Carrusel Último Tramo (21/04/2019) : Segunda Parte

Voz 1 00:00 no sí

Voz 3 00:14 además del requisito de Valencia dos ese partido que ha ganado el Real Madrid con los tres goles de Benzema con ese hat trick de Benzema por cierto ha habido una historia curiosa

Voz 4 00:23 en Twitter eh tú te la sabes Julio no

Voz 3 00:27 bueno así tiene un aficionado yo no soy muy de Twitter no yo tampoco yo tampoco creo al parecer un tío que se dio de baja en Twitter dijo no me vuelvo a un óvulo o utilizar las redes sociales hasta que no haga un hat trick Benzema

Voz 5 00:38 exacto y Benzema se ha hecho eco de de la historia creo que hay coña en El Vestuario con con esto que sólo han estado recordando a Benzema y por fin este tuitero pues tendrá que volver a Twitter

Voz 6 00:49 gracias a dos años y medio de Clemente que cumpla su palabra Benito exacto volverá a Twitter gracias contra el Athletic se acabará Lavrov en El Vestuario sexto Real Madrid

Voz 3 01:02 la enhorabuena para para el aficionado este que vuelve a Twitter

Voz 6 01:06 lo bien que había vivido siempre vale porque abre ha empeorado en los años y medio bueno bueno pues queda

Voz 4 01:12 era se habla lo suficiente de la relación entre Alberola y Morata

Voz 3 01:19 durante este carrusel este fin de semana o no

Voz 6 01:22 me quedo en el sábado se el sábado ya estaba bastante y ya está

Voz 3 01:24 ya está si te te te el te

Voz 4 01:27 si te leí decir que habría que sanciona

Voz 7 01:29 árbitro sí porque a ver en la cuestión no es al final la la la medio porque al final el carantoñas con todo no me parece todavía en la primera parte ya le agarra del brazo le agarra del brazo en el pecho porque es verdad que es cuando está prohibido te lo dicen en todas las reuniones de que el árbitro no puede tocar a ningún jugador

Voz 3 01:48 dice el reglamento

Voz 7 01:49 una vez en año pero en reuniones UEFA Reuniones Reuniones del Comité de barbudos el árbitro no puede tocar nunca un jugador nunca nunca que te toca a ti el el jugador ya tienes la amonestación reglamento yo jugador no puedo cada día eso es que para eso está y lo que le pasó a Diego Costa que le cayeron cuatro partida y entonces yo hace y tú sí sí es tan evidente que no lo pues que no saben por qué no gestión porque no gestionó bien la que es la situación porque en la primera parte ya le enfada al jugador ya la segunda decir porque no sabe Dios salve decirlo ya está no pasa nada yo te digo la palabra no sabe yo te digo la palabra luego tú lo interpreta así arte para atrás porque no sabe gestionar porque no sabe otro otro estamos hablando de los árbitros no del Madrid ardores es mi tiempo que he venido aquí a hablar de mi libro es bueno la cuestión es que ya le enfada es en han jugado una primera parte en la segunda calmar amoratado diciendo me ha tocado poco grave no es que le toca al final así en el cuello un poco que no es como la de Simeone por mucho que quieran que quieran compararlo no es igual pero es que es con el balón en juego deja de seguir el balón el bar no está en juego ha hecho una jugada que acaba de ya le echa una bronca a Morata es decir sigue con Morata que ya había Se enfadan la primera parte y luego lo que me parece a mí decir cuando él sabe que se ha equivocado sabéis cuándo es cuando después de vencerle con la así con en el brazo coge Morata cuando está poniendo el brazo y fijarnos en la imagen coge Morata y mete un manotazo en el brazo al árbitro le mete un manotazo como diciendo quita el brazo vamos es que eso ya es rojo o puede expulsar por estar porque él es el que tú o te tocarle la nariz entonces otros yo te quiero decir un poquito

