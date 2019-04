Carrusel último tramo (20/04/2019) : Segunda Parte

Voz 1 00:00 el Deportivo ya de Nasser

Voz 1 00:07 hasta la una y media de la madrugada recuerda mañana vas a Rosell desde las tres de la tarde y hasta la una y media de la madrugada primero con Dani Garrido después Manu Carreño que vuelve no Manuel al parecer a ver si llega el avión lo primero de todo si si no te digo nada bastar negro negro como el cacao en nos escucha esta hora de la noche Paco Jémez que tenía yo ganas de charlar con él después del empate a cero hoy

Voz 0502 00:30 Anaya Vaticano frente al Huesca que dejar a su equipos en una situación muy complicada recuerda el Huesca a siete de la salvación que pueden ser ocho dependiendo de lo que ocurra mañana el Rayo llega nacido a la salvación que podrían ser seis dependiendo de lo que ocurra mañana tan sólo cinco partidos quince puntos por disputar Paco Jémez MR

Voz 0931 00:46 buenas noches qué tal buenas noches cómo estás bueno pues satisfecho

Voz 3 00:50 porque partidos como su partido más completo un con mucha ocasiona partido un poquito de acierto pues creo que teníamos que haber ganado bien pero triste porque al final bueno pues el punto lo hemos sacado doblemente es cierto

Voz 0502 01:03 cómo está el vestuario

Voz 3 01:05 no pero pero pensamos en el partido el miércoles no sabemos que nada de lo que la temporada pues no puede no puede hacer daño que mentalmente a posibles sabe que que bueno que la derrota en la victoria para nave iban a venir y que pase lo que pase este equipo lo que tiene que hacer es jugar como jugador reforzarse como lo ha hecho y que cuando se vaya poco de treinta y como una versión que creo que es el de recompensa puede tentar nosotros hemos espetado bueno sale con los tres puntos no ha podido ser hoy vuelvo a repetir creo que sólo falta cierto pero pero esa es la idea que queremos no exige no lo tiene que llegar así no llegará pues

Voz 0931 01:38 daremos muestra de que somos personas

Voz 0502 01:41 si tienes la sensación de que este punto no vale para nada quiero decir no le vale para nada el Huesca pero concreta a vosotros que estáis a cinco de la salvación que pueden ser seis dependiendo de los resultados de mañana Ike quedan quince puntos y que ahora vais a Sevilla quiere decir que que que la final era hoy parecía

Voz 3 01:57 bueno no sé si una final pero sí un partido muy importante para nosotros lo sabíamos no se que de sacar los tres puntos bueno pues la cosa iba a estar si no sacarlo pues iba a ser más complicada de hecho ahora está más complicada pero bueno vamos a seguir peleando vamos a seguir luchando para seguir enfrentando a una lo que nos toque sabemos que no tenemos dos partidos difíciles pero yo confío en mi equipo confío en que podamos tener opciones de sacar resultado Cueto que nos permitan llegar al partido pida y a partir de ahí bueno pues asumir la realidad también que en la que a él no evitó el punto de que hemos hecho méritos para ganar consideró sí que afrontar la realidad tal como viene

Voz 0502 02:31 yo escuchándote en lo que pálpitos que tú crees todavía en la salvación tus jugadores creen en la salvación

Voz 3 02:37 sí sí sí mientras haya punto no vamos a bajar logra meteremos Claris está claro que ahora tenemos que hacer una importante de ganar pero ganó el partido y ahora seguiremos huele otra cosa pero que las cosas difíciles no quiere decir que está imposible no iba a repetir jugar peleando como habitualmente creo que la línea del equipo una buena línea Nos vamos a tener opciones de poder de poder ganar lo único que vamos a tener pues en los tres partidos pues todavía con vida no que exacto con la idea que tenemos ahora

Voz 0931 03:08 sí yo eso pasa bueno copos sacar buenos resultados antes yo te te ha dado tiempo todavía a verlas

Voz 0502 03:14 seguramente las dos jugadas polémicas sobretodo el gol que anulan a Raúl de Tomás ya te digo yo que fuera por muy poco de Embarba

