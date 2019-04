Carrusel Último Tramo: Analizamos lo mejor de la jornada en El Sanedrín (21/04/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel deportivo

Voz 2 00:02 en hacer Manuel Carrillo qué tal muy bueno Daniel Garrido muy bueno nosotros en calidad deportado de los deportes de la cadena ser Vermont sido Moreno es que Meana osea no habla hablan en calidades y siempre de todos a Valladolid tienen nosotros no sólo en Valladolid

Voz 3 00:17 poco de criticar a Manu del éxito

Voz 2 00:19 me gusta mucho si hubiera CIS porque lo ha decidido buena en diferido descifrar en diferido de récord pero aquí en dirección hacia Valladolid te da te da para esto y para más cuatro días mira estos pasos te acuerdas de las cinco preguntas si es que me acuerdo entorno Roddick me dice Iturralde Benjamín a que también nota negro lo está haciendo lo contrario gratuito

Voz 5 00:44 es decir decir la verdad y lo a gusto que hemos esta esta semana

Voz 2 00:47 en este caso se está viendo como Michael Jackson yo sí sí todos porque claro Carrión venga vamos venga Pino preguntadas venga iba iba son justo los que gritan Quique vete ya en el Villamarín

Voz 6 00:58 no

Voz 2 01:00 tienes desarrollaron un pelín si quiere ser o no

Voz 4 01:02 si te quieres si para aquí dentro de pero a ver

Voz 1670 01:07 es que están a tres puntos de oro ha dicho que no que esta pero justifica porque me parece que están a tres puntos de Europa que han hecho una temporada en la que van claramente de más a menos claramente de más a menos pero de ahí a decir Quique vete ya ya pues la respuesta es claramente no es mi opinión aficionado al Betis te crees algo tiñó cuando dice que el gestito no famoso es para la prensa no tiene iba todavía estaba contestando a los de Setién todavía no vale no lo de Coutinho no tampoco me lo que para quién iba es la su pregunta yo creo que para la afición vale

Voz 7 01:36 debe ser Benzema el killer titular del Madrid en la temporada que viene

Voz 6 01:40 bueno el nueve del Madrid

Voz 1670 01:43 lo quién le pongan al lado no lo sé si será un mediapunta otro nueve Benzema tiene que ser el nueve titular con lo ha sido cuando no ha rendido como está rindiendo este año imagínate ahora por supuesto si se marchará Diego Costa del Atlético de Madrid ahora sería un error no acompañarle de otro delantero goleador ese sería el error pensar que ahora Benzema llevaba meter cuarenta el año que viene

Voz 0210 02:03 se marchará a costa del Atlético Madrid sí

Voz 1670 02:07 no me ha preguntado cuando no cuando te refieres a este verano que no lo sé

Voz 2 02:14 sinceramente no lo la ultimas de opinión

Voz 3 02:17 soy optimista vale pero no lo las últimas de opinión hizo bien Griezmann

Voz 1670 02:21 marchando a ver un partido de los play offs de la NBA a Nueva York de los Brooklyn Nets mientras el Atlético de Madrid estaba jugando en Eibar hay que recordar que tenía permiso como contaba tala en Carrusel nombre el chaval mira te digo una cosa hacer bien no es que lo recomienda que hagan los jugadores de ahí a qué hizo mal también hay una diferencia sea yo creo que no hizo mal hacer viene aplaudirle por eso tiene tiempo libre está en su día libre que más de que esté en casa viendo el partido por la tele que estando en el pabellón de los Nets que donde estuvo o no en el Brooklyn en Ciudad del día se ha llegado a tiempo que esta mañana llegó a tiempo para entrenar no sé cuánta dormido yo creo que en los aviones los que viaja a él duerme bastante bien Se debe dormir bastante bien tú te duermes de pie que más de y tumbado pero sea llega a tiempo letrerito era en su tiempo libre no me parece que sea para agredir

Voz 4 03:06 la has estado bien muchísimas gracias efecto pues aquí estamos once y treinta y tres

Voz 1670 03:11 donde primero estamos en el Villamarín donde acaba de terminar ese partido en el que el Valencia da otro paso más para jugar la Champions la temporada que viene cómo va a estar la pelea por la cuarta plaza ahora mismo el Getafe y el Valencia y el Sevilla los tres equipos en dos puntos así

Voz 2 03:25 qué tres puntos para los de Marcelino

Voz 1670 03:28 Betis uno Valencia dos están todavía por ahí run run Quillo hola Santi muy buenas qué tal

Voz 1870 03:33 mano bienvenido buenas noches muchas gafe aunque

Voz 4 03:35 eh bueno derrota abrió otra vez gritos de Quique vete ya Quique vete ya en el Villamarín tenéis

Voz 1870 03:41 ha ido calentando el partido en el aspecto degrada con el paso de los minutos viendo que el Betis se diluía la segunda mitad con el segundo gol del Valencia ahí ha empezado a la gente a a criticar y acordarse de Quique Setién y que el equipo lleva dos mil nueve nefasto de de resultados y obviamente ha sido el el argumento uno de los argumentos de la rueda de prensa del entrenador del Betis quiero decir con esto que el el Betis se aleja nueve punto de la sexta plaza pero ha recordado ha insistido el entrenador que le ha tirado veintitantas veces al Valencia que esto lo hace

Voz 5 04:09 muy pocos equipos y que y que en todo

Voz 1870 04:12 de la frustración de la gente pero que más frustrado estar en cualquier caso asunto gritos Quique vete ya responde Setién

Voz 6 04:19 es verdad que que la afición ha

Voz 1757 04:25 ha manifestado su opinión aquí no queda otra que que respetarla esto esto ya está claro no uno asume desde el día que decide ser entrenador asume que estas cosas pueden pasar las afrontamos con entereza Hay con humildad y nada más

Voz 1870 04:45 ha dicho Manu que no piensan dimitir dejar su cargo y que tiene el respaldo de de Romero

