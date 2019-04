José Ramón Barañano: "No constan por el momento españoles entre las víctimas de Sri Lanka"

Voz 1727 00:00 José Ramón Barañano es el embajador de España en la India muy buenos días muy buenos días a todos embajador Sri Lanka confirmaba hace unos minutos que son ya doscientos noventa los muertos en la cadena de atentados contra iglesias cristianas y hoteles de lujo de ayer nos confirma puede confirmar la embajada que no hay ningún español entre las víctimas

Voz 1 00:21 bueno desde luego hasta hasta esta fecha no tenemos constancia de ningún español entre las víctimas el número no para de aumentar son doscientos noventa y tres fallecidos y quinientos dos heridos hay treinta y siete extranjeros pero ninguno hasta ahora

Voz 1727 00:39 he sido sancionadas ponerla han podido contactar ya con toda la colonia de españoles en por lo menos no tiene denunciada en ninguna familia que no pueda contactar con los suyos

Voz 1 00:49 no llevamos desde ayer intentando contactar con todos los españoles los residentes en en Sri Lanka que son noventa y dos no hemos podido contactar a todos porque muchos puede estar fuera hemos contactado XXXVII hemos dejado mensajes a través de los grupos de whatsapp no tenemos ninguna información ni amigos ni de conocidos de de algún residente que haya desaparecido que esté perdido turistas hay muchos más turistas teníamos Occidente puede que más de mil de los cuales hemos conectado a unas ciento cincuenta doscientos y tampoco tenemos ninguna información ni por parte de de familiares en España osea que crucemos los dedos pero por ahora no existen víctimas españolas entre los muertos

Voz 1727 01:37 pues ojalá que siga así que les recomienda a los turistas españoles que están allí que que se queden algunos nos dicen estábamos buscando la manera de salir no lo conseguimos

Voz 1 01:47 bien o se puede salir de puerto está abierto lo pasa es que me imagino que habrá problemas de retrasos hay que llegar con cerca de cuatro horas y con todos los documentos preparados pero las salidas están abiertas la situación parece tranquila dentro de la tensión parece tranquila en Colombo pero claro la recomendación pues es tomar todas las precauciones posibles pues es posible abandonar el país en cuanto se pueda no nosotros tenemos allí destacado a un diplomático que está ocupándose de todos estos asuntos y treinta años intentando ayudar a todos los españoles están en en la ciudad el consulado honorario también están trabajando ahí tenemos una línea de emergencia abierta por si alguien quiere preguntar está eso o gente que está ahora mismo en su Lanka quiera alguna información adicional

Voz 1727 02:41 embajador tenía previsto viajar quién tenía un billete Un viaje ya programado para pasar unos días libres que en España se suelen en algunas ocasiones aplazar para después de Semana Santa

Voz 1 02:55 bueno en principio se desaconseja ir a en estos momentos y desde luego sería el momento más agradable para para llegar a así Lanka con con cerca de mil muertos y heridos no

Voz 2 03:09 sí es posible

Voz 1 03:11 retrasar los viajes que es la más recomendable

Voz 1727 03:15 pues agradecemos mucho José Ramón Barañano embajador de España en la India el que no haya aportado esta información de servicio para los españoles que estén escuchando o pendientes de un familiar que está allí o un viaje que tenían programado un abrazo embajador y muchas gracias un abrazo hablado mucho de nosotros

Voz 1 03:32 eso

Voz 3 03:34 sé que escuchar

Voz 1727 04:00 de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa Bueno

Voz 0789 04:03 nosotros los debates que hoy y mañana son como una final a doble partido el primero de tanteo con los participantes precavidos para evitar errores y el segundo más abierto a por la victoria si el número de indecisos es tan amplio como dicen las encuestas los debates van a tener gran influencia en el resultado final pero sin restar un ápice de importancia los debates ni por supuesto al resultado de las elecciones no puede evitar la sensación de que la política española va a seguir atrapada en ese bucle de inestabilidad en el que vive desde hace cuatro años incapaz de saber cómo manejar la nueva realidad multipartidista no se trata de añorar la situación anterior sino de entender la actual que obliga a aquí

