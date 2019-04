La revista que pagó millones por los pensamientos más íntimos de Hitler

Voz 1

00:00

hay veces en la vida en que te encuentras con algo tan maravilloso que te cuesta incluso creer que sea cierto en la mayoría de los casos acabar resultando que no lo es el veintidós de abril de mil novecientos ochenta y dos la revista externa no sólo dio una primicia que asombró a todo el mundo la noticia en cuestión habría permitido conocer los pensamientos más íntimos de uno de los personajes más cruciales malvados de la historia porque la revista alemana anunció ese día al mundo que había descubierto los diarios de Adolf Hitler había veinte no les habían salido baratos habían pagado nueve coma tres millones de marcos por los sesenta volúmenes del día a día del genocida nazi en principio el negocio extraordinario pensaba en señalizar los contenidos durante años vendieron además los derechos internacionales a otras publicaciones entre ellas el prestigioso Sunday Times británico que hizo que su historiador de cabecera Heath fe pues Brad UPA los analizara Trevor Roper inicialmente dijo que eran auténticos pero en la conferencia para anunciar la publicación de estos diarios el historiador dijo que había cambiado de opinión un análisis forense poco riguroso de los escritos pronto descartó que pudieran ser del difunto Führer no tardó en descubrirse que eran obra de un falsificador un tal Conrad juzgado que pasó cuatro años y medio Poor's en cárcel por su estafa pero sin duda quién no quiere acordarse para nada del veintidós de abril de mil novecientos ochenta y dos es la revista Stern que pasó de la gloria al ridículo en pocas semanas