Voz 2 04:52 el presidente lo tiene que ha estado hablando con

Voz 1870 04:55 Serra en el despacito que tiene en el vestuario y que la perspectiva que ellos tienen de la situación es diferente al que puede ver a la gente porque considera que se han hecho muchas cosas bien en lo que va de año y que efectivamente no están terminando de que se han generado a lo mejor expectativas altas convendrá analizar al final de la temporada para el año que viene a mejoren los problemas que tiene el Betis

Voz 2 05:13 hablaba Marcelino eso también no es de eso de los pitos

Voz 1870 05:17 corre compañero de lo lo primero que ha hecho Marcelino cualquier caso un valor tremendo a la victoria dice que tenía marcado este partido en el calendario decía hace semana porque sabía que lo podía convertirse en un rival directo que le gana a todos los equipos que están en la pelea europea la diferencia de goles particulares y que por tanto es un triunfo de un peso tremendo Illa preguntado entre otras cosas primero por Setién después ha hablado también de Rodrigo pero primero la situación de de su compañero de trabajo en este caso por la que por cierto el pasó no hace tanto tiempo

Voz 8 05:46 nunca es agradable es un compañero por lo tanto la situación no no me agrada en absoluto otra valoración uno no pudo hacer

Voz 9 05:56 nosotros estamos expuestos en nuestra profesión es así que en su momento pues también tuvo dificultades acciones parece cierto es si le agradezco a a nuestra afición el apoyo que que dio este cuerpo técnico y a mí en particular en esos momentos de dificultad

Voz 1670 06:13 pero ha comentado que es necesario un capotazos han saludado muy cariñosamente si se tiene en principio

Voz 6 06:18 el partido en la previa e ahora

Voz 1670 06:22 escuchemos lo que ha hecho de Rodrigo pero espérate que nos pide paso Fran rojillo con jugadores Betis con júnior hola arranque muy buenas pues sí qué tal muy buenas aquí en zona mixta

Voz 10 06:30 es el futbolista del Betis júnior Firpo júnior buenas noches hola buenas buenos cual esto lecturas de lo que ha ocurrido y bueno creo que la lectura es lo que nos viene pasando un poquito

Voz 11 06:39 eh eh toda la temporada que generamos muchas ocasiones llegamos muchas veces al área rival y al final el otro equipo pues llega una ve al final del primer tiempo te mete un gol

Voz 1670 06:48 ahora puede todos hace un poco cuesta arriba intenta remontar iguana es lo que ha pasado quedan puntos pero las sensaciones en el equipo eh como son de que este equipo todavía está capacitado para para poder hacerlo o de que os cuesta un mundo el poder al mismo ganar un encuentro no yo

Voz 11 07:05 qué el equipo capacitados y que está yo creo que se ha visto yo creo que está listo en la primera parte hemos generado muchas ocasiones que ellos lo que pasa que bueno al final los equipos viven dinámica y nosotros ahora mismo la dinámica en la que estamos no es que sea muy positiva ellos pues todo lo contrario Ellos han llegado una vez al final del primer tiempo de mete un gol si nosotros veces llevan tiempo en un metido un gol creo que esa es la lectura del partido de la lectura prácticamente todas las

Voz 12 07:25 temporada dentro del vestuario se encuentra alguna explicación más eso hacer una primera parte como lo ha hecho el Betis hoy después de derrumbar

Voz 11 07:32 también un vado aquí no intentamos encontrar alguna explicación pero bueno como te digo el fútbol a veces no sólo jugar también la cabeza juega mucho hoy quizá que bueno que te metan ese gol hay en el último minuto pues hace que todo parezca haber perdido oí lo lo que ha pasado y creo que por eso el equipo está derrumbado como sabes

Voz 12 07:49 bueno al hilo de lo que tú comentas da un poco la sensación como ser el día de la marmota que siempre pasa lo mismo

Voz 11 07:55 hombre pasa lo mismo yo soy muy autocrítico conmigo mismo y creo que con todo el equipo Generali y creo que que hoy la gente

Voz 10 08:02 toda la razón del mundo para estar cabrá júnior tú eres un hombre muy cercano a Setién que además confía en ti después de la lesión y que casi todavía más incluso que que antes de lesionarse como ves porque la las miradas apuntan a él y el estadio ha bajado y el dedo

Voz 11 08:15 bueno al final creo que siempre en todos lo equipos la mirada siempre apuntan a los entrenadores no es verdad que que que es el acusa mucho pero bueno pero que creo que la gente no debería olvidar que los últimos de años del Beti es más o menos lo último cinco año el Betis siempre ha estado luchando por no descender en Segunda llegara señores llevamos dos años seguido luchando por Europa el año pasado centró y estamos ahí atrás punto veo que la gente debería ser un poco consecuentes

Voz 10 08:38 pues júnior circo que ha hecho también por último esta defensa de su enfado ganador que la ha hecho de forma pública ante los medios de comunicación aquí en zona mixta tras el partido que ha perdido hoy el Betis ante el Valencia

Voz 1670 08:49 los jugadores eh no van a rajar públicamente de su entrenador pero es que lo que dice Junior tiene toda la razón y por eso digo que cuando me pregunta Dani Garrido sin me parecen justos los pitos diciendo o los gritos de Quique vete ya a mí no me parecen justos es que aquí dónde estaba el Betis en la última década donde está ahora que ya está a punto de meterse en la final de Copa no se ha metido pues sí casi un palo elimina caer eliminado en la Europa League claro claro que sí pero el estilo de juego es el que le ha conducido en los buenos momentos y en los malos a estar donde está que es a tres puntos de a tres que ellos que algunos quieren que el Betis gane la Liga seguramente que cuando venga otro entrenador después de Setién estará peleando a estas alturas de temporada estará peleando por el título de Liga hay por la Europa League segurísimo no no tengáis ninguna duda además habla también en la rueda de prensa Santi Ortega el técnico verdiblanco de de su del respaldo de lo que decías de la directiva no

