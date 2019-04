Burque ya no es joven para conducir

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días con Lourdes Lancho

Voz 3 00:25 ya que ayer también del Pino está de vacaciones he pensado darle una tregua a nuestro pelirrojo favorito y creo que hoy no nos vamos a meter con él además a mí me viene muy bien aunque me me pero no es algo ya saben los mil votos más para Voz soy yo no no no pero a mí no me sale meterme contiguo sabes que soy como tu Lourdes me me produce mucha ternura no no me salen nombres sale nunca me

Voz 4 00:52 voy a sentir tan querido como que hicisteis ayer Alfredo porque porque he visto que Gemma que está aquí grabando el vídeo luego para Youtube tienen su foto de perfil ella con Alfredo que has puesto una foto de perfil amigo nada tienes razón en Gemma véngame que es una canción al piano es bueno tengo que ahora aprender a tocar el piano para que me quiera más la gente nada me de la gana

Voz 3 01:15 no puso fotón y cuando estuviste nominada a Goya cuando gane el Ondas nada nunca eso es leerle cuidada llegar a la suela de los zapatos y nunca Alfredo Le prestara tanta atención y tanto cariño como le das yo Eloy muchísimo tengo que siempre es que desde la entrevista de Alfred Gemma no lo evita no no no cambia de Val evitando cosa está está todo el día flotando no la verdad es que tengo que hacer Gemma apuntarme Operación Triunfo que tengo una foto juntos tampoco la sacamos la prensa sí sí

Voz 4 01:52 además me en una semana dice quiere tener una semana exhibir Alfred una semana y luego ya lleva voy yo

Voz 3 01:58 más me ha me archivado que hoy es un día muy especial para no bueno es tu cumpleaños sí pero no lo digas mucho es tu cumpleaños esto es plena años pero yo soy de los que piensa mucho en la muerte el día de su cumpleaños sobretodo además cuando está a punto de cambiar la primera cifra no si si él cree es el tres esta como tambaleándose y gracias gracias por recordármelo por eso tú tienes siempre las líneas abiertas no es decir ya ves como Javier una cosa tiene te das cuenta que siempre tú yo coincidimos soy como un una especie de santa patrona de de Manuel Burque Manuel Burque coincidimos en las fiestas de guardar en cien días importantes para tía estoy yo siempre siempre siempre sí sí sí Mis fiestas además fíjate Javier seguro que se hubiera dado cuenta que que es tu cumpleaños a nada entonces me quieres más a mi verdad que uno por supuesto Lourdes pero porque tú la primera vez que me he visto ya me abrazaba sí es verdad es que me provoca es cariño mira esas ir a verte y ganas de cómo darte un Colacao y Javier es como ese apaga abandonado entonces yo te daré lenguaje con la mantita yo busco el cariño de Javier oyes pero el tuyo ya lo tengo me viene uno diciendo que muy bien

Voz 4 03:08 es todo lo tengo que ir a ver qué pasa cuenta que bronca pero mira de entrada no no no estoy con Lourdes la Lourdes Lancho Bille Alba Lourdes Lourdes es mejor nunca de Burque que Del Pino este es el equipo Inés Broncano tienes con tu amplia familia no somos veinte veinte venimos de Cantabria de que es un trámite todos piensan lo mismo que es mejor Burque que Broncano se se no haber aquí hay una niña que ha levantado los hombres como lo que tú digas lo hemos adoptado Holanda vale normal no haber espera reunirse aquí es que esto es increíble que esto pero sí Lourdes son son veinte de verdad veinte Lourdes siglas has visto lo bien que se está en Cantabria seis en Madrid pues bueno también estamos bien aquí hombres cosa de con el día es que algo tan como no sé encantos dieciocho Valle que tú eres de Bilbao y dices que vienes de Cantabria bueno vivo en Cantabria hoy soy de Bilbao seguido de los dos sitios tengo el corazón partido esto es muy populista lo saben y sí sí sí sí yo soy igual pues eso si os voy a decir una cosa y la digo de verdad es un gallego de Canarias tú no yo soy un gallego de Canarias Canarias digo que soy canario cuando estoy esto digo que bien de conocen mano eh conocen muy bien seis la verdad una pregunta si no no es una pregunta os voy a decir una cosa no la digo desde el populismo Cantabria a nivel culinario es la gran tapada de España es cierto dijo que se come muy bien barato barato bien y barato si Euskadi sin embargo no está como demasiado oye de ahí no sale estoy aquí hay una competición no Euskadi es hombre no debería sí o no vamos a gritar todos abajo Euskadi no no no es broma estar muy dignos y nos tememos que lleva si metiendo en un berenjenal muy muy todo hecho

Voz 1490 04:58 a ver a ver que yo soy el astro bueno estoy Guriezo pero sí muchos Castro pues era que estáis ahí ahí sí castreño esto yo venía a hablar de Euskadi Cantabria o de otra

Voz 4 05:09 cosa no vale yo yo era ya les pregón

Voz 3 05:12 todo porque aquí hay mucho mucha chica joven un momentito si queremos hablar de del carnet de conducir del carné porque allí hay una noticia recientemente hemos leído que cada vez son menos los jóvenes que se sacan el carnet de conducir y que al cumplir los dieciocho ya no es aquello de sacarse el carnet pregunta Easy que hay tanta juventud nato alrededor vale pregunta si tiene e dice lo van a sacar sino vale antes de nada ves que llevo una taza verdad que ponen la taza

Voz 4 05:40 buenismo bien buenismo bien haces no todos los martes y se unió a las siete de la aplicación de las sigue haciendo también en tú te llevas una camiseta Mia debajo no rabo pero te sigo hoy lo Íñigo yo te voy a empezar a seguir en las series y cuando estuviste dándote que te mando del Pino a la Academia que ella de teatro Guibert tras todo el que hace mi Wikipedia porque tenemos algo pedía muy desarrollada ISM entonces si yo veo que a veces es un poco injusto del Pino es un poco injusto todos el graba lograba no por favor hice lo ponemos el próximo día ya has puesto la niña esa paloma Lourdes me quieren que no era no es no hace falta Broncano me gusta pero tú también de la in the line estime spyware Inés es la que dice sí sí Inés yo a muerte con Inés a muerte con bienes y nadie si no estás escuchando tienes aquí muchos fans también Lourdes me gusta mucho que lo ha huido también mucho amor allá donde va eh que domingo más valioso quién tengo que trabajar entonces yo aprovecho y pregunto a quién pregunto qué rango de edad Lourdes las jóvenes pregúntele si tienen

