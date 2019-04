Lluis Flaquer: "Me da que Coutinho no calculó las consecuencias de su gesto"

Voz 0995 00:00 bien abrimos sea timo de sanedrín con Jordi Martí hola Jordi Álvaro Marcos López hola Marcos

Voz 1424 00:05 qué tal muy buenas noches antes Iturralde

Voz 0995 00:07 a ver tengo un par de cuestiones para Tin preguntas fáciles para la Sociedad uno hay fuera de juego de Gdeim vele en el dos a uno de Alba

Voz 1 00:16 a ver eso es una interferencia en un contrario que lo que tiene que hacer es el bar decirle al árbitro que vaya porque es el árbitro que tiene que decidirse es interferencia ya lo explicó la interferir Ello se refiere generalmente tienes que poner una distancia cuando interfiere realmente interfiere cuando no ve el balón e Rulli sin el balón y el jugador se aparta para que no le pegue es interferencia en un contrario siempre se va a pitar Asisa interferencias y el jugador siguen velé estaría dentro del área pequeña siempre hay interferencia siempre este caso en este caso no está dentro del área pequeña por eso en este caso ya es para algunos Le puede parecer interferencia para otros no si te fijas Ruini protesta ni hace nada yo creo que hay una imagen de de detrás del balón desde que sale porque no lover que es mi pregunta es el barrio en el que le tiene que decir porque aquí el que está decidiendo que no hay interferencias el bar y en cambio el bar sólo puede decidir si es fuera de juego o no en una cosa objetiva esta es subjetiva yo creo que él cree Hernández Hernández cree que como hay mucha distancia de dónde está Luis no perdón de melé a dónde está el portero que no por eso es porque he visto imágenes que ponen en la misma ponen la de en comparación con la del Real Madrid con la de Modric ahí estaba mucho más cerca no pero dónde está Modric en dentro del área pequeña y aquí está fuera del área pequeña la clave es como con las manos la distancia La distancia pero hemos dicho lo dicho no cuesta nada el el el el bar que le diga al árbitro oye mira a ver y tú decides e interferencia

Voz 0995 01:40 el Atlético de Madrid uno sobre tengo sobretodo una acción que no es demasiado habitual

Voz 1 01:46 y yo lo he visto repetida después Diego Gracia en redes sociales y demás que León toquecito parece en la primera partida expuesta en la segunda parte yo he visto la de la segunda parte Alberola Rojas a Morata en la nuca ni collejas no es nada pero sobretodo qué necesidad tiene de hacer eso al colegiado Tsipras que viene viene la historia viene desde la primera parte que ya discuten los dos Ilie agarra del brazo que le agarra del brazo Alberola a Morata ya hayas enfado sólo el gasto la primera parte ya ya ya viene enfadado en la segunda parte con el balón en juego siguió triunfado va por él con el balón en juego estamos hablando de la primera parte era con el balón parado está con el balón en juego iba Illes toca a un poco en la nueva de

Voz 0995 02:26 sobre pierde de vista lo que está en un partido en el decía

Voz 1 02:29 un arbitro un árbitro ya tiene edad suficiente bueno unidad tiene es la autoridad dentro del campo y no puedes tener un exceso de autoridad tú no puedes dirigirte a un jugador como Si serias jugador a ver tú eres la máxima autoridad dentro del campo tú ya tienes amonestaciones tienes la amarilla tienes la roja tú es decir jugador te agarre te pegue es Kuga TDT de insulte tú ya tiene el arrojo y luego ya se sancionarán pero un árbitro no se puede rebajar a enfrentarse a un jugador a tocar a un jugador porque luego pasa esto yo creo que que que no empatizar con Ecuador que el jugador estaba muy alterado ya desde la primera parte y eso lo tienes que ver arbitra no es falta penalti a muy amarilla algo gestionarlos por arbitrar es gestionar los partidos saber llevar ese partido a buen puerto y hoy el árbitro ha pecado de de de de de no saber llevar un partido importante como es un partido una división a buen puerto le puede caer

Voz 0995 03:23 la sanción por esto

Voz 1 03:25 yo creo que le caerá pero más que nada más que nada no porque porque no por el bien del arbitraje

