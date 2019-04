Marian Rojas Estapé: "El 90% de los miedos que tenemos nunca se convertirán en una amenaza real"

Voz 1995 00:00 buenos días amigos oyentes sobre las dieciséis minutos una hora menos en Canarias dicen que esta es la última semana de campaña trece logren este domingo se celebran vamos a se celebran elecciones generales en España consecuentemente llevamos semanas con el miedo en el cuerpo primero el miedo por el posible resultado que todavía no estamos curados de espanto pero sobre todo por el esfuerzo por el esfuerzo que han hecho todos los líderes políticos por meternos el miedo en el cuerpo el miedo es un elemento fundamental en la actividad humana tipo supuesta actividad política no todos buscan despertar los mismos miedos en nosotros Eva Cruz muy buenos días fue buenos días tan el bienvenida gracias Víctor madre ya hablaremos lo que mido están buscando despertar la clase política en general en estas elecciones

Voz 1933 00:52 bueno él miedo fundamental que se lleva agitando en este país desde hace unos años es el miedo a que se descompone el país es el miedo fundamental al que apelan los tres partidos de derechas repitiendo la frase fetiche romper España este es Pablo Casado

Voz 0481 01:04 pese inmediatamente el diálogo con aquellos que quieren romper España este es Albert Rivera

Voz 1 01:10 qué va de la mano de los populistas de la mano de los que escupen a los ministros de los que se reúnen

Voz 1933 01:15 cárceles de los que han querido romper España la frase fetiche romper España está clavada en todo lo alto del argumentario de estos partidos porque tienen comprobado que es un resorte que funciona por lo tanto los segundos espadas repiten también como un mantra Ésta es Dolors Montserrat cabeza de lista para las europeas que rompa con sus socios independentistas que son insaciables y que lo único que quieren hacer es romper España este es José Manuel Villegas número dos de Ciudadanos un gobierno débil

Voz 2 01:41 un Gobierno que quiere gobernar España que quiere pactar

Voz 1933 01:45 los presupuestos de España con aquello

Voz 2 01:48 que quieren romper España

Voz 1995 01:50 romper es tan fácil de entender estas palabras romper están sonora este discurso asusta a su vez a los separatistas

Voz 1933 01:57 no sólo asusta a los moderados a los separatistas los alimenta

Voz 3 02:02 ganó Talking Ica seguiré no tenemos miedo seguiremos adelante hasta el final con todas las consecuencias las que han asumido nuestros presos políticos y de Vox por ejemplo también usa la frase romper España

Voz 1933 02:14 bueno Vox va más lejos como es lógico ahí reside su éxito hoy titula Carlos Cué crónica en el país que Vox es una versión desmadrado del PP podemos verlo por ejemplo en este corte de Santiago Abascal

Voz 4 02:25 ahora llega para vos la censura separatista es que en España siguen mandando los que mandaban hasta ahora los separatistas y los enemigos de España ya

Voz 1933 02:36 la Junta Electoral ya manda en España los enemigos de España durante el franquismo se definía a los republicanos ya los rojos como la anti España esa retórica es la que ha resucitado

Voz 1995 02:46 bueno hoy hablamos de miedo decir recuerden porque si hablamos de algo estos días queriendo sin querer este nieve y es importante señalar que esa retórica por ejemplo la retórica anti España da miedo a buena parte de este país

Voz 1933 02:59 sí sí el miedo a que se rompa España se agita desde los partidos de derechas desde los partidos de izquierdas se agita el miedo a que vuelva la derecha a que pasen cosas como esta retahíla temible que detallaba la semana pasada Pablo Iglesias

Voz 5 03:11 una sola lengua una sola bandera una sola identidad recentralización

Voz 1933 03:16 porque los miedos de la izquierda se centran más en perder derechos sociales y en que la modernización de la economía significa precarización

Voz 6 03:23 hay que acabar de una vez con la acción hay algunos que dicen que esto es muy moderno que el siglo XXI consiste en que no tengas derechos laborales en cobrar sueldos de miseria del Gobierno

Voz 1995 03:36 en inglés utiliza esa palabra es ese término toda la ayuda existe

Voz 7 03:41 eh sí existe pero no sé no sé si existe

Voz 1995 03:44 el uso no está bien es una buena parte Uber instigación de la de la sociedad dificulta que le interrumpe

Voz 1933 03:50 si no desde el Gobierno el discurso de Pedro Sánchez también apela al miedo a la derecha pero estableciendo que él hará lo contrario a lo que hace la derecha

