Carrusel último tramo: Análisis de las victorias de Barcelona y Atlético y hablamos con Paco Jémez (20/04/2019)

Voz 0470 00:00 Carrusel deportivo Cadena SER pues aquí estamos

Voz 0995 00:03 a la mañana con el señor Álvaro Benito hola Álvaro qué tal

Voz 1 00:06 bueno todo muy bonito apareció el partido del del bar

Voz 0470 00:08 esa es al tran tran no puede otro día más en la oficina

Voz 0458 00:11 de hecho la oficina pero con eso le da para mucho

Voz 0470 00:14 le da para ganar la Liga seguramente eleve para ganar la Copa hilera como mínimo para estar a semifinales de la Liga de Campeones otros equipos ya quisieran tener ese otro día más el oficina que te en el Barça

Voz 0458 00:23 el lo primero supongo que lo compartes conmigo lo único que no debe

Voz 0470 00:26 a pasar en Vallecas empató a cero goles podía pasar

Voz 0458 00:28 no pero queel empata cero Rayo y Huesca con la necesidad que tenían es verdad que había un porrón de oportunidades pero coño que sea bien los dos

Voz 0470 00:35 absolutamente hemos quedó para dentro de un ratito con Paco Gil

Voz 0458 00:38 eh

Voz 0470 00:39 creo que ha merecido más el Huesca la segunda parte pero las ganas más claras las hacen

Voz 0458 00:42 el Rayo Vallecano llegó a los dos los veo una pinta muy mala después el típico partido del Atlético de Madrid de bueno un pelín mejor en la primera parte que el rival Petin van el gol del mar y sobretodo los tres puntos del Celta que ricos son

Voz 0470 00:52 con Iago Aspas Bretón Iago Aspas quitado el partido el otro día frente al Atlético de Madrid cuando metropolitano que no estaba por sanción desde su vuelta en aquel partido contra el Villarreal que fue increíble diez de doce

Voz 2 01:03 apuntas ha sumado el Celta de Vigo el príncipe de las bateas

Voz 0470 01:05 eso eso el Maradona del Morrazo que yo llevo escuchando ahí porosas una cada vez que voy de veraneo que barbaridad en fin saludamos a los oyentes de Carrusel deportivo en este último tramo que se va a quedar también para que un ratito Dani vamos Iturralde González Sola ido muy buenas noches digo tres preguntas para Teeth antes John el martes pero puede que lo haya el miércoles de lo vamos a explicar bien para que lo tengas claro recuerda que a falta de cinco jornadas para que acabe la Liga para el Barça el Atlético de Madrid líder el Barça setenta y siete puntos lo segundo Atlético de Madrid con sesenta y ocho el martes a las nueve y media tenemos un Alavés Barça Si gana el Barça puede ser campeón sin jugar el miércoles a las nueve y media de la noche como si el miércoles a las siete y media el Atlético de Madrid Palma en casa ante el Valencia es decir ya puede ser campeón el Barcelona este próximo miércoles sino si ganan el martes el Barça y el miércoles el Atlético de Madrid tenemos jornada interés semanal el sábado día veintisiete jornada de reflexión Dani el Barça que dependería de sí mismo para ser campeón sábado de la semana que viene cuatro cuarto Atlético de Madrid Valladolid ya las veinte cuarenta y cinco Barça Levante vamos que sólo falta poner día llora al vigésimo sexto título liguero del Barça se va a poner a sólo siete del del Real Madrid hoy los cules lo decías antes han ganado la Real Sociedad dos a uno Barça dos goles el ingle tire Alba Real Sociedad uno gol de Juanmi está en el Camp Nou Lluís Flaqué hola fracking muy buenas hola qué tal muy buenas te gusta eso de otro día más en la oficina bueno

Voz 1157 02:23 sí la había cierto contexto la debemos Savall oficina hoy bueno estaba un poco de resaca por lo del otro día por lo que puede venir entonces creo que es verdad que la oficina porque el Barça en cuanto a juego ha sido muy muy brillante pero a diferencia de otros días yo creo que ahí se puede justificar porque venía de del del subidón del Manchester del esfuerzo físico del United porque está diez días de afrontar la semifinal ante el Liverpool que va a tener también una exigencia tremenda porque la Liga que asqueroso pues todo el mundo a la grada con lo cual el equipo tiene que combatir contra él

Voz 0470 02:52 metido para que le creo que me pie Adriá Albets con protagonista de la tarea hola

Voz 3 02:56 hola Álvaro qué tal buenas noches pues sí aquí está Nelson saberlo protagonista del Barça que aparece en esta zona mixta para valorar esta victoria frente a la Real

Voz 4 03:06 sentimos bien eh queremos ganar el campeonato lo más rápido posible pero tenemos que basar partido partido preparar primero este partido contrario deportivo y ahora es ir a ganarlo y después entonces pero a pensar en el partido con Levante hay que intentar ser campeones aquí con nuestra afición

Voz 6 03:26 Patricia a ganar la Liga antes de la eliminatoria contra el Liverpool

Voz 4 03:32 bueno sería bueno porque era una competición a menos que nos tendremos que preocupar mucho porque estaría gana ya pero bueno como te he dicho es pensar partido a partido oí día pues día el Alavés y luego pues a nosotros retiro

Voz 0588 03:51 el son hemos escuchado y algunos pitos a Filipe Coutinho tú entiendes que la gente les reciba con algunos pitos por la celebración que tuvo el otro día o no lo entiendes

Voz 7 04:02 bueno yo te puedo decir que estoy cruzó con Cotino porque yo sé lo que lo que ven trabajando

Voz 1994 04:10 día pues para para mejorar es para ayudar el equipo y bueno yo creo que él ya aprobado

Voz 7 04:18 de sus capacidades Si no lo entiendo porque la gente duda de de su calidad

