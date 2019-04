Pioneras: las hemanas Úriz Pi

Voz 1 00:00 me dolió

Voz 1312 00:20 vamos a seguir recordando y también rescatando memoria de de mujeres porque les proponemos conocer la historia de Dos Hermanas dos navarras que probablemente se hubieran sido hombres ocuparían muchas páginas en los libros de historia contemporánea sí Josefa Pepita Elisa Uriz fueron pioneras en los campos de la educación y el feminismo fueron fervientes luchadoras por los derechos humanos participaron en la resistencia francesa de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial también participaron en el germen de la Declaración Universal de los Derechos del Niño Aureli periodista e historiador Manuel Martorell ha investigado la trayectoria de de estas hermanas de las hermanas Uriz y el resultado de esa investigación ha quedado plasmado en un libro que tenemos sobre la mesa el libro pioneras editado por txalaparta Manuel Martorell buenos días hola buenos estaba alucinando con la viste con esta historia con conociéndole a través del libro y me preguntaba cómo es posible que estas hermanas cuya historia vamos a conocer ahora aún con más detalle hayan pasado prácticamente desapercibida no yo de apuntaba que quizás el el hecho es que fueron mujeres simplemente

Voz 2 01:28 eso puede ser uno de los factores pero yo creo que también habría que introducir otros el hecho por ejemplo de que no tuvieran familia que estuvieran rompieran la relación con la familia que tenían aquí porque Elisa así se casó pero su marido que era el secretario general de UGT en Cataluña Antonio S pues lo mataron en los sucesos de Mayo del treinta y siete en Barcelona no tal vez tal vez otro también es que ellas no eran como de la línea más oficial de la dirección del PCE no

Voz 1312 01:58 decías tirar del hilo pero como te encuentras con este tesoro que maravilla cuántos tesoros como este habrá escondidos por ahí no

Voz 1312 02:17 cuando está y no sabemos si se llamaba Dustin

Voz 2 02:20 es un concejo una es todavía una figura de gobierno municipal que tiene reminiscencias medievales bueno estas cosas que existen por aquí por el norte no como como las encontré pues las encuentre casi casi de casualidad cuando estaba realizando la biografía de otro dirigente comunista que también tiene que ver mucho con la resistencia francesa que también era Navarro Jesús Monzón Reparaz entonces entre los datos que me encuentro veo que Manuel Azcárate histórico dirigente del Partido Comunista irresponsable del PC para relaciones institucionales durante muchos años que en esos momentos estaba en luchando también de los nazis junto con el resto de los grupos de la resistencia bueno pues este Manuel Azcárate era el enlace entre esos grandes grupos de resistentes españoles que había en el sur de Francia los grupos que también había en el norte concretamente en la zona de París yo veo que Manuel Azcárate en su autobiografía dice que cuando él va París para coordinarse con los otros grupos sus interlocutores son dos dos mujeres que son las hermanas diez por lo tanto yo sentí esa corazonada de que probablemente esas mujeres podían tener algo que ver con Navarra enseguida pues encontré testimonios y sobre todo una carta de de la embajada de España en en Berlín que me confirmó que una de ellas Elisa porque de Pepita no tenían la menor información en la embajada pero que Elisa había nacido en Navarra hay por lo tanto que era una familia aquí

Voz 1312 03:49 enseguida volvemos al origen de ídem como crecieron y quiénes eran estas semanas pero creo que se ha hablado poco o no de la trascendencia de la participación de guerrilleros españoles en la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial vamos a escuchar a José Antonio Alonso que fue uno de ellos se le conocía como el como Nantes Rubert

Voz 3 04:21 esto los españoles de España tienen que recordamos

Voz 1312 04:28 tú decías que las hermanas eran enlace no formaban parte de esa red de resistencia no

