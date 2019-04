Voz 1727 00:00 a las ocho y treinta y seis las siete y treinta y seis en Canarias tertulia de lunes con Antón Losada profesor de Ciencia Política de la Universidad de Santiago bos días aunque están en la capital del Reino de España muy buenos días judíos cómo estás viendo en qué alegría tener talado aquí

Voz 0199 00:26 intentando decidir anoche indeciso como dicen que hay

Voz 2 00:31 Pablo Simón profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid muy buenos días

Voz 1727 00:35 a mi lado como suele ser habitual hilo Lola García directora adjunta de la vanguardia en Radio Barcelona bon día a día esperemos que la distancia no suponga un impedimento volar no estoy aquí para garantizar tus derechos cortesía de carca de la arcaica ley electoral española que nos rige hoy es el último día en el que se pueden publicar encuestas esto es así y por eso entre ayer y hoy prácticamente todos los medios todos los periódicos han publicado la suya los resultados con matices son bastante similares entre todas con el PSOE ligeramente por debajo del treinta por ciento o entorno de los votos con una mayoría factible si suma a Podemos a Compromís y al PNV y ahí entran los matices en juego algunas encuestas señalan que necesitaría también el apoyo o la abstención de algunos diputados independentistas lo que practicamente todos los sondeos aseguran es que el bloque de la derecha Hoy por hoy PP Ciudadanos y Vox se queda a bastantes diputados de conseguir una mayoría viable bien esto es lo que sabemos es es una especie de media ojo hay muchos matices en esto que acabo de describir nos hemos traído al estudio a Belén Barreiro buenos días

Voz 0276 01:44 buenos días Pepa muy querida de este programa

Voz 1727 01:47 los oyentes de la SER directora de cuarenta dB la empresa demoscópica que ha elaborado la encuesta de el País Ésta es la situación más o menos la que venimos de escribiendo no he ahí matices muy muy pequeño centro unas encuestas y otros cómo ha evolucionado la intención de voto si es que lo ha hecho durante la campaña

Voz 0276 02:05 pues la el la intención de voto sí que ha evolucionado ha reforzado el PP PSOE el PSOE ha ido reforzando considerablemente a lo largo de la campaña de hecho se ve en la retención que tienen que hoy en A día de hoy sería la más santa en torno al setenta y cinco por ciento que son diez puntos más de lo que era la última vez que estuve aquí con vosotros hace un mes tenemos también una evolución positiva de voto de Unidas Podemos que de hecho la retención subiría a cinco puntos pero todavía sigue muy baja en torno al cincuenta por ciento luego tenemos una situación bastante catastrófica el PP que aún es peor ahora de lo que era hace un mes con una retención del cuarenta y uno por ciento una fidelidad de voto cuarenta y uno por ciento que es bajísima dos puntos menor que la última vez luego en el caso de Ciudadanos en la fidelidad de voto se mantiene pero cambia el tipo de fugas que tiene se hace un mes tenía un equilibrio entre los que se iban al PSOE y los que se iban a Vox a día de hoy dentro de los electores de las personas que votaron a Ciudadanos en el año dos mil dieciséis se van tres veces más a Vox de lo que lo hacen al PSOE yo creo que es un dato que marca una novedad con respecto a dónde estábamos hace

Voz 1727 03:20 ese porcentaje que daba el CIS de indecisos que Dahl dice y casi el cuarenta y dos por ciento se mantiene a fecha de hoy en el

Voz 0276 03:29 en decisión que tenemos del XXVI con seis por ciento es verdad que hay depende de cómo se acerque una pregunta indecisión es más baja de lo que era hace un mes osara situación en nuestra encuesta es que hay más movilización que hace un mes más intención de agotar estaría en torno al setenta por ciento pero sin embargo se reduce algo la indecisión dentro y que sigue siendo bastante porque algo más de una cuarta parte del electorado no Salcedo trabajó realmente difícil a socios

Voz 1727 03:55 hay un detalle de de tu encuesta que tú señalabas en el análisis que se publicaba ayer en el país si es que existe un estereotipo del votante de Vox que no se ajusta mucho con lo que tú te encuentras en las encuestas

Voz 0276 04:05 sí efectivamente el votante de Vox en términos ideológicos es exactamente igual que el PP tiene la misma media ideológica pero es un votante más joven como diez años menos en Edad Media es un votante más urbanitas un votante más digitalizado eh eso pues yo creo que lo aleja un poco de algunas cosas que se están diciendo sobre el votante de Vox

Voz 1727 04:27 yo tengo dos politólogos en la mesa no me resisto a darles la palabra en primer lugar que abren fuego

