta de la esquina el final de temporada pero sí que es verdad que el equipo tiene que mantener los pies en el suelo y que mañana un equipo al coliseo que por presupuesto por historia pues lo que viene haciendo en los últimos años es el que debe ocupar la cuarta plaza ahora sí hace mañana pues quitarle esa cuarta posición arrebatársela imponerse ya de nuevo en este tramo final en esas posiciones tantos aunque no hay que olvidar que

Voz 10 23:52 luego el jueves el que visita al coliseo al Real Madrid

Voz 19 23:55 está en el momento pero también es un equipo a priori favorito en ese partido

Voz 0298 24:00 el partido que contaremos mañana en Carrusel el gracias acto

Voz 19 24:03 hasta luego en el Sevilla

Voz 0298 24:05 recorremos cuarto tras su victoria en el derbi ante el Betis y el empate a uno en Valladolid como decíamos cómo llegan los de Caparrós ante Ortega Sevilla muy buenas que tú

Voz 1870 24:13 al buenas tardes a las dos arranca el entrenamiento del Sevilla a la misma hora de partido de mañana por eso está planificado así por parte de Joaquín Caparrós y ahí veremos qué decisiones va tomando el técnico utrerano que en principio sólo tiene una duda la ausencia de Carriço por tarjetas va a provocar que quiero Sergi Gómez entren en el equipo inicial no debería haber demasiadas variaciones teniendo en cuenta que tampoco con Al Pons y Andre Silva van a estar disponible para este partido será en principio Roque Mesa alto ocupe esa posición en el centro el campo acompañando a Banega el Mudo Vázquez a partir de mañana el Sevilla insistirá en sostener su cuarta plaza que tiene lo haría con un empate si consigue el triunfo a cortaría el camino hacia ese logro de poder jugar la próxima temporada también la Champions League

Voz 0298 24:54 gracias Santi los decisivos Rayo y Getafe Sevilla que los va comentaré en Carrusel Madrid Joaquín Álvarez el gran Quini hola qué tal muy buenas hola buenos días qué tal bueno vamos a empezar con el partido esta tarde de Vallecas que te vas a venir aquí a la a la radio a comentarlo conmigo todo lo que no sea una victoria que sería un drama para el Rayo

Voz 0281 25:10 sí sí sí sí ya creando poco a jornada no ya solo quedan seis jornadas ahora sí quiso finales con el calendario que le viene encima el rayo Daniel y yo creo el objetivo el Rayo es llegar a la última jornada en esa dos última jornada donde se va a enfrentar a rivales directos así que hoy es decisivo es sacar los tres puntos

Voz 0298 25:29 es decía Paco tras el partido San Mamés que los golpes ya no le hacían tanto daño al Rayo es verdad que fue competitivo a pesar de ello en en San Mamés que le ha portado Paco al Rayo

Voz 0281 25:38 bueno Paco la la frescura no de ilusión

Voz 19 25:43 verdad que los resultados no han llegado con llegó esas últimas

Voz 0281 25:45 una edad pero sí que que las sensaciones son buenas no son paren se pone por delante y está haciendo buen juego para mi gusto demasiado buen juego no yo de vez en cuando si quieren que llegar arriba ya que no están muy seguros qué tal anda quítate este año del Rayo son las pérdidas en en salida de balón está matando a mí Paco sí que lea en ese punto de frescura ilusión con sensaciones buenas y ahora tienen que llegan los resultados

Voz 0298 26:16 hoy y mañana Getafe Sevilla llegado este punto de la temporada si tú fueras jugador del jetas varias pensando en Champions os salidas más prudente

Voz 0281 26:23 bueno yo si fuese jugador del Getafe pensaríamos a IMO no y el otro al otro acordarás me decía lo mismo yo no tiene escuchan la palabra Champions no escucha la palabra Europa lo tienen todo es humano e lo tienen faltan seis jornadas cuatro partidos en casa o fuera hoy un rival directo Si gana se ponen por delante hicimos Sevilla que que ciudad viene en el coliseo yo creo que lo tienen de su mano el problema que que que pueden llevar que metan presión a un equipo de que no tiene presión en este caso Getafe ya todo lo que haga está bien hecho ir recordemos que estamos hablando de Champions no estamos hablando Europa League la Europa League aleja cinco puntos ya no mimo Europa pero temporada que es Jetase con tiro

