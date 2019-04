Carrusel último tramo (20/04/2019): Tercera parte

Voz 1403 00:00 Reus Ellis deportivo de Nasser mañana juega el Real Madrid frente al Athletic de Bilbao y Antón la rueda de prensa de Zinedine Zidane

Voz 1 00:11 vuelve a versar en torno al futuro porque el presidente yo creo que hace tiempo que ya dejó de importar en Chamartín

Voz 0231 00:16 si he tenido mucha gana de contestar ya no quiere meterse en muchos líos prefiere trabajar en la sombra como es normal y no dejar titulares en la rueda de prensa de hecho lo ha dicho cuando le han preguntado por la frase de la semana pasada hacer caja prefiere levantar el pie para que no le pongan Zidane dos puntos no sé que así que es difícil rascar titulares un par de frases la primera pregunta de la Cadena SER cuando le hemos puesto sobre la mesa el nombre de Keylor de Courtois quién es el portero del club quién es el portero del entrenador esto decía Zizou

Voz 2 00:44 no sé cuánto le de lo que publicamos los medios de comunicación pero hay un sentir general el portero decidan has Keylor Navas pero el club le va a imponer a Courtois cuando escucha o lee todo esto os en horas leído Se lo digo yo que le produce

Voz 1994 01:01 la verdad es que nada además no no voy a entrar en tu comentarios de lo que piensa el club lo que pienso yo lo que la única cosa que yo en su momento que que nosotros tenemos que estar claro y lo voy es el lo voy a hacer nada más luego tú verás lo que va a pasar

Voz 0231 01:19 a ver qué pasa es lo que dice Zinedine Zidane gravita baja

Voz 1 01:22 no tenía ganas de contestar

Voz 0231 01:24 no no tenía que contestar porque es un momento complicado para él tiene que terminar de hacer esa limpia que no lo dejaron hacer el verano pasado en una serie de jugadores que están mucho más señalados que en septiembre todos tenemos sus nombres en mente Marcelo Isco y Bale como los jugadores más importantes y algunos de los que deben salir puede que no se quieran marchar tienen contrato en vigor le han preguntado por esa posibilidad a Zinedine Zidane ya ha respondido lo siguiente

Voz 1994 01:48 no sé cómo acabar porque además eh eh los jugadores estén en todos los contratos aquí sabes pero eso por eso que tenemos que hablar en el hilo vamos a en su en su momento cuando cuando va a hacer pues a la hora de de todo eso que vamos a tener tiempo de hablar de eso puede pasar de todo

Voz 0231 02:13 puede pasar de todo mañana partido contra el Athletic de Bilbao Álvaro sin Courtois lesionado otra vez no se termina de recuperar parecía un golpe pero como le han preguntado ya Zidane ya se especula con que sea algo también mental que no esté al cien por cien con la cabeza en esto después de los últimos movimientos en la portería el guardameta belga con bajas en la defensa han operado y Puebla tarde a Odriozola de la fractura en la clavícula también está fuera Sergio Ramos en el centro del campo jugadores importantes como con vuelven hice caen por decisión técnica dos que están sentenciados y que no va a jugar en el Madrid el año que viene ni Marcos Llorente ni Dani Ceballos y luego la ausencia de Vinicio Julien aunque hoy le hemos visto en el campo entrenar sonriendo en los próximos días aparecerá ya por los onces de Zidane el brasileño que estaba genial cuando se lesionó a principios del mes de marzo

Voz 1 03:00 Zidane le quedan seis ruedas de prensa pos partido que suelen ser pocas preguntas y sólo sobre el partido cinco ruedas de prensa preparativos que en esas seguiremos preguntando acerca de lo que realmente el interés al aficionado al Real Madrid una vez que el Madrid ha dimitido de todas las peticiones que es que en verano que basa en junio qué va a pasar en julio qué jugadores van a llegar y que se mañana contamos el partido en Carrusel con Romero y Benito Meana hay con toda la banda y después lo contamos también el tramo final con Manu Carreño un abrazo Antón otro e Iván Martín Oliván Coll Alba cómo estás muy buena llega al Athletic cerca de Europa relativamente para eso necesita ganar mañana

Voz 0838 03:38 sí sí lo ha dicho Garitano m que veló de mañana una oportunidad incluso de ganar y eso es que son catorce años sin hacerlo en el Santiago Bernabéu que son ya unos cuantos años ha llegado esta misma tarde a Madrid con diecinueve jugadores convocados y con una baja más que sumar a las ya conocidas de capa Ibai Dani García la de Óscar de Marcos se abre casting para ese lateral derecho o Íñigo Lekue a Yeray Álvarez si es Yeray el elegido una inútil el central junto con Íñigo Martínez San José va a ocupar el lugar de Dani García en el centro del campo y arriba son seguro Williams Raúl García y todo apunta que va a repetir en bandas con Iker Muniain y con Córdoba parece Mikel Rico en la convocatoria enojó a partido oficial desde noviembre del año pasado en Cornellà El Prat Garitano no se fía de esta crisis del Real Madrid esta la mirada del Real Madrid hacia la próxima temporada eso sigue para tratar de aprovechar sus opciones el Athletic para seguir peleando de cara a jugar la temporada que viene competición europea

Voz 1 04:30 ahora mismo a tres de Europa séptimo Atleti cuarenta y seis puntos está a tres del Valencia gracias iban a hallará hasta mañana Alvaro buenas tardes en esa carros el Bilbao y a quién Carrusel deportivo contra la banda contaremos ese Real Madrid Athletic será a las cuatro y cuarto de la tarde antes a las dos de la tarde también en la pelea por la Liga de Campeones están tantísimo partido entre el Getafe y el Sevilla Héctor González

Voz 0231 04:48 hola qué tal muy buenas Álvaro llega el Getafe con cincuenta y un puntos a uno solo del Sevilla que le arrebató la cuarta plaza en la última jornada las principales bajas para el equipo de Bordalás Damian Suárez