Voz 3 06:45 si tienes jóvenes pero mayores de dieciocho

Voz 4 06:48 pero si tienen carnet eslovenas vale esta Berta caído a Carolina que tan bien muy bien

Voz 1490 06:55 Castro no bueno si eso sí sí soy de allí se dejarlo que lo diga

Voz 4 07:02 entonces eh tú tienes carnet de conducir a no todavía no no pero queda tiene dieciocho a cumplir este año no te lanzase de porque creo que la gente de la generación mi de Lourdes nada más cumplir dieciocho si va a sacar el carné es todavía con los estudios precio terminar sus estudios y con calma no eso a los treinta no pero este verano este verano a vale vale vengo porque yo me lo saqué a los treinta a los treinta y uno de este año tu este año seguro no hombre espero tu entorno

Voz 1490 07:35 se lo saca también han salvado no si si bien también tiene ahora dieciocho y ahí se vosotros vosotras os lo queréis

Voz 4 07:46 de cara a los dieciocho os da igual

Voz 1490 07:48 en este verano que cumplen los dieciocho en mayo sí yo ya tengo amigos que yo soy yo sólo saca ahí están haciendo

Voz 4 07:57 el práctico pero entonces cuál era la dudas entonces no no responden para nada al estudio grupo que la gente joven ya no se saca el carné

Voz 1490 08:06 pues no no todos nuestros alumnos serlo lo están sacando están haciendo el teórico no hay muchos se lo están saca más allá de mi clase tiene ya está

Voz 4 08:14 bueno bueno el Cantabria está un poco como desligada en el lejano Cantabria no está desmintiendo esas está tirando el templo pero una cosa Quique Peinado que cumplía años innoble felicitó a estéis en A Vivir bueno esto hay que arreglarlo

Voz 3 08:29 no no tiene carné de conducir

Voz 4 08:33 esto es muy fuerte es todo Radio Gaga si yo no hubiese tenido carné de conducir no se hacía no es verdad porque nadie podía conducir es verdad

Voz 3 08:41 pues comparte responsabilidad también tiene dos hijos

Voz 4 08:44 sin carné de verdad desde aquí todo mi cariño a Quique pero es que Madrid sabéis qué pasa que Madrid hay mucho otras

Voz 3 08:49 por te público y para que va a tener un coche contaminando

Voz 4 08:53 en Cantabria tenéis viento lleva de despeje lo lleva a Euskadi el la contaminación Manuel como es escúchame una cosa pyme como como ya no sé

Voz 3 09:05 desmentido el el estudio no sea ahora igual estoy pasando poner música ya porque ya más chafado el tema completamente maneja

Voz 4 09:13 por el tema nos acaban de desmentir los datos claro este grupo pues oye tengo aquí a veinte personas quieres que griten algo este lo iba a prestar va a pedir que quería

Voz 3 09:22 estás en alguna cosa

Voz 4 09:24 que proclama quieres Lourdes no quiero que te cante en el culo

Voz 3 09:27 le años Félix esto sí lo vi

Voz 4 09:30 de ella no lo estoy diciendo yo que me cantáis Cumpleaños feliz que es mi cumpleaños sí puedo al estilo cántabro esto es este especialista aquí así a ver vente para acá y hay mucha gente parece que esto viene un partido de fútbol si a ver qué cuál es tu especial y yo la mía al inglés y que no más que tiene que venga venga venga el cumpleaños feliz y luego hace una promo de buenismo bien vale no venga yo estoy pidiendo es que me canten esto es lo más egoísta oí rancio que he visto en mi vida belga Le he pedido yo veces he tenido una dos tres

Voz 5 10:15 el que está el

Voz 7 10:30 bueno venga vamos todos

Voz 4 10:32 la gran vía oye no lo dejamos lo dejamos ahí en alto sube ya Manuel pues gasto es inmejorable no puede no puede no podemos mejorarlo venga venga pues oye esto me quedo aquí con ellos un rato no nos vale ya sube ya que me quieren llevar de Cañas que no que te enfrían venga que tiene queda subo yo voy a una edad venga

Voz 3 11:02 no no me lo está intentando son los últimos datos de la Dirección General de Tráfico que tenemos sobre la mesa Nos dicen que en dos mil diecisiete la tasa de jóvenes entre dieciocho y veinte años que se sacaron a la licencia el carnet de conducir bajó un sesenta por ciento respecto a hace diez años a ese sueño detenerla la L pegada en la en el cristal de atrás del coche en el tema de tener carnet de conducir ya no es tanto te existe un amplio abanico de movilidad urbana con es uno de los factores clave que que dicen que ya

Voz 1312 11:35 los jóvenes hayan apartado esa prioridad de sacarse el carnet como estas muchas cómo estás chicas cántabras que al cumplir los dieciocho ya están apuntadas

Voz 3 11:43 el ahí están empezando a

Voz 1312 11:45 a sacarse el carnet justo recién cumplidos los dieciocho para explicarnos un poquito más sobre cómo están cambiando las perspectivas de futuro hoy los usos en en este tema del carné de conducir nos acompaña José Juan Díaz profesor de autoescuela es responsable de comunicación de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid buenos días José Juan

Voz 9 12:03 buenos días Luis qué tal muy bien ya has been

Voz 3 12:05 qué cambia en Tafalla en la Gran Vía e yo hoy no mira a los últimos datos registrados que comentábamos son de dos mil diecisiete en los que se aprecia claramente esta reducción de jóvenes pero no sé si vosotros en las autoescuelas veis esta disminución no notáis también

