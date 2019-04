Álvaro Benito: "El Madrid sale ganando manteniendo a Kroos antes que fichando a Pogba"

Voz 1670 00:00 saludo a todos los miembros del sanedrín que ya estaban por ahí hace mucho que no escucho y los echo muchísimo de menos a Antonio Romero muy buenas hola qué tal muy buenas a todos está por ahí gallego hola Jesús hola buenas noches don Julio Pulido hola qué tal buenas noches está aquí Antón Meana presente Carreño buenas noches está Miguel Martín Talavera o la tala hola hoy están todos porque la semana pasada qué feudo alguno que resaltó partió pero sabes porqué han venido todos hoy que han visto lo del Betis uno Valencia dos y creo que alguno está deseando que se cargan a Setién antes de que acabe el carrusel de esta noche porque son venir muchos balones a la izquierda Pablo Pinto cuenta que esto es recién llegado de Brooke

Voz 1 00:31 el Barcelona Josep Pla que hola Flagey aquí seguimos muy buena se está

Voz 1670 00:36 ah por ahí también Jordi Martí hola Jordi estábamos muy buena

Voz 1 00:39 Notre Dame Marcos López hola Marcos hola qué tal Rato Dani Garrido que sigue por aquí está nuestro Iturralde González viene pase de esta lista el domingo pasado

Voz 0514 00:47 pero tranquilos que ya están apuntados todos los pisaban

Voz 1 00:49 aquellos tú lo sabes es verdad

Voz 0514 00:52 ya llegará luego el partido de vuelta

Voz 1670 00:55 el beso es antes de nada hay que tenemos que escuchar montón de sonidos un montón de protagonistas pero hay que empezar ya con el Sanedrín porque hay un montón de cosas que hablar para cerrar el Betis uno Valencia dos ahora le pregunta a Morata apuesta importantísima victoria del Valencia ahora escuchamos los gritos de Ike Bt ya Quique vete ya pero Iturralde la expulsión a Rodrigo que han entrado en el treinta y cuatro y en el ochenta y uno

Voz 0514 01:16 es clarísima es de de segunda amonestación la segunda le deja los tacos en un salto no hay nada que objetar

Voz 2 01:21 malísima y lo que le ha cantado el Villamarín

Voz 1670 01:24 a Quique Setién

Voz 1 01:45 claro es la afición del Betis parte de la afición del Betis una parte importante en el Benito Villamarín pidiendo que se carguen al entrenador Quique Setién al que yo creo que evidentemente ya no sobrecargar porque quedan cinco partidos

Voz 1670 01:56 otra cosa será lo que pase la temporada que viene y hasta dónde llega esa confianza de la que hablaba al propio Setién por parte de Serra Ferrer de el presidente Ángel Haro yo sigo pensando lo mismo pero me imagino que los que han pensado hace tiempo que había que cargarse a Setién también seguís pensando lo mismo supongo que será por lo extradeportivo o por lo deportivo pensando por lo deportivo no no

Voz 0455 02:18 yo pienso todo lo contrario por lo extradeportivo si yo creo que no es una cuestión

Voz 1670 02:21 pero creéis que el Villamarín le pita hoy por lo extradeportivo

Voz 0455 02:24 yo creo que es una acumulación de

Voz 4 02:27 de sensaciones de hace ya mucho tiempo pero no es una cuesta

Voz 0455 02:29 solo de resultados ni dejó

Voz 4 02:32 luego eh ni deportiva sea yo creo que es que Quique yo lo dije hace mucho tiempo no ha encajado la afición del Betis por una serie de circunstancias la mayor parte de los aficionados del Betis no

Voz 0455 02:44 no comulgan con la manera de ser

Voz 4 02:46 la manera de actuar de Quique Setién y lo están manifestando ahora que el equipo pierde esa es la realidad

Voz 0231 02:52 lo tienes cien por cien deportivo si hubiera eliminado alerta de Reims en la Europa League siguiera vivo y el Betis estuve en la final de Copa

Voz 1670 03:00 nos pedirían que se fuera

Voz 0231 03:02 el público puede tener razón aparte y es verdad que el Betis es un club con una filosofía muy particular la gente es muy del Betis hilo vive mucho pero yo creo que es cien por cien deportivo del Betis se ha caido el Betis se ha caído de lo que parecía en febrero a lo que es ahora en su club diferente repito a seguir Betis hubiera llegado más lejos en la Europa League estuviese Vera para

Voz 1670 03:22 jugar la final contra el Barça de Copa no les quitarían

Voz 0231 03:24 porque ha perdido porque nada porque tiene una racha de resultados negativa para mí sólo influye eso que está perdido

Voz 1 03:30 el partido pero es que cuando las cosas no iban tan

Voz 1670 03:33 tal también había pito si también había división todos no

Voz 1 03:35 sólo ahora mismo no está deportivo

Voz 4 03:38 Lleó a ese estadio pitara Quique Setién cambios de Quique Setién ganando partidos en ese estadio

Voz 1576 03:44 sí pero es verdad Julio que yo creo que eso empezó eso empezó así pero yo creo que en los últimos tiempos porque el equipo no gana ya ni siquiera juega como jugó aprendí de temporada porque se ha caído y porque yo creo que al final la gente ve que tiene la mejor plantilla el Betis de los últimos años y que no se está sacando el rendimiento yo creo que al final es un tema deportivo

Voz 0231 04:04 bueno si gana se ponía Cécilia ganar hoy sobre el punto séptimo someterse

Voz 1 04:07 Europa League sí pero bueno por el Betis un equipo hombre yo para mí creo once del Getafe yo creo que para mí lo superlativos lo tiene mejor o lo Lo Celso ha guardado ha extraído

Voz 1576 04:18 es quiero decir las traído un gran equipo ha extraído del Dortmund a Bartra quiero que tiene una de las mejores plantillas que se recuerdan al Betis quitando las de ni Fini di compañía Alfonso de aquella época

Voz 0231 04:29 deja ver Benjavid por supuestos abandona al no

Voz 1576 04:31 alguno de de de ese equipo pero más allá de eso el equipo lo que está claro no está funcionando pero tampoco