Voz 5 04:40 dos cruzado si complejos para afrontarlos

Voz 0789 04:43 buenas de verdad con soluciones duraderas ya revisar el concepto de alta como no ha ocurrido nada de eso como hemos querido jugar el nuevo juego con el reglamento del anterior hemos tenido los gobiernos más cortos de la democracia procesos de formación más complejos y más largos ICO menor producción legislativa conservamos agravada la dureza bronca de las antiguas confrontaciones ya hemos perdido los viejos contrapesos es que hemos sustituido el bipartidismo por el Byblos Quismondo de manera que los dos debates Manassero además de una final a doble partido una final de dobles con un quinto fantasma impasible el ademán por lo tanto

Voz 1727 05:19 de los pagos

Voz 5 05:59 hoy por hoy

Voz 7 06:01 Pepa Bueno

Voz 1727 06:08 a las ocho y treinta y seis las siete y treinta y seis en Canarias tertulia de lunes con Antón Losada profesor de Ciencia Política en la Universidad de Santiago Ghost días aunque están en la capital del Reino de España muy buenos días buenos días cómo estás qué alegría tenerte al lado aquí

Voz 9 06:25 intentando decidir Trini

Voz 1727 06:27 es como dicen que a Pablo Simón profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid muy buenos días buenos días a mi lado como suele ser habitual hilo la García directora adjunta de la vanguardia en Radio Barcelona bon día a día esperemos que la distancia no suponga un impedimento Lola no estoy aquí para garantizar

Voz 10 06:45 tus derechazos cortesía de carca de la

Voz 1727 06:51 Maika ley electoral española que nos rige hoy es el último día en el que se pueden publicar encuestas esto es así por eso entre ayer y hoy prácticamente todos los medios todos los periódicos han publicado la suya los resultados con matices son bastantes similares entre todas con el PSOE ligeramente por debajo del treinta por ciento o entorno de los votos y con una mayoría factible si suma a Podemos a Compromís y al PNV y ahí entran los matices en juego algunas encuestas señalan que necesitaría también el apoyo o la abstención de algunos diputados independentistas lo que practicamente todos los sondeos aseguran es que el bloque de la derecha Hoy por hoy PP Ciudadanos y Vox se queda a bastantes diputados de conseguir una mayoría viable bien esto es lo que sabemos es es una especie de media ojo hay muchos matices en esto que acabo de describir nos hemos traído al estudio Belén Barreiro buenos días muy querida de este programa de los oyentes de la SER directora de cuarenta dB la empresa demoscópica que ha elaborado la encuesta de El País la situación más o menos la que venimos de escribiendo o no he ahí matices muy muy pequeños centro en las encuestas y otros cómo ha evolucionado la intención de voto si es que lo ha hecho durante la campaña

Voz 0276 08:04 la el la intención de voto sí que ha evolucionado ha reforzado el PP PSOE el PSOE ha ido reforzando considerablemente a lo largo de la campaña de hecho se ve en la retención que tienen que a día de hoy sería la más santa entorno al setenta y cinco por ciento que es diez puntos más de lo que era la última vez que estuve aquí con vosotros hace un mes tenemos también una evolución positiva de voto en de unidad Podemos que de hecho la retención subiría a cinco puntos pero todavía sigue muy baja en torno al cincuenta por ciento luego tenemos una situación bastante catastrófica el PP que aún es peor ahora de lo que era hace un mes con una retención del cuarenta y uno por ciento una fidelidad de voto cuarenta y uno por ciento que es bajísima dos puntos menor que la última vez y luego en el caso de Ciudadanos en la fidelidad de voto se mantiene pero cambia el tipo de fugas que tienes y hace un mes tenía un equilibrio entre los que se iban al PSOE y los que se iban a Vox a día de hoy dentro de los electores de las personas que votaron a Ciudadanos en el año dos mil dieciséis se van tres veces más a Vox de lo que lo hacen al PSOE yo creo que es un dato que marca una novedad con respecto a dónde estábamos hace un mes

Voz 1727 09:19 el ese porcentaje que daba el CIS de indecisos que da altísimo casi el cuarenta y dos por ciento se mantiene a fecha de hoy en el