Voz 9 12:20 sí no sé si por fortuna o por desgracia estamos viviendo un cambio social es verdad ha defendido el número de personas que a los dieciocho años obtienen el permiso de conducir pero es que tiene que ver por ese cambio en cuanto a este es un dato importante en el año dos mil sino a nosotros nos fijamos en la pirámide de población que no es una pirámides una forma dejarlo vemos que en el año dos mil el índice de natalidad de España fue de lo el más bajo desde que se tienen registros por eso dos mil es ahora cuando se está notando eso por una parte el índice de natalidad y luego por otra parte tenemos en los cambios de costumbres los cambios de costumbres que también te te lleva a descubrir muchas sorpresas por qué en Cantabria posiblemente no sé de lo que se da en Madrid porque a lo mejor no existe esa comunicación que haya aquí en Madrid yo desde Aranjuez he venido entré me ha dejado a dos pasos en una casa de Espárrago

Voz 3 13:18 dos de manojos de espárragos que nos ha regalado María

Voz 9 13:21 es correcto y que te agradecemos Gea tienes

Voz 3 13:23 más mérito sí

Voz 9 13:25 bueno pues las las comunicaciones de Madrid son muy buenas con lo cual no es una necesidad el permiso de conducir como tal bueno esa ese índice de natalidad tan tan bajo y lo que iba enlazando con lo que había dicho antes ese cambio social es paradójico que ahora ahí están las estadísticas hay el año pasado hubo más de seis mil personas con más de sesenta y cinco años que obtuvieron el permiso de conducir sí hay están sorprendente

Voz 3 13:59 el pero claro entonces bueno

Voz 9 14:02 empieza Samira de esos datos y te llevas muchas sorpresas ellos son solamente dejó hay ese dato

Voz 3 14:07 no pero si haces de desea no queda como asignatura pendiente si de repente diseñar

Voz 1312 14:12 esto es publicado jubilada y además

Voz 9 14:14 se nota en esas estadísticas que las personas que no obtuvieron el permiso de conducir en la época de la crisis hay un repunte como decía el señor Burke

Voz 4 14:25 hola espera que no

Voz 3 14:28 ya ya me inca me habían llamado señor Burke señor mucho suelo propiedad de mi padre el señor Burke hacía mi Burke ya hasta quizá cuenta que tengas un año más por favor tienes casi cuarenta Tío Sam me levanto y me voy no no no me puedes hacer llorar en cualquier momento

Voz 10 14:45 te estás muy tierno y sensible si estoy muy blandito

Voz 3 14:48 perdona perdona es la el

Voz 1312 14:51 cuánto cuesta sacarse el carnet de ataque hablabas de crisis no sé si es una motivación económica cuánto cuesta

Voz 9 14:56 si no otra vez volvemos al cambio a ese cambio de la sociedad el permiso de conducir ahora mismo y me atrevo a pongo la mano sobre cualquier fuego el precio por clase es igual o en algunos casos inferior al año dos mil ocho año en el que hubo el gran pico de obtención del permiso de conducir entonces por esa parte en cuanto al coste no puede ser una excusa otra cosa sería la precariedad laboral

Voz 3 15:22 qué sabéis qué pasa que yo soy de Coruña y allí es donde más barato es de toda España entonces estoy paraíso vengo de un paraíso en una burbuja no me entero de las porque porque no te la Sagasta hasta los treinta bueno porque no lo vi necesario me quedé pasando el tiempo va pasando yo no no me lo saqué a los treinta y uno hecho

Voz 10 15:43 con dos muy mal

Voz 1378 15:45 esto es una cosa de hecho ayer estuve en Coruña iba conduciendo yo

Voz 3 15:50 o sea era a él al que pitaba todo pero

Voz 1366 15:52 que produce cada bar provoque volcados al lado de la plaza

Voz 3 15:56 se monumental monumental porque para coger pasteles y lo deje como medir no no eso no se hace lo que tienes es mucha caradura no que conduzcas bueno soy muy despistado ya lo sabes esa es mi excusa aparato aquí cómo afecta al negocio que allá estas ahora realidades de transporte alternativos en las en las ciudades por qué has hecho alternativa es como un poco de burlar los patinetes eléctricos estaba bien el transporte alternativo que sí que vale vale Lourdes estaba ganando no estaba diciendo a al alternativas en cuanto a los medios de de transporte habituales como puede ser el metro

Voz 9 16:33 el autobús no yo he venido en transporte público si la emisora hubiese estado más lejos que hubiera me hubiera metido en el metro eso así entonces en el caso de los y eso también tiene que ver en las zonas rurales gente ahí donde no se note tanta esa diferencia en esas zonas rurales donde todavía que posiblemente sea el padre el que matriculen al a los hijos en el han comprendido

Voz 11 16:58 sí claro yo soy un caso palpable de

Voz 9 17:01 la época a mí me dijeron el lunes en piedras en autoescuela

Voz 3 17:04 qué creéis obligaron estoy ahora ahora ahora que tenemos a mano a Manuela que que tienen una clara conciencia ecológica y ecologista ahí algo ideológico también en estos o identitario en los jóvenes ahora es decir ojalá renuncio a al coche porque pues no lo necesito

Voz 9 17:21 porque no lo necesito si de todas formas es que aquí habría que distinguir entre necesidad y utilidad entonces para una persona soltera que viva cerca de una de Madrid por ejemplo posiblemente no sea necesario quizá sea útil pero no necesario para una familia con dos o tres niños posiblemente sea necesario cara

Voz 3 17:44 en lo que decía ahora Burke de Coruña que es el de los más baratos para para sacarse el carnet también existía el mito de que es más fácil sacarse lo en ciudades pequeñas provincias

Voz 1366 17:56 de Toledo donde vamos a Cuenca en Cuenca

Voz 9 18:01 sí pero tampoco es de los la media en Madrid sí pero no sí pero no

Voz 3 18:05 estás sí pero no así pero no Jose

Voz 1366 18:08 esta amenaza estás amenazado de muerte a ver si con vale puedes denunciarlo la tiene Antena

Voz 9 18:16 bueno pues en algunos en algunas provincias en Cuenca no es precisamente los que más índice tenga la media Emma en España está en torno al cuarenta y cinco por ciento de aprobados Madrid está un pelín por debajo en el caso de Toledo que posiblemente sea la más elevada tampoco sería del todo realidad porque en en la provincia de Toledo hay tres jefaturas en donde se examina quizás sea en los pueblos pequeños donde sea más fácil pero por la intensidad

