Sucedió una noche: Buñuel, Jessica y una raqueta en la cocina (21/04/2019)

Voz 0229 00:47 Martí de Hola a todos bienvenidos a sucedió una noche unos segundos para contaros el menú que hemos preparado para hoy empezamos ya mis ser repasar por ejemplo los escándalos de la carrera de Luis Buñuel

Voz 6 01:00 conlleva haber rodado con Buñuel te ha vuelto mística Clio venido mal a ti trabajar con

Voz 0229 01:05 felicitaremos por su setenta cumpleaños a una actriz a la que adoramos Jessica Lange

Voz 7 01:10 la asistenta a veces doy gracias a Dios por poner interprete a tengo que eso no hombre sin no sé cómo saldría adelante

Voz 0229 01:20 en nuestro apartado de comedia aprenderemos por ejemplo una manera original de colar los spaghetti tendremos nuestras secciones habituales un poco de música de cine y algunas cosas más así que no perdamos ni un solo set que comience Sucedió una noche

Voz 6 01:43 el espectáculo está a punto de comerse pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 9 01:50 un montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que supo todas las vía es perfecta

Voz 0229 01:59 la película de TCM esta semana apostamos por un documental pero no un documental cualquiera sino uno de los mejores que se han hecho sobre el rodaje de una película es corazones en tinieblas la película que narra el rodaje de Apocalypse Now pero sitúa en monos para empezar viajamos al Festival de Cannes de mil novecientos setenta y nueve Francis Ford Coppola presenta su película una de las más esperadas de todos los tiempos

Voz 10 02:23 Malcolm Smart lúdica más claro está

Voz 0544 02:27 mi película no es una película película no es sobrellevar es Vietnam así es como fue en realidad una locura nuestra forma de hacerla se parece mucho al camino que recorrió mi país en la guerra estábamos en medio de la selva éramos demasiados teníamos acceso a demasiado dinero a demasiado equipo

Voz 11 02:48 poco a poco la jungla Nos volvió locos

Voz 11 02:55 yo quería un ansia por mis pecados me dieron una de las sirvieron en bandeja era una misión para elegidos y cuando se acabará nunca querría otra

Voz 0544 03:05 como el capitán Willard Coppola también tenía una misión llevar al cine uno de sus proyectos más personales una versión de la novela de Joseph Conrad el corazón de las tinieblas el rodaje de Apocalypse Now es una de las odisea es más apasionantes de la historia del cine varios años de preparación doscientos treinta y ocho días de filmación veinticuatro meses de posproducción calma

Voz 13 03:26 el uno de marzo FIA Filipinas con Francis y nuestros tres hijos

Voz 14 03:30 de doce años roman de diez y Sofía cuatro Francis me ha pedido que hagan un documental para el Departamento pero no sé si lo que quiere evitarse otro equipos de profesionales en una producción ya bastante cargada depositen José sólo quiere mantener no ocupada

Voz 0544 03:47 entre marzo de mil novecientos setenta y seis de agosto de mil novecientos setenta y nueve Eleanor la mujer de Coppola filmó grabó decenas de horas de conversaciones e imágenes durante años ese material permanecía en un cajón hasta que en mil novecientos ochenta y nueve dos realizadores consiguieron el permiso de la familia Coppola para hacer un documental basado en esas cintas de celuloide imágenes de cómo se iba gestando la película conversaciones con su marido en las que éste expresaba sus preocupaciones

Voz 1706 04:14 son brindis pelear es una película tan enorme con tantos aspectos diferentes estamos abriendo suspenso centímetro a centímetro cada día nos enfrentamos a un centenar de problemas es como una gran Darro

Voz 0544 04:26 los casi siete meses de filmación estuvieron llenos de problemas

Voz 13 04:29 ese es el primer día de lluvias torrenciales hay un tifón cerca de la costa nunca he visto llover con tanta fuerza el agua han dejado entrar en las habitaciones y Sofía han chapoteando por toda la casa

Voz 0544 04:39 problemas con el clima o con los helicópteros que habían alquilado al Ejército filipino

Voz 13 04:44 en casa debido a la guerra civil que tiene lugar en el sur el Gobierno los a pilotos nuevos que no han participado los ensayos unos destrozan Thomas muy claras hoy hemos tenido en general en el rodar había rumores de que los rebeldes estaban a menos de veinte kilómetros

Voz 14 05:01 tiene los oficiales filipinos temía un ataque

Voz 13 05:03 contra los helicópteros que estábamos usando en mitad de una escena los helicópteros han recibido la gente era luchar contra los rebeldes

Voz 0544 05:10 problemas con el presupuesto Francis a cornisas

Voz 13 05:13 ellos Riesgo resucitan la forma de hacer esta peli la protección ya supera en tres millones de dólares el presupuesto inicial que la United y se ha comprometido a aportar pero Francis tendrá que devolver ese utilero si la película no recauda catorce millones de dólares

Voz 14 05:28 problemas con los actores

Voz 13 05:30 de marzo de mil novecientos setenta anoche a las dos de la madrugada Martin Sheen y sintió fuertes dolores en el pecho al amanecer salió de su habitación y llegó hasta la carretera donde fue recogido por un autobús de transporte Pepín trajeron a las oficinas de producción les llevaron inmediatamente al hospital Martin había sufrido un fuerte ataque a un sacerdote que no hablaba inglés le administró la extremaunción

Voz 0544 06:00 corazones en tinieblas no es sólo un viaje al interior de un rodaje sino un viaje al interior del propio Coppola durante la filmación el director llegó hasta lo más profundo de sí mismo en busca de una película que nunca tuvo clara

Voz 13 06:12 la está en algún lugar de su interior un lugar al que lo tenía la intención de llegar a un lugar de conflicto que no puede volver río abajo porque el viaje le ha cambiado yo le observaba desde el punto de vista del espectador sin darme cuenta de que yo también irá en aquel viaje ahora ya no puede volver a como era antes que tampoco puede Francis igualar