Voz 1671 04:33 si queréis yo mismo Belén una pregunta en términos deal decisión dónde estás viendo que hay las mayores brechas entre los partidos porque a veces parece como que la indecisión está dudando entre todos los partidos pero no es así es verdad que sigue concentrando más en la derecha y si es así entre qué partidos principalmente

Voz 0276 04:48 sí tenemos más decisión en la derecha que tenemos ahí hay un baile de votos curioso oí que nos va a tener muy entregado hasta el último momento que es el baile de votos que se eh entre el PP Ciudadanos y Vox pero también es verdad que hay una parte de indecisos que están todavía dudando entre entre el PSOE y Ciudadanos no por tanto tenemos hay movimientos es un poco en todas las direcciones yo creo que lo más significativo de la indecisión es que incluso cuando se insisten dónde está esa indecisión entre quiénes de quiénes se duda L votantes se vuelve a refugiar en esa indecisión es decir siguen insistiendo en que no lo sabe y otra parte otra cosa que a mí me llamó mucho mundo atención de la encuesta que hemos hecho una pregunta que hasta donde yo sé no ha hecho ningún instituto es en qué momento ese indeciso finalmente cree que va optar por bar decide va a decidir su voto y ahí las respuestas muy sorprendente porque nos encontramos con que cuatro de cada diez indecisos reconoce que va a decidir en las últimas veinticuatro horas por tanto esta intriga de que va a hacer indeciso realmente se va a resolver prácticamente de camino a las urnas no insisto es este votantes sobre todo que está fluctúa ando también es verdad que hay indecisión en la izquierda entre PSOE y Podemos pero hay la indecisión realmente qué va ser decisiva es la de la derecha no de cuánto se van a ir a Vox finalmente cuántos se quedan en el PP cuántos se quedan ciudadanos

Voz 1727 06:15 no tengo dos politólogos para debatir con Belén Barreiro tengo tres porque Lola García es politóloga aunque ejerce menos de eso que de periodista así que dispara

Voz 2 06:28 a yo quería preguntar sobre el tema de las circunscripciones más pequeñas y antes decías me ha sorprendido ese perfil de del votante de Vox no de más joven más urbanita y en cambio hay una lucha brutal por esas circunscripciones que son más rurales es realmente son tan importantes para tan decisivas en este resultado si son decisivas por la forma en la que se reparte escaños no primer

Voz 0276 06:52 no porque cuando hablamos de una España

Voz 3 06:55 son más digitalizada

Voz 0276 06:58 inca incluso más urbanita estamos hablando también

Voz 3 07:01 de de de una España el interior que parece a veces cuando hablamos de la España interior que estamos hablando de de

Voz 0276 07:08 de pueblos sin conexión alguna Internet no estamos hablando un país en el que la penetración de Internet el ochenta y cinco por ciento no entonces cuando decimos que el votante de Vox es más digitalizado estamos diciendo básicamente que el votante del PP es un votante bastante más mayor quedado puso un poco al margen de esta modernización pero en esta España el interior por supuesto a España interior también también hay muchos digitales no entonces ahí lo que nos encontramos en el reparto de provincias y probablemente es la parte más preocupante de lo que hemos visto en esta encuesta es que

Voz 3 07:44 en la España el interior hay ese último escaño que puede caer del lado de

Voz 0276 07:53 otro puede caer en manos de Vox que Vox sea todavía mayor en escaños de lo que nosotros decimos

Voz 3 07:59 puede caer en manos de ciudadanos si bien sí

Voz 0276 08:03 pues titular también entre otros partidos pero yo creo que la clave es esos escaños unos diez quince escaños que que no se sabe bien en manos de quién va a caer a mí no me extrañaría si en relación a nuestra encuesta nos encontramos menos voto hagan menos escaños a ciudadanos más escaños ambos aborden los que aún le damos nosotros que ya les damos bastante porque están en XXXII escaño

Voz 1727 08:26 treinta y dos a Vox Guarente nueve a Ciudadanos le da la encuesta de cuarenta de Bay dices que eso puede oscilar también Narciso Michavila el presidente de la empresa demoscópica tres cree que la sorpresa los pueden estar puede estar básicamente los resultados entre derecha e de del corrimiento de voto en ese bloque hemos hablado con él esta mañana

Voz 4 08:46 en algunos de los electores como es el de Unidas Podemos eso el del Partido Socialista la verdad es que está bastante estabilizado el nacionaliza más todavía porque suele ser muy fiel a sus propias siglas y lo que sí notamos es que todavía hay muchísima volatilidad dentro de del bloque de centro derecha