Voz 1870 09:35 sí porque ha comentado que que estaba con con este con Serra Ferrer abajo que había charlando que se tendrán que tomar decisiones pero él se siente respaldado por lo menos esa fino a pesar de que en este caso su racha de resultados la del equipo la suya también evidentemente es nefasta en este dos mil diecinueve

Voz 1757 09:50 yo me siento respaldado con mi trabajo seguramente porque ellos me lo manifiestan así

Voz 2 09:55 no sí también es verdad que los y las situaciones

Voz 1757 09:58 cambian mirar hay cosas que que yo ya tengo asumidas como entrenador no le echaría la culpa ni al presidente ni al vicepresidente ni a Lorenzo en caso de que tuvieran que decidir por la presión de la gente lo que fuera que me tuviera que marchar y esto ha venido Lorenzo del de del despacho y hemos estado charlando oí yo no me siento en el en lo alto de la carpa allí haciendo equilibrios a ver si esta semana unos esta semana yo me dedico a trabajar

Voz 1870 10:26 y a intentar que el equipo gane lo que no está consiguiendo el equipo Setién en este este año que por cierto te hablaba antes de Marcelino Rodrigo que han preguntado por la expulsión de Rodrigo y por una falta de alegría la celebración de del segundo gol de

Voz 2 10:41 sí que me parece que no ha celebrado los goles Rodrigo

Voz 13 10:43 ahora me voy a preguntar a Morata también Si además ha entrado

Voz 1670 10:46 por Cherie se pero luego ha visto una amarilla eh no sé cuánto que pasó

Voz 2 10:48 el campo de veinte minutos

Voz 4 10:51 en el minuto eh

Voz 2 10:54 dicho de Rodrigo vas a escuchar lo que dice

Voz 1870 10:56 del interpreta que el jugador está la mar de feliz y que la expulsión bueno e es una interpretación arbitral pero

Voz 4 11:02 el resumen de lo que ha dicho Marcelino estoy absoluta

Voz 9 11:05 de convencido eh seguro seguro que disfrutó con el gol de de su compañero segurísimo y luego bueno pues la expulsión esa interpretación del árbitro ahí no puedo entrar eh creo que también el Betis antes de extracción se pudo quedar con diez valoraciones

Voz 1870 11:26 de de Marcelino que repito le ha dado una importación valor matemático estratégico la victoria de hoy

Voz 2 11:31 hombre es que me ha sorprendido porque insistió una vez y otra vez nada bueno son protagonistas

Voz 1670 11:37 es prácticamente directo de lo que está ocurriendo ahí en ese estadio Benito Villamarín en la sala de prensa lo que han dicho los entrenadores también en zona mixta donde hemos escuchado a Junior que sale por ahí otro jugador que me pide pero en este caso del Valencia Ron que está con Guedes creo con el bigoleador del Valencia Rocky

Voz 10 11:51 por parte del Valencia en zona mixta con el hombre del partido Gonzalo Guedes Gonzalo qué tal buenas buenas enhorabuena vaya dos golazos no muchas gracias

Voz 14 11:59 sí salí muy bien y estamos muy contentos con con la victoria

Voz 10 12:03 bueno qué lecturas es el del partido empieza el Valencia un poco apático luego se meten en el partido con dos goles

Voz 7 12:09 que acaba apretando el Betis para para tras el penalti

Voz 10 12:12 casi empatar al final

Voz 14 12:14 si se ven los puntos fuertes de de Betis esperamos un poco una presión mella y tuvimos la suerte que aguantamos bien hicimos un gol en un momento muy importante que antes de salir a mitad de tiempo y después entramos muy bien también seamos el gol y aguantamos el resultado de la que no me importa

Voz 15 12:34 es como a jugar el Betis hoy he estado cómodo

Voz 12 12:36 eh

Voz 14 12:37 no que cambiaron de de estrategia estamos esquiva juega con cinco de CC dijo

Voz 16 12:44 pero pero nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer no

Voz 14 12:48 muy contaminantes y sabíamos que no se ha pedido lo muy bien y salimos de una victoria muy

Voz 12 12:53 partido clave para seguir peleando por la Champions no bebes

Voz 14 12:56 sí es verdad que teníamos que ganar ganamos queremos estar en Champions son objetivo que nosotros tenemos íbamos a hacer de todo para para conseguir

Voz 11 13:04 a lo que importante que en su día el Valencia confiaran

Voz 1670 13:07 las querido a pesar de estar mal no

Voz 14 13:09 no creo que siempre tiene yo por ejemplo y hablo en todo equipo de dichos vemos cómo la confianza del míster el Vall también creo que la las costas saliendo bien y un grandes bajos está ahora hielo fruto de

Voz 15 13:22 eso debe todo temporada lazos y el gol cuatro mil quinientos con el Valencia para para

Voz 1670 13:27 lectores

Voz 14 13:28 estoy muy contento de principalmente por los vuelos e siempre importante ayudar equipa salir el del partido disfrutar y lo luego y creo que aquí con Lois luego el cuatro mil quinientos

Voz 10 13:44 el gol cuatro mil quinientos de la historia del Valencia que lo ha marcado el hombre de la noche en el conjunto ché Gonçalo Guedes en zona mixta también ha tenido palabras como no para Marcelino su entrenador

Voz 1670 13:54 bueno pues los protagonistas en el micrófono de Fran rojillo está por ahí Pedro Morata que se incorpora también a lo que ha sido este Betis uno Valencia dos hola Pedro muy buenas hola Manu buenas noches y saludo a todos los miembros del sanedrín que ya estaban por ahí hace mucho que no escucho y los echo muchísimo de menos a Antonio Romero muy buenas hola qué tal muy buenas a todos está por ahí gallego hola Jesús hola buenas noches don Julio Pulido

Voz 17 14:12 qué tal buenas noches tanto Antón Meana presente

Voz 1670 14:15 buenas noches está Miguel Martín Talavera o la tala hola hoy están todos porque la semana pasada estaba al jefe dudó alguno que resaltó del partido pero sabes porqué han venido todos hoy que han visto lo del Betis una dolencia dos y creo que alguno está deseando que se