Voz 0544 06:32 Apocalypse Now ganó la Palma de Oro en Cannes dos Oscars y está considerada hoy en día una de las mejores películas de la historia Coppola empeñó su dinero su cordura en la realización del filme como su personaje el capitán Willard había viajado por lo más profundo de su interior y finalmente había encontrado su otro yo

Voz 1706 06:52 ser director de cine es uno de los pocos puestos verdaderamente dictatoriales que quedan en este mundo que se va haciendo cada día más eso sumado al hecho de que estaba en un lejano país oriental Marais que era mi dinero que estaba haciendo la película en la cresta de la popularidad que me habían dado las dos películas de El Padrino contribuyó a que llegara a un estado mental similar al de España

Voz 0229 07:30 después de nuestra apuesta de la programación de TCM ya sabéis lo que toca nuestro juego de las películas con otros títulos que el canal emite también la semana no

Voz 15 07:38 ahí va la primera ficción que la gente no le gusta ir al dentista a mí realmente me cantas porque hay uno Tiko sentimiento de crecimiento de de proceso cuenta traté penetra

Voz 16 07:53 padre eh

Voz 17 08:21 no había muerto

Voz 0277 08:24 la bruja de Lippi la Bruja de lo que es peor de lo que era su hermana nada si no a mi hermana quién asesinó a la bruja Belén no fue un accidente lo que hizo en Mataró ninguna bruja pues también yo puedo causar accidentes iguales olvidaros Chapín esto es rubia los chapines

Voz 6 08:44 sí pues esto que seguro

Voz 18 09:11 porque me gusta qué aspecto tiene un jugador de rugby con el torso desnudo impresionante yo su espíritu de obediencia guste Itínere Vito dientes siempre todos que Lehman casi siempre porque por nada fácil indica con tu

Voz 19 09:36 sí

Voz 0229 10:51 bueno vamos a ver cuántas habéis adivinado esta semana empezábamos con Jack Nicholson haciendo de paciente masoquista que acude al dentista en la tienda de los horrores de Roger Corman tras el diálogo sonaba un vals de la opera la chica bohemia que se escucha en esta película la segunda era muy fácil el Mago de Oz con música de Llor Sexton en la tercera Sisley Night ensayaba la obediencia de Scan en Llueve sobre mi corazón la película con la que Francis Ford Coppola ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián de mil novecientos sesenta y nueve is para terminar Jude Low le explicaba el problema que hay con la tarta de arándanos a la cantante Norah Jones en My Blue Eyes la película de Wong Kar Wai unha banda sonora está esta canción que suena de fondo y que canta la propia Norah Jones

Voz 1706 11:40 dice el cine que ya tenías que haber visto

Voz 26 11:45 el título ellos escribirá Enciclopedia curiosa Delfín parece para las

Voz 0544 11:54 semana que viene se estrena Buñuel en el laberinto de las tortugas una película de animación que gira en torno al rodaje de Las Hurdes tierra sin pan el documental dirigido por Luis Buñuel en mil novecientos XXXIII reclamaciones frente a nadie

Voz 26 12:10 tú el Rey del surrealismo haciendo

Voz 0544 12:12 documental porque no en el último Festival de Cine de Málaga Buñuel en el laberinto de las tortugas ganó el premio a la Mejor Música a la mejor ópera prima y el Premio Feroz que otorgan los críticos este estreno nos animado para revisar el capítulo de nuestra Enciclopedia dedicado a los escándalos en la carrera de Luis Buñuel en la película se recoge en dos de ellos el que provocó con la edad de oro la polémica que despertó también la película sobre las Hurdes pero hubo más

Voz 0229 12:42 año mil novecientos treinta un cine de París donde se proyecta la película La edad de oro de Luis Buñuel grupos organizados de ultraderecha destrozan el patio de butacas lanzan bombas de humo llenan de tinta la pantalla la exposición de cuadros surrealistas del vestíbulo con obras de Dalí entre otros queda Rosales

Voz 6 13:02 pero qué ocurre un accidente no ha votado

Voz 0229 13:05 la prensa conservadora ataca duramente el film por su anticlericalismo chavales bueno hay un aristócrata que había puesto el dinero para hacer la película es expulsado de su club social y su madre ha de viajar a Roma para pedir personalmente al Papa que no es comulga su hijo finalmente el prefecto de policía de París prohíbe la película en nombre del orden público y esta no será distribuida comercialmente hasta mil novecientos ochenta cincuenta años después con su primer largometraje en solitario Buñuel iniciaba una carrera que iba a estar sado nada de escándalos en España la edad de oro también fue prohibida igual suerte iba a correr su siguiente película Las Hurdes

Voz 26 13:51 unas ocho mil personas sentí miedo nosotros iremos a Las Hurdes altas que es la zona más pobres

Voz 0229 13:56 su Hurdes tierra sin pan era un documental sobre la vida miserable en esta región situada al norte de Extremadura y que por entonces era una de las zonas más deprimidas de España

Voz 0366 14:05 aquí niña mojando mendrugo de pan

Voz 28 14:08 en el agua de la en Palma hasta hace poco eran partidos conocido las Hurdes es que como en esas niñas desde el siglo dándole la escuela generalmente el maestro obliga a los niños años se toman el plan en su presencia para evitar que se lo quiten sus padres al llegar a casa

Voz 0229 14:24 la fuerza de las imágenes y el sentido crítico que en ellas puso Buñuel irritó al Gobierno de la República que prohibió su exhibición porque según su parecer ofrecía una imagen muy negativa de España

Voz 0460 14:35 voy a ver al doctor Marañón que era el presidente del Patronato de Las Hurdes Le pedí que viera la película para que permitiera su exhibición pero lo que me dijo

Voz 29 14:43 me dejó helado va usted a Alberto se le ocurre mostrar cosas horribles pues sepa que el Alberca tiene los bailes más hermosos del mundo que yo he visto en Las Hurdes carros atestados usted trigo carros apestados me trigo

