Carrusel Último Tramo: Tercera Parte (21/04/2019)

Voz 1375 00:17 los entre otras cosas el título del París Saint Germain que es campeón de Liga esta noche ya matemáticamente también flacos Tienes que contarlo de la Champions League femenina con el Barça ganando cero uno en Múnich pero hay hablar del Barça Jordi Marcos que está tan la liga tan decidida ahora sólo falta saber cuándo va a ser campeón y puede que lo sea el miércoles habría que ganar el partido el martes del Barça y que el miércoles perdiera el Atlético contra el Valencia y ahí seréis campeones pero da igual que sea que sea el miércoles que sea el sábado no sea el título está en el bolsillo o todavía no lo veis tener dudas

Voz 0578 00:47 sí lo importante es que el título caiga antes de jugar contra el Liverpool parece que es la clave para poder llegar tranquilo eliminatoria europea hay que ir a tengan que gestionar la plantilla es la cabeza esa en el libres muriera no sé

Voz 3 00:59 yo creo que sí íbamos si tengo una sensación de que el martes en Vitoria Valverde

Voz 0838 01:04 qué va a hacer muchas rotaciones no al extremo de lo que hizo en Huesca pero tiene toda la pinta de que va a hacer muchas rotaciones porque el Barça tiene

Voz 3 01:10 a una semifinal de Champions que es algo histórico para el Barcelona en estos últimos tres años porque no había entrado sabía que

Voz 0838 01:15 en cuartos elimina para Atlético Madrid eliminado por la Juventus y por lo tanto ahora

Voz 3 01:20 lo que tiene que hacer es centrarse en esa eliminatoria en esa semifinal

Voz 0985 01:23 contra el Liverpool es que sería muy importante no sería muy importante poder ganar la Liga antes de la eliminatoria con el Liverpool porque este partido el Liverpool Barça Barça Liverpool es la mejor un partido europeo que se puede ver en estos momentos son los dos equipos más en forma se podía hablar incluso de una final anticipada pero a mí sí me gustaría destaca una cosa Manu de bastante

Voz 1375 01:46 peor que el Ajax porque es a mi juicio

Voz 0985 01:48 los dos más potente juicio de oficios y claro al tú tú dirás al Atlético que sea yo te digo que a mí me parece que el Liverpool Barça es una final anticipada y que son los que hoy por hoy sólo dos equipos europeos con más proyección más potencia lo que quería decir es que Messi es verdad que lo deslumbra todo pero por debajo del paraguas que de Messi que todo lo tapa creo que es muy importante en marcar algunas de las temporadas que están haciendo algunos de sus compañeros como Jordi Alba o el mismo Lenglen eh

Voz 1375 02:18 está por ahí Bruno Alemany no la Bruno qué tal y enseguida se incorporará es creo yo esta tarde a Torres y me han ha con cojo no

Voz 0578 02:24 no es decir los dos porque porque es verdad que es el rival

Voz 1375 02:29 el rival que más daño le puede hacer a al Barça según

Voz 0985 02:31 en un Bruno ahora a mano mientras enseñó de quería hacer una reflexión sobre esto que acaba de decir Jordi y uniendo luego lo que hemos contado de el precio del mercado de estas como por ejemplo cuando

Voz 0239 02:44 el Madrid tiene que firmar dos central pero aquí central ve bueno pues el Barça el año pasado firma Anglet que estaba en el Sevilla que les cuesta no sé si treinta treinta cuarenta y seis coma sin fichajes yo creo que en la obligación del Real Madrid

Voz 1375 02:58 está tener una dirección deportiva

Voz 0239 03:00 que sepa que este tipo de futbolistas también se pueden fichar y que te pueden salir bien el Madrid ha ido al mercado a por militado por cincuenta millones de euros el año pasado el Barcelona firma Allen Glez teniendo aún Tití iba a Piqué es decir era una apuesta arriesgada porque en teoría venía para ser suplente

Voz 1375 03:17 claro claro pero firma Allen Anglet no

Voz 0239 03:20 haga cuarenta millones de euros está en el Sevilla no en la premian cobrando un pastizal nueva temporales pero vamos eso es eso lo tiene también como obligación el Real Madrid no sólo de intentar firmar a gente que gana diez quince millones de euros netos por temporada intentar firmar gente que a lo mejor nos obliga cracks

Voz 4 03:36 que a lo mejor por eso no es lo más en Madrid se los ha quitado Romero porque tenía esa clase intermedia con con los Kovacic por ejemplo con Bono Morata James Danilo todos estos

Voz 0239 03:46 el hecho es diferente porque si querían y no jugaban los suficientes que lo que eso de que que eso de que es que no he jugado el enólogo que a lo mejor no hay es una dirección deportiva que sepa ver que hay un determinado tipo de futbolista que para lo que quiere el Real Madrid viene muy bien

