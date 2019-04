El arte de dibujar la ciencia

Voz 3 00:00 estrés

Voz 1312 00:55 ya los conocen Javier Sampedro doctor en Genética de biología molecular colaborador en el país sí pero Estupinyá químico bioquímico y conductor helados de El Cazador de cerebros aquí no cerramos en Semana Santa ni nada ya sabemos que la religión y la ciencia suelen remar en sentido contrario no no secreto esto

Voz 1730 01:14 bueno a tienen planteamientos formas de acceder a conocimiento diferentes unas más dogmática que la otra la religión la dogmática e hasta

Voz 0902 01:24 conocemos también que muchos científicos antes del siglo XIX eran creyentes Newton creía que lo que estaba descubriendo el plan de Dios no Maxwell otro de los artífices de nuestro bono descubridor de las leyes del magnetismo eran profundo creyente también

Voz 1312 01:43 habrá científicos ahora creyentes también

Voz 0902 01:46 es depende un poco los biólogos yo creo que somos más ateos pues la formación profesional porque dar muy realmente tuvo que cargarse la la religión para hacer avanzar la evolución

Voz 1730 02:00 es interesante esto que comenta Javier B porque los científicos sobre todo Cosmo locos si creen en Dios

Voz 6 02:08 bueno hubo un algo es que

Voz 1730 02:10 como un Dios que está por encima no es un Dios que interfieran las leyes de la naturaleza Dios que las ha creado a eh pero no

Voz 0902 02:18 el poder es es Spinoza Spinoza Einstein no los tiene que era un Dios personal sino que es un un Dios que se revela por la armonía de todo lo que existe que es digamos la razón de que el universo sea comprensible que es la la fe del científico porque si si tú crees que el universo es comprensible no podrá ciencia tiene verán lo que quieres entender no detrás de un aparente caos de la realidad

Voz 1312 02:47 hay que ver cualquier temía que salgo como las ves crecer y qué maravilla escuchar eso me dan ganas de tomar apuntes no no no una revista The Economist publicó hace unos días una historia que me me ha parecido muy curiosa además es escrito sobre sobre en el país si es que hay una enfermera escocesa sí que es capaz de oler parkinson incluso de predecir por el olor

Voz 0902 03:10 es así dicho más exactamente eso que has dicho a el titular si esta mujer pues ya en los años setenta ellas una superdotadas el olfato no eso lo sabíais de línea y cosas así que no que en que la mayoría de los humanos no no podemos detectar en los años setenta se dio cuenta que su casa había empezado algo que no había conocido nunca lo describió como un partido al al MIT hay claro pues enseguida se encuentra el que se a su marido al marido se le diagnosticó doce años después y un día asistiendo a un grupo de apoyo a acompañó el marido grupo de apoyo para enfermos de Parkinson de apoyo psicológico y tal y se dio que allí todo el mundo olía eso mismo que su marido bimotor extraño al vizcaína algo que sea o no lo que ya no habían conocido antes iba bueno esto pues logró interesar a algunos científicos hay hay pueblos fue fácil organizar brevemente no pues se trata de dar una camiseta que proviene de enfermos de Parkinson o de grupos control israelí acertó todos menos uno que a cometer un solo fallo sólo que el fallo no no no falla en absoluto porque a ese a ese hombre le fue diagnosticado que es ocho meses después de ver

Voz 1730 04:31 y eso era porque porque el enfermo de Parkinson segregado alguna sustancia signos externos

Voz 0902 04:36 exactamente fijaros que sí sí estamos ahora nos quedamos sin un método de diagnóstico de paro voy así que lo que han hecho ver que es eso que ella detectaba no he encontrado ay los enfermos de parkinson tienen encima de Las Palmas en la parte alta de la espalda tiene una sustancia grasa las llamas se boom que emite Cuatro compuestos volátiles que detecta perfectamente con las modernas técnicas de análisis químico y que a partir de ahora se podrán usar para diagnosticar como decía estar ahí Ferrmed

Voz 1730 05:11 sí y eso es interesantísimo porque a veces hemos visto las noticias también esos perros que sean adiestrado para reconocer personas que o están a punto de morir optimismo en hospitales de algunos

Voz 0902 05:22 cáncer tipos de cáncer yo lo perdí

Voz 1730 05:24 la verdad que las primeras veces que lo escuchaba pensaba que era una exageración pero por lo que dices o sea tiene un fundamento