Voz 6 03:25 no que que a ver yo decía

Voz 7 03:27 sale pero no por él no por él porque aprendes alemán sancionó tres veces sino porque sólo tres te parece poco no dejó muy poco Cabo tres ahí va a empezar a hacer las sanciones a ti también sólo tres veces tres veces suficientes

Voz 0239 03:41 repite repite lo que has dicho en Carrusel a la de Van Gaal que para medirla

Voz 8 03:44 mejor o esa la que hoy en Valladolid antes de que os tantos pueblos bueno ese era el partido en que Van Gaal salvarnos si no saben aún si con gol de Xavi de cabeza justamente el minuto doce estaba nervioso y esta vez se estaba jugando el puesto y ya desde el medio campo yo

Voz 9 04:02 el silbo se lo enseño así le digo pita tú no te jode pita tú

Voz 6 04:07 trincar las cámaras silbato si el lunes ya pues nada a la nevera

Voz 10 04:16 quedan tres meses primero hace frío ahí mucho la nevera

Voz 0239 04:21 Juan usted nunca dice Valencia la madre yo me parece Pedro Morata árbitro de este árbitro solo quiero decir una cosa que es que tarde o temprano le iba a pasar porque su manera de acuerdo no es no es inaceptable es una manera

Voz 7 04:37 lo gratuito yo creo por eso te digo yo que una sanción muchas veces no es pero al final no te gusta que sancionar a nadie y menos aún compañero porque para mí sigue siendo un compañero pero un poco para encauzar lo que es este tema Isabel de qué va esto tú crees

Voz 6 04:49 bueno de eso soy tú también

Voz 0239 04:53 y es que Simeone en rueda de prensa aunque sean toro de bromas y la promoción Simeone hay que entenderlas hay que trincar el toro también hoy descansar y se claro pero que Simeone en rueda de prensa quiera comparar para nada lo que le hizo en su día un árbitro asistente con lo de ayer eso sí que es de cachondeo

Voz 6 05:12 yo digo una cervecita hay una escucha espera escuchar la pregunta yo escuchaba sin vale pues es que la pregunta se la hago yo y le pregunté por y le pregunto claro él habla de un

Voz 1576 05:23 la colleja y le recuerda a su colleja porque yo le pregunto si en sus años de jugador entrenador ha visto alguna vez que un árbitro de una colleja a un jugador de fútbol

Voz 0239 05:32 bueno pues poco fuera de no pocas en el cole que eso nosotros nos deja fuera al funk fue una caricia fue arrestado el árbitro que es decir por debajo tocho hecho Iturralde escucha BEOK eso nos una colleja que una colleja es no una la que le dio Simeone al árbitro asiste con Goya

Voz 6 05:52 bueno bueno pues nada viniendo acabar es imposible no lo Agustín yo decía que claro

Voz 7 05:59 tú tranquilizante tranquiliza te porque ayer te metes conmigo porque con una acá porque traje una camiseta naranja un poco butano menos Guantánamo aguantar hoy tengo que ha investido y tú vienes con una sudadera con sí tendrías dieciocho años están pasado los dieciocho añitos le ya es un señor Juan y José osea Lorencia Javier sólo por saber uno

Voz 6 06:17 los a Talavera así a Tito cara Iturralde como hizo Alberola con Morata se come micrófono este ibas a decir es decir que las

Voz 7 06:27 sanción no es por el hecho en sí de de de de hacer la sí

Voz 6 06:31 con la mano sino por cómo gestionó Hess desde el principio yo mordió

Voz 7 06:36 todo el tema con Morata porque porque es un árbitro que tiene

Voz 9 06:38 cualidades para llegar muy arriba que tiene veintisiete años tú no puedes creer que puedes hacer todo lo que que que que puedes hacer cosas que puedes hacer en y en otros partidos es decir eh

