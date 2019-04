"Sánchez" de Esther García

Voz 1 00:00 eh

Voz 5 00:46 digo es Carlos vez qué tal hola qué te parece esta forma de empezar en país que cuantas tira muy bien muy bien es la hora de los libros en A Vivir es como siempre ya lo saben

Voz 1312 00:58 una un ratito que compartimos con con Oscar López es nuestro Señor de los libros es siempre nos trae buenas buenos libros bajo el brazo y estamos nada a dos días de la fiesta del libro y de la Rosa a Sant Jordi no sé cómo se presenta este año

Voz 1648 01:13 los imaginar tú la conoces muy bien y va a ser una pelea

Voz 1312 01:15 perder ya te lo digo hombre eso espero pero verte

Voz 1648 01:18 sí además invitamos a todo el mundo porque yo creo que es una fiesta Amos inolvidable todos los escritores sobre todos los los extranjeros en lo tiene la oportunidad cuando han tenido la opción de disfrutarla hay de pasar veinticuatro horas aquí se vuelven absolutamente locos porque claro es una es una es una locura lo de ver tanta gente en la calle regalando libros regalando rosas además una una fiesta que que se está exportando porque como también ese día Internacional del Libro pues se realiza muchas actividades no sólo en otras ciudades españolas sino que también en países en el extranjero como por ejemplo Japón que por ejemplo es una una fiesta que también sexta instaurando y es una fiesta fundamental es que sólo hay que pensar que en un día sea en veinticuatro horas se puede facturar más del veinte por ciento de la facturación anual es decir en un solo día hay míticos entonces yo creo que en ese sentido es una fiesta inigualable

Voz 1312 02:06 desde luego que sí luego lo bonito que es el ambiente que se respira no con con la gente con libros en la manos meando en las paradas en los puestos de libros es esto es muy bonita es una fiesta muy de calle muy ciudadana

Voz 1648 02:19 pero a veces no te parece hay que vivirla si uno puede pues es es Capi que la viva yo creo que merece la pena

Voz 1312 02:24 íbamos a hablar hoy de un libro que puede ser una de las opciones para regalar en ese San Jordi es un libro que se llama Sánchez lo firma Esther García Llovet publicado por Anagrama cinco chavales debajo de una

Voz 1880 02:42 la farola cinco sordomudos hablando por señas estaban debajo de la Farola porque sólo podían verse ahí no en la oscuridad donde no habrían podido charlar ni entenderse no había absolutamente en nada ni nadie mucho silencio las dos de la madrugada más fácil todo que comer con las manos

Voz 5 03:10 Esther García Llovet buenos días muy buenos días gracias a cuatro tú Sánchez cecina esta no

Voz 1312 03:18 hola novela corta a ver estamos en campaña no vaya

Voz 1860 03:23 pensar nadie que nos referimos ya ella ella ingresara preguntando todo el mundo todo el mundo es que estamos en en plena campaña electoral iba ya el él

Voz 1312 03:32 apellido no tiene es una es una pura coincidencia sí

Voz 7 03:36 totalmente el

Voz 1312 03:39 estamos escuchando el inicio de de la novela es una novela construida a base de de imágenes potentes de de de cuadros que que hacen una que sea una novela muy visual muy sensorial porque yo era te decía que me generaba no sé si comparte conmigo Óscar casi las angustia es casi notaba esa angustia de fumar de madrugada de ese cigarrillo de madrugada y de de esas luces de neón ese ambiente perturbador casa estrella presente está todo el rato muy presente

Voz 7 04:09 hombre me estabas diciendo antes que es perturbador para para nada no es pasar realmente nada que sea especialmente grave están ahí disfrutando de la noche porque hablando ocho de ellos

Voz 1860 04:18 sí sí pero esa noche que retrata es que existe que te des

Voz 1312 04:21 de alguna manera en en algún momento hemos vivido o rozado ahora lo mejor será te decía yo también igual es que llevo últimamente una vida demasiado ordenada Alejandro también bien pero me me me ha generado una cierta perturbación que es normalidad realmente no estás describió no nada fuera de lo normal pero yo ando fuera de sus circuitos tienes que buscar más perros o comprarte un galgo Óscar como como contaba no sé de qué va a esta novela