Voz 3 03:59 en el de Antonio en el Liverpool hay barrios sí fíjate Antonio que lo curioso que este caso de la el tipo que firma la inglés es el que despide luego el Barça que es que Fernández el director deportivo que ficharle del director deportivo que fichaba a Artur

Voz 1201 04:14 lo que pasa fichó a muchas otros eh sí sí pero pero

Voz 3 04:17 éramos la lista todos los que no no no pero bueno pero esto también Monchi fichaba muchos y muchos malos no sea pero al menos hay alguien como dice Antonio que tome una decisión buena o mala pero lo tome una decisión Illa apuesta por LED era el tercer central y ahora el Barça si tiene que fichar otro central que es

Voz 0831 04:32 de Delhi el el el que tiene toda la pinta de venir

Voz 3 04:35 el que no será el inglés el que va a salir

Voz 0831 04:38 totalmente veintitrés años la verdad es veintitrés años

Voz 1375 04:41 que haber dónde colocan auditiva porque me consta que no va a ser fácil no hay mucha gente que se fía del estado de su rodilla si de su actitud todo mezclado en la misma saca lo lo va a hacer fácil pero es evidente que le ha ganado el Anglet aun Titi está ahora sí pero no por ello la Bruno muy buenas bueno qué tal te hoy en Carrusel y Axel hablar de de este equipo no que es

Voz 2 05:00 un mal rival para el más rival para todos

Voz 1375 05:03 pero si hay un equipo le puede hacer daño al Barça decíais es este Liverpool

Voz 5 05:06 sí ese es un equipo que es complicado gestionar bombardeo contra dos equipos de Europa para empezar porque si vas a presionarle muy muy arriba ellos con espacios a las espaldas de de los rivales se hace muchísimo años jugadores como Salah como manera incluso como firmado que se asocia muy bien y que estará es muy muy bien y en cambio sí sí le espera sea atrás también es un equipo que ha ganado mucho en los últimos meses que que en ataque estático últimamente está generando bastante más peligro de lo que generaba antes a balón parado es uno de los mejores equipos de Europa también en un equipo con varios registros que además se te insisto de que te puede hacer daño de diferentes maneras y que tiene a sus jugadores a los que ha extrañado hace unos meses que notaron igual los Salah termine acompañado cada vez empieza a parecer más al al registro al al nivel del año pasado el de los cracks de del libro

Voz 1375 05:58 en este Liverpool e cuántos de su once titular serían titulares en el Barça

Voz 5 06:04 bueno yo ayer hacemos desacuerdo del prime a toda Carlos en con con Dani Garrido si yo decía que a ver que yo creo que en

Voz 0239 06:12 Marcelo a la cara a Jordi amargo si no no oye

Voz 5 06:14 os lo digo claramente a mí Alexander Arnold de parece un lateral de mucho futuro y creo que el mejor lateral por muchas cosas que te diferentes pero que aunque no se juegan en el en el Barça y lo ha es muy personal e incluso el gente de del Madrid que está el de esta noche no lo puede negar incluso para mí firmó uno está haciendo una temporada como mínimo igual de buena que la de Luis Suárez y para mi mejor incluso a un jugador que hace muchísimas con alguien en el campo lo podríamos poner alguna X pero seguramente maravillosos dos serían los que claramente podría estar por delante de Deloitte

Voz 1201 06:50 bueno Salah podría ser titular no no sabe Messi más si pierde al mundo pero poco a toda la verdad

Voz 1375 06:57 ha dicho que nunca se DEC

Voz 5 07:01 de la Vega pero para mí hay junto con Picasso en la temporada así que evidentemente sería titular en el en el Baza a pesar de lo que está diciendo que que ya no son los que te jugando bien sino que hace buena pareja con

Voz 0239 07:12 Piqué se lleva poco foco pero salió Humanismo y me parece a mí me me parece que es un jugador distinto eso te da mucho

Voz 0831 07:18 ver la verdad es siempre le

Voz 0239 07:21 San yo cojo yo creo que sí

Voz 0578 07:23 de hecho vamos

Voz 0831 07:25 tiene verticalidad a día de hoy ya tiene gol

Voz 0239 07:29 a mí me encanta es que si Sadam en la final de la Copa de Europa al que mantuvo un poco al Liverpool en la final fue solos

Voz 0838 07:36 bueno sí tienen recién

Voz 5 07:38 llevo mucho tiempo entre sí sí sí sí Ivanov ha sido escogido los jugadores de asociación de jugadores ingleses hace una lista siempre para escoger al mejor jugador de de la temporada en Inglaterra es uno de los escogidos por delante de otros cracks de de Liverpool estaban ahí está esa Mané y faltan otros así que si está jugando en nivel impresionantes

Voz 1375 08:02 dónde me explica habéis porque es Van Dyke israelí

Voz 5 08:04 sí es de Macy's mano vale

Voz 1375 08:07 siempre que yo como sólo dos hola digo porque es de League

Voz 5 08:11 por qué el digo lo bien no porque Van Dyke escribe el de ir J K cuando una ahí va después DJ Adicae igual querrá dejar era reja digno rija todos lo mismo se pronuncia hay encaja en un ahí cuando va ajustado antes un AG como es el caso de Lis se pronuncia normal