Voz 0460 14:58 ya había estado en diecisiete aldeas donde ni siquiera se conocía el pan como pueden suponer la película siguió prohibida

Voz 0229 15:04 de esta forma y con el paso del tiempo Buñuel conseguiría un curioso récord es el único director al que dos regímenes españoles distintos vetaron otras tantas películas ya que en mil novecientos sesenta y uno la censura franquista prohibió también Viridiana cuando estalló la Guerra Civil Buñuel fue enviado a los Estados Unidos con la misión de supervisar las producciones de Hollywood a favor del Gobierno de la República pero ninguno de los proyectos en los que trabajó llegó a rodarse tiempo después Nelson Rockefeller le contrató para trabajar en el Museo de Arte Moderno de Nueva York al frente de una oficina encargada de suministrar películas de propaganda aliada a los países de América Latina durante la Segunda Guerra Mundial allí estuvo más de dos años hasta que un día

Voz 0544 15:52 pasa a ver a ver a ver lo que apoya

Voz 0460 16:00 un extraño personaje español llamado Luis Buñuel trabaja en el Museo de Arte Contemporáneo del Nueva York cobrando del erario público ese tal Buñuel es autor de películas escandalosa clic anticlerical pero pero qué es esto qué es

Voz 0544 16:15 eso quiere te quieren echar

Voz 0229 16:20 el origen de ese artículo era un libro autobiográfico de Salvador Dalí que se acababa de publicar en Estados Unidos el él el pintor describía Buñuel como un ateo comunista y aquello eran palabras mayores para los americanos

Voz 0460 16:32 límite para no crear mayores problemas después cite un día Dalí en el bar de un hotel estaba dispuesto a partir de la cara cuando llegó le dije que era un cerdo que por culpa suya estaba en la calle y entonces me respondió

Voz 14 16:45 escucha es para para hacer te lo aquí

Voz 0460 16:51 me hizo tanta gracia que me guardé la bofetada en el bolsillo pedimos y nos separamos casi tan amigos pero nuestra ruptura era profunda no volvería a verlo más que una sola vez en mi vida

Voz 0229 17:05 Luis Buñuel volvería toparse de nuevo con la polémica en México cuando en mil novecientos cincuenta rodó su película Los olvidados

Voz 0277 17:12 esto es inconcebible cosas cenas que estaba a ese chico llego a casa con hambre su madre les niega la comida se porque esto en Méjico ocurriría ni eso tu hijo Joan Mir dimito no puedo

Voz 14 17:31 pues es verdad porque es una verdadera película mejicana en lugar de una película ya durante el robo

Voz 0229 17:38 el director se encontró con el rechazo de su propio equipo que no veía con buenos ojos una película sobre los niños pobres semi abandonados de los suburbios pensaban que ennegrecida al margen de México

Voz 30 17:49 México la gran ciudad moderna no decepciona esta regla universal por es esta película basada en hechos de la vida real no

Voz 0229 17:58 la hostilidad continuó tras el estreno de la película prensas sindicatos y grupos diversos pidieron su prohibición y la expulsión de Buñuel del país que incluso llegó a sufrir algunos intentos de agresivo varios de los amigos mexicanos del director le repudiar on Il Europa la película tampoco fue bien recibida al principio vio a mis amigos comunistas de París tampoco les gusta

Voz 0460 18:19 toda la película decían que era burguesa porque en una escena han policía aumentaba un pederasta y eso podía hacer pensar que la policía era útil o en otra salía el director de un colegio burgués mostrando buenos sentimientos hacia sus alumnos aquellos argumentos me parecían pueriles pero me entristeció mucho afortunadamente cuando el gran director soviético pudor in escribió un artículo elogiando la película todos cambiaron de opinión luego me dieron el premio al mejor director en Cannes Illano paredes recibir felicitaciones

Voz 0229 18:49 pero sin duda el mayor escándalo de la carrera de Buñuel fue el que se organizó con una de sus películas más míticas Viridiana la película representaba la Vuelta a España del director aragonés después de varios años en el exilio en mil novecientos sesenta y uno ganó la Palma de Oro en Cannes la única vez en la historia que una película española ha logrado ese premio el día de la ceremonia de entrega Buñuel no estaba presente el vizconde de San Javier por entonces director de cinematografía salió a recoger el premio con gran satisfacción

Voz 31 19:23 no nos viene a decir que el talante aperturista yo lo apoyo a las manifestaciones culturales por parte del Gobierno de excelencia el federalismo tienen al fin su reconocimiento

Voz 0229 19:33 no sabía que aquello le iba a costar el puesto al día siguiente el Observatorio Romano el periódico del Vaticano publicó un violento editorial contra la película Alas habitual

Voz 32 19:44 desde exhibiciones de imputa que suele sufrir el festival de Cannes se ha sumado este año las blasfemias de las que hace gala la película ganadora Viridiana es especialmente deplorable que la tan amada y católica España haya presentado una cinta Cali explicables sólo como sacrílego que se mofa de la religiosidad ridiculiza la imagen de Nuestro Señor y exhibe crueldad desdén hacia los

Voz 0229 20:09 pobres la escena que había molestado más será aquella en la que los mendigos se sienta en la mesa en la misma posición que los apóstoles en la Última Cena

Voz 33 20:17 pactar un carta como recuerda y con qué maquina que me regalaron mis papás eh

Voz 0229 20:26 en realidad duro él no tenía ninguna intención de provocar sólo buscaba el parecido estético con el cuadro de Leonardo da Vinci que él tanto admiraba así lo recordaba Fernando Rey Luis meses

Voz 1193 20:36 lleva siempre el cuadro de Leonardo el impresionado con esas manazas que tenía me enseñaban irá esto

Voz 0229 20:43 los personajes aquí tras la condena del Vaticano la película fue prohibida en España más aún el propio Franco ordenó que se quemaran todas las copias afortunadamente un negativo que fue sacado a escondida rumbo a París se salvó gracias a él Viridiana pudo estrenarse en el resto del mundo