Voz 0276 09:27 la indecisión que tenemos del XXVI con seis por ciento es verdad que hay depende de cómo se acerque uno a la pregunta indecisión es más baja de lo que era hace un mes osea situación en nuestra encuesta es que hay más movilización que hace un mes más intención de ir a votar estaría en torno al setenta por ciento pero sin embargo se reduce algo la indecisión dentro y que sigue siendo bastante pan que algo más de una cuarta parte el electorado Nos hace trabajó realmente difícil a nosotros

Voz 1727 09:53 luego hay un detalle de de tu encuesta que tú señalabas en el análisis que se publicaba ayer en el país si es que existe un estereotipo del votante de Vox que no se ajusta mucho con lo que tú te encuentras en las encuestas

Voz 0276 10:03 sí efectivamente el votante de Vox en términos ideológicos es exactamente igual que el PP tiene la misma Mendia ideológica pero es un votante más joven con diez años menos en Edad Media es un montante más urbanitas un votante más digitalizado eh eso pues yo creo que lo aleja un poco de algunas cosas que se están diciendo sobre el votante de Vox

Voz 1727 10:26 yo tengo dos politólogos en la mesa no me resisto a darte la palabra en primer lugar se abren fuego

Voz 1671 10:31 si queréis yo mismo Belén una pregunta en términos deal decisión donde estas viendo que hay las mayores brechas entre los partidos porque a veces parece como que la indecisión está dudando entre todos los partidos pero no es así es verdad que sigue concentrando más en la derecha y si es así entre qué partidos principalmente

Voz 11 10:46 sí tenemos más indecisión en la desde que tenemos ahí

Voz 0276 10:52 si hay un baile de votos curioso oí que nos va a tener muy entregado hasta el último momento que es el baile de votos que se pueda dar entre el PP Ciudadanos y Vox pero también es verdad que hay una parte de indecisos que están todavía dudando entre entre el PSOE y Ciudadanos no por tanto tenemos ahí movimientos un poco en todas las direcciones yo creo que lo más significativo de la indecisión es que incluso cuando se insisten dónde está esa indecisión entre quienes tienen ese duda el votantes se vuelve a refugiar en esa indecisión es decir siguen insistiendo en que no lo sabe y otra parte otra cosa que no me llamó mucho la atención de la encuesta que hemos hecho una pregunta que que hasta donde yo sé no ha hecho ningún instituto es en qué momento ese indeciso finalmente cree que va optar por bar decide va a decidir su voto y ahí las respuestas muy sorprendente porque nos encontramos con que cuatro de cada diez indecisos reconoce que va a decidir en las últimas veinticuatro horas por tanto esta intriga de que va a ser indeciso realmente éste va a resolver prácticamente de camino a las urnas no incita esto es este votantes sobre todo que está fluctúa cuando también es verdad que hay indecisión en la izquierda entre PSOE y Podemos pero hay la indecisión realmente qué va a ser decisiva es la de la derecha no de cuantos se van a ir a Vox finalmente cuánto se quedan en el PP y cuántos se quedan ciudades

Voz 1727 12:13 no no tengo dos politólogos para debatir con Belén Barreiro tengo tres porque Lola García es politóloga aunque ejerce menos de eso que de periodista así que dispara

Voz 12 12:26 a yo quería preguntar sobre el tema de las circunscripciones más pequeñas y antes decías me ha sorprendido ese perfil de del votante de Vox no de más joven más urbanita y en cambio hay una lucha brutal por esas circunscripciones que son más rurales y en realmente son tan importantes para tan decisivas en este resultado sí son decisivas por la forma que se reparte escaños

Voz 0276 12:50 bueno primero porque cuando hablamos de una aspa

Voz 11 12:53 mañana más digitalizada

Voz 0276 12:56 inca incluso más urbanita estamos hablando también

Voz 11 12:59 de de de una España del interior que parece a veces cuando hablamos de la España interior que estamos hablando de de