Voz 0995 03:34 y en el Rayo Huesca hay penalti de Etxeita Raúl de Tomás

Voz 1 03:37 sí es para mí llega tarde porque no va a haber fuese lo que decimos siempre que es que no es un error claro y manifiesto pero lo que yo te digo siempre un error para mí un error claro y manifiesto es cuando alguien ve en una televisión que lo que has pitado no es igual que lo que se en la televisión eso es un error al manifiesto no Messi para ver qué cenó es de manifiesto es para lo del codazo de Tassotti a Luis Enrique no paso ya hay cuatro árbitros Pavel eso de cuatro árbitros

Voz 0995 04:02 la Bremer el error claro y manifiesto

Voz 1 04:05 es cuando lo que ha sucedido en el campo es diferente a lo que tú ves en televisión eso es un error Davis lo demás es eh trampas al solitario trampas no mucho la lata hoy o bueno montando

Voz 0979 04:17 que es el Atlético Madrid sí ese Juan habrá pesado se junta nadie dio de la vecina con medio cojo pinta corran cabo lo que hace y luego bueno luego los bien generalmente en lo peor

Voz 0995 04:33 no nos escuchan los el Camp Nou no no ser un pero no lo hago lo peor llevo lo peor llevo es cuando están los tres grandes porque ya luego encima con Romero y compañías dieron

Voz 0458 04:42 las soy también en la isla que últimamente fracasaron

Voz 0995 04:45 Torres

Voz 0979 04:45 ha estado un poco alterados no sé por qué pero bueno

Voz 0995 04:48 Pablo Hermoso que la que es el que menos Romero Talavera a veces estaban látigo Marcos López cosa relajado hay que tomarlas

Voz 0458 04:54 asumir ese ese error

Voz 0588 04:57 relajada

Voz 0995 04:58 adiós si Torralba esa mañana aquí carros el enseguida el Sanedrín imperante sí que ha dicho Valverde con qué nos quedamos

Voz 1906 05:04 si fuese ha dicho que no le ha costado al equipo ganar contra la Real Sociedad que no lo va a negar y que en este sentido pues se ha notado que el Barça venía de la eliminatoria de

Voz 0995 05:15 Champions contra el Manchester United te escuchamos

Voz 1906 05:18 lo que dice Valverde sobre el partido después también escucharemos lo que dice sobre los pitos a Coutinho creo que en la línea de el resto de del club lo que intentes quitarle hierro a esta cuestión primero Valverde sobre el partido y reconociendo que al equipo le había costado ganar

Voz 0588 05:37 no lo voy a negar la porque ellos han estado muy bien porque es un gran equipo porque venimos de una semana en la que todo el foco o lo teníamos puesto en Esther hemos acusado pues bueno a veces el poder volver a reactivar Teo o volviera a la misma situación que que cuatro días antes os tres días antes es difícil y bueno nos ha costado pero bueno yo creo que es algo habitual uno habitual entendible cierta medida sirvió también los otros partidos los partidos de los otros equipos Champions esta semana veo que que a todos nos cuesta sobre todo más a estas alturas pero bueno hemos sacado los tres puntos caminos para darle valor a lo que estamos haciendo porque es que y eso es lo que voy a decir es que la gente da por hecho que vamos a ganar la Liga que bueno vamos a ver cuando vamos a ser campeones se venga ahora alegramos a la red

Voz 1906 06:43 luego le ganamos amosal Alavés luego

Voz 0588 06:46 esto es una broma porque sabes Alcampo y la Real viene ese planta el campo y juega bien sabe de qué va esto

Voz 1 06:54 en cada partido es complicado

Voz 0588 06:57 el Atlético de Madrid ha ganado hoy el ochenta y cinco pues bueno es que es así entonces hay que darle valor realmente a lo que se hace porque tiene una gran dificultad

Voz 1906 07:06 esfuerzo Valverde en que la gente le dé valor al título de Liga que está a punto de conseguir el Barça ICO como decía sobre el recibimiento del Camp Nou a Coutinho con esos silbidos si también parte de la grada aplaudiendo al al brasileño esta disparidad de opiniones eh Valverde ha querido quitarle hierro al asunto insisto es la sensación que tengo quiere hacer todo lo todo el el club como el título de Liga está cerca la final de Copa también las semifinales de Champions el equipo está a punto de ganar títulos pues saber si esta tormenta entre comillas de Coutinho pasa lo más desapercibida posibles escuchamos a