Voz 0298 27:13 ya por último bueno sobre este partido mañana aquí son los problemas en defensa sin Damián sin Olivera sin Antunes puf muchos problemas eh

Voz 0281 27:21 sí sí sí sí son problema porque son jugadores decisivos pero te devolverá acercaste de la plantilla no me huele a Mikel que saltaba salíamos hizo en este caso creo que la paja sin anotar fíjate lo que te digo son bajas importantes se son titular indiscutible es lo que vienen jugando pero estoy seguro que el jugador que salga lo hace lo va a hacer bien porque al final el Getafe está arriba por el tercer equipo menos menos goleado es gracias a a que defensivamente son bastante fuertes y en este caso no porque un jugador sean fuertes sino porque el bloque bastantes pues yo creo que confío más en el bloque que puede tener

Voz 0298 28:01 has Kinney

Voz 0281 28:02 sí un abrazo así tras toda la mañana hasta tres

Voz 0298 28:05 que estaremos desde las seis y cuarto en la previa del partido de Vallecas esta tarde Radio Huesca las seis y media desde las seis y cuarto en Carrusel Madrid

Voz 20 28:13 pero sigue descubrir

Voz 4 28:23 yo hoy en Ipurúa el Atlético de Madrid va a pelear por mantener la segunda posición sesenta y cinco puntos por sesenta y uno del Real Madrid que os tercero una semana que ha venido marcada lógicamente por la figura de Diego Costa expediente tras la expulsión del Camp Nou ausencias calentamiento el jueves en fin muchas cosas que que comentar Miguel Martín Talavera qué tal muy buenas qué tal Borja muy buenas cómo estáis tala algún caso Diego Costa que ha eclipsa todo toda la actualidad rojiblanca no con el partido de hoy

Voz 1576 28:48 evidentemente yo creo que lo ha eclipsado todo al menos en la previa luego está como tú decías es idea de ser segundo esa posibilidad determinar bien seguir ganando partidos pero evidentemente lo del punta de Lagarto ha marcado la actualidad de la semana una semana Blanco con ese expediente con desenfado digo por esa multa muy cuantiosa por su expulsión en el Camp Nou el régimen interno la aplicación a partir de ahí bueno pues no no querer entrar con los compañeros ha yo creo que se equivoca digo tomando esa decisión pero en cualquier caso el que sale siempre con la manguera apagar el incendio es Diego Pablo Simeone le ha quitado trascendencia lo da por temas cerrado sigue hablando de Diego Costa en el futuro el futuro del Atlético de mayo

Voz 21 29:28 es una situación interna que las

Voz 0501 29:30 volvimos a hacer y obviamente hoy que estaba entrenando naturalmente como entrenador no tengo ninguna duda tiene la temporada que viene todas la rebeldía en todas las situaciones que ha vivido esta temporada

Voz 22 29:45 lo hará muy bien si se te ha consultado e la sanción a Diego Costa después de

Voz 0298 29:50 ayer si crees que el club ha sido

Voz 22 29:53 aseado duro con el jugador

Voz 0501 29:55 es un tema interno que obviamente lo resolveremos internamente yo no creo en la familia cuando sucedan situaciones lo vas contando por la clase a la gente que

Voz 4 30:05 casa

Voz 23 30:06 que no conoces y bueno pues ahí están las declaraciones del Cholo Simeone sobre Diego Costa ya lo decíamos ayer en la Cadena SER esa rueda de prensa en la que estuvo José Antonio Duro que duró apenas tres minutos

Voz 4 30:16 y con ese ambiente un poquito irritado por lo demás Atala hay novedades importantes no para el partido de Ipurúa

Voz 1576 30:21 sí porque además evidentemente de Diego Costa no bastando han Griezmann mismo planificó amonestaciones no se ha recuperado tampoco Stefan Savic aunque la buena noticia la protagonizan Diego Godín y Thomas limar los dos tienen la alta los dos han viajado ya

