somos nosotros fue víctima entre mil novecientos ochenta y ocho y mil novecientos noventa y uno de ese sacerdote el padre de Aznar pena tengo fotos del viaje que hicimos de Irlanda en el que mi madre me acompañó y a la que no conté nada hasta que cumplí diecisiete años

muy pocos que firmó la eso sí sí pastillas que suscite a la sociedad patriarcal está en crisis y una gran voluntad por fin de igualdad entre hombres y mujeres y eso ha permitido a los hombres de alzar su sufrimiento sus emociones eso era lo que me interesaba al principio de esta historia porque lo habitual es los hombres eran que los hombres no llorar que llevaran la acción silla creo que es necesario en esta época del mito un centenar los hombres también a su mujer listado de víctimas

gracias a Dios tiene varios aciertos narrativos por ejemplo las cartas leídas con voz en off de uno de los protagonistas que no sitúa la historia

de plena cuando fue del ochenta y ocho ha vendido hace veinticinco años llevo toda la vida esperando este momento que alguien hablara para poder por fin contarlo todo está al que te refieres más seis cojo a veces ayudan a no pero he hecho cosas hecho terapia no si es un taller de danza sufí bien pero lo único que me ayuda es el deporte