Voz 2 07:44 volver

Voz 0588 07:45 bueno el caso de Filipe yo creo que ha sido más por el ruido que se ha montado sabes que aquí y en el gesto el otro día que se ha montado pues bueno como dar mucho que hablar todo lo que sucede en nuestro club da mucho que hablar pues seguramente hasta de una nimiedad una tontería pues a veces lo una lectura quizá un poco más amplia vamos lo veo por ahí pero damos va parecido que ha sido mínimo no yo creo que ha habido mucha gente que lo ha prohibido Felipe además se conoce el trabajo de Felipe al caso de Arturo

Voz 0995 08:22 y hablaba sobre el recibimiento Arturo Vidal que sí ha sido a los ojitos Oslo al los pisos han existido yo me he vuelto loco no no no lo escritos anexa

Voz 1906 08:30 pido a mí no me parece muy ninguna nimiedad tampoco me parecen minoritarios creo que hay caso Coutinho que si el brasileño juega bien la gente olvidará pero que a la que no lo haga digamos que la paciencia será menor que con otros jugadores lo que pasa es que queda poco para terminar la temporada hay muchos títulos en juego y eso pues se beneficia que digamos el temporal amaine de alguna manera pero vaya a mí me ha sorprendido como el Camp Nou ha recibido hoy a a Coutinho tengo la sensación que una tontería no es porque el Camp Nou habló con Griezmann y el Camp Nou hoy

Voz 1 09:05 estado que tu dices que hay caso Gudiño Jordi y caso Gudiño sí

Voz 0985 09:08 sí que lo hay porque lo que tiene que hacer Coutinho es los gestos

Voz 0995 09:12 hace ruso en el césped el no no si lo hace no lo hizo el otro día pues el tres a cero

Voz 0985 09:17 no Dame erróneos los gestos para reivindicarse los tiene que hacer en el césped y esto es ser trascendente tener continuidad en fin responder un poco a la expectativa que has generado Hinault a este desconcierto que día sí día no nos lleva a Coutinho a pesar de que en los últimos partidos ha experimentado una cierta mejora y el público está en todo su derecho de expresar su desaprobación por el gesto de Coutinho Marcos

Voz 1424 09:43 es evidente que existe es evidente que existe también es evidente que el Barça el entrenador y sus compañeros lo que tienen que hacer es minimizar que existe cada uno aquí está asumiendo su rol para mí el rol de la afición es muy importante porque la ha lanzado un mensaje no ha sido una bronca descomunal cada vez que tocaba el balón no lo he dicho estamos aquí Tour otro día tuviese ese esa reacción no esperabas que nosotros tuviéramos esta pero estamos aquí vigilantes atentos para mí ir lo contaba frac y también en el en el carrusel

Voz 0995 10:15 no no había recibido

Voz 1424 10:16 yo Coutinho en los dieciséis meses que aquí en el Barça

Voz 0995 10:20 un aviso como estamos que además sea la paciencia ha tenido lo que no con

Voz 1424 10:23 ah exacto y creo que este es el primer gran aviso que recibe Coutinho y creo que también él lo tiene que interiorizar el tiene que entender lo que ha ocurrido ir de hecho la respuesta de de ese medio que acabamos de escuchar el micrófono de Adrià lo que acabamos de escuchar consigue de Valverde va en esa dirección el aviso está dado el Camp no ha sido bastante rotundo aplausos para den velé que curiosamente ha hecho un gran partido pero aplausos le tú como el otro día después de un golazo maravilloso al al United tuviste vistes esa reacción pues te damos un pellizco siempre pellizco pero que sepas que estamos aquí muy atentos a ver lo que lo que vas haciendo en los próximos partidos

Voz 3 11:00 me da que Coutinho no calculó las consecuencias de su gesto que no le vamos a pillar no no sí sí sí que le vamos a pillar pero él pensaba que a lo mejor el Camp Nou bueno pues se quedaría ahí yo creo que que que Coutinho y no se esperaba el recibimiento que le ha dispensado de esa forma de silbidos y toda la paciencia que ha tenido el Camp Nou con Coutinho que como decía barcos hoy a sus ha sufrido la primera gran pitada no ha sido fruto del juego sino de un gesto o de una pataleta por definir lo mejor toda la paciente que tenía hasta ahora el Camp Nou con él me parece que