Voz 2 04:34 en relación con lo que con lo que comentabais es la importancia que tuvieron los españoles en los primeros focos de las asistencia en la región de París porque de esto habla a la propia Elisa Uriz en unos informes que hace ya en un artículo en homenaje a Josep Miret que junto con su hermano Conrad Miret dirigía es estos primeros grupos sino por la delación de un miserable dice textualmente cayeron en una sola redada cuarenta españoles que estaban organizado dos militarmente en la zona de París vamos a ver si uno piensa que en una redada hay mucha gente que se salva ya se salvaron por ejemplo porque ellas consiguieron salir de París poesía había cuarenta y probablemente cayeron la mitad no cayeron todos no sería aventurado a afirmar que en esos grupos de la resistencia francesa en París había un centenar de españoles que estaban combatiendo con con armas lo cual es es un número importante no

Voz 1312 05:34 la operación por Europa aplica supuso el final de las hermanas origen en Francia no que con en qué consiste esta operación

Voz 2 05:40 sí de muchos cientos de militantes comunistas de refugiados españoles muchos de los cuales habían ofrecido su vida luchando en la resistencia para liberar a Francia del del nazismo la operación bolero aplica muy poco conocida será uno de los puntos negros de la historia contemporánea Francia en qué consistió bueno pues estamos hablando de del año cuarenta y nueve del años cincuenta es decir plena Guerra Fría hay una psicosis de que va a haber una invasión de Europa por el Ejército rojo entonces en Francia llegan el Gobierno que además era un gobierno radical socialista llega a la conclusión de que el maquis español que en esos momentos estaba luchando en la zona de los Pirineos dentro de España era la quinta columna de esa hipotética invasión soviética incluso hay algunas teorías que llegan a afirmar que lo que estaban haciendo era actuar controlar la zona de los Pirineos para que los paracaidistas soviéticos cayeran sobre los Pirineos if frenarán el retroceso o la retirada de los ejércitos europeas ante el avance del Ejército Rojo bueno la conclusión de todo eso es que en una noche de septiembre del año en mil novecientos cincuenta en una impresionante redada en la que participan cientos de gendarmes sin ninguna base legal al en unas condiciones infrahumanas tratando les como si fueran criminales los van sacando de sus puestos de trabajo los van sacando de las camas donde están durmiendo porque esta operación se realiza a altas horas de la madrugada los separan sin de sus familias sin darles ningún tipo de explicación hilos destierra al norte de Europa a Córcega lo peor de todo es que a muchos de ellos los abandonan sin ningún tipo de documentación sin ningún tipo de explicación en la tierra de nadie esa tierra de nadie que había en ese momento entre la Europa comunista y la Europa democrática entre comillas es decir en esa línea donde luego se van levantar el telón de hacer

Voz 5 08:01 y cuál es el punto de partida para que dos chicas dos niños y principios del XX

Voz 1312 08:09 eh en una pequeña un concejo como tú decías al lado de Pamplona con un padre militar fuesen capaces a acceder a una enseñanza superior a tener unas posturas muy claras por ejemplo con el tema de la educación

Voz 2 08:22 en contra de lo que era vamos a decidir el general en esta tierra el padre de las hermanas Uriz era liberal es decir combatió en las guerras carlistas y luego en la revolución la revolución de mil ochocientos sesenta y ocho en el bando liberal no eso pudo ser un factor para que el padre tuviera la idea de que sus hijas tuvieran una formación que se podía que parar a la enseñanza universitaria en estos momentos se traslada a toda la familia Madrid entran las dos a estudiar Magisterio y luego en la Escuela Superior de Magisterio que es donde se formaban las maestras yo creo que ese es el el origen de todo no y eso lo incluimos pues con que estamos en los años veinte pues estamos viviendo en Europa en una eclosión de las posiciones avanzadas en todos los terrenos en el terreno del arte en el terreno de la pedagogía en el terreno de la cultura en general pues ellas son imbuida por ese ambiente comienza es entonces cuando comienza su preocupación por los avances pedagógicos que están apareciendo en el resto de Europa

Voz 1312 09:27 avances pedagógicos que tienen el nombre de de una mujer también María Montes sol

Voz 6 09:33 nueve Navy a la Italia del el XXXIV El año del que se cerraron todas las escuelas con mi método me quedé en Europa hasta es XXXIX después fui a la India a y me quedé por siete años de los cuales cinco años estuve presa como enemigo italiano no podía moverme ningún lugar pero venían de todas las partes los indues a mí me fue así pude preparar casi mil quinientos maestros

