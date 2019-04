Buenismo Bien: Voto joven bien (¿Ontas?) (23/04/2019)

Voz 3 00:00 es

Voz 4 00:36 bienvenidos a buenismo bien

Voz 3 00:38 lavarse las manos después de tocar al perro del humor él por favor y gracias de la comedia el ir a hacer pis antes de hacer un viaje de la risa somos

Voz 5 00:48 irá dentista al dentista cada seis meses de la comer frenar esto quiere para la manzana de La Gomera bueno recalcó alguien tiene alguno alguien que que tiene alguno alguno de estos no tiro porque yo creo que se va a acabar siempre hay cosas buenas en la vida que hay que hacer cola

Voz 6 01:05 no hay aburridos

Voz 5 01:08 del voy a confesar algo por tanto confesión Ramos ya el grano e raca raca no hay no hay

Voz 1378 01:15 que no hay tantas medias media Z

Voz 5 01:17 si el es delito tu ayuda sin que está está

Voz 1378 01:20 me he aquí el la movida está de confesiones la que la de los hobbits y en la tierra un cometido tan medio venga vale éste es el momento en el que yo me quito de encima cualquier tipo de responsabilidad sobre el programa yo no soy una buena persona confieso cosas malas que hago vale entonces quiero hacer una confesión pero yo soy una persona rastrera mentirosa itrio Lera correcto cuando voy a llegar tarde a un sitio

Voz 6 01:49 Jaime Meca me convierto en un miserable es muy habitual que es muy habitual y ahí me vuelvo loco burka y cuando

Voz 1378 01:56 es decir cuanto más tarde voy a llegar más miserable en la mentira sea yo me vuelvo él es Pablo Casado en Campana la habilidad cumplidas maldito bulo perdería todo su tiempo en mí porque cuento cada Triola y además de mala persona sea me vuelvo muy mala persona yo podría en una mentira de estas votar a Vox sólo para ser sólo para salvarme yo llego tarde

Voz 5 02:22 es una conocida por lo acaba votar a Barreda

Voz 1378 02:24 para hacer una confesión yo cada vez voy a más yo soy el típico que dice no ya voy por Tirso nunca voy nunca no pero ni de lejos salido de casa cuando lo digo eso hables estoy voy a contar una cosa aquí sin bromas te voy a hacer una confesión megáfonos tú te acuerdas Dios esto me va a doler la primera vez que nos reunimos con Radio que hubo una reunión de Leo la productora

Voz 6 02:55 hasta tarde por qué

Voz 1378 02:57 te acuerdas pero existe algo de tu sí que dijo verdad no me acuerdo pero algo que se había escapado no me acordaba de que había cientos me llamaron me dijera oye que hace es que no estás en la abrió yo mierda es que me

Voz 6 03:14 porque a Burque ahora lo espero porque entonces será el primer programa de tele primero porque iba sobrado de adhesión

Voz 1378 03:24 se me conecto él soy malísimo y me volví muy mala persona yo he llegado a decir que tengo a mi hijo a mi hijo enfermo me vuelvo horrible me he encontrado además una forma de de ser peor que es que las excusas me dejen bien a mí claro es que no voy a llegar estoy arreglando los papeles a un inmigrante bueno estoy en una convención con feminista Si bueno este es el que te parecen muy mala pero alguien lo hace esto pero que se vuelve de ponerse tan nervioso que tiene que mentir el Blesa soy alguien que me dice que llegaba tarde y para todos los focos

Voz 5 04:07 sí

Voz 1378 04:08 es que no cuántas le quemando el edificio los GAL no anal en Gutiérrez

Voz 5 04:13 los Allen sabéis el caso vale si no lo sé

Voz 1378 04:16 claro que iba a llegar tarde y se le fue confesión el GAL

Voz 6 04:21 llegaron a matar tardaba una vamos a no

Voz 1378 04:23 es que yo tengo

Voz 6 04:26 después detuve confesión la mía es una mierda la verdad porque me

Voz 0578 04:29 acabas destrozar la vida porque de hecho ayer llegaste tarde ya hay dijiste que Gestha creía que era a las doce y que te estaba duchando no quiero saber qué clase

Voz 1671 04:35 el donde sí dije eso imagínate

Voz 7 04:39 me ha pasado esto era sacarme

Voz 0578 04:43 las unas deliciosas golosinas que no recomiendo a nadie comer pero que yo me castigó con ellas en la vuelta para no hacerle publicidad aunque también se ve igual no

Voz 7 04:50 para él perfectamente entonces ya me han salido dos por la máxima que en principio

Voz 0578 05:00 no no no no vamos a decir las cosas como son yo soy de Vallecas llevo la pillería en la sangre llevo el el el el robo mínimo lo llevo en la sangre sabes el el a rascar a rascar

Voz 6 05:10 una queremos a rascar un poquito más lo llevo la sí

Voz 0578 05:12 entonces

Voz 7 05:13 yo he sacado dos por uno porque existía esa posibilidad he visto la rendija

Voz 6 05:18 estaba un poco descolgada la la Bolsa ya habían predicho que pues sí puede sacar dos esto no

Voz 1378 05:25 a dejar aquí pedimos a la marca que la que la venga recuperar por favor estos buenismo bien eso es Fini Fini no sé quiénes son los creadores

Voz 6 05:34 pues como sea Gianfranco Fini hoy italiano

Voz 1378 05:38 aquí en la mesa de buenismo bien hasta que vengáis recuperarlo porque somos así somos buenas

Voz 6 05:42 son vale yo pensaba repartirla en el público pero sí sí

Voz 5 05:45 porque del estudio patrocinado por no merece estar en la pagaste no una la pues repartir

Voz 6 05:50 no pero yo he dicho que me como qué coño que tampoco tienes que repartir de lo tuyo

Voz 1378 05:56 por cierto

Voz 6 05:58 quién es una empresa murciana nos apunta nuestro Dionisio mujer no van a venir es lo que quieres decir no tiene que ver si tiene que venir entre las fresas pueden

Voz 1378 06:04 claro en el dos mil veinticinco a ver una cosa no sabes

Voz 6 06:07 ha sido un regalo que sí son objetivos

Voz 1378 06:10 para la mesa no sé si el traer a al creador a los creadores para que hablen de producto quiénes sois ambos

Voz 6 06:18 ambos dos por favor sentados aquí no

Voz 1378 06:20 prevén pero voy a decir una cosa dijeron tomados hemos traído esto ya

Voz 5 06:24 lo hemos llevado a Broncano que somos los segundos es de la compañía ha llevado a que que

