CARRUSEL MADRID: GETAFE 3-0 SEVILLA (21/04/2019)

Voz 3 00:07 los carros el Madrid nos podéis escuchar en el ciento cuatro punto tres de la FM en Radio Madrid punto Es yen Lab de la SER seleccionando Radio Madrid vamos a estar en el Coliseo Alfonso Pérez con un partido crucial Getafe Sevilla duelo por la Champions

Voz 3 00:27 el domingo es el de voz

Voz 3 01:11 lo de fiar de quien lo dice la afición del Getafe Tengo un sueño eso es entrar en la Champions IS sueño pasa por ganar al Sevilla que es cuarto primer agresión Coliseo Alfonso Pérez Getafe Sevilla Óscar Egido Héctor González Óscar muy buenas tardes

Voz 1269 01:28 para Borja buenos días vuelven al carrusel ha puesto el vello de punta

Voz 1643 01:31 no sólo de escucharme que también captado que también

Voz 1269 01:34 sino porque es un partidazo el que tenemos hoy en el Coliseum Alfonso Pérez un partido que prácticamente una final por la Liga de Campeones sic Annals semillas escapa si gana al Getafe recupera la cuarta plaza el partido quiere todo emoción tensión y encima rumores porque durante toda la semana en Sevilla diciendo que Pepe Bordalás la próxima temporada va a estar sentado en el banquillo sevillista de hecho ahora te cuenta Héctor la afición del Sevilla ha coreado el nombre de Bordalás cuando el autocar llegaba al coliseo ahora mismo dos minutos de la primera parte no hay tiros a puerta no haya ocasiones no hay goles pero estábamos olvidando el Getafe con que sale Bordalás con que sale Caparrós Aitor González fuera

Voz 8 02:18 hola buenas tardes buenas tardes tuvo la Borja sale el equipo de Bordalás con cinco cambios respecto al partido de Zorrilla David Soria han portería defensa para Bruno llegué Ignasi Miquel y Cabrera en el centro del campo Arambarri máximo Beach a la derecha gana sin jugar desde diciembre al japonés hoy a la izquierda caen banda Jaime Mata arriba Jorge Molina yugo duro en el Sevilla espoleados por el efecto Caparrós vienen de ganar el derbi doce de los últimos quince puntos Bach Leach en portería defensa para mercado Kiefer Sergi Gómez y Escudero centro del campo para Maduro y Ever Banega a la derecha Jesús Navas a la izquierda Munir engancha el Mudo Vázquez arriba pisando añade

Voz 1269 02:57 se ha equivocado ahora tiene porqué ese valor que venía para Soria de cara se ha medido finalmente el togolés ha tocado la pelota estaba Soria fuera de su área pequeña finalmente ha tocado el portero para regalar el primer corre del partido para el conjunto sevillista por la parte izquierda preparado un hombre el Sevilla para poner esa pelota en el área del Getafe primera oportunidad de peligro para el equipo de Caparrós va la pelota a punto de penalti llega que ayer no remata finalmente el danés legal apretar Escudero ex del Getafe que con la zurda por encima del larguero se pierde por línea de fondo sacará de Puerto David Soria para el Getafe

Voz 0298 03:36 partido que en caros el Madrid va a comentar el gran Quini Álvarez hola tiene muy buena hola buenas tardes al coliseo al final Cristiano que hay en la tele no sabían a uno a hay que estar allí con la bufanda del Getafe porque hay que ganar y ponerse en Champions a ver con uno

Voz 9 03:48 bien Daza que quitemos de locos y el partido que EEES dicho no me lo pierdo no me lo pierdo me vengo aquí con con ya ya comentarlo

Voz 0298 03:56 yo íbamos a testar a Héctor González a ver porque como mejor en la estadística de Paco Hernández a lo mejor Paco no vuelvo a ningún partido

Voz 1643 04:04 lo tiene fácil de Paco mala es horrible

Voz 0298 04:06 jornada de superar yo creo que aquí sigue defendiendo

Voz 1534 04:09 con el empate se superaría incluso se

Voz 10 04:12 porque no promedio de cero coma cinco puntos por partido

Voz 1643 04:14 Coves me dice anochece mis últimos cinco partidos con el Getafe consiguió cinco victorias digo olvidas el Getafe cero

Voz 0298 04:19 ya el otro día Paco estuvo hacer una confesión en la producción de Carrusel Deportivo Quini estaba aquí en la redacción tenemos puesto el Alcorcón no me acuerdo si fue contra el Lugo que llegó el penalti en hundió minuto le dije Paco No mires a la tele lanzó Esteban Burgos y falló el penalti salió hace falta que vaya al campo tiene tal hipnosis Sáez

Voz 9 04:38 a ver a ver si para nosotros nosotros te queremos pero si no

Voz 10 04:41 pesar a Madrid

Voz 9 04:44 la no te venga hay rumores que hundía a jugar un derbi y perdieron los dos porque fue pagado verlos aquí

Voz 3 04:48 el Papa ha que no ve venga oye a todos

Voz 0298 04:53 esto Quini y muchos problemas en defensa para el Geta es alineaciones llegó que es inédita no porque no no han coincidido estos once jugadores vamos imposible en toda la temporada porque el titulares Gago también en el centro del campo

Voz 11 05:04 sí sí a final de son muchas las bajas que tiene pero bueno era de Bordalás que que prefiere Dalla importancia defensivamente bien metiendo a Cabrera por la izquierda a un central que que lo puede hacer bastante bien ya que es un central que que que es rápido parece que es más más rápido lo que pero pero es un central que tiene meter ahí para para da prioridad sobre todas las demás defensivo

Voz 0298 05:27 qué ambiente tenemos en el coliseo entonces sector temperatura llegó que un poquito gris el día como aquí también en la capital

Voz 1534 05:33 sí día cubierto unos doce grados de temperatura pero el ambiente es nuevo es bueno perdón se acercado muchísima gente yo creo que daremos en los doce mil trece mil espectadores y sobre todo en uno de los córners de este estadio repleto de afición sevillista unos trescientos aficionados del Sevilla como te contaba Óscar antes han con