Voz 1375 08:32 lo que sea preciso es decir una cosa no es Van Dyck mandáis feliz bueno es de Lied iban dais mano estando de acuerdo con lo que dice Bruno desde el inicio hasta el fin Si alguien llamara al Bruno en Liverpool que diría del Barça ya vamos a ver si un equipo con Henderson bis un álbum Keita

Voz 3 08:51 no no es un gran equipo ese finalista de la Champions la Champions pero Barça Barça

Voz 1201 08:56 digo que llamara al club uno de de Liverpool Liga le dijera pregunta por el Barça

Voz 3 09:02 Ter Stegen Piqué Messi Suárez Palacios que es Rakitic sí pero Marcos y ésta se finales hubiera habido sorteo todos diríamos que el Barça ha tenido mala suerte

Voz 1201 09:12 no no creo hombre curioso eso una semifinal de Champions

Voz 0831 09:17 de de todas las opciones posibles era la peor porque es el río

Voz 1201 09:20 más fuerte y encima anima la vuelta

Voz 3 09:22 bueno bueno pero la Champions es eso es decir

Voz 1201 09:25 qué te ha tocado pues mala suerte también el Madrid podía a que falsa pero bueno está claro pero

Voz 0239 09:31 pero el Barça no va a pasar con la gorra hasta elimina

Voz 1201 09:33 no no no no lo he dicho eso no ha eliminado al súper City de Guardiola y eso claro

Voz 0831 09:39 yo creo que el el Barça tiene que tener más miedo a sus veinte minutos de desconexión

Voz 0578 09:42 que al Liverpool no son tantos ya

Voz 0831 09:46 digo en la primera parte de ayer fueron más de veinte que es

Voz 1201 09:50 mucho más rival que es eso lo tenemos claras sobre vamos seguro

Voz 0916 09:54 suena yo creo que te lleva al límite en lo en lo físico porque su intensidad a los ciento ochenta minutos va a ser tremenda luego tiene sus carencias luego un equipo que que el Barça cuando tienen estos momentos de esperar hay que dejar que construya Le cuesta construir un equipo que sin espacios sufre más pero bueno yo creo que los dos equipos van a tener sus momentos durante la eliminatoria

Voz 0985 10:14 Quique como el Barça Álvaro como Barça también tienen un gran entrenador sí bueno para mí

Voz 1375 10:19 Barça de Messi contra el Liverpool de Klopp

Voz 0985 10:22 pues Valverde Manu Amir te voy a decir

Voz 1201 10:26 coso Valverde quiere decir que el sello el Liverpool es es Jürgen Klopp y no hay ningún es el Atlético del Cholo es el Liverpool sale Valverde para mí es el Barça de Messi es que claro no va ha revalorizado a casi todos los jugadores de esa plantilla los mejores esa tesis que ha hecho mejores a todos luego por Álvaro que no estaba antes

Voz 1375 10:45 eh

Voz 5 10:46 y a los de antes también es decir cuando fue entrenador de de algunos adornos no hay el nivel de Götze nivel de Dogan incluso me atrevo a decir de palcos Royce no lo hemos vuelto a ver desde es la operando de donde

Voz 1201 10:59 el acercar a los niños

Voz 0578 11:03 qué tal bueno los hace ya está pensábamos que era otra no es estoy aquí

Voz 1201 11:10 bueno yo ahí no me doy por aludido yo

Voz 0578 11:13 digamos que soy de los que más lo defendió pero es verdad que el gesto fue bueno él no cálculo las cuentas del gasto arreglarlo todavía espero que esto así

Voz 1201 11:21 lo mejor de todo es que sale Valverde en rueda de prensa diciendo que que su gesto normal que no pasa pero Valverde Valverde es así Gallego verdes

Voz 0578 11:28 el flaco el primer día lo que dijo Valverde es no lo he visto aquel señor Coutinho se tiene que acostumbrar aunque

Voz 0985 11:35 como el Barcelona donde la exigencia es muy

Voz 0578 11:37 alta lo que hay que decir es que el primero que rajó de él fue Aspiazu dijo que den velé Le habían pasado por la derecha pues que legal Jesulín plazo

Voz 6 11:47 o por no son repasó se enfada porque ha dicho que es para la prensa no por eso enfada

Voz 1201 11:52 tocados porque claro estáis yo

Voz 0838 11:57 esa no porque los que lo evitaron el sábado no fueron los periodistas fueron los hacia

Voz 1201 12:01 el Barça Barça en las cabinas de prensa se hoy en muchos los sentidos se basa

Voz 0985 12:06 más lo hicieron con razón porque han tenido una paciencia infinita e Hinault merecía la hinchada en Barcelona cuando el Marca o tercer gol el tercero eh el tercero no el que abría la lata el tercero que él es decir aquel gesto de desaprobación hay casos tan paralelos entre

