Fernando: "Preparo 80 menús diarios en Mozambique"

Voz 1

00:00

yo soy Fernando Blanco voluntades de sabores en euskera que juntos somos los encargados de la alimentación de todos los que conformamos esta gran familia solidarias elaboramos diaria Clemente ochenta menús más o menos muy a pesar de las limitaciones y dificultades para encontrar productos en los mercados dan desayunos almuerzos comidas escena siempre con un postre sobre todo frutas aquí hace mucho calor tenemos que vitaminas no es viviente la vida del hospital de campaña de cooperación humanitaria en cuanto a nuestra misión comienza a las cinco la madrugada determinar sobre las once de la noche se proyectó comienza con tareas humanitarias en Etiopía para continuar colaborando con los refugiados en tíos en la actualidad tenemos montado una cocina en Lesbos ir venimos dando también unas mil doscientas raciones diarias que si no fuera por la por las aportaciones individuales del pueblo vasco principalmente esto no sería posible como Diego la vida continuaba en donde dentro de la normalidad aunque en el hospital solidario de los chalecos rojos estabilizarla vigilado por soldados del Ejército