Voz 1 04:59 yo libera por sanción Vitorino Antunes

Voz 0231 05:01 por lesión esa maldita lesión de rodilla que le va a tener entre seis y ocho meses apartado de los terrenos de juego en la gran duda es Dimitri full quiere que sustituiría Damián Suárez en el lateral derecho y que veremos si puede llegar porque va a ser duda hasta última hora el Sevilla espoleado por el efecto Caparrós cuatro victorias en los últimos cinco encuentros tiene la baja de Carriço por sanción por lesión las de Andrés Silva Gonyalons y la última hora muy importante la de Pablo Sarabia por una sobrecarga muscular no se entrenó ya el viernes Joyce ha confirmado que Levada

Voz 3 05:29 descanso Caparrós no quiere forzar a uno de los mejores

Voz 0231 05:32 jugadores de la temporada en el equipo hispalense en la sala de prensa hoy sobrado de una información aparecida esta semana hay que vinculaba a Bordalás con el Sevilla la próxima temporada primero lo ha hecho el implicado Bordalás y luego Caparrós técnico era el Sevilla

Voz 1 05:45 el director deportivo del equipo hispalense

Voz 0231 05:47 hasta hace un mes bueno comenta

Voz 4 05:50 totalmente falso rotundamente falso rotundamente falso yo tengo contrato un año más sí que es verdad que el Getafe ha ofrecido la posibilidad de Lear el contrato a través de mi agente yo le prohibían hablar absolutamente con nadie cuando acabe la temporada pues era el momento de hablar

Voz 0956 06:10 pues fue entrenado tengo un concepto muy alto por lo tanto no me extraña de que esté pues que se oiga de que el Sevilla puede estar no lo sabía es un club apetecible y por lo tanto todo aquel buen entrenador eso ha entrado con proyección

Voz 0231 06:27 hasta tres veces ha dicho Bordalás que es rotundamente falsa esa información publicada por el diario As

Voz 3 06:32 esos esta semana así que nada Bordalás el no

Voz 0231 06:35 el propio en la previa de ese partido mañana a las dos Getafe Sevilla se espera buen ambiente en el Coliseum lo pita Mateu Lahoz en el bar estará Martínez Munuera

Voz 1716 06:42 espectáculo asegurado cuarto gracias Héctor cuarto Sevilla cincuenta y dos quinto Getafe cincuenta y uno sexto Valencia cuarenta y nueve que juega mañana veinte cuarenta y cinco

Voz 1 06:50 en el Villamarín frente al Betis que prácticamente no se juega nada a Pedro

Voz 1716 06:53 trata hola hola buenas noches los dos equipos con Europa entre ceja y ceja pero mucho más cercano el Valencia sus objetivos tratar de ser cuarto está a tres puntos el Valencia de esa plaza mañana con un enfrentamiento directo entre los dos equipos que están por encima del Valencia Getafe Sevilla que va a hacer que el Valencia pueda beneficiarse sobretodo si el Sevilla pierde y aún más si el resultado final es un empate el Betis está a seis puntos de los puestos de Europa League que precisamente marca ahora mismo el conjunto de Marcelino García Toral que no va a poder contar ni con con dos bien ya hasta final de temporada pichichi tampoco sea recuperado para el once inicial no está tampoco chao Mel pero el guardameta titular es neto recupera sin embargo Marcelino a Rodrigo y muchos de los jugadores que descansaron ante el Villarreal en el partido de Europa League estarán en el once inicial en el Betis los dos principales quebraderos de cabeza de Quique Setién son el centrocampista William Carvalho también Sergio Canales a las nueve menos cuarto de la noche el Valencia busca la Champions y el Betis acercarse a la Europa League

Voz 1 07:58 gracias Morata una menos cuarto hace unos en Canarias no te vayas todavía dormir que te vamos a contar lo que ha pasado durante esta jornada de sábado para abajo en la zona del descenso ya contábamos ayer con Yago de Vega que era absolutamente crucial el duelo entre el Rayo Vallecano y el Huesca los dos últimos Ike quién perdiese se iba a quedar tocado casi casi de muerte bueno pues al final ha habido empate sobre José Palacio más

Voz 5 08:19 hola qué tal muy buenas hemos escuchado ya

Voz 1 08:21 da a Paco Jémez hemos charlado con él desde luego por cierto ha vuelto a ser bastante duro con el bar diciendo ante la duda tienes que ir a verla jugada sino vas a verla ya puedes pensar cualquier cosa el fútbol es mejor sin partido a partido me están dando la razón sobre todo hablando Palacio de esa acción que hemos charlado también hemos analizado es acción con con Iturralde González de Etxeita con R D T en el tramo final del partido que a mí me parece Bennati y es que no va a verla

Voz 0700 08:45 es que es increíble

Voz 5 08:47 se han la verdad de la grada y sobre todo el del palco de de Vallecas donde el presidente está ya muy harto también

Voz 6 08:54 trajes que está sufriendo el Rayo Vallecano y sobre todo de la que

Voz 5 08:58 si sale o no se revisan en el bar and han cedido hasta tres cuatro penaltis pero obviamente el que apareció aclaró que por lo menos podía haber alguna duda era de que naciente pito que puede marcar gol a continuación Pérez eh ahí me da pena lo dentales que espere de lo que es lo deje sacaré córner pero luego no que lo va a revisar la jugada nada de nada allí es un derribo claro que Xabi Etxeita era el minuto ochenta y dos ochenta imperio del partido vamos que viendo cómo estaba de los nervios ambos equipos sí eso es Alpi acababa en gol que obviamente estaba ocurriendo lo marcarán el Rayo Vallecano y así las intensidad el partido hubiera sido quise no para el Rayo llamas ya recuerdan que son muchas muchos les errores arbitrales o las apreciaciones del par encontrar del Rayo Vallecano acuérdate el pasado domingo eche fuera de juego a que pitan a Mario Suárez en el que podía ser el dos dos en San Mamés con un hombre menos el Rayo Vallecano que estábamos buscando el partido al final no lo es y acabar ganando el conjunto vasco incluso en el partido contra el Valencia en casa comienza el partido y tiene un penalti que no hay absolutamente nada que lo pita el colegio