Voz 0455 04:37 iremos Manu que también se le cayó Unión Deportiva Las Palmas después de hacer una primera vuelta faltas

Voz 1 04:43 osea que supongo que también Setién tendrá que hacer otro

Voz 0455 04:45 crítica yo entró en cuestiones puramente deportivas más deportivo quizá también por lo que dice Pulido no ha encajado por lo que sea pero también se le cayó el equipo en Gran Canaria y luego hay algunos algunas cosas de apuestas personales quienes los valientes habla menos mal por ejemplo ha apostado por Jesé que yo creo que no está claro que no le ha salido bien ha dejado a futbolistas con más predicamento la afición como Laure en Morón creo que eso está demostrado o el propio Sergio León que el año pasado hizo trece goles son algunas pequeñas cosas que yo creo que generar un hastío para una afición que de por sí sabemos que es muy exigente

Voz 1 05:13 para mí no es casualidad que el año de Lo Celso haya sido con

Voz 0231 05:16 tienen que el año de canales haya sido con Setién que el año de Junio de las haya sido con Setién yo creo que es un entrenador que hace mejor mucho mejor a los jugadores a los que entrena mucho mejor

Voz 1 05:24 sí pero que en Holanda dado tres más dos

Voz 1670 05:27 me Ana que William Carvalho agosto a veinte kilos que por Lo Celso acaban de pagar veinticinco es quedaban cuarenta y cinco millas de euros en dos

Voz 1 05:33 jugadores Lo Celso que llegó a Sevilla no es decir eso está en el porque lo sé que no lo cogió de él pero no a Pedro tiene temida

Voz 0231 05:41 ni la confianza ni el fútbol que tiene yo creo que si el Betis cambia de entrenador el que venga va a ser primero peor que Setién y lo va a hacer peor se

Voz 0239 05:49 yo yo creo que cualquiera que anunciarán

Voz 5 05:52 si fuera cualquier otro entrenador con esta plantilla tendría difícil superar lo que ha hecho Setién pero que ha hecho una tiene tres puntos habrá hecho que Betis ha llevado a Champions

Voz 1 06:01 Betis ha ganado Copas quiero que ha hecho se tiene que ya

Voz 1670 06:04 si no se hace ya años otro

Voz 5 06:06 o espero que sea pero hay otra rivalidad yo yo lo que digo es que creo que la última en dos mil que si me dices va a tardar en que llegue un tío galo desbordadas en Getafe

Voz 1670 06:18 pero es que el Betis ha hecho cosas en su historia

Voz 5 06:20 historia pero los últimos quince años me lo que ha hecho el Betis

Voz 1 06:23 con los últimos diez años pero que ha hecho consentido

Voz 5 06:25 los meterse en Europa es que pasa que ficharon a Setién para meterse en Chad pero es que muchas veces en tú tú crees que tiene la Champions pero tenemos una plantilla dices plantilla que el Sevilla tiene plantilla que el Valencia tiene plantilla del Atlético de Madrid pero cantidad que el Barça tiene

Voz 1 06:44 no tiene valor tiene que el Getafe tiene mejor plantilla que cada vez está metiendo pues ya son dos que tendrá que estar por detrás claro

Voz 1670 06:51 así es que yo creo que en el fondo cae mal en ocasiones por culpa de algunas de sus declaraciones que no estoy acertadas y que así lo hemos dicho pero creo que tiene que juzgarle por lo futbolístico por lo futbolístico la temporada pasada creo que es con nota alta

Voz 1 07:06 claro que sí pero con nota alta está no porque lo diga yo sé que Pulido allegados para el Betis y diez año quince años que no cierto

Voz 0239 07:19 eh yo creo yo creo bueno yo sé que pulidos es que digo esto pero de momento ha conseguido Setién que que ahora es exactamente menos diez perdona que llevemos de la OMS sí correcto

Voz 1 07:32 a los veinte minutos hablando del Betis a empezar

Voz 0239 07:35 el Betis era un equipo yo sé que Pablo Pinto recuerda el Betis de Fini de

Voz 1 07:40 eso sí una vez en los

Voz 0239 07:43 dimos años muy era un egoísmo el Betis en los últimos años en primera división cuando no está en primera división era un equipo con una afición espectacular del que no se sabía nada de que se veían los goles en la televisión ICO que de verdad hay béticos escuchando la radio a estas horas yo creo que escuchan Isère sabe el problema problemas el problema es que cuando tú juegas a doble o nada como hace Quique Setién cuando Palmas te están esperando el carácter de Quique Setién no cayó bien en Las Palmas no cayó bien en Lugo que hizo una temporada espectacular y ahora no está cayendo bien en Sevilla dirigiendo al Betis cuando ganas la gente se come el carácter con Papa cuando Palmas sale a relucir todo yo no creo que sea exclusivamente un tema deportivo yo creo que es un tema de un tema deportivo sumado a que el carácter y la manera de ser por lo que sea leyese tienen los equivoque está no cuaja entre las aficiones

Voz 1 08:40 bueno dice hay Javi Blanco que desde dos mil cinco la última que jugó en Europa Las Palmas echó a Quique Setién iba a ver donde está Las Palmas

Voz 5 08:45 claro vendida en una dinámica que cuatro entrenadores desde entonces hombre iguala Montero

Voz 1576 08:51 pero ayudó que Las Palmas este no

Voz 1 08:54 el que no juega su juego tu habla habla con la gente de Las Palmas a ver cómo dejó eso ahora que es la que más a ver cómo lo dejó la relación que tiene la directiva de Las Palmas con lo jugadores saberlo eso lo sabes no

Voz 0231 09:13 digo una cosa en la que no tiene razón los que era absurdo culpables

Voz 1 09:15 tiene como estará ahora por favor

Voz 5 09:18 para abajo sin parar el panorama que pinta

Voz 4 09:20 this es según Romero que nos ha visto otro Betis

Voz 1 09:24 igual que no que no hay ningún entrenador del mundo que no hay que va