Voz 24 30:33 en tierras vascas para el partido de de esta tarde ir

Voz 1576 30:38 los dos o al menos uno de ellos apunta titular que es Diego Godín puede haber novedades puede jugar Sol del lateral izquierdo pro durante la semana aunque también

Voz 24 30:47 Filipe el que parece que también se puede colar en el once S

Voz 1576 30:52 Víctor Machín Vitolo después de su último gran partido que hizo el otro día en el metropolitano por lo tanto muchas novedades y sobre todo el peso del ataque vuelva a recaer una labor Borat aquel no fue titular por sus problemas de tobillo y que a buen seguro lo va a ser este este sábado para intentar devolver otra vez al Atlético de Madrid a la senda de la victoria

Voz 0298 31:12 que en este tramo final de temporada pues también de alguna forma nota tan exagerada como en el Real Mary pero también ese cásting no también actuaciones de lo que puede hacer evitó local indies jugadores que a lo mejor no tienen de esa presencia garantizada por la temporada que viene verdad

Voz 1576 31:25 hombre sobre todo porque en el Atlético May van a tener que hacer fichajes el mercado está como está ahí iban a tener que liberar masa salarial y evidentemente el que no esté a la altura en este tramo final de la temporada pues lo puede pagar con con supuesto pero yo creo que va a haber menos revolución de la que se espera Shi mantener que sobre todo recomponer la línea defensiva Borja qué va a ser la que va a quedar mal o peor maltrecha después de de de este mercado de invierno por la salida ya de Lucas y absolutamente cerrada más de Diego Godín veremos a ver qué pasa con Juanfran y Filipe otro todos de la vieja guardia pero evidentemente ahí es donde va a tener que poner el acento al Atlético de más

Voz 0298 32:01 bueno pues si antes estaban escuchando Miguel Martín Talavera está subido en el avión así que nada talante vamos a dejar que vamos a llegar a justito no para para el partido de Ipurúa

Voz 1576 32:10 sí justito pero bueno si no hay retraso esperemos que los compañeros de Iberia lo tengan a bien estaremos ahí en Ipurúa

Voz 0298 32:17 venga te escuchamos en Carrusel un abrazo tal a un abrazo buen viaje

Voz 4 32:25 en la última hora del Atlético de Madrid y la última hora

Voz 0298 32:28 y que pasa por la ciudad deportiva de Valdebebas en esa mañana triste como decía Antón Meana no sé qué cara tendrá Zinedine Zidane yo les veo al menos tranquilo Le veo normal Antón

Voz 26 32:38 Antón a la de una and

Voz 0298 32:41 Donald de dos vamos a vengamos así podemos escuchar ahora no podemos escuchar Antoine a ver si podemos escuchar al menos al entrenador madridista

Voz 1994 32:48 bueno me lo han demostrado su su calidad Hay es lo que bueno jugado que eh eh bueno eso eso jugador común de dieciocho años eh un jugador de de futuro voy contento por él

Voz 27 33:07 días entrenador Tomás González ABC se está hablando mucho del futuro de ir

Voz 28 33:12 yo no el partido entre el Real Madrid y el Athletic ya como una hombre cuarto de la tarde que quiere quedarse o vamos a la pregunta de and comienza uno no escuchar porque ya está dentro de la misma en sala de prensa con el micrófono en mano no museos a nosotros

Voz 1994 33:28 ahora tenemos un partido de mañana y lo que pensamos es en el partido de mañana

Voz 29 33:32 eh nada más

Voz 30 33:35 hola qué tal Rubén Briones de Televisión Española se está hablando mucho estos días de bueno ya de la reconstrucción del verano que viene de este verano de los fichajes habla de Jobbik Se habla de arrasar que parece que poco a poco se va enfriando un poco la posibilidad de que en papel que es quizá el gran sueño de la afición madridista pueda llegar al al Real Madrid usted todavía posible eso va a jugar un día en el margen