Voz 3 18:44 el tema de la circulación ella está ya ya

Voz 1378 18:46 pero la presión psicológica a la que se somete a un joven bueno yo era joven también en el examen es muy fuerte luego en la vida no vas con un tío apuntándote en la sien no pero tampoco te están apuntando bueno

Voz 1366 19:02 no no no no vamos a si sí con un revólver detenta punta con un bolígrafo

Voz 9 19:09 no con el Raúl pero que hay una cosa que se debe tener en cuenta los criterios de calificación son iguales para todos entonces no es no es a título objetivo al cien por cien si os es existe la subjetividad pero es salvos objetivo lo he dicho al contrario es algo objetivo que está reflejado en un papel IS son esas faltas en las que ellos

Voz 3 19:31 yo pido simpatía que no vaya detrás

Voz 9 19:34 a alguien de las SS es no pero hay grandes simpática yo no lo bueno ellos tú se lo tuve uno

Voz 1378 19:41 afortunadamente no supera el imaginario colectivo tiene a una persona súper seria que va detrás la oscuridad muy muy callada y que no te da ni un

Voz 1366 19:51 una palmadita de ánimo qué más da una palmadita en plan ánimo lo vas a superar

Voz 9 19:55 sí eso haría que aprobasen muchos no aperos que es mejor que vaya así que con unas castañuelas pero que

Voz 1378 20:02 repartiendo caramelos eso sería genial

Voz 12 20:05 en Losail contrarios que se llevan los caramelos del coche pero bueno espera esto te estás metiendo

Voz 1312 20:10 mirara habrá que se mete en ese jardín me imagino que ser profesor de autoescuela te da para hacer un libro no unen

Voz 3 20:18 que lo pedía entera de anécdotas de

Voz 1378 20:20 sí sí sí pero sí pero

Voz 9 20:23 no no podría poner nombre no pero bueno

Voz 3 20:25 no pero hay otros campos material con iniciales O cambiando nombres

Voz 9 20:29 por ejemplo la necesidad yo tuve a un alumno que era una necesidad imperiosa yo lo pude comprobar el día que me enseñó el coche abrió el maletero y había habilitado un colchón necesita usted para vivir editaba un coche para poder saciar

Voz 1366 20:48 así digo también hicimos superior a he pensado pobre no tenía pero ella también está poco tiene casa veremos cómo social verdad ancla no lo hubiera como instinto de reproducción si bien no creo que la quisiese y lo más raro

Voz 3 21:06 curioso porque ha pasado a parte de eso

Voz 9 21:09 pues no sé son muchas cosas una vez que por ejemplo hablando de la tensión que se crea en el en el examen una chica se equivocó se puso muy nerviosa y le dije que tranquila que no había problema porque la tierra redonda y la esa mejora se rió y eso relajó bastante la atención

Voz 3 21:28 qué hizo para que le dijera que la Tierra era redonda y me he hecho a mí me han dicho solo sólo una pregunta que circula en los exámenes prácticos que es que por equivocarse de dirección no te pueden

Voz 9 21:42 poner faltas graves no es correcto no

Voz 3 21:44 entonces el día es que equivocar muchas veces claro entonces el truco es no obedecer las direcciones tú seguir y seguir y seguir porque entonces no puedes fallar hasta cierto límite

Voz 1378 21:55 bueno hay un punto que ya te puedes pasar pero si ves complicado porque yo el segundo examen práctico lo que me mandaron girar y había muchos coches esperando y me metí enmedio hizo una bueno una de las súper grave fue suspenso inmediato si hubiese seguido no hubiese pasado nada correcto entonces esto es para todos los jóvenes que se vayan a sacar el carné

Voz 3 22:14 no de a las direcciones que os dan tirar p'alante p'alante de frente a la redonda eso es oye la la teórica sigue siendo tan yo no diría difícil sino tan puñetera con perdón no lo recuerdo cómo era antes era un fallo don

Voz 9 22:32 dos uno dos dos que nunca entendí eso las preguntas están redactadas habla de una forma más lógica que no van a pillar te sigan así decirlo más de memoria ETA no se favorecía a la a la memoria la lógica situaciones

Voz 3 22:50 vale vale ya no preguntan aquello la distancia entre los las buscaría sin no sé qué no no está descartado pues yo José Juan me me ha encantado de charlar contigo sí pero no ahora en serio

Voz 1378 23:03 está amenazando

Voz 9 23:05 no nadie nadie cierre Sierra micros

Voz 3 23:07 pero eso me lo dices ahora a mí ya nadie en veinte años de profesor alguno de tus alumnos no ha conseguido aprobar ha tirado la toalla y tú has dicho mira había eso es que te verdad déjalo

Voz 9 23:17 no hay casos en los que por enfermedad pero no porque ya soy incapaz cuente cuente

Voz 3 23:22 de récord juntas le dirá alguien vamos

Voz 9 23:26 llegó cuatro o cinco veces con Bono

Voz 10 23:29 bueno algo que se puede

Voz 9 23:33 no os cuento un caso en donde no fue alumno mío le estaba costando mucho trabajo falsificada al psicólogo decía que lo iba a abandonar el psicólogo le aconsejó que nunca nunca nunca lo dejas que continuase porque si no eso sería algo terrible para me aprobó una cosa pendiente

Voz 3 23:52 la actriz si yo tenía una compañera de facultad que suyo veinticinco veces a examinarse que digo

Voz 1378 23:58 cómo se llama

Voz 3 23:59 no puedo decir sabes nombre y apellidos para que se burle un poco la gente de ella no cita no porque no que no que no José Juan Díaz profesor de autoescuela responsable de comunicación de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid y portador de un poquito de felicidad esta mañana la redacción de la vivir con una magnífica la caja de manojos de espárragos preciosos de Aranjuez muchísimas gracias a vosotros un beso

Voz 1378 26:29 se pero tostados au Cruz crudos muy bien eso lo has conseguido tú no él Ésta es la influencia

Voz 1312 26:36 de Ángela bueno esta semana queríamos hacer algo más especial a pesar de que estamos ya en los últimos coletazos de de Semana Santa

Voz 3 26:43 aunque bueno estaba en boca de todos que la Semana Santa acaba ahí yo creo que tendríamos que hacerlo al revés Ángela lo de la lo de la Cuaresma tendría que ser después de Semana Santa porque