Voz 1375 12:19 Bailey Gutiña porque al fin al cabo está pasando más desapercibidos en lo futbolístico muy desapercibido pero es un tío que no sin embargo Bailey Coutinho Se acaban revelando ante su bajo rendimiento hombre Bale le ha dado bastante más si piensa Diego en la situación de lo que se esperaba de uno y lo que está el rendimiento la relación con la prensa la relación con la grada al final les pitan dos tíos que venían para ser las estrellas

Voz 7 12:43 al final están siendo saliendo por la puerta tras un poco los dos Evra que Bale ha hecho mucho más que Gutiña

Voz 1375 12:48 eh Bruno para terminar pese a campeón de Liga y otra más

Voz 5 12:52 sí ha sido campeón sin jugar en el día de hoy porque han empatado Toulouse y Lille empate a cero y antes de de comentar de partido llega llega a campeón pero bueno sacar otra vez el partidazo de Demba P hoy con hat trick llegan los treinta goles son treinta goles del futbolista de veinte años que que prácticamente no tenemos que remontar Francia de al al Barcelona a Ronaldo en el Barcelona en aquella temporada noventa y siete noventa noventa y siete con no en el banquillo un chaval de veinte años no llegaba a esa cifra en una Liga Europea de las importantes no vamos a discutir evidentemente la Liga española el mejor de la grandeza pero tiene un mérito tremendo de lo que no cabe otra de la la Liga lleva treinta goles y ha reaparecido Neymar parece que va a ser titular en el partido el fin de semana que viene que el de coca final de Copa haber encontrado el Rehn

Voz 1375 13:39 o sea que ha ganado la Liga hoy la Copa la puedan a siete partido en papel a tres goles de Messi no por la Bota de Oro

Voz 5 13:45 contra treinta y tres Messi cuidado muy alentador donde hay tres estaba a seis y hoy ha retratado a tres esa esa distancia hacia el gran reto para Messi para embate al menos en cuanto al campeonato local se refieren estos últimos partidos

Voz 1201 13:59 espero los goles los goles de hoy me han recordado a ser más que nunca a Ronaldo Nazario sus años demoledores es que parece que juega contra jugadores de otra categoría inferior

Voz 1722 14:09 sabes que va sobrado un chaval de veinte años Von treinta goles es verdad que la liga francesa que no es la Liga española niega porque son treinta goles estaba mirando justo mientras hablabais el el año de Cristiano con veinte años en el United hace nueve goles el año de Messi con veinte años en el Barça hace diez goles sí es verdad que es United Barça liga española premier pero sí pero hay que hacer es hacer ya treinta goles con veinte años es una cepa

Voz 0916 14:33 los tú miras El vídeo de hoy es que una sensación de de superioridad de

Voz 1201 14:37 que arrime sobre el barranco y me voy jugamos cuando quiero una velocidad le

Voz 0239 14:42 ya que desde ya Jean Pierre papel década de los noventa nadie un holding entre los francés Bruno había hecho treinta goles

Voz 5 14:49 veintinueve años desde mil novecientos noventa papel entonces en el Marsella llegó a la cifra de treinta goles y desde entonces ni a nadie de los que haya pasado durante los franceses con el campeonato lo logró el tema

Voz 1201 15:01 emir de Qatar Julio se

Voz 3 15:07 sí que lo va a dejar

Voz 1201 15:11 no que estará deseando que vuelve a empezar

Voz 1375 15:14 esa que es súper competitivo hay eso

Voz 0239 15:16 la Liga en la que me estaba divirtiendo muchísimo algo ajeno

Voz 1375 15:19 todo lo que no sea que el PS llegarle de la Liga en Francia eso sí que es delito pero bueno enhorabuena al y para terminar United Arsenal que serán pegado

Voz 5 15:28 símbolo de la metió cuatro en Ewerthon el día D d4 cero en contra al Manchester United Arsenal al final no ha maquillado un poco pero ha llevado a estar perdiendo en uno tres al final del partido Arsenal dos Crystal Palace tres derrotas en casa de los de Emery pasa factura a ambos ayudando al Arsenal la jornada europea y volar a una vida extra podemos decir el Arsenal al United Solskjaer porque en caso de ganar escapado en la en la clasificación lo hubiera complicado muchísimo ver la clasificación para la Champions que sigue abierta en estas últimas jornadas

Voz 1375 15:59 esta mañana Bruno un lazo no terminan aquí con el partido de la Champions femenina del Barça más cerca de la final el partido de vuelta tras el cero uno de hoy el domingo que viene no

Voz 0578 16:09 el domingo a las doce del mediodía Se espera que el Miniestadi por fin se llene