Voz 8 05:51 que haga la llegada de la autobús del Getafe el nombre de Bordalás

Voz 0298 05:55 bueno del seis de la primera parte dale hosca

Voz 1643 05:57 Iberia examen de Tori lloro gala

Voz 0260 05:59 en el descanso te digo pero vamos

Voz 12 06:02 ha hecho un Elena de Vigo

Voz 1643 06:04 de diez mil quinientos diversos cierto no pasamos ahora mismo Collison

Voz 1534 06:08 bueno que irán llegando a la dan con el Vermont yo calculo a la gente que he visto fuera antes ahí Thomas M

Voz 1269 06:14 de Angulo ya con el bocadillo incluso en la grada con la juega al Getafe Molina a la derecha para Bruno hoy lateral derecho éste retrasa para tiene tiene a Ignasi Miquel al lado aguanta la pelota Gené delante de Mudo Vázquez Larra sea para Molina ya el Sevilla toca Gaggan mete la pierna Escudero través será banda para el conjunto getafense ha ido valoras en el terreno de juego

Voz 1534 06:33 los balones en el terreno de juego tiene que ir David Soria el portero del Getafe a sacar uno que había caído desde la grada ya va a poner la bola en juego Bruno Eloy la tela

Voz 1269 06:41 se la juega para Molina de espaldas la vete a la frontal buscando hubo duro hoy titular después de recibir el penalti la semana pasada en Pucela en Zorrilla ante el Real Valladolid ha tirado la pelota era tiene atrás para Soria no presiona absolutamente nadie del Sevilla los dos técnicos de pie

Voz 1534 06:58 si Joaquín Caparrós dando muchas indicaciones como siempre muy activo no para quieto de hecho ya

Voz 1269 07:02 dos de pie

Voz 1534 07:04 Joaquín Caparrós dando muchas indicaciones como siempre muy activo no para quieto de hecho ya implantado casi meterse en el campo robar una pelota sección de

Voz 0298 07:12 que si no reciclar todo a Cabrera Le Havre la cabeza

Voz 1534 07:14 PSOE se leído por delante íbamos Dallas muy activo también dando indicaciones los dos de pie en estos primeros compases del partido

Voz 9 07:21 oye yo quería lanzar una o no

Voz 11 07:23 nada o una encuesta y creéis que su mensaje parada Ángel Erbil sacada a Hugo de dejar en el banquillo

Voz 0298 07:30 pues hombre la verdad es que es muy muy llamativo no

Voz 1643 07:33 yo creo que en vez de una indirectas suena directa

Voz 11 07:35 es una directa a ver los partidos cachas

Voz 1643 07:38 tema semanas titular a marcó ante el Espanyol marcó ante el Athletic y hoy tirando a Mata la izquierda que era lo lógico lo normal eran Molina hay Ángel arriba

Voz 0298 07:46 está claro está chaval vosotros recordáis muchas ocasiones a a Mata jugar ahí ahí Mort muy extraños

Voz 1643 07:52 Liz el Valladolid jugaba no por robo con Paco Herrera el Bayern Copa corra siempre manda en el Girona en punta arriba Daza

Voz 1269 07:58 y hoy mejora porque retrasa

Voz 1643 08:00 la la plata para Soria ceder se ha hecho con el portero del Getafe pero sí para coronar el Valladolid le puso en banda mató a estadística goleadora

Voz 0298 08:08 es que yo que data hizo

Voz 1643 08:11 verdad fueron once goles pero es que Santa cedo diecisiete Il eclipsó pero mata arriba siempre marca

Voz 0298 08:15 que cuando no ha pasado ni las alineaciones lo primero que pensó digo esto está mal sádicos tará hubo duro de clientela poniendo veneno

Voz 10 08:21 es normal pero en la impresora

Voz 0298 08:23 alineación es decir no no lo ha hecho a mano que jugando así pondría David Soria de delantero pero bueno yo es el Sevilla tú cómo lo ves Quini esa pareja vender Munir Munir está jugando bastante mejor no con desde Callao Caparrós también sí

Voz 9 08:36 unir ya sabemos que es un jugador que necesita sobre todo mucha confianza

Voz 11 08:39 el tímido que que sus sus cercanos dicen siempre lo mismo que tiene que está en un sitio donde se siente importante que que leyeran bien en este caso la llegada de Caparrós la el choque que coja confianza con consigo mismo y que y que rinda mejor que lo que necesita cierto jugadores cuando llegan a ciertos entrenadores

Voz 10 08:58 entonces claro la pelota para el Sevilla juega

Voz 1269 09:01 Aena Amadou atrás para el danés para que ayer se apoyan Banega este para el camerunés para Amadou que la pone rasa hace el campo para Franco El Mudo Vázquez por la izquierda suma ya Escudero para el Bay la pelota en la tele que recibe con la presión de que acusaba saqué recorta Escudero con la pierna izquierda con la derecha la toca para Vázquez aún frontal del área retrasa para Banega es otra vez para Escudero tiene que cambiar el juego de izquierda a derecha para la posición del argentino mercado tiene pero jugó a para Amadou casi en el semicírculo presión a Molina toca tras tranquilamente para este para Banega de espaldas en el círculo central campo todavía del Sevilla algo de izquierda para Sergio Gómez más al que era todavía para Escudero vez de la pierna Caco sacara de Banda El Sevilla club

Voz 1534 09:41 pues gol ya letales no digo que el primer balón que toca si vas aquí que lleva sin jugar un partido desde el quince de diciembre que a punto estuvo de salir en invierno y que hoy de repente titular

Voz 1269 09:51 ojo la pelota para Benger arremete a la cabeza Cabrera bien las saca al Getafe bueno el público Borja lloro Casillas sí pero el dato de que bueno

Voz 10 09:59 Brasil por cierto y la titularidad lesivas Zaki

Voz 1704 10:02 ayer lo comentabais encargado y que coincidía también con esa triste noticia del fallecimiento de la

Voz 0298 10:06 periodista que está habituada estaba habituada a cubrir los partidos de los equipos del sur de Koichi verdad

Voz 1643 10:12 desde Koichi periodista japonés que ya

Voz 12 10:14 desde que estaba así basada en el Tenerife

Voz 1643 10:17 seguía también en el Getafe así que hoy recuerdos para Goikoetxea en este coliseo Alfonso Pérez