Voz 1312 10:00 fíjate que la biografía de María Montes Ory esta pedagoga mítica tiene muchos puntos en común también con la de las hermanas Úriz no las tres tuvieron que abandonar sus países profesor días políticas sus métodos educativos que les acarrearon problemas a a las tres

Voz 2 10:17 bueno te tengo que decir que no había o escuchado nunca en la voz de de Montes oye las realidades que me me he emocionado porque he oído mucho y bueno como ellas e intentaban sobre todo Josefa intentaban aplicar sus métodos en España no

Voz 1312 10:34 en qué consistió en qué consiste en los métodos de de María Montes horita

Voz 2 10:37 yo creo que en ese momento todos esos movimientos como el de otros lo que intentan es aplicar los avances científicos en ese momento para preparar al niño a su incorporación a la sociedad no para que el niño tenga un engarce adecuado con el ámbito social donde luego se va a desarrollar profesionalmente no es decir están en contra de las enseñanzas me humorísticas están en contra de los castigos están en contra de la intromisión de valores morales antiguos en la educación y sobre todo quieren preparar al niño para su integración en la sociedad y eso en concreto Montes Ory a lo que se dedica es a preparar a que el niño pueda estudiar pueda aprender en un ambiente adecuado es decir transforma el concepto de clase qué quiere decir esto que las las clases son mucho más higiénicas son mucho más espaciosas el niño no es no está exactamente sentado en un pupitre en clases masificadas es el comienzo de de una nueva forma de pensar la pedagogía

Voz 1312 11:52 esto molestaba mucho a poderosos a quiénes habían ostentado un poco el monopolio de la educación que era totalmente opuesta casi mucho y a lo que proponían estos nuevos pedagogos no porque tuvieron tantos problemas porque la defensa de de de este tipo de método de educativo supuso pues eh que haya pepitas el abriese un expediente en dos ocasiones no creo en la en la década de los veinte y que incluso uno de ellos llegase al Congreso de los Diputados en medio de un enconado debate sobre la libertad de cátedra

Voz 2 12:21 ahora por ejemplo hablar de de lectura de la prensa de hacer comentarios de texto de que el profesor recomiende a los niños ya en las niñas la lectura de de de determinada las obras o la introducción de debates o el hacer excursiones fuera para para ver cosas en la naturaleza o cómo se desarrolla una industria o cómo es una catedral gótica o el tener una biblioteca con prestación de libros o yo qué sé el tener a asociaciones de padres y madres de alumnos bueno este tipo de cosas que son tan normales en la actualidad entonces tenían un carácter revolucionario porque chocaban frontalmente con la forma de impartir la enseñanza en esos momentos IS fue vamos a decir el pecado de de estas dos hermanas e inmediatamente fueron catalogadas como revolucionarias como rupturistas ya está sus propios bañeros de la Escuela Normal de Lleida les hicieron el vacío no me en cuanto llega de Girona porque venía de la Escuela Normal de Girona Jose Uriz a la de Lleida enseguida pues hay protestas contra ella si finalmente hay una denuncia contra Josefa Uriz ante el rectorado de la Universidad de Barcelona que era de la que dependía la Escuela Normal de Lleida a través del obispo de esta provincia cuál es el desencadenante pues vamos a decir que la gota que colma el vaso de la directora de la Escuela normal es que Pepita Úriz recomienda a sus alumnas que lean un libro que acababa de sacar Margarita en Ken sobre la condición social de la mujer en España claro Margarita en el Ken pone en evidencia la situación en que se encontraba la mujer no la necesidad de reivindicar los derechos de la mujer interviene la iglesia a través de de de Lleida se le abre un expediente y esto es lo que provoca que se inicie el primer mayor movimiento de solidaridad con una profesora en defensa de la libertad de cátedra para entender la magnitud que tiene este documento que se publican muchos periódicos es que lo firman cerca de cuatrocientos intelectuales yo creo que prácticamente están casi todos los intelectuales de España entre ellos en empezando además uno de los promotores pues fue Unamuno pero detrás están también Ortega y Gasset Antonio Machado Giner de los Ríos bueno pese podrían decir decenas de nombres

