'Las mamás belgas': feministas que lucharon contra el fascismo

Voz 1312 00:37 hoy les propongo hacer un viaje en el tiempo es mayo de el año mil novecientos treinta y siete y un grupo de mujeres jóvenes procedentes de Bruselas y Amberes busca la manera de luchar contra el fascismo y ayudar a la República española lo hacen viajando a nuestro país para trabajar como enfermeras voluntarias en un hospital militar de un tenista de Ontinyent en Valencia

Voz 4 00:59 cuando cuando estaban por el hospital de enfermera con su uniforme y tal pero cuando salían salía muy bien Higuera pues desde que fuera la que me por el estilo allí Radio yo tenía relación con ellas en el hospital y me en la peques

Voz 5 01:16 le llamaban

Voz 6 01:17 de tu hija ebay decidí por cierto que ella decía mira pues no ni pensarlo esta esta Chiquito no tiene que son padecer de nada porque ella esta Chiquita vale mucho y es nuestra y tal y me manejaban todos la P quien era el juguete de todos

Voz 1312 01:34 la que habla que hemos escuchado es María Rosario on Rayet la única trabajadora de aquel hospital de Ontinyent que aún vive no ha podido estar con nosotros tiene algún pequeño problemilla de salud pero ella convivió con este grupo de voluntarias a las que cariñosamente en ese pueblo llamaban las mamás belgas el responsable de rescatar la historia de estas mujeres una de tantas verdad de esas historias olvidadas de la Guerra Civil ese Sven tuits corresponsal de la radio televisión belga en España que tales ven bueno Díaz hola buenos lo he dicho bien

Voz 7 02:07 es fantástico que bonita

Voz 1312 02:10 qué bonita historia cuantos capítulos nos quedan por descubrir además que demuestran lo mejor de la condición humana no pues ven

Voz 7 02:17 si la palabra que siempre vuelve solidaridad es algo que tenemos es un una espeta o de la de la humanidad que es más bonito es la solidaridad la ayuda a la República ahí tenemos un ejemplo más de cincuenta nacionalidades gente de cincuenta nacional hallados que han venido a España para ayudar a estas mujeres es el ejemplo han dejado sus sus casas sus vidas su tranquilidad para lanzarse une en una guerra trabajando como enfermeras ninguna de ellas era enfermera lo han aprendido trabajando en Hospital Militar hicieron relaciones contactos amistades con otras y enfermeras internacionales pero también con con chicas locales enfermeros local

Voz 8 03:03 es que si es es esta historia y que quería

Voz 1312 03:06 para salvar del olvido esta historia podríamos decir es ven que nace a partir de una foto en blanco y negro de un grupo de de mujeres jóvenes o a zonas bien vestida con una expresión tranquila serena es alegre incluso alguna de ellas con una amplia sonrisa sobre todo la la que está en el centro que casi geométrico no de la de la imagen y es una foto en la plaza de Cataluña de Barcelona detrás se ve que no sé si es el hotel Colón no es el hotel Colón con la foto de Stalin y la Internacional Juvenil Comunista poner

Voz 7 03:42 sí es el primer de mayo del XXXVII IS el día del trabajador es justamente ese día que ella ellas llegan a Barcelona han intentado meses y meses de buscar una manera para para venir a España para ayudar porque para mujeres era mucho más difícil en los hombres venían en los frentes como brigadistas internacionales pero los partidos comunistas tenía algunos problemas para para encontrar algo para las mujeres entonces llevaba meses ya es el primer día entonces es para ellas es una fiesta es un momento muy importante en su historia es también un punto de cambio ahí cambia todo todavía están en paz y se ve que las a Catalunya en paz pero dos días después a veces en la misma plaza entonces para mí era un poco una ventana esta foto es una ventana

Voz 1312 04:35 muy llega tiene esta foto es una foto que esto

Voz 7 04:38 en un un archivo en Bruselas no estaba en el fondo no estaba para el público era el el despacho del director que sabía El director sabía que era una foto de que tenía algo de particular pero la que aguardaba para él tenía un bueno recorrer una buena relación con este señor estupendos hablando durante tres horas en su despacho y al final de todo esto me dice bueno te doy una foto bonita a lo mejor tú puedes hacer algo con esta entonces fue el punto de partida de la búsqueda y sobre todo el personaje el centro era luz es la Él es el personaje clave que que Sellam poco la mujer que va a traer a veinte de sus amigas y hermanas a España es un personaje clave que vamos a encontrar en el libro hasta hasta el final de su vida es un personaje con los