Voz 1648 04:52 yo te entiendo muy bien eh Lourdes lo que comentabas que comparto lo comparto contigo esta es la historia de vamos a decir de de una noche en el extrarradio de de Madrid principalmente tenemos a Nicky lo mejor que le pide ayuda a Sánchez a este Sánchez queda Tito lo ha la novela con quien tuvo una una relación en el pasado entonces le pide que le ayude a encontrar a Beltrán para pedirle un galgo que bueno que tiene este personaje que necesitan porque se lo quieren vender a una mujer italiana que participa pues en unas carreras ilegales y a través de esta yo diría road movie nocturna van desfilando toda una serie de personajes muchos son outsiders no necesariamente perdedores porque yo no creo que sea necesariamente perdedores son gente que sabe muy bien lo que quiere lo que busca hay el tipo de vida que quieren llevar pero hombres y son personas algunas de las cuales Vivienne viven al filo de la navaja no es decir el tema de hurtos timbas ilegales en Madrid desde luego que no es nada nada nada glamuroso es una novela corta porque eso eso ya es marca de la casa de la autora ya nos tiene acostumbrados a ese tipo de novela corta es una novela muy negra que no policíaca son dos cosas muy distintas con con frases que son realmente como disparos son ya hay unos diálogos muy ajustados son muy directos es un estilo que se ajusta además muy bien a esta trama que yo diría que es bastante austera que es bastante seca y aquí sí que coincido contigo Lourdes que tiene a ratos un punto asfixiante es decir no no es verdad que no hay una violencia Annan situaciones morbosas pero sí que es verdad que a ratos por qué porque yo creo que para mí esta novela para mí lo de menos casi es lo de la anécdota es decir la anécdota de la propia historia que está bien pero para mí es lo de menos porque a mí lo que lo que realmente me echado es es primero la geografía el espacio el ambiente y sobre todo la atmósfera es decir la manera como esos personajes van deambulando además sin un destino muy fijo van poco como Perdidos no y entonces son como que sus historias se van fundiendo precisamente con ese paisaje de ese Madrid de extrarradio es una novela que efectivamente uno Mela muy visual yo yo realmente me lo mientras la estaba leyendo pensaba tiene casi hay a ratos visos de guión no porque porque la ves

Voz 1860 06:56 la estás viendo todo el rato y además poco

Voz 8 06:58 mundo y como muy Torrente no como muy

Voz 1648 07:01 aunque se nota que es una novela que debe haber sido reescrito muchas veces también da la impresión cuando avales que ha sido una novela muy de Torrente que ha salido de golpe

Voz 1860 07:09 ella va sino que no lo has hecho algo bueno no no no no no he dicho que no hubo una sola vez a la religión hasta estaba firmando

Voz 1648 07:18 en cualquier caso eso no lo era desde luego que no porque sea corto porque no quiere decir nada será un suspiro eh osea tienes la necesidad de

Voz 1312 07:25 sí

Voz 1648 07:26 qué pasa al final de ese viaje

Voz 7 07:28 pero en en en casi todo lo que hace insiste

Voz 1648 07:31 en qué discrepamos originalmente era un millón ahí lo envió

Voz 7 07:34 claro yo quería que fuera Unión es cierto que el tema del galgo es un mago fin porque yo lo que quiero hablar es de otra cosa que es sobre lo raro y lo extraordinario que es prácticamente parece que ocurre cuando hay poca gente porque si hay mucha gente lo extraordinario de entonces yo quería hablar sobre eso sí es cierto que era un guión originalmente como me como vi que eso no iba a ninguna parte porque el cine es muy caro dije pues hago otro libro más entonces al final lo que dice

Voz 9 08:02 ajustarlo lo que fuera novela pero no yo no reescribe porque me aburro cuando escribo

Voz 10 08:07 si me pasa es como el chicle bajo la mesa lleno de sabe a dada al día siguiente y no no no no yo yo le

Voz 1312 08:14 le comentaba que la única critica que tenía es que se me hizo corto me metí tanto la historia estaba tan metida en ese universo de de estos personajes que que es verdad que no no hacen nada no son marginales de los están rozando algunos como un tipo de vida que no es la la la que tenemos la la gran mayoría pero sobre todo lo que me paseo me pasó Óscar es que cada dos por tres estaba leyéndolo a mi pareja frases y cosas que iba encontrando porque decía quema qué maravilla qué bien escrito por ejemplo este trozo que dice este capítulo diciendo las cinco de la mañana existen aunque no las mire nadie están ahí las cinco muertas de aburrimiento sin ganas de que ya esperando sentadas a que se haga de día hay pase algo de una vez