Voz 0239 09:27 más de un mes según Meana no va a haber ningún entrenador que venga venga lo van a hacer peor míticas de todo lo que he dicho de los jugadores madre mía un abrazo muy bien yo creo que Setién Lo Celso Júnior al que no conoce ninguno yo tampoco claro pero tampoco el único que lo conoce a la Setién que apostó por él sea yo creo que Setién alquilando a futbolistas buenos Leandro futbolistas buenos que él ha pedido para jugar de una manera determinada y los jugadores han crecido mucho

Voz 0514 09:56 vi jugar pero no pero público y jugar

Voz 1670 09:59 al Betis pero claro

Voz 1 10:01 está jugando juegas hace muchas semanas jugador hace semanas que no jugaba bien correcto pero habla de la propuesta pero jugar como juega

Voz 0231 10:09 Betis empezar a hacer una idea de juego Con Mandy Sydney

Voz 1 10:13 aparte de los otros no juega no no todo son los que juegan juegan con Junior con una con un lateral que no sé a quién pone los canales engarza con Sergio León habría cuesta abajo imparable lesión y por lo que más le pero que tenga pero sí ahora sí pero si lo querían renovar en San Sebastián

Voz 5 10:37 lo de lo mejor de la buenísimo hará

Voz 1 10:39 y ahora parece que Canales lo ha recuperado el flaco favor es que esto no importa tú le pregunta a Canales

Voz 0231 10:45 qué ha hecho por el Quique Setién te lo pone por las nubes

Voz 1670 10:48 seguro que este año

Voz 0231 10:51 yo es gracias a la puesta Setién por él

Voz 1670 10:53 Sergio Canales está en los béticos escuchando este tramo de carretera dividida les pregunta no se ha demostrado hoy en el Benito Villamarín a favor trae por supuesto respetamos la opinión de quién repite aquí hay gente que estamos a favor de quienes ve

Voz 0231 11:05 hay gente que estamos en contra de los béticos son los

Voz 1670 11:08 son los aficionados de Quique Setién ellos sabrán lo que quieren para su club pero estarán diciendo los valencianistas El Valencia que es Pedro Morata tres puntos

Voz 1 11:16 más que seguir en la pelea aunque al Getafe va a estar difícil echarle

Voz 1670 11:18 que el guante ni siquiera al ritmo que lleva el Valencia ahora mismo está sin cadena eh

Voz 1716 11:23 si el Getafe está haciendo una de esa temporadas que todos los años hay siempre un equipo que hace algo fuera de lo normal lo ha hecho de él

Voz 5 11:29 en el Alavés en su día me acuerdo de Mané

Voz 1716 11:32 sí lo está haciendo ahora el el Getafe siempre hay un equipo que se sale de lo de lo anormal y ese es el el Getafe de hecho yo creo que el Valencia no ganarle al Getafe precisamente en Mestalla ese partido que el Valencia perdió en Vallecas que es el único partido Manu que el Valencia ha perdido en de los últimos veintidós partidos de competición oficial entre todas las competiciones que ha jugado el Valencia de los últimos veintidós sólo ha perdido ese partido en en Vallecas probablemente de la no victoria ante el Getafe el día del partido en Mestalla que fue reciente ir la derrota que tuvo el Valencia en Vallecas si no llega el Valencia que yo creo que es posible que llegue porque la victoria de hoy es importantísima el Valencia Manu estaba en la jornada diecinueve diez a diez puntos de los puestos de

Voz 1670 12:17 ahora está Getafe cincuenta y cuatro Valencia cincuenta y dos Sevilla cincuenta

Voz 0455 12:20 pues esto está a dos puntos ante el Valencia

Voz 1716 12:22 con serias posibilidades de poder alcanzar al Getafe sobretodo ha bastado Manu que un tío como Guedes que ha metido ocho goles en los últimos cuarenta y dos días porque el Valencia no ha disfrutado este año que es lo que siempre decimos cuando estaba cuesta abajo no ha disfrutado este año detener a sus cuatro mejor

Voz 0455 12:38 el futbolista en los cuatro a la vez en forma Guedes

Voz 1716 12:41 digo con dos vías Parejo si hubiese disfrutado de esos cuatro futbolistas en forma a la vez durante bastantes partidos estoy seguro que el Valencia con esos registros que tiene que es el segundo equipo menos goleado de la categoría con sólo veintiocho estoy prácticamente seguro que estaría mismo en posiciones de Champions os escuchaba antes sobre Rodri

Voz 1670 12:59 González ha pasado con Rodrigo que está pasando algo porque Marcelino sin que le preguntaran ha sacado el nombre de hecho no no Rodrigo ha celebrado goles el está bien está contento tal pero

Voz 1716 13:07 tengo la suerte de conocerle a Rodrigo es un chaval con la cabeza muy bien amueblada un chaval sereno pero es un chaval que se pone muy ansioso muy nervioso cuando él no rinde al máximo nivel si ve que hay alguien que está rindiendo a su máximo nivel y él no se pone más nervioso todavía y eso hoy le ha pasado factura eso lo sabe Marcelino es una ansiedad negativa para el futbolista pero positiva en cuanto a su a su hambre futbolísticamente hablando y lo que le pasa Rodrigo es simple y llanamente que él no ha alcanzado ni el setenta por ciento de su mejor versión durante la temporada en ensayos

Voz 0455 13:43 estaba harta traducido estaba rebotado y no celebra los goles yo no creo que

Voz 1716 13:47 los haya cerebral sino que él él no

Voz 0455 13:49 no habrá revolera consigo mismo día exacto porque dice esto no tenía que estar haciendo yo

Voz 1716 13:53 y no me sale de los que es que la jugada

Voz 5 13:56 el gol que que marca el paso el Rodrigo tirón del ala izquierda cuando Guedes está tirando a puerta Rodríguez está de espaldas levantando los brazos diciendo algo así como pero que hace numeradas y entonces ha dado la vuelta ha visto que es gol claro sí sí pero pero vamos es una jugada típica que no estaba

Voz 1716 14:13 viendo lo que está haciendo quede porque ya el hecho el desmarque IED s está a su espada pero es eso es es ansiedad de del dar lo que sabe

Voz 0455 14:21 tienen que dar que no se parece al Rodrigo de la temporada pasada

Voz 1670 14:24 para bonita la pelea por esa cuarta plaza próxima cita al Valencia