Voz 0187 26:56 oye una cena en la que ahora tendría que hacer ayuno

Voz 3 26:59 durante una durante una semana para quitarte todo la las calorías que te has puesto con las torrijas si ya es ahora cuando debería llevar él no yo soy más de salado pero he comido construido cocido no ha comido que se come en Semana Santa es buenos platos de cuchara claro se comer potaje sin comer si hice esas se come en platos de cuchara y cómo te empieza a venir gente a Madrid y demás comer es un montón de huevos rotos un montón de de picoteos de estos de vamos de cañas y estas cosas muy malas bueno nos vamos a un unos minutos enseguida vamos a hablar de de la de la ayuno a partir de de la de la Cuaresma que te pasamos no él hoy la comida es ayuno chico joven me voy acaso es tu cumpleaños así que vamos vamos ahora nos vamos a durante unos minutos hay regresamos hablando T I no

Voz 3 28:46 vamos a admitir ahora mi estamos en Instagram enamorada de seguir en directo como Milene al que sólo Daniel causa está ahí grabando o que tenga va a soplar dejada que tengo yo claro tienes que pensar un deseo uno solo hombre claro al año que viene otro y ahora pretende es que me como esta tarta Ángela es muy saludable esta proteína es una tarta de Zara

Voz 1366 29:19 hola toda buenísima vamos a todo esto ha sido muy bonito emocionado no

Voz 3 29:25 lo esperaba venga ya está quitamos parchís ver cómo se está acabando la Semana Santa quede de que hablamos hablamos de Resurrección hablamos de que no hablamos de ayuno

Voz 0187 29:38 hablamos de ayuno hablamos de Cuaresma yo tengo que decirte que yo he ido a un

Voz 1 29:42 yo no católico con lo cual de esto

Voz 3 29:45 poco Lleida un colegio católico pero por conciliar y no nos hacían hacer estas cosas demasiado es medio yo de May todo esto se poco pero pero hemos invitado a una persona que que sabe mucho de estas cosas es Ramón Soria sociólogo antropólogo y autor del blog gastropitecusgloton no es que hagas mucho Aaiún bueno buenas olas Ramón

Voz 11 30:05 es que tiene por un experto en ayuno y abstinencia porque ella en este tema no se puede separar el ayuno de las tiene una cosa

Voz 1378 30:14 qué va lo uno va escucha las tienen que no está mal que estaba aquí como muy concentrado mi tarta mitad Pita escuchado abstinencia abstinencia que me estás de todo tipo

Voz 11 30:23 de todo de lo único tipo que bueno que hay

Voz 1378 30:26 bueno del vicio no sí pero lo que es vicio

Voz 11 30:29 claro era una Cuaresma de no comer carne y no tocar la carne

Voz 1378 30:33 no comer carne en ningún sentido ningún sentido dentro

Voz 11 30:36 bueno tenían la opción de comprar arte por un módico precio una bula y poder comer carne o tocarla o tocarlas

Voz 1378 30:45 bueno no incluye la opción de no te da

Voz 11 30:48 tenencia pero él comer carne todo el año para todo el año si Ib Salut salvo la época de de la sí

Voz 1378 30:55 investigado no os puedo asegurar que nadie tocaba carne en esa

Voz 11 30:59 poca muchos coman carne porque había carnes que no entraban en la lista de carnes carne carne por ejemplo por ejemplo la foca la llena la tortuga eso no era considerado Gartner ir a va llena aunque ahora nos parezca una carnes lo que caen en una carné relativamente frecuente

Voz 1378 31:16 mucho me he perdido la metáfora y en un momento las dos líneas de no comer carne carne la mezcló con focas tortugas sino que me he montado un buen lío la cabeza lo sabes no sí sí sí mientras lo has provocado tutsi mientras ese horror mientras sigues con tu historia de sequía porque

Voz 3 31:35 quienes ahora perverso en la cabeza vamos a decir que la la Cuaresma era un tipo de ayuno impuesto entre comillas porla

Voz 11 31:43 sí por la religión católica

Voz 3 31:46 pero ahora Angela parece que se ha puesto de moda también hacer algún tipo de ayuno no regido por ningún tipo de creencia o tiene

Voz 1312 31:55 esta religiosa sino simplemente por salud que es otro tipo de religión también ahora sí

Voz 0187 31:59 la que ahora se está poniendo mucha moda hacer ayudas de doce

Voz 3 32:02 hora dieciséis horas

Voz 0187 32:04 bueno yo tengo que decir que no soy muy fan de los años

Voz 1378 32:06 pregunté la última vez sí voy a tu consulta pero yo no sé esos que de moda funciona dijo lo siguiente no yo lo que digo es que yo no soy muy fan de los hay unas yo prefiero

Voz 0187 32:16 a partir la comida a lo largo del día

Voz 3 32:18 para que no para que no haya luego

Voz 0187 32:21 de Picos de insulina cuando vimos muchos alimentos eso para que durante ese periodo de ayuno no corra el riesgo de que mi cuerpo utilice la masa muscular como combustible pero es verdad que se están poniendo muy de moda lo que sí que es verdad que se están publicando cosas que que realmente parece que aportan algún beneficio para el cuerpo un tema como de depurar o algo así pero yo tengo que reconocer que no se de muy fan

Voz 11 32:42 de es que además de que entró en que era el ayuno el ayuno era comer una vez al día vale pero que lo que se comía esa vez al día la comida comía una vez al día como es un potaje Jeffrey tangas de de huevos duros fritos de bacalao salado frito de patatas es en esa nos viene Cuaresma en una comida un potaje hay mucho tipo de potaje son la comida pero no una sola comida calórica donde obviamente no comillas más porque estaba hasta arriba y el resto

Voz 1378 33:10 tiempo te tirabas haciendo la digestión claro

Voz 3 33:13 porque porque él la iglesia impone esa

Voz 11 33:15 a esa medida que hay un hay una conexión hay muchas culturas que ayuna mi que tienen diferentes tipos de ayunos sexuales Iglesias participa esas tradiciones también está el los musulmanes como uno judío también tienen sus sus periodos de de las del año de ayuno y abstinencia hay una parte de de de estar contra el placer y entonces todo lo que toca a placer en una época en la que era doloroso porque hayamos