Voz 0700 10:15 además los Reed salvar lo va no paraba

Voz 5 10:18 claro que si no hubiera sido entre los tres puntos lo poquito que hubieran volado entonces el Rayo está muy cabreado muy cabreado con el bar y ahora ya no depende sólo del bar de los arbitrajes de civismo ahora depende de lo que el Levante Villarreal que no se escape más en la tabla a seguir soñando sufriendo en lo que resta de temporada y un apunte Álvaro hoy ha visto un oportuno no amarilla Raúl Tomás la quinta se pierde el duelo contra el Sevilla no te digo que estuviera planificado pero al menos sí que dieron una manita contra su partido contra el Real Madrid porque los del Real Madrid tiene miedo y no pueden jugar con contra

Voz 7 10:59 pues os cosa que no puede jugar los dos partidos esta semana en Prince

Voz 1 11:02 Lippi

Voz 5 11:03 pero una cosa es que ya estado trabajando desde desde esta misma semana era consultar Rayo Vallecano si van a pedir antes de esa amarilla que no sé si permiso al Real Madrid o pagar una cláusula de compensación para poder tener a Raúl de Tomás claro ahora ya se hacen más necesario si no poder estar seguro en el Sánchez Pizjuán el próximo jueves a las siete de la tarde pues va a tener que pedir le faculta al Real Madrid o pagar lo que pagar para que pueda azar el domingo el día de las elecciones a las nueve menos cuarto en Vallecas porque dos partidos Raúl de Tomás es

Voz 6 11:36 los partido sin goles en el Rayo absolutamente Gracia

Voz 1 11:39 el Palacio esta mañana Rayo tiene veintiocho puntos el Huesca se queda con veintiséis a siete de la salvación que pueden ser ocho en caso de que mañana Levante y Villarreal puntual en Huesca no sé si ya se ven en Segunda División Luis Abadía sola

Voz 8 11:51 qué tal Álvaro buenas noches pues la verdad es que está pues prácticamente imposible no hay que engañarse y hay que pensar quiero ir a pues esa final en la que agarrarse algo o no lo es decir Huesca sabe que tiene que ser los carácter muchísimo punto de aquí al final sí que ya no tiene oportunidad no quedan partidos para intentar remontar se han pasado muchas cosas como decía Palacio también pues en el Huesca están un poquito hartos de algunas situaciones que ha vivido también de estaba con el bar de fallos propios el día

Voz 6 12:19 el Celta la que falla en Riga llegó en el minuto

Voz 8 12:22 noventa y cuatro que decírtelo lo hubiera cambiado eso para la sin par

Voz 1 12:27 uy está volviendo de Madrid a Huesca y ahí se entre corta un poquitín mira aprovechamos mientras tanto el que está en una situación bastante mejor de después de lo que ha pasado en estas últimas jornadas es el Real Club Celta de Vigo corbetas y Jacobo usted habla Jacobo muy buenas

Voz 9 12:41 qué tal muy buenas Álvaro en Vitoria dos a uno frente al

Voz 1 12:43 el Girona eh otra vez con gol y asistencia Iago Aspas

Voz 0841 12:47 sí sí yo creo que hay un dato que la fetal al Celta lleva treinta y cinco puntos XXXI con Yago Aspas y cuatro sin Yago Aspas el Celta en tres meses ha conseguido cuatro puntos ha vuelto esta auténtico animal y el Celta ha conseguido diez puntos de doce porque Wanda el otro día lo estaba ya paz era un partido muy importante para los dos equipos fíjate que el Girona llegaba es una racha pues muy negativa cuatro derrotas consecutivas Eusebio ratificado les sacaba dos puntos al Celta tenía una ocasión de distanciarse en la tabla por lo menos de mantener esos dos puntos de diferencia yo el Celta con ese gol de pase en la primera parte a ponía el partido más o menos encarrilado estaba muy bien Bono salvando al Girona en las ocasiones que tuvo el equipo vigués empezaba la segunda con un cambio de táctica de Eusebio

Voz 6 13:35 con ese gol de Portu con cinco minutos de

Voz 0841 13:38 y para tomar la decisión del Cerro Grande que acertó por cierto IS empate a uno abriga otro partido el gol de Buffalo en el XX y pico largos de la segunda parte pues hizo que el Celta se ve tres puntos de oro en un drama para los dos equipos

Voz 6 13:53 pues seguramente ahora el Girona

Voz 0841 13:55 se mete en el lío y es consciente de que está metido en el lío y fíjate el drama de estos duelos directos hoy hemos vivido este Celta Girona el próximo martes Álvaro Valladolid

Voz 9 14:06 bueno pues creo que los dos equipos también se va a jugar la vida

Voz 0841 14:09 desechó que es un Celta que por cierto va a tener dos salidas seguidas el próximo miércoles el Espanyol de Barcelona el próximo domingo el Leganés usado salidas de manera consecutiva que tiene el equipo de Escribá que como ha cambiado el cuento sobretodo desde que estalló

Voz 6 14:24 aguas gracias Jacobo hasta mañana

Voz 10 14:26 esta vida López hola Gus hola qué tal

Voz 1 14:29 ha cambiado la historia por completo en el Celta B

Voz 0749 14:31 cambió mucha presencia de ruta guardas esos carruseles

Voz 1 14:34 domingo por la mañana que estábamos tú yo aquí mano a mano en partido de Valladolid el de llevar más guapa que lo pasábamos sí sí desgarros yo lo sigo pasando bien contigo el tabaco Yago Aspas ve ve la luz es que el décimo cuarta el Celta aparte lo que contagia el compañero

Voz 0749 14:51 lo que somete al rival esa es la realidad de este país un antes y un después eh no lo mismo defender a un Celta con guapa en el campo que defendemos el da sin él primero que contagia el compañero lo hace mejor al compañero se siente mucho más cómodo sabe que puede depositar su toda su energía en él después de la claridad que tiene no sólo en el último pase sino la relación que tiene con el gol in para los rivales también es un incordio es un incordio tenerlo a él porque presiona porque va todos los balones porque tiene presencia en ataque porque bueno en el uno contra uno es vertical creo que el se esta es la idea más y esa es la relación que estamos viendo en cuanto a números de este Celta porque Si sí se va eh nueve punto diez punto de que llegó él