Voz 7 06:50 que tener mucho cuidado contó con un jugador cuando dicen que no es un jugador ya te digo no es nada comparable al que hizo Simeone no es nada comparable pero a mí me parece mucho más grave el agarrón de la primera parte qué ha pasado a partir de la segunda parte lo que más me parece más grave es que le está echando la bronca Morata que tampoco se puede controlar el juego sic y que cuando Morata cuando le hace así con la mano a Morata no sé cómo paras va a Morata y le mete un manotazo la Manu no les molesta

Voz 0239 07:13 no sabe que está claro es que eso sí te roja eso hay que hacer eso hay que hacérselo a Diego Costa tener narices hasta julio si crees que era buenas no

Voz 3 07:21 cenar

Voz 5 07:23 es que no se no

Voz 4 07:26 eh que porque vi yo lo dije

Voz 7 07:29 no porque le por el bien del arbitraje en el tienes que sancionar yo te viene la situación así como la moto que por el continuo hay que te viene a ver a la sanción te llama el presidente el director técnico no te llama te llama el presidente hizo oye mira esto no

Voz 6 07:44 va a hacer ya se ha dicho tiene

Voz 1576 07:46 tiene veintisiete años yo creo que es un árbitro que tiene buena pinta para para ser un buen árbitro aunque le faltan cosas te puedes equivocar puede esto

Voz 2 07:54 para lo peor ya está ya está quiere unos cortos la explicación de perdona épica la edad es que estaba Eduardo de la punto es decir un poco estáis ya te digo una cosa

Voz 6 08:03 dónde estáis todo esto el final de Liga ya yo estoy la verdad que el presidente

Voz 7 08:10 si acaba pues se nada que el presidente te llama y te hizo bien mira esta situación primero el director técnico primero las con el director técnico que hablarán el lunes o el martes cuando están aquí en Madrid iba esa gestiona lo puede gestionar así esa situación de partido os hemos dicho mil veces que no toques al a al jugador y luego presidente incluye mira hemos decidido que esa tarea apartado una semana no pasa nada o dos semanas o lo que ellos crean oportuno Nadal que simplemente que estas apartado

Voz 3 08:37 ahora hablamos de lo de Griezmann pero el Atlético que está como un poco como el Madrid no Pablo Talavera en esta línea de vamos a vamos a acabar ya esto y mantenemos la segunda plaza Hay ya está él en que viene de Dios dirá

Voz 6 08:47 pues no pero yo creo que no les gustó la forma en la que has preguntado si quiere estar hombre no no debería estar peleando por por acompañan es también así programado tú y yo pero no me gustó mucho pregunta yo creo que la Convención no han estado muy afortunado me parece que el Atlético Madrid está como el Real Madrid no pero en una situación absolutamente atípica donde están aburridos mirando a ver si pasan las fechas en el lugar estar peleando por la Liga que el Atlético de Madrid está sacando los partidos de los está todo nos está ganando

Voz 1576 09:28 esto creo que está teniendo buena actitud creo que no está haciendo las cosas mal yo creo que para mí pero vamos lo digo del Madrid Athletic del Betis y el Sevilla de quién sea yo creo que tienes que terminaba temporada lo mejor posible

Voz 3 09:40 es indudable hombre yo pero yo creo que no lo estás

Voz 1576 09:43 cuando los partidos los está ganando está peleando de momento matemáticamente todavía tiene opciones de llegará el primer puesto por por eso tiene que pelear y dignificar petición en la camiseta y lo está haciendo la verdad y ayer yo creo que si sino es por Dimitrov echó hubiera encauzó el partido mucho antes pero creo que la actitud de ayer con la bajas que tenía con la lesiones que tienen yo creo que hizo un buen partido oí yo creo que tiene mucho

Voz 3 10:05 sí siempre me he entendido mal Talavera o algún Atlético no he dicho nada ya ni falta actitud ni que estén regalando los partido no tirando sino que me imagino que los Atlético están las primeras en el Vestuario aburrido deseando como los madridistas que termine la temporada que saben que tiene la Liga ganada el Barça desde hace no sé cuánto tiempo deseando que termine esto porque ni la Copa ni Europa ni la Liga es un año triunfal