Voz 1378 33:41 todo era mejor cortar el placer perdone tengo que acepte una consulta no puede hacer chistes sobre la Iglesia con este tema verdad

Voz 1366 33:50 mejor no no no gastamos en yo estoy estamos aquí vamos a tener y luego viene Javier Illa recoge que mañana curas abstinencia y todo lo

Voz 11 34:03 abstinencia que esta mañana se lo escuchaba a Nieves Nieves Concostrina que yo no tenía abundado porque es un tema muy interesante y es que la iglesia hasta el siglo XIX establecía en detalle los días de abstinencia

Voz 1378 34:19 el del actual del IVA comentaran como par como marcaba la agenda de cuando Claudia así cuando no podía sumando todos los que se podía

Voz 11 34:26 pues no sumaban encima agendas Jubera

Voz 3 34:28 diles no de color rosa que te decían esto día no lo cual

Voz 1312 34:31 venta días después de Navidad hasta después de Navidad te tienes que esperar cuarenta días antes de

Voz 1378 34:39 pero eso digamos lo ha señalado y lo de fieles lo fieles curas tenían otros cien euros ese camino

Voz 4 34:46 te vas a meter en Haitar es verdad atrae encuentra una solución

Voz 11 34:51 sólo se podían ciento veinte días al año al final resumiendo todos los días ciento veinte días

Voz 3 34:56 bueno habrá gente que me parezca un haciendo generosa o ajena

Voz 1366 35:00 hombre yo creo que la mayoría firman ya ciento veinte días del año que viene la mayoría digo yo yo no hablo de mí

Voz 11 35:09 que también lo firmaría bueno establecía que era con con el con el dentro del matrimonio legítimo entonces mantenerle ilegítima no decía

Voz 3 35:17 ah no lo hicieron venía me echas no tú cuando ya sé que no eres mi parte daría Angela pero en qué situaciones au cuando recomendarías sin hacer un un hay un hito a peso equilibrado

Voz 4 35:30 recomiendas tú en la consulta y hacer abstinencia sexual

Voz 1366 35:36 me lo me lo dijo mentiroso no no no vamos a explicarlo bien cuando lo estaba engordando para la película

Voz 3 35:42 de Letizia de requisitos me dijo no puedes gastar nada

Voz 1366 35:46 la de calor cantado Menezes gente y eso incluye ciertas actividades reconoce que tu

Voz 1378 35:52 el hombre con el peso

Voz 3 35:55 sabes que tuvo que hacer esfuerzos

Voz 1378 35:57 de Ángela eso lo hizo sí si por mí Letizia

Voz 0187 36:02 cuando cuando sería recomendable entre comillas no se después en unas fiestas de como las que hemos pasado ahora de un claro yo creo que por yo creo que más que hacer un ayuno lo que tenemos que hacer es empezar a comer otra vez de manera saludable es decir nos hemos puesto hasta arriba de torrijas de dulce de J todos ellos pero el potaje al fin y al cabo es un plato que que está muy bien porque tiene liderato tiene la proteína tiene el bacalao que es un pescado que no tiene gracias a que el potaje como tal está muy bien pero el problema no es el potaje

Voz 1378 36:33 desde mi pueblo ya en el que todo afecto me puedo entonces ya me dirán luego valientes

Voz 0187 36:39 me callo pero bueno podemos hacer un potaje que sea relativamente sano hay podemos hacerlo entonces yo creo que no consiste en hacer un ayuno sino en volver otra vez a tus hábitos además es que el verano está ahí o sea que yo creo que un poco para para engrasar para criticar tenemos que volver otra vez a comer como comíamos antes

Voz 1378 36:58 hay una cosa que no estamos mencionando que es que en Semana Santa como fiesta

Voz 10 37:03 se bebe más esto

Voz 1378 37:05 incrementa todo

Voz 0187 37:07 yo creo que también como esta Semana Santa ha hecho malo hemos estado más tiempo en casa y hemos comido más

Voz 3 37:12 sí hemos bebido más claro porque en de pasear pues te siempre mientras no

Voz 0187 37:15 claro hemos hecho Rebeca es decir Rioja es el alcohol

Voz 1366 37:18 no estaba fuera de ahí es una pena porque

Voz 11 37:20 torrijas tradicionales hasta el siglo XIX no era con leche con

Voz 3 37:24 no han vino

Voz 1378 37:26 venga anden por donde la ley es una cosa exótica

Voz 11 37:28 una rara novedosa nuevas la leche no era muy en tu tierra sí pero el resto no era aún algo muy barato el vino si era más barato que la leche industrial actualizarán devino siempre de vino

Voz 1378 37:39 pues el vino estaba permitido el vino saben

Voz 11 37:42 y no están sea cultura y no hay ningún tipo

Voz 1378 37:44 ninguna de ningún tipo no

Voz 11 37:46 por parte de la ignota religiones si en la remota vale

Voz 3 37:50 yo no sabía que las tortuguitas de camarones eran un plato típico también de de estas fechas de Semana Santa Carmelo Espinosa buenos días buenos días el otro día buscando porque ya hemos yo todo tipo de potaje es como llevo tantos años haciendo la Semana Santa yo le decía Ángela tenemos que buscar un plato nuevo algo nuevo voy IBI que también es una comida típica de estos días la la tortilla de camarones

Voz 12 38:12 pues sí hombre lo que pasa es que ahora se ha puesto de moda se come todo el año

Voz 3 38:15 es verdad es verdad ahora está de moda

Voz 1378 38:18 pero en estos días de bastante

Voz 12 38:20 porque yo estoy oyendo todos los prohibiciones y a mí eso no me interesa

Voz 4 38:26 no y creame créame que a mí tampoco se coma cuanto más mejor

Voz 1378 38:32 más bien por supuesto obviamente liberal culinario

Voz 1312 38:36 junto justo cuando saben ir a ver Carmelo Espinosa del restaurante La Giralda en la calle Claudio Coello veinte Nos atraído Veinticuatro perdona así si lo lo lo dicho mal por por decirlo mal porque lo tengo bien