Voz 1 15:36 el al equipos mira quitando el partido del otro piensan de otro polígono que estaba sancionado diez de doce días

Voz 0749 15:42 todo se hizo la relación que tiene con el gol porque también

Voz 1 15:45 Eva una canaria perdona apunta Marta cuatro de XXXIII importantísima y te da la clave de la influencia que tiene el equipo y bienvenido sea eh yo ya he puesto doce y media este lunes sanedrín de el futbolista sus quiero oir hablar tanto a Cañizares Álvaro Benito a Kiko y a ti de de cómo está la zona del descenso porque Rayo Huesca que más yo creo que arraigo estaban a defender sería lo más normal y que más porque el Valladolid parecía muerto lo otro ya con el fallo de Joel pero by empate en Vitoria Girona tiene mala pinta

Voz 0749 16:19 el equipo Se que no da buenas sensaciones e una es el Valladolid porque no tiene gol y en esta situación de defender mucho mejor iba a ser el mejor dicho cometió dos errores garrafales el portero Yoel después la relación que tiene con algo no es buena no tiene delanteros que que se tengan e influencia de cara a puerta contraria después el Girona en Girona creo que viene haciendo partidos realmente muy grises y con poca creatividad con poco ingenio cambiando el sistema no se sabe muy bien a lo que juega no encuentra Eusebio el mensaje para el futbolista Hay hice LB a la deriva a Girona son dos equipos que vienen desde arriba hacia abajo y eso emocionalmente también es importante todo lo contrario le pasa al Villarreal que está jugando muy bien es está encontrando con el gol está defendiendo mucho mejor está mejores individualmente el equipo está siendo de abajo hacia arriba lo mismo le pasa al Celta no sólo podría guapa sino que

Voz 1 17:16 también está encontrando con buenos centrales

Voz 0749 17:19 sí defendió mucho mejor tuvo más continúa en el juego y sobre todo tiene un killer tiene aún como lo tiene el Fútbol Club Barcelona lo tiene el Celta o guapa así que tanto Girona como Valladolid también incluiría al Levante va a depender muchísimo el día de mañana que están una zona delicada

Voz 1 17:34 hasta mañana cumpla ser Comas

Voz 0749 17:36 entre y aún vamos en ese país

Voz 1 17:39 mañana el Levante español a las doce del mediodía con que no debes eh por parte del equipo granota del equipo local que es quién se la juega a José Manuel Alemán hola

Voz 7 17:47 hola qué tal muy buenas bueno la verdad es que es un partido como así ha gustado es una auténtica final no es una oportunidad la que tiene el conjunto granota por después de ocho semanas sin ganar viene en una situación muy mala el conjunto de Paco López pero se ha encontrado con que la jornada le permite tras el empate del Valladolid me roza el Rayo empataba ante el Huesca además el lamenta el Girona la pelea por la salvación pues se encuentra junto a la nota que sabe que pase lo que pase mañana va a seguir fuera de la zona roja pero si llegaran español podría alejarse a cuatro puntos además el calendario les beneficia porque va a volver a jugar el próximo miércoles como lo caso va a hacer ante el Betis hizo puntúa podría empezar a respirar pero sobre todo muy importante ganar mañana ante el Espanyol es una auténtica finalísima con el regreso de Lisboa ardía al once titular también podría volver Borja Mayoral para acompañar en ataque a José Luis Morales y en cuanto al aspecto que presenta Orriols la verdad es que es una auténtica incógnita porque aparte de las vacaciones de Semana Santa temporal que estamos sufriendo en la zona de Levante desde el pasado jueves parece que la lluvia va estar presente durante los noventa minutos de partido y eso podría restar mucha frecuencia para entonces tal para el levanten son ya demasiados oportunidades la desprecio ante la sala de espera ante el Huesca mañana español es porque merecerá seguramente estará una situación muy comprometida cuando ha tenido mucho

Voz 0700 19:04 porque es para no tener que llegar a esta situación

Voz 7 19:06 de al final de la temporada alemanas a mañana

Voz 1 19:09 estaremos en una rosa ser Sermas con Borja Cuadrado y compañía mañana seis y media de la tarde Villarreal Leganés partido fundamental también para los amarillos que están un punto por encima del descenso como llegan eh Xavi líder hola

Voz 0838 19:20 qué tal Álvaro muy buenas bueno pues prácticamente de podría repetir el mismo argumento que ha hecho alemán con el Levante porque se repite la película aunque en el caso del Villarreal bueno pues un poquito por debajo del equipo granota un Villarreal al que también le ha favorecido los resultados de la jornada arrancó esta jornada dos por encima del descenso ahora mismo está uno por encima del descenso pero sabe que ganando al Leganés que llegan a la zona Tran

Voz 0231 19:41 aquí la lejos de la zona roja de la clasifica

Voz 0838 19:44 él le consta de Europa pues acabaría la jornada con cuatro puntos de ventaja y con la tranquilidad que te daría eso pero claro hay que hacer el trabajo de un Villarreal que recuerdo viene de caer eliminado en Europa ante el Valencia eso sí con los jugadores frescos porque ante el Girona eh utilizó un equipo ante el Valencia hizo diez cambios en el equipo titular así que los que ganaron en Girona en principio van a repetir película vamos a ver si también con mismo resultado ante el Leganés recuerdo que son baja Bruno oponer hay Miguelón tres que no está mal teniendo en cuenta el carrusel de bajas que venía arrastrando el equipo en las últimas semanas como decía también alemán se prevea

Voz 1 20:17 en la cerámica teniendo en cuenta

Voz 0838 20:20 son vacaciones vamos saber al público cómo responde pero por si acaso el Villarreal ha regalado dos entradas a los socios y además chubasqueros es decir no hay excusa puede llover o no puede llover pero la gente tiene que estar con el equipo porque esas una nueva final para el submarino amarillo mañana a partir de las seis y media

