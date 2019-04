Manu Carreño: "El Madrid necesita a este Benzema"

Voz 1375

00:06

aún más sombras que luces en muchos de sus años ha sido siempre un tío que ha vivido bastante cómodo a la sombra de Cristiano Ronaldo ahora lo de esta temporada es de chapeau el temporal donde Benzema o sea yo no sé don el Madrid ahora está como está no sé dónde estaría Romero el ahí si no fuera por Benzema eh yo creo que tiene mañana en el Bernabeu ahora mismo sí que tiene una afición en el bolsillo sí que es verdad que dirá habrá gente que dirá pues esto tenía que haberlo hecho los diez años anteriores y bueno pues es cierto pero lo esta temporada no se lo vamos a juzgar esta temporada no ha de hace cinco años yo le decía a Dani Garrido yo me preguntaba creo que sería un error pensar que el año que viene Benzema tiene que ser el único tiro que cargue con la responsabilidad del error grave no sólo lo que tendrá en la cabeza Zidane que él dice que lo tiene ya todo claro incluso un nuevo dibujo para el año que viene pues yo sí que tengo claro que el Madrid necesita a este Benzema ahora que necesita sólo a este Benzema en ataque pero creo que no no no podemos creer que que que Benzema va a ser el que haga los goles que hacía Cristiano es que es imposible por muy buena temporada ya ahora que el Madrid necesita esta versión de Benzema y que se le ve más cómodo cuando nuestra Benzema cuando no está Cristiano en el campo se se le ha visto querer ocupar más espacios buscar más el gol ser más directo ser más killer algo que sí le pedía pero que a la sombra de Cristiano nunca lo hizo porque no podía porque ya estaba el otro meterlos