Voz 2 14:25 Ana Setién antes de que acabe

Voz 1670 14:28 Carrusel de esta noche y por eso han venido muchos balones al Izquierda Pablo Pinto

Voz 2 14:31 cuenta que esto es recién llegado de Brooklyn Garmin Barcelona aquí aquí seguimos muy buenas está

Voz 1670 14:38 ah por ahí también Jordi Martí hola Jordi estábamos muy buena

Voz 2 14:41 y también Marcos López hola Marcos hola qué tal gato

Voz 1670 14:44 Dani Garrido que sigue por aquí está nuestro Iturralde González

Voz 7 14:47 les viene pase de esta lista el domingo pasado

Voz 5 14:49 tranquilos que ya están apuntados todos los pesaban

Voz 2 14:52 tranquilos tú lo sabes verdad

Voz 5 14:54 ya ya llegará luego el partido de vuelta

Voz 6 14:57 bueno eso es antes de nada eh que tenemos que escuchar montón de sonidos

Voz 1670 15:02 botón de protagonistas pero hay que empezar ya con el Sanedrín porque hay un montón de cosas que hablar para cerrar el Betis uno Valencia dos ahora le pregunta a Morata presta importantísima victoria del Valencia ahora escuchamos los gritos de Ike Bt ya Quique vete ya pero Iturralde la expulsión a Rodrigo que ha entrado en el treinta y cuatro y en el ochenta y uno

Voz 5 15:18 el uso de de segunda amonestación la segunda le deja los tacos en un salto no hay nada que objetar

Voz 6 15:23 París y mirando que le ha cantado el Villamarín

Voz 1670 15:27 a Quique Setién

Voz 19 15:48 es la afición del Betis parte de la afición del Betis una parte importante en el Benito Villamarín pidiendo que se carguen al entrenador Quique Setién al que yo creo que evidentemente ya no sobrecargar porque quedan cinco partidos

Voz 1670 15:58 otra cosa será lo que pase la temporada que viene y hasta dónde llega esa confianza de la que hablaba al propio Setién por parte de Serra Ferrer de el presidente Ángel Haro yo sigo pensando lo mismo pero

Voz 6 16:08 yo me imagino que los que han pensado hace tiempo que había que cargarse a Setién también seguís pensando lo mismo

Voz 1670 16:15 supongo que será por lo extradeportivo o por lo deportivo seguís pensando por lo deportivo no no

Voz 4 16:20 yo pienso todo lo contrario por lo extradeportivo sí yo creo que no es una cuestión

Voz 1670 16:23 pero creéis que Villamarín le pita hoy por lo extradeportivo

Voz 4 16:26 yo creo que todavía que es una acumulación de

Voz 17 16:29 de sensaciones de hace ya mucho tiempo pero no es una

Voz 4 16:31 la cuestión solo de resultados ni dejó

Voz 17 16:34 luego eh ni deportiva sea yo creo que es que Quique yo lo dije hace mucho tiempo no ha encajado la ficción

Voz 0239 16:41 el Betis por una serie de circunstancias

Voz 17 16:44 la mayor parte de los aficionados del Betis no comulgan con la manera de ser con la manera

Voz 5 16:49 la de actuar de Quique Setién

Voz 17 16:51 manifestando ahora que el equipo pierde esa es la realidad

Voz 3 16:54 lo tienes cien por cien deportivo si ese Thiago hubiera eliminado al Stade Reims en la Europa League siguiera vivo y el Betis estuve en la final de Copa

Voz 2 17:03 yo no les pedirían que ese fuera el público puede tener

Voz 3 17:05 son aparte y es verdad que el Betis un club con una filosofía muy particular la gente es muy del Betis lo vive mucho pero yo creo que es cien por cien deportivo del Betis se ha caído el Betis se ha caído de lo que parecía en febrero a lo que es ahora en su club diferente repito Betis hubiera llegado más lejos en la Europa League estuviese

Voz 2 17:24 mira para jugar la final contra el Barça de Copa no les quitarían

Voz 3 17:26 dos le pitan porque ha perdido porque nada porque tiene una racha de resultados negativa para mí sólo influye eso que está perdiendo partidos

Voz 2 17:33 pero es que cuando las cosas no iban tan mal también

Voz 1670 17:35 había pitos y también había división no es sólo desmontar

Voz 17 17:38 decir yo ahora mismo no es motivo Lleó ido a ese estadio pitara Quique Setién cambios de Quique Setién ganando partidos en ese estadio

Voz 1576 17:46 sí pero es verdad Julio que yo creo que eso empezó eso empezó así periodo de los últimos tiempos porque el equipo no gana ya ni siquiera juega como jugó aprendí de temporada porque se ha caído y porque yo creo que al final la gente ve que tiene la mejor plantilla el Betis de los últimos años y que no se de sacando el rendimiento yo creo que al final es un tema deportivo

Voz 3 18:06 bueno si gana hoy se ponía punto séptimo someterse en Europa League sí pero bueno

Voz 2 18:10 a el Betis me equivoco hombre yo para mí creo que era once del Getafe yo creo que para mí lo superlativos lo tiene mejor

Voz 1576 18:18 a lo Lo Celso Astre guardado has traído ahora

Voz 3 18:20 a finales quiero decir las traído un gran

Voz 1576 18:23 he traído del Dortmund a Bartra quiero que tiene una de las mejores plantillas que se recuerdan al Betis quitando las de Jarre ni finitu compañía Alfonso ya aquella época

Voz 2 18:31 déjame Benjamín por supuestos abandona el número

Voz 1576 18:33 bueno de de de ese equipo pero más allá de eso el equipo lo que está claro no está funcionando

Voz 1670 18:39 no tampoco olvidemos Manu eh que también se le cayó Unión Deportiva Las Palmas después de hacer una primera vuelta fantástica supongo que también tendrá que hacer autocrítica no entro en cuestiones puramente deportivas creo que es más deportivo