Voz 0455 14:27 contra el Atlético de Madrid

Voz 1716 14:29 a las siete y media buen partido como como bonito bastar

Voz 0455 14:32 la la semifinal de Europa League contra contra Unai

Voz 1 14:36 sí conozco tan Arsenal contra una isla no perdérselo

Voz 1670 14:38 eh Unai Emery contra el destino quiere a veces que ocurran estas cosas

Voz 0455 14:42 es un hay sólo contra los once gana al Valencia

Voz 1 14:44 el PSOE cerrados en el Villamarín Santi Ortega Ifrán rojillo algo más con Cheryshev por cierto en Morata no te pregunto al final sí ha tenido una

Voz 1716 14:52 torcedura de tobillo el estaba molestando el futbolista visto que no iba a poder seguir

Voz 0455 14:56 jugando oí ha pedido el cambio para para

Voz 1716 14:59 prever cualquier mal mayor es una torcedura de tobillo que ha pisado mal sea medio resbalado y ha salido como

Voz 2 15:06 eh Santi Ramos en el Villamarín sí

Voz 6 15:08 ver de te hablarán en las próximas semanas de las valoraciones el Betis lo que se va a mirar solo los números lo deportivo seis de veintiséis partidos diecisiete puntos en dieciséis partidos en este dos mil diecinueve

Voz 0514 15:19 es lo que condenan a Setién ante la gente ya

Voz 6 15:21 queremos que hace la directiva al final pero no

Voz 1 15:24 sólo los pues no lo va a cambiar todo pero me pregunto qué es una pregunta que me hago

Voz 1670 15:29 no creo que una directiva una valoración sólo del mes desde el

Voz 1 15:32 desde enero de la temporada eh exactamente para Laurent esta parte desde enero hasta acá otro cómo ha ido pero ahora es uno de los partidos ganados no echó buen hacer valoración del Cholo Simeone solamente cuando cayó con el Girona cuando cayó con claro que al final tendrán

Voz 1670 15:50 pero cuando cuando echan a una entrenadora hacen valoración de los últimos partidos no es y ganó la Liga tres años antes no

Voz 1 15:55 no está dando esta temporada no años pues eso la verdad acaba en Europa tendrá que esperar a ver si acaba en Europa el equipo es bueno y al Valencia

Voz 0239 16:02 sin Ferrari Lo Celso para jugar contra el Levante el miércoles

Voz 1 16:04 tarjetas se pierde los dos por amonestaciones

Voz 1670 16:07 el ahorro que un abrazo Ortega hasta luego luego hasta luego Pedro Morata adiós el miércoles partidazo Valencia Atlético de Madrid a las doce en punto hemos abierto con ese Betis uno Valencia dos casi el último partido del domingo de esta jornada

Voz 0455 16:20 muchas cosas por ejemplo de Benzema Karim

Voz 5 16:24 lleva que sabían que Rosell esta tarde y después de la victoria el Madrid tres cero los tres de Karim Benzema es verdad que

Voz 1670 16:32 al carril hemos puesto muchas pegas durante estos años yo creo que merecidas injustas porque ha dejado más sombras que luces en muchos de sus años ha sido siempre un tío que ha bebido bastante cómodo a la sombra de Cristiano Ronaldo ahora lo ve esta temporada es de chapeau el temporal de Benzema o sea yo no sé donde el Madrid ahora está como está no sé dónde estaría Romero el Madrid sí no fuera Benzema eh yo creo que tiene mañana que está en el Bernabéu ahora mismo sí que tiene un afición en el bolsillo que es

Voz 1 16:57 Khedira habrá gente que dirá pues esto tenía que haberlo hecho

Voz 1670 16:59 Diez años anteriores y bueno pues es cierto pero lo que esta temporada no se lo vamos a jugar esta temporada no ha de hace cinco años

Voz 0231 17:06 el agente a día de hoy la aplaude muchísimo y disfrutan con él

Voz 0239 17:10 tiene claro y sólo ha ganado para mí seguramente con Ramos en algún momento de la temporada es el único futbolista que se ha salvado de verdad con nota yo de Benzema solo tengo una duda al margen de no juzgar los diez años anteriores que cuando todo el mundo le pone aunque creo que era un futbolista bien tratado siempre he mirado por parte de la directiva y eso en algún momento ha ayudado y yo creo que era el mejor complemento para el futbolista que estaba ahí marcando goles a Cristiano Ronaldo esta es la primera temporada en la que tenía la responsabilidad casi absoluta de llevar la bandera de de goleador de de llevar de verdad el nueve es lo que lleva en la camiseta pero que nunca ha actuado de nueve pues estará la primera temporada aprobado con nota ha sacado un notable se quiere cercano a sobresaliente mi única duda es si el año que viene tal y como viene la película tal y como ven los refuerzos tal y como viene en las declaraciones de Zidane le va a valer al Real Madrid para salir a Europa con Benzema como único nueve o como no fundamental cuando lleguen los partidos realmente duros de la competición yo sinceramente respetando muchísimo el talento ya esta temporada los goles de Karim Benzema yo tengo dudas yo creo que ahí se necesita un apoyo que por lo menos le eche una mano que por ejemplo esta temporada no le ha echado Mariano a Karim Benzema

Voz 5 18:22 yo le decía a Dani Garrido pues preguntaba creo que sería un error pensar que el año que viene Benzema tiene que ser el único tiro que cargue con la

Voz 1 18:27 es un error grave yo estoy con Romero

Voz 5 18:30 que que venga alguien sí

Voz 0455 18:33 de goles de oro a ver goles suman todos está muy bien pero al final goles de oro serían contra el Atlético de Madrid ha marcado contra el Barça se cuatro tampoco es controlarla

Voz 1 18:41 bueno es evidente así que coles de oro no sé no lo es

Voz 0455 18:44 Nos a Benzema es verdad que hombre si tiras de Estadística también puede decir que ha marcado los últimos ocho goles del del club que presiona que es parece literalmente otro jugador pero yo creo que el Madrid cometería un error si no firman una referencia arriba ya no se informa comedias tu de delantero centro un acompañante cercano mediapunta que meta un gol no lo sé pero yo creo que el Madrid necesariamente tiene que refuerza esa arriba porque sino más allá de este master de dulce de arriba