Voz 0481 03:59 que esta derecha con tres siglas red representa un triple el riesgo de la vuelta a la corrupción el riesgo de la vuelta de los recortes y en consecuencia de yo nunca

Voz 1995 04:10 esto no es diferente el tono es diferente tal vez porque

Voz 1933 04:12 el Gobierno Se habla con más moderación por lo menos hasta que llegó al Gobierno Donald Trump

Voz 8 04:18 han hecho ofende los demócratas están animando de forma clara a millones de ilegales para que salten nuestras leyes violen nuestra soberanía sobrepasa nuestras fronteras destruyan nuestro país son gente mala como dije el otro día son hombres de

Voz 1995 04:35 pues hombre es para que se sepa que señala a los latinos concretamente Donald Trump ha alcanzado la presidencia Estados Unidos apelando al miedo la inmigración el miedo que despierta distintos instintos entre ellos el racista entre mucha gente en España afortunadamente ese tipo de discurso no está todavía en la primera línea de la batalla política no porque no lo hayan intentado

Voz 1933 04:57 no pero se agita más el miedo al terrorismo al terrorismo de ETA aunque ETA beta en fin está desaparecida pero se agita el miedo a ETA o Al del terrorismo islamista por ejemplo aprovechando la detención la semana pasada de un joven radicalizado en sí

Voz 0481 05:11 Villa que se ha detenido a un yihadista que quería inmolarse causando las máximas muertes posibles en la Semana Santa de Sevilla cuando oímos estas cuestiones cuando la gente en su casa hice oye

Voz 1933 05:25 que a pesar del auge de la extrema derecha en España el discurso público se centra más en el separatismo como enemigo visible que en la inmigración la extrema derecha tiene bastante criticando a sus adversarios políticos porque si son la derechito de manera cobarde alzó en fin sin embargo el Partido Popular ha incluido en sus filas a personas que desde la tragedia personal agitar miedos extraños y desconocidos como el miedo a los mil seiscientos asesinos

Voz 9 05:50 sin control en España hay mil seiscientos asesino que en los próximos quince años saldrán a la calle

Voz 1933 05:58 sí con el antiguo Código Penal el peligro de Pedro Sánchez no está sólo en romper España sino en asociarse con asesinos

Voz 9 06:06 Pedro Sánchez no solamente se sienta a la mesa

Voz 7 06:09 con este con este tipo de partido

Voz 9 06:11 los sino se sienta a la mesa con asesinos criminales violadores pero

Voz 1933 06:15 es normal que su jefe de filas exprese que Pedro Sánchez sinceramente da bastante miedo porque es un tipo peligroso es usted

Voz 0481 06:23 evidente más radical más prepotente y más extremista que ha tenido la historia democrática de España

Voz 1933 06:30 ese miedo al adversario político se adorna imaginando gabinetes locos queremos tener un gobierno

Voz 0481 06:35 con Pablo Iglesias de ministro del Interior con Puigdemont de ministro de Exteriores con Torra dado metáforas terrorífico

Voz 1933 06:43 las oiga Samira al espejo señor Sánchez si usted si se mira al espejo le pasa como los Drácula que va a que una vez que te han hecho el trabajo de pintar te al adversario como un monstruo tú puedes prometer protección contra este monstruo como hace Albert Rivera y que los españoles se sientan protegidos por su Gobierno y atendidos por su Gobierno y los que la lían pues que recen para que para concluir P parece que desde el Gobierno se agita menos el miedo que desde la oposición o a lo mejor el miedo es un arma ideológica que funciona mejor en manos de los conservadores

Voz 1995 07:12 si se fijan hemos pasado de aquella figura de la niña los estuches Drácula fin todo esto da bastante miedo y es una buena pregunta que nos da miedo empezábamos a formular a la politóloga Berta Barthez que nos escucha desde Barcelona

Voz 10 07:26 a ver también bueno

Voz 1995 07:29 hola buenos días siente usted

Voz 10 07:31 todo

Voz 1933 07:32 bueno sí claro todos todos tenemos

Voz 11 07:35 esos miedos no dio citaré el eh

Voz 1995 07:37 miedo es propio de una determinada biología o es un arma política empleada por todos no es

Voz 11 07:42 es un arma política muy transversal porque al final y eso es muy potente como como herramienta para la Mobile movilización por lo tanto simplemente se apelan a distintos tipos de miedo y con distintas herramientas pero pero la apelación al miedo es es bastante como una a todos los partidos e ideologías