Voz 0985 18:50 quizá también por lo que hice Pulido no ha encajado por lo que sea pero

Voz 1670 18:53 también se le cayó el equipo grancanario y luego hay algunos algunas cosas de apuestas personales quienes valientes les salga bien o mal por ejemplo ha apostado por Jesé que yo creo que no está claro que no le ha salido bien dejado

Voz 2 19:05 a esas con más predicamento la afición como los

Voz 1670 19:07 Morón creo que eso está demostrando o el propio Sergio León que el año pasado hizo trece goles son algunas pequeñas cosas que yo creo que generaron un hastío para una afición que de por sí sabemos que es muy exigente

Voz 3 19:15 para mí no es casualidad que el año de Lo Celso haya sido con Setién que el año de canales haya sido con Setién que el año de Junio haya sido con Setién yo creo que es un entrenador que hacen mejor mucho mejor a los jugadores a los que entrena mucho mejor

Voz 1670 19:27 pero pienso que en Holanda otras dos Meana que William Carvalho ha costado veinte kilos que por Lo Celso acaban de pagar veinticinco es quedaban cuarenta y cinco millas de euros

Voz 3 19:35 valor Lo Celso que llegó a Sevilla no es eso está bien

Voz 2 19:39 vale que no lo que no lo cogió de él

Voz 3 19:42 bueno no no tiene la confianza ni el fútbol que tiene yo creo que si el Betis cambia de entrenador el que venga va a ser primero peor que Setién y lo va a hacer presente yo creo que cualquiera

Voz 7 19:53 eso bastante una cualquier otro entrenador con esta plantilla tendría difícil superarlo pero que ha hecho

Voz 0210 19:59 no

Voz 7 20:00 pues no tiene a tres puntos lo que ha hecho que el Betis adecuada Champions que el mes

Voz 2 20:04 nado copas lo que ha hecho se tiene que ya se hace ya años

Voz 7 20:09 pero que sea pero rivalidad yo yo lo que digo es que

Voz 2 20:12 la última fue en dos mil veinte

Voz 7 20:16 si me dices va a tardar en que llegue un tío galo de Bordalás en Getafe me callo pero es que el Betis ha hecho cosas en su historia su historia pero los últimos quince años lo que hecho el Betis con los últimos diez años pero que

Voz 2 20:26 consentido en Europa en Europa es que pasa

Voz 7 20:29 la ficharon a Setién para meterse en pero que muchas veces en tú crees que tiene Champions

Voz 1576 20:35 pero tiene mala plantilla dices plantilla

Voz 1670 20:37 pero sin tener garantías de que el Sevilla tiene plantilla que el Valencia tiene por delante ya que el Atlético de Madrid tiene presagiaba que el Barça tiene críticas

Voz 2 20:45 tiene tiene valor tiene el Getafe queda mejor garantía graves está metiendo pues ya son bosque tendrá esta tarde tras claro

Voz 1670 20:53 ah es que en el fondo caen mal en ocasiones por culpa de algunas de sus declaraciones que no acertadas y que así lo hemos dicho pero se tiene que juzgarle por lo futbolístico por lo futbolístico la temporada pasada creo que es con nota alta

Voz 2 21:08 claro que sí pero yo sé que Pulido llegadas para el Betis y diez año quite

Voz 0239 21:21 yo yo yo creo yo creo bueno yo sé que pulidos caigo esto pero de momento ha conseguido que ahora es exactamente menos diez perdona a dos de la UME

Voz 1670 21:33 sí correcto llevamos hablando

Voz 0239 21:36 empezar el Betis un equipo yo sé que Pablo Pinto recuerda el Betis de Fini de tan

Voz 2 21:41 es que nosotros el Betis en los últimos años

Voz 0239 21:47 el Betis en los últimos años en primera división cuando no está en primera división era un equipo con una afición espectacular del que no se sabía nada del que se veían los goles en la televisión

Voz 2 21:59 por suerte porque de verdad ahí béticos escuchando la radio a estas horas que tengo yo creo que cuando escuchan Isère sabe el problema es que sí

Voz 0239 22:09 me lemas que cuando tú juegas a doble o nada como hace Quique Setién cuando Palmas te están esperando el carácter de Quique Setién no cayó bien en Las Palmas no cayó bien en Lugo que hizo una temporada espectacular y ahora no está cayendo bien en Sevilla dirigiendo el Betis cuando ganas la gente se come el carácter con papas cuando Palmas sale a relucir todo yo no creo que sea exclusivamente un tema deportivo yo creo que es un tema de un tema deportivo sumado a que el carácter y la manera de ser por lo que sea leyese tienen los equivoque está no cuaja entre las aficiones a Norteamérica

Voz 2 22:42 bueno dice Javier Blanco que desde dos mil cinco

Voz 7 22:44 tiene el que jugó en Europa Las Palmas echó a Quique Setién iba a ver donde está Las Palmas vendida en una dinámica que cuatro entrenadores desde

Voz 1576 22:52 hombre iguala

Voz 0985 22:53 mariguana ayudó la que Las Palmas no

Voz 2 22:56 el que se juegan su juego

Voz 1576 23:03 tengo la agenda de Las Palmas a ver cómo dejó eso ahora ahora ahora

Voz 2 23:06 lo que es que más a ver cómo lo dejó

Voz 3 23:11 aunque tiene la directiva de Las Palmas con lo jugadores haberlo hecho

Voz 2 23:14 lo sabes cuántas se tiene una cosa en la que no tiene razón

Voz 0239 23:17 es absurdo culparse tiene como estará palos ahora

Voz 2 23:19 no

Voz 7 23:20 ido para abajo sin parar el panorama que pinta

Voz 17 23:22 this según Romero que no ha visto otro Betis igual que

Voz 1576 23:27 no no que no hay ningún entrenador del mundo que hay que que va

Voz 0239 23:29 el Jonás me eso según Meana no va a haber ningún entrenador que venga que venga lo va a hacer peor en todo lo que he dicho de los jugadores madre mía si bien yo creo es Etienne Lo Celso Júnior que no conoce ninguno yo tampoco claro pero tampoco el único que lo conoce a la Setién que apostó por él sea yo creo que Setién alquilando a futbolistas buenos Landa futbolistas buenos que él ha pedido para jugar de una manera determinada y los jugadores han crecido muchísimo dijo