Voz 3 38:47 apuntados los padres no no no

Voz 1312 38:50 has traído tortuguitas de camarones pues se dispara

Voz 3 38:52 la hacer la la cata como se cómo se cocina una tortilla de camarones

Voz 12 38:56 pues una tortilla de camarones se cocina con harina de garbanzos

Voz 10 39:00 harina normal un poquito de cebolla picada huevo y un poquito muy poca de ahora no lo digo

Voz 3 39:10 Perejil

Voz 1378 39:11 te voy a aparte de eso

Voz 12 39:13 lo poco que empezaba con

Voz 3 39:16 con a Lourdes Montes para que la tortilla

Voz 11 39:19 levadura además que no me salía

Voz 3 39:21 el nombre el Royale este el rollo por ligar marcadas por supuesto para marca blanca

Voz 1378 39:29 si bien fritas hice Le echan las cámaras citas estos pequeñito no Camarón Camarón se quitó o se fría con la tortilla te el frío con la tortilla les a Líbano Lourdes o gestito le he preguntado por Gesto por gestos Ángela

Voz 3 39:44 tal es la tortilla de camarones hecho haberlas nos ha puesto su cara nos ha dado la receta ya carne

Voz 0187 39:53 pero ahora la lectura nutricionales a ver el problema que tienen las las tortillas de cámaras que están fritas y luego además que tiene harina garbanzo harina de trigo es verdad que tiene no el camarón

Voz 3 40:04 brote y que es la proteína y además la ventaja que tiene

Voz 0187 40:07 es que como son muy pequeñitos no lo dejan cámara o no quisquilloso se comer enteros entonces eso también está aportando propiedades que no aporta cuando con el marisco claro en el caparazón la pues aquí y Tina que bueno a qué opina que es un estructural que es verdad que normalmente no solemos comerlo no pero en el caso de los camarones sí porque al ser tan pequeñitos los comemos los comemos entero

Voz 1378 40:30 The Police ha ido estructuras

Voz 0187 40:31 si vales para decirle paisaje árido estructural que como pero entonces el resulta el veredicto que es bueno o malo a ver que están fritos que tienen harina es como una porque te come es un año

Voz 3 40:42 pero vamos que tiene lo que tienen pues este hombre atraído

Voz 0187 40:45 el cargamento

Voz 12 40:48 idea ideas que no engorda en ha traído

Voz 1312 40:50 la felicidad en una junta pero eso es la felicidad pero éramos

Voz 1378 40:54 bueno hay que decir que usted tiene te Pin ICO me muchas tiritas lógica de corte

Voz 12 41:00 el pescado frito

Voz 3 41:02 por si es que si está bien fritos y con aceite bueno pues bueno me lo comía otras cosas tan tristes

Voz 1378 41:08 duras el aceite el aceite limpio un aceite de oliva y eso fundamental porque siempre se dice que el frito la británica como se suele decir en gorda pero bien llevado y bien hecho engorda lo justo

Voz 3 41:22 creo que ves que no se no no no está gustando me está gustar no puedo pero yo les puedo decir nada pero eso está quitando la camisa señor por favor todos los días tiene una final es como la danza escucha todos los días como pescado carne una vez a la semana

Voz 1378 41:41 pero pescado todos los días perdón

Voz 3 41:43 el Últimamente se ha puesto muy de moda la la tortilla de camarones Lasarte guías también

Voz 12 41:50 en ellas se la pena que aquí en Madrid cuando vienen pues no llegan manda muy poco

Voz 1378 41:55 sí claro pero es estropear no no a parte de eso es que como hay muy poco pues entonces se consume enseguida no llega a estropearse pero nosotros solemos tener que voy a pregunta tú qué voy a coger la dictada vale pueden hacer te dejo sabes que propongo yo un debate como los de campaña claro los dos que hay pues un debate entre Angela este señor hablando de los fritos y los efectos en la salud a ver

Voz 0187 42:22 yo soy yo siempre descongelar por cuál es tu postura había sabes cuál es cuál es mi mi postura al respecto los fritos cuanto menos mejor es verdad que porque lo sabemos algún día no pasa nada pero que bueno que no tenemos que abusar es decir no podemos cocinarlo todo frito también es verdad que es importante el tipo de aceite que utilicemos lo mismo

Voz 4 42:40 Ángela ya ya lo hace ya lo decía bueno yo estoy aquí con mi rollo

Voz 3 42:44 si tú tienes un papel muy ingrato ya lo sé que con este olor que ya lo sabe vale gracias

Voz 1366 42:52 puedes Solace bordos son gordos los camarones desarrolla mucho más eh pero casi son gambas nombre no llegan de Gordon mira este es gordo Common abrazo que come pescado frito a Dajla sobre rompe lo delante del micro que se ha quedado más que claro

Voz 13 43:12 a agarra

Voz 3 43:15 qué tonto se acuerde lo pruebo están tiene ya tienen grasa mira ya se están escurrido están bien no se muerde los pellizcar postres

Voz 1378 43:28 la tarta no venga venga voy muy lo muertos sin pellizcar Nava que técnica tienes no te quita porque es escuche bien esos sonidos guturales

Voz 10 43:43 qué bien suena qué bien suena el crujido efectos especiales

Voz 3 43:51 ya me brillan los labios la barba y la piel y todo está esto Apis Simon pero esto es Gordillo espera me voy a comer esté está gambas no todos los

Voz 1378 44:05 Lisa Cáritas notas China que Tina como

Voz 3 44:07 S M implementan saliendo caparazón para qué sirven los polis

Voz 11 44:14 la suero para que las uñas las uñas quitar

Voz 3 44:17 aparte de la fritura tienen algún checo

Voz 1312 44:19 pero no se la proporción de harinas yo no sabía que tenían harina de garbanzos

Voz 1378 44:22 por ejemplo si porque nosotros utilizamos mucho para Freire

Voz 11 44:26 el Barça sí fíjate no lo no no primera noticia

Voz 1378 44:29 bueno la proporción pues casi un setenta

Voz 12 44:33 por ciento de garbanzo y un treinta de arena normal

Voz 3 44:36 oye pero estamos hablando de que es un plato muy completo es casi como de un puchero de Cuaresma tiene mira hidratos de carbono proteínas está vendiendo claro la harina garbanzo también tiene proteína vegetal decía no sea sana claro que no les lo otro harina y lo hacemos al horno ya lo podrías porque no estarán igual porque no estarán