Voz 1 20:35 Levante chubasquero dotado un abrazo Xavi

Voz 10 20:38 hasta luego tendremos una pausa hablando de chubascos

Voz 1 20:40 los que hoy se igual ese deberían de haber puesto los jugadores de la Juve celebrando ahí con champán agua hay de todo el título conseguido hoy en Italia el octavo seguido de hecho de eso hablamos enseguida después de la pausa con Alberto Cerruti con Bruno de este es el último tramo de Carrusel aquí en la SER

Voz 1 23:17 porque cuenta esos dos escuetos de el la época de Inn Motion hace ya unos cuantos años una de la madrugada doce en Canarias Hebrón alemán no la Bruno

Voz 0301 23:26 hola Álvaro qué tal bueno Victoria a la Juventus

Voz 1 23:28 es que podría haber sido campeón hace unas cuantas jornadas octavo scudetto seguido que yo no sé si es algo que bueno sí estoy seguro es algo que no va muy bien de la Liga italiana iguales y de la Juve pero mal de la italiana

Voz 0301 23:39 sí sobre todo yo creo que hay equipos como Nápoles como Roma que teniendo en cuenta su historia en el caso de Nápoles que no tienen ningún Maradona ni similar desde lo que ha tenido en su historia en esos ochenta magníficos yo creo que hay equipos que está más o menos en el nivel en el que tienen que que dar pero está viviendo la la Juve ya no son lo que es el mejor siendo una época en la que el Milan y el Inter están muy por debajo de lo que estábamos acostumbrados sobre todo igual te diría casi en el caso de Milán y lo está aprovechando para vamos a ganar prácticamente incontestable yo he hecho el repasó los un tipo se título jugado en Italia desde que en la en la Juve empezó con ese ciclo ganador de dos mil doce en en concreto se han disputado hasta el momento veintitrés

Voz 0700 24:30 de títulos a nivel local en Italia Cotán

Voz 0301 24:33 no claro

Voz 0700 24:36 esos veintitrés dieciséis han sido Palacio bueno él era

Voz 1 24:39 pero en Italia al verdad

Voz 0700 24:44 hola buenas noches celebrado

Voz 1 24:47 a lo grande este título como ya se sabía que lo iba a ganar la Juventus de Turín es que Leo que ha estado estuvieron diez minutos sobre el campo los jugadores de la Juve celebrándolo

Voz 7 24:56 sí al once en en Praga tuvo a nivel oficiales pero la verdad es que más del título que surge con porque octavo título conseguido nada Dimitar

Voz 6 25:06 más de cinco títulos seguidos

Voz 7 25:09 más allá de se ha hablado de la eliminación en la Champions o sea que han sido un día muy particular porque todo dos han hablado de la eliminación de las derrote con el Ajax el propio Cristiano Ronaldo ha dicho palabras importantísima ha dicho que se quedara al mil por siempre en la Juventus el próximo año que no se puede ganar siempre eso son palabras de Gaga de parte de cristianos no se puede ganar siempre las dicho que no es fácil ganar la Champions que el próximo año será un año paga un nuevo desafío osea que al final todos a comenzar de propio Cristiano Ana platos del Ajax Hinault de octavos y se a eso es muy curioso así pues da la sensación

Voz 0700 25:55 de de un título que

Voz 7 25:58 que ya hemos ganado pero más el título de Kemal a la las derrotas con el Ajax que es una derrota que nadie puede olvidar

Voz 1 26:07 por lo tanto no se puede calificar de éxito la temporada de la Juventus de Turín aunque haya sido cuartofinalista de la Liga de Campeones después de lo que pasó a ganar el scudetto sí pero es que es el octavo seguida imagino que a la gente de la Juve eso no le llena no les satisface si sí

Voz 7 26:21 subraya que es un récord que nadie ha ganado ocho títulos pero la verdad es que no ha sido una temporada con éxito porque el año pasado sin Cristiano la Juventus había ganado el título la Copa Italia Supercopa italiana y ese año ganado entre comillas solamente dos entre cuatro títulos el el Scudetto la Supercopa italiana pero tampoco está finalista en la Copa Italia pero Cristiano ha venido en Turín para ganar la Champions y tampoco la Juventus ha llegado al final esto es muy caro y nadie lo podía lo podía imaginar al comienzo de la temporada

Voz 1 26:59 seguirá Cristiano seguirá Allegri ya los que hablan de la era de Cristiano es cierto que tiene treinta y cuatro años cumplirá XXXV en febrero del año que viene aunque se puede tirar jugando hasta cuándo porque siguen en plena forma pero lo cierto es que viene de una época gloriosa con el Real Madrid y al año siguiente el Real Madrid no gana nada bueno sí bueno Mundialito pero después fue un desastre los meses de febrero marzo La Juve no ha ganado la Liga de de Campeones bueno es que no llegaba a las semifinales un abrazo charro de esa manera

Voz 0700 27:28 un feliz Pascua para todos igualmente

Voz 1 27:31 también se celebra mucho y en Italia hay más allá de lo de Italia uno Roma uno Parma uno Milán uno en Inglaterra y al City que le queda complicado para evitar que ese escape el título porque me me estaba diciendo antes Héctor González entre semana juega frente al United impuro duro duro al City le queda poco más

Voz 0301 27:48 sí eh hay quiero decir que yo he hecho lo juega fuera de casa es el próximo miércoles el partido Álvaro es Manchester United Manchester City a partir de las nueve de la noche el resto del calendario es Barney fuera Lester en casa Brighton fuera Watford en casa hay que decir bien la mayoría de equipos bueno Lester tiene alguna opción de meterse séptimo que daría esa séptima plaza y acceso la previa de la Europa League Salgado en descubren que más esté jugando veremos en en esa última jornada he dicho Watson pero gozo es la verdad de la Copa hemos hecho dando el el Brighton usted qué decides en esa penúltima jornada es posible que se seguramente vaya vaya a ser así que el Barça esté jugando la permanencia pero bueno claro es que es un equipo muy inferior y así que seguramente los aficionados del Liverpool tienen las miras puestas en el partido en Old Trafford bueno se Manchester United Manchester City del ocio

Voz 0700 28:47 es por un gol a cero Un gol

Voz 0301 28:49 funden ha hecho rotaciones Guardiola llega a decir que al menos en cuanto a resultados sobre todas han entendido bien también ha sido superior al todos a mi victoria en da ahora mismo el liderato a la espera de que juegue mañana el Liverpool en el campo del Cardiff

