Atentos a las pantallas

buenos días Pepa o lo llegamos los pasamos que dos debate seguidos parecen una broma de mal gusto en ambos además estará ausente Santiago Abascal Suspiros de España lo que no es privar a los espectadores de un espectáculo extraordinario es una lástima especial celo de la Junta Electoral porque hubiera sido magnífico el espectador el de toda España pudiera no hubiera un candidato a presidente de la España del siglo XXI su conocida propuesta entre otras de cerrar televisiones privadas y públicas suspenderá las autonomías implantar un muro en Ceuta y Melilla o proponer el uso a granel de trabuco para tenerlos debajo de la almohada no vaya a ser que entrar robarnos una partida de moros supervivientes de Covadonga así que hoy y mañana tendremos a personajes menos folclóricos aunque no hay que descartar que Pablo Casado tan aficionado a la mentira acuda en plan kamikaze irnos obsequió con algunas manos manchadas de sangre que cualquier estrépito se puede esperar de nuestro pueblo preferido Rivera es un misterio inmerso en una Rayuela incomprensible de acá para allá era ya paraca Sánchez Iglesias salvo sorpresas son más visibles líder de Podemos por su discurso inamovible Sánchez porque es el presidente Val primero las encuestas estampó debería volverse loco agitar el voto Iyad atentos a la pantalla