Voz 1994 33:59 preguntar vale si yo voy a contestar lo que lo que yo quiero y no me voy a meter en nada ni nombres ni ni nada yo lo que os puedo decir es que nosotros estamos en eso y lo vamos a hablar en su momento ahora lo que tenemos que hacer es hablar de esta temporada hablar de los los equipos con que nos toca jugar en además luego los los perfiles y oro con el club voy a hablar de los jugadores porque sé perfectamente lo que quiero pero pero nada más no ahora hay menos

Voz 31 34:46 y menos antes de un partido o la Mister Miguel Ángel día de la Cadena Cope no suele comentar antes de los partidos que el equipo se entrena bien con fuerza con intensidad pero aunque es difícil imagino meterse la competición con

Voz 27 35:02 con poco en juego vemos que el equipo igual en el campo no refleja esa intensidad quería preguntarle si el equipo está entrenando mejor que compitiendo los partidos Si eso sí es así si le preocupa hay hay que mejorar en en esto

Voz 1994 35:15 no estoy preocupado pero la verdad es que no nosotros por ejemplo con las partido quisimos estamos entra mejor

Voz 29 35:21 eh

Voz 1994 35:23 lo que tenemos yo creo que nos falta seis por partido para para sacar esto adelante yo creo que lo vamos a conseguir de jugar mejor hilo debemos debemos de jugar mejor antes de la del final de temporada hacerlo bien y hacerlo como pero para todos eh nos va a venir bien jugar mejor pero le enteramente a la verdad que los entrenamiento lo estamos estamos haciendo buenas buenas semanas a cada vez mejor ir bueno vamos a intentar hacer mañana bueno por lo menos lo quisimos toda la semana eh hacerlo mañana

Voz 27 36:08 sí de Pablo pueblo de marca siquiera le quería preguntar por un pueblo que está aquí que esa que es Asensio que usted siempre ha hablado muy bien del este año parecía que iba a ser un año importante para él pues la marcha de Cristiano usted usted desde fuera como como ha visto Marco y sí le ha sorprendido que o esperaba un poco más del si cree que puede sacar más de él en el futuro

Voz 1994 36:29 bueno Summer sabemos ser juegos que es Marco sabemos el talento que tiene sabemos que que es un jugador joven porque aquí se habla siempre de eso es un jugador de del Real Madrid

Voz 32 36:46 bueno la temporada ha sido un poco complica

Voz 1994 36:50 cada para para todos no sólo para para Marco

Voz 33 36:56 sí yo lo veo

Voz 1994 36:58 pero yo lo veo bien no veo metido oí quiere Iker es progresar Hay y es lo que vamos a intentar hacer con él

Voz 27 37:07 hola qué tal Álvaro Montero Deportes Cuatro el otro día dijo usted que los jugadores del Real Madrid son tan buenos que pueden hacer mucha carga que ahora esta última el claro después de escucharle hay muchos aficionados han ese preguntaban si eso significa que cualquier jugador es susceptible de salir a mi me gustaría saber si usted tiene claro quién quiere que no se marche quién es intransferible parar el

Voz 1994 37:26 ocho años sí pero yo no te voy a decir lo antigüedades y nada y luego porque además es bueno que me está diciendo eso porque al final tú hablas de una cosa sale ahí lo que bueno no que a cada uno le interesa yo lo que te voy a decir no te voy a hablar de la segunda cosas que me dijiste te voy a hablar sólo de los jugadores los buenos que son los buenos que son yo creo que lo mejor están aquí sabes que siempre busca lo mejor jugadores la única cosa es y hay que aceptar que bueno este año no ha sido no ha sido lo mejor año del del Madrid pero hay que aceptar eso cambiarlo nada más en el te voy a decir eh I bueno ni lo voy a hablar usado de lo que te quiero decir para que mañana no Zidane

Voz 4 38:34 al conocer las palabras de inmediato

Voz 0298 38:37 me decimos ahora resumimos lo que es la rueda de prensa vamos hablar también del Club Deportivo Leganés

Voz 4 38:47 la impredecible Hora de la rueda de prensa de Zinedine Zidane

Voz 0298 38:49 siempre nos altera un poquito el ritmo del programa así que vamos a tener que ir bastante más picado en este tramo final mañana en le que juega ante el Villarreal con cuarenta y un puntos diez de renta sobre el descenso así que mañana sellar la permanencia bueno mañana o dentro de pocos días Yoko que es la prioridad en el conjunto pepineros novedades Óscar Egido muy buenas