Voz 7 06:34 Ortega también te imaginas

Voz 6 06:38 cómo lo haría muchas lesiones ya se lo hemos llevado a Jaimito Borromeo después vosotros es una es la crema cara al sol protección contra los adiós de ultra cien es el dibujo no es es el otro es el el caballo a pues mira es el del caballo

Voz 5 06:54 ha llegado el otro no no ese es el chico de Nani

Voz 6 06:57 exacto pero bueno yo tengo que contar una cosa el buenista de la semana ya sabes que a mí me gusta el baloncesto los miércoles en vamos tengo un programa de la SER martes a las siete de la tarde que eso no lo hemos dicho David está va a ser el de de de la SER estamos en Ibooks estamos en iTunes se estamos en Youtube que es el premio de este perdona correcto donde se ve por ejemplo pues son bien vale hay jugador de la NBA que queríamos la camiseta de España no

Voz 0578 07:27 desde este sábado

Voz 6 07:32 sólo lo habéis podido ver los que habéis claro en Youtube y además es una empresa Antonio porque es como la fecha de nacimiento de muerte de sí sí sí sí lo ves como es como tétrica nos de repente la eres mal no sé si se olvidó esto pues no estaba el micro

Voz 7 07:44 es un calco ver lo

Voz 0578 07:47 yo te hayas jugado que lleva un tiempo lesionado es jugar de raza blanca ha escrito un artículo en un medio que es medio que tienen los deportistas su cosas que en España lo llevó a Piqué Ike habla de su privilegio como blanco explica un montón de cosas de cómo él pues el habla de que un compañero suyo una noche tuvo una movida club el ya le culpó se dio cuenta de que estaba culpando porque era negro en vez de preocuparse pues si lo habían matado porque tiene una conexiones

Voz 6 08:13 muy extenso y si está súper bien y habla de moto

Voz 0578 08:16 otra cosa es el dice que el privilegio significa poder elegir si apoyar o no si tú estás apoyando la causa contra el Racing muy puedes elegir apoyar la I es un privilegiado no es una de las reflexiones que hace esta muy entonces nosotros queríamos

Voz 6 08:27 que tener la camiseta de ver en I

Voz 1378 08:30 de nada este chico hay que ponerla

Voz 6 08:32 ah claro correcto podemos añadirle añadirle a la Wii Willis delimitados por ahí está de Le Bron no lo nadie lo conocía

Voz 1378 08:40 sí aquí verdad

Voz 6 08:43 no hemos puesto de lo hemos puesto hay con Le Bron porque puesto arriba porque es blanco y bueno el caso otro más al que no vamos a traer

Voz 3 08:53 sí

Voz 6 08:54 el caso es que queríamos esa camiseta hay que ver cómo somos Un programa

Voz 0578 08:57 el presupuesto inexistente hemos ido guapo

Voz 6 09:01 sí ya que ver pero no la del equipo actual que es la que queremos podemos buscar en Amazon y cuánto puede costar cordobés con Kaka o no quita quita ellas Utah Jazz Utah Jazz que siempre es verdad sólo hay de Atlanta pero cuesta iba mete pavos veinte pavos que lo podríamos pagar pero joder la de You es que la queremos poner aquí la de Claver entonces yo voy a lanzar un mensaje a la

Voz 7 09:28 a ver me peino Ricky Rubio jugador español está en Utah que es compañero suyo en Utah rica si te conozco desde que tenía diecisiete años incluso menos catorce tu hermano me quiere tu padre me quieres a tu familia y yo somos uno yo creo que no te costaría nada acercarte Acaip Colbert decirle Kyle hay unos chavales allí en España qué quieren tu camiseta que Kyle que es una gran persona como ha demostrado y queremos que sea nuestro referente Mandela la camiseta

Voz 6 10:03 pues yo yo no al plano Le veo fisuras sea yo lo veo facilísimo que ahora mismo Ricky Rubio hable con el otro el otro se correos allí hacemos populismo que presentamos

Voz 1378 10:11 Henry Henry que todos riáis que creo que es que

Voz 8 10:16 a ver qué tal

Voz 6 10:19 queremos hoy Acaip ver también pero no me entendería entonces bueno podemos decir ver

Voz 9 10:23 conforme con él

Voz 5 10:25 como no

Voz 6 10:28 no no no juegan todas las camiseta tampoco va a estar sudada mándanos las redes no te cuesta nada vale mandarnos una camiseta para ponerla aquí yo creo que salimos bien ya está para buenismo afirma eso no

Voz 1378 10:38 esta nada eso es la mayor parte de la gente gritado Corvo sin saber quiénes

Voz 6 10:42 claro bueno agua hemos encontrarán Amazon Prime que cuesta eso sale ganando huye cuando buscas cuánto cuesta nada

Voz 1378 10:53 setenta no llegamos no llegamos llegando a no ser que cada uno de vosotros

Voz 5 10:59 si cada español me da una peseta es que sí

Voz 6 11:01 estamos setenta tenemos que prescindir de Javi

Voz 5 11:05 Javi Javi no no no no no no

Voz 1378 11:07 te necesitamos vale vale

Voz 6 11:09 bueno ya estaría bien pactaría tú tienes algo más no tienes juegue cito no no no tengo nada pues sube la música por favor

Voz 10 11:15 que el damos cantó con hondura trae una figura

Voz 11 11:20 te gustó

Voz 12 11:28 el pívot rápido mismo temo cool cuanto Palacín porque estamos ordenando el guión porque tenía que estar aquí

Voz 5 11:38 Pablo Simón no ha llegado aún correctos estamos atajando Vico Remember me estaba nervioso

Voz 6 11:44 que no tu a esto yo lo que esto se está

Voz 5 11:46 por parte de la Rosalía que esta canción para mí es la gays

Voz 3 11:56 vamos a Gemma acaba de entrar con el micro en la mano como si fuese Sorpresa sorpresa

Voz 1671 12:05 sin perro de Ricky Martin que sepamos

Voz 3 12:08 estaba te quedas esta canción me parece la Fay gays de las canciones como que te deja y como que no te gusta pero no parece querer escucharla no

Voz 1378 12:17 no sé si os pasa con la Fight vais no ha triunfado nada a mí

Voz 3 12:19 metáfora

Voz 5 12:21 vamos recuerdo de la M treinta tus chistes oprobio real bueno nosotros tenemos una preocupación según

Voz 6 12:28 el CIS la gente joven el último CIS no es un señor hetero no os dejéis eso