Voz 1995 08:00 ya a estas alturas de la película reaccionamos igual que hace quince veinte años en este país a esa conjura el miedo

Voz 7 08:08 bueno el tema han

Voz 11 08:11 es tanto el si reaccionamos igual a al a la conjurar el miedo como que hay que medios estamos estamos reaccionando no creo que que es el actual escenario pues hay nuevos miedos que han aparecido que hace unos años no estaban por ejemplo el feminismo y la ley de violencia de género hace diez años hubiera parecido absurdo que pudieran hacer generar miedo en nadie y luego estamos poco a poco dejando pues algunos de los miedos del pasado

Voz 1995 08:39 pero eso eso que dices curiosos en el feminismo

Voz 12 08:42 provoca miedo en el machismo

Voz 13 08:45 sí precisamente paradójico

Voz 11 08:48 bueno porque al final lo lo lo que lo que es el miedo al final es es es es miedo a perder algo que tienes no hay hay un seguido de gente en en este país y en todos los países del mundo que que considera que que hay cambios que le iban a quitar alguna de las cosas entonces seguramente lo que lo que hace el feminismo es que hay un hay gente que cree que la situación entre el hombre y la mujer ya está bien tiene miedo que el feminismo pues le le quite una parte de los privilegios de la situación que a lo mejor ellos consideran que es la que debe ser

Voz 1995 09:22 no el miedo y vamos a hacer una pausa pero antes una pregunta una sencilla pregunta que no les pido que contesten sino que se formulen que no

Voz 14 09:33 L temimos mi del Partido Popular

Voz 1995 09:37 hoy es difícil escapar de ese discurso es difícil escapar del gran tema de los Andes debates es difícil pero queremos enfocar a través del miedo porque muchos de los debates muchas a las propuestas no tienen que ver tanto con ideas concretas para solucionar nuestros problemas sino con meternos el miedo en el cuerpo el PP tiene miedo por ejemplo un resultado catastrófico que lleve a la organización a la bancarrota Unidas Podemos tiene miedo la enésima crisis interna ciudadanos tiene miedo a ser tercera incluso cuarta fuerza después de haber tocado el gobierno con la punta de los dedos el PSOE tiene miedo a no conseguir gobernar todos tienen miedo a algo es verdad es politóloga es editora de Politico una investigadora en la Universidad Autónoma de Barcelona experta en los contextos que condicionan los comportamientos y las opiniones políticas Berta muy buenos días

Voz 11 10:24 veas no hemos dicho quien tiene miedo Vox bueno Vox Vox supongo que que ahora mismo tiene miedo a no entrar con suficientemente fuerza como para mantener la influencia mediática que está teniendo aparte de evidentemente

Voz 12 10:40 pues a a que

Voz 11 10:42 el discurso que desfasado no no se habría que preguntarles pero seguro seguro que tienen sus sus propias medias lo que pasa es que es verdad que si el miedo es en parte lo que cambio de hoy en parte las probabilidades de que pase pues seguramente ahora mismo box descuenta bastan de los escenarios más terroríficos para ellos mientras que los otros partidos al menos los medios has mencionado enormes pueden acabar descartar no

Voz 1995 11:06 como tiene que ser un buen discurso del miedo para que sea eficaz

Voz 1933 11:09 bueno para empezar y lo más importante es que tiene

Voz 11 11:12 qué tiene que apelar a algo que en tranquiliza a los ciudadanos y intentas hacer un discurso del miedo sobre algo que a los ciudadanos no les genera ningún tipo de ansiedad seguramente no no resuene viene no Hinault Innova Pelé vivían con lo cual lo más importantes eso encontrar algo que en el consciente y el inconsciente de los ciudadanos genera una intranquilidad que se puede inmovilizar explicando que efectivamente es un miedo fundado efectivamente hay motivos para la preocupación y reforzando no está esta tendencia

Voz 1995 11:44 si yo hago caso los discursos Berta vivimos en un sitio uf esto es un caos que estamos al borde del caos la inseguridad en las calles asesinos sueltos de la ruptura a los pero luego salgo a la calle y ideó otra cosa distinta gente que va a trabajar como todas las mañanas con esperando al metro aguantando unas obras que nunca terminas como puede ser que esas dos realidades sean compatibles y las dos os acompañen