Voz 11 39:07 hola pues si no semana no para potros de mayo si todo sale bien no sabía nada Leganés fue tenía ya la permanencia prácticamente asegurada otro añito más en Primera está entrenando ahora la situación deportiva buscar sobre el inicio peregrino que recupera os quería tuning que estuvieron ante el Real Madrid por contrato por la cláusula del miedo veremos cómo está en me sí puede ser ya titular y puede volver a una convocatoria Arnaiz que por una gripe se perdió partido de la semana pasada le tienen muchas ganas al Villarreal por dos razones una porque esta temporada fue el primer equipo que ganó en Butarque luego hizo también el tienen un par de semanas y también porque ese recuerdos hace dos temporadas el Leganés perdieron el descuento Lass cerámica por un gol de Bakambu con la mano y eso tan toda la afición y el club está por eso mañana yo diría que hay una especie de revancha de venganza deportiva

Voz 0298 39:51 gracias Óscar

Voz 11 39:53 hasta aquí la información de los equipos de deprime

Voz 0298 39:55 la división pero hay más hasta la una en Carrusel Madrid

Voz 0298 40:23 en Segunda División en Alcorcón apuraba sus opciones por conseguir el ascenso tras la victoria en Zaragoza el pasado domingo pero ayer perdió uno cuatro ante el Málaga en Santo Domingo adiós a todas las opciones de ascenso Gonzalo Conejo qué tal cuéntanos

Voz 1153 40:35 qué tal Borja pues como reza el refrán entrenador nuevo victoria segura dura derrota anoche del Alcorcón en casa ante el Málaga por un gol a cuatro posiblemente el peor partido desde hace bastante tiempo de hecho es que es el primer partido que reciben cuatro goles en casa en los nueve años que los alfareros llevan en Segunda el Alcorcón que llegaba con muchas bajas sobre todo en el centro del campo y que la lesión de Toribio en el dieciocho tampoco ayudó de hecho es que no tenía ningún centrocampista en el banquillo así que tuvo que salir el que Zabala que es central escuchamos a San Galí en zona mixta muy crítico con el equipo pero con espera

Voz 35 41:10 hasta el resultado creo que lo hice por sí solo una primera parte muy mala en la segunda hemos salido bien lo mejor está más podernos al mes de hacer Olga ha sido un mazazo de Irán queda partido prácticamente eso ha terminado

Voz 0298 41:25 los el panteón como entidades bancarias había terminado gracias Gonzalo hoy es turno para el otro equipo madrileño el Rayo Majadahonda viene de caer en casa uno tres ante el Tenerife tiene un partido importante Mallorca si quiere alejarse definitivamente del descenso José Andrés

Voz 36 41:37 Pedro qué tal muy buena volea muy buena los dos equipos que ascendieron de forma directa al año pasado es un partido muy buen recuerdo para el Rayo Majadahonda Ipanema que pueda seguir siendo una buena plaza para el conjunto griego el Mallorca defiende puesto de playoff el Rayo Majadahonda que tiene que ganar sino se quiere complicar sobre todo en la recta final viaja lo ha hecho esta mañana además con las bajas de Rafa López Carlitos tampoco está Store verdes y Morillas así que prometan en problemas atrás para el equipo de Antonio Iriondo que está siete por encima de la salvación así que a ganar desde las ocho es el partido que cierra la jornada el día en Segunda División en Son Moix este Mallorca Rayo Majadahonda

Voz 0298 42:09 el tramo inicial del partido lo contaremos dentro de galos el Madrid No te muevas duro e que tienes que contar más cosas aunque aquí me quedo

Voz 4 42:17 cada Roussel Madrid

Voz 0298 42:21 tenía que indica que vamos a hablar de la Segunda División B hoy pluriempleado después de hablar del Rayo Majadahonda hasta Segunda B un grupo este primero que a medida que se acerca el final está más abierto