Voz 5 12:34 el último CIS el último el último que queda Abascal Abascal es sólo el último CIS te imaginas Ortega que ha muerto este es este es el reloj del cronómetro y si para entonces el último CIS dice que la gente joven la gota que tenemos nada preocupación muy honda por ello tenemos una infografía puede ser no puede ser Artur no te no tenemos es verdad es que la pantalla no sólo es la pantalla sólo en la pantalla la podemos ver por favor pegas y me gusta el jaleo no lo vamos a repetir porque me gusta me gusta que quede como la mierda

Voz 3 13:08 a vosotros que es un acto de Podemos

Voz 1671 13:16 papi

Voz 9 13:19 impresionante lo natos

Voz 5 13:21 tras

Voz 1671 13:22 no te muestra un gráfico de barras

Voz 6 13:26 barra a pesar de que la gente está viendo en Youtube desde la radio que la tienes en tu móvil puedes leerla cuáles son los datos

Voz 1378 13:33 mira sabes que voy a hacer como hemos traído a Pablo sí

Voz 5 13:39 cuando te hemos traído para eso para prepararlo nosotros

Voz 1378 13:41 es que yo no soy periodista así que te pasa me inmóvil

Voz 1671 13:45 ahí la tienes que significa es que significa traduce pues básicamente que la gente no vota para que la gente joven buena ver dos

Voz 5 13:56 de joven no tenemos que

Voz 1671 13:59 que no con toda seguridad o probablemente no sobre el total sólo dicen que no irán a votar un diez por ciento de los españoles que sabemos que es mentira por una razón porque cuando estoy bien encuestadora casi te pregunta si vas a votar todo el mundo le dice que sí porque le da vergüenza decir que no va a votar entonces tenemos su sesgo sistemático en el que parecería si se cumpliera esa encuesta que vota el ochenta y dos por ciento de los españoles en cada elección es mentira pero cuando comparas entre grupos era te encuentras que mientras que los mayores de sesenta y cinco años sólo un siete por ciento dice que no ir a votar entre los jóvenes esto se duplique llega casi el trece por ciento por lo tanto se cumple eso de que los jóvenes no votan y además va a entrar un porcentaje importante de nuevos votantes este año van a poder votar por primera vez un millón trescientos mil españoles que van a tenerlos

Voz 1378 14:44 que no van a dar lugar

Voz 1671 14:46 no vayan a la Marta pero a pero tiene la portuguesa hay que hay que es joven que rango es joven en la OCDE dice que hasta treinta y cinco años

Voz 5 14:54 pegar

Voz 1671 14:56 da mucha credibilidad me da vergüenza un poco que te digan que eres ven que tienes treinta y dos años ya sabes

Voz 14 15:02 te te lo sabe si te

Voz 1671 15:04 a lo largo de toda esa sabiduría con treinta y dos ha comido pero fijaos que como nos vamos haciendo cada vez más viejos sociedad tenemos que estirar lo que es joven iba a ver un momento que van a existir adultos porque saltar de ser joven Graciano directamente vamos a todo lo echará de todo Chimo Bayo vamos a ser vintage el Prado

Voz 1378 15:26 Emma es que te hemos tenido Dati pero no tener a jóvenes en la mesa sería un poco hacer John Plane no entonces que yo además no no sabemos manejar muy bien en términos jóvenes no

Voz 5 15:37 somos somos básicamente dos jóvenes somos esta persona para los oyentes de chaval y de hecho yo cada vez que hablo con jóvenes a mí me suena esta canción en mi oído

Voz 1671 15:51 con su camiseta de Moros y Cristianos ahí está a punto Robert prueba que ganemos este vídeo es eso Josip pelo eh

Voz 1378 16:05 E incluso íbamos a hacer un grafismo para presentar a nuestros invitados íbamos a poner votar mola

Voz 3 16:15 muy buena segunda

Voz 15 16:16 votar punto mola como escarbar por ahí pero poquito votar mola pudo agotar mola no lo sabemos utilizar bien hemos hecho este grafismo por favor no sabemos ver aquí de John Waugh de Jaume

Voz 1378 16:29 no está mal día de Yangon

Voz 15 16:31 cómo sería el día de Jaume eso es como si Trapero Road te parece bien me parece guay mola mola mazo no mira ya

Voz 1671 16:40 un abrazo para enamorados

Voz 5 16:43 no se trata si a crispar joven yo soy joven ya con presentado porque la gente Ana Cardo

Voz 16 16:54 presenta te sale Cardo

Voz 1378 16:58 la podéis buscar en Twitter y en redes como soy Cardo

Voz 16 17:01 sí ya no dibujos y hace dibujos tienes que decir

Voz 1378 17:03 algo muy joven

Voz 3 17:05 cardo lírica

Voz 5 17:09 a Manuel Bueno

Voz 3 17:11 hola qué tal tienes que presentar de también bueno soy Manuel no tienes pero sí que tengo que

Voz 13 17:18 aparte que el otro día Paul ilesas hice Historia conteniendo la primera entrevista al señor fosas hizo un buen hasta que era ir a votar cabrones a mi me gusta más que esas cosas se ir a votar cabrones

Voz 1378 17:32 porque eres muy de Youtube y eso funciona en Youtube es que no lo sabemos eh

Voz 13 17:35 no lo consumo y tal pero tampoco es que yo me mueva en muchos eh no llamaste

Voz 1378 17:40 tú tú de todas formas sí que tienes un poco de de saber estar de señor mayor esto estamos de acuerdo o no

Voz 1671 17:46 el joven con copa de soberana empezaba el Atleti medio bueno bueno sí Sistema Madrileño

Voz 5 17:57 que tampoco lo voy a explicar bueno Pablo antes de nada antes de

Voz 1378 18:02 empezar a preguntar a vosotros que opina de votar y cómo podemos hacer para que los jóvenes voten tienes aquí tu taza porque es la segunda vez que viene Pablo sí

Voz 5 18:09 aunque no lo hemos hecho una tampoco está claro

Voz 6 18:13 claro es como El hormiguero tiene una nosotros tenemos una taza mierda con tu no pero bueno

Voz 3 18:17 no tenemos agua sólo la patera que te vas a ver que te que venga bueno

Voz 16 18:27 de qué me decís vosotros que que hay que hacer para que los

Voz 1378 18:30 jóvenes botes vosotros votaría sí

Voz 16 18:33 sí yo fíjate por correo y me lo pasé bien así que no me de verdad

Voz 1671 18:41 cuéntanos qué pasó medio que rindan los papeles que volver a empezar no aguantan pocos tío normal claro porque era como si nada