Voz 3 03:21 sí bueno yo no veo a ver si te acuerdas cuando hago algo si Pepe pero sobre todo

Voz 0502 03:27 es la del posible que para nosotros lo es Iturralde ha dicho que lo es de penalti de Etxeita sobre Raúl de Tomás en el minuto ochenta y tres

Voz 3 03:35 bueno pues no hay donde haberla servía que dice mucho de lo que es sexo es decir yo ya he dado mi opinión sobre Bernard

Voz 0931 03:42 pero por qué no va a verla es algo que no entendemos muy bien Paco

Voz 3 03:45 en una entrevista ver que te lo que no te lo puedo yo creo que esa jugadas tan importante hecho el otro día Bilbao el aviso fue del dos al Rayo no para mí la Egoi tendría que haber ido por lo menos la por lo menos a Belda que hay creo que es lo mínimo que se puede pedir no en una situación de esa si vosotros creéis desde que penalti que que no lo he visto todavía

Voz 0502 04:05 penalti por lo menos hay duda ante la duda

Voz 3 04:08 mínimo tienes que ir a verla es decir sino baja a verla ya empieza pieza puedes pensar cualquier cosa ya todo el mundo puede pensar cualquier cosa que es el gran problema de hecho no de que uno al equipo si se van a ver a uno pues se les realiza hacia otro pues no entonces claro si se supone que es toda una una herramienta para dar igualdad en el juego y resulta que lo que está haciendo de tomates y cuando todavía bueno entonces es que no hay por dónde cogerlo

Voz 0502 04:31 no sé si te leí mal el otro día unas declaraciones en las que decías que el fútbol era mejor sin bar no sé si quieres decir eso

Voz 3 04:36 no tenga ninguna duda y aparte que partido a partido me tanto la razón al final Una injusticia consentida vale por un billón de error de arreglo

Voz 4 04:46 pues lo has dicho alto y claro tengo dos para acabar en dijiste cuando llega hasta el Rayo Vallecano en esta última etapa que que

Voz 0502 04:55 el compromiso era se quedará el equipo en primero en segunda ahora que las cosas están poniendo complicadas tu compromiso sigue siendo el mismo

Voz 3 05:02 había me atrevería yo sólo tengo una palabra en el hija jamás la detrás y cuando he dicho que voy a hacer una cosa es la hecho equivocadamente no ha hecho firme en el Rayo lo que quedaba esta temporada sabía que podía ocurrir au au una cosa otra tengo un año más de contrato y yo tengo estoy convencido de que voy a cumplir mi año más de contrato ojalá sea coger la primera persona segunda Hadid Baura solamente para estar en este club y si el equipo baja al final hacer un buen proyecto para volver a ver

Voz 0931 05:34 y ese sigue siendo y no va a cambiar la ficción

Voz 0502 05:36 el Rayo es un aficionado que lo esté su equipo esté en Primera en Segunda o en Segunda B pero que le dirías tú a aquel que está escuchando este último tramo de Carrusel que que haya ido hoy a Vallecas que sea ya desgañitaba hoy que haya visto como el equipo lo ha tenido hoy hay pero pero que lo más normal quizás es que esa segunda división que le dirías ahora mismo

Voz 3 05:55 bueno lo lo último tuvieron sabemos no nos movemos

Voz 0931 05:58 está completo es eso es mi opinión vale vale vale vale todavía hay hay que ver

Voz 3 06:02 retos la gracia yo creo que el mejor premio a Podemos llevaron a parte del resultado es verán a mezclaban atracción en pie aplaudiendo cuando el equipo se iba sea es es el mayor orgullo que tenemos yo esta yo he dicho muchas veces la afición del Rayo aplauso fácil ello animan pero luego el partido si te tiene que exigir

Voz 5 06:19 Nos hemos regalan un aplauso yo voy a nosotros nos regaló una gran ovación