Voz 1860 09:00 es que no hay una definición de ese momento

Voz 7 09:06 tienes que la hora la hora es como lastre sino otros dormido a las tres olvídate de todo van a llegar las cinco verla que no queremos oir sabes tal vez yo creo que hay cierta boda en la que ya si no te has dormido algo más algo va a pasar que no esperábamos

Voz 1648 09:20 siempre tengo una curiosidad Nicky es la la narradora pero podría haberlo sido Sánchez en algún momento dado lo fue

Voz 7 09:27 efectivamente osea cuando claro cuando cuando

Voz 9 09:30 pero el guión cuando ahí debe iba a ser un guión

Voz 7 09:32 protagonista era Sánchez pero porque tú en cine no tiene porque tener muy claro quién es su protagonista para literatura era demasiado vivo tenía que tener a alguien que tirara del me pareció que además que le daba una visión más más dinámica porque al fin y al cabo es el que tira de todo el tiempo a una historia que como tú has dicho es de género negro y tienes que tener algo a lo que arrojar la la la cara

Voz 1312 09:55 es estamos está muy el contraste de los personajes porque Nicky es una filóloga bueno fue cero

Voz 10 10:02 cómo fue la pobre en tú no se lo sacó mal empleado el tiempo pero luego se dedica

Voz 1312 10:08 va a otros a otros quehaceres un poco más a lo que puede lo que puede dar lo que va API cuando dentro no sé si de de esta tradición picaresca no de pillar ahora un tiempo que a unas encuestas Lara Sánchez es un personaje que podríamos calificar como pero tampoco porque tiene también sumó su entidad y luego está Beltrán es como el tocado por los dioses no se sabe por qué

Voz 10 10:33 en total tiene ese ese empaque y esa es un pijo es un niño pijo que todo le sale bien digamos si si todos guapos si todos son guapos oye eso no pero está muy bien porque no siempre es así

Voz 1648 10:49 la sensación a veces que en esos ambientes así de noche de un poco que es que se mueve en ese en ese filo de la navaja pues aún no tiene no nos son bajas Bossi

Voz 7 10:58 en la en la cuando estaba extiende al guión yo empecé a escribir el guión original pensando en Vito Sam de ahí viene el Sánchez por cierto Vito que es un actor que me gusta mucho y que tiene algo que es que es como muy guapa letón y tienen una tristeza un poco tristón entonces a mi me gusta ese tipo de personaje que no saca va a despertar no es que esté triste es que está mediador mide la edad Pérez personaje más bien perezoso y dejar que la vida le pasa a ver donde ha leído Basabe ya

Voz 1648 11:26 oye si tienes tú que tienes tú con con la noche con el extrarradio

Voz 7 11:30 a ver yo vivo al borde de la M treinta de hecho ahora estoy escribiendo también para Anagrama uno de los cuadernitos esto es los escribiendo sobre la meten también me gusta mucho ahora ya duermo mejor que mejor quiere decir que duerme una cierta ahora regular de horas pero me gusta lo que pasa de noche más que nada porque lo no lo sabemos ya lo que es una agenda diaria el centro también sabemos lo que yo estaba cambiando pero la Gran Vía estaba haciendo muchas fotos porque me gusta mucho la fotografía ya que lo que podría en cambió la sorpresa está siempre fuera de lo donde miramos habitualmente

Voz 1312 12:02 me interesa fuera de las horas donde funcionamos habitualmente lo claro claro todo lo que nos perdemos algún crítico ha dicho que se retrata se el Madrid de Sánchez es un Madrid que difícilmente sería el Madrid que por el que camina hacia Roach

Voz 1860 12:19 hace apología de Madrid es maravilloso al pobre si lo sueltan en de la M este vuelve a Londres París va a quedar perdí sin noches ambiente polígono

Voz 7 12:31 sí pero por cierto hay hay hay un autor sin inglés creo que escribió sobre la M treinta London Orbital que yo camino yo he hecho andando la M treinta porque me gusta mucho el tema de lo que es fuera de fuera de lo que lo que sabe diciendo lo que es la la órbita lo que orbita y no lo que está en el centro

Voz 1648 12:49 nunca has querido jugar más que jugar llevar la narración a situaciones extremadamente violentas ni morbosas ha subido completamente de eso aunque la noche a veces te lo puede permitir y ciertos ambientes más todavía

Voz 7 13:02 sí bueno no a mí me cuando me hablan de Sánchez como si fuera una novela negra me parece que falta el tema de no hay ningún crimen Quirce no son son demasiado perezoso has como para ser criminales