Voz 16 18:54 y nada y luego pedí las del veintiséis veintiocho así digo todo claro

Voz 5 18:59 dejando todo día

Voz 1378 19:02 podría haber si hubiera gratis

Voz 1671 19:04 no provincia botas por curiosidad aquí

Voz 16 19:07 estoy empadronada nada Pérez

Voz 1671 19:13 por correo pero claro esto es un aspecto con resaca

Voz 3 19:18 no eres de Madrid vives Madrid pide el voto por correo para no ir esto

Voz 16 19:23 no estoy empadronada aquí a vale impidió el voto por correo pues por si acaso me pasa

Voz 5 19:27 por lo que absurdo no

Voz 3 19:31 ante en el suelo

Voz 5 19:34 bueno eso es una buena opción para cómo va a bajar

Voz 1671 19:38 sí tenemos hasta creo que son dos plazos los solapan hasta si no me equivoco creo dieciséis dieciocho todavía débil de los generales

Voz 5 19:48 bueno es posible que haya salido cuando ya

Voz 1671 19:50 el Gobierno de Étienne no no antes de Sabadell era anotar Bassam igual es muy programas ya no dejan votar nunca más

Voz 1378 20:04 el tú que yo que yo les

Voz 1481 20:06 diría los jóvenes que sino quieren perder el derecho a votar que vayan a votar porque es que nos jugamos mucho en estas elecciones yo creo que ahora más que nunca es importante que salen cuenta del derecho que tenemos

Voz 1378 20:17 no estamos hablando de ningún partido esto

Voz 5 20:19 a un venezolano de tres o cuatro selecciones han votado en unas en una que se repitieron a sonar esas entonces si fuiste a votar fui a votar

Voz 6 20:32 estas elecciones vas a votar cómo con más de ciento tengo que ir a votar

Voz 1481 20:36 sí ahora es que me da bastante miedo como las elecciones y por eso creo que es super importante incitan a la gente inmovilizar sobre todo los jóvenes coso que son los que menos votan a ir a votar tú tenías Un proyecto verdad si miras

Voz 1378 20:49 en tanto cuando cuando me contaste

Voz 1481 20:52 estaba escrito en corto para para animar a los jóvenes a ir a votar porque por eso ponen miedo que tenía que la gente no fuera a votar y todo eso lo vamos a grabar este fin de semana IRNA lo vamos a sacar de cada para las elecciones

Voz 1378 21:05 fin de semana pasado lograba sí

Voz 5 21:08 estás contenta verdad como te ha quedado donde se puede ver pues se podrá ver en resaltó

Voz 3 21:15 ya se puede ver en redes sociales y se puede ver en Youtube es muy bueno yo lo he visto cómo se llama por un solo voto

Voz 1378 21:23 como todo lo tenéis ahora mismo

Voz 3 21:26 no es el nombre

Voz 1378 21:29 si vosotros creéis que vuestro entorno de vuestro rango de edad que no os voy a preguntar a que queráis decirlo vota o no vota

Voz 1481 21:39 mi entorno si votan pero conozco tengo muchos amigos que dicen tus que total no me siento representado por nadie entonces a quién voy a votar sí creo que nadie va a hacer bien su trabajo y eso creo que esa es la sensación que tienen muchos jóvenes yo les diría que que ya dentro de lo malo que es coger que escoja lo menos malo hay que intentar escoger algo porque es como buenos y total prometen muchas cosas y luego no se cumplen bueno vale pero imagínate que sale un partido que no nos conviene

Voz 3 22:07 además

Voz 6 22:10 el inglés es que que voten el eslogan sería para fuera lo malo

Voz 3 22:15 básicamente pisos bueno estoy muy joven muy joven no nos denunciaría por poner la canción Yo me estoy pensando votar porque he estado tres veces en mi vida y la al PP Oltra Joaquín cenizo para mí mismo quiero decir ya pero no que no bueno claro claro tres veces y tres veces la derecha digo bueno pues nada pues no voy a ir a la cual verano estamos señalando a nadie pero que nosotros opinión deseamos claro

Voz 16 22:42 entonces a Ana mientras no se vota pero porque les obliga un poco

Voz 6 22:49 cómo haces digo

Voz 16 22:52 es que no sé si era votar yo ve si no es y no sabes quién te va a representar yo recomiendo que mi ex cuentas Times porque así descrito un poco la política vamos a ir hasta muy bien

Voz 1378 23:02 no podremos Pax

Voz 16 23:05 pero igual subió me M que ponía según de qué partido es como ligas buenísimo pues así la gente aprende política puedes hacer

Voz 1378 23:14 me me para buenismo de estos

Voz 3 23:18 entre que acaba el programa porque tú eres rara en media hora en media hora

Voz 5 23:27 para quien citamos al voto desde bueno esto pero esto Pablo esta cosa que ha dicho

Voz 1378 23:34 Georgina de que hay como insatisfacción en los votantes que no se identifican con ningún partido porque ninguno corresponde a las necesidades es mayor en los jóvenes y se vuelve cada vez menor en la gente mayor vale aquí

Voz 1671 23:49 hay dos cosas que se mezclan tenemos por una parte lo que llamamos el efectos ciclo vital que consiste en que a medida nosotros nos vamos haciendo mayores vamos descubriendo que la política no es afecten la vida vamos desarrollando vínculos con partidos ideas y por lo tanto hay una curva ascendente que ocurre en todos los países del mundo en esto no somos raros en los que a partir de los treinta cuarenta años ya votamos como todo el mundo Alice sólo baja un poquito al final cuando cumple sesenta y ocho por razones

Voz 6 24:13 pues no te va desarrollando vincula está claro no llegas a colegios

Voz 1671 24:17 Andrés joven al principio de tu vida tienes un montón de intereses preocupaciones cosas historias y la política no ocupa un lugar tan central como cuando tú ya te estas emancipado comienzas a tener una vida en pareja lo que sea pero a parte de esto que es algo que ocurre en todas las sociedades hay una cosa que llamamos el efecto corte y esto es lo siguiente las cosas que ocurren en tu vida entre los dieciséis y los veinticuatro años te marcan para siempre vale esos eventos políticos que como tú te acuerdas de que eras joven entonces los tienes muy vividos entonces esto es lo interesante ahora no saber si las Cortes que están entrando ahora que han vivido crisis temido multipartidista que han vivido mis alumnos por ejemplo no conocen lo que es la bonanza económica es alumno tenían doce años con el 15M vale por lo tanto estamos hablando de gente que viene con unos referentes mentales totalmente distintos eso les crearon unas actitudes hacia la política que se arrastrará de por vida por ejemplo esto lo vemos los jóvenes durante la Transición son por ejemplo la generación España que más interesa por la política porque corrían delante de los grises lo bebía mucho ir han estado en la generación que era joven durante los años noventa es muy anti PSOE porque vivió la época final del felipismo corrupción la que vivió como joven No a la guerra de Aznar por el contrario es más de izquierdas más ante bipartidista no entonces hay muchas generaciones solapadas en Spa