Voz 0985 11:33 que sea reservado quedan cero decir

Voz 3 11:35 a partir de ahora no empieza a jugar bien el Camp no creo que lo va a dejar pasar todo por culpa es responsabilidad del propio Coutinho arcas algo tiñó yo creo que lo habrá entre el público y el jugador no lo habrá a nivel de Valverde que de aquí a final de temporada necesita Coutinho y creo que le va a seguir dando oportunidades lo decían que Rosell creo que incluso la eliminatoria contra el Liverpool en alguno de los dos partidos Coutinho a ser titular ahora de base a partir del verano ya será otro cantar

Voz 0458 12:01 yo creo que Coutinho fue torpe el otro día y además Coutinho parece mentira debe saber que Elcano está harto de ver golazos harto no es no es nada no cotidiano no es nada especial ver un golazo más cuando tienes hay que que que que que te lleva quince años efectivamente quiere decir que es que tú no puedes hacer un gol imponente techo es que no lo puedes hacer fotos cero sí pero quiero decir que no abrelatas vale Jordi como si es el tercero

Voz 0995 12:31 puede que fuera el primero da igual hacerlo después

Voz 0458 12:34 hoy ha recibido hoy ha recibido la manita por la espalda de tres estamentos del club Guillermo Amor que bueno también lo Táboas es obvio después su entrenador Valverde algún compañero como Jordi Alba que ha dicho que no escuchabas los pedidos bueno eso es evidente que no es la mejor forma de afrontarlo pero me parece que que los tres estamento

Voz 0588 12:52 lo lo defienden pero yo sí coincido con Flo aquí

Voz 0458 12:56 que si hay una personalidad que pueda afrontar con mano izquierda es este tipo de asuntos es Valverde y creo que le va a dar la bola que consideraba que tenía que darle antes del gesto a Coutinho en la eliminatoria encontrar Liverpool creo que va a buscar es espaldarazo moral para decir bueno Coutinho hay una forma recuperarle es precisamente contra su exequipo Liverpool vía iba a sacar la mejor manera ahora necesita sólo aunque yo creo que a día de hoy que le pues tú quieres que yo creo que jugar no lo tengo claro es verdad que antes Black y lo decía en Carrusel he pensado en un debate muy interesante el momento clave de la temporada para el momento claro

Voz 1906 13:34 de su su querencia al cuatro cuatro dos el hecho de que Denver ha salido

Voz 0458 13:39 la lesión pero ya demostró en la primera jugada mando un mensaje también en plan estoy bien aunque la falta un poquito explosividad lógica al se tiene que medir también lo habrán pedido no hagas el burro no sea que te vas a tener algún problema no yo creo que hay debate pero creo que Valverde es el idóneo para este tipo de conflictos entre comillas

Voz 1 13:54 la aquí de empleo Coutinho

Voz 0458 13:56 yo creo eliminatoria contra el Liverpool en esos dos partidos

Voz 3 14:00 yo creo que no sé quién va a jugar sin es uno no sé qué decisión va a llevar ya se que Valverde no le va a influir lo del la pitada eh en ningún caso recordemos que cuando a Denver hace unos meses la gran área de gente no entendía su comportamiento y pedía su cabeza Valverde optó por gestionarlo de puertas adentro y acabó arreglando recuperando jugador que parecía que perdía con Coutinho hacer lo mismo al menos insisto hasta final de temporada en verano ya se verá en función de lo que efigie o no si si llegan ofertas no lo que se hace con Cotino quién va a jugar contra el Liverpool yo creo que en algún momento Coutinho va a ser importante y creo que en uno de los dos partidos va a ser titular me da que en el de casa luego lo que pase en Anfield dependerá mucho del resultado de la ida aquí en el Camp Nou pero yo creo que se da por hecho que va a jugar de melé yo no lo tengo tan claro porque tampoco veo a día de hoy una versión de de melé que sea muy muy muy superior a la versión que estemos viendo de gótico

Voz 1 14:49 Jordi Marcos se que no quiere decir que es que ese es el tema eh

Voz 1906 14:53 que hablamos mucho de Coutinho pero desvelemos más por lo que se espera de él que por lo que realmente está haciendo más allá de dos o tres partidos puntuales porque entre lesiones hay actos de indisciplina

Voz 0995 15:08 sí pero además el he visto ahora ahora desde fuera así que la sensación de de de de buen chico porque con él