Voz 5 10:27 eso es eso lo dicho tú te yo sólo he dicho yo

Voz 3 10:31 a lo de Griezmann me preguntaba Dani Garrido al principio sí sí es parecía Si me parecía vino mal a mí no me parece mal que Griezmann se va a ver un partido que está en su tiempo libre ya estado esta mañana puntual para entrena hombre sobre todo a que le tiene que aparecer viene a medio bien que ha llegado junto al parecer así al que tiene que parecer vienes al Cholo

Voz 2 10:47 que a mí sí me preguntaba pueda entrar a mí no me parece bien no me parece lo ideal desde luego de un jugador de fútbol estar volando las horas previas a a un entrenamiento estar cuando estás jugando tu equipo viendo a un partido de Medina contra la Philadelphia yo no sé por ejemplo que estaría haciendo Diego Costa hora el Partit bueno me da igual de no sé qué estaría haciendo Diego Costa que lo ven un Otello que lo ve en su casa el partido de la

Voz 6 11:11 Leti a mí no me gusta a mí me mi

Voz 4 11:13 yo no mando nada en el Atlético de Madrid

Voz 3 11:16 suerte de por ahí para Griezmann pero me parece que sienta un mal precedente y que no son situaciones lógicas de un club de un vestuario que no es saludable para mí

Voz 0239 11:27 ya lo Benito y la verdad que estoy de acuerdo con Pablo Pinto pero firmo debajo que no no influyen que no influye en que el Atlético vaya a quedar segundo no vaya a quedar segundo en la temporada del Atlético no influye pero lo es un poco la mujer del César no yo creo que Griezmann tiene cuando acabe la temporada cuánto tiempo tiene un montón de Cavallo no no te dan no no no hay tanto yo creo que vayan a andará por ahí por ahí sea que no creo que tengan la necesidad imperiosa ver un partido de primera ronda del playoff una paliza no lo creo influyen el no influyen en el devenir deportivo del Atlético de Madrid según Antón Meana lo sabe

Voz 11 12:05 puede que Griezmann tenía ya anteriormente hace algunas semanas un que él iba a ir a la NBA

Voz 7 12:12 Justo después del derbi como pierde en el derbi cambia el viaje se suspenda es verdad suspende el viaje Innova que decir

Voz 6 12:20 pues Alianza sólo faltaba luego el ex Palme contra el derbi

Voz 0239 12:22 el tío que gana XXIII que él es una eh

Voz 6 12:25 el es una imagen hay otro Helen metieron cuatro derbis fueron hacerlo aún cumpleaños fatal ya está

Voz 0239 12:30 sabes lo que te sabe lo que pasó Isabel lo que pasó efecto buenos días de programas eso jefe directo

Voz 6 12:36 yo pues no lo pude hacer porque no lo hizo mandó pues dijo él no le mate más debates porque no lo ha sido la Cámara la puerta salió que no aquella ha habido empezó tomamos a partir tarimas

Voz 10 12:46 la verdad que desde aquel día perdieron

Voz 6 12:50 en la Champions la Liga estrellaron fue tremendo pero lo que te

Voz 1576 12:54 hoy tú lo sabes iba ibérico es verdad es el es una de las imágenes de de la NBA en Europa y si lo sobre todo la imagen

Voz 0239 13:02 el Atlético de Madrid club y al club le viene bien

Voz 1576 13:05 de hecho el club va a hacerlo dos partidos en verano

Voz 6 13:08 Estados Unidos juega en Texas contra no en todas esas cerrado porque fue a este partido de contra el Brisbane Noceda ver el partido de NBA sino que fue del Atlético de Madrid no te lo hago Talavera otra manera llega a perder Atleti ayer te parece igual de bien pero tampoco se está jugando a mí me da igual