Voz 17 25:34 alcalde yo estaba aquí sino anda que nadie es libre

Voz 1671 25:37 no no lo que digo es un relato lo que te estoy diciendo es que somos una tabla marras en vas moldeable cuando somos jóvenes y las cosas que nos pasan los impresionan más normal yo lo pienso ahora

Voz 0578 25:49 que en ese rango de edad de también fue cuando llegó Aznar a la presidencia del Gobierno igual ese señores el criminal

Voz 1671 25:55 el rojo es me Mis muy probable es muy probable y eso puede explicar también luego la generación que era más joven durante Zapatero es muy anti bipartidista hoy los que nacieron en los ochenta no ven más o menos ochenta a principios de los noventa votan mucho menos a PP

Voz 1378 26:11 eso quiere decir que si los jóvenes fuesen mayoría que no lo son porque cada vez aumentamos el rango de edad para que haya más en mayoría en unos años gobernaría PACMA por ejemplo

Voz 1671 26:22 no tiene por qué porque fíjate primer vamos a los datos no los mayores de cincuenta y cinco años en el censo son el doble que los menores de treinta y cinco valen oro tanto eh claro da igual que los jóvenes voten incluso al Pacma todo siempre va a perder las elecciones porque que nosotros voten pregunta la prueba perder el apartado quería ganar podría ganar pero lo que digo es que aunque los jóvenes se coordinarán y todos votar al mismo partido eso no significaría que necesariamente gane porque tenemos que contar las demás generaciones pero hay una segunda dimensión que era importante sí que es que tú no sabes cómo van a votar los nuevos jóvenes no hay determinismo en esto es decir los nuevos jóvenes a lo mejor el Pacma ya es un partido del sistema dicen yo quiero votará otra cosa diferente más allá al parecer ha supuesto que partido relegado o o Partido X solo no lo sabemos no sabemos todavía

Voz 13 27:15 hay un millón trescientas mil personas que votan nuevas no yo sé qué partido se va a llevar la mayoría

Voz 5 27:20 ojo juego

Voz 13 27:21 no no lo de lo de ir a lo digo claro seguro si Vox

Voz 3 27:26 y con silenciador silencio silencio dramático quita la música por favor quitada

Voz 13 27:35 la mayoría de los votos de los que empiezan a votar este año se los va a llevar

Voz 6 27:39 lo hice con esa voz dijo

Voz 18 27:43 si lo pienso lo pienso creo que hay mucho chaval que tiene muchas ganas de buena de que Abascal le ha convencido y le ha encantado y suena pero sí pero para bien o para mal quiero decir si Twitter es gobernará esto sería

Voz 1671 27:55 inglés solamente no oye chavales o chavalas derecho de público que chavales ahora ahora la la pérdida de la verdad

Voz 14 28:07 pese a que diré que no os preocupéis que esto no es así

Voz 1671 28:11 lo que no sale la preelectorales que los nuevos votantes que están entrando serán sobre todo con el PSOE muy cerquita muy cerquita con Podemos los nuevos que están diciendo que voto pero ahora te voy a decir la intuición que tu intuición es muy buena

Voz 1378 28:21 vale

Voz 1671 28:22 el Partido Popular el Partido Popular es un partido muy envejecido con la ley del más joven de todos la paradoja es una paradoja Gil

Voz 3 28:32 se podría decir que la muerte te acerca al PP bueno no sé si decirlo de esa manera

Voz 1671 28:40 es que te vuelves más conservador conservará el ajetreo suben a Franco que yo estar ahí os Sabero pero sí es verdad una cosa que Bosch como las está entrando ahora mismo en las encuestas es un partido muy intergeneracional a diferencia del PP sigue capta votos joven pero ya no hay jóvenes que sigan votando al PP sino que se están yendo más con Vox luego es verdad que planteas dentro del campo de la derecha es muy probable que los votantes de derechas jóvenes sobre todo ellos que no ellas porque ellas no les gusta nada

Voz 16 29:09 a ellos más se acercan a

Voz 1671 29:12 de manera prevalente antes que al Partido Popular que ya les suena muy mayor luego su padres Vota PP ellos votar eso aunque el líder de más jóvenes

Voz 6 29:19 todo sea el del Partido Popular eso no influye

Voz 1671 29:22 porque fíjate referentes internacionales como Jeremy Corbijn o Sanders Bernie Sanders la cadena Carmena claro son votantes mayo son personas mayores pero que cuentan con el votante joven todo depende de las ideas y de la retórica de la clínica estés de acuerdo

Voz 13 29:37 esto quiere decir que es el rubios un partido no el asegura el alto entre los

Voz 1378 29:40 pero aquí estamos viendo un sesgo en la mesa no Javi estamos hablando los mayores se luego habla el chico joven las dos chicas están calladas estos observo estos total no

Voz 1481 29:52 esto no es así

Voz 1378 29:54 vuestra relación buena aquí os anos Days

Voz 1481 29:57 el espacio para hablar lo único que ahora mismo estamos esperando estamos escuchando para saber darme

Voz 3 30:01 esta opinión novecientos Nani vosotros tenéis alguna

Voz 6 30:04 la conocida que vaya a votar

Voz 3 30:07 no pero nadie no lo sabéis también ha dicho que no igual no esconden los socialistas estamos no lo dices que vas a quedar un poco mal claro pero

Voz 1481 30:19 bueno es que Vox esa esa cosa de acercarse a los jóvenes hizo como un concierto no Abascal

Voz 1671 30:24 es por España si soy soy yo con ello conocer chicas jóvenes sentido yo

Voz 1481 30:29 era para jóvenes si un dato

Voz 1671 30:32 curioso para reforzar el argumento que planteas es que por ejemplo hoy Vox el partido con más seguidores en Instagram la suma de PSOE Podemos juntos ciento veinte mil en el último regido