Voz 1312 15:10 hablabas de expedientes Si también llama mucho la atención los expedientes abiertos para las hermanas Uriz durante el franquismo podemos ver cómo se identifica con todo tipo de de etiqueta política no de dentro de la izquierda de este socialismo anarquismo pasando por el comunismo con lo cual cuesta ubicar también la ideología real de estas hermanas no te

Voz 2 15:30 bueno es la literatura de los expedientes franquistas no también la comparan con la Pasionaria a Josefa Auris incluso se inventan de que en la residencia laica que funda Pepita Uriz en Lleida porque claro hasta que hasta que Pepita Uriz no introduce Star denuncia para chicas las aspirantes al magisterio en esta provincia pues tenían que ir o bien a casa de familiares o bien a residencias de monjas no lo que está claro es que ellas desde el principio tuvieron una orientación claramente socialista son fundadoras de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza pero vamos es decir hace a los años treinta ya ingresan dentro del Partido Comunista ellas eran comunistas y así lo fueron hasta el final de su vida

Voz 1312 16:17 sí porque luego acaban en la República Democrática Alemana no con la operación Bola

Voz 2 16:22 para predicar lo que hace el Gobierno francés es prohibir todas las organizaciones todos los periódicos todos los organismos que dependían del Partido Comunista de España entre ellos la Unión de mujeres españolas que es al donde estaban trabajando ellas que tenía ten ya a su sede en los Campos Elíseos de París ahí es donde en Francia donde realmente ella sobretodo Elisa hace un gran trabajo que luego tendrá su culminación pues en eso que comentábamos de la Declaración Universal de los Derechos del Niño el Día Internacional de la Infancia

Voz 1312 16:58 qué papel tuvieron en en esto

Voz 2 17:01 la Unión de mujeres españolas era una de las organizaciones que intenta integraba la Federación Democrática internacional de mujeres que pasa por ser la mayor organización en defensa de los derechos humanos de los derechos de la mujer que haya existido entonces en todo el planeta en toda la historia no es bueno dicen que tenía representaciones de más de cincuenta países eh cerca de ochenta millones de afiliadas se claro fundamentalmente de los países del campo soviético pero también había de los países emergentes en el tercer mundo de los Países No Alineados también de países europeos y de América incluso de EEUU de Inglaterra el fin también de España no Elisa Úriz era la representante de las mujeres españolas en el secretariado de esta gran organización internacional de mujeres uno de los frentes que tenía abiertos Elisa utilicen sus campañas era luchar por los derechos de las mujeres que estaban encarceladas en el franquismo de los niños es que estaban con sus madres y bueno también ellas ya habían trabajado en la asistencia a niños de familias desplazadas tanto antes como durante la guerra civil después de la Guerra Civil cuando ellas trabajan ayudando a los refugiados en Francia también ponen especial interés en atender a los niños y yo creo que de estas bueno de este trabajo que hacen y que está muy bien pero claro a toda la cuestión pedagógica haya a su formación como profesoras no pues es donde sale la idea de hacer un Día Internacional del Niño como el ocho de marzo dedicado a las mujeres y al mismo tiempo pues la elaboración de una Carta Internacional de los Derechos de el de la infancia ya que al final las Naciones Unidas aprobarán en el año cincuenta y cuatro

Voz 1312 18:50 es eh fíjate todo lo que no sabíamos que estaba ahí estaba ahí en la historia de de estas hermanas que tuvieran ese papel tan importante no tan sólo en esto último que no estabas contando que que ya es para para quedarte impresionaba sino pues si son la educación en la pedagogía te agradezco mucho Manuel Martorell coautor de pioneras historia y compromiso de las hermanas Uriz Pi está editado por txalaparta lo recomiendo para para rescatar pues es de lo libro figuras tan importantes como ellas no jala Nos llegasen todos los tesoros que descubres los los historiadores un beso gracias a vosotros