Voz 1269 10:23 a dedicar la victoria a la cuarta plaza y el puesto de Liga

Voz 1643 10:26 campeones que lo hiciera hoy el Getafe que nadie pasa

Voz 1269 10:29 está muy lejana Quini muy centrada

Voz 1643 10:31 alguna bola para colgar si eso lo tienen que

Voz 11 10:34 es una falta muy lejana bueno Gianni eso le van a meter a la banda para nada

Voz 1269 10:39 even Ignasi Miquel segundo palo o para que la toque de espuela a en la frontal Jorge Molina intenta bajar la las robado finalmente Banega adelante si va saque que al solo roba Molina dice el colegiado que va listo el recorte de sale Molina chuta

Voz 13 10:53 ya fuera por encima del larguero de la portería

Voz 1269 10:57 que de fin de Thomas Bach Buckley que hubiera robado Molina y sobre todo que precioso recorte que ha hecho la derecha

Voz 0298 11:03 treinta y siete años ya cumplidos

Voz 1534 11:06 Benet XXXVII esos secretos

Voz 10 11:09 está puesto torea al final vamos a dar nota mañana va a interesar a la cumple eso sí

Voz 0298 11:14 verle le preparaba le pedía Álvaro Benito y Marta Casas que prepara la entrevista que dijo que me dejáis en paz que yo mañana voy a Getafe hoy no preparó nada previa al está preparado

Voz 10 11:25 la pero el Sevilla Vázquez La

Voz 1269 11:28 Payne hacia atrás de cabeza pero la recupera al Getafe

Voz 10 11:30 a uno la rifa arriba corres Sergio Gómez con duro duro hubo no el nuestro José Antonio el bueno no el bueno o el de Getafe y y bueno pues dicho que llevaba duro y ha dicho que el bueno pues gracias por corto

Voz 0298 11:43 lo duro que esta tarde estará ya calentando la voz en Carrusel Madrid estamos con el Getafe Sevilla y a partir de las seis y cuarto la previa del Villarreal Leganés que arranca a las seis y media como José Antonio Duro con Uxue Caballero ICO los comentarios de José David López el enganche

Voz 10 11:57 si no ha llegado nunca hubo duro tan alto ni bajo de que lo narra duro pero bueno esperemos pero desde luego lo que yo estaba escuchando a duro porque yo en Leganés no me lo pierdo pelota

Voz 0298 12:09 llamamos no en la previa del partido no descanso gotas

Voz 10 12:12 yo voy a estar ahí sufriendo alguno más no lo dudes eso sí

Voz 1643 12:15 Domenech ha hecho un partido Quini que estuviste ayer comentó

Voz 0298 12:17 con nosotros el Rayo Huesca que es muy importante este partido pero que lega gane partidos para hacerle un favor a al Rayo porque ayer bastante daño se hizo el Rayo no ganando pero también dependemos de los demás

Voz 9 12:28 sí ahora ahora mismo con el resultado de ayer es lo que necesita no depende de otros ya no sólo ganando sus partidos ese salvaría así que necesita la ayuda de los demás equipos y en este caso qué mejor que un Leganés que gane allí en Villarreal para echarle una mano no

Voz 1269 12:43 ojo que buen balón le ha metido Ana por la banda derecha tiene del atacado la a punto de penalti vamos yenes llega llega llega llega llegó el togolés y saca la pelota para máximo ve que deja para tiene este para Molina Pride toca le queda para Mata este primera para Gené que seguía la carrera pero demasiado larga así que la pelota

Voz 1643 12:59 López debacle pero como ha robado Gené como sea de arriba le el pase se planta solo eh

Voz 9 13:04 si se alarga hasta para Gené no decimos porque es que tiene es que rapidísimo es más me llegan rumores de que ya casi no que este vendido pero que lo quieren vender cerca de los treinta millones eh

Voz 0298 13:13 el otro día lo comentaba Ángel Torres y que el año pasado llegó una oferta de la premier de treinta millones que no lo aceptaron pero que este año ya pues va a ser de insostenible conocer bien Quini también de su época en el Alcorcón Gené es un jugador que que está pues eso para dar el salto a un equipo grande

Voz 11 13:33 sí sí sin sin ninguna duda y cuando ya estaba en Alcorcón que había gente director deportivo que es acercábamos en la avenida de Alcorcón yo se lo decía todo yo decía pero porque no Fitch esa Gené dice a no porque es muy bajo

Voz 9 13:43 Jito central

Voz 11 13:44 digo que si te da igual que sea bajito así es que luego salta luego arroba luego vas rápido digo es un central de de nivel la gente día sí pero bueno ahora cuando estar en Getafe cuando se fijan en equipo de Primera un equipo encima que que defensivamente es un bloque al se están fijando otros los equipos

Voz 1269 14:00 muy bien Gibert las drogas de la pelota a ver uno récord el afronta puede chutar chuta la pelota ahora sí le Beyeler la había empujado Cabrera un poquito en esa pelota que intentaba Munir en la frontal del área a meter en la portería de Soria acabó lo pierde ceder y ahora la pelota

Voz 1643 14:16 finalmente socorro banda Llorente ha sido córner

Voz 1534 14:18 el segundo del partido para el Sevilla hallaba Munir el jugador marroquí a ponerla desde las

Voz 0298 14:24 Kina

Voz 1643 14:25 pues Munir el segundo córner del Sevilla por la parte derecha el Getafe en lo de Genet es no se pueden vender por treinta hay que venderlo porque este verano no vendía si vas Xaki mira lo que pasa es que los jugadores la temporada a venderle casi

Voz 10 14:36 si le da la sensación de que se celebre

Voz 1269 14:39 siempre Navas en el segundo palo la pelota le va a caer por allí a Sergio Gómez no cuida absolutamente de nada

Voz 1643 14:45 el jugador la pelota la segunda pala para que Munir

Voz 1269 14:47 a toque de cabeza otra vez el afronten el límite tocar la cae Munir que dispara desviado fuera ahora sí sacará deporte tarjetas tranquilitas tú