Voz 1860 13:16 es como como máximos grandes ideas

Voz 7 13:19 me parece que no es necesariamente para que sea negro que define lo negro en mi novela es que hay un Agus queda pero en todas mis novelas se está buscando algo que es lo que yo creo que que es lo que tiene de detectivesco más que nada no hay ningún crimen pero está bien

Voz 1312 13:33 además que en algún momento esperas que haya un punto de violencia porque pasa algo o incluso yo esperaba que Beltrán tuviese un cierto yo lado oscuro no sé no es que era todo como que todo encaja ellos están con sus códigos en su mundo y que todo forma parte de cómo una danza que yo no controlo los pasos ni la el ritmo pero ellos sí ellos sí dejan fluir no si es

Voz 7 13:57 una violencia blanca yo le llamó de la violencia de Un terremoto de baja intensidad eso es lo que me interesa a mí no hay ninguna catástrofe no hace falta

Voz 1648 14:05 esta novela forma parte de ese ciclo narrativo del que ya leímos como dejar de escribir que lo que buscabas con todo este ciclo del que en principio creo que falta otra faltaría otra eso sí correcto gordo de feria es latente

Voz 7 14:17 era él acabe en octubre y bueno ya veremos cuándo sale yo estoy esperando a ver qué me apetece mucho tenerlas a mí lo que me gusta es dejar de escribir pero no consigo consigue entonces cuando acabe como deja de escribir me me di cuenta de que echaba mucho de menos quería hacer otras cosas quería hacer el teatro y fotografía que creo que estoy haciendo también ahora pero echaré mucho de menos en la atmósfera que había creado ahí es donde yo ido tamén cerca de setenta y me apetecía cerrar esto de alguna manera ya que es la redonda circular vamos acabarla

Voz 1648 14:51 pero era una historia este ciclo de tres novelas ya lo tenía en la cabeza generando a medida que ha sido vale

Voz 7 14:57 claro se fue a medida dije no esto tiene que me hace falta hace hay un spin off continuo de cosas que me impedían seguir y además si tú con un personaje te da mucha guerra y quiere salir va a salir en algún momento hay que sacarlo de tu organismo

Voz 1312 15:13 es que en la novela han también hay un retrato sociológico de de dos épocas de una de una evolución no porque el pasado de estos personajes podría ser como un poco ese Madrid de los ochenta noventa si ya en el Madrid de ahora no también te

Voz 7 15:31 si no había caído en eso quiere decir que ellos tienen una relación anterior que tampoco me voy mucho más atrás no no mucho más atrás

Voz 1312 15:39 eso sí que apunta sí que se esboza ese Madrid pues de pues por ejemplo otro tipo de drogas o qué tipo de

Voz 7 15:46 sí bueno mí al Aston ya no existe

Voz 1860 15:48 a canalla no otra firma de cercana ya pero que en en esencia ellos siguen ahí

Voz 1312 15:53 se han adaptado a los nuevos tiempos no hemos pasado del del caballo a anabolizantes a lo mejor no

Voz 7 15:59 sí es verdad hay algo que que que ha acabado con gran parte de la literatura negra el teléfono móvil si tú tienes un teléfono móvil los dos vuelve estuve media hora entonces hay algunas cosas que tienen que ocurrir fuera de esa asistencia permanente que tenemos con el maldito teléfono móvil no

Voz 1648 16:18 el proceso de documentación si es que ha existido o no ha hecho falta

Voz 7 16:21 no no ha hecho falta para de

Voz 1860 16:23 no no a paseo por su barrio habla perdona

Voz 8 16:26 Caixa habla de carreras ilegales de galgos derivas no eso pregunto a es pura para hacer a Ferderico se retratan algunos sitios

Voz 1312 16:34 que son reconocibles de de

Voz 7 16:36 si la primera aparición que además lo dice el personaje yo la primera vez que vio una carrera de galgos fue en el pasaje Martín de los Heros saliendo de un Renoir es cierto es lo que vi yo hay muchas cosas ahí en sí si no sabes hacer algo no

Voz 1860 16:51 es sí sí si ya lo he visto entonces

Voz 7 16:54 debe tienen siempre ha puesto no no sé porqué siempre veo algo me persiguen los galgos en mi carrera claro entonces bueno las timbas cosas que he oído de gente que que no son precisamente ahí que yo quería colocar cosas en el en en Bravo Murillo porque me gusta la zona grabó Murillo es como la nueva Gran Via pero parece mentira