Voz 1296 16:12 para ver al femenino que ha ganado cero uno ante el Bayern he ido a un paso de gigante hacia la que sería la primera final de Champions de su historia con un gol de Raúl ha jugado mucho mejor el Barça que las alemanas dos remates al para la primera mitad luego sufrimiento en la parte final pero aparecido Sandra paños también un remate al palo de del Bayern el Barça como digo cero uno domingo a las doce en el Mini la vuelta la final sería en Budapest el dieciocho de mayo y ojo al Barça en eso de club multi deportivo a día de hoy aspira a ganar la Copa de Europa en fútbol femenino en fútbol masculino en el juvenil en baloncesto en balonmano en fútbol sale en hockey patines

Voz 0985 16:45 una cosa más Lucky que el Bayern ha tenido por parte de la Federación Alemana una serie de facilidades como es el aplazamiento de los partidos de Liga para que le quedaran limpias las semanas para preparar las semifinales facilidades que el Barcelona a pesar de que lo pidió no las haces

Voz 0578 17:00 y uno añadido yo llevaría el partido en el Camp Nou no más algo que no es oye ya sé que la directiva hablarse desde no cuando se llene Monés la mejor no hace falta que es

Voz 1375 17:08 llene cuanto estaban en el Miniestadi

Voz 0578 17:10 en el Miniestadi de caben catorce mil son de equívocos si tienen que mientras no se pasó llenar el Miniestadi no se puede pensar en en estadios mayores es que el Atlético Madrid femeninos no

Voz 1375 17:22 en la tolva semanas en Majadahonda ni mucho menos pero parda partidos especial lo llevan aguanta a lo mejor lo llevas al Camp Nou esté de vuelta contra el Bayern como tiene el récord no igual no se llena pero igual lo han sido en Madrid listo

Voz 0985 17:33 nadie el récord está a la temporada anterior partido contra el Olympique de Lyon que hubo doce mil cien espectadores por cierto que mañana al español y al Atlético de Madrid Cornet la aquí en también juegan en Cornellà El Prat en un partido en el que el español también espera batir el récord de presencia en el partido femenino que van a disputar insisto el Espanyol Atlético de Madrid té el récord digo en Cataluña están doce mil mañana al español con todas las entradas cedidas espera también que se pueda batir este récord en este partido

Voz 0231 18:03 es imparable esta mañana en Gijón en El Molinón el estadio más antiguo del fútbol español primera vez en su historia que albergaba un partido de fútbol femenino ha sido un éxito la gente Gijón Aído se lo ha pasado bien así que es un éxito imparable y por cierto Ander determinar con el puro fútbol semana

Voz 1375 18:17 ha habido esta semana Gallego

Voz 0231 18:20 cinco deportes Semana de Tebas y Rubi hay un poco de

Voz 1375 18:23 toda esta semana e a Ruby no el entrenador no no no señor Luis Rubiales pero eso

Voz 0231 18:27 Asamblea de la Liga el miércoles Rubiales que Tebas quiere que los clubes se mojen contra Rubiales es lo que quiere Tebas

Voz 1375 18:33 bueno hasta poco más que le pongan por escrito que no

Voz 0231 18:36 a ese retraso es que si quieren dinero el dinero lo tiene él sino que va a venir el lobo iba a venir el lobo que Rubianes viene indirecto que les va a arruinar en lo que les va a decir el miércoles Tebas y quiere que se mojen y que lo pongan por escrito mañana ampliamos pero cerrando el grifo del dinero por aquí abriendo lo por acá subvencionando viajes a gente por allá va a ser una semana muy bonita en la previa de la Asamblea de la Federación del XXIX en el que tienen que votar los horarios el balón la Supercopa de cuatro la Copa del Rey a partido único días muy movidos en los despachos Asamblea primero de la Liga de la Federación y luego a todos a ver quién

Voz 7 19:11 que esto es como suele pasar muchas veces todo o casi todo si nosotros contiguo a muerte

Voz 1375 19:16 por eso te vas quiere ahora que sí porque luego la de la Federación a Rubiales lo dicen todos contigo a muerte pero vamos a ver si están con los dos a muerte que es difícil hay alguno incluso que lo consigue pero bueno eh

Voz 1201 19:29 abrazo a todos chavales hasta luego sanedrín me quedo con Iturralde y con los otros dos partidos de esta tarde de domingo en el estadio la cerámica el Villarreal le

Voz 0838 19:37 Ana dos uno al Leganés hola Xavi Isidro con sufrimiento al final pero tres puntos importantísimos para los de casa deja qué tal mano muy buenas pues si así es victoria por dos uno una victoria que catapulta al submarino la clasificación hasta el decimocuarto puesto con cuatro de ventaja cuatro puntos sobre el descenso a falta de quince está claro que no son definitivos pero con esta segunda victoria consecutiva le da al equipo mucha más tranquilidad y confianza un partido en el que el Villarreal ha sido superior a un ordenado bien plantado Leganés Se ha puesto dos cero en el marcador con goles de Bach que tocó el Canvi pudieron ser tres con un gol anulado por fuera de juego que dictó el bar y a partir de aquí sí