Voz 11 14:55 poco

Voz 0298 14:55 te voy a peseta decía Oscar que en el caso de de de saque en uno decía no recordarlo como director de Play Segunda manolas Guan y cuando llegó a Tenerife que que tuvo unos problemas de integración increíbles no incluso con las comidas me parece que llegó a tener problemas llegó a estar enfermo llegó que es lo que ha provocado que que más allá de su buen nivel futbolístico de todo lo que está alrededor del fútbol ha provocado que al final no no está triunfando en España ni en Tenerife ni en Getafe

Voz 1643 15:17 si de lo que hizo que había una jugadora japonesa un equipo de fútbol sala y eso se la presentaron digamos para que hiciera un poco de no sé si te cuidadora pero sí que la señora poco la Irla que les eran las costumbres españolas y que le cuidaron poco le mimar a para que es adaptar aguantó antes eso a jugarle una compatriota

Voz 10 15:35 es que le integró un poquito en la vida española

Voz 9 15:38 oye ese método lo hemos tomado con alguno de la sede presentada alguna porque yo creo que aquí

Voz 10 15:42 algunos sí pero otros que han podido o el estudio y la pelota a Gago en el Sevilla

Voz 0298 15:52 Carlos Díaz si hay más gente por aquí estaba Usua perfecto no sé de qué nobles de ellos pero bueno

Voz 10 15:56 venga puede hacer ponerle sube si eso también vale

Voz 1269 15:59 la perfil que taconazo de morir para que la que se cae se cae se han doblado el tobillo íbamos a ver si no se ha hecho daño el ex del Getafe

Voz 10 16:07 el lateral izquierdo ahí no hay solo en esa jugada

Voz 1534 16:10 duele Sergio Escudero el lateral izquierdo del Sevilla parece que se duele de la zona de atrás se preocupan por los padres del Getafe en Sevilla también vamos vamos a ver si puede seguir el lateral izquierdo

Voz 1643 16:20 estoy hecho un extraño ahí la pierna aquí no tanto como se le hizo a Antunes en Valladolid el otro día pero raro que levantasen

Voz 14 16:27 corporal Escudero e siendo claro

Voz 11 16:29 pero la típica en la tibia no que que los tacos tabarra ante una pierna pero la otra Esther

Voz 9 16:33 puré y al final te te abres de pena como una valla

Voz 11 16:35 harina Iker has hecho el ridículo ir te sueles hacer daño claro evidentemente si tú te hables así de piernas ahora mismo estaríamos con la camilla pero vamos un jugador de de alto nivel no creo que que se lesiones

Voz 0298 16:45 Antunes que tuvo esa lesión en en Zorrilla Héctor sabemos hasta cuánto va estar de baja

Voz 1534 16:49 bueno pues mínimo seis meses esa arrancada del cruzaba habla entre seis y ocho meses los que va a estar apartado del terreno de juego el Getafe que han salido con camisetas de apoyo al lateral izquierdo portugués y de hecho el propio Antonio ha colgado en tuit justo antes de que empezase el partido diciendo el uno

Voz 8 17:03 cómodo de alcanzarlo imposibles creyendo en ti mismo

Voz 1534 17:05 no vamos Getafe vamos equipo así que estamos Antunes como es obvio muy pendiente de sus compañeros pero bueno hasta octubre noviembre mínimos no le veremos

Voz 0298 17:13 vaya faena de Quini

Voz 11 17:14 sí es una baja importante para este final de Liga para paladar el año para el año que viene no que que van a estar en Champions

Voz 9 17:22 ahí para el grupo no para el grupo que no va a poder jugar

Voz 10 17:25 notable alto para estos días porque ha visto alguno el tuit de atunes pues él si va subiendo basado en una nota está detalla cómo tiene que estar listo

Voz 0298 17:35 inalámbrico como Dios manda esto ya lo que pasa que te lo mejor

Voz 10 17:38 he tenido yo en esos últimos horas los líderes de lo que he tenido Iván

Voz 0298 17:45 Iván al final Oscar ayer en Vallecas no se fue con las pegatinas a poner por los coches no con Carlos el Madrid

Voz 10 17:49 a veces lo dijimos que pan pero no le apetecía

Voz 0298 17:53 consideraba que su horario de trabajo había determinado poner fin al el partido

Voz 1643 17:56 sobre todo llevaba tres días trabajando ahí la noche leonesa

Voz 10 17:59 claro que eso también cuenta estaba a la piloto ahora que saque de banda así

Voz 1643 18:05 es que aquí hay un partido una final una final de Liga de Campeones estaba calentando

Voz 1269 18:09 los cañones Store final metros Paquillo

Voz 1534 18:11 ni Añón que por si acaso Escuderos no podría continuar ha salido a calentar el jugador que también ha vuelve a la convocatoria en el equipo de Caparrós vuelve al banquillo Caparrós que no para quieto

Voz 1269 18:21 no hay nace Mikel Laboa metió la pelota hagamos el arreó había perdido va a ya a punto ha estado de meterse en un lío ante hasta por la izquierda y no por la derecha

Voz 1534 18:32 sí sea traslada esté costado izquierdo el jugador japonés Jaime Mata es ahora el que cae a la banda derecha se que intercambio de posiciones vamos a ver si si va a intenta buscarle las cosquillas a Gabi mercado me gusta que me

Voz 1643 18:43 Pekín este nervioso

Voz 11 18:45 sí sí sí se nota Se notaba tensión en el campo hoy mismo la el balón que acaba de tener sin llegar

Voz 10 18:53 pero por Dios eso es por medio metro no

Voz 11 18:55 ha llegado el jugador creo que era duro oí

Voz 9 18:59 sesión problema va Sevilla que acabas hacer es no

Voz 0298 19:01 que me parece que hizo Gonzalo Conejo en el partido que jugamos como de medios yo me fío los comentario está por aquí Toni que va abrir el inalámbrico digo que yo me ficha los comentarios porque el partido selló Quini en el canal de Youtube pero Gonzalo manejo lo dice mejor seguro lo dijo yo me definió lo que dijo el narrador Miguel Martín Talavera que narró se partió en el canal de Youtube de Carrusel deportivo