Voz 1193 21:00 los consideraron contrabandistas porque la famosa cualquiera que el negativo que desapareció y su pasar Francia después no a punto no sé si no se excomulgaran a todos los que Pajín incluso los queremos trabajar en la película un escándalo impresionante

Voz 0229 21:15 la prohibición no sólo afectaba la predicción de la película sino que como contaba Paco Rabal se extendía a su simple mención

Voz 34 21:22 ya la radio me dijeron que no puede decir el nombre de Villar

Voz 14 21:25 prohibido el nombre de debilidad Montes

Voz 0229 21:28 eh repudio Espanyol el productor consiguió darle a Viridiana la nacionalidad mejicana y como tal se estrenó en todas partes salvo en España donde no se exhibía hasta mil novecientos setenta y siete

Voz 7 21:39 sufren los dieciocho años después de morir Franco iba iba han podido vale

Voz 35 21:47 sí

Voz 0277 21:51 la última película de

Voz 0229 21:52 carrera de Luis Buñuel Ese oscuro objeto del deseo también estuvo rodeada de pequeños incidentes durante su proyección Encina de San Francisco una bomba estalló en la cabina del proyección esta llevando a la vida real el clima de inseguridad los atentados terroristas que se veían en la propia película

Voz 6 22:10 vaya aquí también

Voz 0229 22:15 no él curtido Jean toda clase de incidentes no le dio demasiada importancia

Voz 0460 22:20 cuatro bobinas quedaron destrozadas y sí hallaron en las paredes inscripciones injuriosas como esta vez vas demasiado lejos por cierto que una de esas inscripciones iba firmada por Mickey Mouse diversos indicios permitieron pensar que el atentado había sido cometido por un grupo de homosexuales organizados de forma general Por otra parte a los homosexuales no les gustó esta película nunca comprender el porqué

Voz 6 22:50 eh

Voz 0544 23:06 hoy tenemos como invitado a Fernando Bernués director guipuzcoano de teatro y de cine que acaba de estrenar la película El hijo del acordeonista basada en la novela del mismo título de Bernardo Atxaga Fernando Bernués ya llevó este libro a los escenarios teatrales hace unos años nos ha contado la experiencia de trasladar al teatro y a las pantallas El mundo tan especial de Bernardo Atxaga y también cómo el cine ha contado el nacimiento y el terrorismo de ETA temas que están presentes en esta película El hijo del acordeonista

Voz 0366 23:37 me de impulso fue hacer la versión cinematográfica yo quería hacer una película de la novela

Voz 0277 23:45 les preguntaban David tu padre está acordarán también artista

Voz 6 23:51 a debe pero en aquel momento la

Voz 0366 23:54 los derechos audiovisuales ya estaban dados no bueno y no se podía porque no haces una versión teatral no usaba mucho vértigo pero bueno que decidimos hacer la función porque porque quería contar esa historia no

Voz 26 24:09 si vas a usar el acordado en el payaso mejor lo euros contra practicar

Voz 0366 24:13 pasaban los años y yo veía que la película no llegaba a la cartelera entonces volví a hablar con Bernardo Atxaga de oye qué pasa con el hijo de pues mira no han conseguido levantar la producción que que buscaban acaban de volver a quedar libres los derechos audiovisuales pues nada pues nos creamos la manta a la cabeza ya a cerrar el círculo de esta de esta historia

Voz 23 24:34 no no voy a tocar raro que basan déjale sino que no dice es que no se meta en política novios tonterías esto los política es un recuerdo a los muertos de la guerra a todo

Voz 6 24:43 mañana vas a tocar no vas a tocar porque lo mando yo no pienso tocar nunca más en mi vida

Voz 0366 24:56 sí yo creo que al final el hijo le interesó mucho la historia estos dos amigos no eso

Voz 26 25:04 la militancia bueno en la el gran golpe que sacude primero al protagonista es comprender en la adolescencia que su padre fue un delator

Voz 0366 25:12 lista hay que Iker el hotel donde habitualmente pasa horas pues en realidad pues fue requisado ilegítimamente en la época

Voz 14 25:21 tema civil David no quiere ser acordeonista desde que era niño su padre le ha estado forzando pero ya es mayor y no quiere la película algo

Voz 0366 25:29 qué tiene de importante es la sensación de que sobre el dolor de otro no se puede construir nada nada perdurable ni nada que haga que una vida sea merezca la pena no

Voz 38 25:41 aunque sólo sea por el cuadro todos habéis oído hablar de Guernica la guerra en el País Vasco no acabó con el bombardeo de una manera u otra el conflicto se prolongó durante generaciones a por lo menos eso es lo que pensábamos algunos jóvenes que a finales de los sesenta nos lanzamos a la lucha armada nunca nunca ha escrito sobre ello no si lo hiciera sería una historia poco edificante

Voz 0366 25:59 lo que se lleva muchos años hablando del tema en los suficiente no con la suficiente respaldo social y político y mediático mente hablar sin sin miedo pues pues tampoco

Voz 13 26:15 vamos a hablar según otras informaciones hiciste de aquella época cuando de apoyo e información de la ETA

Voz 0366 26:24 también es verdad que llevamos muy pocos años eh viviendo sin violencia en el País Vasco lo cual creo que está haciendo también que el relatos hace le dedique las voces es empiecen a escuchar con mucha más tranquilidad y naturalidad pero también es verdad que hay gente que lleva muchos años que carga les damos

Voz 23 26:42 todo todo lo que tenemos ciclos él va a ser un cataclismo en pleno centro de Madrid los consultado con la dirección tu ocupa te el coche entre viene la comisaría hay deja lo cuenta de acuerdo

Voz 0366 26:52 yo creo que el fenómeno es difícilmente va a desaparecer no porque es una necesidad inapelable volverá a encontrarnos con ese dolor y levantar ese ese manto de silencio no