Voz 5 19:10 sí yo creo que sí pero es casualidad que el mejor Benzema ya parecido en el peor Madrid

Voz 1670 19:17 bueno mejor Benzema parecido cuando no estaba Cristiano

Voz 5 19:19 eso sí cuando cuando seguido Cristiano alguien tenía

Voz 1670 19:22 pero responsabilidad gran Bale y Benzema

Voz 5 19:24 los dos pero con este Benzema en Madrid está fuera de la Liga

Voz 1234 19:27 prisión fuera de la Champions el Madrid está fuera de la Copa es decir el hecho una temporada maravillosa porque estos registros goleadores son maravillosos pero al mejor Benzema no le ha dado al Madrid para está luchando aquí estamos hoy a veintiuno de abril veintidós de abril para estar luchando por la Liga la Champions y la Copa del Rey

Voz 1576 19:42 pero por eso dice Manu que equivocaría prendas demorada sino tiene otro delantero porque ha visto que con Benzema y con un buen Benzema no le da para estar peleando por cosa lo que pasa es que yo creo que sería injusto e al único tipo batalla ya no sólo por los goles que evidentemente es la marca por eso sino incluso yo diría en actitud en actitud yo he visto a rebelarse ante la situación de que no sean los resultados yo lo he visto echar más de una bronca a un compañero yo creo que Benzema le podrá reprochar muchas cosas esta temporada Ángeles absolutamente nada

Voz 1 20:18 y menos importantes no bueno pero pero eso pero eso porque el Madrid es decir sí

Voz 7 20:27 la temporada maravillosa cuando cuando sus goles han llegado cuando el Madrid va a ser la mejor versión de Benzema es la que estamos viendo cuando el Madrid no está optando a nada es decir no a cambio de que todo era maravillosa

Voz 1 20:38 irregular del Madrid Si los goles del Madrid

Voz 7 20:41 hubieran servido va a dar opciones en la Liga opciones la Copa opciones la Chan

Voz 1576 20:45 pero escúchame Flagey que maravilló mira el mejor jugador el mejor jugador de todos y yo creo que estamos todos de acuerdo que es que es Messi pero ha habido momentos en los que ha tenido que aparecer esta sí

Voz 5 20:55 para convencer no nuestro

Voz 1 20:57 no no no no no no no es por saberlo saberlo acribillado con esa Miguel no por eso digo que lo hacéis también por supuesto por supuesto la misa a la mesa a la misa de Messi camisa por fuera bueno ahora mi semis y caben quinientos a una boda ya

Voz 5 21:16 yo te digo carillón

Voz 1576 21:19 estaba diciendo a Flagey es que el mejor jugador del mundo y evidentemente el salto de calidad del que le pone peleando por todos los títulos al Barcelona es Messi pero hay momentos de la temporada en los que ha tenido que aparecer Ter Stegen con buenas paradas de Belén el principio de

Voz 1 21:30 me ha dado muchos puntos Le inglés

Voz 1576 21:33 es una temporada Piqué atrás increíble

Voz 1 21:36 Madrid no acompañado compañía nadie claro ese es el tema

Voz 0455 21:39 es que tú crees que es una buena noticia que

Voz 0985 21:41 los últimos ocho goles del Real Madrid

Voz 0455 21:44 ha marcado Benzema para el una buena nota para ver si para es indiscutible pero en términos de equipos una buena noticia que los ocho últimos goles los marca el único jugador en este caso Benzema a mi me parece que esto no es una buena noticia justamente por lo que tal a ponía sobre la mesa porque no hay quien le acompañe no hay quien tome el relevo ahora bien es verdad que de la mano de Zidane a mí el Madrid de hoy me ha parecido por lo menos más interesante que que en las últimas jornadas y creo que Benzema es uno de los que claramente se beneficia de esta mano de este talento y de capacidad de Zidane para gestionar y para mejorar las cosas en el caso de Benzema no

Voz 1670 22:21 lo que tendrá en la cabeza Zidane que él dice que lo tiene ya todo claro incluso un nuevo dibujo para el año que viene yo sí que tengo claro que el Madrid necesita a este Benzema para que necesita sólo a este Benzema en ataque pues creo que no no no podemos creer que que que Benzema va a ser el que haga los goles que hacía Cristiano es que es imposible por muy buena temporada ya ahora que el Madrid necesita esta versión de Benzema que se le ve más cómodo cuando nuestra Benzema cuando no está Cristiano en el campo se se le ha visto que ocupar más espacios buscar más el gol ser más directo ser más ver que le pedía pero que a la sombra de Cristiano nunca lo hizo porque aún no podía porque ya estaba el otro va a meterlo

Voz 0985 22:54 pero mano perdón Hablando de goles si además de Benzema también estará Hassan

Voz 0455 22:58 eh

Voz 0985 22:59 sí también estará Asensio que es un gran goleador Your Heart

Voz 1670 23:02 que me corrija Pablo no lo consideró un goleador porque yo creo que nunca lo has ido

Voz 0985 23:05 no tiene más gol que Asensio Isco pero Ascensión los Ecuador de dos mil doce

Voz 1670 23:11 morada depende pero vamos en el caso es que yo creo que estamos practicamente todos de acuerdo en que ha dado un salto de calidad respecto a otras temporadas pero el mejor Benzema son veintiún goles es que la mejor temporada Benzema son veintiún goles que es el mínimo de Luis Suárez cada temporada prácticamente entonces al final si te vale con esta versión sonora del Real Madrid para la próxima temporada como referente ofensivo para mí sequedad

Voz 1 23:33 pero pero hoy es que yo yo no tengo ninguna duda que el Madrid Byron

Voz 5 23:36 mercado para fichar un delantero otra cosa es lo que pueda fichar por cierto en papel yo ya esta tarde me Zidane me gusta mucho pero lo veré por la tele el año que viene porque soy admirador suyo oí y me quedo pero es que tienes que ir al mercado embate no Manrique y no te lo venden mal que Neymar tampoco entonces que que te queda pues te queda fichar a llover Si eres lo traes aquí de las algunos partidos de titular que juegue unos convencer que otros en Benzema pero eso es lo que va a tener en el mercado el Madrid no va a tener otra con nueve treinta cuarenta goles en venta Noé cuánto te pedirían por eso