Voz 15 19:22 dar aquí tiene entrena Miguel Martín Talavera a Radio Marca Cadena ser campeón de Liga claro Radio Marca campeón de Liga la cadena

Voz 10 19:29 no ser no es bueno está

Voz 15 19:32 no que ya aquel día no venga

Voz 0298 19:34 Torra yo decidí no ir al partido hay estar viendo el canal de Youtube el narrador Miguel Martín Talavera hablaba de Gonzalo Conejo como portero impreciso que mostraban mucha inseguridad cada vez que le llegaba el balón a las manos

Voz 1643 19:46 la verdad hay otras explicaciones Paco Hernández vio ese partido

Voz 10 19:48 no si ya está a Cuéntame tres está cortando

Voz 0298 19:53 nosotros estamos en la cabina

Voz 10 19:56 dieciséis porque también puede ser a partir de las tres

Voz 0298 19:58 en Carrusel deportivo con Dani Garrido estará Tornadijo por Dios si se quiere venir

Voz 1643 20:03 defenderse que venga a cinco metro decírselo no

Voz 0298 20:06 va a haber marcador es diferente en carros en Madrid

Voz 1643 20:10 espera espera que por la izquierda es Sevilla Ignasi Miquel pero queda la pelota

Voz 1269 20:14 tache Tabak la pero acabará Cabrera otra vez el Mudo taparse la Navas a la derecha será puesto atrás pero la para Navas hoy Nava no era te nacional extremo recortar Gago ayer naturaleza japonés mantendrá garantía de fondo veinte tan central otro recorte atrás para mercado que será pedía por de mercado segunda palos sol talleres de cabeza le cae el pelo

Voz 16 20:32 esto topa agua no

Voz 17 20:34 sí

Voz 16 20:35 la Vázquez rozando el larguero ahora sé que algunos Jack Congo cabo la grada primera llegada peligroso del Sevilla casi la cuela

Voz 10 20:45 pero este es un jugador de Quini que lo

Voz 0298 20:47 trajo si no me equivoco Paco Jémez para para el Rayo Vallecano que quién te lo iba a decir a unos años después que iba a ser el pilar básico de uno de los grandes como el Sevilla

Voz 11 20:55 sí sí sí sí este cima es el típico jugador no que hay

Voz 0298 21:01 el frío no eso es eso es es frío

Voz 11 21:03 en este frío que en una afición como la de Sevilla parecía que no iba a cuajar y afinar sí que que por su calidad sobre todo no que que que tiene bastante calidad tiene gol es un jugador que les ponen vallas posiciones la verdad que sí que me gusta bastante

Voz 0298 21:17 el run run en la grada con la ocasión el modo Héctor

Voz 1534 21:20 se sacó poquito a la afición del Coliseum con ese disparo del Mudo Vázquez que se marchó rozando el larguero ahora se escucha más a la él Sevilla

Voz 1269 21:26 hola ta pega a la pelota Escudero dentro el área la saga finamente choque de que tiene era Vázquez

Voz 1643 21:33 colisión se ha quedado mudo pero habría valido

Voz 1534 21:37 avería pero la verdad a mí me asusté

Voz 1643 21:39 a la bajado con el pecho al enganchó con la izquierda perfecta Jürgen ha rozado el larguero

Voz 1534 21:44 además que viene de marcar ese golazo en el derbi el otro día en el tres dos contra el Betis que vamos al Pizjuán ese zapatazo desde fuera del área

Voz 0298 21:51 yo siempre me acordaré una anécdota cuando Jesús Gallego era director del ser deportivo ya sabe que que ayer un genio y que te saca con su creatividad una noticia de la nada me acuerdo en especial que montamos el día que en rueda de prensa en Vallecas habló el Mudo Vázquez era todo enfocada en plan habló el Mudo lo que nosotros acudí a nadie a una mente tan privilegiada como la de Galle lo hice y me acuerdo que estuvo yo no ha en esa sala de prensa efectivamente habló el muro como suele hablar en el campo y cae mejor

Voz 1643 22:17 me llama lo con Vallecas Gallego su genio no es una mente privilegiada

Voz 10 22:23 mira por eso te lleva a porque se llevó venga dale

Voz 1269 22:29 la pelota para Soria adaptó el último ataque del Sevilla

Voz 1643 22:35 Caparrós de pie Bordalás sale ahora vais a meter ahí sale la pelota para Soria

Voz 1269 22:40 esa arriba la va a ganar y finalmente Cabrera en la frontal de te bajan a Sergio Gómez la pelota otra vez para el mudo que toca en corto para Banega Banega prolonga la derecha pelota larga para no Hanaval madre mía la deja para vender quiebre de cara Paradela será puede volver al centro para Banega Banega que se va a acercar al balcón del área que recorta se ha tirado Arambarri como Le Roy

Voz 13 23:01 hoy va a ir a entrada ahora de Amadou para Arambarri

Voz 1269 23:04 y estaba Mateu Lahoz encima casi le pega con la tarjeta amarilla en la cara

Voz 8 23:09 que se te vea prácticamente medio metro IVE la primera cartulina amarilla del partido Amadou por esa dura entrada a Arambarri que había barrido

Voz 1534 23:18 sí ha rebajado la bola en lanzaba al contragolpe jeta

Voz 9 23:21 es naranja eh yo creo tarjeta naranja deja lo que pasa es que Mateo fíjate si sin diligente que les saca rápidamente la la tarjeta para que no se provoquen y tan ganas ni nada saca la tarjeta dejado de todo el mundo pero para mí en naranja eh

Voz 0298 23:34 que cómo está Cabrera Héctor no risas porque la forma en la que ha caído al suelo ha sido terrible se podía haber hecho muchísimo daño perdona

Voz 1534 23:40 Arambarri bueno ya está ahí sobre el terreno de juego se duele va un poco renqueante pero está incorporando ya ya