Voz 14 27:05 no puede explicar

Voz 23 27:06 John militar que ha salido mal en todas las guerras producen daños

Voz 14 27:09 las ocho víctimas inocentes niños con el objetivo cumplido ella llamáis daños colaterales a esto sabéis cómo lo llamo yo una chapuza por primera vez estoy de acuerdo con lo que dicen los periódicos de Madrid

Voz 39 27:28 sí

Voz 0366 27:31 siempre digo que es que Mi patria es una sala de ensayos porque me parece un espacio humano confortable también muy tenso también un espacio donde donde las historias van creciendo y se van construyendo poco a poco entre todos pues a la vez el cine es mucho más complejo en el sentido de que la película letalidad a tiene la cabeza muy poca gente no hay que las estructuras más piramidal final a sala Ensayo de del cine están en montajes decía dónde sacaba matizando una película

Voz 7 28:00 ahora se trata de montar esas imágenes de Manigat cobre sentir que vosotros creéis estos presta oportuno bueno mi brazo pero la pulsión

Voz 0366 28:07 a mí me gusta siempre llegó a la secuencias muy pensadas pero también dejo que haya luces que aparezca no ha definido de cada plano gobernar si uno preconcebido pero muy dispuesto a que se rompa in situ y que aparezcan sugerencias

Voz 40 28:26 G soñado que estaba en el plató intentaba sacar adelante un plano y todo salía

Voz 0366 28:31 en momentos interpretativos de los actores que prohibir por ejemplo su trabajo en esta película ha sido fundamental non trabajo bueno de mucho matiz con el equipo vio hábito complacer en los dos en los dos medios sabiendo que son eso dramáticas diferentes yo creo que la ficción en general el arte yo creo que lo que tiene que lo que me aporta es es poder hablar de la vida y que la vida es ensanche y posibilitando espacios espacios complejos que el arte tiene el deber de de de hablar desde la desde la hondura desde la humanidad desde lo más profundo de del hombre del hombre y de la mujer no imponer poner sobre la mesa pues esos dolores esas vidas desde una manera que implique mirar sobre el otro más eh más simpático y por lo menos más más profundos

Voz 14 29:30 la mayoría vive de Nava sabes al otro lado del río

Voz 0366 29:33 estoy estoy muy impacientes el que Atxaga está terminando una novelas estoy muy impaciente perderla porque creo que lo que poco que se estructuralmente me ha parecido muy sugerente sí que estamos con proyectos de una miniserie de ficción la película pero lo más inmediato que es tengo entre manos es una adaptación de una de una novela que se llama deje su mensaje después de la señal de Arantxa aporta avales una deliciosa novela en la que cuatro mujeres dejan mensajes en contestar los automáticos de estos cuatro hombres sí que que sugiero que que que

Voz 20 30:06 este puedan la lean porque creo que no defraudará

Voz 12 30:40 Dancing muy Ice tenga tanta o más se ha Smith Khalid poniendo noches

Voz 0229 31:39 tanta es el hoy defenestrado Kevin Spacey tal y como lo hacían la película Medianoche en el jardín del mal de cinismo de otra veterana del cine americano aunque con mucho más prestigio vamos a hablar en los próximos minutos es nuestra sección de aniversarios y efemérides

Voz 23 31:57 a lo que el cine dejo es tan difícil será alguien que la gente

Voz 0229 32:04 el veinte de abril Jessica Lance cumplió setenta años y nosotros queremos felicitarla atrayendo la al programa con este reportaje en el que vamos a dar un pequeño repaso a su vida ya su carrera

Voz 41 32:17 es la primera vez que la vimos

Voz 14 32:20 el cine enamoraba a un gorila gigante Ana luego nos hizo contener

Voz 0544 32:31 la respiración cuando manchada Villarina hacía el amor con Jack Nicholson sobre la mesa de una cocina

Voz 14 32:47 sobrecogió el corazón de los espectadores al revivir a una de las actrices más desgraciadas de la historia de Hollywood Frances Farmer

Voz 23 32:56 la de insulina es para que su cuerpo reacciona

Voz 0544 32:58 Nos dio un toque de dulzura enamorando a toda una mujer llamada Dustin Hoffman en tú vivimos en sus ojos la angustia y el dolor de una mujer que descubre que su padre es un criminal nazi en la caja de música

Voz 14 33:15 tú niño delante de su padre tu mujer sus cuerpos Altuna ese lugar papá fue también la orgullosa mujer escocesa de Liam Neeson en Rolls Royce

Voz 11 33:27 que hubiera preferido que rompiese para complacer a Monroe como para complacer nos había Duncan ya Rada para que con tu familia en lugar de huir a las montañas como aún olas

Voz 14 33:39 está de esposa de Nick Nolte en El cabo del miedo

Voz 6 33:42 sí

Voz 0544 33:48 y así podríamos continuar otro buen rato y es que Jessica Lange ha sido el cine todo eso y más todo comenzó en un concierto de Bob Dylan allá por los años sesenta sus canciones le animaron a tomar una decisión que llevaba ya algún tiempo meditando abandonar el pequeño pueblecito de Minnesota en el que había nacido y matricularse en la universidad para estudiar arte allí además conoció a un chico

Voz 7 34:17 había un español increíblemente guapa que nunca se quitaba las gafas de sol y que se pase de las clases de fotografía mirándome a mí me resulta muy interesante Viver así que nos fuimos juntos

Voz 0544 34:31 es español Se llamaba Paco Grande Llera fotógrafo juntos recorrieron Estados Unidos en autoestop vivieron en París el mayo del sesenta y ocho Se casaron en mil novecientos setenta aunque no tardaría mucho tiempo en separarse para entonces Jessica se había acabado

Voz 23 34:47 pero luego haremos las otras por otras fotos pues las de trajes de baño secreta

Voz 0544 34:51 estudiaba interpretación y trabajaba en una agencia de modelos un día de mil novecientos setenta y cinco alguien importante llamó a esa agencia