Voz 3 06:23 eso es para eso satisfactorio esos esos muestra de que la gente está comprometida de que la gente se identifica con el equipo de que la gente el resultado puede ser uno otro pero no le reprocha nada al equipo y eso al final he yo te he dicho nuestro mejor bagaje acepte nuestra afición lo mejor que tenemos hay que cuidar lo hacemos de verdad que lo intenta más allá de los resulta hoy mismo podemos hacer otra vez la gracia define que que muchísima gracia puso Cube por su ilusión por su esperanza ellos son los primeros que no van a permitir bajar los brazos absolutamente en ningún momento y es un honor y un lujo poder defender esta esta camiseta de abril de club este humilde barrio que pocas que parece sobre todo se lo merece porque porque es diferente no cuando a lo mejor en otros sitios la gente tiende a pitar aquí pues te recompensa en otra cosa que que en otros sitios cuando valor

Voz 0931 07:10 mañana vamos a ver fútbol levanta el Villarreal lo vas a dejar que mañana siempre algo es algo Mister mucha suerte hubo un abrazo

Voz 3 07:17 muy fuerte

Voz 0502 08:14 claro ya tiene doce y dieciocho once y dieciocho en Canarias hemos quedado para dentro de un ratito con Alex Corretja ya perdido Nadal seis cuatro seis dos frente a Fabio Fognini en las semis de Montecarlo resultado que escuece quedará a la vista que tiene muchas razones enseguida las analizaremos y que han sido motivo de iba en serio de queja por parte de Rafa ha dicho que ha sido supero partido en catorce años que se dice pronto por parte de diecisiete veces ganador de Grand Slam bueno hemos hablado del Barça hemos charlado con Paco Jémez enseguida también andamos un poquito en cómo está la situación del descenso pero hay cositas

Voz 0931 08:42 hablar del Atlético y del Real Madrid primero del Atlético de Madrid Pedro Fullana hola hola Álvaro muy buena victoria cero uno hoy en Eibar golazo de elevar ya hemos contado con Iturralde la situación con Alberola

Voz 0502 08:55 así con con Morata que creo que también ha hablado Simeone al respecto pero bueno el Atlético más cerca el subcampeonato

Voz 10 09:02 sí una victoria para afianzar esa segunda posición en esa lucha con el Real Madrid la verdad es que le ha costado marcar al Atlético de Madrid no ha sido hasta el minuto sesenta cuando ha llevado el partido a su terreno con el gol de Le mar sin Griezmann sin Diego Costa pero con un Morata que ha tenido dos sobre todo una ella aparte un mano a mano que ha salvado Sergio del central en última instancia con Correa que has fallado otro mano a mano quizás más claro ante Dimitrov Beach con una gran parada del portero del Eibar yo otra gran parada de la segunda parte de el meta ante un cabezazo de Godín ya hasta esa jugada colectiva con Calin y con Koke y una asistencia para Tomás le mar que no marcaba

Voz 11 09:42 desde el doblete de Getafe en el mes de septiembre

Voz 10 09:45 en la Liga y lo más sorprendente lo que citabas al varón la verdad es que no sé cómo calificarlo porque ha dicho que por ejemplo que es de los que nunca había visto algo parecido el jugador del Atlético Madrid estaban sorprendidos por Lan que lo que han visto sobre el terreno de juego con esa relación entre Alberola Rojas Morata primero cuando el árbitro ha acogido por el brazo yo a Morata en la primera parte al prestarle una jugada como incluso el al colegiado el que buscaba más al futbolista en alguna ocasión luego la tensión entre ambos que ha ido a más en la segunda parte hasta ese punto en el que el colegiado daba una pequeña colleja a Morata que ha quedado prácticamente buque abierto todo lo que queda de partido incluso llevando atención del banquillo diciéndole pero es que me ha dado una colleja el el árbitro no se lo creía a Morata bueno ha sido han visto Simeone Koke

Voz 12 10:34 es un poco enojado con esa con esa situación me recuerda un poco a mía tiempo atrás que me dieron cuatro fechas no pero bueno esperemos que esa ha sido una caricia entendida porque el árbitro sí lo hizo no no no lo sé