Voz 0276 13:07 de pueblos sin conexión alguna Internet no estamos hablando un país en el que la penetración de Internet están el ochenta y cinco por ciento no entonces cuando decimos que el votante de Vox es más digitalizado estamos diciendo básicamente que el votante del PP es un votante bastante más mayor ha quedado un poco al margen de esta modernización pero en esta España el interior supuestos a España de interior también también hay muchos digitales no entonces ahí lo que nos encontramos en el reparto de provincias y probablemente es la parte más preocupante de lo que hemos visto en esta encuesta es que

Voz 11 13:42 en la España el interior hay

Voz 0276 13:47 el último escaño que puede caer de uno lado o de otro puede caer en manos de Vox que Vox sea todavía mayor en escaños de lo que nosotros decimos

Voz 11 13:58 puede caer en manos de ciudadanos Si

Voz 0276 14:02 pues Dilar también entre otros partidos pero yo creo que la clave es eso los escaños unos diez quince escaños que que no se sabe bien en manos de quién va a caer a mí no me extrañaría si en relación a nuestra encuesta Nos encontramos menos votadas menos escaños a ciudadanos más escaños ambos aborden los que aún le damos nosotros que ya les damos bastante porque están en XXXII escaño

Voz 1727 14:25 treinta y dos a Vox Guarente nueve a Ciudadanos le da la encuesta de cuarenta de Bay dices que eso puede oscilar también Narciso Michavila el presidente de la empresa demoscópica tres cree que la sorpresa los pueden estar puede estar básicamente los resultados intra derecha e del corrimiento de voto en ese bloque hemos hablado con él esta mañana

Voz 0405 14:45 en algunos de los electores como es el de Unidas Podemos eso el del Partido Socialista la verdad es que está bastante estabilizado el nacionalizar más todavía porque suele ser muy fiel a sus propias siglas y lo que sí notamos es que todavía hay muchísima volatilidad dentro de del bloque de centroderecha

Voz 1727 15:03 comparte ese análisis tanto un hombre

Voz 0199 15:05 mirando las encuestas que hemos visto este fin de semana sí parece que la tendencia hay dos cosas bastante claras el peso PSOE va a quedar primero y el Partido Popular va a quedar según a partir de ahí todos se modo en el margen de error quién va a quedar tercero que marca dar cuarto quien va a quedar quinto se mueven las diferencias son de un punto y medio depende de las asignaciones está todo realmente muy haberte igual que la diferencia entre los dos bloques que también está dentro de los márgenes de error de las encuestas grandes son diferentes dos tres puntos ya hablamos de encuestas que a veces tienen casi cinco cinco cinco puntos más yo vendo todas las encuestas es una duda que me corroe y es la que me parece más relevante aquí es estamos hablando de los indecisos los indecisos los indecisos mágicos son capaces de conseguir cualquier resultado yo tengo una duda que es cuántos de esos indecisos van a ir a votar realmente pues bueno porque me parece que esa es una es una duda muy pertinente porque puede que parte de esa indecisión al final acaben la ascensión

Voz 11 16:07 si os a la abstención

Voz 0276 16:10 lo que nosotros calculamos es que va a ser parecida en las últimas elecciones quizás un poquito menos no nosotros hemos hecho modelo de estimación con una participación del setenta por ciento no es un poquito más que el autor

Voz 11 16:21 nave dos puntos más que si se hay dices

Voz 0199 16:26 a este fin de semana que le daban más participación incluso que en dos mil quince

Voz 0276 16:30 sí bueno no ha hecho muchos miran

Voz 11 16:33 la marca tiene una participación dice difícil de de predecir

Voz 0276 16:39 yo no digo que lo con lo que nosotros hemos trabajado va a hacer modelo de activación por ser completamente transparentes con una participación del setenta por ciento que es realista y que coincide bastante bien con lo que por ejemplo con la evolución que nosotros tenemos con respecto a dos mil quince dos mil dieciséis pero también con la evolución del CIS porque sino vamos a decir de dos mil dieciséis habían menos movilización de la calle ahora no pero una cosa es la movilización y otra cosa muy distinta es que dentro de los que dicen que van a votar

Voz 11 17:10 allá tantísimas personas que que que que no lo sabe

Voz 0276 17:15 es posible y de hecho se ven los datos que en esa indecisión la duda sea PP o voto abstener o no voto o y a la abstención esa es una de las dudas que efectivamente