Voz 11 12:11 no porque al final el el

Voz 7 12:14 el el mono el discurso ponía

Voz 11 12:16 ético y el discurso mediático está muy condicionado por por principios que hacen que el que la normalidad pues no sea noticia no pocas veces pues empezamos a hablar de cómo no ha pasado nada en una comunidad de vecinos con lo cual entran sobretodo en ese espacio las las cosas que son preocupantes en nuestro día a día no no acaba de ser así pero pero en el discurso y en lo que hablamos pues pocas pocas veces hablamos de la nada y eso es verdad que hay algunos estudios que que han encontrado quiso genera una especie de Sisa del distanciamiento entre las dos realidades que hacen que que algunos ciudadanos perciban una realidad que está muy alejada de su día a día simplemente porque es la que entienden que les llega desde los medios y es lo que entienden que es una es la realidad que debe ser de otros aunque aunque ellos no lo encuentre no

Voz 1995 13:04 es curioso esto es un esto es muy difícil es el de hemos llamado porque por ejemplo entre ellos si acusan de tener miedo

Voz 1933 13:11 los debates y cómo se esconde Sánchez es muy significativo porque tiene miedo a los españoles

Voz 0481 13:17 porque tienen hijos míos aquí una y otra vez generando se intranquilidad que algunos tratan de frenar precisamente con todo lo contrario cuando dije no fue no cuando dices bueno le digo a los líderes independentistas que nunca significa nunca

Voz 13 13:37 no parecen aquí miedos culturales

Voz 1995 13:41 yo mismo como hablábamos antes lo que se busca con eso tan

Voz 1933 13:43 insisto romper la base de la igualdad la base de la igualdad que nosotros tenemos que defender

Voz 1995 13:50 Granma esa no se llamada Vita dura progre

Voz 5 13:56 no nos equivoquemos sólo son la vanguardia sólo son la banda de la porra de la dictadura progre

Voz 0481 14:02 que disimula que domina los medios de comunicación atadura peores

Voz 1995 14:06 vamos que tenemos miedos que no tenían nuestros padres

Voz 11 14:10 sí efectivamente porque el el mundo ha cambiado idea ha generado nuevas amenazas y además la solución algunas de las antiguas entonces hay un todo en seguido de de de miedo dos nuevos que tienen que ver con la globalización el los cambios culturales que están viviendo muchos países con la entrada de de gente de otros con otras culturas pero también pues lo la diversificación propia no cosa no hace falta que que la que la amenaza cultural venga de fuera a veces puede ser de que

Voz 1995 14:41 ha cambiado

Voz 11 14:43 IS también ha provocado cambios en el en el mercado laboral no la la autorización que antes hablar por lo tanto pues evidentemente el miedo pasa a ser otro no antes hace veinte años muy poca gente hubiera tenido bueno venta a lo mejor sí pero cincuenta años nadie tenía miedo a que su empresa sedes la cara Izar hay de golpeo pues empieza a ser un miedo el mundo va cambiando y con él las amenazas que perciben

Voz 1995 15:07 bueno pero por ejemplo y tome la prensa británica también llega a la española se recoge las ochocientas veinte detenciones que ha habido Londres detenciones de activistas que llevaban casi una semana paralizando algunos centros neurálgicos

Voz 12 15:20 de la ciudad el miedo a

Voz 1995 15:23 a cambio climático Saeco reales tangible y está encima de la palestra y asustar a todo el planeta sin embargo no se utilicen en campaña que es un miedo muy muy evidente si aquí no lo utilizamos

Voz 11 15:35 sí pues ya no

Voz 15 15:37 el miedo es algo yo creo que una vez se abre la puerta al miedo el miedo es como cáncer en pie son pequeños que el cuerpo existente absolutamente todo y afecta a los órganos vitales creo que es el el problema de mí lo también no es sólo tienen miedo una cosa con quede que pues el medio ambiente pero es que el miedo llega a todas partes hermano entonces vivimos en un terror no puedes en bueno obviamente para nadie pero

Voz 1995 16:02 ese miedo porque no lo utiliza en Berta

Voz 11 16:05 bueno porque entiendo que uno no no acaban de cuadrar bien con los proyectos que existen y segundo porque creo que es un miedo que aún no acaba de de de apelar bien a miedos que tengamos los ciudadanos muy muy muy presentes no hay hay que trabajar seguramente en en crear una especie de ansiedad por decirlo de alguna manera de de de que esto es efectivamente una cosa que es probable que pase que que sería es astros a creo que que aún no está muy en el de la población y por lo tanto aún no no no la acaban de movilizar a parte de que efectivamente seguramente

Voz 1995 16:39 Stalin casas verde a Barrett politóloga e investigadora de la Universidad Autónoma en Barcelona gracias por compartir nuestros miedos