Voz 0831 20:12 pero le toca sufrir al Villarreal penalti en

Voz 0838 20:15 el último tramo de partido de Álvaro que transformaba el Fary con dos uno bueno pues ha aguantado el Villarreal hasta el final para sumar tres puntos clave tres puntos que permiten respirar al submarino más tranquilo pero no de manera definitiva explicaba Calleja

Voz 8 20:28 se ve con con optimismo pero sabiendo que que va a ser muy duro entonces es importante llegar con con ese margen de puntos sin saber qué definitivo ni mucho menos que quedan todavía quince por disputar dependemos de lo que hagamos no podemos bajar el pistón no podemos Homa mínimo tenemos que seguir en la línea que estamos terminando la temporada para salvarnos lo antes posible

Voz 1375 20:51 si no sufrir hasta este último partido

Voz 0838 20:54 está claro que no es definitivo pero la sensación manos que este Villarreal va de menos a más y lo normal es que acabe salvando la categoría Javi

Voz 1201 21:00 yo estoy con Cazorla pero al final no pasó nada que seguido todo el mundo echándose las manos a la cabeza viendo a Cazorla en el suelo pero afortunadamente bien

Voz 0838 21:06 susto no sí sí sí porque fue una entrada fea dura ir no fue un jugador cualquiera fue hoy además parecía que fuera en la zona del tobillo al final no era en la rodilla se quedó en un susto hubo también disculpa del central de Leganés Se propiciada también porque Pellegrino sede lo dijo desde el banquillo porque fue muy fea pero al final Santi Cazorla acabó el partido sin más problemas abrazo hasta luego Xavi hasta luego

Voz 1375 21:28 ha habido algunas jugadas polémicas y tú en el minuto dos el anula gol por fuera de juego pero

Voz 0831 21:33 de esas que te tienes que creer lo que dice el bar porque ellos tienen las imágenes y ponen en las líneas pero era muy muy injusto mató a Santa que tener creyente

Voz 1375 21:45 pues creíamos en el ochenta y seis penalti a favor lo digo porque la podríamos ver qué es lo que decimos siempre pero no se

Voz 0831 21:49 a mí sí me me lo que me crea muchísimas las dos a mí no me parece penalti porque Álvaro está por delante de la jugada es el jugador del Leganés el que acaba apoyándole

Voz 1201 21:56 pero como el contacto obra Igual que eche

Voz 0831 21:59 hay un contacto y al final el bar no te va a entrar en estas jugadas nunca

Voz 1375 22:02 la interpretación el bar en este caso no rectificó al colegial

Voz 0831 22:05 sí eso es ratificó luego en el noventa

Voz 1375 22:07 hay amarilla para hubo por una dura entrada sobre Cazorla que estará que estábamos

Voz 0831 22:10 estoy un poco ese es una entrada de fútbol es una amonestación pero un poco el tema es que que es Cazorla no cuando el a Cazorla es como si ellos entrarían a nosotros

Voz 1201 22:18 Nos ha dolido a todos al pie en alusión a otro para no juega Sky otros patrimonio de

Voz 1375 22:26 Sanchis matrimonios totalmente es verdad que te he oído decir este fin de semana y lo de las entradas de los jugadores que sin maldad pero fuerte no

Voz 0831 22:36 si es por su constitución física un fútbol muy muy físico fíjate en Francia que entradas al IS así es decir es es su manera de entender el

Voz 1375 22:44 fútbol esto son guarros no es verdad que entra fuerte eso es entrar muy fuerte los africanos ahora te pregunto por las del Getafe tres Sevilla cero que vaya repaso le ha pegado esta mañana el equipo de José Bordalás al Sevilla de Caparrós

Voz 9 22:56 hola qué tal muy buenas y ha ganado al Sevilla el Getafe tres a cero en un partido en esa pelea por la Champions el Getafe derrotado a un rival directo un partido que ha tenido diez minutos locos en el final de la primera parte con dos penaltis señalados después de que Mateu Lahoz consultar a la pantalla del bar dos penaltis que el Getafe ha transformado uno Jaime Mata otro Jorge Molina Jorge Molina volvía a hacer otro gol en la segunda parte vive un momento espectacular el delantero que a esta hora ya cumplido treinta y siete años y fíjate cómo le elogiaba su entrenador José Bordalás

Voz 10 23:26 como se dice a veces no es el el yerno que todas las horas le gustaría su tío fantástico en todos los sentidos es un abrazo de padres subyace el futbolista un pedazo de hombre compañero no no hay más calificativos como tú dices Hong Soledad estar haciendo lo que hace es un ejemplo para para todos

Voz 0838 23:47 pues trece goles para Jorge Molina igualando su mejor regia

Voz 9 23:50 mostró en primera división y aún José Bordalás que les sale todo hoy no tenía a ninguno de sus cuatro laterales pone a Cabrera pone a Bruno juegan bien juega que después de cuatro meses juega bien Mata en la banda Aranbarri de lateral durante un tramo pero aún así Bordalás insiste que no hay que pensar en la Champions que hay que ir partido a partido y que de eso no se va a hablar hasta final de temporada la parte mala de este partido para el Sevilla que pierde la cuarta plaza después de caer derrotado y si queda quinto a dos de la máxima competición continental