Voz 1906 15:14 la grada que que Coutinho yo creo que ese espíritu rebelde hace que entre los millennials haya haya hay muchos believer en cambio Coutinho seguido la gente ha ido bajando del barco de de de Coutinho y yo estoy confluye creo que no hay debate sobre quién va a jugar y me parece que Coutinho también tendrá su importancia

Voz 0458 15:35 pero es que ese debate lo tiene Valverde me parece que

Voz 1424 15:38 que es de Si algo ha demostrado al verde en estos dos años es que no no no pierde jugadores en el camino al contrario va recuperando jugadores el mismo caso de Arturo Vidal el mismo caso de velé que hace seis meses era un caso absolutamente perdido ya porque era polémico lo lo sentó en la grada el día del Betis creo no sé cuándo ni cómo pero evidente que Coutinho va a tener un papel importante igual lo tiene más importante en Anfield sea el el Barça va a tener que jugar esta eliminatoria con dos jugadores que son leyendas de Liverpool moderno como es el caso de Luis Suárez el propio Coutinho jugadores que tienen un peso y una influencia en la afición del Liverpool muy importante por eso estoy convencido que Valverde va de lo que ha ocurrido hoy como pasó en su momento con los cuatro goles aquellos del Villarreal no sé si recordáis que Valverde dijo dice esto nos va a venir muy bien pues creo que esto que ha pasado Gutiña también le va a venir muy bien a Valverde e incluso al propio Coutinho para entender dónde está el camino correcto para recuperar la confianza que ahora está un poco quebrada con un cierto sector de la FIA

Voz 0985 16:41 a mí este Coutinho cabizbajo tristón y de Estado semi depresivo me desconcierta mucho creo que de poco que vaya cogiendo la forma hoy también la hemos visto cosas interesantes en la segunda parte y por poco que asuma su papel de amplitud de ensanchar de ser profundo y jugar de extremo creo que al Barcelona le conviene mucho más estas virtudes que te acabo de decir que no esté juego taciturno del señor contigo

Voz 0995 17:06 eh habrá tiempo para debatir acerca esa eliminatoria que es absolutamente brutal si va a jugar consumido Sergi Roberto Arturo Arturo Vidal porque parece que sigue sin convencer del todo de hecho Marcos en no seas qué te aparecido hoy también la actuación de Arthur igual él lo negará quizás lo más negativo lo más positivo la inglés que siempre cumple

Voz 1424 17:24 sí fundamentalmente porque porque

Voz 0995 17:27 el chico que acaba de llegar en su primer año al Barça

Voz 1424 17:30 la posición de central del Barça en una posición Marie maldita donde centrales reputado hicimos de de gran trayectoria internacional aquí pasó Couto aquí pasó ya me estoy veinte años atrás pero que quiero Chigrisqui por poner un ejemplo que tenía un gran talento defensivo no acaba de adaptarse este chico ha venido tiene a su lado a Piqué que se ha convertido en es su profesor de Erasmus ha aprendido la lección de manera extraordinaria y creo que ha sido Valverde ha dicho también en la conferencia de prensa que el gol premia la actitud de la inglés la actitud defensiva la actitud ofensiva porque estamos hablando de un defensa que a conectar

Voz 0995 18:08 todo de maravilla sí pero como sucede con Varane que juega mejor cuando está

Voz 1424 18:12 evidentemente el ingeniero menguando están Piqué evidentemente evidentemente es decir en el caso de Villarreal cuando juego con un Tití no funcionó especialmente la primera parte donde sufrió mucho pero creo que Piqué agradece mucho tener un tipo tan discreto tan eficaz tan solvente tan sigiloso

Voz 3 18:30 Irán disciplinado y tan tan ordenado

Voz 1424 18:32 creo que eso lo agradece muchísimo Piqué pero muchísimo evidentemente lo agradece el equipo porque sino recuerdo mal creo que era así que el que lo ha dicho este gol de Juan es el primero que recibe el Barça en los últimos cinco partidos

Voz 0995 18:45 después del día del Villarreal llevaba cuatro sin encajar un gol el Barça este es el primero que recibe en cinco partidos y cuando crees que va a ser campeón al Barça este sábado es lo suyo no contra el campeón porque yo creo que esa campeón este miércoles fíjate Dani