Voz 11 16:47 a vosotros un placer bueno miedo

Voz 1995 16:50 podemos hablar con alguien que se empeña en Peña intenta quienes pasen cosas buenas es psiquiatra y esta autora de cómo hacer que te pasen cosas buenas mareas rojas Estapé muy buenos días buenos días es no tener miedo es normal

Voz 16 17:04 es bueno es fundamental hemos llegado aquí nuestro siglo XIX esta campaña

Voz 1995 17:08 así es bueno

Voz 16 17:13 el miedo está en una zona del cerebro se regula más o menos en los estudios habla mucho de la amígdala cerebral amígdala se llama esta manera porque tienen la forma de una almendra y es la que regula nuestros miedos se ha visto estudios en personas que no tiene amígdala que se les ha operado que han nacido ahí hay casos en la ciencia muy interesantes sin amígdala hay gente que no siente miedo de que tú le pones delante una película de terror que le pones de cosas extremadamente aterra antes y esa persona es incapaz de sentir miedo no le afecta es decir la amígdala nos ayuda a ser personas sensatas y prudentes en la vida lo que pasa es cuando el miedo te paraliza cuando el miedo pasa a tomar el mando de tu cerebro y eso lo que sucede es que el miedo es una emoción aquí el votante usando de política el votante tiene que decidir entre la emoción a la razón

Voz 1995 17:58 pero voy a utilizar el mismo ejemplo que te has utilizado con el de la peli EMI de mucha gente a la que le gusta ver películas de miedo

Voz 16 18:02 bueno Alfred Hitchcock lo hablaba lo tiene muy descrito el tenía miedo era una fobia a la policía él lo tenía entonces él sabe muchísimo sobre la vida función de su infancia críticamente y entonces él hablaba de lo que se llama el miedo controlado que su miedo que cuando tú es una película de cine pagas a mí me impresiona porque yo no dos pelis de miedo pero que la gente paga por ir a una película de miedo está viendo pero las neuronas y las neuronas espejo que son las que hacen que tú si tú ves un partido fútbol tú te puedes venir arriba bajo sudar gritar pero tú eres consciente de que tú no estás dentro del campo y no eres tú el jugador no a pesar de que lo vivas el miedo controlado hace que mientras estorben viéndola la película tú sabes que unos minutos más tarde tubos está tomando un café o un vino con unos amigos fuera es decir que eso no forma parte de tu vida y eso genera un cierto disfrute

Voz 7 18:47 claro pero eso la película de las selecciones continúa el lunes no cabe la selección una serie de televisión no pero esto es que esto no

Voz 16 18:55 sonido controlado porque el problema es que tenemos que te aquellos cosas claras el noventa por ciento de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden porque nuestro cuerpo y nuestra mente lo viven como si fuera real porque mi mente y mi cuerpo no distinguen lo que real de lo que es imaginario ante una amenaza física real Antúnez me Naza imaginario es decir eh nos vamos a convertir en Venezuela viene la extrema derecha e España se rompe o esa es la imaginación de eso o la realidad da igual porque nuestro cerebro está viviendo como una situación y entonces la amígdala y activa sea activa al famoso cortisol de que ya hemos hablado aquí varias veces que es la hormona que se pone en marcha ante los estados de estrés ansiedad de supervivencia y aquí lo que estamos es apelando el instinto de supervivencia que es el instinto más primario el ser humano citizen España se rompe y te dicen esto se va a convertir en una dictadura ese va a convertir en un Estado el bienestar no vamos a tener pensiones eh tú tienes un miedo atroz y cada persona tiene un sistema de creencias que tiene que ver con su biografía sus Trauma su ideología sus sus ideologías

Voz 1995 19:59 tiene que ver con el cortisol que es la hormona que generan estrés no confundir con lo que da corte corteinglés cuando llega

Voz 16 20:04 los corticoides

Voz 7 20:06 mucha gente que me confunde entre ellos mi madre

Voz 1995 20:10 vamos a hacer una pausa en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido miedo a las arañas a las alturas la muerte miedo me daba miedo a perder el empleo miedo a que te en casa miedo a que te quiten la casa miedo que se te caigan pelo miedo a que gane las elecciones los otros como la canción no miedo tengo mi María Rojas está ves nuestra psiquiatra de cabecera como esta te damos vamos a empezar la semana Marín que pase mi mi cerebro cuando tengo novia