Voz 1 29:02 mañana además el París Saint Germain puede ser campeón en Alemania Bruno a ganar el Bayern de Munich pero por poco no

Voz 0301 29:08 sí por dos voz sufriendo con un jugador más en un buen tramo del segundo tiempo porque han expulsado a Velickovic al central del Werder Bremen y al final el gol lo ha marcado Jesule un central es una jugada que en la que se incorporaba al ataque con un atendido eh con un el futbolista del Werder Bremen y acabado entrando al que la suerte para el Bayern pero bueno al final en el caso es que les saca ahora mismo cuatro puntos al segundo que se produce a Dortmund te tiene que daña en ganar mañana al Friburgo si quiere ponerle algo de picante ese tramo final de la tempore

Voz 0700 29:42 en Alemania bronce mañana un abrazo hasta mañana en Canarias estamos acabando pero que

Voz 1 29:49 digamos robar unos minutos a un buen amigo de de la Cadena Ser de la casa de Rosario del Larguero para hablar un poquito de tenis porque mañana se va a disputar la gran final en Montecarlo Masters mil de Montecarlo que da el banderazo realmente de salida para la gira europea de de tierra batida y lo va a hacer con una final que desde luego nadie pensaba hace unos cuantos días que pudiera producirse entre el serbio Dusan Ivkovic el italiano Fabio Fognini que hoy se han brindado por completo a Rafa Nadal le ha ganado por seis cuatro y seis dos Zafraj Alex Corretja All Alex muy buenas

Voz 6 30:21 qué tal buenas noches Álvaro ha sido mi peor partido

Voz 1 30:24 en catorce años ha dicho Rafa después de lo de contra Fognini que no sé si demasiado fuerte lo que ha dicho para tanto ha sido mi peor partido en catorce años

Voz 6 30:32 no lo sé uno cuando que a veces tiene una sensación que que no contó la mucho igual exteriorizar o porque bueno estás un poco caliente en el momento de todas formas para mí la lectura es muy positiva el comentario en sí sino del torneo Rafa llevaba hora día sin jugar lo que necesitas volver a coger ritmo de Esquerra esta semana podía jugar cinco partidos que es lo máximo si ha jugado cuatro el hecho de que no llegue que ganar en Montecarlo llegar a Barcelona otra vez quiso entorno también siempre te para él yo creo que es un es una buena señal que va in crescendo todo el mundo quiere siempre Gadar quién es el que mejor lo ha hecho en los últimos diez quince años entierra pero para mí no es nada alarmante esta derrota

Voz 3 31:15 eh aún así bueno el partido al final seis cuatro seis dos la derecha no le corría se montaba fácil con el revés Fognini problemas al servicio tu crees que ha sido un cúmulo de factores también el hecho de que enfrente tenía seguramente uno de los peores rivales posibles porque tú sabes perfectamente que Fognini cuando tiene el día en tierra batida irá con el tenista lo experimentado que es Fabio Fognini es que hoy les salía todo

Voz 6 31:37 y además si Fognini tiene grandes golpes ganadores tanto de derecha como de revés ha mejorado el servicio presiona con el saque tiene habilidad tiene buena se bien ya ganaba Rafael en varias ocasiones

Voz 1 31:49 pero al final tierras claro

Voz 6 31:51 al final eso hace que cuando tú sales a jugar contra él creas que lo puedes volver a hacer hiciera eso no lo puede decir todo los mundos frente a Rafa hay especial tierra italiano tiene un talento descomunal el primer día sufrió muchísimo de fíjate lo que son los comentarios hoy comer ese día dijo tengo que ganar como sea estoy pasando una época muy mala Amy ganar ahora es lo único que me importa

Voz 1 32:12 pues después gano a Zverev

Voz 6 32:13 exacto después de cinco días está en la final con la posibilidad de ganar el primer Masters mil de su carrera entonces lo que ha dicho Rafa igual el momento ha tenido mala sensación el pierdo ha sido muy positivo Le ha ganado fácil sueltas eso no le darían mucha

Voz 3 32:29 mucho y aún así lo que es la vida ya lo que nos ha mal acostumbrado Rafa que el próximo tres de junio va a cumplir treinta y tres años en dieciséis participaciones en Montecarlo sólo le han derrotado cuatro jugadores Fognini dos mil diecinueve Ferrer dos mil catorce Djokovic dos mil trece dos mil quince y Coria mil tres en el año dos mil tres que hace dieciséis años de aquella y una cosa que hoy viendo el partido me ha bueno me llama la atención es a Rafa siempre al costado cuando la bola un poquito más pesada y frío humedad además un poquito de viento sin el cuesta más les recuerdo alguna final de Roland Garros contra Djokovic también en esa situación hoy no ha llegado a llover en el durante el partido no se ha parado pero esa situación de cuando el partido no se juega con un sol radiante ya hace calor él le cuesta un poquito más parece

Voz 6 33:15 bueno su pelota Motta algo menos alta incómoda menos a sus rivales en este caso fue que revés pues se monta muy bien encima de la pelota encuentra grandes cruzado paralelo pero al final después de tantos años Álvaro Rafa ha demostrado que es capaz de adaptarse a cualquier la situación ya cualquier condición que que hay en el clima no y eso es lo que lo ha hecho tan grande por eso no sorprende tanto que Rafa sea capaz de ganar dos torneos en diferentes condiciones eso es eso es lo más sorprendente porque que hundía tuve baila pelota este pesada o que haga mucho

Voz 1 33:50 se adapta muy bien montaba pero él siempre

Voz 6 33:53 Ana eso es lo más difícil entonces ahora bueno hoy no ha sido capaz pero hacía semifinales en otras ocasiones la arrestada el resto de jugadores los más mortales a lo mejor tu podía ser top ten llegabas a Montecarlo y ese día llovía y la pelota estaba pesada Inés que tú buscar una excusa pero tú no eras capaz de sobreponerse a esa situación perdidas Rafa lo ha hecho en todos los tonos del mundo especialmente en tierra durante decenas de años entonces eso es lo más alucinante por eso es que admiramos tanto lo que hace es parece más real que pueda llegar a su rival está muy fino se encuentra a gusto que es lo que siga ganando aunque no se encuentra