Voz 0902 05:30 lo sólido pues sí pero no podemos hacer todas las preguntas que le hacemos a ahora enfermera escocesa pero todo pero no tienen un olfato superdotado respecto nosotros seres humanos y ya sabemos de sus fatigas Si para discriminar honores no los usamos todos los días en los aeropuertos para buscar restos humanos en caso de una catástrofe etcétera no

Voz 1312 05:54 esta es una comprobación científica de la típica noticia curiosa que les en la prensa que dice el gato que predice la muerte de los ancianos en un en una en una reciente esto yo lo he leído que vamos se va a dormir a la cama de un anciano es como ese de quedan días va no me imagino que nadie quiere dejar entrar gato las no

Voz 0902 06:15 el gato al cara a no que te sobre el capó del coche cuando acaba de apagar el motor si iba a gusto a la cama del ancianos era que tenía fiebre a lo mejor puede ser micro jamás

Voz 1312 06:24 como se haya ganado el gato de la fama de de predecir la muerte no extenderá al gato

Voz 3 06:36 eh

Voz 1312 06:55 en la ciencia no sólo basta con hacer grandes descubrimientos que últimamente se nos han acumulado un montón parece que antes de vacaciones de Semana Santa les cogió la prisa por por todo él les dio como una especie de de estrés por sacar un montón de noticias temporadas alta los descubrimientos o sea hacen sino que cada avance debe ser convenientemente explicado ilustrado y antes de que la fotografía llegara a nuestras vidas ya pasaba muchas cosas evidentemente se descubrían un montón de cosas que tenían que explicarse al mundo no eso lo veíamos nos lo imaginábamos lo visualiza vamos gracias a las imágenes ilustradas sin fotos pues era lo que había no pera Javier sin sin la ilustración el impacto de la agencia sería mucho menor no no podremos saber por ejemplo qué aspecto tendría tenían los Near dentales sí sí sí sí

Voz 1730 07:51 no fíjate por ejemplo la semana pasada con lo del agujero negro que ya sabíamos te viene agujeros negros la la potencia de de las imágenes es verdad que antes de que de poder tener una imagen real pues hace hace falta una reconstrucción no como dices en los neandertales si no tuviéramos estos artistas que interpretan los datos científicos para ilustrar cómo sería por ejemplo pues el impacto que tienes

Voz 0902 08:20 ya sociales mucho menor cosas que la fotografía era pues no lo puedo hacer como por ejemplo mostrar te dónde está una estructura del cerebro el hipocampo con es una especialista puede entenderlo con fotos de broker tan trozo no los demás no hemos que bueno yo estación para hacernos una idea de dónde está eso no

Voz 1312 08:41 o sea hoy en día todavía es un hombre

Voz 0902 08:43 naturalmente que es un buen dibujo con buen gráfico puede explicar no todo pero muchas cosas por explicar mejor cara o párrafo

Voz 1730 08:54 dice que opaco es que la ciencia investiga lo invisible las sea tanto al mundo supo atómico como el mundo muy grave

Voz 8 09:01 D e iraquíes esto es

Voz 1730 09:04 muy profundo es que ahora a tomos moléculas sea como las visualiza es necesitamos de alguna forma tener una referencia a parte de la teoría

Voz 1312 09:13 es seguro que está encantado escuchando la conversación en Radio Barcelona el ilustrador científico Carles Puche buenos días Carlas estas de acuerdo con lo que estaban comentando nuestros científicos

Voz 9 09:25 bueno totalmente en principio también confirman la regla de que es que los científicos de momento son el colectivo que tiene más claro que la ilustración científica pues tiene su cometido y que era un espacio dentro de su mundo creo que ellos son los que de alguna manera van aguantando esta este grupo de personas que nos dedicamos a dibujar y que gracias a ellos también hemos aprendido a dibujar ciencia no hay que olvidar que un dibujante de ciencia no ilustrado científicos se llama científico porque al lado tiene una persona especializada que le va diciendo que va indicando que es lo que tiene como tiene que dibujar uno sabe ciencia no sabe dibujar el otro no sabe ciencia Isabel allí es un es un paquete importante que además se complementan perfectamente

Voz 1312 10:14 yo fíjate escuchando escuchando ahora hay escuchándoles a ellos me has conocimiento pensaba que esto era otra época no que hay que un romántico que permanecía Saif mantenía todo un por por por por amor al arte y ellos dos me han dado ahora mismo una aplicación absolutamente actualizada de desdibujó de de la ilustración científica además sorprendido

Voz 9 10:38 a la pregunta siempre de los millones que qué hace un chico como tú como este

