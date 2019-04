REYSTAURANTE

Voz 1995 00:00 seguimos con nuestros cuerpos especiales déjame contacto lo que pasa es que íbamos de viaje a Murcia que volvemos este jueves cantaste cuando vamos de viaje Murcia y no es para mí es un sitio fantástico en mitad de la carretera había camiones y camiones es que hay un indie precisamente hay un indicativo aún mejor que indica si el siempre se puede ver en la escala de camiones Si hay algo mejor entramos y había una foto del Rey Emérito la puerta hombre eso mejor

Voz 0460 00:30 esto lo sabe estrena ya me estuvo extra estrella Michelín el Rey la foto del Rey pero lo vi andar caras del Rey Emérito al restaurante según el nivel cinco de ellas pena

Voz 1995 00:43 de verdad al ver la foto del Rey en este restaurante les preguntamos en cuanto restaurantes de España

Voz 1 00:49 habrá comido entre todos

Voz 1995 00:52 todas las porque probablemente eso restaurante sean los mejores de este país acaso los españoles no merecemos conocer dónde aclara

Voz 0460 01:00 es donde se come bien es más un mal restaurante al Rey lo hace bueno hace bueno al rededor en ese mismo momento

Voz 1995 01:08 Sí Nos ocurrió concretamente a Sergio Castro ya tengo nombre para la sección se va a llamar reinstaurar Reis Tauran les pedimos a todos ustedes que nos ayuden a elaborar la guía restaurante dos mil diecinueve con restaurante que Israel era una cosa hoy por hoy arroba Cadena SER pueden subir sus gasta hoy por hoy restaurante a través de las redes sociales porque queremos conocer queremos elaborar es más en el primer episodio de este restaurante vamos a hablar con un lugar muy conocido en el barrio de Vallecas en Madrid donde comió el Rey

Voz 2 01:50 muy buenos días

Voz 1995 01:54 un placer saludarte Antonio Antonio propietario y chef de Cruz Blanca en Vallecas hay una foto del Rey colgado en la puerta del restaurante Antonio

Voz 3 02:02 no en la puerta pero dónde están las las fotos de las personas ilustres que visitan esta casa y hay otros que son menos ilustres pero que también deben de estar en la pared

Voz 1995 02:14 Márquez y Antonio restante Antonio V Antonio Cruz Blanca fue premiado en dos mil ocho por tener el mejor cocido madrileño Ivi y el Rey no se quiso perder el el el cocido es buen comedor Su Majestad

Voz 3 02:28 que disfruta la la comida yo lo he visto disfrutar de la comida esperamos no es el clásico clásico cliente que que se

Voz 0422 02:39 atiborrada de comida disfruta de la comida puesto sinceramente que Antonio desde

Voz 1995 02:45 pasó el Rey pero ahí usted notó como que la gente venía más provenía por eso fumo

Voz 0422 02:49 hombre nosotros nosotros veníamos trabajando muy bien porque de hecho él mismo Rey sea la persona en su nombre dos meses y pico antes y bueno pues fue fue uno uno más y ha dicho estar nuestro plato estrella el cocido madrileño

Voz 1995 03:04 pero usted sabía claro porque habrá muchos sitios donde se presente en su caso usted sabía que iba a ir cómo cómo se prepara uno para eso

Voz 3 03:11 bueno nosotros tenemos la reserva hecha por los clientes y después diez días antes me dijeron que

Voz 0422 03:20 el Rey Juan Carlos y bueno pues la verdad es que que se te hace ilusión que digo que tenga una una persona ya así pues que es la clave

Voz 0460 03:29 a nombre de Juan simple a un nombre cualquiera

Voz 0422 03:32 no no lo estaba a nombre de clientes de la casa Hay y luego pues cuando cuando llegó lo he dicho que les sorprendía la cantidad de personas que tiene habían hablado desde esta casa Hay que le había limitado no va a conocer Vallecas por cierto el mejor barrio de Europa corre muy por encima cosa que conozco más siempre que se que tenemos del barrio de que todo el mundo me suena hay poca gente que no tenía que conocer Valle

Voz 0460 04:05 claro es que bueno todo poca gente sabe que Madrid son los alrededores de Vallecas por supuesto por supuesto así diez y que a día de hoy el barrio de Vallecas Madrid