Voz 1006 10:45 nunca he visto yo un árbitro pero así una cosa agitada un algún jugador y no sé lo que pasa que todos somos humanos no si se comete algún error en el terreno de juego pues bueno habrá que estudiarlo no no sé si habrá que castigarlo no eso ya lo decide otras otras personas pero bueno tendrán que mirarlo y valorar lo primero que te vuelve sobre lo mismo pero me da la sensación que amoratado Un poco lo acabe el partido el colegial no al final él está caliente por por la situación en el en el terreno de juego no entonces ya no entró a valorar si hay que sancionar o no eso ya son otras personas y que tendrán que mirarlo no igual que que por ejemplo otros jugadores en el campo os equivocan contra los árbitros yo pienso que en esta ocasión el árbitro se equivocó con Álvaro no son muchas revoluciones mucha tensión entonces bueno veremos a ver qué pasa

Voz 0502 11:27 ha dicho relé que es posible que que sancionen a Alberola Rojas eh nos han narrado el partido en Carrusel Miguel Martín Talavera o la tala que da Álvaro buenas noches Pablo Pinto la Pablo muy buenas e tala como has visto tú es que no es ni ni ni colleja pero es necesario parece que tienen un pique ahí el árbitro y el jugador desde en la primera parte

Voz 1576 11:46 si no sobre todo yo creo que yo creo que tampoco hay que criminalizar Alberola Rojas yo creo que se ha equivocado yo creo que el premier consciente que se ha equivocado seguramente ha sido él y luego bueno yo creo que al final se junta lo Haro que venimos desde de lo que venimos que venimos que que Dios no consta por por tocaran un árbitro le han caído cuatro partidos un mes fuera de los terrenos de juego agarró de un brazo en un árbitro lo hicieron varios Atlético Madrid tasó señalaran a Costa y hoy lo ha hecho Alberola Rojas hizo entonces yo creo que venimos de eso que para mí es excesivo y bueno yo creo que esto Mc más que que la anécdota más que al final no la repercutido ha derivado en el en el resultado que que Álvaro su salida del partido con el el toque en el cuello de de Alberola Rojas pero bueno sí cuando cuanto menos yo creo que los árbitros también tienen que tener un aprendizaje como los jugadores yo creo que Alberola Rojas un árbitro joven todavía tiene muchas cosas que pulir y qué hacer yo creo que cuando él sea consciente de lo que ha hecho se ha equivocado no sé si el Comité técnico lo dejaré algunas semanas invitar pero bueno yo creo que más haya más allá de de anécdota tan tan tampoco yo los señalaría no

Voz 10 12:55 Fullana rescatamos algún sonido relativo al partido si por ejemplo esa lucha por la segunda posición en la que está inmerso ahora mismo el Atlético de Madrid ya no pensando practicar

Voz 11 13:04 de evidentemente en ese título

Voz 10 13:06 claro porque es prácticamente imposible prosiguen esa opción de jugar la Supercopa de España a través de la segunda posición en la Liga ICO que tiene claro que hay que luchar por ello

Voz 1006 13:14 obviamente nosotros no vamos a darnos por vencidos no en eh mientras haya opciones vamos a luchar hasta el final el fútbol es muy bonito y a veces ocurren milagros no entonces bueno vamos a intentar luchar hasta el final de que dar lo máximo a lo a lo más alto posible la tabla y bueno no puede ser el primero intentar quedar segundo no entonces aún no vamos a dejar de luchar porque este equipo nunca deja de luchar

Voz 0502 13:36 eso lo decía cuando estaba a seis puntos del Barça ahora mismo hasta nueve Pinto en este tipo de partidos deja lecturas lo digo porque los partidos del Madrid desde hace tres cuatro cinco encuentros ya no deja lecturas todo es futuro futuro futuro tú te quedas con algo de lo digo yo no

Voz 5 13:50 Bono deja una lectura positiva de un equipo que aunque la Liga hacen posible no dejan remar déjame más la certeza que que ya se sabía hace semanas pero bueno el día de hoy es matemático que el Atlético de Madrid volver a jugar una Champions iban siete consecutivas lo digo porque mañana bien pues a los gallegos Romero el más grande menos hace datos pero no