Voz 0458 19:01 después de la Madrid Valencia coincidió con Marcos cualquier día es bueno para campeonato están bonito yo creo yo creo es que lo reflexiona si yo sí creo sí creo lo que dice Valverde y esto lo digo porque él después estamos mucho de cachondeo en Carrusel y tal pero creo mucho lo que sea valor de que no le concedemos la suficiente importancia que tiene a los a los campeonatos de Liga

Voz 0995 19:23 igual es que otros equipos no le conceden tanta importancia la Liga como el Barça lo que parece que con el freno de medio esa para ganar la Liga

Voz 1424 19:31 pero si la Liga con el freno de mano no llegas a primera vuelta tiene muy como dice Dani tiene mucho

Voz 0995 19:37 hemos otros equipos no sólo toman tan en serio los ya sabes yo creo que lo que los que van con la liga son los que están por detrás del Barça ha puesto la directa pero una cosa ha puesto tanto la directa que le ha sobrado media Liga para ganar

Voz 3 19:51 en El Cairo con el freno de mano igual es el que está

Voz 0995 19:53 la Diego

Voz 0458 19:56 sólo quiero decir sólo quiero decir una cosa que es que yo en mi en mi cabeza loca futbolera de de de creo de toda la vida para mí tiene no digo un punto superior o de o de más valor no pero es le doy mucho valor a la regularidad tanto como a la explosividad en hacerlo bien en un torneo corto ya sé que el mundial es la pera por supuestísimo aceptó la Champions y tal pero el tener esa capacidad para durante seis siete ocho meses

Voz 1906 20:24 tener una línea de de Curro

Voz 0458 20:26 unos hábitos una forma de trabajar una idea fue letal para a mi me parece que tiene un valor tremendo sí creo que en las últimas épocas se está restando valor porque gracias a eso que estoy ante lo digo valor estratégico de de los clubes de que alguno le dan importante en los campeonatos realmente también lo tiene también tiene mucho mucho valor y el Madrid le ha salido el asunto que lo hemos discutido suficiente de la Champions de tal entonces ganar una cosa le tiene Esquerra está la valorará otra pero yo para mí ganar la Liga es la pera la P totalmente es la pera

Voz 0985 20:59 pero una pregunta van con el freno de mano puesto os son incapaces de seguir el ritmo el Barça que para mí son cosas distintas

Voz 0995 21:07 pues sí pues igual una cosa es que su prioridad dos

Voz 0985 21:10 a la vez que prioriza la Champions deshecho la competición de Liga mi sensación no es que la hayan desechado mi sensación es que son incapaces de seguirle el ritmo al Barcelona en esta séptima

Voz 0458 21:22 igual igual hay otra cosa Jordi que también lo lo veremos ahora en la segunda época no sé qué que que considerarán que sí que ha Marcos pero igual hay entrenadores que están más destinados a tener ese trabajo de ocho meses y otros que que son mejores en la posibilidad que eso lo motivan para partidos que son muy gordos Valverde tiene mucho mérito porque es capaz de motivar al jugador sábado y domingo martes y miércoles y luego se la pega en no sé qué vale muy bien

Voz 1906 21:50 estamos hablando de la Liga

Voz 0458 21:51 eres él es muy bueno en eso hombre

Voz 0995 21:53 él es muy muy bueno y sumar

Voz 4 21:58 dentro de Roma sólo tiene uno pero todo entrenador y creo que

Voz 1906 22:03 que te va a reconocer que es más difícil lo tiene más valor ganar una Liga que la Champions porque es del trabajo diario ahora bien también es cierto que el título que te da dimensión mundial impacto económico

Voz 0995 22:16 es lo haría de la misma manera bueno la Liga la tiene en la mano el Barça desde hace mucho tiempo se valoraría en la misma medida la Liga que la Liga de Campeones en el Barça en el Barça en el Barça