Voz 3 24:00 Pulido y jugar como juega el Betis

Voz 2 24:03 The Sun que muchos no correcto hace semanas que no Juan

Voz 3 24:08 bien correcto pero habla de la promesa como juega el Betis empezar a hacer una idea de juego Con Mandy Sydney

Voz 2 24:15 aparte de los otros no juega no que juegan juegan con Junior con una con un lateral

Voz 3 24:21 que no se impone os canales

Voz 2 24:23 si el Barça juega con el delantero Sergio León habría cuesta abajo imparable vale pero pero si yo sí pero si lo querían renovar en San Sebastián pero ya va siendo de lo mejor de la buenísimo hará ahora parece que Carles

Voz 3 24:42 lo ha recuperado a favor tuve que esto no importa tú le preguntara a Canales qué ha hecho por el Quique Setién te lo pone por las nubes

Voz 2 24:50 seguro que este año

Voz 3 24:52 que ha hecho es gracias a la apuesta que desde tiempos del Sergio Canales

Voz 2 24:56 esta vez los béticos escuchando este tramo de carretera y estaba dividido pregunta no se ha demostrado

Voz 1670 25:02 en el Benito Villamarín a favor y en contra y por supuesto respetamos la opinión de quién repite aquí hay gente que estamos a favor de quienes repita hay gente que estamos en contra de que se repite y los béticos son los que son los aficionados de Quique Setién y ellos sabrán lo que quieren para su club pero estarán diciendo los valencianistas El Valencia que es Pedro Morata tres puntos más que seguir en la pelea aunque al Getafe va a estar difícil darle el guante ni siquiera al ritmo que lleva el Valencia ahora mismo está sin cadena eh

Voz 1716 25:25 si el Getafe está haciendo una de esa temporadas que todos los años hay siempre un equipo que hace algo fuera de lo normal lo ha hecho de él el Alavés en su día me acuerdo de Mané lo está haciendo ahora el el Getafe siempre hay un equipo que se sale de lo de lo normal y ese es el el Getafe de hecho yo creo que el Valencia no ganarle al Getafe precisamente en Mestalla

Voz 7 25:44 ese partido que el Valencia perdió

Voz 1716 25:46 en Vallecas que es el único partido Manu que el Valencia ha perdido en de los últimos veintidós partidos de competir

Voz 0985 25:53 un oficial entre todas las competiciones que ha jugado el Valencia

Voz 1716 25:56 de los últimos veintidós sólo ha perdido ese partido en en Vallecas probablemente de la no victoria ante el Getafe el día del partido en Mestalla que fue reciente la derrota que tuvo el Valencia en Vallecas Si no llega el Valencia que yo creo que es posible que llegue porque la victoria de hoy es importantísima en Valencia Manu estaba en la jornada diecinueve diez

Voz 0985 26:17 a diez puntos de los puestos de

Voz 1670 26:19 hasta Getafe cincuenta y cuatro Valencia cincuenta y dos Sevilla cincuenta

Voz 1716 26:22 esto está a dos puntos en ese instante el Valencia con serias posibilidades de poder alcanzar al Getafe sobretodo ha bastado Manu

Voz 1870 26:30 es un tío como Guedes que ha metido ocho

Voz 1716 26:32 les en los últimos cuarenta y dos días porque el Valencia no ha disfrutado este año lo que siempre decimos cuando estaba cuesta abajo no ha disfrutado este año detener a sus cuatro mejores futbolistas los cuatro a la vez en forma Guedes Rodrigo con dos vías Parejo si hubiese disfrutado de esos cuatro futbolistas en forma a la vez durante bastantes partidos

Voz 0985 26:49 estoy seguro que el Valencia con esos registros

Voz 1716 26:51 tiene que es el segundo equipo menos goleado de la categoría con sólo veintiocho estoy prácticamente seguro que estaría en posiciones de Champions y os escuchaba antes sobre Rodrigo

Voz 1670 27:01 sí ya pasa con Rodrigo que está pasando algo Marcelino sin que le preguntaran ha sacado el nombre de hecho no no Rodrigo a celebra los goles el está bien está contento tal pero

Voz 1716 27:09 tengo la suerte de conocerle a Rodrigo es un chaval con la cabeza muy bien amueblada un chaval sereno pero es un chaval

Voz 0985 27:15 que se pone muy ansioso

Voz 1716 27:18 ni nervioso cuando él no rinde al máximo nivel si ve que hay alguien que está rindiendo a su máximo nivel

Voz 7 27:25 si no se pone más nervioso todavía

Voz 1716 27:27 sí eso hoy le ha pasado factura eso lo sabe Marcelino es una ansiedad negativa para el futbolista pero positiva en cuanto a Suu a su hambre futbolísticamente hablando y lo que le pasa Rodrigo es simple y llanamente que él no ha alcanzado ni el setenta por ciento de su mejor versión durante la temporada en

Voz 0985 27:45 o está traducido estaba rebotado y no celebra los goles yo no creo que no los haya celebrado sino que él él no llevará consigo mismo día exacto porque dice esto no tenía que estar haciendo yo

Voz 7 27:56 no me sale los que es que la jugada del primer gol que quemar es enfadarle Rodrigo tirón del que a la izquierda cuando Guedes está tirando a puerta Rodríguez está de espaldas levantando los brazos diciendo algo así como pero que hace numeradas y entonces a la vuelta se visto que era gol claro sí pues sí pero pero vamos es una jugada típica que no

Voz 1716 28:15 sabiendo lo que está haciendo quede porque ya se ha hecho el desmarque IED está a su espada pero es eso es es ansiedad de del dar lo que sabe que tiene que no se parece al Rodrigo de la temporada pasada