Voz 3 34:32 aún así fíjate la la final de Montecarlo que es sin augura de verdad aunque ya ha habido algún que otro torneo ATP doscientos cincuenta pero el el torneo que realmente inaugura la la gira europea de de tierra batida la final enfrenta la Jobbik a Fabio Fognini Jaime recuerdo un poquitín a como cuando arranca la temporada antes de Australia esos torneos donde hay sorpresas no no sé si tienes tu esa misma sensación de nada al que en semis Djokovic en cuartos de final es ver definió aparece entre los ocho mejores Federer que no ha jugado en ese torneo no sé si tienes tu también esa misma sensación de que comienza un poquito de todo de adaptación a la tierra

Voz 6 35:04 sí un poco sí porque al final son muchos meses que los jugadores no han competido en grandes torneos en tierra batida y ahí creo que eso la injusticias del circuito en tierra batida se juegan muy dijo

Voz 3 35:16 Irán que te puedes ir a Sudamérica en febrero

Voz 6 35:18 sí pero son tornos menores entiendes sea cual final esas comparando que hay tres Masters mil que son en tierra que viene prácticamente seguidos porque ahora es es Montecarlo luego Barcelona en a pero después ya es Madrid que Roma en cambio no tiene durante el año tiene otra gira que tiene en China Timoteo lo Toronto después tienes París Bercy después tienes o sea tienes más grandes Lance pues tiene sus hetero o otro en agosto tiene Yerba quiero decir que detrás de apretar mucho entierre cuando llevas mucho tiempo sin competir pues explicabas muy bien como a principio de año los jugadores todavía no tienen grandísimo ritmo en tierra Rafa es el que mejor lo ha demostrado durante muchos años porque es nacido en tierra y especialista en tierra pero cada vez se igualan más todo y de ahí que hayan pues derrotas que a lo mejor uno puede pensar otra Djokovic no esa metió en semi eso es Pérez pierde tal Fer en ni siquiera competido por qué porque para él le compensa en Miami tener apenas cinco seis días a cuatro de descanso ponerse a preparar Montecarlo no le alcanza entonces prefiero Tomás un poquito más de tiempo y empezar en Madrid ella tengo tiempo a descansar ha tenido tiempo a entrenarse empieza en un Master mil importante como es Madrid

Voz 3 36:27 eh Se para tranquilizar a la gente aunque tu primera frase ha sido tranquilidad de cara a Barcelona Madrid Roma París que que parece que el eh claro es es que se nos vienen ahora los torneos de de de tierra porque el resto el circuito cada vez cada vez más está monopolizado por la superficie dura para Nadal sigue siendo favorito o el hombre más fuerte teóricamente lo ha demostrado en los últimos quince años

Voz 6 36:46 sí es el hombre a batir irá vuelve a decir ha perdido en semis para mí ha dado no quedaría ninguna duda o que hubiera perdido primera porque jugó contra Bautista previa roto aunque ganó seis uno pero

Voz 3 36:57 lo comentabamos Alex lo lo comentábamos en la redacción de las peores primeras rondas que le podía tocar a Rafa después de tres semanas sin competir jugar contra Bautista muy complica

Voz 6 37:05 exacto exacto pero para mí no hay que alarmarse porque es lo que te digo él ahora lo que necesitas es jugar partidos de una forma o de otra llegar a Barcelona Un poco más holgado sinceramente creo creo que no le tiene que venir mal porque al final tú sabes que es acabar en Montecarlo el domingo por la tarde llegas a Barcelona exigencia que tiene voto pues te conoce es tu casa es tu pista central cada año otra vez vuelves a ganar bueno por lo menos ahora llegará de una forma u otra tendrán vía entre medio algo más relajado que aun conociendo a Rafa aseguró que intentará pues sacar conclusiones ya lo mejor incluso dar etcétera pero ya irá algo más tranquilos y no siempre llega con la lengua fuera yo lo ha ido superando bueno pues este año ha jugado cuatro partidos el último lo ha perdido no ha tenido buenas sensaciones bueno pues no pasa nada empezar algo que jugará contra sino contra Bayern el de ayer o PIL jugadores

Voz 0700 38:01 es es viernes rachas de una rachas

Voz 6 38:04 el nuevo positiva ninguno de los dos bueno pues a jugar empezar un nuevo torneo oí a recuperar a lo mejor algo de Rico que es lo que ha faltado además te decir que Rafa está jugando tan poco ultimamente viene de estas lesiones pero cuando tú estás mucho tiempo sin jugar si en la primera semana que juegas ganas cinco seis partidos también es normal que te vuelvas a lesiones o sea que en cierta manera haber jugado cuatro partidos Cd5 negativo yo yo creo que puede llegar a ser incluso positivo que no Oscar vete ya te vuelves a cargar la exigen qué has altísimas cuando pues no está mal duras semanas hechos se has jugado bien sigues para bueno para ganar torneos que para mí lo más importante y lo que deban marca una diferencia más grande Rafa a día de hoy les ganar trece Montecarlo catorce Rodas O'Keefe fe Barcelona es más Grand Lance para Roland Garros Rafa bastar perfecto

Voz 3 38:53 ya sé que todavía quedan semanas torneos muy importantes con los que preceden Barcelona Madrid Roma Madrid Roma también bastar bastar Nova Djokovic a priori cómo lo ves cosas quiero decir me imagino nada al principal favorito pero Djokovic al fin y al cabo es el número uno del mundo le besa Djokovic con opciones de comparándolo con otros años de hacer daño a Rafa lo ves como siempre