Voz 1312 10:43 esto no es pregunta que te te ganas la vida con esto

Voz 9 10:46 ese entonces bueno ganarse la vida pues como ahora a la gran cantidad de personas en nuestro país después de esa manera que ahora en su versión trabaja día estás más o menos pues trabajando a unos niveles que no eran los de los de hace quince veinte años para atrás pero bueno si se puede uno ganar la vida siempre y cuando pueda o sea bueno les guste lo que está haciendo y ponga muchas horas de trabajo entonces bueno salen los números más o menos aunque hay todavía mucha gente que tiene dos oficios lo mejor del oficio de biólogo el esfuerzo de dibujante o el oficio de diseñador gráfico y dibujante eficiencia ese damas

Voz 1312 11:26 en tu caso iba para ingeniero pero se te cruzaron unas mariposas por el camino puede ser

Voz 9 11:33 sí puede ser verdad existencia Mi vida de ilustrada ha estado lleno de llena de de de casualidades de grandes oportunidades que me han venido sólo se yo en realidad no tenía marketing no ha hecho nunca propaganda no no no no he hecho nunca tengo una web pero si te pones en ya verás que es a veces se cae a trozos no ha hecho ningún tipo de de propaganda pero en cambio el boca oreja ha ido funcionando desde el primer día que en mi caso Martí Boada vino a mi casa vio un dibujo de mariposas que tenía en el comedor mariposas que eran inventadas porque en aquellos días para mí una mariposa era una cosa de color amarillo que pasaba por el aire y me dijo tú has dibujado esto pues si si esto lo dibuja de yo Goya te interesaría de hacerlo unos postes para para el Shane que estoy preparando letal les dije que sí sin saber tampoco demasiado grande me metía y a partir de ahí pues hasta hoy he ido corriendo de un científico a otro Martí Boada conocía a Teresa Franquesa Teresa Franquesa conocía a Ramón Coll Ramón conocía a Jordi salga tal de ahí voy pasando de una a otra

Voz 0902 12:45 por la teoría de los seis pasos entre toda persona está relacionada con otra por no más de seis pasos pues se cumple exactamente tu caso

Voz 9 12:53 y más en un país tan pequeño como no

Voz 1730 12:55 oye y que y que que ha sido lo que me que me da mucha curiosidad no es cuando te me imagino que también me científico dice oye dibuja me esto pese que es cuáles son los grandes retos que te reencontrado que dices por dónde empiezo

Voz 9 13:09 bueno en mi caso los retos fueron mayúsculos porque yo no era un especialista en ninguna de las especialidades que me he dedicado a dibujar en ciencia naturalista en ciencia de naturaleza entonces claro la primera vez que me dijeron de dibujar pues un árbol tuve que comenzar a saber es así no no no exagero a saber cómo era el árbol lo sea para mí un árbol una una nube verde que tenía algo que tocaba el suelo era de color marrón y a partir de ahí empecé a saber que los árboles tienen el nombre tienen apellidos se llaman robles encinas y que cada uno tiene sus características y esto yo no me he aprendido de ninguna universidad lo aprendió de la mano de estos científicos que he tenido la suerte de encontrar personas que a partir de de de la colaboración que hemos hecho han pasado de ser desconocidos a ser unos grandes amigos sí que me han enseñado puesto todo o lo poco que sede de de ciencia

Voz 1312 14:01 yo decía hace la la imagen está de dibujo de de El Árbol no dan básico tan infantil pero curiosamente lo las ilustraciones científicas son muy detalladas minuciosas casi a mí me encanta mirar la las ilustraciones de libros de naturaleza por ejemplo ver casi que puedes ver la corteza de ese árbol al detalle me imagino que eso te da y te hace tener una capacidad de observación especial también las educado

Voz 9 14:30 si algo que que necesitas educar muchisimos eso precisamente a la observación no sea un buen ilustrador científico pasa de ser una persona que mira a una persona que observa a una persona que se da cuenta de todos los detalles de que sabe pues detalles que a otra gente se le escapa que por ejemplo cuando hago mis cursos de llevo gente al al bosque entramos dentro de un bosque doscientos trescientos metros cuando los nos paramos yo les digo habéis visto hecho el lavabo que había a la entrada ya lo habéis oído ya habéis visto el comedor unos ojos abiertos a ver que qué me está diciendo éste no tiras para atrás simples enseñas Fost donde come el Rata donde de bosque hecho el jabalí donde se donde se seres para sita en la renta bajo cómo te va gritando a partir que tú entras dentro de los bosques lo primero que que alerta a todos los demás de que alguien extraño se está metiendo en su terreno todo esto la gente entre comillas normal pues no no no no no detecta en cambio en el uso de científicos y porque ha tenido antes que todo esto darse cuenta por ejemplo que un pato nunca se debe poner encima de una rama de un árbol por ejemplo