Voz 6 04:25 me son vemos a jugar Arturo Vidal como

Voz 8 04:28 no es la final de la Champions contagia su carácter al equipo

Voz 4 04:31 no bueno sí claro que sí un jugador con mucha con mucha garra que bueno yo creo que una saciar falta un jugador no es que nosotros no tengamos no tengamos garras claro claro que tenemos pero él es un jugador que yo creo que hace sus características más más fuerte bueno nos ayudan mucho también hay como que nos da más más ganas de seguir buscando

Voz 0588 04:57 esta es concentrarse en estos partidos de Liga teniéndolo tan cerca teniéndose eliminatoria tan importantes en finales contra el Liverpool cuesta digo porque parecía un poco centrar en el en el partido no no no no conozco no nos consta

Voz 4 05:11 centrar jugamos contra un gran equipo que que hasta que le gusta tener

Voz 0470 05:17 balón que ustedes feliz jugando

Voz 4 05:20 bueno ellos tuvieron mérito también porque son un equipo muy buena y bueno nosotros ni siempre

Voz 0588 05:26 cosas van a salir como queremos a veces tenemos que sufrir para ganar yo y fue lo que pasó

Voz 1906 05:32 en el caso de que estáis aguando eh

Voz 1 05:34 ganar la Liga se comprende quizá con reacciones como la de hoy no sea meter un gol y al minuto siguiente volvéis a anotar que encima ha marcado dos defensas en en este partido

Voz 4 05:42 bueno no es no es porque estamos a punto de ganar pero nosotros siempre como si desde el principio dicho digo que es una de las claves de que con los gays el el título de Liga bueno sí sí sí claro es importante saber al que no sé si eran bueno no se cierra un un gol he pasado unos minutos conseguimos llegar al gol y eso es importante también para para llegar

Voz 0588 06:07 traducido ahora bueno pues las palabras son a menudo al portugués contento evidentemente con esta victoria del Barça que acerca a los de Valverde al título de Liga

Voz 0470 06:16 ahora volvemos contigo podría haber si sale algún futbolista más el Barça como retiran también los futbolistas a la Real Sociedad especialmente un par de lesionado sobre el de ahí y Diego Llorente que se retiró con con molestias antes para todo aquel que se reincorpore ahora más allá de la victoria del Barça sobre la Real Sociedad por dos goles a uno que hemos contado en Carrusel deportivo antes el Atlético de Madrid ganó por cero uno al Eibar en seguida le preguntaremos Iturralde González por esa fotografía elige quisimos golpe mini colleja de Alberola Rojas a Morata por qué pues a saber el madrileño cabreado Simeone dejó recadito al respecto y en el ambiente la sensación de porqué Acosta le cayeron cuatro partidos pro sujetar con las manos en el Barça Atlético de Madrid cuando iba a enseñar dos amarillas Llera pasa esto seguramente seguramente no sea ni una cosa ni la otra no agresión y colleja no es casi nada en realidad pero no procede seguramente sea sea innecesario el gol de limar como decíamos justo en el tramo final del partido a todo esta mañana juega el Real Madrid en el enésimo partido mientras en de de la temporada ante el Athletic sin Ceballos ni Llorente por decisión técnica sin otro puñado de jugadores por lesión vuelve Cross y ahora lo que el interesará más la aficionado blanco seguramente se que va a pasar con el futuro porque el presente importa poco se ha ganado la Juve el Scudetto ya Cristiano le han preguntado si se va a quedar o no en el equipo italiano fijos lo que contestado Chambers chato cuesta más próximo a nombres cristianos

Voz 9 07:31 el mil por ciento

Voz 0470 07:34 mil por ciento Nos que Cristiano fosa volverá al Madrid pero lo ha dejado claro por cierto Carrusel confidencial esa sección de categoría de Carrusel deportivo con Bianchi Pinto ha desvelado que al Atlético le interesa Kovacic pero el Real Madrid no le veinte además la pelea para el descenso está así que has tipa sola pelea por la cuarta plaza y el descenso va a ser lo que nos va a quedar en las últimas jornadas de Liga último colista veintiséis puntos está ahora mismo a siete de la salvación décimo noveno Rayo Vallecano veintiocho a cinco de la salvación décimo octava en descenso Valladolid treinta y dos puntos a uno de la salvación está el Levante con un partido menos uno por encima de la salvación el Villarreal con un partido menos uno por encima de la salvación el Girona dos por encima de la zona roja ojito con el Girona que se ha desplomado el Celta de Vigo con Iago Aspas es el que ha surgido porque ahora mismo ya está decimocuarto con treinta y cinco puntos tres por encima de la salvación hoy el Rayo y el Huesca han empatado a cero gol bien a Lula ha anulado a respeté penalti no señalado sobre el mismo sobre Raúl de Tomás que lo era los oscenses fueron mejores en la segunda parte pero el punto no van ni a unos ni a otros si por la mañana el Celta le ganó por dos a uno al Girona goles de Aspas y bufa el para los locales iré Portu para los catalanes ya para cerrar recuerdo esta presentación que mañana tenemos fútbol femenino partido importantísimo ida de las semifinales de la Liga de Campeones entre el Bayern de Munich y el Barcelona que vaya meneo le ha metido Fabio Fognini a Rafa Nadal en Montecarlo hablando de tenis tremendo seis cuatro seis dos tanto que Nadal ha dicho que ha sido súper partido en en catorce años

Voz 10 08:54 en la en waterpolo en la Euroliga

Voz 0470 08:57 ha conseguido ganar el Sabadell es la quinta Euroliga femenina para el equipo catalán once y cuarenta y dos y cuarenta y dos en Canarias e aparte de Lluís la que ir de Adriá Albets esta previsto que Rodríguez hola así que muy buenas Álvaro muy buena enseguida nos cuentas ahora que ha dicho Ernesto Valverde también abrimos ya de sanedrín con Jordi Martí hola Jordi Álvaro Marcos López hola Marcos hola