Voz 7 34:59 el objetivo de Laurentiis productor tiene un barco su jefa

Voz 11 35:03 Laurentiis buscaba un nuevo rostro para el Riley que estaba preparando de King Con de todas las chicas de la agencia Jessica fue la elegida

Voz 6 35:15 no

Voz 11 35:23 la película resultó ser una excelente carta de presentación para la actriz

Voz 42 35:27 con tinta

Voz 40 35:30 decir sabes

Voz 0544 35:32 les estaba segura de que las puertas del cine se abrirían definitivamente para ella pero se Cava no me llegó ninguna oferta

Voz 43 35:40 bueno si me llega pero eran oferta

Voz 7 35:43 las estúpidas cosas que nunca hubiera pensado pero desde luego nadie nadie me tomó en serio mi pensó que yo podía interpretar personajes de verdad o participar en una película se

Voz 14 36:02 Jessyca pasó tres años de inactividad profesional aunque no parecía importarle mucho no tenía gente ni siquiera contestador automático por fin en mil novecientos setenta y nueve consiguió un nuevo papel nada menos que interpretando a la muerte ante la que el protagonista de All that jazz repasaba su vida cree

Voz 23 36:20 creo en decir te quiero te ayuda a concentrarse es continua lo digo mucho cuando cuando da resultado esos que significa yo no da resultado

Voz 0544 36:31 pero no sería hasta mil novecientos ochenta y uno cuando le llegaría la gran oportunidad gracias

Voz 14 36:36 su inquietante personaje de El cartero siempre llama dos veces

Voz 45 36:42 de que están aplasta

Voz 46 36:45 esta claro dónde estaba

Voz 14 36:49 las cuentas

Voz 0544 36:50 Jessica Lange protagonizó junto a Jack Nicholson

Voz 14 36:53 unas escenas de sexo que fueron muy comentadas Raffles son director de la película

Voz 47 36:58 lo peor de los dos son actores muy puesto en creo que ahí radicaba la atracción básica del componente que estaba presente se podían mirar a los ojos sentir que lo único que querían era sexo hasta la saciedad y no necesita mucho juego de miradas conceptuales venir aquí le les atravesarla como una corriente eléctrica

Voz 0544 37:24 gracias al éxito de la película Jessica pudo hacer realidad su sueño llevar a la pantalla la historia de una actriz cuya carrera quedó truncada por la locura hay por la incomprensión de Hollywood

Voz 23 37:33 en esa Frances Farmer un actriz tres

Voz 0544 37:38 está muy bien por su interpretación en francés Jessica Lange fue nominada al Oscar en mil novecientos ochenta y tres pero no lo ganó por esa película la más querida por la actriz de toda su filmografía sino por un papel secundario en tutsi

Voz 7 37:51 ya rindió el Oscar por tu fue como premio de consolación hubiera gustado darme lo sino para mí yo sabía poner en SER aunque no podían de Armero y decidieron darme la par la dotada con los Oscar es siempre lo mismo no son más que tonterías políticas y sentimentales

Voz 0544 38:10 en mil novecientos noventa y cinco volvería a ganar el premio por las cosas que nunca mueren esta vez como actriz principal ya estado nominada otras tres veces por country La caja de música y dulces sueños

Voz 14 38:28 como actriz Jessica Lange reconoce que tiene un problema cinco minutos desde que te que te pasa

Voz 0277 38:38 te voy confiesa que todos los papeles

Voz 0544 38:45 el Preta acaban repercutiendo emocionalmente en ella dice que haciendo francés estuvo muy cerca de acabar ella misma en el manicomio y cuando interpretó a Blanqui Diwali de Un tranvía llamado deseo en Broadway se pasaba horas llorando en su camerino abrumada por la soledad del personaje Jessica ha sido siempre una mujer muy depresiva a veces se pasa días enteros sin salir de la cama y en una ocasión estuvo varios meses sin pronunciar una sola

Voz 14 39:10 habrá suscritos fuerzas que esa supongo que la única forma que como está averiguarlo pasa de su currículum sentimental ya hemos comentado su matrimonio con Paco Grande la cosa acabó mal el fotógrafo perdió la vista hay entabló un pleito por abandono del hogar contra Jessica una historia muy triste de la que la actriz nunca habla luego mantuvo idilio con el director Rossi y un famoso bailarín ruso probablemente con Nureyev no era Mikhail Baryshnikov con el que tuvo a su primera hija Shura hasta que en el rodaje de Frances

Voz 0544 39:44 conoció a San Separ actor director dramaturgo y músico

Voz 14 39:48 no importa que allá por eso ocurrirá

Voz 0544 39:51 eso es lo que te que así lo hizo estuvieron juntos XXXV años vivían apartados de Hollywood en una granja de caballos y tuvieron dos hijos que cuando eran pequeños Jessica ya

Voz 14 40:01 daba a todos sus rodajes así hasta el año pasado cuando SEPAR falleció tras padecer la enfermedad Cela matrimonios

Voz 6 40:12 para quitarte

Voz 0544 40:17 en lo profesional Jessica ha logrado situarse en esa categoría de actrices como Dayan Keaton Susan Sarandon que están por encima de las modas y los vaivenes de popularidad con el paso de los años la carga sexual de su rostro se ha ido difuminando pero sigue siendo capaz de traspasar la piel del espectador con sólo un primer plano de su mirada

Voz 7 40:36 a su de antes probablemente ahora mi allí en una situación más peligrosa que antes te echa en Junta de Txeroki y hay una nueva generación de actrices que están subiendo y en las que evidentemente se pensó para muchos papeles hasta

Voz 6 40:52 todos

Voz 7 40:56 decir así que me estoy empezando a ver limitada de una forma que jamás me había imaginado sobrevivir lo que voy a poder hacer en el futuro pero la verdad es que en última instancia tampoco me preocupa

Voz 14 41:09 Jessica Lange lleva muchos años escogiendo sus papeles con cuentagotas a veces