Voz 1648 17:15 lo has leído un fragmento que demuestra realmente es talento narrativo que tienes a mí hay una cosa que siempre me ha parecido que es muy complicado hacer para los escritores y que muchos fallan hay que yo creo que todavía lo gordas más que es el tema de los diálogos para mí los diálogos es una parte complicadísima en las novelas yo creo que tú no se parece como que te salen de natural es algo que tienes que trabajar de una manera especial o efectivamente te salen de natural

Voz 7 17:40 me sale natural además

Voz 1648 17:43 pero te lo han dicho otras veces lo

Voz 7 17:46 de dice un taller con Pablo Remón que es un dramaturgo que me flipa me gusta mucho y me di cuenta de que lo que hay que hacer es lo que lo que estoy haciendo que es no pensar no sino piensas el diálogo siempre va a salir porque lo único que tienes que hacer es en vez de abrir la boca es decir lo que estabas pensando en voz alta en falta lo escribe si ya está lo mejor Pasquet vivía lo cual yo creo que es no pensar en que tienes que decir algo particular

Voz 1312 18:14 el el lenguaje a mí además la lo de las imágenes creo que en ese mismo párrafo que he leído describe la sonrisa del peruano que está él la en la gasolinera como tiene los dientes tan blancos como un cuarto de baño

Voz 1860 18:28 algo así genera esas imágenes que te dejan flipado dice a través de de con una frase lo estoy viendo dice

Voz 1312 18:37 dice hirientes tan blancos que parecía que llevara el cuarto de baño metido en la boca

Voz 7 18:41 todavía está algo más blanco en un cuarto de baño limpio

Voz 1860 18:44 sí me dice eso es por eso que ya te digo esta página encogidos

Voz 1312 18:49 sí digo me alucina me me me encantó porque porque tan breve

Voz 7 18:55 porque quería que pasara crear algo que pasaron en una sola noche ya había intentado hecho un intento hace tiempo con una novela y esta noche tocando Ramones Innova y ha salido yo di me gusta mucho que haya una presión de tiempo porque me gusta que el libro se lea muy rápido yo creo que hay que escribir leer rápido lo que te dice allí otras cosas que hacer aparte de escribir y aparte entonces vamos sale bien pero vamos a salir y haciendo otras cosas también le te estoy luego te vas

Voz 1312 19:22 ahora te dice esto escribiendo así

Voz 1648 19:26 pero Esther llegas a las ciento treinta páginas de la novela después de escribir doscientas os que directamente te salen ciento tren

Voz 1860 19:32 me salen ochenta que me van a salir a tu estiras a veces no es nada

Voz 1648 19:37 pues lo normal es que no es una ley

Voz 1860 19:40 eléctrica porque lo sabe lo sabe los diálogos así

Voz 1312 19:43 a borbotones les sale la la novela si se les sale esta maravilla Ilha hace breve porque dicen que bueno que hay que hacer otras cosas vamos pues

Voz 7 19:52 sí pero de todas maneras es cierto que cuando estamos hablando tanto de cine yo estoy dirección de cine y una película te dura una hora y media que es bueno salvo el visto te te he visto una de tres horas maravillosa la de flores Domenech este pero pero tienes que comprimir porque creo que la vida se parece más a secuencias cortas secuencias largas yo tengo esa sensación en la vida no sacaban las cosas nunca entonces si tienes la oportunidad de hacerlo Literatura dos rápido

Voz 1648 20:22 yo creo que él ha explicado además perfectamente porque además el problema que yo suelo encontrarme muchas veces con muchas novelas no sé si os pasa vosotros es que cuando acaba de leer a piensas me ha gustado pero si lo hubiera quitado cien páginas

Voz 1860 20:35 en la foto hubiera quedado no sé de la

Voz 1648 20:41 el caso es imposible no pero fíjate tú que es verdad que no tienes la no tienes la sensación ni de que les sobra pero tampoco le falta es la medida justa si tú lo decías antes Lourdes es decir estabas esperando si a lo mejor ocurre algo con Beltrán a lo mejor ocurrirá algo con la con la mujer esta italiana que se puede enfadar o lo que sea

Voz 1312 20:59 cuando acaba la novela como acaba

Voz 1648 21:02 dices oye pues está muy bien que sea así es verdad que tienes esa impresión