Voz 1576 13:29 en su tiempo libre él podía estar en Nueva York si no faltaron Donalds mono y no faltan los entrenamientos no hace ningún acto de indisciplina de régimen interno a mí qué más me da que esté en Francia que haya ido a ver si se ha quemado Notre Damme o que esté en Nueva York qué más da sí él ha cumplido su último entrenamiento de la semana ha cumplido con el primer entrenamiento de las

Voz 3 13:51 semana casi nunca sabemos donde están los jugadores a los que les dan permiso los entrenadores cuando están sancionados o lesionados tienen libre te cito el lunes Allariz hay entrenamiento casi nunca sabemos lo que hacen amigos en esta ocasión se ha sabido pero que quería que esté en casa

Voz 6 14:04 ya en Liga actuar y hubiera vuelto otra cosa es que esta mañana en el entrenamiento han dicho dónde está Griezmann es que perdió el avión es que mira lo que me pasa entonces sí que es decir oye mira yo pero si cumple la hora a la que estaba que no está ahí no están cometiendo ningún delito pero a mí no me gusta igual que no me gustaría escuchar a este dan el Dream parecía que estaba delito como tampoco me gustaría que estuviera hasta las ocho de la mañana jugando a la Play vaya durmiendo una hora al entrenamiento o parchís no no a lo que fuera porque la NBA buena parte de colegas Dion viajas no estas tú currando viene de América

Voz 2 14:38 sí esta Brenda poco te el tema Diego Costa que que me ha parecido mal entender cambiantes me gustaría saber qué opina Álvaro de lo que ha preguntado será tiró pues bueno yo es que yo es que tengo una visión muy personal sobre eso a mi y mi equipo está jugando yo lo vería siempre corren yo lo vería siempre creo que los jugadores sabes es que yo no creo que haya tenido ninguna mala intención por supuesto no son conscientes de que ser representan algo muchísimo más grande que a sí mismos no que influye mucho cualquier pequeño detalle sobre todo de cara al aficionado no aficionado siente siente al club de una manera

Voz 4 15:13 tremenda no oí al final

Voz 2 15:16 pues pues se llevan los sinsabores las alegrías lo magnifican a veces mucho más que lo profesionales que lo piden también se vive de una manera muy pasional pero diferente no entonces esta estos detalles hay que tenerlos en cuenta también sobre todo sobre todo en Griezmann que siempre ha sido muy cuidadoso con no herir los sentimientos de las hinchadas bueno pues pues a eso me refiero que seguramente él él pasa por alto todo este tipo de detalles espero espero pero al final jugadores a veces perdemos la perspectiva que son veinteañeros que son veinteañeros multimillonarios estrellas y que y que seguramente no tienen la perspectiva que tenemos nosotros de poder valorar este tipo de cosas eso necesitan gente alrededor que al suelo

Voz 6 15:54 pero si tienes hacen pensar sobre suelo firme pero Álvaro

Voz 1576 15:56 yo te entiendo si el partido de ayer en vez de ser iba al Atlético de Madrid es Atlético May Day en el Metropolitano en nuestras allí en tu localidad sancionado viendo mis compañeros pero qué más te da verlo en tu casa que verlo en un hotel de Nueva York para luego ir a ver el partido de baloncesto

Voz 6 16:11 bueno pero bueno entonces digo como lo siento yo te digo uno es libre de hacer lo hubiera hacer hace tres semanas Sergio Ramos no

Voz 0239 16:17 en una convocatoria de un partido del Real Madrid en el Bernabéu yo estaba en Sevilla viendo el Museo de Arte Contemporáneo me parece

Voz 2 16:24 tan no no se entiende tampoco

Voz 0239 16:26 no si te lo de la selección tampoco creo que se montara hay un número no si no si no se tienen montado

Voz 6 16:31 ningún número yo te digo cómo lo como lo veo yo si es que yo simplemente de una convocatoria

Voz 0239 16:36 partido del Madrid y luego estuvo en el partido

Voz 5 16:39 no no no estuvo en el partido estuvo en Sevilla no lo han Sevilla estuvo el día anterior no no no no estuvo en el partido