Voz 1378 44:56 pero las probado tú pues no está el horno lo tendré que probar desde aquí te propongo que la doctora pues habrá que probarlo las tortuguitas de camarones Burque Health porque porque si no yo qué me llevo

Voz 3 45:09 mira yo creo Kelme no sé que te comas una de estas

Voz 0187 45:12 sea que te comas muchas de las dudas que venir a la Giralda

Voz 3 45:15 para hacer la publicidad vale lo que tú me pides pero hay que abrir el nuevo plato además es un plato también con un cierto tono pelirrojo sí porque dieron va Le baja le encaja perfecto hacer te dejo hasta que hasta que me saquen fotos promocionales lo que tú lo que tú quieras lo que necesites en Semana Santa en qué circunstancias se Cécilia comerla la tortilla de camarones un aperitivo después de las procesiones no se normalmente se toman

Voz 1378 45:40 positivo hay que lo tomado por los eh

Voz 12 45:42 principio de plato pero normalmente las tapas que tenemos nosotros pues la tortilla de camarones es muy habitual que Camarón en el marisco el pobre no sé si cuenta me parezco más barato el marisco

Voz 11 45:54 es un tipo de Galdácano crece más practicamente se vendían toda la feria es salado como no a los

Voz 12 46:00 si en las playas en Huelva porque te lo venden por la playa

Voz 1378 46:03 eh

Voz 12 46:03 los cucurucho de camarones en fin es muy popular un ripio muy título

Voz 1378 46:08 de hecho antaño los curas en Semana Santa en vez de obleas hostias la vistas las fotos si eso

Voz 3 46:17 yo que llenarían más la Cycle que cualquier otra cosa seis después de acabar la Cuaresma venga a comulgar todo es Concorde con tortuguitas habrá que si reparten una de este tamaño para cada uno hemos tras que te daré de comer entera hay las hacen más pequeñas

Voz 1378 46:33 verdad

Voz 12 46:34 no normalmente depende de la cada uno tiene su costumbre de hacerla nosotros pues es una tortilla que está bien presentada porque las hay más pequeñitas que viene congelada pero bueno la tortilla que se hace en casa verdaderamente

Voz 3 46:48 la Giralda las hacéis al Setién

Voz 1378 46:51 de momento el momento yo he estado has hecho esta mañana yo no el cocinero

Voz 3 46:54 el cocinero porque es venían calientes

Voz 1378 46:57 lo que pasa es que ahora al enfriarse pierden poco textura

Voz 12 46:59 eh

Voz 11 47:00 pero habría si crujía pero el partido de crujientes ha mantenido bailarinas infinita

Voz 3 47:06 tiene un muy bien fritas

Voz 1378 47:08 durante que no queda Tossa estoy tocando los papeles con mis manos de de las tortuguitas no se quede ahí un resto

Voz 3 47:16 qué te que a decir que que chinas Lourdes mira cómodo

Voz 1378 47:19 sí seguro que oye cuál es tu truco para el PIN que haces para para el PIN que tienes para ese cuerpazo pues este Tippi lo tengo desde que por qué no

Voz 12 47:31 Arroyo más pero sí es verdad cuidarme

Voz 1378 47:33 cuidarme deporte poco a mí

Voz 12 47:37 profesión antigua

Voz 3 47:38 que que novillero ha mirado oye

Voz 1378 47:41 entonces pues eso me me gusta seguir esa esa línea mantenerme mantenerme joven

Voz 11 47:48 comer con

Voz 12 47:51 no con caprichos sino niguna sino en comer todos los días pues como he dicho antes mi pescado por delante pues antes a lo mejor me tomo jamón o luego me tomo una sopa los viernes tengo el potaje después del potaje un pescado al horno puede ser una lubina una merluza un rodaballo

Voz 1366 48:12 es muy eh yo creo que madruga para ir al gimnasio

Voz 1378 48:17 no madrugó mucho pero vas al gimnasio no gimnasio no lo hago me carrera luego en casa es que yo quiero tener ese cuerpo cuando te puedas porque tú no sabes la edad que tengo esos días una ayuda a ver qué te parece cuarenta Hi5 muchas gracias

Voz 3 48:33 a ver qué otras trece leía tenéis en en la agenda

Voz 12 48:38 bueno la Giralda pues es como taberna andaluces restaurante andaluz pues ese todo pescado todo el pescado prácticamente a diario pues como ha avisado

Voz 1378 48:46 de las horquillas las hace días que no

Voz 12 48:49 viene a Madrid el hace día que es un pescado exquisito tenemos pues el Camaro la gamba el lo pescado grandes pues el rodaballo la merluza rape el mero

Voz 1378 49:01 todos estamos entrando en terreno gallego si terreno

Voz 3 49:05 te voy a no pero en el en el pescaíto frito aquí no hay competición ninguna entre Galicia y Andalucía Andalucía hablando de desconocido en todo el Mediterráneo frito en ningún sitio habituales

Voz 12 49:15 día el robo tenemos los boquerones los salmonetes la pijo Tita que es la pescadilla que se muerde la cola

Voz 3 49:24 lo dejamos Jardiel Rubio en la pijo Tita que es la pescadilla que se muerde la cola es insuperable hemos tenido un fin de semana recopila

Voz 1378 49:32 pues sí

Voz 3 49:33 sí porque hemos tenido un fin de semana con nos ha visitado Alfred que ha revolucionado las redes sobre todo a Gemma Gemma Illa feliz

Voz 16 49:43 nunca lo había visto siempre y así corazoncito ya pues te lo ha puesto la foto de perfil de aguas va a costar bajarla de ahí dicen las malas lenguas que luego se fueron a cenar con fuego

Voz 3 49:53 para el frentes despedimos hasta la semana que viene en que regresa ya Javier del Pino la normalidad a mal tras tu Zazo Ángela Quintas gracias hasta luego Ramón Soria gracias otra Edgar acercarte a la radio y Carmelo Espinosa un placer conocerte vamos a proceder a atacar a la