Voz 1297 09:17 qué tal muy buenas noches antes Iturralde

Voz 0470 09:19 yo tengo un par de cuestiones para ti preocupados por fáciles e Barça dos Real Sociedad uno hay fuera de juego de de vele en el dos a uno de Alba

Voz 8 09:28 a ver eso es una interferencia en un contrario que lo que tiene que hacer es el bar decirle al árbitro que vaya porque es el árbitro que tiene que decidir seis interferencia ya lo explicó la interferir Ello se refiere generalmente tienes que poner una distancia cuando interfiere realmente interfiere cuando no ve el balón e Rulli si el balón y el jugador se aparta para que no le pegue es interferencia en un contrario siempre se va a pitar interferencias y el jugador siguen velé estaría dentro del área pequeña siempre hay interferencia siempre

Voz 0995 09:56 en este caso nos también este caso no está dentro del área pequeña por eso

Voz 8 09:59 el caso ya es para algunos Le puede parecer interferencia para otros no si te fijas Ruini protesta ni hace nada

Voz 0470 10:04 yo creo que hay una imagen desde detrás del balón desde que San

Voz 8 10:07 porque no a haber que es mi pregunta es hoy el barrio el que le tiene que decir porque aquí el que está decidiendo con interferencias el bar y en cambio el bar sólo puede decidir si es fuera de juego no en una cosa objetiva esta es subjetiva yo creo que él cree Hernández Hernández cree que como hay mucha distancia de donde están Luis no perdón de melé a donde está

Voz 0470 10:27 el portero que en el por eso que he visto para él por imagen

Voz 8 10:29 es que pone en la misma ponen la de me en comparación con la del Real Madrid con la de Modric

Voz 0470 10:34 lo más cerca no perdón de está Modric

Voz 8 10:37 en dentro del área pequeña y aquí está fuera del área pequeña la clave es como con las manos la distancia La distancia pero hemos dicho lo dicho no cuesta nada el el el el bar que le diga al árbitro oye mira a ver y tú decides e interferencia el Eibar cero Atlético de Madrid uno sobre tengo sobretodo una acción que no es demasiado habitual y yo lo he visto repetida después y democracia en redes sociales y demás que León toquecito parece en la primera partida expuesta en la segunda parte

Voz 0470 11:06 yo he visto la de la segunda parte Alberola

Voz 8 11:08 pocas a Morata en la nuca los Nico ya no es nada pero sobretodo qué necesidad tiene de hacer eso el colegiado Chipre pero es que viene viene la historia viene desde la primera parte que ya discuten los dos ideas

Voz 1576 11:19 agarra del brazo que le agarra del brazo

Voz 8 11:22 Alberola a Morata ya hayas enfado sólo el gasto la primera parte ya ya ya viene enfadado en la segunda parte con el balón en juego sigue otra enfado va porel con el balón en juego estamos hablando de la primera parte era con el balón parado está con el balón en juego iba iba y le toca a un poco en la nuca

Voz 0470 11:37 y sobre todo pierda de vista lo que está en el partido

Voz 8 11:40 es decir un arbitro un árbitro ya tiene la suficiente bueno unidad tiene es la autoridad dentro del campo y no puedes tener un exceso de autoridad tú no puedes dirigirte a un jugador como Si serias jugador a ver tú eres la máxima autoridad dentro del campo tuya tienes amonestaciones tienes la amarilla tienes la roja Tulum es decir jugador te agarre TP Goethe es Kuga TD de insulte tú ya tiene el arrojo y luego ya se sancionarán pero un árbitro no se puede rebajar a enfrentarse a un jugador a tocar a un jugador porque luego pasa esto yo creo que que que no empatizar con Ecuador que jugador estaba muy alterado ya desde la primera parte y eso lo tienes que ver arbitra no es falta penalti a muy amarilla algo

Voz 0470 12:21 gestionarlos por arbitrar es gestionar los Martín

Voz 8 12:23 saber llevar ese partido a buen puerto el árbitro ha pecado de de de de de no saber llevar un partido importante como un partido una división a buen puerto le puede caer por esto yo creo que le caerá pero más que nada más que nada no porque por qué no por el bien del arbitraje

Voz 0470 12:47 en el Rayo Huesca hay penalti de Etxeita rol de tomar

Voz 8 12:49 a mí para mí llega tarde porque no va a haber fuese lo que decimos siempre que es que no es un error claro y manifiesto pero lo que yo te digo siempre un error para mí un error claro y manifiesto es cuando alguien ve en una televisión que lo has pitado no es igual que lo que se ve la televisión eso es un error el manifiesto no Messi para ver qué cenó error de manifiesto es para lo del codazo de Tassotti a Luis Enrique no paso ya hay cuatro árbitros Pavel eso de cuatro árbitros Bremer el error claro y manifiesto es cuando lo que ha sucedido en el campo es diferente a lo que tú ves en televisión eso es un error problema David lo demás es eh tramo

Voz 0470 13:25 el solitario trampas mucho la lata hoy

Voz 8 13:28 pero bueno contando que es el Atlético de Madrid

Voz 10 13:30 sí Se Juan habrá muy pesado se juega cojo no pincha aquí hace y luego bueno luego los generalmente lo peor lo para

Voz 0995 13:44 no nos escuchan los al Camp Nou no se basa en la pero no pero lo peor que llevo

Voz 8 13:48 peor llevo es cuando están los tres grandes porque ya luego encima con Romero y compañías

Voz 0995 13:53 bueno vencieron Pardellas hoy también influye y fracasado contornos

Voz 10 13:57 a esta un poco alterados no sé por qué no pero bueno

Voz 0995 13:59 a la que la que es al que menos Romero y Talavera antes antes antes estaba al látigo Marcos López Marcos relajado

Voz 1157 14:05 que es es error

Voz 10 14:08 la San relajado

Voz 0470 14:09 adiós si Torralba esa mañana aquí carros el enseguida el Sanedrín imperante sí que ha dicho Valverde con qué nos quedamos