Voz 10 23:45 la en ataque a córner a favor del Getafe sí

Voz 1269 23:47 si ayer de cabeza cedido el corre el va a ser el primero del Getafe Club de Fútbol en el casi veinticuatro de esta primera mitad la diferencia entre lo cachearan Barry lo gancho o Amadou es como se sacó una pelota limpia y cómo se limpia a uno a al contrario me ha llevado por delante la pelota por la parte derecha tú Gat Kuçi va Xaki el Getafe delante de toda la afición sevillista aproximadamente entre quinientos y seiscientos Zeneca Bray la pone Gasco primer palo Racine Arambarri que estaba cerrando con tiene para el semicírculo centró la pelota campo del Getafe cambiarán barre a la izquierda para acá Kus Navas la cabeza delante del banquillo de Bordalás casi sacar al Getafe lo hacen aquí rápido para Cabrera aguantar uruguayo para acá que con pierna derecha intenta controlar esto

Voz 1643 24:36 no tiene pero recuerda que ha ido por haber hecho directamente porque no se fiaba de de poder pararle esa esa era fácil aquí

Voz 11 24:42 sí sí era era controlador claramente de de izquierda control orientado hoy ya en contra

Voz 0298 24:47 dicha pero por cierto cuando airosa carga como hemos visto Héctor cómo se mueve el banderín a mucho viento no en Getafe

Voz 1534 24:53 sí está soplando bastante el viento ya te digo que hay doce grados pero la sensación térmica yo creo que es inferior a esa temperatura ahí bastante viento desapacible un poco la mañana sobretodo ya para la época del año en la que estamos

Voz 0298 25:04 de Oscar sensación térmica en una expresión que Paco Hernández nunca utilizaría eh

Voz 10 25:07 no porque Paco te Extremadura ahí estaba la lluvia ya la sensación térmica claro

Voz 1534 25:13 en Badajoz que la sensación térmica siempre es calor

Voz 10 25:16 pues ojalá pelota

Voz 1269 25:19 al área para que gran Barry eleva a matar ante la toqué atrapar a Bruno la flota para el chutazo de Aranbarri ahora no ha sido el de Valladolid la semana pasada ha sido un tiro a palos de rugby que se ha marchado muy muy muy muy alto

Voz 0298 25:33 hablando de rugby la semana que viene juega aquí en la central de la Complutense la final de la Copa del Rey jugará Alcobendas contra contra el Barça mira Toni que no sé si como diciendo que quería quiere sirvió acordaban

Voz 10 25:44 de algún dato para

Voz 0298 25:45 ah vale pues creo que es el sábado a las claro a Carrusel Marie Toni del próximo sábado las doce habrá cazar alguna mención no ahora claro Diego Zarzosa nuestro compañero del centro

Voz 1269 25:55 por jóvenes de que le pega algo

Voz 2 25:57 ah

Voz 16 25:59 la varita derecho acaba de meter el portero del Getafe para sacar ese chutazo deben leer desde el balcón del área enganchó con la derecha según vino será tercer córner para el Sevilla pero otra vez alguno se quedó callado y a sus todo en la grada

Voz 1534 26:14 sí vaya paradón de David Soria ese tremendo derechazo de Wii Sant Benger David Soria que está enfrentando hoy a sus ex compañeros poned Sevilla entre dos mil dieciséis y dos mil dieciocho eso sí un poco a la sombra de Sergio

Voz 10 26:26 la va a poner Alcores desde la izquierda

Voz 1269 26:29 pero te aseguro para para de modo remata al mudo pero haciendo falta clarísima a Bruno se va subió a la chepa

Voz 1534 26:34 si la falta de mercados chepa de Bruno González indicó falta en ataque Mateu Lahoz al que por cierto hemos nombrado poco en estos veinticinco primeros minutos Casavella ahora así que buena se

Voz 1643 26:44 sólo con la amarilla y era clara clara que incluso un poquito más móvil

Voz 0298 26:47 la de Sergio Rico también yo tengo la sensación Quini de que los dos porteros que se han ido del Sevilla tanto Sergio Rico como David Soria han salido ganando porque en el Sevilla estaba pues en una sensación en una situación delicada porque quien jugaba también les hilvanó es también lo único que Sergio Rico ha ido a Segunda con el Fulham David Soria se habla incluso de selección yo no sé si te parece exagerado

Voz 9 27:07 bueno se habla de selección siempre para esa esa posición de T

Voz 11 27:11 el portero no que que siempre ese rotan hoy se va metiendo gente joven para para que vaya experimentando lo que la Gerencia de destacó la selección bueno es un va para mí importes lo valiente no suele salir bastante eh

Voz 10 27:26 César suele suele aceptar pero también muchas

Voz 9 27:29 veces suele fallar en esa salida así es un poco inseguro o eso crea inseguridad pero luego bajo palos es un pedazo

Voz 1534 27:35 quién sería tiene una opción de recompra sobre él hasta dos mil veintiuno podía ejecutarla aunque bueno no tiene pinta que vaya a suceder ataca Z a la entrar

Voz 13 27:43 a la hora de que ayer la de pie abajo a Molina

Voz 16 27:46 que se iba de izquierda derecha la falta muy

Voz 1269 27:49 muy clara iba a ser una buena oportunidad del Getafe va a ser un córner muy abierto preparado iba Psaki

Voz 1534 27:56 sí vamos a es el japonés demuestra ese guante que tiene en la pierna derecha vamos de un lado hablando con el japonés piden distancia los jugadores se colocan Navas si Benger los dos pequeñitos en la barrera que hoy coloca ya el guardameta

Voz 1643 28:09 Blix no jugaba desde el quince de

Voz 1534 28:12 diciembre de diciembre no marca desde

Voz 1643 28:15 ahí enviado desde el gol al Barça al año

Voz 1269 28:17 la lesión como el acto al Barça desde

Voz 1643 28:19 la frontal del área de septiembre el dos mil diecisiete es perfecto hasta el día que que luego se el día que se lesionó y además aquí en el

Voz 1269 28:28 colisión Alfonso Pérez de Getafe uno cero luego remonta al Barça a la pega abusivas aquel afronta para Barry que para la derecha que recorta pero había para

Voz 9 28:36 en el juego el colegiado no valía bloqueo no lo ha hecho

Voz 1534 28:38 los creo que sea alguna falta ahí dentro del área no lo hemos visto bien Mateu Lahoz que indica la falta favorable al Sevilla en la va a poner en juego Bakic el portero checo del Sevilla