Voz 11 17:26 ante están ahí Ice ice declaran Hay

Voz 0276 17:30 pues podría ser no se podrá resolver

Voz 1727 17:32 hasta el mismo día es el mayor factor de incertidumbre que hay en esta ocasión la cantidad de incógnitas que no se van a resolver hasta el mismo día de la votación vamos a hacer una pausa y empezamos a hablar del debate del debate de esta noche del debate de mañana tenemos a las nueve de la mañana un tramo de radio con expertos especialistas quiénes han asesorado a los contendientes en debates anteriores pero ahora quiero saber que en fin que resultado puede tener que resultado puede inclinar el como le vaya esta noche como el vaya sobre todo mañana a cada uno de los contendientes

Voz 7 20:03 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 20:07 son las nueve menos diez las ocho menos diez en Canarias con Pablo Simón Antón Losada Lola García hay Belén Barreiro esta mañana analizando las encuestas último día hoy para publicar encuestas en España ya saben que a partir de mañana prohibe la Ley Electoral prohibe publicarlas que no hacerlas ese van a seguir haciendo eh cargada por por los partidos por los me dios por particulares de aquí al viernes se van a seguir haciendo encuestas pero no se pueden difundir esa antigualla que nos acompaña todavía hay que ojalá la próxima vez haya generales no tengamos que decir esta retahíla cada vez que hablamos de las encuestas cuánto van a influir Belén Barreiro directora de cuarenta de de cuanto ponga influir los debates electorales el de hoy el de mañana en el voto de los indecisos

Voz 0276 20:54 Mercedes los debates influyen en el agregado poco porque hay personas que el influyen en distinta dirección no dependiendo de la posición de partida pero yo sí que creo que esta vez va a pasar algo nuevo puesto que tenemos también un escenario político nuevo y es que a mí me da la impresión pero esto ya estamos hablando dentro del terreno de la especulación y o del análisis me da la impresión de que el verdadero beneficiado de este debate va a ser la ausente esa es la impresión que tengo creo que eso va a ser así porque a veces es mejor y a conocer poco imaginarse son todo imaginarse que ver la realidad sobre todo si la realidad la realidad tiende a decepcionar irnos en general pero lo que uno imagina eso puede no tener límites entonces impresión que

Voz 1727 21:43 el beneficiario de Neox

Voz 0276 21:46 en ese vale es en la ausentes que ese libro

Voz 1671 21:48 adiós le venga contrastando programas exacto bueno de hecho así lo dijeron se les escapó en un Whats App al grupo de periodistas diciendo que a ellos les satisfacía mucho que finalmente puedan estar envueltos de ese halo de misterio yo creo que no sólo esos van a ser ausentes beneficiados también se va a hablar de los independentistas que no están aquí es decir se va a estar hablando muchísimo de con quién va a pactar usted y en qué se va a apoyar es esta paradoja en el cual al fin y al cava vamos a tener a los cuatro principales partidos estatales hablando sobre los que no tiene representación independentistas de un lado del otro y comparto mucho la idea que plantea Meléndez que al final en el agregado es verdad de puede mover entre un uno y un cuatro por ciento pero un escenario multipartidista llega ni siquiera hablaría de quién ha ganado quién ha perdido el debate es decir yo creo que no tiene sentido hablemos de quién puede ser más eficaz transmitir mejor el mensaje hacia hacia a la movilización de sus votantes en función de eso los evaluaremos Si bien es cierto que Pedro Sánchez que va a ser el fruto de va a ser el objeto de todos los ataques porque al fin y al cabo es el que ahora está más arriba en las encuestas y es inevitable que todos traten de narrar el terreno de juego y de ir a poner

Voz 0199 22:49 yo no lo tengo tan claro que vos salga beneficiado de no estar en el en el debate no hace una semana estábamos convencidos de que les venía muy bien entre el debate en Antena3 y ahora parece que se impone la tesis contraria yo es que creo que colonos

Voz 1727 23:02 no ver quien estaba convencido de que estar presentes les beneficia porque les daba notoriedad eso lo lo lo difundían ellos mismos pero es la primera ocasión en que puede podían contrastar programa