Voz 1906 14:16 pues se ha dicho que le ha costado al equipo ganar contra la Real Sociedad que no lo va a negar y que en este sentido pues se ha notado que el Barça venía de la eliminatoria de

Voz 0995 14:27 Champions contra el Manchester United te escuchamos

Voz 1906 14:30 lo que dice Valverde sobre el partido y después también escucharemos lo que dice sobre los pitos a a Coutinho creo que en la línea de el resto de club lo que intenten quitarle hierro a esta cuestión primero Valverde sobre el partido reconociendo que al equipo le había costado ganar

Voz 0588 14:50 más que nada porque ellos han estado muy bien por qué

Voz 11 14:56 eh son un gran equipo porque venimos de una así

Voz 0588 14:58 buena en la que todo el foco o lo teníamos puesto en Esther hemos acusado pues bueno a veces el poder volver a reactivar Teo

Voz 10 15:11 Cortés la misma situación que que cuatro días antes os tres días antes es difícil

Voz 0588 15:17 bueno nos ha costado pero bueno yo creo que es algo habitual bueno habitual

Voz 1157 15:23 entendible en cierta medida sirio también

Voz 0588 15:26 los otros partidos los partidos de nuestros equipos canjeado Champions esta semana veo que que a todos nos cuesta sobre todo más a estas alturas pero bueno hemos sacado los tres puntos caminos para darle valor a lo que estamos haciendo porque es que es lo que voy a decir es que la gente da por hecho que vamos a ganar la Liga que bueno vamos a ver cuando vamos a ser campeones se venga ahora alegramos a la red

Voz 1906 15:55 luego le ganamos al Alavés luego esto

Voz 0588 15:59 es una broma porque sabes Alcampo y la Real viene se planta el campo y juega bien sabe de qué va esto cada cada partido es complicado el Atlético de Madrid ha ganado hoy en el ochenta y cinco pues bueno es que es así entonces hay que darle valor realmente a lo que se hace porque tiene una gran dificultad

Voz 1906 16:18 a Valverde en que la gente le dé valor al título de Liga que está a punto de conseguir el Barça ICO como decía sobre el recibimiento del Camp Nou a Coutinho con esos silbidos Si también parte de la grada aplaudiendo al al brasileño esta disparidad de opiniones Valverde ha querido quitarle hierro al asunto insisto es la sensación que tengo

Voz 1157 16:37 quiere hacer todo

Voz 1906 16:38 lo todo el el club como el título de Liga está cerca la final de Copa también las semifinales de Champions el equipo está a punto de ganar títulos pues saber si esta tormenta entre comillas de Coutinho

Voz 0458 16:52 pasa lo más desapercibida posibles

Voz 1906 16:55 escuchamos a volver

Voz 0588 16:56 bueno el caso de Filipe yo creo que ha sido más por el ruido que se ha montado sabes que aquí y por el gesto el otro día que se ha montado pues bueno como dar mucho que hablar todo lo que sucede en nuestro club pues da mucho que hablar pues seguramente hasta de una nimiedad una tontería pues a veces o una lectura quizá un poco más amplia vamos lo veo por ahí pero damos va parecido que ha sido mínimo no yo creo que ha habido mucha gente que lo aplaudido Felipe además se conoce el trabajo de de Felipe al caso de Arturo

Voz 0995 17:33 aquí hablaba sobre el recibimiento Arturo Vidal que sí ha sido con los pitos Oslo los pisos han existido

Voz 0470 17:39 yo me he vuelto loco no no lo escritos han existido

Voz 1906 17:42 a mí no me paré muy ninguna nimiedad tampoco me parecen minoritarios creo que hay caso Coutinho que si el brasileño juega bien la gente olvidará pero que a la que no lo haga digamos que la paciencia será menor que con otros jugadores lo que pasa es que queda poco para terminar la temporada hay muchos títulos en juego y eso pues se beneficia que digan Nos el temporal amaine de alguna manera pero vaya a mí me ha sorprendido como el Camp Nou a rezar

Voz 0470 18:08 pero hoy a a Coutinho

Voz 1906 18:11 tengo la sensación que una tontería no es porque el Camp Nou habló con Griezmann y el Camp Nou hoy

Voz 0470 18:16 he estado a como tú dices que hay caso Gudiño Jordi caso Gutiña

Voz 1297 18:20 sí sí que lo hay porque lo que tiene que hacer Coutinho es los gestos

Voz 0995 18:24 a Ferlosio césped el no no si lo hace no lo hizo el otro día pues el tres a cero

Voz 1297 18:29 el informe erróneos los gestos para reivindicarse los tiene que hacer en el césped y esto es ser trascendente tener continuidad en fin responder un poco a la expectativa que has generado Hinault a este desconcierto que día sí día no nos lleva Coutinho a pesar de que en los últimos partidos ha experimentado una cierta mejora el público está en todo su derecho de expresar su desaprobación por el gesto de Coutinho Marcos es evidente que existe es evidente que existe y también es evidente que el Barça entrenadores excompañero que tienen que hacer es minimizar que existe cada uno aquí está asumiendo su rol para mí el rol de la afición es muy importante porque la ha lanzado un mensaje no ha sido una bronca descomunal cada vez que tocaba el balón no la he dicho estamos aquí tú lo otro día tuviese es esa reacción no esperabas que nosotros tuviéramos esta pero estamos aquí vigilantes atentos para mí ir y lo contaba frac y también en el en el carrusel no no había recibido Coutinho en los dieciséis meses que va aquí en el Barça

Voz 0470 19:32 un aviso como estamos que además sea la paciencia ha tenido lo que no conozco

Voz 1297 19:35 exacto y creo que este es el primer gran aviso que recibe Coutinho y creo que también lo tiene que interiorizar el tiene que entender lo que ha ocurrido ir de hecho la respuesta de desempleo que acabas de escuchar el micrófono de Adrià lo que acabamos de escuchar consigue de Valverde va en esa dirección el aviso está dado el Camp no ha sido bastante rotundo aplausos para den velé que curiosamente hoy

