Doble final de dobles (22/04/2019)

buenos días Pepa buenos días a todos los debates de hoy y mañana son como una final a doble partido el primero de tanteo con los participantes precavidos para evitar errores y el segundo más abierto a por la victoria si el número de indecisos es tan amplio como dicen las encuestas los debates van a tener gran influencia en el resultado final pero sin restar un ápice importancia los debates ni por supuesto al resultado de las elecciones no puede evitar la sensación de que la política española va a seguir atrapada en ese bucle de inestabilidad en el que vive desde hace cuatro años incapaz de saber cómo manejar la nueva realidad multipartidista no se trata de añorar la situación anterior sino de entender la actual que obliga a acuerdos cruzados y complejos para afrontar los problemas de verdad con soluciones duraderas ya revisar el concepto de cereal tal como no ha ocurrido nada de eso como hemos querido jugar el nuevo juego con el reglamento del anterior hemos tenido los gobiernos más cortos de la democracia procesos de formación más complejos y más largos ICO menor producción legislativa conservamos agravada la dureza bronca de las antiguas confrontaciones y hemos perdido los viejos contrapesos es que hemos sustituido el bipartidismo por el Byblos de manera que los dos debates van a ser además de una final a doble partido una final de dobles con un quinto fantasma impasible el ademán frotándose las manos