Voz 1312 05:31 una persona es una mujer con con luz propia

Voz 7 05:34 sí es un es un personaje es una mujer que tiene mucha presencia política muy politizada es feminista claramente feminista pero hay que ver esta mujer también en los años treinta ser feminista no era tan fácil

Voz 8 05:52 y ese es un ejemplo

Voz 7 05:54 eso también rosaría et en el documental lo que hemos hecho escuchado antes habla leía ochenta años después todavía se acuerde de este personaje de esta mujer que deja de luge un ejemplo para estas mujeres de pueblo de entonces es ver a Ci

Voz 1312 06:13 decías que muchas de ellas llegaron a aquí son casi todas de origen judío verdad venían de la Europa del Este mucha gente quizá no conoce esta parte de la historia de Europa que fue un poco cómo se gestó el huevo de la serpiente luego de del nazismo pero había mucho antisemitismo en en el este europeo después de la Revolución Rusa y de la el fin de la Primera Guerra Mundial oleadas de judíos de estos países de del Este emigran hacia Alemania hacia Francia hacia Bélgica también para instalarse allí eran judíos polacos de Rusia de de de todo se de toda esa es zona hay muchos de ellos muchas de las familias de estas enfermeras belgas eran judías pero judías ortodoxas Si alguna de ellas tuvieron un gran disgusto al ver que sus hijas se convertían en comunistas en feministas eran tan militantes no se enfrentaron incluso a su familia

Voz 7 07:13 sí era un choque de generaciones ellas eligen el comunismo

Voz 9 07:19 como si como

Voz 7 07:21 en respuesta a la al problema judío sus padres piensan que la solución es el es volver a la tierra de Palestina que entonces Israel todavía no existe ellas dice que no que es colonialismo y que la única solución para el pueblo judío es el internacionalismo es acabar con las nacionalidades hice consideran no como judías pero como planetarias hermanas de las otras proletarios del mundo lo piensan realmente que sepuede cambió por el mundo hay que ha es que hay que cómo combatir el fascismo lo han vivido ya en los años veinte treinta con el antisemitismo cuando empieza la guerra en España para ellos es clara hay que defender la República porque en la República ahí ven algunos elementos que que van a la dirección de sus ideas

Voz 1312 08:12 fíjate el el internacionalismo en contra de de ese nacionalismo exacerbado incluso algún alguno de los personajes no sé si ella au sus maridos sus compañeros de vida hacen la reflexión de que se encuentran atrapados entre el sionismo más radical el fascismo que son cómodos formas en las que se sienten ahogadas no oí creen fuertemente en la alianza entre pues extrabajadores oprimidos o personas que en realidad están sufriendo pues el poder

Voz 8 08:41 claro ellas ellas

Voz 7 08:43 den también es la inmigración que ellas salen de sus sus vidas en pequeñas ciudades en los países del Este es en Bélgica en Francia en Alemania que realmente entran en contacto con el mundo obrero a través del Partido Comunista y también ahí cambian sus sus nombres quieren integrarse para te ellas también es una manera de integrarse de salir de los varios de los judíos si cambian los nombres porque ejemplos veras no se maderas no se llama y cogen nombres típicamente belga sub locales es forma parte de desde de cambiar de ir hacia a un hombre moderno nuevo donde no sólo son iguales pero también los hombres en la mujer es iguales para ellos también es una lucha también para la igualdad de género muy importante para estas mujeres

Voz 1312 09:35 fíjate que estamos ahora en el siglo XXI y volvemos a lo mismo estar con esos nacionalismos cerrados que están como separando a la a la gente antes es que muchas de ellas claro llegan imagínense que llegan a España en los años treinta cómo era esa España de los años treinta ahora imagínense un pueblo pequeñito en Valencia quién Onteniente donde llegan está ese hospital militar que que monta la Internacional Socialista cómo debía ser la gente de allí de aterriza en estas mujeres cosmopolitas guapas independientes que hablan de tú a tú a los médicos a todo el personal cómo debía ser la relación con las personas con las otras mujeres que colaboraban allí no hombre escuchábamos a Rosa Díez que era una niña de quince años como estaba fascinada pero se gestaron allí grandes amistades a pesar de la dificultad del idioma no sólo la dificultad cultural está escuchando en en Radio Cádiz la hija de una de esas enfermeras que trabajaron con las mamás belga Teresa García Azcárate buenos días

Voz 10 10:37 hola buenos días gracias por no

Voz 1312 10:39 de haberse acercado la emisora se escuchas desde Cádiz gracias a vosotros que te contó tu madre Teresa de de su experiencia como enfermera en en en ese hospital de guerra