Voz 1670 28:26 la pelea por esa cuarta plaza próxima cita del Valencia

Voz 0985 28:29 contra el Atlético de Madrid

Voz 1716 28:32 siete y media buen partido como como bonito bastar

Voz 0985 28:34 la la semifinal de Europa League contra contra Unai

Voz 1670 28:38 con opta al Arsenal contra una jugada no perdérselo Unai Emery contra el destino quiere a veces que

Voz 2 28:43 Curro en estas cosas es un hay sólo contra los once goles

Voz 1670 28:45 no te sobres cerrados en el Villamarín Santi Ortega Ifrán rojillo algo más qué ha pasado con Cheryshev por cierto de Morata no te pregunta

Voz 2 28:52 al final sí ha tenido una

Voz 1716 28:54 torcedura de tobillo el estaba molestando el futbolista visto que no iba a poder seguir jugando oí ha pedido el cambio para para prever cualquier mal eh mayor es una torcedura de tobillo que ha pisado mal sea medios resbalado y ha salido como

Voz 4 29:08 eh Santi Ramos en el Villamarín sí

Voz 1870 29:10 cero de te hablarán de las próximas semanas de las valoraciones hagan el Betis lo que se va a mirar solo los números lo deportivo seis

Voz 5 29:17 de veintiséis partidos diecisiete puntos dieciséis

Voz 1870 29:19 metidos en este dos mil diecinueve es lo que condenan a Setién ante la gente

Voz 3 29:23 ya veremos qué hacer detective al final pero no

Voz 1670 29:25 que miren sólo los riesgos mito lo va a cambiar todo pero me pregunto qué es una pregunta que me hago a mí mismo no creo que una directiva una valoración son

Voz 2 29:33 lo del mes desde el mes de enero la valoración de la temporada

Voz 1870 29:36 ante valorarán esta parte de enero ataca Manolo otro cómo ha ido

Voz 13 29:40 pero ahora es que de los partidos ganados no echó el buen hacer valoración del Cholo Simeone solamente cuando cayó con el Girona cuando cayó con claro que al final no

Voz 1670 29:51 la temporada cuando cuando echan a una entrenador hacen valoración de los últimos partidos no es y ganó la Liga tres años antes no no está logrando esta temporada los años eso la verdad acaba en Europa tendrán que esperar a ver si acaba en Europa el equipo

Voz 0239 30:02 bueno y al Valencia sin Ferrari Lo Celso para jugar contra el Levante el miércoles esto tarjetas se pierden

Voz 1670 30:08 los dos por amonestaciones un abrazo un abrazo Ortega

Voz 2 30:10 hasta luego te luego hasta luego Pedro Morata adiós

Voz 1670 30:13 pues partidazo con Valencia Atlético de Madrid a las doce en punto hemos abierto con ese Betis uno Valencià dos casi el último partido del domingo de esta jornada

Voz 0210 30:22 muchas cosas por ejemplo de Benzema Karim Benzema

Voz 6 30:27 que os que Rosell esta tarde y después de la victoria el Madrid tres cero los tres de Karim Benzema

Voz 1670 30:33 que a carril hemos puesto muchas pegas durante estos años yo creo que merecidas injustas porque ha dejado más sombras que luces en muchos de dos años ha sido siempre un tío que ha vivido bastante cómodo a la sombra de Cristiano Ronaldo ahora lo de esta temporada es de chapeau el temporal donde Benzema o sea yo no sé con el Madrid ahora está como está no sé dónde estaría Romero el Madrid Si no fuera por Benzema yo creo que tiene mañana en el Bernabéu ahora mismo sí que te la afición en el bolsillo sí que es verdad que dirá habrá gente que dirá

Voz 2 31:01 eso tenía que haberlo hecho en los diez años anteriores y bueno pues eh

Voz 1670 31:03 es cierto pero lo esta temporada no se lo vamos a jugar esta temporada no ha de hace cinco años

Voz 3 31:08 a la gente a día de hoy la aplaude muchísimo y disfrutan con él

Voz 0239 31:12 tiene claro y sólo ha ganado para mí seguramente con Ramos en algún momento de la temporada es el único futbolista que se ha salvado de verdad con nota yo de Benzema solo tengo una duda al margen de no juzgar los diez años anteriores que cuando todo el mundo le pone aunque creo que era un futbolista habían tratado siempre he mirado por parte de la directiva y eso en algún momento ha ayudado yo creo que era el mejor complemento para el futbolista que estaba ahí marcando los goles que era Cristiano Ronaldo estar la primera temporada en la que tenía la responsabilidad casi absoluta de llevar la bandera de de goleador de de llevar de verdad el nueve qué es lo que lleva en la camiseta pero que nunca ha actuado de nueve pues esta era la primera temporada aprobado con nota ha sacado un notable se quiere cercano sobresaliente en mi única duda es si el año que viene tal y como viene la película tal y como ven los refuerzos tal y como viene en la declaraciones de Zidane le va a valer al Real Madrid para salir a Europa con Benzema como único nueve o como nueve fundamental cuando lleguen los partidos realmente duros de la competición yo sinceramente respetando muchísimo el talento ya esta temporada los goles de Karim Benzema yo tengo dudas yo creo que ahí se necesita un apoyo que por lo menos le eche una mano que por ejemplo esta temporada no le ha echado Mariano a Karim Benzema

Voz 1670 32:24 yo le decía Dani Garrido octava creo que sería un error pensar que el año que viene Benzema tiene que ser el único tiro que cargue con la

Voz 2 32:29 la posibilidad error grave yo estoy con Romero

Voz 1670 32:32 qué es lo que venga de goles de oro a verlo goles suman todos está muy bien pero al final goles de oro serían contra el Atlético de Madrid ha marcado contra el Barça se cuatro tampoco es contra uno es evidente así que coles de oro no sé no le sumará Benzema es verdad que hombre si tiras de Estadística también puede decir que ha marcado los últimos ocho goles del del club que presiona que es parece el literalmente otro jugador pero yo creo que el Madrid