Voz 0458 19:56 es un gran partido

Voz 1297 19:59 tú como el otro día después de un golazo maravilloso al alguna tuvisteis esa reacción pues te damos un pellizco siempre pellizco pero que sepas que estamos aquí muy atentos a ver lo que lo que vas haciendo en los próximos partidos

Voz 1157 20:12 me da que Coutinho no calculó las consecuencias de su gesto que no le vamos a pillar

Voz 0995 20:20 pues sí que les vamos a pillar pero él pensaba

Voz 1157 20:22 a lo mejor el Camp Nou bueno pues se quedaría ahí

Voz 0458 20:25 decir

Voz 1157 20:25 yo creo que que que Coutinho y no se esperaba el recibimiento que le ha dispensado en forma de silbidos y toda la paciencia que ha tenido el Camp Nou con Coutinho que como decía amargos hoy a sus ha sufrido la primera gran pitada no ha sido fruto del juegos nueve un gesto o de una pataleta por definir lo mejor toda la paciencia que ha tenido hasta ahora el Camp Nou con él me parece que sea respete hoy se ha quedado en cero es decir si Coutinho a partir de ahora no empieza a jugar bien el Camp no creo que lo va a dejar pasar todo por culpa y responsabilidad del propio Coutinho hay clases Gutiña yo creo que lo habrá entre el público y el jugador no lo habrá a nivel de Valverde que de aquí a final de temporada necesita Coutinho y creo que elevada el seguir dando oportunidades lo decía en Carrusel creo que incluso la eliminatoria contra el Liverpool en alguno de los dos partidos Coutinho va a ser titular ahora en base a partir del verano ya será otro cantar

Voz 0458 21:12 bueno yo creo que Coutinho fue torpe el otro día y además Coutinho

Voz 8 21:16 parece mentira debe saber que el camino está harto de ver golazos harto no es no es nada

Voz 0458 21:23 lo cotidiano no es nada especial ver un ver un golazo más cuando tienes un Rey hay que que que que te lleva quince años efectivamente quiere decir que es que tú no puedes hacer un gol imponente sabes que no lo pueden hacer cero sí pero quiero decir que no abrelatas vale deben Jordi como si eso

Voz 0995 21:42 es el tercer bebé fuera el primero da igual

Voz 0458 21:44 es hacerlo después hoy ha recibido hoy ha recibido la manita por la espalda de tres estamentos del club Guillermo Amor que bueno también lo Táboas es obvio después su entrenador Valverde algún compañero como Jordi Alba que ha dicho que no ha escuchado a los pedido bueno eso es evidente que no es la mejor forma de afrontarlo pero me parece que que los tres estamentos

Voz 0588 22:03 lo lo defienden pero yo sí coincido con Flo aquí en qué

Voz 0458 22:08 si hay una persona que puede afrontar con mano izquierda es este tipo de asuntos es Valverde y creo que le va a dar la bola que consideraba que tenía que darle antes del gesto a Coutinho en la eliminatoria contra el Liverpool y creo que va a buscar es espaldarazo moral para decir bueno Coutinho soy una forma recuperarle es precisamente contra su exequipo Liverpool día iba a sacar la mejor manera oral necesita sólo aunque yo creo a día de hoy que bajo velé pues tú quieres que juega de melé yo creo

Voz 0995 22:37 que jugar no lo tengo claro es verdad que antes Flaqué y lo decía en Carrusel he pensado un debate muy interesante hasta el momento clave de la temporada para el momento

Voz 0458 22:46 clave su su querencia al cuatro cuatro dos el hecho de que haya salido de la lesión pero queda demostrada la primera jugada mando un mensaje también plan estoy bien aunque la falta un poquito explosividad lógica al se tiene que medir también habrán pedido no hagas el burro no saque te vas a tener un problema no yo creo que hay debate pero creo que Valverde es el idóneo para este tipo de conflictos entre comillas

Voz 0470 23:06 eh de empleo Coutinho

Voz 0458 23:08 yo creo eliminatoria contra el Liverpool sólo esos dos partidos

Voz 1157 23:12 yo creo que no sé quién va a jugar uno no se queda

Voz 0458 23:15 sí ya sé que Valverde no le va a influir

Voz 1157 23:18 lo de la pitada en ningún caso recordemos que cuando a Denver hace unos meses la gran mayoría de gente no entendía su comportamiento y pedía su cabeza Valverde optó por gestionarlo de puertas adentro y acabó arreglando recuperando jugador que parecía que perdía con Coutinho hacer lo mismo al menos insisto hasta final de temporada en verano ya se verá en función de lo que se fusionó si si llegan ofertas no lo que se hace con quién va a jugar contra el Liverpool yo creo que en algunos de va a ser importante y creo que en uno de los dos partidos va a ser titular me da que en el de casa luego lo que pase en Anfield dependerá mucho del resultado de la ida aquí en el Camp Nou pero yo creo que se da por hecho que abajo arde melé yo no lo tengo tan claro porque tampoco veo a día de hoy una versión de Denver que sea muy muy muy superior a la versión que estemos viendo de Godín

Voz 8 24:01 Jordi Marcos se que no quiere decir que es que ese es el tema eh

Voz 1906 24:04 que hablamos mucho de Coutinho pero le es más por lo que se espera de él que por lo que realmente está haciendo más allá de dos o tres partidos puntuales porque entre lesiones hay actos de

Voz 0470 24:19 disciplina sí pero además se ha visto ahora ahora desde fuera así que la sensación de de miles de de buen chico

Voz 1906 24:24 porque con más con la grada que que Coutinho yo creo que ese espíritu rebelde hace que entre los millennials haya haya hay mucho de believer en cambio Coutinho seguido la gente ha ido bajando del del barco de de de Coutinho yo estoy con Flaqué creo que no hay debate sobre quién va a jugar y me parece que Coutinho también tendrá su importancia en eliminatorias