Voz 11 10:50 bueno mi madre no contó mucho no contó mucho

Voz 10 10:55 y lo dejó grabado más tarde pero con todo sabíamos que había sido enfermera en la guerra pero nada más poco más bueno y también de de las enfermeras judías de las enfermeras belgas que para ellas fuera para ella fueron fue muy importantes mi madre era era de una familia burguesa de una familia

Voz 12 11:20 la liberal de toda la vida aquí republicana Mi madre era de Madrid no

Voz 10 11:28 sí hablaba idiomas yo creo que por eso ella tenía diecisiete años cuando estalló la guerra por eso fue a terminar a ese hospital internacional ella había estudiado en el Instituto Escuela muy había estudiado alemán que el alemán es bastante parecido al Yi Days con eso ya se puso se pudo manejar con esas mujeres también sabía hablar francés entonces yo creo que por eso Easy porque su padre era militar militar republicano fue parte del Estado mayor pues le debió de orientar les debió de de su voluntad de participar tenía diecisiete años como he dicho pues la yo creo que ella fue a parar a ese hospital internacional

Voz 12 12:10 sí era muy jovencita y para ella

Voz 10 12:14 esas mujeres un poco más mayores pues fueron muy importantes una gran ayuda y algunas de ellas unas amigas para toda la vida como el caso de Adela Cor no efectivamente sí contarnos quién era Adela pues Adela era una de las enfermeras una de esas mujeres cuya vida cuenta estupendamente Sven con una investigación realmente impresionante yo cuando he leído el libro me he quedado impresionado desde los documentales y Ximo que está ese libro de la cantidad de información que tiene ídem la cantidad de cosas que ha aprendido yo sobre mi madre en directa e indirectamente no

Voz 1312 12:52 de todo ese entorno en el que se desenvuelve

Voz 10 12:55 durante tres años de la guerra

Voz 1312 12:58 desde el lo impresionante de esta flota es Ben es saber que ellas estuvieron aquí en España ayudando perdieron a sus maridos auténticos dramas también contaba aquí con una ternura pero también con una crueldad una crudeza que es la guerra claro evidentemente pero es que luego ellas regresan a sus países sufren siguen viviendo el los tiempos que le tocó vivir no muy algunas de ellas sufren tortura detenciones por la Gestapo y estancias en campos tan siniestros no como el de Birkenau en Auschwitz muchas de ellas cuántas veces al rescatar esta historia te han dicho para qué hablar de esto no no remueva el pasado te ha sorprendido

Voz 7 13:42 bueno para mí como belga es hablar de la Segunda Guerra Mundial es algo que en los no lo lo hemos aprendido de niños de pequeño me acuerdo que no sé si los profes no se llevaban acampados de tensión a campos de tortura de la Gestapo para justamente enseñaran a los alumnos que había que tener mucho cuidado de no repetir el pasado entonces es algo que falta aquí en España es hablar del pasado para porque la la historia se repite cada ves entonces es para mí es ese es importante repetir aunque son historias muy duras pero ochenta años es muy poco tiempo cuando ves que estas mujeres la han vivido dos dos veces dos guerras Ike han pagado un precio muy muy duro por por ser comunistas por ser tan solidarias yo creo que hay que sacar todas las estas historias del olvido y aquí en España todavía hay muchas historias dar la prueba es que todavía hay que ver la cantidad de libros que salen sobre la Guerra Civil cada mes hay libros que salen tiene una razón porque la gente quieren contar estas historias y la gente quieren conocer estas historias

Voz 1312 15:03 sobre todo porque gente como la la madre de Teresa tantísima gente si van de este mundo llevándose su historia porque o no quieren contar la verdad Teresa tú has dicho que tu madre no contaba demasiado te has enterado a raíz de las investigaciones de Sven de leer y de hablar con otra gente

Voz 10 15:21 sí efectivamente mi madre bueno la la las vidas son largos eso de la guerra por supuesto se hablaba mucho en mi casa mis padres

Voz 1312 15:30 exiliaron después de la guerra se conocieron

Voz 10 15:32 simio nosotros nacimos mis tres hermanos nacimos en Francia por supuesto vamos vivíamos pendientes de España Hay de la situación en España pero más más de la situación actual de la lucha de del final de la dictadura de cómo conseguirlo que que de la guerra que sabíamos tal pero