Voz 1643 28:47 sigue aprobando empezada de menos a más un hay media media

Voz 10 28:51 yo yo por eso yo aprobado alto no yo voy a meter presión a

Voz 9 28:54 es decir que como los porteros que lo está haciendo bastante

Voz 10 28:57 bien pero en el último minuto como acordará en su buen parte de eso exacta

Voz 1643 29:02 la cagada

Voz 10 29:03 bueno de Soria y luego la pifia claro lógicamente claro

Voz 1643 29:06 la pelota para en As semilla que miras a Soria Le meter el pecho delante de Benger la saca con la pierna derecha hablando del Rey

Voz 1269 29:12 Roma está David Soria la plata para Matas relató que acudieron Sagra de banda el Getafe la Escudero para que la ponga Bruno Bruno hoy ocasionales

Voz 1534 29:21 o al derecho porque Damián Suárez está sancionado el que le iba a sustituir en teoría era Dimitri full que era el francés que ya no estuvo en Zorrilla pero al final esas molestias físicas le han impedido estar hoy no ya fuera del once titular sino fuera de la convocatoria Ignasi Miquel está en el centro de la defensa Bruno es el que se desplaza al lateral derecho

Voz 1643 29:37 de hecho está jugando el Getafe con cuatro centrales

Voz 9 29:39 sí lo de lo que iba a decir esta jugando con otros centrales

Voz 8 29:43 que todos los otros hierro sí para Ever Banega

Voz 1534 29:46 esa falta ahí sobre hubo duro

Voz 8 29:48 dura abajo ir en línea de tres cuartos

Voz 1534 29:51 doblados que le enseña la segunda cartulina amarilla del partido a un hombre en Sevilla justo los dos medios centros ya están apercibidos

Voz 0298 29:57 pues aseo

Voz 1643 29:59 sí sí va a ser un partido pero luego el duros el Getafe las amarilla que las ha visto

Voz 0298 30:03 eso es ganado también no luego al final es es el comentario fácil pero bueno dos y media unas medias y nos escuchas que puedas hacer desde Canarias vamos con la ronda

Voz 3 30:20 rondan Carlos el Madrid que comentamos con la falta de coliseo hosca

Voz 1269 30:24 treinta minutos de la primera parte en Getafe cero cero entre Getafe y Sevilla saque a dos metros por delante el semicírculo central campo de Sevilla va a colocar esa pelota está poniendo todo el balón parado el japonés hoy titular en el equipo de Bordalás hay Baku la cuelga segundos para para que salte por uno la pero tasa Pérez sí sí será finalmente corre para el Getafe

Voz 3 30:47 venga pues ahora volvemos recordemos en primera división hoy a las cuatro y cuarto Real Madrid Athletic Club escucharemos en Carrusel Deportivo seis y media desde las seis y cuarto en Carrusel Madrid Villarreal Leganés ayer Éibar cero Atlético de Madrid uno Rayo Vallecano cero Huesca cero en Segunda Alcorcón uno Málaga cuatro y Mallorca dos Rayo Majadahonda pero vamos con el córner de Getafe

Voz 1269 31:05 esta vez desde la derecha no lo va a sacar el uruguayo Arambarri con pierna derecha todo preparado en el Coliseum Alfonso Pérez treinta y uno balada segundo paro ojo porque quedaba ha muerto hoy en el punto de

Voz 12 31:17 pero lo ha sacado la defensa de Sevilla pero Sepi hermana se pide penalti dio vamos a ver

Voz 8 31:25 de momento Mateu Lahoz no hace ninguna señal de llevarse el dedo a la oreja para escuchar el río yo ahora la falta de mercado sobre Hugo duelo de nuevo que fuerza la segunda cartulina casi de manera consecutiva tarjeta amarilla para cada prometió

Voz 1269 31:39 es más peligroso que el anterior aprovechamiento

Voz 18 31:42 por mientras el resto de cosas ni jornada veintiocho de Liga Iberdrola ha perdido el Rayo tres cero en Logroño mañana por la mañana juega no

Voz 1534 31:48 Atlético en Cornellà El Prat contra el Espanyol días sin

Voz 18 31:50 pata o gana vuelve al liderato el Rayo está ya salvado el Madrid colista pero con los mismos puntos que verdad

Voz 8 31:57 bueno no avisado aprovechando este Impact después de esa falta de mercado iba Mateu Lahoz salvar a ver esa jugada repetida verse ahí mano dentro del área en esa falta botada Anteriormente exclusivas aquí así que vamos a ver si decreta penalti el colegiado la visto rápido aguardando la decisión bueno a uno se lo piensa Mateu creo en el sumario

Voz 1534 32:20 dentro del área va hablando con Gemma

Voz 8 32:22 no que con la gente de la sala vor y luego saber que serán griegos Lores pero el coche pero está a punto de Huelva tiene para cada millón luego bueno es que la técnica

Voz 7 32:35 por favor

Voz 1704 32:38 por lo tanto hasta aquí la ronda

Voz 1269 32:40 Coliseo pero es Dios lo celebra el coliseo hubiera entrado pacíficamente

Voz 1534 32:46 prácticamente celebra la antesala del gol ese penalti van todos los jugadores del Sevilla protestar por cápita la mano Air defendiéndole un poco Aranbarri Mateu Lahoz haciendo de escudo ante los jugadores del Sevilla Illa amarilla que será llevado el Mudo Vázquez por esa mano dentro del área

Voz 9 33:02 oye me ha encantado material como he como pudo

Voz 0298 33:06 pero se les suspense hasta gallega

Voz 9 33:09 el penalti decirlo todo estaba todos los aficionados mirando como diciendo qué pasará

Voz 1534 33:12 entiende el espectáculo

Voz 0298 33:15 tanto en la temporada para el Getafe

Voz 1269 33:17 toda la gente del Sevilla FC Mateo hubiera pasado de largo de ellos de los jugadores para señalar es decir el que esto de la tele y el punto de penalti la pelota la tiene Jaime Mata destapa clic de la oreja

Voz 8 33:28 sí está el portero checo diciéndole de toda Jaime Mata el delantero del Getafe que lleva ya trece goles en Liga tres de ellos desde el punto de penalti a ver