Voz 0239 16:47 que no estaba en el palco de los jugadores Romero que vimos las imágenes no estaba en el campo sería tenían estaba fuera de la convocatoria estaba fuera de la convocatoria efectivamente esta convocatoria estaba de viaje no perdona cuando tú estás fuera de la convocatoria no está lesionado

Voz 3 17:00 no

Voz 0239 17:01 en el Real Madrid juega en el Santiago Bernabéu

Voz 6 17:04 es la obligación se lo vais a contar a mí que me tiene casi cuatro años y te digo

Voz 0239 17:10 te digo que te digo

Voz 6 17:12 parecía un partido sin poder Jordi Ramos

Voz 0239 17:15 se quedó fuera de la convocatoria y luego estuvo en el partido de anterior estaría en la exposición de no sé qué que yo no lo sé luego te pero los jugadores del Real Madrid que es lo que yo controlo no seas de otros clubes cuando juegan en el Santiago Bernabéu el permiso que esté lesionado sí tenía permiso pero está ya yo creo que el partido no estaba eso que vamos a hablar de él

Voz 3 17:35 Barça que va a ser el campeón de Liga puede serlo el miércoles por cierto pero Talavera por saciar la curiosidad de Jordi Martí que va a pasar con Diego Costa

Voz 11 17:41 no no yo no que lo diga Jordi Martí

Voz 1576 17:44 esta no es una pregunte pregunta pero no vaya a ser que interrumpa como antes ahí tu título que quiera de Diego Costa tras como lo estaba otra vez no no no titulo debiera de razonable escuchar a Iturralde estaba dando una explicación muy interesante que quieres yo te pregunto oiga tiene creo que va a seguir si tienes dudas de si seguirá oro Diego Costa simplemente yo sí yo sí tengo dudas pero si me preguntas a día de hoy yo creo las tiene el mundo no yo todo el mundo porque yo creo que nadie sabe yo creo que el club ha poblado costaba por otro el Cholo va por otro que el Cholo Noia el el propio Costa ondeaba por un lado de otro va por otro también yo creo me preguntas a mí yo creo que esa va a quedar sería bueno al Atlético y a la sobre todo iba sobre todo por una cosa que habéis hablado antes al principio respecto al mercado de otros equipos es que Diego Costa sale y no sé si le darán cincuenta sesenta la darán cuarenta millones que le Atlético Madrid pero es que ese dinero si no compras delantero contrastado para intentar pelear

Voz 3 18:40 por los títulos y para el Cholo lo ha dicho Kiko un montón de veces Kiko Narváez que es estando bien el mejor nueve que puede tener el Cholo Simeone para el Atlético un problema el problema es que claro Iker

Voz 5 18:50 iré a toda costa claramente que el vigor de dicho que se que de Diego Costa el año que viene en el iba a hacer todo lo posible para que se quede otra cosa es que Diego Costa decida

Voz 3 19:00 porque hay centauro estoy enfadado que no juego que esto lesionado que no gana lo que gana este que no meto goles y que me recupere la temporada sigo que bueno es verdad que desde China

Voz 1576 19:08 en opción no sé lo que lo que durará el tiempo perdió no acción importante con un buen sueldo evidentemente de Sirte ya de la élite practicamente retirar de

Voz 3 19:16 todo bueno pues ahí está él tiene en mente no separan cuando China y acabar en Brasil eso es es su plan de viaje una persona que le conoce muy bien me dijo hace unos meses cuando contamos aquí el año pasado lo de lo de China si hay una persona capaz de dejar el fútbol de elite a su edad para irse a China es Diego Costa de momento no lo hizo sería el segundo Jackson Martínez Añón momento los Martínez en El Viso Carrasco yo creo que ninguno de los dos ha estado en la élite a les dejó el fútbol de elite como digo que vez sí también revela pero pero ahora no