Voz 2 32:55 cometería un error sino firma una referencia

Voz 1670 32:58 yo ya no sé si en forma como decías tú de delantero centro un acompañante cercano mediapunta que tengo no lo sé pero yo creo que el Madrid necesariamente tiene que refuerza arriba porque sino más este veces más de dulce letal un tío arriba

Voz 7 33:12 sí yo creo que sí pero es casualidad que el mejor Benzema ya parecido en el peor Madrid bueno mejor Benzema aparecido cuando no estaba Cristiano que se conoce cuando ha ido Cristiano alguien tenía que asumir la responsabilidad gran Bale y Benzema ha sido uno de los dos

Voz 20 33:27 pero con este Benzema el Madrid está fuera de la Liga el Madrid fuera de la Champions el madridista fuera de la Copa es decir el hecho una temporada maravillosa porque estos registros goleadores son maravillosos pero el mejor Benzema no le ha dado al Madrid para está luchando aquí estamos hoy a veintiuno de abril veintidós de abril

Voz 0239 33:42 ahora luchando por la Liga y la Champions y la Copa del Rey pero

Voz 1576 33:45 eso dice Manu que equivocaría al Real Madrid llegará prendas demorada sino tiene otro delantero porque ha visto que con Benzema y con un buen Benzema no le da para

Voz 5 33:52 estar peleando por las cosa lo que pasa es que yo creo que sería injusto

Voz 1576 33:55 eh al único tipo batalla ya no sólo por los goles que evidentemente es León marca por eso sino incluso yo diría en actitud en actitud yo lo he visto eh en rebelarse ante la situación de que no sabe los resultados yo lo he visto echar más de una bronca a un compañero yo creo que Benzema le podrá reprochar muchas cosas pero esta temporada no absolutamente nada

Voz 2 34:20 y menos importantes no bueno pero pero eso preso porque el Madrid es

Voz 21 34:28 debe de ser una temporada maravillosa cuando cuando sus goles han llegado cuando el Madrid va a ser la mejor versión de Benzema es la que estamos viendo cuando el Madrid no está optando a nada es decir no a cambio de que todas las maravillosas

Voz 2 34:41 es regulares dos Madrid Si los goles del Real Madrid

Voz 21 34:43 hubieran servido para dar opciones en la Liga opciones la Copa opciones La

Voz 2 34:47 ah pero escúchame flaquea dice que maravilló mira

Voz 1670 34:49 mejor jugador el mejor jugador de todos y yo creo que estamos todo el aquí

Voz 1576 34:52 creo que es que es Messi pero ha habido momentos en los que ha tenido que aparecer

Voz 1670 34:57 no si con Benzema como ayer

Voz 2 35:00 no no no no no no no no no es por saberlo saberlo acribillado con esa no no no por eso digo que lo hacéis también su derecho a no no por supuesto por supuesto la misa a la mesa a la misa de Messi camisa por cómo no ahora me semis y caben quinientos esta es una boda ya yo por eso pedimos Carrillo

Voz 1576 35:21 lo que él estaba diciendo a Flagey es que el mejor jugador del mundo y aquí evidentemente el salto de calidad el que le pone peleando por todos los títulos al Barcelona es Messi pero hay momentos de atemporal

Voz 3 35:29 va en los que ha tenido que aparecer Ter Stegen con buenas paradas

Voz 1576 35:32 en Belén el principio de temporada ha dado muchos puntos inglés ha hecho una temporada Piqué atrás increíble yo creo que el Madrid no acompañaron una gran acompañada nadie claro ese es el tema

Voz 0985 35:41 es que tú crees que es una buena noticia que los últimos ocho goles del Real Madrid los haya marcado Benzema para el Xunta buen anotó para ver si paredes indiscutible pero en términos de equipos una buena noticia que los ocho últimos goles los marca un único jugador en este caso Benzema a mi me parece que esto no es una buena noticia justamente por lo que tal a ponía sobre la mesa porque no hay quien le acompañe no hay quien tome el relevo ahora bien es verdad que de la mano de Zidane a mí el Madrid de hoy me ha parecido por lo menos más interesante que requerimos en las últimas jornadas y creo que Benzema es uno de los que claramente se beneficia de esta mano de este talento y de capacidad de Zidane para gestionar y para mejorar las cosas en el caso de Benzema no

Voz 1670 36:23 eso es lo que tendrá en la cabeza Zidane que él dice que lo tiene ya todo claro incluso un nuevo dibujo para el año que viene pero yo sí que tengo claro que el Madrid necesita a este Benzema ahora que necesita sólo a este Benzema en ataque pero creo que no no podemos creer que que que Benzema va a ser el que haga los goles que hacía Cristiano es que es imposible muy buena temporada ya ahora que el Madrid necesita esta versión de Benzema que se le ve más cómodo cuando nuestra Benzema cuando no está Cristiano en el campo se se le ha visto creen ocupar más espacios buscar más el gol ser más directo ser más killer le pedía pero que a la sombra de Cristiano nunca lo hizo porque no podía porque ya estaba el otro meterlos

Voz 0985 36:56 pero mano perdón hablando de goles si además deben

Voz 1670 36:58 Emma también estará Hassan no si también estará Sensio que es un gran goleador yo creo que me corrija Pablo no lo consideró un goleador porque yo creo que nunca lo has y no tiene más gol que Asensio Isco pero no tensión los Ecuador de dos es decir doce goles por temporada depende pero vamos en el caso Benzema que yo creo estamos practicamente de acuerdo en que ha dado un salto de calidad respeto

Voz 0210 37:20 todas las temporadas pero el mejor vence más aumente un goles es que la mejor temporada Benzema son veintiún goles que es el mínimo de Luis Suárez cada temporada prácticamente entonces al final si te vale con esta versión sólo del Real Madrid para la próxima temporada como referente ofensivo para mí se que has cara