Voz 1534 33:37 si llega el cuarto del internacional español

Voz 10 33:40 no es el momento de la temporada

Voz 1269 33:42 ya en el Coliseum Alfonso Pérez

Voz 1534 33:45 el público de pie El ataque no

Voz 9 33:47 lo que no no no todavía al penalti o veces porque creo que iba a pitar penalti porque Bordalás no lo ha dicho nada ha visto la están viendo la televisión y pero que el penalti

Voz 1269 33:58 preparado Jaime Mata delante del checo de Thomas Bach League cara a cara que era recuperar la Getafe la cuarta plaza ahí está la Champions vado Mata Silva metas soy cuarto mata pero derecha golpe

Voz 19 34:10 la voz hago al concepto

Voz 16 34:21 no volveré

Voz 1269 34:26 G gol

Voz 2 34:30 todo todo todo

Voz 16 34:33 data a Tata ata solo cree era el cara a cara a todos se fueron duelo PIGS todos los vaqueros esté mirándose a los ojos mirándose a la cara diciendo ahí de otro lado puedo espero que te tires Beatle apodo por el centro con la camiseta de Vitorino puro mata la levanta la banda aplaude el Coliseo sí puede T4 Junto el Getafe árabe el cuarto Liga de Campeones adelanta el Sevilla recuperó su plaza la que perdió en Valladolid la vuelve agradecen

Voz 13 35:10 pasa en el coliseo el tren

Voz 1269 35:13 hay tinto de la primera parte Getafe euro Sevilla cero Marcó Mata Tap Tap Tap Tap Tap Tap Tap

Voz 3 35:23 continúa el sueño continuar el milagro sea adelanta el Getafe Mar ahora mismo en puestos de Champions inalámbrico

Voz 8 35:30 la locura en el Coliseum Alfonso Pérez en uno de los muebles que puede salga postre más importantes de la historia del Getafe porque le coloca cuarto a falta de sólo cinco jornadas para el final el gol de Jaime Mata de penalti el decimocuarto en esta Liga llevaba sin marcar más de un mes el delantero del equipo azulón que luego le ha dedicado el gol subiendo alzando la camiseta al cielo de Getafe ha Vitorino Antunes

Voz 1534 35:55 lesionado gravemente la semana pasada en Valladolid

Voz 3 35:58 dijo que busca el segundo el Geta saque de banda posición peligrosa Oscar

Voz 1269 36:02 la pelota para acá cuyo intenta el recorte la pierde la recupera al Sevilla en defensa pues mira os decía ayer Quini en el partido ante el Rayo el Barthe puede cambiar el ánimo ayer le quitó un gol a al Rayo Vallecano que era fuera de juego va porque lo era eso era claro no vamos a negar la evidencia hoy el Barreda o penalti al Getafe pero José y luego lo fallas te vienes abajo mata no ha perdonado Mata ha hecho devolver la ilusión a todos está bien sí pero su

Voz 9 36:29 penalti que que en principio no lo ha visto Mateos

Voz 11 36:32 que esto hay que agradecérselo al bar que que al final es justo

Voz 9 36:36 tanto para unos como para otras en este caso han sido mano

Voz 11 36:39 tarjeta amarilla penalti is referente al penalti para mí su dos penalti más seguros que se puede tirar y a mí me gustaba mucho tirarlos ahí es a la cara despacito a la gala de portero porque el portero casi nunca se queda de pie igual la Sergio Ramos no que unos cuantos a Panenka eso os penalti más seguros que da eh

Voz 1269 36:57 Gisela medido por todo el centro ha vencido a su izquierda ya ha visto cómo se colaba la pelota perdida en la cuarta plaza de Liga de Campeones y ahora Escudero se queja de un golpe en la cara

Voz 1534 37:07 sí se queja de un manotazo de Jaime Mata lleva al delantero al autor del gol a pedirle disculpas recibe la amarilla la primera cartulina amarilla del partido Un jugador del Getafe Jaime Mata que ahora se disculpe que discutiendo choca la mano ya amistosamente con Sergio Escudero

Voz 1269 37:21 las saca Banega se apoya en Vázquez le devuelve la pelota a Banega tiene que tener la hacia otro para que hay en campos de Sevilla el danés alarga para que ésta sólo hará bajar con el pecho a la línea de cal bien abajo Cabrera metiendo la pelota en saque de banda

Voz 11 37:36 que en diligencia de de Joaquín Caparrós no es sabiendo que tenía problemas en en la banda izquierda de defensiva del Getafe poniendo a Navas y ahí

Voz 9 37:46 hacerle daño pero en este caso todavía no

Voz 11 37:49 no no la coreana de peligro no está bien está bien Cabrer

Voz 1269 37:51 estaba todo lo que ha tenido que cortar lector será cortado el uruguayo

Voz 1534 37:55 sí buen partido del uruguayo que decía esta semana en sala de prensa que los dos auténticos peligros del Sevilla eran Jesús Navas y Pablo Sarabia Sarabia está de baja no ha podido venir además al partido por esa sobrecarga muscular pero bueno Navas que de momento le está aguantando bien el defensa uruguayo

Voz 1269 38:10 ojo al pelotazo largo de tiene tiene que salir del área Buckley Sela ganado ahí por la parte izquierda duro ha chocado duro combate Lady pide rápidamente Mateu la camilla no

Voz 1643 38:20 no se mueve ninguno el choque tremendo entre hubo

Voz 1534 38:23 duró IVAC Leach el portero checo apellido rápidamente Mateo o las asistencias médicas el que parece peor parado es el guardameta checo que está inmóvil Brad

Voz 10 38:31 nos pregunta muy bien el Getafe dentro del área

Voz 1534 38:33 no duró tres cuartos de lo mismo el choque tremendo y en primera instancia Mateo había dicho que era falta de de hubo duro pero bueno era lo más importante comprobar que los dos jugadores es también se levanta ya el guardameta el Sevilla va que Leach de momento sigue tendido en el suelo Hugo duro el joven canterano del Getafe cabeza con cabeza

Voz 1269 38:51 alto por ese balón pelotazo largo de Gené lo corría duro salía Bakic en el

Voz 11 38:56 pues Coco correr y mi pregunta es por