Voz 1670 24:06 exacto doscientos y pico millones lo que sí está claro el Bernabéu

Voz 2 24:12 yo también lo tiene claro es que eh

Voz 1670 24:16 Gareth Bale no es el compañero que va a tener Benzema la temporada viene y sobre todo lo tiene claro Zidane Antón Meana sí

Voz 9 24:22 te lo he escuchado esta tarde en Carrusel se lo demuestra con hechos ya la semana pasada contábamos en Bhutto

Voz 0231 24:28 a que que el entorno de Bale no considera que hablen el mismo idioma el club y Zidane que el club intenta buscar una salida difícil porque cobra mucho dinero porque ya no tiene dando mercado como hace un par de años y es una operación muy difícil ir Zidane lo que hacer directamente no ponerle que no digo que no tenga razón Zidane digo que si el Madrid quiere vender a Bale la

Voz 0514 24:50 hasta el dije quedó utilizando no es buena en la que

Voz 0231 24:52 cabeza de Bale que él incide en que se quiere quedar que quiere quedarse en el Madrid pero que se da cuenta que de entrenador no le va a poner que tiene puesta la cruz Iker no sé si ya es un problema pero si no lo es ya lo a ser en las próximas semanas ver dónde

Voz 1670 25:06 con lo que el año que viene en el entorno de Bale lo entiende lo que está haciendo no creen que son idiomas diferentes

Voz 0231 25:11 es que el club habla de frente intenta buscar un equipo una posibilidad donde lo mandamos

Voz 1576 25:17 quién viene a quién y cuánto te bajas el sol

Voz 0231 25:20 todo cuanto podíamos Party y que mientras eso ocurre intentar una salida de Bale lo antes posible Zidane en vez de poner a Bale mantener una relación cordial con su jugador llámalo como quieras bandera que no coger la bandera lo que hace es ponerle contra el Leganés no ponerle en casa contra el Athletic de Bilbao demostrar que no le quiere entre comillas devaluar un poco más la imagen de

Voz 0239 25:44 eres que hacer Sony dio diferentes a que la obligación del club gestionar lo que hace con Bale y la obligación de Zidane es ser justo con el Vestuario vender

Voz 1670 25:52 que haya puede que encima puede que en cinco partidos sea mejor que ser justo

Voz 0239 25:57 no sé pero eso sí yo creo que os digo yo creo que yo creo que hoy en el Bernabéu voy que no dijimos que no dijimos perdona no dijimos que

Voz 0455 26:06 eh un nuevo Zidane de los plenos poderes tenía también su capacidad para gestionar

Voz 0985 26:12 Altas Bajas gestionar una baja abriendo la puerta ahí devaluando le nos una buena opción e hizo sonar que yo no creo que yo no creo que él

Voz 0239 26:23 el precio de salida de Bale que vaya a variar demasiado por artículo partido que están por los últimos y otra cosa es otra Jaime terminar una frase de verdad

Voz 1 26:37 otra cosa es

Voz 0239 26:38 que lo que pretende el club sacar Gareth Bale por Gareth Bale si lo que pretende el club sacar por Gareth Bale se ajusta mercado no se ajusta mercado pero echarle a Zidane la responsabilidad de devaluar a un futbolista que sean evaluó absolutamente solo por su rendimiento entre otras cosas por la falta de autocrítica de todo el entorno que tiene en su representante incluido con lo que ha hecho el Real Madrid esta temporada me parece una pasada yo creo que Zidane hace lo que tiene que hacer es demostrar que no quiere el club Valle que arregle con el representante de Bale veremos a ver una semana temporal vamos a escuchar lo que he hecho

Voz 1670 27:12 Zidane y sobre Bale pero todavía

Voz 0231 27:15 no no tengo muy claro Antoni

Voz 1670 27:17 en el estadio Javi Herráez también que serían Carrusel el Geta

Voz 0231 27:20 cuando han recibido dos o tres pitadas levantado el puño el brazo derecho con el putt no entendió muy bien

Voz 1670 27:26 ese gesto

Voz 0231 27:27 yo yo tengo como interpretarlos ligeramente a esta hora de la noche yo pregunta he preguntado no ha recibido respuesta yo ya que puede después de verlo varias veces interpreto pero opinión mía que Bale asumen los pitos que levanta la mano y asume los pitos es lo que yo interpreto pero no tengo información porque he preguntado al entorno del jugador no he recibido respuesta sí creo que se puede convertir en un problema como se convirtió en un momento dado James que no encontraban nadie en el mercado que pagara lo que el Madrid quería recibir Ivo que hacer una operación con él

Voz 1 27:59 ayer ganar dinero y para intentar que esa pregunta fuera lo más normal

Voz 0239 28:04 claro yo me pregunto yo soy incapaz de descifrar lo lo he visto por la tele

Voz 1 28:08 esto en directo yo tampoco no me pero

Voz 0239 28:11 pero aún era gente preguntando a gente que ha ido al Bernabéu me refiero a gente a madridistas que no es una muestra todo tengo te lo creo eso no te lo crees un acto de fe pero preguntando a gente a lo mejor cuatro-cinco está en el campo lo interpretan como un basta ya Chan levanta levanta la mano diciendo bueno ya está bien que la primera que toco pero yo

Voz 4 28:32 soy incapaz de descifrar mensajes nunca hay que era un especialista en lenguaje de signos descifrar a Bale es muy difícil entonces sabe Dios lo que ha

Voz 1 28:43 sólo Bale Bale efectivamente como no

Voz 4 28:45 no habla ni hay ni sabemos nada de él ni podemos intuir que pasa por la cabeza pues es imposible saber qué quiere decir ahora sólo crece una cosa y con respecto a Zidane yo creo que el Zidane injusto con Bale fue cuando le puso sin dar nivel para ser titular del Real Madrid en eso Zidane tuvo mucho ahora Zidane está siendo por fin justo con Bale es que Bale no merece ser titular en este equipo por fin Zidane se ha dado cuenta y está siendo justo con el con el resto del vestuario yo creo que poner ahora mismo a Bale sería devaluar más a Bale