Voz 1312 15:40 pero no todo osea a través de la observación y de tu trabajo te has llegado a convertir en un científico cara has hecho recorrido yo no observación absolutamente científica de es un bosque

Voz 9 15:54 no yo creo que no no no esto sería no te atreves a eso esto sería subir muy arriba lo que sí me me convertido quizás en un especialista en ilustrador en el usación científica un especialista modesto pero sí que de eso sí que puedo hablar y puedo hablar con con con un cierto conocimiento porque después de cuarenta años de estar dibujando ciencia pues sí que de alguna manera por ejemplo sabes que es una ilustración científica de divulgación que es diferente de una ilustración científica y de investigación y ya estas dos esas dos partes pues como se deben tratar normalmente se confunde muchísimo todo en muchos casos por ejemplo todo el mundo cuando dibujo tuyo ilustración más bonita no perdona esto no es una degustación esto se convierte en unos acción en el momento de que sale en una publicación pero antes no mantener dibujo

Voz 1730 16:48 ITEL te limita la ciencia me yo estoy yo algún programa en televisión y muchas veces hacemos guiones de cine desde hay hay un guionista determinado que de nuestras pues esto quedaría muy bien si lo hiciéramos así o quedaría muy bien siglo explicáramos de esta manera yo digo ya pero es que entonces se aleja demasiado de la realidad claramente hacia la ciencia te marca mucho como unos límites no pero esta es la parte artística te te te está frenada por la ciencia es verdad que por otro lado te abren mundo también eh es decir ostras me permite dibujar cosas como decíamos antes

Voz 8 17:19 que que son invisibles no y de es esta aquí este esté pro icono contra no

Voz 9 17:26 sí yo creo que el trabajar con científicos lo que te da es una capacidad de humildad impresionante osea tienes que tener una capacidad para poder aceptar por ejemplo una persona que no sabe dibujar dibujo está bien hecho o está mal hecho cierta lo malos que acierta a la la mayoría de las veces o sea es es esa es la digamos la la gran el gran reto que tiene científico el no es no dejar que su ego que subo eso parte artística se ponga por delante de aquello que un especialista le dice que tendría que tener su dibujo cuando tú haces cuando tú dibujar ciencia te tienes que poner en el bolsillo toda tu imaginación y eso eso cuesta sea yo con tal de que de cuando en cuando yo tengo grietas de campo por ejemplo que están dedicadas animales y plantas inventadas porque tienes que hacer un grito de cuando en cuando porque es tanta la presión que te ponen de que tienes que dibujar esto sí que esté color que no sé qué que es estas rayitas que has dicho aquí no van que tiene tres pelos no cuatro dices ostras será importante de tres pelos de cuatro pues si es importante pero yo estoy podría hay

Voz 0902 18:30 dibuja me cómo serán los animales dentro de un millón de años sigue tu inventiva tiene que jugar un papel muy importante

Voz 9 18:39 no no no no será tu inventiva osea tú me lo explicará a partir de que tú me explico cómo serán estas animales como tú has podido investigar cómo usado como tendrán la evolución estos animales me buscaré pero yo no lo es dibujará tú me dices mira dibujan me un pato qué será de trescientos trescientos billones de años yo no te lo voy a dibujar porque no lo voy a saber cómo será tú sí que a lo mejor no lo sé no lo sé pero a lo mejor un estudio de la evolución de los patos

Voz 5 19:08 si mira siguiendo esto pero el pico

Voz 0902 19:12 en lo que va a salir una tercera

Voz 5 19:14 lo huevos cuadro alerta gustando bueno eso la idea no sé si eso me suena de repente una historia del color de algunos animales prehistóricos es tal que el color nadie lo sabía todo el imaginamos que los dinosaurios técnico color

Voz 1312 19:29 la gente se entere gris verde

Voz 5 19:32 pero sí es verdad es verdad

Voz 0902 19:36 es más probable que tuvieran colores no sabemos que algunos tenían plumas y seguramente bueno como hizo Spielberg en las Parque Jurásico seguramente tenían un despliegue para como casi todos los animales espectaculares para poder aparearse era más eficaz

Voz 1312 19:53 yo te te iba a preguntar últimamente hay un auge de de esta literal de la literatura literatura que se llama No la literatura relacionada con con la naturaleza y demás esto lo lo está notando es está apostando un poco también por la por la ilustración

