Voz 2

00:04

el balón sólo come arenga hola recoge Dilar en uno de los mejores rematadores de cabeza al continente Kareem lanzaba ocasión ayudado porra cantada por las salidas sin fe de muchos años de Herrerín que se quedó del molde podré la era lamentable digna de Bilbao yo sólo dopado libro de marca por Kevin I love un de tras del conjunto rojiblanco no esperaban el fallo del portero se adelanta con todo Karim Benzema ayer hay que no puedo llegar yo otra vez de cabeza otra vez está por segunda vez en lo que llevamos de partido Karim Benzema anota el segundo para el Real madre unos setenta y seis de partido con catorce por delante tiene pinta de que sentencia al partido carecen Real Madrid dos Athletic Club de Bilbao fuera