Voz 5 30:42 siendo siendo Pedro tan bueno

Voz 1671 30:47 estoy segura ojo eh

Voz 5 30:51 hay mucho lo digo no lo sé pero lo hace mucho Voltaire bueno yo sí

Voz 3 30:54 que conozco a chicas que iban a votar a Vox eso sí

Voz 13 30:57 sí sí sí me lo dicen sobre todo cuando algún tema de estos pedal me dicen no lo estos son los medios son los medios que manipulan y tal pero sí

Voz 1481 31:05 lo que en el programa no quieren derogar

Voz 19 31:08 la el de violencia de género si penas hombre sí

Voz 13 31:10 que creen que hay muchas denuncias falsas que estén en este mundo existe chicas que dices

Voz 3 31:17 qué barrio vive con que discotecas algo

Voz 1378 31:21 es más importante no hombre claro hay puntos de encuentro

Voz 3 31:24 en medio de izquierda que hay

Voz 16 31:32 bueno qué hacer calmar la sensación de que por ejemplo explica las cosas más claras y mejor que nosotros partidos que yo no entiendo los programas electorales una quise leerlo no lo entendía era todo

Voz 1481 31:44 como muy igual si es que el demonio al final tiene cien puntos nueve y los otros son como quinientos bueno en las hablas mejor pero hay un montón entonces Vox es como que no tiene miedo a decir lo que piensa claro no se esconde vice directamente lo que quiere hacer cuáles son sus propuestas

Voz 3 32:00 yo pienso a veces da más al público una nueva los votar

Voz 1481 32:02 antes por favor yo a veces pienso que la gente

Voz 13 32:05 sí sobre todo los jóvenes Aquilea hable más claro claro digan lo que digan que lo entiendo porque cuando tú vas un debate político muchos datos economía tal el joven del proyecto por el que el que habla claro está al menos lo entiendo

Voz 0578 32:17 pero tengo una duda como mujeres jóvenes que sois que os parece Pablo Iglesias como líder desde el punto de vista

Voz 16 32:23 yo no me representa mucho

Voz 5 32:26 todos

Voz 1481 32:28 poco desligada de nuestra generación también sí bueno a mí es que el hecho de que todo sea nombres ya me me los alejar un poquito la me gustaría Un poco de representación femenina que no estaría nada mal hay diputadas maravillosas en todos los partidos y eso pues estaría bien y creo que me motive haría mucho a la a la gente a votar

Voz 0578 32:48 cuál es el porcentaje de hombres y mujeres entre los cargos directivos

Voz 6 32:51 de Unidos Podemos son las listas en el dato ahora mismo

Voz 1671 32:53 dirección desde luego menos que en otros sitios y eso se luego se traduce también el voto femenino hay un tradicional sesgo por el que entorno a cuatro a seis puntos menos de voto femenino al principio cuando surgió podemos eh podemos esto yo creo que se conecta con fijaos que estamos fijos que hemos hablado ya de un sesgo que es el sesgo generacional ya entrado el otro gran sexo que es el sesgo de género ojo porque están muy interrelacionados entre sí los jóvenes los modos no votan lo mismo que las joven de hecho hay cierto estudio ya que los de lo que pasó en la repetición entre dos mil quince y dos mil dieciséis que dice quiénes más desertaron de Podemos en la repetición fueron ellas las mujeres jóvenes de izquierdas yo creo que eso puede conectar algo con el tipo de liderazgo que se proyecta desde la organización

Voz 1378 33:35 sí podría ser que el mensaje está claro conciso queda Vox los tuviese contrarrestando Pac porque ha sacado un vídeo que es lo mismo pero en dirección contraria

Voz 5 33:46 no no no no porque esta es hartas de verlo no claro que creo que lo que más

Voz 1481 33:51 daño ha hecho a este país no lo que más ha animado a la gente a conocer a Vox ha sido que se le ha dado mucho lugar os ha ha dado mucho de que andar a ellos y eso fue lo que les ha dado más publicidad si cuando empezó a salir y tal no se lo hubiera dado tanto espacio igual no estaríamos aquí

Voz 1378 34:11 hay algo que os reduzca de algún partido osea de su forma de hacer las cosas no ideológico sea que os llegue más por ejemplo el movimiento redes que claro que sí

Voz 1481 34:21 va a políticos por ejemplo Clara Serra me encanta todo lo iba a decir eso sigo más a políticos que a un partido

Voz 13 34:30 yo personalmente creo que podemos está en un momento bastante maduro bastante más calmado que habla bastante mejor creo que estamos de acuerdo en que la mujer que más protagonismo tiene dentro el panorama es Irene Montero no que estando como una campaña paralela Pablo Iglesias que yo creo que es la futura líder de Podemos ahora el cambio de nombre no ahora se llama Unidas Podemos no porque creo que hay más mujeres que hombres en el partido no puede ser

Voz 1671 34:54 que está girando es para compensar ese ese sesgo

Voz 3 34:56 a ver no es que haya van

Voz 1671 34:57 no aunque aunque ellos defienden políticas feministas una cosa no quita la otra tú puedes defender en tu programa y lo hace un programa feminista como el que tiene Podemos y sin embargo que el voto femenino no se acerque tanto yo creo que esto conecta con un mecanismo que es un poquito más útil si me dejáis explicarlo brevemente qué es que las mujeres normalmente lo que vemos es que suelen tener más aversión al riesgo es decir eso cómo lo probamos fijaos hacemos encuestas de conocimiento político a hombres y a mujeres lo que vemos es que las mujeres puntúa más bajo pero la razón por la que es así es porque la mujer puntúa más veces no sabe no contesta es decir si la mujer no está segura de dar la respuesta correcta prefiere decir la verdad es decir que no lo sabe el hombre hace lo contrario el hombre aunque falle lo anota y esto puede estar detrás de la idea de que partidos nuevos reciben menos voto femenino porque las mujeres dicen hasta que yo en este seguro que este partido me va a representar bien y que puede capitalizar mis intereses prefiero quedarme con los partidos que yo conozco y eso conecta con un mecanismo de socialización muy profunda que os meten a vosotras en la cabeza desde que son niñas que es tú si no está segura cállate la boca y nosotros al revés a ser aguerridos no y eso conecta

Voz 6 36:04 a través de estas minas Weisz asintió estaba me lo estoy imaginando ir vosotras y vosotros en general crees que que podemos ver a macho hay un poco cerrado

Voz 16 36:15 bueno poco a señor Orwell de como la campaña aquí pero vuelve El cementerio mucho con él

Voz 3 36:26 bueno es que hay votos de no apoyar

Voz 1481 36:28 pues a a a las mujeres y todo esto y la foto es el hombre y las mujeres detrás eso creo que había una foto