Voz 1297 24:47 es que ese debate lo tiene Valverde y me parece que es que es de Si algo ha demostrado Valverde en estos dos años es que no no no pierde jugadores en el camino al contrario va recuperando jugadores el mismo caso de Arturo Vidal el mismo caso de velé que hace seis meses era un caso absolutamente perdido ya porque era polémico lo lo sentó en la grada el día del Betis creo no sé cuándo ni cómo pero que es evidente que Coutinho va a tener un papel importante igual lo tiene más importante en Anfield sea el el Barça va a tener que jugar esta eliminatoria con dos jugadores que son leyendas de Liverpool moderno como es el caso de Luis Suárez y del propio Coutinho jugadores que tienen un peso y una influencia en la afición del Liverpool muy importante y por eso estoy convencido que Valverde va de lo que ha ocurrido hoy como pasó en su momento con los cuatro goles aquellos del Villarreal no sé si recordáis que Valverde dijo dice esto nos va a venir muy bien pues creo que esto que ha pasado año también le va a venir muy bien a Valverde e incluso al propio Coutinho para entender dónde está el camino correcto para recuperar la confianza que ahora está un poco quebrada

Voz 0470 25:52 cierto sector de la afición a mí este

Voz 1297 25:54 el cabizbajo tristón y de Estado semi depresivo me desconcierta mucho creo que por poco que vaya cogiendo la forma hoy también la hemos visto cosas interesantes una segunda parte por poco que asuma su papel de amplitud de ensanchar de ser profundo y de jugar de extremo creo que al Barcelona le conviene mucho más estas virtudes que te acabo de decir que no esté juego taciturno del señor contigo

Voz 8 26:18 habrá tiempo para debatir acerca de esa eliminatoria que es

Voz 0470 26:21 solamente brutal si va a jugar consumido Sergi Roberto

Voz 8 26:23 a Arturo Arturo Vidal porque parece que sigue sin convencer del todo de hecho Marcos no seas qué te parece

Voz 2 26:31 doy también la actuación de Arthur igual en lo negativo quizás lo más negativo lo más positivo la inglés que siempre suma

Voz 12 26:36 sí sí fundamentalmente porque

Voz 1297 26:38 porque es el chico que caigan en su primer año al Barça la posición de central el Barça en una posición Marie maldita donde centrales reputada hicimos de de gran trayectoria internacional aquí pasó Couto aquí pasó Popescu ya me estoy yendo veinte años atrás yo quiero Chigrisqui por poner un ejemplo que tenía un gran talento defensivo no acabó de adaptarse este chico ha venido tiene a su lado a Piqué que se ha convertido en Sudán es su profesor de Erasmus ha aprendido la lección de manera extraordinaria y creo que ha sido Valverde ha dicho también en la conferencia de prensa que el gol premia la actitud de de la inglés la actitud defensiva de la actitud ofensiva porque estamos hablando de un defensa que ha conectado de maravilla público como sucede con Varane

Voz 0470 27:23 que juega mejor cuando está Ram evidentemente

Voz 1297 27:25 qué le menguando están Piqué evidentemente evidentemente es decir en el caso de Villarreal cuando juego con Tití no funcionó especialmente la primera parte donde sufrió mucho pero creo que Piqué agradece mucho tener un tipo tan discreto tan eficaz tan solvente tan sigiloso

Voz 1157 27:41 Irán disciplinado y tan tan ordenado

Voz 1297 27:44 creo que eso lo agradece muchísimo Piqué pero muchísimo evidentemente lo agradece el equipo porque sino recuerdo mal creo que era así que el que la dicho este gol de Juanmi es el primero que recibe el Barça en los últimos cinco partidos después el día del Villarreal

Voz 1906 27:58 llevaba cuatro sin encajar un gol el Barça este es el primero que recibe en cinco partes

Voz 0458 28:04 cuando crees que va a ser campeones

Voz 8 28:05 esa

Voz 0458 28:06 este sábado lo suyo no contra el Levante porque yo creo que se que esa campeona este miércoles fíjate Dani después del Atleti Madrid Valencia yo coincido con Marcos cualquier día es bueno para campeonato están bonito yo creo yo creo es que lo reflexiona si yo sí creo sí creo lo que dice Valverde y esto lo digo porque después estamos mucho de cachondeo en Carrusel

Voz 0588 28:26 no pero

Voz 0458 28:29 con mucho lo que lleva valor de que no le concedemos la suficiente importancia que tiene a los a los campeonatos de Liga

Voz 0995 28:34 o igual es que otros equipos no le conceden tanta importancia la Liga como el Barça lo que parece que con el freno de medio es hasta para ganar la Liga

Voz 1297 28:43 sí sí sí esta Liga que con el freno de mano

Voz 0470 28:46 no llegas a primera vuelta tiene muy como dices

Voz 1297 28:48 quién tiene muchísimo y otros equipos no sólo toman tan en sí

Voz 0995 28:51 serio nosotros ya sabes yo creo que los que lo que a los que van a la liga son los que están por detrás del Barça ha puesto la directa pero una cosa puesto tanto la directa que le ha sobrado media Liga para ganar

Voz 1157 29:02 pero El Cairo con el freno de mano igual es el caso

Voz 0995 29:05 esta por contra

Voz 0458 29:07 que sólo quiero decir eso lo quiero decir una cosa que es que yo en mi en mi cabeza loca futbolera de de de creo de toda la vida para mí tiene no digo un punto superior o de o de más valor no pero es le doy mucho valor a la regularidad tanto como a la explosividad en hacerlo bien en un torneo corto ya sé que el mundial es la pera por supuestísimo efecto la Champions tal