Voz 13 15:53 no no con detalle no con

Voz 10 15:56 el detalle solamente cuando uno es un poco más mayores cuando también se interesa más por eso y mi madre por suerte un cuñado mío leí una entrevista y oral con el pretexto de hablar de mi padre porque mi madre no quería hablar de ella yo creo que había vivido tantas cosas que ya algunas no no muy bonitas no o al menos no las quería contar y entonces ella contó con todo y eso lo hemos recogido en un libro en su memoria es una página una parte del hospital de Onteniente lo que quería también de si no he dicho antes con respecto a Adela es que eran tan amigas que Adela después de la Segunda Guerra Mundial cuando ya se reencontró con con su marido diez años después del inicio de la de la guerra España eh a una hija suya la un le puso de nombre te caes que es Teresa en francés en honor a mi madre y esa hija suya gracias ven la he podido conocer hace muy poco hace unos años cuando ya empezó todo este asunto de las mamá belga he tenido la la la suerte conocerla ahí además de de hacernos amigas también no en en recuerdo es amistad de nuestras madres en Onteniente

Voz 1312 17:08 yo en ese momento debió ser mágico estar en Atocha con esas dos mujeres abrazándose en el mismo lugar donde llegaron sus antepasados no en los de los brigadistas internacionales a luchar a combatirlo a ayudar en la guerra civil a ser un momento hecho que dicen

Voz 7 17:27 sí es muy fuerte porque éste sigue después de la el trabajo de archivo que es una trabajas de solitario pero cuando estás con los descendientes que ahí la historia ese se convierta algo muy palpable es también una gran responsabilidad porque estás hablando de familias estás hablando de gente si bien las historias estar ahí con les interesa yo me sentía

Voz 9 17:55 como en Familia yo he ganado una nueva familia

Voz 7 17:59 con apellidos como como como de Azcárate que son que son gente que que son ser muy cercana Hay que tengo un contacto muy bonito para mí en todo el proyecto es es lo más bonita es es es a todas las relaciones con los descendientes me imagino que Adela hay Teresa hubiese sido muy felices de haber abrazar hay entereza en

Voz 10 18:21 desde luego en la estación de Atocha sí fue muy emocionante

Voz 7 18:24 no

Voz 1312 18:25 el el Hospital de Ontinyent Sven fue un centro sanitario puntero donde Se practicaban operaciones en ese momento muy novedosas Se trataba a los enfermos antes me decían incluso una cirugía como mucho más cuidada en la en en el tratamiento de las de las heridas las tal fusiones de sangre fíjate que yo me enteré te comentaba que yo me enteré a través de

Voz 14 18:49 pero de Almudena Grandes de de la de la locutor betún ERE ha

Voz 1312 18:54 las transfusiones de sangre que yo no tenía ni idea cuantas cosas sin sin saber no

Voz 7 18:59 claro él era son también momentos de traspaso de saber y en Bélgica bueno los médicos belgas y tenían experiencia en la Segunda Guerra mundial sobre todo

Voz 8 19:12 Llera heridas de faciales es aquí urgía muy fina

Voz 7 19:18 IS este este traslado de saber pasó por ejemplo entre otros en Onteniente donde los médicos españoles venían a ver estas operaciones también en transfusiones de sangre es la pena

Voz 9 19:31 me Reguera moderna donde se puede guardar

Voz 7 19:36 sangre en botellas de transportar sangre algo que se después ese va a utilizar en gran escala segunda durante la segunda guerra mundial

Voz 1312 19:45 queda algo de de ese hospital militar internacional

Voz 7 19:50 en el edificio que él un colegio franciscano no cree en alguien Ontiñena si es el colegio franciscana es un convento es el el edificio entonces era el edificio más grande del

Voz 8 20:01 de de Ontinyent y el sitio todavía existe

Voz 7 20:05 puede ver las salas de heridas y todavía hay objetos del hospital hay una biblioteca con libros de la hipoteca

Voz 8 20:14 todo esto es

Voz 7 20:16 gracias a los franciscanos que aunque han guardado algunos objetos de la poco a que este fue hospital

Voz 1312 20:24 libros y objetos que deben ser muy valiosos para los investigadores dejadme sumarán a esta conversación Antonio selva es historiador y codirector del Centro de Estudios y Documentación de las Brigadas Internacionales buenos días Antonio estábamos hablando de Medicina guerra parece bueno es es es un oxímoron no sea por un lado la la guerra que causa a las heridas y el otro el avance científico y médico que que suponen no el el tratamiento qué papel tuvo las que tuvieron las Brigadas Internacionales esos doctores que llegaban de de toda Europa aportando las últimas novedades