Voz 0544 41:14 con personajes secundarios como los de Vic CIS

Voz 14 41:16 el jugador o Flores rotas e instan recibe a leer las mentes de los animales como única ir Quincy me di cuenta de que los animales las mentes de los animales pero cuando quieren comunicarse la Sala es que estamos hablando pero no nos leemos las ventas

Voz 0544 41:41 tras de protagonista por ejemplo junto a otras veteranas como sí

Voz 14 41:44 firme McClain en como reinas o con Kathy Bates Joan Allen en el viaje de nuestras vidas

Voz 11 41:49 Stein era bien para el viento que me parece queréis

Voz 0544 42:02 en los últimos tiempos se dedica sobre todo a la televisión con series como American History

Voz 14 42:07 o feudo en la que daba vida a Joan Crawford del por qué no tendrán una foto veteranos o Alma en suplicio o cualquiera de los treinta años de películas que rodea antes de la mierda de veintiséis

Voz 23 42:22 me gustan todas sus películas señoritas Crawford pero esta es especial

Voz 0544 42:27 ya hay sigue a sus setenta años atendiendo sólo al dictado de su corazón le importa muy poco que la película tenga éxito o no al fin y al cabo ella actúa para sí misma para poder seguir viviendo

Voz 7 42:38 bueno a veces doy gracias a Dios por poder interpretar a que sino fuera sin no sé cómo saldría adelante lo más importante de mi vida sin lugar a dota es mi familia pero al mismo tiempo tengo la increíble oportunidad de liberar todas las cosas que interiormente me pasa sino no me dedicara sino fuera actriz no sé hacia dónde analizaría esa energía

Voz 0229 44:43 esta melodía que seguro que os suena a muchos es obra del compositor argentino la los si Free y pertenece a la zorra una película canadiense de los años sesenta protagonizada por Sandy Denis y que ir donde Andrea que trataba el tema del lesbianismo no de las películas que se atrevieron a hacerlo pero ahora cambiamos de onda porque llega el momento de la comedia Jack Bourbon

Voz 11 45:05 pero hacer una comedia risas desfile

Voz 0544 45:24 hola qué tal amigos uno sabe que está ante una obra maestra del cine cuando puedes verla una y otra vez seguir disfrutando la como el primer día sin importar que te sepas la trama hay casi los diálogos de memoria eso me pasa con la película que os traigo hoy el apartamento dirigida por Billy Wilder en mil novecientos sesenta y una maravillosa mezcla del drama y comedia sentimental una de esas películas en la que todos los elementos resultan perfectos el guión las interpretaciones la fotografía y desde luego la diversión que resulta soberbio

Voz 40 45:58 es un bonito apartamento no lujoso pero sí acogedor

Voz 6 46:01 para un soltero están muy bien

Voz 40 46:04 el único problema es que no puedo entrar en el siempre que quiera

Voz 0229 46:11 Billy Wilder escribió el guión del apartamento después de ver la película Breve encuentro de David Lynch

Voz 14 46:16 importa de volverme les daban sólo que encontrose siempre temo que hacerlas yo la despistado que se estas muy enfadado enfadado no pero sí

Voz 0229 46:25 en esa película la pareja protagonista mantenía citas furtivas en el apartamento que les dejaba un amigo Wilder se preguntó quién era ese amigo que hacía él mientras tanto

Voz 14 46:36 hacía de quiénes el apartamento vamos yo eso qué importa de un pobre diablo de la oficina

Voz 0229 46:40 fue así como nació el personaje de sí sí Baxter es empleado de una compañía de seguros que intenta promocionarse prestando su apartamento para que sus jefes puedan tener un lugar discreto donde acostarse con sus ligues

Voz 40 46:52 señor de Hof Le tengo apuntado en la lista de esta noche como yo necesito el apartamento tendrá que anular la cita Si hoy es el cumpleaños de ella ya hasta encargue la parte pero es que he cogido un fuerte resfriado tengo fiebre y en cuanto salga de la oficina iría meterme en la cama si está resfriado será mejor que vaya unos baños turcos y allí la noche super

Voz 0229 47:09 Valdés y su colaborador IA L Diamond escribieron el guión pensando en Jack Lemmon nadie como él podía interpretar a ese oficinista tímido y eficaz

Voz 40 47:18 me consideran un empleado serio y eficiente al que es probable que suban de categoría comer cenar Kirchen y por qué no estoy camino de las alturas este merece tener su último es el único que se quita el sombrero cuando entra en el ascensor

Voz 0229 47:32 Sir le McClain fue la elegida para interpretar a esa ascensor lista de la que se enamora Jack Lemmon sin saber qué es la amante del presidente de la compañía

Voz 18 47:41 al principio quiere hacerse la ilusión de que sale con una empresa pero luego empieza a él a mirar su reloj se inquieta por si llega a Carmina teme que se le haga tarde para el tren de las ocho después una se preparan uno taza de siquiera reflexiona antes cinco comprende no oculta que era así

Voz 0229 48:00 Wilder quería que Sirleaf no supiera que iba a pasar con su personaje sólo le daba la víspera las páginas de guión que rodaría al día siguiente el trío de protagonistas se completaba con Fred Mc Murray interpretaba al jefe de la compañía Mc Murray había trabajado con Billy Wilder en perdición pero acababa de firmar un contrato con la Disney para hacer películas familiares estuvo a punto de rechazar el apartamento ya que su personaje no era precisamente un ejemplo de inmoralidad sale con una muchacha

Voz 40 48:29 para el rato y enseguida ella supone que uno va a divorciarse de su mujer si les parece justo no es justo especialmente para su mujer exacto la envidia a usted Baxter soltero enamorando a placer sin disgustos ni complicaciones sí señor la gran vida apunte me para el jueves que viene

Voz 59 48:56 no

Voz 0229 49:05 el apartamento es una de las películas que mejor definen en cine de Billy Wilder unos personajes vulnerables antihéroes que buscan dignidad en medio de una sociedad corrompida