Voz 0502 14:10 ahora te vas calentando ya vas calentar no pero es compartida

Voz 5 14:12 poner que el Atlético de Madrid jugará la Champions era una gesta bueno pues van siete consecutivas habrá que poner en valor también lo que significa eso

Voz 0502 14:20 también también el presupuesto también el presupuesto del equipo era bastante menor

Voz 5 14:24 bueno pero el presupuesto el Atlético de Madrid es el tercero y dónde está el Atlético de Madrid que el segundo es decir está por encima de lo que marca su presupuesto igualmente el tercero

Voz 0931 14:31 mete en Champions

Voz 5 14:32 bueno sí pero que está cumpliendo con sus objetivos llevan siete años consecutivos con el objetivo

Voz 0931 14:38 entonces eso Halen dándoles hombres mañana mañana habrá sí que lo escuchara tranquilamente en casa

Voz 0502 14:46 no repita pitan te ha escuchado me Pinto

Voz 5 14:49 yo digo que hay alguno que en febrero ya han dejado de cumplir con los objetivos de la temporada

Voz 13 14:53 totalmente

Voz 0931 14:54 totalmente está Antón Meana hola qué tal cómo estás Álvaro bueno puedo

Voz 0502 15:00 pues nada ya está calentando un poquito a Pinto ya a Talavera de cara al sanedrín de mañana os he escuchado muy atentamente Pinto y Antón en Carrusel confidencial en la sección de moda de Carrusel deportivo Antón acerca de la situación de Mateo Kovacic y lo que quería el Atlético

Voz 0231 15:14 sí sí por la información que manejamos y como hemos contado a las cinco y diez de la tarde el Atlético de Madrid se ha puesto en contacto hace relativamente poco tiempo con el Real Madrid para preguntarle por Mateo Kovacic querían fichar al jugador croata pero el Madrid le ha dicho que no es transferible que no está en venta y que sobre todo en nuestro quieren vender a un rival directo como es el Atlético de Madrid que muchas gracias por llamar pero que la respuesta negativa así que es intención del Atlético de Madrid de fichar a Kovacic fue desactivada rápidamente por el Real Madrid porque en

Voz 1576 15:45 cuando recibieron una llamada dijeron que no está

Voz 0231 15:48 en venta y menos a un equipo tan fuerte como el Atlético

Voz 0931 15:51 el Madrid Pinto y el Real Madrid

Voz 0502 15:54 tocar jugadores del Atlético casado bueno cuando pasó fue fuera de Theo Hernández verdad pero ahora vamos ha cerrado la puerta pero bien bien cerrada

Voz 5 16:03 es la última que cristalizó sobre todo después intentó tocas así por lo que fuera ninguna salida por islas operan sobre hablar aquí sobre Griezmann ha estado también se ahí pero bueno es que volvemos a lo mismo en Madrid puede tocar y el Atlético de Madrid vamos la cláusula de Kovacic si no me equivoco en trescientos mil euros evidentemente es una cláusula ir Amorós de estos o el Real Madrid está abierto a negociar que como ha apuntado mañana en Carrusel confidencial no está abierto o no hay más tu tía y lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid pensar en otros Anton

Voz 0502 16:34 claro que que excusa pone el Madrid para para no negociar que quiere que en los planes de Zidane

Voz 0231 16:38 sí que no que no es transferible que no está previsto vender a Kovacic que encima no se lo quieren vender a un rival como el Atlético de Madrid a mí me sorprende yo creo que no sería una mala operación vender a Kovacic que yo no soy de los que ve futuro internacional pero aquí está el gran Pinto

Voz 0931 16:54 lo hizo en Inglaterra no creo que este dejando como has dicho

Voz 0231 16:57 el mejor sabor del mundo en el Chelsea pero la respuesta ha sido clara repito a mí me sorprende yo si fuera el Madrid negociaría por Kovacic el Atlético lo quiere de paga un buen dinero lo vendería pero como esto no es opinión sino información el Atlético de Madrid llamó al Madrid le pidió a la vez por el señor Mateo Kovacic y la respuesta fue cien por cien negativa que no había ninguna opción de traspasara a Kovacic al Atlético