Voz 1297 29:30 P

Voz 0458 29:30 pero el tener esa capacidad para durante seis siete ocho meses

Voz 1906 29:36 tener una línea de de Curro

Voz 0458 29:38 buenos hábitos una forma de trabajar una idea de tal para a mi me parece que tiene un valor tremendo sí creo que en las últimas épocas ser está restando valor porque cree que pasa eso que estoy ante lo digo valor estrategia algo de de los clubes de que algunos le dan importantes los campeonatos y realmente también lo tiene también tiene mucho mucho valor y el Madrid le le ha salido el asunto que lo hemos discutido suficiente de la Champions de tal entonces era una cosa le tienes que restar valor a la otra pero yo para mí ganar la Liga

Voz 8 30:08 es la pera la totalmente es la pera

Voz 1297 30:11 lo una pregunta van con el freno de mano puesto os son incapaces de seguir el ritmo el Barça que para mí son los distintos eh

Voz 0995 30:19 pues sí pues igual una cosa es que tú priori posible

Voz 1297 30:22 es que priorizó la Champions deshecho la competición de Liga mi sensación no es que la hayan desechado mi sensación es que son incapaces de seguirle al ritmo al Barcelona en estas últimas

Voz 0458 30:34 igual igual hay otra cosa Jordi que también lo lo veremos ahora en la segunda época no sé qué que que considerarán que sí que he Marcos pero igual hay entrenadores que están más destinados a tener ese trabajo de ocho meses y otros que que son mejores en la explosividad lo motivan para partidos que son muy gordos Valverde tiene mucho mérito porque es capaz de motivar al jugador sábado y domingo martes y miércoles y luego se la pega en no sé qué vale muy bien pero digo ahora que estamos hablando de la Liga eres Él es muy bueno en eso hombre

Voz 0995 31:05 el es muy muy bueno y sumar yo sin nombre propio Barrancas

Voz 0458 31:09 no tengo más remedio que es muy pobre de Roma sólo tiene uno a todo entrenador creo que te vas

Voz 1906 31:15 conocer qué has más difícil lo tiene más valor ganar una Liga que la Champions porque es del trabajo diario ahora bien también es cierto que el título que te da dimensión mundial in

Voz 0470 31:27 pacto económico es lo

Voz 0995 31:29 de la misma manera bueno la Liga la tiene en la mano el Barça desde hace mucho tiempo se valoraría en la misma medida la Liga que la Liga de Campeones en el Barça en el Barça en el Barça lo que se quiere

Voz 1906 31:41 es ganar todos los títulos lo que se exige es competir los hasta el final que es lo que hay lo que hay que exigirle un equipo grande competir los hasta el final no quedar descabalgado en en diciembre de una competición en febrero de de la siguiente pero en el Barça a día de hoy hay que reconocerlo abiertamente entre la Liga y la Champions lo que quiere el club es la Champions posiblemente porque se han ganado muchas Ligas cierto pero también es verdad que eso te lo dicen fuera de micrófono y no lo van a reconocer no no no no no que va que va que va porque el dinero que cuesta esta plantilla se justifica si se gana una Champions que es lo que digamos de alguna manera ya hace girar el círculo virtuoso e inglesas más por patrocinadores obviamente con la Liga también pero con la Champions directamente pues hay patrocinadores que pagan más y luego los que puedas negociar al año siguiente pues son a un precio superior y el impacto que hay mundial por ganar la Champions es cuatrocientas veces mayor que por ganar la Liga guste o no es así

Voz 0470 32:43 hay una cosa para para cerrar

Voz 1576 32:46 en el estado escuchando

Voz 0470 32:48 se la ha Bruno Le Pen que decía que al Ajax le han aplazado su partido y que coincide con las semifinales de la Liga de Campeones yo no sé si es algo que se pueda hacer más en ligas menores que el días grandes como una española pero estaba fijando que encima al Barça es mala es mala suerte son cosas que pasan hay una eliminatoria que se disputa en ocho días y otra en seis la base en la que se disputa en seis días es miércoles uno de mayo en casa contra el Liverpool después juega el sábado en Balaídos contra el Celta de cuarenta y cinco tiene que jugar el martes frente al yo ya le pasa guardería claro para entonces seguramente el Barça sea campeón de Liga yo es que no me imagino la Liga española que eso se pueda hacer para nada que no les vendría bien al Barça que se aplazase ese partido

Voz 0458 33:29 pero yo creo que la gente del Barça o el entorno incluso los propios jugadores son tres partidos a seis se conformarían con no con no pegar los todavía más que a veces todavía pasa en horario de SAS por la noche se conformaría con eso es verdad por ejemplo en Italia que es que es otra de las grandes ligas por mucho que este pleno peso los partidos se pasan al viernes pasa lo había

Voz 1157 33:50 también es verdad que al final de oro de la que en los dos grandes equipos estarán acostumbrados a eso es decir el primer año de Guardiola el Barça juega las afiladas ante el Chelsea y entrevé dio una semana juega el partido ante el Chelsea cero cero va al Bernabéu ganado seis tres después se clasifica para la final de Roma Cyrus parece que al final ejemplos de equipos que tienen que afrontar ese que Calendario tan tan tan tan tan tan constan tan fin tan tan contraído en tan pocos días estará acostumbrados a eso área breve que hay detalles que se podrían cuidar vale lo decían Carrusel la Liga que tanto maniobra con los calendarios que tanto cuida etcétera Si tú sabes que hay unos cuartos de final en el mes de abril

Voz 0470 34:25 coinciden hay un Barça Atlético de Madrid no pongas

Voz 1157 34:27 en fin de semana previo a marciales Dinoire enfrentándose porque es uno de tus grandes partidos ya lo mejor provoca ese partido no lo para afrontar con con total garantía porque tienen la Champions abarcaban tres días