Voz 1 29:21 esto yo creo que lo que está haciendo Zidane también es protegerle

Voz 1670 29:24 pero lo está haciendo ya es también dejar claro lo que con los que cuenta para la temporada que viene está hablando muchísimo no hay naciones e para empezar Llorente Ceballos están fuera

Voz 1576 29:33 Vendetta a renglón arregló había venido

Voz 1670 29:36 a lo mejor como Marcelo al cincuenta por ciento lo prefiere a renglón con Bale es descarado da Abel directamente a ya Isco Isco tengo dudas Le veo ahí

Voz 1 29:49 muy pocos ha habido una pregunta

Voz 0239 29:51 podéis conjugó cinco de siete si hábil

Voz 1 29:54 pregunta que ha estado yo creo que sí

Voz 1670 29:56 tomé Ana ahí estaba también preguntado a los dos por le ha preguntado por una cuestión muy clara si les sorprendía no exactamente vértigo te sorprende que el Bernabéu pite Abbey y aplauda Isco esa es la pregunta y escuchar la respuesta ciudad

Voz 1994 30:10 pena es que ha tenido ocasión para hacer gol lo siento por poner porque me hubiera gustado ver a que haga esto mascar hoy el resto sabes como siempre no me voy a meter en las cosas que no puedes preguntar pero yo te puede contestar lo que quiero tome

Voz 1 30:28 Bale jugaba poco y cuando juega poco digo

Voz 10 30:30 algo así le pitan díscola aplauden usted entiende porque pitan Abel y aplauden a Isco no

Voz 1 30:38 lo que no se lo ha pensado yo creo que me quería quitar del medio lo digo no yo creo que no te quiero decir yo creo que no quería

Voz 0231 30:48 contestar la pregunta que contestó eso lo primero que aseguran no no no no lo sé siguiente pregunta creo que no tiene una carga futbolística detrás de no entiendo porqué pitan a Bailey aplauden a como diciendo que les piten a todos no

Voz 1 31:01 no creo que no es que lo que no está no está

Voz 0239 31:03 defendiendo no no creo que no están

Voz 0231 31:05 abonada a la respuesta pero vamos en Justicia quiero

Voz 1576 31:08 la temporada de disco ha sido decepcionante que la de Bale ha estado muy cerca e incluso cuando perdió la titularidad no Annecy con otros entrenadores incluso mala actitud manos gestos tuvo aunque otro encontronazo el empujón a Chendo lo de las redes sociales cuando no salía a calentar cuando calentaban los demás entonces yo creo que al final a Bale que es un perro verde que no habla con nadie que juega al golf y se le puede dar una entera pero hay que ser justos e Isco si le conocemos mucho a la selección es un fenómeno pero tampoco se puede ir de Rosita creo que tiene la misma eh

Voz 0514 31:43 responsabilidad en la mala temporada que he hecho

Voz 1576 31:46 Madrid personal y colectiva

Voz 0455 31:49 por lo tanto fíjate que a falta de que lleguen refuerzos

Voz 0985 31:51 sitúa al once de oído el Madrid le pones a Sergio Ramos

Voz 9 31:55 pues es sólo de Carvajal Carvajal Varane Ramos Marcelo conocerlo moras o Modric Kroos Casemiro Benzema

Voz 1670 32:04 hay que ver pero es que Jordi de escuchar por ejemplo Álvaro Benito ahora si viene Pogba Si viene Hazard que parece que son las dos grandes expediciones de ida sea titular litio será titular si quiere cambiar el esquema o el dibujo veremos a ver si para meter a otro más que acompaña a Benzema arriba o

Voz 0231 32:19 lo poner un dibujo del cuatro dos tres uno

Voz 1670 32:21 estaba por delante de una línea de tres veremos que hoy ha dicho

Voz 0231 32:24 nunca Rosell por la tarde que el se moja y que él no cambia al mejor Cross por el mejor

Voz 1670 32:29 ejemplo pero yo creo que ya el Bernabéu

Voz 0231 32:31 otro de ganas de que cuando empiece el año que viene no estemos otra vez

Voz 1670 32:34 Casemiro caros no Marcelo Van

Voz 0455 32:36 Juan Ramos Carvajal Casemiro

Voz 0231 32:39 los Modric Benzema Hazard y luego un rato Lucas un rato disco un rato Asensio poco movimiento

Voz 11 32:47 sólo hay que demonizar a alguien aunque sean peor no somos nosotros me refiero que sean peores hay que fichar

Voz 1 32:52 claro que los de este año lo que te acabo de decir

Voz 11 32:54 son los que están terceros a no sé cuánto del Barça eliminados dijo que mal haría el Madrid sí que lo que yo creo como pero pero siempre que ficha el Madrid pero que fiche algo que mejore lo que hay pero no fichar porque la gente ve

Voz 1 33:08 a alguno bueno en Europa digo yo porque porque se han llegando así

Voz 0231 33:12 a finales de la Champions alguno habrá

Voz 1 33:15 hola muy buenos si los hay muy bueno

Voz 1670 33:17 por nuestro y Álvaro Benito hola muy buenas qué tal

Voz 1 33:20 sí buenas noches se oido en Carrusel Deportivo comentando

Voz 1670 33:23 el partido ya has dicho yo me voy a mojar yo no cambiaría a pongo va por Kroos hablando de una buena versión de pago y una buena presión de cross de los dos estando a buen nivel no cambian no por otros no yo no lo cambio

Voz 12 33:34 los argumentos yo a mi me gusta más el tipo de jugador que es Cross y sobre todo para ese puesto he un jugador que entiende muy bien el juego que juega a pocos toques que es técnicamente muy muy muy fino muy preciso que maneja se perfila de maravilla que que es claro Paz de de comprender lo que necesita la jugada Hypo va es totalmente opuesto Pogba es un jugador que atún a campo abierto es demoledor porque porque es abrumador su físico es muy potente e pues a veces no no no entiende muy bien lo que está pasando a nivel colectivo pero por por como están