Voz 1375 24:17 cincuenta y cuatro el Getafe va a estar difícil sacar de al Getafe porque no tiene nada que perder el bebé jugando sin la presión que a lo mejor sí que tienen Valentí Sevilla de conseguir esa cuarta plaza el Getafe no tiene esa presión y de momento ahí está cuarto con cincuenta y cuatro a dos el Valencia y el Sevilla y en ese partido decía Paco Iturralde los dos penaltis la mano del Mudo Vázquez y luego la mano de

Voz 0831 24:35 eso sí se quejan más de la segunda mano la primera mano es clara porque salta con los dos brazos en alto y le pega pero se quejan en la segunda de porque le viene de rebote que le viene primero pega primero y luego en las manos es de lo que se queja no pero claro si tú vas a la circular número cuatro de este año dice que las manos remontadas que si observamos desde el inicio la jugada el defensor una clara intención de cubrir más espacio eleva despega claramente a sus brazos el balón impacta en esa zona de su cuerpo será sancionado tanto técnica como disciplina

Voz 1375 25:02 no puede saltar así no puedes saltar así es decía aunque venga

Voz 0831 25:05 Tote un rebotes una cosa circunstancial que tú quieras despejar pero sí tuya antes del inicio de la jugada ya está saltando con los dos brazos arriba ya estás cogiendo un un riesgo te vi que viene de rebotes y pero no puede saltar así nuboso o la malo de Gabriel Paulista en el Valencia es sí eso no es hablamos no lo precisa vamos a hablar muy claramente es decir lo que hace falta es consistencia creo que no la han amonestado a Gabriele Pauli creo que hoy es sí a la mañana esa amonestación a las dos del mediodía es amonestación a la diez de la noche sigue siendo amonestación no creo que hayan cambiado Nochebuena no lo deberían haber lo que creo es así son las cosas que esa y luego también hay otra jugada de Jim de género pues es que la primera esta Mateu y luego la acaba expulsando porque el bar Le dice que es de expulsión a Navas eso es la cuestión es que muchas veces cuantas más veces se utilice el barrio decimos jo en el bar pero nos estamos olvidando que cuantos más veces utilizo está al árbitro

Voz 1375 25:59 sí correcto buena apariencia y termino con este partido también lo comentas Thyssen Carrusel Monchi saltó al campo en el descanso para protestar por los penaltis a a Mateu puede estar ahí

Voz 0831 26:10 porque Wall no lo que pasa es que no se sabe al final porque como se quitaron estaba Monchi igual salió Monchi viendo cómo estaban los jugadores del del Sevilla de alterados también que tenían ya amonestaciones igual bajó también han calmar un poco lo que es el nervio es decir eso ya sólo lo puede decir Mateu pero no sé

Voz 1375 26:26 veremos a ver qué pasa lo que pasa con el que era raro ver la imagen ahí vemos si hablando con los jugadores con Mateo intentando calmar un poco los nervios me he perdido algo de alguna polémicos en una hoy domingo nada

Voz 6 26:36 nada más nada más suficiente subió hasta mal pasamos ahora estamos definiendo es evidente no está mal

Voz 1375 26:41 Ana que viene más que habrá martes miércoles y jueves estará por aquí el gran Iturralde bueno por aquí

Voz 0831 26:45 por ahí no no si yo hiciera o que estoy vivo aquí en duermo muero

Voz 1375 26:50 nosotros sin Iturralde González aquí estos Javi Blanco

Voz 0831 26:52 doctor Gonzalo está por ahí para echar la persiana y el cierre atrás

Voz 0578 26:55 de Mara Torres también Manolo Molés

Voz 1375 26:57 en SER más para que elija a lo que queráis el resumen de la semana del faro o la actualidad de los toros con Manolo Molés pero nos queda para pasar todavía alguna cosita más de este domingo Javi Blanco hola hola malo si empiezan por algún apunte polideportivo lo primero

Voz 0838 27:08 en tenis España ha recuperado una plaza en el Grupo Mundial de Copa Federación al derrotar a Bélgica por dos tres después de que la pareja formada por Carla Suárez y Garbiñe Muguruza ganar en el quinto admitió partido de dobles también en ciclismo hoy hemos tenido una de las clásicas importantes de la temporada la Amstel Gold Reis es como siempre ha estado pendiente de esa carrera Borja Cuadrado convertido a los españoles Borja qué tal muy buenas