Voz 40 49:15 este es una dating Un aquí hay víctimas y aprovechar es el sino de cada cual y no tienes remedia bueno yo no diría eso

Voz 0229 49:22 el guión cuenta con grandes diálogos a veces divertidos

Voz 40 49:26 sabes criada sí que lamentaría pagárselo yo nunca me debes estado leyendo una estadística sobre accidentes y enfermedades el ciudadano neoyorquino entre los veinte y los cincuenta tiene dos resfriados y medio por año quieren responsabilizar ni porqué público millones frío que no fallan las estadísticas otro infeliz de tener cinco resfriados infeliz suyo

Voz 0229 49:45 otras de una gran profundidad dramática

Voz 18 49:49 si lo sé no me disgusta

Voz 0229 49:54 y hay también unas cuantas secuencias memorables una raqueta en la aquí por ejemplo aquella en la que nos enseñó a escurrir los spaghetti con una raqueta de tenis

Voz 40 50:03 querían manejar la raqueta soy un verdadero campeón ya verás cómo sigo las albóndigas

Voz 0229 50:12 los años sesenta se despertaban comenzaba la década prodigiosa y por eso Wilder pudo rodar una película que habría sido imposible diez años atrás

Voz 40 50:20 eh pues como te decía estoy aquí en un par hecho una conquista no puedo perder esta ocasión es una rubia imponen

Voz 0229 50:27 las asociaciones de defensa de la moral no habrían permitido una historia que giraba en torno a las infidelidades y que habría sido ideológicamente sospechosa en su crítica a los jefes y cada cultura empresarial

Voz 40 50:39 en nota admiten peligroso no se fía de ellos acabarán celebrando sacrificios humanos meterán algunos empleados en las máquinas de calcular que saldrán todos perforados

Voz 0229 50:48 como en todas sus películas Billy Wilder habla como nadie sobre ser humano sus deseos sus aspiraciones y miedos el apartamento apartamentos una película que aborda muchos temas por ejemplo la soledad

Voz 40 50:59 es maravilloso Cena para dos siempre no acostumbra a cenar con los astros de la televisión algunas veces estoy de suerte y es una chica guapa la otra noche Zeneca claro que estaba más joven que ahora tiene

Voz 0229 51:12 desde luego el éxito profesional y sus miserias

Voz 40 51:15 hay que trabajar durante muchos años para llegar al piso veintisiete pero basta en treinta segundos para llegar a la calle

Voz 0229 51:23 la película fue un gran éxito en Rusia los soviéticos veían en ella una crítica al modo de vida capitalista y quisieron agasajar al director con un homenaje en Berlín Este Wilder fui invitado a decir algunas palabras

Voz 14 51:34 pero la historia que cuenta en el apartamento analizar

Voz 60 51:37 podría pasar en todas las partes en Londres en país y sólo hay una gira en el mundo donde una cosa así nunca podría asusta tener en Moscú

Voz 0229 51:48 todos aplaudieron entusiasmados pero el director continúa

Voz 60 51:53 a Jack Lemmon le habría sido imposible prestar ahí su apartamento ya que tendría que compartir la vivienda con otras familias

Voz 0229 52:10 el apartamento logró diez nominaciones al Oscar destacando en casi todas las categorías

Voz 40 52:14 el trabajo de equipo eso es lo que cuenta en esta organización

Voz 62 52:17 todos para uno y uno para todos al final ganó

Voz 0229 52:19 cinco premios entre ellos el de Mejor Película Mejor Director y Mejor Guión fue la última película en blanco y negro en ganar el Oscar al mejor filme en el siglo XX y la última hasta el premio de dos mil once ya que la lista de Schindler no cuenta al no ser por completo en blanco y negro uno de los cinco oscars del apartamento fue para sus diseñadores Artis

Voz 40 52:40 yo trabajo en el piso diecinueve en el departamento de pólizas sección de

Voz 63 52:44 la contabilidad de primas mesa ochocientos sesenta y uno en Caracas

Voz 40 52:47 eso rige un horario diferente para que los dieciséis ascensores puedan trasladar a los treinta y un mil doscientos cincuenta y nueve empleados sin embotellamientos

Voz 0229 52:54 para crear esa oficina en la que parece que hay cientos de mesas con empleados el decorador Alexander tras tener utilizó la perspectiva la zona más cercana a la Cámara la ocupaban mesas grandes confirmó durante exaltos detrás de ellos los extras eran cada vez más bajos y las mesas más pequeñas en las mesas del fondo se sentaban enanos y niños y una vez más no podemos resistir Nosa destacar el final de la película

Voz 40 53:17 no pudimos terminar la partida de cartas en esta tierra

Voz 0229 53:20 como le ocurrió en Con faldas y a lo loco el director no decidió el final hasta minutos antes de rodarla final mítico mostrado en plano único es difícil de explicar con palabras pero que resulta uno de los más emblemáticos de la historia del cine

Voz 18 53:34 tienda la quiero señorita cubre tres

Voz 40 53:40 ahí me oye señorita y Keystone locamente enamorado de usted

Voz 6 53:45 no diga más eh

Voz 0544 53:49 en mil novecientos sesenta y ocho el dramaturgo Neil Simon adaptó el guión a un musical de Broadway que se tituló Promises Promises no es que fuera un hito en la historia de los musicales pero lo estaba mal y la música era de Burt Bacharach por cierto ese musical salió una de sus canciones más conocidas ya sabéis

Voz 2 54:26 ah

Voz 11 54:29 hasta la semana que viene amigos

Voz 0229 54:40 qué les vamos y lo hacemos con esta música sesenta latín Chaves Fox compuso para la película Barbarella que dirigió Rotger Bardem protagonizó la que por entonces era su esposa Jane Fonda y paséis un feliz domingo seguir disfrutando de las vacaciones de Semana Santa volvemos a encontrar de aquí en siete días un saludo para todos