Voz 36 42:30 sí la verdad es que no sé si es porel de mérito de todos hay quien dice que el nivel es un poco bajo pero esto es fútbol puede pasar cualquier cosa y más en este grupo que tiene al Pontevedra al Atlético B al Castilla la Ponferradina apenas tres puntos por encima está el madrileño Fuenlabrada ese lideró Ivor debajo palabra mayor en la Cultural y Deportiva Leonesa que estoy seguro que de momento no ha dicho la última palabra quedan cuatro jornadas ya han jugado partidos de esta XXXIV Un

Voz 0298 42:52 la treinta y cuatro en Segunda B duro que ya tiene resultados como dices

Voz 36 42:55 definitivo porque con la Semana Santa algunos equipos prefieren adelantar sus partidos ya han jugado dos además los dos son importantes por un lado de la victoria el Pontevedra tres uno ante el Rápido de Bouzas los granates están invictos en casa pasaron han colocado segundos y además el Pontevedra que tiene que jugar en Madrid a final de temporada contra la B y ojalá última jornada contra el Real Madrid Castilla hay precisamente es el filial blanco es el que ha protagonizado el otro resultado en la jornada uno a cero ganó con un gol de Dani Gómez al Deportivo fabril que además ha sido el equipo de la categoría en descender al tercer de partido partidos

Voz 0298 43:25 Nuestra esta jornada de los madrileños tenemos derbis

Voz 36 43:27 además ese juegan ambos mañana al mediodía son el Atlético se esté en el Cerro del Espino y el Inter de Madrid Fuenlabrada en el Ángel Nieto de Boadilla además se juega también a esa hora Celta B B a las cinco el Navalcarnero Burgos en el que puede ser el descenso del conjunto de Mariano González la la zona de arriba está muy apretada pero a estas alturas de temporada que queda en cuatro jornadas

Voz 0298 43:48 ya empezamos a mirar en el asa los primeros del reto

Voz 36 43:51 el grupo es algo muy habitual porque casi seguro muy mal sería quedar vamos a tener madrileños en el playoff y es habitual que los aficionados miren posibles rivales que en el grupo II son en este orden ojo son palabras mayores eh Rácing de Santander Mirandés logroñés Baracaldo Grupo III Baleares Villarreal B Hércules Cornellà Grupo IV Melilla líder Recre empatado a puntos Cartagena y UCAM de Murcia grandes nombres que viene a un playoff que va a ser de los importantes este año y por último en Tercera la semana pasada

Voz 0298 44:19 no se ha dejado un cambio de líder porque durante toda la temporada venido

Voz 36 44:21 en Las Rozas que ha sumado únicamente un punto de los últimos nueve se queda con setenta y dos a tres del líder que ahora es el filial del Getafe los azulones ganaron ayer en Carabanchel cero a uno en la mina con un gol les de Miranda y además lo hicieron bajo la atenta mirada de Ángel Torres el presidente del Getafe que su obra allí Dicho esto el partido en Las Rozas es el único que queda esta jornada se juega mañana a las doce reciben Nava al carbón al tribal Valderas y la jornada ya nos ha dejado entre otros la victoria el Móstoles que ganó uno cero al Parla y que lo destaca

Voz 4 44:49 no porque cuenta sus últimos ocho partidos por ocho Víctor gracias duro adiós hasta luego

Voz 0298 44:57 como nos gusta la segunda B como no gusta la musiquita que no puso también José Antonio Duro recortemos en la Liga Iberdrola quedan tres jornadas el lunes se va a jugar a las once el partido de líderes Espanyol Atlético de Madrid mañana a las doce Logroño Rayo Vallecano ya se jugó entre semana el Madrid Club de Fútbol cero Barça cuatro hablamos de baloncesto

Voz 8 45:26 yo estoy de maravilla la serie de cuartos de final de

Voz 4 45:29 Euroliga entre Real Maripi Panathinaikos ayer segundo partido Nueva Victoria de los de Pablo Laso que están a un triunfo de entrar en la Final Four de Vitoria Marta Casas muy buenas olas Borja qué tal buenos días como decimos una visión muy importantes sí