Voz 7 21:06 gracias además es que me interesa sobre todo tener un determinado estado de ánimo yo creo que eso es una cuerda que hay que tensar y dejarla ahí entonces también tengo la sensación a veces de que si pro Longo eso se puede aflojar en alguna parte que no me interesa

Voz 1312 21:21 el estado de ánimo que mantiene es es es el de la estar en inquietud que hay algún momento que roza que tenso es la cuerda como que qué va a pasar algo que la que les van a dar en todo momento pero también lo veas lo lo los sortean con con dentro de la coherencia de los personajes de esa laxitud de esa determinación de Nick en este caso está muy bien me lo definen cómo no ver Anwar au negra sí pero a mí también creo que debe también bastante de esa picaresca de esa Tradicción tradición tan de la literatura española de picaresca no de no eran duros no dejan de ser supervivientes si en realidad se busca la vida vivos que se busca la vida

Voz 7 22:03 sí sí el el la novela anterior a esta Iniesta esta bueno era post crisis pero yo creo que poco más entonces la sensación que tenemos siempre detener de estar al borde de algo que que que que puede acabar en catas

Voz 1312 22:18 profe yo creo que nos acucia todos no sé pues te vas a ir a Barcelona por cierto no

Voz 1860 22:26 nos llevan no me llevan yo no lo entiendo yo creo que bueno yo pueblo notado estoy hablando fenomenal de

Voz 1312 22:34 esta novela porque me ha encantado entorno también ha gustado muchísimo y creo que deberías deberías estar quemando libros supongo que en la Feria del Libro ella no no tiene nada como no puede ser qué te han hecho muchísimo mi encantado de conocerte muchas gracias es como tu novela es que dices lo que tienes que decir de una manera muy certera a punto ya está

Voz 1860 23:01 vamos a ver yo que es es eléctrica ahí está eléctrico que dura un semáforo eso es lo que hay que hacer

Voz 1648 23:09 pues muchas felicidades felicidades eh

Voz 1312 23:12 la hacer muchas gracias

Voz 11 23:14 vale loca

Voz 1312 23:39 vaya protagonista Madrid todavía en el club de lectura e en vísperas Sant Jordi bueno pues acabamos como siempre con tu recomendación mira esta semana ah es un libro de la reformada

Voz 1648 23:50 la editorial Temas de Hoy que sabes que ha cambiado radicalmente están sacando nuevos títulos os voy a recomendar uno que se titula La Biblioteca en llamas de Susan Orleans una escritora norteamericana es un libro fascinante porque se mueve entre la novia

Voz 1312 24:03 la entre el ensayo entre la

Voz 1648 24:06 la crónica periodística diría incluso que entre las memorias de la propia autora porque nos traslada a un hecho ocurrido el veintinueve de abril de mil novecientos ochenta y seis cuando se quemó la biblioteca de Los Angeles y nadie se enteró porque coincidió con el accidente de Chernóbil que fue en la noticia que copa todas las portadas de los periódicos pero es que fíjate tú que se destruyó completamente se destruyeron cuatrocientos mil libros documentos algunos de incalculable valor setecientos mil libros se dañaron muchos como consecuencia del agua de los bomberos por lo que fíjate que fueron congelados para evitar el moho luego hubo que recuperar esos libros para intentar bueno dejarlos en buen estado lo que cuenta la autora es todo lo que ocurrió toda la investigación porque hubo un sospechoso Harry cuenta que ocurrió al final con este sospechoso pero la autora también aprovecha para hablarnos un poco de la destrucción de otras bibliotecas a lo largo de la historia día concluye algo que se quiere es evidente que la guerra siempre ser el Príncipe el principal enemigo no de las de las Bibliotecas es un libro

Voz 1312 25:04 sí

Voz 1648 25:05 fascinante porque habla de la relación que mantiene ella con los libros pero sobre todo de la relación que mantiene con las bibliotecas y yo creo que muchos de nosotros que somos lectores y nos gustan las bibliotecas vamos a entender perfectamente los que lo que nos cuenta esta mujer por eso digo que es una mezcla de muchas cosas eh hay parte de novela hay parte incluso de novela policíaca con toda esa investigación que llevó a cabo los bomberos pero también hay toda esa parte mucho más sentimental de la relación que tiene un lector con los libros

Voz 1312 25:29 la videoteca en llamas de Temas de Hoy de Susan Orleans Óscar no sabemos entre libros y rosas no han beso chao

Voz 1648 25:36 Estado

Voz 12 25:37 ponga voz