Voz 1727 09:04 compartes era el santo

Voz 0199 09:06 el hombre mirando las encuestas que hemos visto este fin de semana sí parece que la tendencia hay dos cosas bastante claras el PSOE va a quedar primero y el Partido Popular va a quedar según a partir de ahí todo se mueve en el margen de error quién va quedar tercero que cuarto quién va a quedar quinto en las diferencias son de un punto a punto y medio de las asignaciones está todo realmente muy Abete igual que la diferencia entre los dos bloques que también está dentro de los márgenes de error de las encuestas son diferentes dos tres puntos ya hablamos de encuestas que a veces tienen casi cinco cinco cinco puntos de vendo todas las encuestas a a una duda que me corroe y es la que me parece más relevante que me inquieta que es estamos todos hablan de los indecisos los indecisos los indecisos pues bueno unicornio de los mágicos son capaces de conseguir cualquier resultado yo tengo una duda que es cuántos de esos indecisos van a ir a votar realmente pues bueno porque me parece que esa es una es una duda muy pertinente porque puede que parte de esa indecisión al final acaben ascensión

Voz 3 10:08 si os a la abstención

Voz 0276 10:11 lo que nosotros calculamos es que va a ser parecida en las últimas elecciones quizás un poquito menos no nosotros hemos dicho modelo estimación con una participación del setenta por ciento nunca un poquito más que la última

Voz 3 10:22 nueve puntos más que si se conceden Day incierto

Voz 0199 10:27 he visto encuestas este fin de semana que le daban más participación incluso que en dos mil quince Si bueno a mí eso me parece muchos Migue

Voz 3 10:35 la marca de la vuestra una participación es difícil de predecir yo no digo que no

Voz 0276 10:42 momentos lo con lo que nosotros hemos trabajado va a hacer el modelo de activación por ser completamente transparentes con una participación del setenta por ciento que es realista y que coincide bastante bien con lo que por ejemplo con la evolución que nosotros tenemos con respecto a dos mil quince dos mil dieciséis pero también con la evolución del CIS porque si nos vamos a decir de dos mil dieciséis habían menos movilización de la calla o nada no pero una cosa es la movilización y otra cosa muy distinta es que dentro de los que dicen que van a votar allá tantísimas personas que que que no lo sabe y es posible y de hecho se ven los datos que en esa indecisión la duda sea Bhutto PP o no voto huevo sí a la abstención esa es una de las dudas que efectivamente

Voz 3 11:27 que están ahí Ice ice declaran Hay

Voz 0276 11:31 pues podría ser no se podrá resolver

Voz 1727 11:34 hasta el mismo día es el mayor factor de incertidumbre que hay en esta ocasión la cantidad de incógnitas que no se van a resolver hasta el mismo día de la votación vamos a hacer una pausa y empezamos a hablar del debate del debate de esta noche del debate de mañana tenemos a las nueve de la mañana un tramo de radio con expertos especialistas quiénes han asesorado a los contendientes en debates anteriores pero ahora quiero saber que en fin que resultado puede tener que resultado puede inclinar como le vaya esta noche como el vaya sobre todo mañana a cada uno de los contendientes

Voz 5 12:10 hoy por hoy

Voz 1727 12:14 son las nueve menos diez las ocho menos diez en Canarias con Pablo Simón Antón Losada Lola García hay Belén Barreiro esta mañana analizando las encuestas último día hoy para publicar encuestas en España ya saben que a partir de mañana lo prohibe la Ley Electoral prohibe publicarlas que no hacerlas que se van a seguir haciendo eh cargada los partidos por los me dios por particulares de aquí al viernes se van a seguir haciendo encuestas pero no se pueden difundir esa antigualla que nos acompaña todavía hay que ojalá la próxima vez calla generales no tengamos que decir esta retahíla cada vez que hablamos de las encuestas cuánto van a influir Belén Barreiro directora de cuarenta Bd cuanto ponga influir los debates electorales el de hoy el de mañana en el voto de los indecisos

Voz 0276 13:00 los frente generales los debates influyen en el agregado poco porque hay personas que el influyen en distinta dirección no dependiendo de la posición de partida pero yo sí que creo que esta vez va a pasar algo nuevo puesto que tenemos también un escenario político nuevo y es que a mí me da la impresión pero esto ya estamos hablando dentro del terreno de la especulación sí me da la impresión de que el verdadero beneficiado de este debate va a ser el ausente esa es la impresión que tengo y creo que eso va a ser así porque a veces es mejor a conocer poco imaginarse son todo imaginarse que ver la realidad sobre todo si la realidad la realidad tienda decepcionar no son en general pero lo que uno imagina eso puede no tener límites entonces a impresión que

Voz 2 13:51 el beneficiario de Santiago Abascal es en la ausente que se libra de estar siguen hay otra estando programas bueno de hecho así lo dijeron sí