Voz 0298 27:31 qué tal Javi Manuel buenas noches bueno pues no nos ha ido demasiado bien teníamos a Alejandro Valverde como principal baza es una carrera que nunca ha ganado la única que no que no lo ha hecho en el tríptico de las Ardenas pero ha reconocido que es ascendido vacío que ha sufrido una y bueno pues al final ha llegado creo que ha sido en torno al puesto sesenta y cinco pero lo más importante ha ganado un ciclista que está llamado a marcar una época Mathieu Van der Pool es el nieto de Raimon Poulidor que quedó tres veces segundo en el Tour de Francia cinco veces III era el eterno segundón bueno pues su nieto ha ganado con autoridad con un ataque brutal en el último tramo de la carrera una remontada increíble ante un corredor como ésa a la Philippe impulsan Icon veinticuatro años como como decimos perdón va camino de ser un corredor campeón de Holanda tres veces campeón del mundo de ciclo cross llamado a marcar una época apuntan a ese nombre gasolina pie Van der

Voz 1375 28:16 ha salido al abuelo vaya vaya saga eh ciclistas en un poco a lo que o Iturralde en Carrusel también que es una saga de árbitro noites

Voz 0831 28:23 claro mi abuelo mi padre mi hermano mayor y yo Honour

Voz 1201 28:28 fíjate el más tanto se dirá ya rival es Harris que no mi hija mi hija ha empezado pero fue más inteligente dijo que queda es es que te exige

Voz 0838 28:40 bueno a lo mejor un nieto a lo mejor Iturrate

Voz 1201 28:43 bueno no mejor no tener miedo

Voz 0838 28:46 bueno es que a un partido puede el que hemos hablado hoy el partido matinal Levante dos Espanyol dos y quiero escuches a Aitor Fernández el portero del Levante que ha dicho que ojo que el Levante aún está muy vivo está dos puntos por encima del descenso pero dice que nadie le dé por muerto

Voz 11 28:59 nosotros teníamos hasta claro que este partido marcado en el calendario queríamos ganar y alejarnos un poquito esos puestos de descenso pero bueno con uno menos creo que el equipo ha dado la cara el equipo ha visto ha demostrado que tiene muchísima claro está que está más vivo que nunca yo creo que que te debemos estar orgullosos de de bueno de de del parque como ha hecho

Voz 0838 29:19 en Segunda División han jugado cuatro partidos Cádiz dos Numancia uno Deportivo de La Coruña uno Extremadura dos Oviedo tres Córdoba tres ítems Tenerife

Voz 1375 29:27 F uno Almería tres Mañana se cumple Taragona treinta

Voz 0838 29:30 tengo con él el Osasuna a las nueve de la noche decir que en la quiniela ha habido un único acertante del pleno al quince cuyo propietario con el premio acumulado de catorce va a cobrar dos millones setecientos siete mil doscientos cuarenta euros e boleto sellado en Alcorcón no sé si alguno de vosotros pero qué suerte veía muy contento

Voz 1375 29:48 ah no no iba muy rápido decir que caigan a los Warriors de la ACB

Voz 0838 29:54 destacar de dos iniciativas que han sido preciosas hoy Manu el Burgos ha salido con una camiseta ha cambiado en su equipación la imagen de la catedral de Burgos en la catedral de no tendrán

Voz 0831 30:03 para apoyar a la catedral de suelen incendio

Voz 0838 30:06 sufrió el pasado lunes y también ha habido un intercambio de libros entre entrenadores árbitros para fomentar la lectura del compañerismo eh con motivo de el Día Mundial del Libro que es el día veintitrés de abril si esto ver te interesa en la NBA también que te interesa mucho eh Boston en semifinales de conferencias ganar a Indiana cuatro cero Los Verdes han ganado a los Clippers se ponen tres uno ya está jugando Toronto y Orlando de momento los Raptors ganan XXII B

Voz 0578 30:30 tú Señor ir a prensa mañana que dice Víctor hola

Voz 0231 30:33 hola a mano muy buenas pues el diarias Benzema cabeza de oro nadie en Europa ha conseguido tantos goles así sobre ese tres a cero de esta tarde en el Bernabéu al además en la parte superior de la actualidad del Barça Valverde gestionará la plantilla pensando en Champions en Mundo Deportivo protagonismo para el fútbol femenino grandiosas el Barça derroto en la ida de semis al Bayern Munich yen carril a su primera final de la Champions tiene el Sport renovación Arturo el chileno firmó por tres temporadas el Barça se plantea ampliar un año más

Voz 1375 31:01 contrato durante el próximo curso y como homenaje

Voz 1201 31:04 jo cristal Luis Martín que has renovación de Arturo Vidal con una cresta mucho

Voz 0578 31:10 va el último optan se suicidan padre Menbrilla puede que era negra lleva el nombre de los Class no conocen a Leo

Voz 1375 31:22 en fin la una y media habrá que irse mañana estamos aquí a las once y media como un clavo con el larguero

Voz 0578 31:27 Ana de Liga eh el Barça juega el martes

Voz 1375 31:30 miércoles juega el Atlético podría haber campeón de Liga entre semana pero bueno es cuestión de días que el Barça cante el alirón aunque hay un Valladolid Girona el mal

Voz 0578 31:37 es que bendito sea eso hay hay que arbitrar yo sea Bendit quiere pintarlo dejar mi madre mía