Voz 1 34:07 poderoso pues pues consigue el objetivo igualmente

Voz 12 34:10 pero yo soy más de tipo jugador de me gusta que comprendan el juego a nivel colectivo yo soy más de los

Voz 0239 34:16 eh

Voz 12 34:16 de este tipo de futbolista no yo por eso diría que mi opinión sale salgan sale ganando el Real Madrid sigue manteniendo que los manteniendo también porque porque no he visto a poco va

Voz 1670 34:27 sí es inocua

Voz 12 34:30 el Mundial porque al final está en un entorno que le viene muy bien a su fútbol un equipo muy replegado muy físico donde contra atacaba constantemente ahí sí que le vimos brillar pero si quitamos el Mundial no le he visto ser determinante en partidos de alto nivel momento ni ha hecho crecer al Manchester United con su llegada una manera exponencial no

Voz 1 34:51 me parece un jugador que es y lo ha islas del colectivo

Voz 12 34:53 dice bueno es que es sólo a nivel individual es capaz de tirar del carro de un equipo de élite en momentos importantes no entonces bueno no sé a lo mejor viene aquí lo la rompe y no tengo palabras lo haría encantado

Voz 1 35:04 yo lo que quiero lo que quiero es que los jugadores que no gana

Voz 12 35:07 que triunfen pero mi opinión Cross es mejor jugador de fútbol tal y como entiendo yo el juego

Voz 5 35:12 pero Álvaro que es realmente

Voz 12 35:14 mira donde mejor ha rendido él yo que les seguido bastante es fue en la ayuden cuando cuando Allegri

Voz 5 35:22 mil quince contra el Barça en cuando le puso en en el en el

Voz 12 35:26 la punta de ese rombo Allegri usaba un rombo en cuatro cuatro dos en rombo barraca a la gente que nuestra escuchándole entienda y él era la punta más cercana a los delantero de ese rombo

Voz 5 35:35 la libertad del mundo muy liberado

Voz 12 35:38 defensivas ha facilitado esta segunda llegada al tener dos delanteros arriba que fijaran mucho a los defensores la atención de los defensores del ahí obtuvo una un gran número de goles ya

Voz 0455 35:48 parecía muy cerca del área ahora en el Madrid

Voz 12 35:51 debes ahí te habría que cambiar el sistema totalmente claro es que el eh tal y como el bueno cuando dice Zidane vamos a

Voz 1670 35:57 cambiar el dibujo se está refiriendo a meter a Pogba como pieza

Voz 12 36:00 la hora del rombo con lo que está claro que no es un organizador osea para mí sustituirle por Kroos Modric no salimos ganando por qué porque Modric Kroos hacen jugar entienden muy bien el juego son dos jugadores muy finos e por vanos ex jugador por jugador que te apabulla que si llega pues pues pues obviamente es tan poderoso que sí que pueda hacer daños jugador que tiene a nivel individual muchas capacidades no

Voz 1 36:24 siempre es mal jugador no no no nadie dice eso

Voz 5 36:27 pero es el líder el Manchester United que va sexto en la Liga inglesa y que y que no es verdad que con Mourinho no jugaba prácticamente porque estaba pelea con Mourinho y ahora con sus caen vino al Camp Nou tú me preguntas

Voz 1 36:37 ese Marcos ni siquiera el he visto el bueno Gerard en algo por eso digo que no les liderada por completar un poco lo que dice Álvaro yo creo que

Voz 1670 36:47 otra manera entendernos que el mejor partido de Pogba quizá haya sido más más vistoso más exuberante más anda entra más por los ojos que el mejor partido cross pero la nota media de cross al final te da más que la tocaba al final es un jugador muy regular más allá de ese mundial en aquella desconoce

Voz 1 37:02 no lo cambiaría para el Madrid va a este Madrid yo creo

Voz 1670 37:04 la mejor versión de Cross o el cross más regular es mejor que el poco más regular porque no hemos visto al al Pogba del Mundial no lo hemos visto una manera consecutiva a seis meses

Voz 1 37:14 pero porque es el Real Madrid no va a jugar así además nunca

Voz 7 37:17 más pero el Madrid no va a jugar replegado donde él pueda hacer transiciones continuas el Real Madrid va dominan no

Voz 1 37:23 no le va a poner dos tíos en la en medio guardando las espaldas qué es lo que tú decías que la Juve es porque no lo tenía tres nuestro de los dos delanteros Zidane eh

Voz 1576 37:33 Zidane lo decías al principio del programa Manu Adeje

Voz 9 37:36 todo ha deslizado la idea de que puede cambiar

Voz 1576 37:38 su idea de fútbol a lo mejor si cambia de de fútbol es precisamente para darle cabida

Voz 1670 37:42 a un jugador como fue dicho cambiarán cosas cambiará incluso el dibujo sea lo dicho Zidane algo tienen la cabeza no alcancía la Le gusta es evidente dijo Rice

Voz 1 37:49 el único jugador del que habla el único nombre de no jugador

Voz 1670 37:53 el Real Madrid el que hablado

Voz 1576 37:54 pues ahí encajaría a la posibilidad de la posible llegada de Pogba si cambia como dice Álvaro el dibujo hijo otra cosa donde poco al vaya a rendir como como Le gusta ir con llegada

Voz 5 38:04 yo no lo veo Ny cambiando dibujos sinceramente no creo que que la gente Madrid estén ilusionada Ny que vea que éste va a venir aquí va cambiando

Voz 0239 38:13 del equipo de que va a meter veinte goles

Voz 5 38:15 si es que no no sé qué puede aportarle a decirte

Voz 0239 38:19 pero de aportar más que Casemiro

Voz 1 38:21 y eso aquí son debo jugar donde Casemiro sabes que no no es que no es ese jugador

Voz 0239 38:28 y es un jugador desordenado

Voz 1 38:30 el gol para estar ahí y Casemiro Alvaro de Francia en la Francia

Voz 0239 38:33 fuera del Mundial Casemiro canté

Voz 0455 38:35 claro pero