Voz 1906 34:37 en Jordi no ahora que has citado a Guardiola justo este mes de mayo Se van a cumplir diez años del triplete de Guardiola diez años después el Barça sigue optando al triplete ganó otro con Luis Enrique ha ganado ligas también con con Tito Vilanova y es decir que que eso también demuestra lo lo lo mucho que ha cambiado el club porque esta semana Adriá Albets entrevistaba a Rivaldo recordaba con Cañizares la chilena en el Camp Nou

Voz 0995 35:05 ahora fíjate era

Voz 1906 35:08 la plaza conseguirá acabar cuartos una Liga y recuerdo perfectamente sería porque yo estaba en el Camp Nou que la gente saltó al césped Lacen le

Voz 0470 35:15 es que el equipo terminaba cuarto

Voz 1906 35:18 entraba en Champions League como lo felicitaba ya

Voz 0995 35:20 vamos como lo celebraba Joan Gaspart como un loco

Voz 1906 35:23 sí fíjate cómo ha cambiado que después de Guardiola que muchos podían prever el apocalipsis el Barça pues ha seguido ganando Liga sí

Voz 1157 35:32 yo no digo que diez años después el Barça a día de hoy está a un partido de ganar la Copa a dos de ganar la Liga ya tres de ganarlo

Voz 0470 35:38 por uno dos tres es decir seis partidos una situación que ya querrían otros equipos estar en la que está ahora mismo el fútbol el Barça

Voz 10 35:47 FLA aquí sí que Jordi Marcos gracias a los coches sé si

Voz 0683 35:52 sigue por ahí cambió a puntito de la sociedad que querías contar sobre el parte médico sí de los dos futbolistas que no puede determinar el partido Ígor Zubeldia que se ha retirado con un pinchazo en el adductor derecho Diego Llorente que tampoco ha podido acabar el encuentro por unas molestias en la pantorrilla izquierda veremos cómo evolucionan estos dos jugadores de la Real y pueden llegar al partido del jueves frente al Villarreal en Anoeta abrazos Adrià esta mañana esta mañana hacemos una pausa

Voz 0470 36:17 doce y nueve once en Canarias él

Voz 0900 36:23 el Deportivo de Nasser hasta la una y media de la madrugada recuerda mañana más a Rosell desde las tres de la tarde y hasta la una y media de la madrugada primero con Dani Garrido después Manu Carreño que vuelve no Manuel al parecer a ver si llega el avión lo primero de todo

Voz 0470 36:38 si no no te acaban enamorado Gaspar negro

Voz 0900 36:41 pero como el cacao en nos escucha esta hora de la noche Paco Jémez que tenía yo ganas de charlar con él después del empate a cero hoy el

Voz 0470 36:49 ella Vaticano frente al guasa que deja a los dos equipos en una situación muy complicada recuerda el Huesca a siete de la salvación que pueden ser ocho dependiendo de lo que ocurra mañana el Rayo llega nacido a la salvación que podrían ser seis dependiendo de lo que ocurra mañana tan sólo cinco partidos quince puntos por disputar Paco Jémez MR

Voz 0953 37:05 buenas noches qué tal buenas noches cómo estás bueno pues satisfecho

Voz 14 37:09 porque por de su partido más completo en parte con mucha ocasiona partido que un poquito acierto pues creo que teníamos que haber ganado bien pero triste porque al final bueno pues el punto lo hemos sacado doblemente sí es cierto

Voz 0900 37:22 cómo está el vestuario

Voz 14 37:24 no pero pero pensamos en el partido del miércoles no sabemos que nada de lo que la temporada pues no puede no puede hacer daño pero no Carmen a posibles sabe que que bueno que la derrota la victoria van a veía iban a venir y que pase lo que pase este equipo lo que tiene que hacer es jugar como ha jugado Ivi forzaba se como lo ha hecho

Voz 15 37:42 que cuando saborear un poco su fusión

Voz 14 37:45 yo creo que es el de recompensa puede tener nosotros ha espetado con el recompensada con los puntos punto cero y vuelvo a repetir creo que sólo falta cierto pero pero esa es la idea que queremos no exige no tiene que llegar así no llegará pues veremos de que somos aquí

Voz 0900 38:00 aun así tienes la sensación de que este punto no vale para nada para nada el Huesca pero en concreto a vosotros que estáis a cinco de la salvación que pueden ser seis dependiendo de los resultados de mañana y que quedan quince puntos y que ahora vais a Sevilla quiere decir que que que la final era hoy parecía

Voz 14 38:16 bueno no sé si una final pero sí un partido muy importante para nosotros lo sabíamos no se quede sacar los tres puntos bueno pues la cosa sí iré no sacarlo pues iba ser más complicada de hecho ahora está más complicada pero bueno vamos a seguir peleando vamos a seguir luchando para a seguir enfrentando no lo que nos toque sabemos que tenemos dos partidos difíciles pero yo confío en mi equipo confío en que podamos tener opciones de sacar o cuento que nos permitan llegar al partido pida iría a partir de ahí bueno pues asumir la realidad en la que a él no evitó el punto esperaba que ha hecho méritos para Kaká ha así que afrontar la realidad tal como bien

Voz 0900 38:50 yo escuchándote en lo que palpas que tú crees todavía en la salvación tus jugadores creen en la salvación

Voz 14 38:56 sí sí sí mientras haya a punto no vamos a bajar logra meteremos Claris está claro que ahora tenemos que hacer una importante de ganar pero ganó el partido ahora si quieren aguarle otra cosa pero que las cosas es difícil no quiere decir que estoy imposible no Ibrox repetir jugar cómodo como ocho y como habitualmente que la línea del equipo una buena línea pues vamos a tener opciones de poder de poder ganar en los tres últimos partidos pues todavía con vida no que exacto con la idea que tenemos ahora

Voz 0900 39:27 yo eso pasa bueno copo sacado bueno te ha dado tiempo todavía ver las seguramente las dos jugadas polémicas sobre todo el gol que anulan a Raúl de Tomás ya te digo yo que fuera por muy poco de Embarba