Voz 1671 13:59 es escapó en un whatsapp al al grupo de periodistas diciendo que a ellos les satisfacía mucho que finalmente puedan estar envueltos de ese halo de misterio yo creo que no sólo esos van a ser ausentes beneficiados también se va a hablar de los independentistas que no están aquí es decir se va a estar hablando muchísimo de con quién va a pactar usted y en quién se va a apoyar es esta paradoja en el cual al fin y al cabo a vamos a tener a los cuatro principales partidos estatales hablando sobre los que no tiene representación independentistas de un lado Vox del otro y comparto mucho la idea que plantea Meléndez que al final en el agregado es verdad te puede mover entre un uno y un cuatro por ciento un escenario multipartidista ya ni siquiera hablaría de quién ha ganado quién ha perdido el debate es decir ya creo que no tiene ni sentido hablemos de quién puede ser más eficaz transmitir mejor el mensaje hacia hacia la movilización de sus votantes en función de solos evaluaremos si bien es cierto que Pedro Sánchez que va a ser el fruto de va a ser el objeto de todos los ataques porque al fin y al cabo es el que ahora está más arriba en las encuestas y es inevitable que todos traten de embarrado el terreno de juego y de ir a poner

Voz 0199 14:56 yo no tengo tan claro que vos salga beneficiado de no estar en el en el debate no hace una semana estábamos convencidos de que les venía muy bien entre el debate en Antena tres y ahora parece que se impone la tesis contraria yo es que creo que cuando los clientes

Voz 1727 15:10 estaba convencido de que estar presentes les beneficia porque les daba notoriedad solo lo lo lo difundían ellos mismos pero en la primera ocasión en que puede podían contrastar programa

Voz 0199 15:19 yo lo hice les daba rango de de partido con posibilidades de influir realmente en la política española yo sinceramente creo que cuando lo estás cuando apareces cuando no se te ve sales perdiendo pues el yo sinceramente no creo que nadie que el contraste ideas y programas le afecten a vos no creo que nadie votamos por la solidez de su programa o por la coherencia a sus ideas vota porque hacen daño y eso es un es un votante que lo que busca es eso qué hacer daño va busca hacer daño al ala derecha busca hacer daño a Pedro Sánchez haces daño cuando apareces entonces yo creo cabos le venía muy bien esa visibilidad que hay ahora al desaparecer no aparecer hoy por la noche y mañana por la mañana entre las opciones relevantes yo sinceramente creo que no les beneficia en absoluto más bien les les les perjudica no hablo porque yo soy yo soy de los que creo que la televisión no estar en televisión siempre te perjudica una campaña electoral porque la gente vota lo que veía y no te ves es difícil que te voten en segundo lugar el respeto a la influencia el del debate yo creo que depende mucho de que se produzca algo excepcional en los debates pues a que uno de los candidatos lo realmente muy significativo que haya un resultado realmente muy muy llamativo que alguno de los candidatos Cometa uno de estos errores el estilo debate Nixon Kennedy no exactamente después tenga difusión no el yo creo que la influencia de los debates es el arrastre que tienes pues no sólo lo que pase esa noche sino todo lo que pase después sobre todo las redes sociales los me mes los vídeos la reproduciendo los momentos más hilarantes entregó

Voz 1727 16:53 es interesante lo que plantea Antón porque ese debate mucho estos días de la publicidad segmentada toda esa publicidad que está Belén Barreiro Vox haciendo llegar a mucha gente de la que no sabemos nada y que en otras en otros países han indignado el voto decisivamente dijera lo que dijera la tele al final cuando sobre las urnas si te llevas una sorpresa es porque ha habido un mensaje que ha llegado al margen de aparecieron no aparece en la tele Antón sostiene lo contrario que sigue siendo fundamental aparecer en la tele cuando hemos visto en muchas elecciones supuestamente las

Voz 0199 17:23 como es decir para el ochenta por cien de los españoles es la principal fuente informativa de las campañas

Voz 2 17:27 es interesante porque esto nos va a dar un poco la medida no de sí

Voz 1727 17:31 las dos posiciones se lleva el gato al agua claro

Voz 0276 17:34 que es verdad que hay maneras es el caso de Vox no es una ausencia no es no está en la tele no es como como Llamazares que aparece en Madrid con esos carteles sí pero eso eso sí que es una ausencia pero Vox está aunque no de esa es la cuestión que es que Vox está en la mente de todos todos los días y aunque no estén en el debate Bastad en el fondo del debate no entonces yo lo único que digo es que esa ausencia presencia ausente eso le genera más misterio

Voz 1727 18:02 decíamos a las ocho de la mañana hoy debaten cuatro candidatos y un fantasma en el debate de la semana pasada en el debate a seis hubo una candidata que hacían discurso por dos no ocurrió con la candidata del Partido Popular veremos a ver qué pasa esta noche que pasa mañana Belén Barreiro gracias ánimo porque para los politólogos los sociólogos lo demoscópicos esta semana es interesante pero de mucha tensión inglesa tres