Voz 13 17:23 de todas maneras de Talavera hablando de cláusulas Antón lo de trescientos millones de euros de de la cláusula de de Kovacic creo que habéis estado contando en Carrusel también las salas del Atlético Madrid seguramente que sean bastante bajas para lo que es el mercado no ciento veinte millones Oblak ciento veinte millones Griezmann creo que el que más es ciento cincuenta millones Koke sino corrígeme Talavera si cien millones Correa eso también es porque los jugadores lo quiere y quieren que las cláusulas sean así me parece muy bajas muy muy no es

Voz 0931 17:54 principalmente por ochenta Rodrigo apunta Marta ochenta Rodrigo

Voz 1576 17:58 sí sí no no he cincuenta tomas parte y si no recuerdo mal en definitiva yo creo que sí

Voz 13 18:06 su parte

Voz 1576 18:07 perdón que era una broma no yo creo que el Atlético de Madrid no puede competir en sueldos con con otros clubs evidentemente sus jugadores Si el proyecto

Voz 1000 18:19 los estancos el proyecto no tira para arriba para poder seguir peleando como está haciendo eses temporadas tú crees que es una cuestión de sueldos o de que igual tienen unos horizontes fuera del Atlético de Madrid mucho mayores que los de otros jugadores que puedan estará en el Barça en el Real Madrid bueno pues seguramente cincuenta cincuenta no pero yo creo que al fin

Voz 1576 18:35 tal ellos saben que tener una cláusula muy alta un contrato duradero de cinco seis temporadas y una cláusula en Aalborg inabordable pues les hace que evidentemente cuando les tengan que mejora de contrato pues se haga a cuenta gotas y seguía sin ningún tipo de prisa evidentemente esto beneficia principalmente jugadores que luego hay alguna situación en la que el club pueda quitar un contrato teniendo una cláusula accesible para otro club pues también seguramente el club en alguna situación en algún caso puntual se puede beneficiar pero evidentemente al que más beneficia que hay jugadores del Atlético de Madrid que en las últimas tres temporadas renovado hasta tres veces o mejorado su contrato hasta tres veces evidentemente al jugador de la plantilla

Voz 13 19:20 Pinto te parece muy solas del Atlético de Madrid

Voz 5 19:23 bueno no lo son el que te pones a mirar al mercado oí una aquí Griezmann ciento veinte millones de euros son baratos es la realidad el mejor jugador del mundo y uno de los dos o tres mejores porteros del mundo a un precio muy razonable el mercado lo que pasa que es que otros tomas o lo dejas un acepta el sexo o el jugador de corre el riesgo de marcharse algún tiempo en el que el futbolista con tal de temeridad Zapata de podía poner una cláusula que hiciera de cara a la galería haber auténticas burradas de cláusulas ya es jugador le daba igual mientras que llegan a pasa ahora no jugará los representantes un extremado que pelean hasta la cláusula porque saben que es otra manera de apretar un poquito más las puertas al club eh yo debería sigo aquí pero a mí la cláusula de tapones asequible para ya me quiero ir ti te quiere apretar toda una próxima renovación

Voz 13 20:10 setenta Rodrigo por cierto ochenta setenta millones de de euros bueno pues victoria del Atlético de Madrid y sobre todo eso que recordamos ahora en el último tramo de Carrusel y que nos ha contado antes tanto Antón Meana como Pablo Pinto acerca de las intenciones que tenía el Atlético de

Voz 0502 20:24 pero se ha encontrado con la puerta cerrada Pablo Pinto nada que dejar Panamá

Voz 0231 20:28 mañana lo de Griezmann a la NBA o eso no

Voz 0931 20:31 bueno lo vas a poder iba con alguien del club Talavera Fullana conciertos si es que es que