Voz 1995 04:14 las pueblo como se conoce es todavía sigue siendo un lugar donde la vida es real no como muchas partes de de la capital entonces damos fe Antón de que la visita al Rey pone a un restaurante en el mapas ya estaba en el que en su caso pero lo pone un sello de garantía si aquí ha comido su

Voz 0422 04:30 ninguna de las dudas que despistó pues tiene garantía donde come el rey Juan Carlos estoy seguro

Voz 0460 04:35 vale entonces restaurante tiene todo el sentido si una cosa Antonio yo que he sido cliente de Cruz Blanca Lleida bastante a menudo porque había otra porque no tiene foto no no tengo foto porque no es nada no tengo categoría pero es verdad que en el barrio de los metales había otra Cruz Blanca verdad

Voz 0422 04:55 sí hay ahí una franquicia

Voz 0460 04:57 de eso hay

Voz 0422 04:58 sí sí sí sí hay unos cuarenta en España que es una es una cadena del Grupo Heineken que realmente como restaurante está funcionando muy bien

Voz 0460 05:07 pues entonces mi pregunta es porque yo siempre que iba estaba lleno claro siempre hay un comensal que tarda un poquito más aunque tenga reserva pues te te hacen esperar en Navarra fuese el caso de Juan Carlos se buscó si se puede esperar tomando una cañita en la barra ya enseguida le atente

Voz 0422 05:24 no porque tenía reservado lo pocos y no oigo luego por lo que me sorprendió fue que teníamos gente en espera para para comer ya estás el Rey Juan Carlos no se llegó con todo no es levantó nadie y todo el mundo contento eh

Voz 0460 05:40 que yo soy corriendo a tomando café en la farmacia

Voz 0422 05:45 aborto sí sería lo sabes

Voz 0460 05:48 tampoco no no tenemos café me perdone lo vamos a hacer nuestra guía realista es grande

Voz 4 05:55 comenzamos un Antonio Costa Blanca Vallecas si tiene usted oportunidad y valentía para apretarse eso no sé como un buen cocido le están llamando

Voz 0460 06:05 tengo una reserva a veces es oye

Voz 0422 06:09 pues enhorabuena ya que sea por el por eso que estoy seguro mejor nosotros sí que estoy a vuestra disposición somos el mejor cocinero de España

Voz 1995 06:21 la dieta varios varias jornadas de gimnasio antes de ir a enfrentarse a ese cocido Antonio muchísimas gracias por atendernos enhorabuena recuerden ustedes hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com o también en las redes sociales reinstaurar porque al final del añito que vamos a tener Dani pues una vía que Eyre no servirá para España donde el Rey hay paro

Voz 5 06:43 ese sitio porque otra cosa pero de eso por lo que sea sin control hasta ahora controla pues hasta aquí

Voz 1995 06:50 no pero tampoco de hacerme

Voz 0460 06:53 contará saber porque yo he aprendido mucho en este crucero y quiero compartirlo con toda España pero rapidito muy rapidito yo me leí un libro que se llamaba la Isla Mágica que hablaba de tradiciones haitianas decía que olían de Mateo escucha escucha Iñaki una de las cosas que hacía la sociedad haitiana para que no hubiera conflictos entre Haitianos era una orgía mensual en los pueblos haitianos hacían una orgía cada mes para que sirviera de catarsis lo al día siguiente tome una trabaja todo el mundo bien yo no sé si es pedir mucho a la sociedad española una orgía mensual pero sí una barra libre que es lo que yo he hecho en el crucero una barra libre pagada por el Estado no no recordamos podamos ir a ver recordemos que Dani Mateo Alemany gana algo de karaoke pero qué hago yo soy la voz del crucero y pido desde aquí una un día de barra libre pagado por el Estado para que los españoles poblamos nuestras diferentes lideres Ramazzotti en ciclismo

Voz 5 07:55 hace doce Cancio

Voz 1995 07:59 es que esto no hace tiempo a Quirós Ramazzotti la proseguir la presidencia venga de juzgará a elocuentes si Dani Mateo Iñaki Urrutia muchísimas gracias hay perdón

Voz 6 08:08 por todo

Voz 7 08:21 no no