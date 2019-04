Es falso que el legado de Sánchez sean 12000 parados más

Voz 1913

00:27

es falso dónde está la trampa primero en que el Partido Popular selecciona los meses que le conviene para hacer las cuentas junio se lo da Rajoy cuando el ex presidente abandonó en Moncloa el XXXI de mayo ese mes debería contabilizar en el Gobierno de Sánchez que tomó posesión el siete de junio además sacaba sus cuentas en febrero cuando dice Casado Sánchez convocó elecciones pero es que ha seguido gobernando así que hemos hecho las cuentas incluyendo junio y marzo como meses de Gobierno socialista resultado el paro aumenta en dos mil novecientas cincuenta y cuatro personas no en ciento veintiséis mil importante diferencia pero aún hay más ningún experto daría por buena esa cifra porque los datos del paro sólo se miden objetivamente si comparamos periodos idénticos es como si para medir la temperatura media anual dejáramos fuera los meses más fríos o los más cálidos el resultado no tendría nada que ver con la realidad eso es lo que pasa si sólo medimos diez meses de un año no doce dejamos sin contabilizar abril y mayo que según las series históricas acostumbran a ser buenos meses para la creación de empleo