Voz 15 20:59 bueno partimos de que en la guerra en la Guerra Civil española no Inter no la tuvo coger con lo cual da extracción de los médicos venido de fuera fue importantísima se está hablando antes libro de mamá está hablando del hospital entre tenían pero también es muy importante que es el título trabajó Ángel Benito y que es el el de entonces hospital de Alcoy que explica mucho de las claves de la podemos trasladar a la los pues el setenta y cinco en los últimos de la dictadura la sanidad lo importante no solamente los tres actores es decir la primera línea donde extracciones de sangre lo que antes hablaron de Norman le están los de segunda línea globos se también en la retaguardia aspecto muy importante con Albacete que se lo quitan de aquí de la puerta de la consulta no desde el año setenta y cuatro el sita que hace pero exprime la estética de la existencia sobre el tratamiento de las heridas psicológicas de los combatientes también es muy importante

Voz 1312 22:16 no es lo que nos estás contando es es apasionante pero me da la impresión que la esta relación entre Medicine guerra no sé no es uno de los temas favoritos de de los historiadores porque porque he estado historias no son tan desconocidas al público en general imagino que usted los los historiadores sí que a lo mejor saben más en en particular

Voz 15 22:39 bueno el tema de las avenidas lleva ya muchos años en los últimos años siendo objeto de muchas investigaciones e el techno el acierto también tratado por algunos investigadores en nuestro centro en busca de información porque ella lo acepte hay que recordar lo que fue en la sede del Estado Mayor de toda la provincia pues tuve mediante formación porque yo creo que el tema de las emigra enlaza con defensores ven en taza con lo que venimos está haciendo de la podríamos trasladarlo a médicas y la participación de de Menezes en la zona de conflicto para ayudar a la población frente a todos los desastres de de la guerra se lo bombardeos las heridas que sufre la población si yo tengo de la sanidad nosotros recientemente ha publicado un libro sobre la sanidad a la autóctono en el año setenta y cuatro el estado trabajando en este tema en este tema

Voz 1312 23:44 y luego pues más reciente ante otro

Voz 15 23:46 hace unos años circo viene Armando requiere Rosa Sepúlveda donde hay un tema que antes hablaba de la de la psiquiátricos ya que una de las sentidas un tema que yo creo que salta por encima de lo militar y con esta con participación en zonas de conflicto de de médicos que por ahí visto el mundo entero

Voz 1312 24:07 Antonio antes también comentabas ven esa esa generosidad con la que se apuntaban sorprende que tantísima gente de toda Europa de todo lo bueno y en Estados Unidos también se apuntaran a a luchar contra el fascismo en España se consideró entonces que España era como la el primer choque con para parar ese fascismo emergente en en Europa

Voz 15 24:29 bueno he estado dando también efectivamente la gran mayoría procedían de ese con el van concentrando un ocio durante cursillos de qué van no es curioso no podía decir por los regímenes totalitarios la tengo graduado en toda Europa en Austria Rumanía en toda esa zona en Polonia yo lo entiendo así a así a Francia cuando uno de ellos es la guerra de España es la primera batalla contraerán a controlar todo el sistema político que los ha expulsado de su tierra y aquí viene y es un ejemplo que no se ha vuelto a repetir mire de y tres nacionalidad Tondo a treinta y seis mil comunitario llenen a luchan contra contrato cursado esos países es un ejemplo no repetido y que muestra una seña conocida y además es seguir teniendo años fue una fascinación muy grande la nosotros seguimos recibiendo visitas de personas que estén visitar el sitio donde estuvieron pero se han hablado donde estuvieran pues todas estas personas que Diego no solamente están dando las enfermeras pero también hay un papel muy importante y creo que también de era de las de las traductora por qué claro con tanto con contratos idiomas fuera preciso persona que traducían al juegue muy importante el papel muy importante nacer la traductora y quiero recordar aquí pues Adelina contrató lleva que es una de familias de rusos blancos que que se va a América Argentina de ahí viene cambiar nombre entonces la verdad Adelina contra el matrimonio es decir brete interpreté es muy importante pero esto sería además no tierra en ciencia

Voz 1312 26:26 Antonia selva historiador y codirector del Centro de Estudios y Documentación de las Brigadas Internacionales gracias por atendernos esta mañana

Voz 15 26:33 gracias a ustedes

Voz 1312 26:41 también os agradezco a vosotros es ven Twitter y Teresa García Azcárate que os hayáis acercado a contarnos esta historia de las mamás belgas una historia

Voz 14 26:51 llena de humanidad llena de dignidad

Voz 1312 26:53 qué capítulo que quizá deberíamos recuperar para que no vuelvan a pasar estas cosas que pasaron en ese momento no que estamos en un punto muy peligroso ahora mismo muchísimas gracias por haber venido muchos enganchados un beso

Voz 10 27:07 decías ha sábado