Voz 1671 36:37 a Rivera creo que era presentar el Remei dijo que sí que estamos con mujeres negras bastantes bien general

Voz 13 36:45 hay un cierto paralelismo entre Unidas Podemos y el hombre que se cree reeducar en tema de machismo porque la sigue cargando pero es consciente y luego pide perdón papeles reconoció que cuando fue al programa de Ana Rosa Quintana le dio dos besos a las niñas la mano a los niños y luego él Vista dijo porque porque dice eso por qué no un beso a todos o la mano a todas as entonces yo creo que ese esa esa cosa de reconocer las cosas

Voz 3 37:10 yo la valor yo que es muy buena persona muy muy bien sentenció

Voz 6 37:15 la tiene en el censo hay más mujeres que hombres es el grupo

Voz 1671 37:18 Hereu pero nada un puntito más es que ellas viven más

Voz 3 37:22 por eso la muerte acercándose

Voz 5 37:24 sí lo vamos a hacer

Voz 1378 37:26 la cosa tenemos el vídeo de Pac vamos así poder reaccionar a él en directo de forma fresca lo vamos a ver allí en aquella pantalla

Voz 1880 37:38 eres involución sientes el poder la lujuria de arrebatar una vida fuerte pero con una escopeta Valiente cobarde con tu manaba manada que grita ladridos que callan silencio colgado de largo no eres involución y te crees patriota abanderando el discurso del miedo primero los de aquí como se mostrará un ápice de humanidad por los tuyos máscara de humanidad diluida con cada muerte en el mar primer unos tuyos primero los tuyos estos no ni estos ni éstas

Voz 20 38:09 primero los turbios

Voz 1880 38:12 eres involución cada vez que enseñas tu trofeo macabro a los tuyos ciegos de poder poder enquistado poder que envenena la tierra el aire el agua poder que humilla quién bautiza como enemigo enemigo domesticado durante años enemigo que apoyadas en nombre del arte si eres involución contra la involución no nos conformamos solo con evolución

Voz 20 38:45 empieza la revolución

Voz 3 38:48 eh a nivel al menos no soy votante de Vox de Vox sospechamos que nos Pato no

Voz 1481 39:00 pero es emocionalmente muy potente

Voz 1378 39:03 este vídeo pues sí la verdad es que sí

Voz 1481 39:06 bien su función o esta se se pone como de la oposición directa a Vox que no sé si es tanto así pues así que es verdad que Vox defiende la tauromaquia y todo eso

Voz 6 39:16 vamos defiende matar ratones a bocados de lo que era

Voz 17 39:20 pero no esta muy bien y es que te lo ponen muy claro esa es te pones delante de tus narices

Voz 3 39:25 pues no que va a corresponder sirve

Voz 17 39:28 contar con este mensaje tan sencillo que manda

Voz 1378 39:31 sí sí echáis de menos mensajes más claros de pesaje

Voz 19 39:34 lo que es lo que decía El los jóvenes como que

Voz 16 39:38 también por eso nos sentimos un poco alejados

Voz 1481 39:40 de la de la política porque es como que decimos hoy pues que no hay tiene de todo esto sean los programas electorales y los políticos que hablan de cosas que no van mi conmigo y al final creo que sí que hay una hay una cosa que como los políticos saben que no vamos a ir tanto a votar al final persiguen más el voto un adulto hoy el voto de los más mayores no sé si es así entonces es como quien no nos no hacen políticas que unos Nos nos vayan bien a nosotros sabes hacen políticas que vayan mejor a la gente mayor entonces también por eso los Nos sentimos Nos sentimos apelado a ir a votar yo voto por cincuenta cosa

Voz 16 40:15 a mí me políticos en su programa electoral que salgan formados y tú buena lado Colau se ha hecho ahora You Tube no me gusto que no domina la técnica de poner en blanco y negro en la imagen cuando dices algo difícil para cualquiera eh

Voz 1671 40:32 verdad señor señor

Voz 1378 40:35 Quique yo teníamos exactamente

Voz 13 40:38 yo yo debo decir que el del vídeo que me gusta mucho el mensaje pero para mí creo que fallen personalizar tanto el mensaje a mí personalmente no me gusta porque cuando lo hacen con alguien de partidos afines a mí digo es que me parece muy poco Rastrillo tal personalizar tanto entonces cuando veo que aunque sean afines a mis ideas otra persona eso hace que se Cabré más la gente que lo que que abre más los del otro lado reanudaba eso está claro sea mejor centrarse en conceptos que no son personas ni en imágenes de manifestaciones

Voz 1378 41:09 Pablo tú crees que a nivel emocional esto puede encender algo el vídeo

Voz 1671 41:13 sin duda a ver yo respecto al voto joven sí que quiero decir que todo lo que decía sobre que no se preocupan de los jóvenes es totalmente cierto porque el peso electoral es muy escaso y la tele tantas y tantas dejamos una cosa el el votante joven también es un votante muy evanescente y muy reactivo es decir si sabes tocar la tecla sale a votar Isidro Nozal exhibió por ejemplo en Reino Unido no en Reino Unido en el referéndum del Brexit los jóvenes no fueron a votar salió lo que salió pero luego en las elecciones generales salieron masivamente detrás de Jeremy Corbijn un poco para compensar hice reequilibrar las fuerzas hay que saber pulsar yo creo que hay la comunicación sí que tiene un papel en un vídeo como este es muy astuto por una razón no sólo por la factura que es excelente sino porque además éste es un partido animalista exactamente lo mismo que ecologista que lo está mezclando también con dinámicas de protesta de rechazo sobre todo a un votante descontento que sabe que va a venir más de la izquierda que de la derecha y por lo tanto que el primer partido extraparlamentario en el que tú piensas cuando te dicen acoge hoy voto al Pacma es el pan según el último doce branding tienen

Voz 6 42:14 posibilidad de AC en Valencia en Barcelona de sacar una

Voz 1671 42:17 yo estoy convencido de que además la la encuesta del CIS en eso va a ser performer crear realidad y que va a haber mucha gente que va a decir ostras sí parece que el Pacma puede estar cerca de entrar

Voz 0578 42:26 yo cojo mi teoría de que el plasmaba sacar un escaño por Barcelona

Voz 1671 42:29 qué la llevó defendiendo podría ser de hecho si hubiera habido europeas antes que generales yo estoy convencido de que los afectados a Cannes

Voz 1378 42:36 vosotras tres cuántos seguidores tenéis lo digo porque nos hemos traído porque sois jóvenes