Voz 9 20:08 sí yo creo que últimamente sobre todo lo que ha habido un boom muy fuerte en cuanto a enseñar y aún no se ha habido toda una cadena yo cuando comencé a enseñar ilustración científica habló fuera en los años ochenta éramos cinco contados en toda Cataluña que podíamos estar enseñando estoy quizá no éramos ni cinco ahora me faltarían dedos en las manos y los pies para poder contar toda la gente que está haciendo cursos talleres todos dedicados a temas de naturaleza por otro lado también hay un un un un cierto interés de entidades científicas que eso sí que sí sería una un notición de que como por ejemplo el Zoológico de Barcelona estas entidades tuvieran gente en en plantilla osea no que te que digan no es que yo hago dibujos cuando tengo que hacer una cosa pues voy a buscar un dibujante los contratos no no igualmente que cuando se hace un museo nuevo por ejemplo todo mundo hacia una lista a la gente que tiene que ir allá dentro Isère piénsalo porteros piensan al telefonista o la telefonía estas se piensa en la persona que tiene que cuidarse de limpieza editado Se debería también tener en cuenta las personas a la persona que tiene que hacer dibujo científico porque entre otras cosas estas entidades son entidades que se hace investigación la investigación sobre todo la especialidad que se necesita más es la de ilustración de de investigación precisamente que es la que les sirve a los científicos para poder hablar entre ellos una manera gráfica es la que les sirve para poderse de alguna manera demostrar a parte de lo que ellos hagan por escrito demostrar que aquí llevo bicho que han encontrado es una especie nueva para la ciencia y esto es lo importante yo creo que esto sería lo importante de poder de que cuando hablemos y es que hablamos dentro de eso sí que sería una una apuesta de futuro no no Pato pero esto es una apuesta de futuro de decir dentro de diez años doce años cuando se haga museo sepa se pensará como ya se piensa en el mundo anglosajón se pensaba en meter uno dos tres científicos dependiendo de las líneas de investigación que se quieran hacer

Voz 0902 22:18 antes hablamos del futuro ahora te otra pregunta sobre el pasado los paleontólogos dicen que imaginar cómo es un fósil organismo fósiles encontrado cómo era vídeo en vida no porque los fósiles suele estar doblados arrugas incompletos aplastados imaginable con buenas animal en vida es todo un reto que no son dibujantes ellos pero es una cierto imaginación visual realmente no tienes que que que es saber ver en tres dimensiones cosas que la mayoría de la gente no no podemos

Voz 9 22:50 sí sí es verdad y sobre todo en este campo sí que hay un un componente importante de de imaginaciones y cae un componente importante de tirarse a la piscina de decir bueno pues a lo mejor los neandertales primero se pintaron con unos ojos azules y después resulta que tenían que ser marrones

Voz 5 23:09 a medida que la ciencia

Voz 9 23:11 lanzando pues iban encontrando tipos tipologías de de de diferentes sistemáticas para poder saber cosas que no se servían en en su primer momento entonces también hay que acertar estos primeros dibujos estos primeros intentos como bueno pues eso un un un primer intento de explicar cómo era aquello que después eso vosotros que sois científicos sabéis seguro da ciencia una totalmente viva hoy decís que las manzanas son redondas y a lo mejor es una cuestión óptica ahí dentro de veinte años pues alguien saca no sé qué dice que las manzanas son triangulares

Voz 0902 23:42 es ella

Voz 9 23:44 hay una revisión permanente permanente

Voz 1312 23:48 bueno pues a mi me parece que además de de todo lo que nos has contado relacionado con la ciencia yo diré que que son las ilustraciones sobre todo estás más divulgativas que son las que podemos a las que tenemos acceso al público en los libros y ahora estoy pensando en esas ilustraciones de naturaleza en las que tú Carlos estás especializado son preciosas a mí hay libros que pasaría horas mirándola porque en detalles y son tan tan tan minuciosas que que te que te dejan te dejan absolutamente en Boada te agradezco mucho Carlas que que hayas ha aceptado la invitación del programa Carlas Putxet ilustrada el científico un abrazo muchas gracias

Voz 5 24:25 a esto se luego iba a vosotros os dejo

Voz 1312 24:29 que acabas de pasar la la Semana Santa ya os agradezco que una de las estaciones del Vía Crucis os haya hecho parar en la cadena Radio Madrid

Voz 5 24:37 a poner chuletón amigos

Voz 10 24:41 ah