Voz 6 39:16 bueno yo creo que Djokovic la diferencia con Rafa es que raza es nacido tierra batida las adaptaciones las va ir cogiendo Se va ir encontrando mejor y seguro que va a jugar mejor al tenis Rafa que es lo que ha hecho a lo mejor esta semana seguramente a Djokovic le va a costar al bombas porque no lleva en la sangre Juárez tierra como usted vista español pero aún así tienes semanas suficientes por eso para ellos lo que más les importa en estos momentos es sumar partidos si recuerdas el año pasado Djokovic que venía de una época dificilísima perdió en Montecarlo el primero que hizo es pedir una invitación para venir a Barcelona porque porque quería partidos es Beret que ha pasado no ha jugado todo lo bien que quería Montecarlo e invitación para jugar en Barcelona porque hay que lo que necesitan son partidos de editar ritmo entrenar está muy bien eso te da forma pero después lo que te completa lo lo que es jugar bien es ganar partidos de campeonato tú juegas una entre dos horas y media sentido muy bien está perfecto pero jugar un partido de campeonato y lo gana seis cuatro siete cinco y esos dos o más lo que busca los grandes campeones

Voz 3 40:19 hace tres para acabar dijo Toni Nadal cuando hablabas antes de de que seguramente el hecho de jugar esta semana cuatro partidos en vez de cinco hasta le vendría bien a Rafa porque viene de un periodo bastante complicado de lesiones especialmente cuando juega sobre superficie dura porque es curioso después llega la tierra batida hay muchos torneos en muy pocas semanas pero apenas se ha lesionado quiero decir yo no recuerdo que haya perdido en un Masters mil de Madrid apenas Roma apenas Roland Garros quitando a que el año donde la primera semana Se retiró eh dijo Toni Nadal en la SER y esposa de la entrevista en cinco días unos meses más tarde es un jugador lesionado que juega al tenis que después el otro día dijo Rafa que le vino Toni se disculpó y demás pero es cierto que Alex en superficie dura no aguanta prácticamente raza tiene muchas complicaciones

Voz 6 41:06 bueno a ver es que el la exigencias es mudéjar del el golpeo contra el suelo es mucho

Voz 1 41:12 quién le hace mucho daño cada vez le hace más daño Juárez superficies lo que yo veo desde fuera eh

Voz 6 41:17 bueno sí pero es lo que tiene el circuito lo que decía antes él tu vida saciedad el ochenta por ciento sobre pista dura entonces el desgaste que él tiene en en sus articulaciones como todos los demás jugadores del circuito es altísimo y hay que adaptarse en tierra si bien al golpeo igual que quizás mucho más ayer había oculto que que no ha acudido pela en una jugada que le abren la pista por la zona de revés Rafa tiran Lobo y la deja dos metros del de la red IP late aún es una extremeño estaba al otro lado al tras la esquina instituye es la repetición Raja corre directamente a la zona de su derecha esperado al lado de la izquierda en la pista pero su apoyo es que patina durante casi medio metro o metro eso en pista dura es imposible porque así casi te Variety Cité rompería es la rodilla dos pero hay situaciones en tierra cuando hacen dejadas cuando te abren pista que tú te puedes apoyaron togas y lo que es el digo partidas lo que es en pista dura se complica mucho más entonces tienes que estar más agachado la pelota bota menos que viene más rápida ya no te digo hierba es todo eso al final yo que que estoy retirado hace muchos años cuando habla un perfecto

Voz 1 42:26 todo está para entrar a vivir bueno continuaba

Voz 6 42:29 pasó bien que eso ya es mucho

Voz 0700 42:32 me duele un poco la cadera rodilla

Voz 6 42:34 pero tampoco las cervicales bajete Rafa que ha jugado Bill partidos más que yo ya una exigencia muchísimo

Voz 16 42:40 a falta es imposible que no le duela algo impuesto

Voz 6 42:42 de esos dos nombres propios

Voz 3 42:45 para para finalizar el el de Federer que que va a jugar por cierto en Madrid va a jugar en Barcelona Federer bajo en Madrid después de bastante tiempo tú le das alguna opción en esta gira europea tierra de que haga algo algo sonado igual sería llegar a unas semifinales

Voz 6 43:00 pensando que es Federer siempre a dar esa oportunidad hay esa credibilidad está claro que que en Madrid para él es un lugar que se le puede adaptar un poco mejor porque la altura pues le puede ayudar a su estilo de juego más agresivo pero llevará tiempo sin competir en tierra antes yo creo que dependerá un poco también de los rivales con Joseba contrato pero no pues jamás descartar accede del mundo porque porque Roger Federer y como ya ha demostrado miles de veces que de lo que es capaz pues con Federer siempre que contar

Voz 3 43:30 pienso plantaron en todos los sitios en todo el Madrid cuando vaya con el hashtag David Ferrer no te retires pobres entre todos le comencemos chico

Voz 1 43:37 que es que parece que no hay manera saque que que no hay vuelta atrás pero bueno vaya semana se vienen en se avecinan quiero decir con la retirada de Ferrer ahora que va a jugar en Barcelona en Madrid muy M

Voz 6 43:48 de todo eso sí muy emocionante va a hacer yo yo creo que muy merecido la forma que yo creo que la forma que está acabando David está haciendo un reconocimiento constante a su carrera su homenaje diario eh que yo le he leído entrevistas suyas en las últimas semanas meses muchas más de las que él había leído durante los últimos cinco diez años cosa que me parece incluso podría de llamarlo que injusto pero así es así es la vida ahí ya sí está hecha yo creo que él lo ha aceptado Julieta lees las entrevistas y te das cuenta que que ha llegado a un punto de estabilidad de ahí creo que se retiran en un grandísimo momento de forma pero a la vez también tienes que que para él es muy difícil mantener ese nivel durante todas las todo el torneo todas las semanas durante todo el circuito entonces treinta y siete años al final pues son muchas horas corrimiento y David lo ha dejado todo en la pista ya te digo para mí lo más bonito es que la gente ahora está a la venta quizá algo tarde yo diría que sí

Voz 0700 44:48 pero más vale tarde que nunca yo recuerdo

Voz 3 44:51 el hace unos años creo que no sé si fue Copa Davis dos mil once ocho o dos mil doce en Sevilla contra Argentina que el primer día de Ferrer bueno por la mañana que hay una chupa increíble Ferrer le ganó Del Potro en cinco sets

Voz 6 45:07 sí sí me que devolviendo de naves