Voz 1576 20:37 al final Antoine Griezmann como bien sabe Antón Meana aunque quiera enredar

Voz 0931 20:42 imagenes eh

Voz 1576 20:44 es una es una de las imágenes de la NBA en Europa uno de los deportistas que son la imagen de de la NBA en Europa de repito como bien conoce

Voz 0231 20:53 sí amigos comunes Antón Meana

Voz 1576 20:55 Juan Griezmann por eso él estaba sancionado y bueno pues ha viajado a la NBA ver a Brooklyn sino recuerdo mal si a Nueva York

Voz 0502 21:06 yo te hablo como tú bien dices acompañado

Voz 1576 21:08 a un miembro del club porque entiendo que que se aprovechará para hacer algún tipo de de gestión de imagen también del Atlético de Madrid con con la NBA por cierto dónde va a ir este próximo verano en Nueva York el conjunto rojiblanco hacer la gira I donde en principio estará Antoine Griezmann esa Champions del verano donde hay un derbi madrileño por lo tanto yo creo que más allá de las excentricidades de este fútbol moderno en el que tengas que irte a a la otra parte del mundo para hacer este tipo de cosas pues bueno no me parece nada ni ni ni de

Voz 0931 21:40 como un any escandaloso atenuante para este escándalo no sería lo sería si hubiera sí

Voz 1576 21:45 forzado para el Tea el cumpleaños de tu hermana como hacía Neymar una tarjeta que en el caso de Griezmann ir recordando aquella jugada una contra en la que se tira al suelo para intentar cortar el balón pues no no no

Voz 0931 21:57 es decir el lastre que volverá semana Sines hubiera ido esta semana hubiera ido la otra Juan cuando tiene que volver a entrenar al Atlético de Madrid el lunes vuelve a mañana entra mañana va a ser Griezmann no mañana de mañana es de recuperación para los que han jugado lo estaría más pero ahora eh

Voz 5 22:15 para los que no juegan día

Voz 10 22:17 dientes sí que hay que decirlo los hábitos en los titular en los que Juanma de cuarenta y cinco minutos recuperan los que no que no antes

Voz 0231 22:23 entrenan

Voz 5 22:24 claro no sé si se dan mucha prisa no

Voz 13 22:27 a Griezmann

Voz 0931 22:28 no no tiene permiso si tiene permiso del club para ir de pues es evidente que no llevarlo

Voz 0231 22:33 pues yo también creo yo también creo que Neymar cuando su hermana nos escapaba por la tarde tenía permiso del club para irse es decir lo de Griezmann no se pueden permitir en un en un club que quiere ser como el Madrid como el Barça cuando Piqué ese va a negociar a Asia por la Copa Davis se le machaca cuando Gareth Bale Se va a cinco minutos de un partido o Sergio Ramos se va a ver a Yucatán de Ramos según aprueba con la selección se le machaca hoy Griezmann

Voz 0931 22:58 hay un paro de la UE pero pero es porque le gusta más

Voz 0231 23:02 Atlético de Madrid verán que es ilegal

Voz 0931 23:05 eso es una es una aclamación eso es una afirmación que dices tú que te sacar de la manga porque no gana ahí porque no quiso que tengo un minuto para soltar y luego estar dando

Voz 1576 23:15 casos distintos uno se quita de la selección porque tiene molestias al caballo el otro fuerza la tarjeta de cumpleaños Griezmann no podía jugar en el día de hoy

Voz 0931 23:25 a ver la NBA pues muy bien pero que está muy bien que está entre todos muy bien y haber pareciera todos los últimos casos

Voz 1576 23:33 pero que que yo que yo respeto que no te guste pero no puedes compararlo

Voz 0931 23:37 los casos Carmena Pinto los últimos veinte segundos no vamos a ver

Voz 5 23:40 me parece bien y para que el Atlético de Madrid ha ganado el Atlético de Madrid pierde esas fotos estaría haciendo mucho más daño

Voz 0931 23:48 en esto se debatirá mañana en el en el último tramo

Voz 0502 23:52 hay carros Rosell de aquí hablamos esto lo hemos