Voz 1906 22:29 lo que se quiere es ganar todos los títulos lo que se exige es competir los hasta el final que es lo que creo que hay que exigirle a un equipo grande competir los hasta el final no quedar descabalgado en en diciembre de una competición en febrero de de la siguiente pero en el Barça a día de hoy he hay que reconocerlo abiertamente entre la Liga y la Champions lo que quiere el club es la Champions posiblemente porque se han ganado muchas Ligas cierto pero también es verdad que eso te lo dicen fuera de micrófono y no lo van a reconocer amorfo Navidad no no no no no que va que va que va porque el dinero lo que cuesta esta plantilla se justifica si se gana una Champions que es lo que digamos de alguna manera te hace girar el círculo virtuoso e inglesas más por patrocinadores obviamente con la Liga también pero con la Champions directamente pues ahí patrocinadores que pagan más y luego los que puedas negociar al año siguiente pues son a un precio superior y el impacto que hay mundial por ganar la Champions es cuatrocientas veces mayor que por ganar la Liga guste o no es así

Voz 0995 23:32 la cosa para para cerrar

Voz 1 23:35 el estado escuchando antes en en Carrusel a Bruno Le Pen que decía que al Ajax le han aplazado su partido y que coincide con las semifinales de la Liga de Campeones yo no sé si es algo que se pueda hacer más en ligas menores que en ligas grandes como una española pero estaba fijando que encima al Barça es mala es mala suerte son cosas que pasan hay una eliminatoria que se disputa en ocho días y otra en seis la base en la que se disputa en seis días es miércoles uno de mayo en casa contra el Liverpool después juega el sábado en Balaídos contra el Celta en cuarenta y cinco tiene que jugar el martes frente al Liverpool ya le pasa guardería claro eh para entonces seguramente el Barça sea campeón de Liga yo es que no me imagino la Liga española que eso se pueda hacer para nada que no les vendría bien al Barça que se aplazase ese partido

Voz 0458 24:18 pero yo creo que el el agente del Barça o el entorno incluso los propios jugó tres partidos a seis se conformarían con no con no pegar los todavía más claro es que a veces todavía pasa en horario de SAS por la noche se conformaría con eso es verdad por ejemplo en Italia que es que es otra de las grandes ligas por mucho que este pleno peso los partidos se pasan al viernes me lo había

Voz 3 24:39 también es verdad que al final yo creo que la que en los dos grandes equipos están acostumbrados a eso el primer año de Guardiola el Barça juega las semifinales ante el Chelsea y entre le dio una semana juega el partido ante el Chelsea cero cero va al Bernabéu ganado seis tres después se clasifica para la final de Roma Cyrus parece que al final ejemplos de equipos que tienen que afrontar ese Calendario tan tan tan tan tan tan Constantin fin tan tan contraído en tan pocos días están acostumbrados a eso área que hay detalles que se podrían cuidar vale lo decía en Carrusel la Liga que tanto maniobra con los calendarios que tanto cuida etcétera Si tú sabes que hay unos cuartos de final en el mes de abril

Voz 0995 25:13 coincides hay un Barça Atlético de Madrid no pongas en esto

Voz 3 25:16 fin de semana previo a Marcial enfrentándose porque es uno de tus grandes partidos ya lo mejor provoca ese partido no lo para afrontar con con total garantía porque tienen la Champions lo acaba de tres días

Voz 1906 25:25 en Jordi no ahora que has citado a Guardiola justo este mes de mayo Se van a cumplir diez años del triplete de Guardiola diez años después el Barça sigue optando al triplete ganó otro con Luis Enrique ha ganado ligas también con con Tito Vilanova y es decir que que eso también demuestra lo lo lo mucho que ha cambiado el club porque esta semana Adriá Albets entrevistaba Rivaldo recordaba con Cañizares la chilena en el Camp Nou

Voz 0995 25:53 tú fíjate

Voz 1906 25:56 era una plaza conseguir acabar cuartos una Liga y recuerdo perfectamente sería porque yo estaba en el Camp Nou que la gente saltó al césped celebrar que el equipo terminaba cuarto y entraba en Champions

Voz 0995 26:07 sí como lo felicitaba ya vamos como lo celebraba Joan Gaspart como cabeza

Voz 1906 26:11 sí fíjate cómo ha cambiado que después de Guardiola que muchos podían prever el apocalipsis el Barça pues ha seguido ganando Liga si no digo que diez años después

Voz 3 26:22 el Barça a día de hoy está a un partido de ganar la Copa a dos de ganar la Liga ya tres de ganar resacas

Voz 1 26:27 uno dos tres es decir seis partidos una situación que ya querrían otros equipos estar en la que está ahora mismo el Fútbol Club Barcelona he FLA aquí sí que

Voz 0995 26:37 Jordi Marcos gracias a los coches