Voz 5 42:43 no porque sois

Voz 1671 42:45 lo ha enseñado tener muchos seguidores dije popular

Voz 1378 42:48 es que que hacemos es populares

Voz 3 42:51 desde que te

Voz 1378 42:54 tenéis medio millón de seguidores entre los tres por lo menos en en Twitter en Instagram en todas las redes qué hacemos qué podemos hacer para para los jóvenes que voten cual hay cuanto soy aquí menores de treinta levantando la mano en el público estoy mirando

Voz 16 43:10 tampoco tanta gente que vimos conserva

Voz 1378 43:13 es que vosotros conocéis a gente que no vaya a votar de vuestros amigos si lo tienes ahí en el móvil algunos

Voz 1671 43:25 tiene esto algo

Voz 1378 43:27 contacto de tu móvil que sepas que no va a votar ahora

Voz 1671 43:30 lo mismo

Voz 3 43:32 venga

Voz 1378 43:34 si no porque

Voz 3 43:37 les llevan a dejar mensajes en los orígenes o vienes tú

Voz 5 43:39 le quitamos el que va a salir

Voz 1671 43:42 cielo lo de votar

Voz 3 43:45 a veces hay que ponérsela

Voz 1378 43:48 a ver yo te de homicidio exento aquí jóvenes ahora tienes que abrir el contacto detuvo el Whatsapp de tu contacto Ike ellas la grave Alhaurín mal me parece bien estamos invadiendo mogollón

Voz 3 44:00 sí

Voz 1378 44:06 a ver pero bueno no les el móvil tampoco me parece

Voz 3 44:10 no sus datos datos datos este hombre se diga todos los días

Voz 6 44:20 es un tío a nadie

Voz 3 44:22 yo vengo de presentaros se venga venga

Voz 1481 44:30 ya hola qué tal estamos aquí con Paula que nos ha dicho que es probable que no vaya a ir a votar entonces

Voz 17 44:37 sí pero

Voz 1481 44:40 presión somos aquellos moros Ana

Voz 3 44:44 Santiago Abascal te lo dice querer es que ahora no

Voz 6 44:49 Ana Cardo y Manuel Bueno

Voz 3 44:51 lo que queremos que vayan a votar coño si sin esa pena

Voz 16 44:56 lo por correo

Voz 1481 44:57 sí sí tenía tiene resaca pidieron

Voz 16 45:01 tiempo y te lo envían a casa que merecen

Voz 1481 45:04 la pena que está en juego nuestro futuro y que vamos que cada voto es súper importante súper y cuenta por qué no sólo toma de decisiones el presidente también los diputados también te digo depende

Voz 3 45:14 cuotas a lo mejor en los intereses

Voz 1671 45:16 esta misma decisión metió

Voz 3 45:20 todo esto lo ha organizado medido amiga que lo diga Manuel Burque

Voz 16 45:24 el y luego hay gente que se organiza para ir a votar juntas de cervezas o fiesta

Voz 3 45:28 claro yo ya tienes plan cualquier cambio de gobierno si te pilla mamado es mucho más que ver a montar un beso adiós a voy a votar

Voz 11 45:39 es una mandíbula uno Singul y claro

Voz 1378 45:46 medida vamos a despedirnos aquí de nuestra mesa tertuliana os habéis sentido cómodos y escuchados si escuchaba si escuchadas el disco

Voz 5 45:54 Pradas escucha de los lazos hasta ahí os habéis sentido escucharles

Voz 13 46:00 en la Cadena Ser

Voz 3 46:01 sí

Voz 5 46:04 sabes que nosotros estamos de la SER como estar es Doris Day Instagram pero no de días estamos el de momento ya llegaremos ya llegaremos bueno un aplauso para nuestros jóvenes

Voz 4 46:18 y para nosotros adulto Pablo

Voz 20 46:27 él cambiar que

Voz 3 46:43 me parece bien

Voz 5 46:46 eh aquí que a ver cuando entras tú a sí sí sí sí sí sí es que entre yo me retiro sí sí pero la misma ropa todos los oyentes de de buenismo bien seco

Voz 1378 46:55 no estáis entendiendo lo que está pasando nos preocupamos también por vosotros no solo de los pueblos de Youtube

Voz 5 47:00 Nani acaba de entrar bailando sinuosa Méndez

Voz 1378 47:02 sexy sí podría decir un taxi como Britney Spears lo Islands vale Britney Spears no sé si tiene algún fuerzas

Voz 6 47:10 te metas igual Springer indie de pelo largo de Bruyne rapada

Voz 17 47:14 hombre de las dos no lo no porque dio ella encarna como nadie la caída Yves el descenso y su vida todo todo tomada acaba buenismo bien ya se acabó hasta ahora Nani Nani vale gracias bueno oye que querían hablar gente joven e Salamanca al que ha tenido increíble que si hemos sacado muchas conclusiones muy positivas porque el futuro creíble y voy a decir es que yo entiendo que haya jóvenes que no quieren ir a votar

Voz 5 47:45 Tom

Voz 17 47:46 porque es que no se engañan con las palabras hemos acabado llamando fiesta la democracia a ir a votar fiesta la fiesta de sí claro irme a la misa de después exigir medidas de sombra a ver si te dieran droga la puerta de los colegios en plan papelinas en vez de papeletas cómo estás y qué vais a ver pero vamos pero no le rebotaba mal que además eh gente que te dice tu tienes que ir a votar porque hay gente que murió para que tú puedas hoy ejercer tu derecho dices pero qué mierda argumentó

Voz 3 48:17 Llanos estas oteando no

Voz 17 48:19 cambiando porque es que yo lo que pienso es que las cosas no se venden bien no iría los jóvenes

Voz 1378 48:25 a ver cómo

Voz 17 48:27 qué es esto de hacer debates en televisión explica bien de cogemos a los candidatos los metemos en la casa de Gran Hermano Eden manda un mensaje al cinco cinco cinco con tu candidato favorito vamos a petardos han nunca habría votado tanto en esta vida a Pablo Simón

Voz 6 48:42 no pero teniendo rictus en el ascensor de la SER

Voz 17 48:46 pero bueno de todas formas yo como he venido a hacer el cuñado porque ya ahí que yo soy soy yo ya lo he dicho que soy la cuñada de mi familia yo quiero también dejar clara una idea que pienso de verdad

Voz 1378 48:56 si la democracia no funciona bueno pero

Voz 17 48:59 eso estamos todos de acuerdo

Voz 1378 49:01 con lo que te pone Santi Abascal