Voz 16 20:44 primero que tenemos que saber es que ante una situación de estrés obvia amenaza a través del hipotálamo semana una señal a las glándulas renales y sale la famosa hormona que es el cortisol que es la hormona que se pone en marcha en los momentos de estrés de supervivencia que es bueno que esto suceda porque eso genera junto con la adrenalina que yo pueda salir corriendo luchar esto es muy primitivo si a mí me parece un fuego

Voz 1995 21:05 esto es muy primitivos un grandísimo es la gran definición de la campaña electoral

Voz 16 21:10 totalmente de acuerdo si tú ves la

Voz 1995 21:13 es muy primitivo esto es esto es a usó toda la vida

Voz 16 21:15 esto no es nuevo esto es una entonces si tú es le el fuego de Damme pues tú corriendo que hace si estás ahí sales corriendo domingo momento te quedas mirando las llamas para ese divertimento sino que tu organismo lo que necesita es salir corriendo pone en marcha ese cortisol que sucede pero perdóname

Voz 1995 21:31 es mencionaba no te da esto no es pasado todas la semana pasada ver arder saca provoca una Sevilla emociones que no provoca arder un edificio cualquiera por más que en ocasiones no pasó hace algunos años en donde la tragedia personal es mucho mayor la de las consecuencias son tremendas

Voz 16 21:47 pero yo creo que por lo que no todas significa fallo creo que es el alma de Europa creo que tiene como algunos símbolos ya para los cristianos muchísimo más es un lugar luego yo creo que hubo muchísima gente primer asunto que pensó que podía ser provocado cuando tú piensas que eso puede ser provocado hubo miedo no creo que la reacción hubiera sido igual si sabes que es provocado IMAS por otro movimiento religioso que va en contra que sí es algo que es fortuito y lo segundo fue se rompe algo de Europa realmente algo de nuestra esencia europea de nuestra cultura para los que no tienen creencias religiosas es algo turístico yo creo que si hubiera sido la tu Efeel que es algo también no hubiera significado lo mismo hubiera sido terrible las imágenes dramáticas

Voz 1995 22:28 un término que que estén esta gama ya que son los símbolos

Voz 16 22:31 bueno es que creo que cada vez la gente tiene que tomar la la gente porque el símbolo activo una emoción estamos hablando de que votamos por emociones no por razón es decir al final en el último minuto tuvo tres por lo que emocionalmente te hace sentir confiado y eso es una emoción Itu no votas por lo que reflexiones el miedo qué te otro quiero yo decir Tommy el miedo bloquea la capacidad de razonar esto es lo más importante siguiera te digo hoy Toni por cierto que acabó enterar de tus hijos hay una amenaza de bomba luego te voy por cierto qué opinas de lo que ha sucedido en Sri Lanka tú me me da igual es incapaz porque porque cuando yo te pongo en estado de alerta de miedo tú eres incapaz de razonar porque la corteza prefrontal zona de razonamiento empieza a baja el flujo de sangre flujos sangre a las zonas que mi permiten luchar o huir es decir salir corriendo a que irte a tu casa a llamar por teléfono a tu mujer

Voz 1995 23:18 esas eso justificaría esa esa constante amenaza del miedo y el miedo porque él mide interrumpe nuestro proceso

Voz 16 23:26 de razonar de racionamiento

Voz 15 23:27 María tiene sentido que hacer una pregunta este un poco de cajón muy de tú déjame en el fondo el miedo todos los distintos miedos es el mismo miedo El miedo a la muerte

Voz 16 23:39 bueno yo te diría que es el miedo a la muerte el miedo al volverse loco yen miedo a perder el control son los tres grandes miedos de la ansiedad luego hay más pero los tres grandes miedos cuando la ansiedad se vuelve en un círculo vicioso porque el problema no está sumido en un momento dado sino cuando tú te pasas todo el día activando el cortisol por miedo entonces yo lo llamo en el libro en cómo hacer que te pasen cosas las lo llamó la intoxicación por cortisol que es decir estas es todo el rato si me echan del trabajo me me pasa algo Easy todo es de que ese cortisol que es cíclico que es en el pico más alto a las ocho de la mañana tiene que ser bajo por la noche para poder dormir lo empieza a segregar a todas horas y entonces me empiezo a enfermar tú decías antes el miedo constante me enferma efectivamente sabemos hoy en día que se va produciendo tal cambio en el organismo que me que me inflamó empiezo con cuadros de gastritis gastroenteritis amigdalitis pero a nivel cognitivo primero empiezo con irritabilidad respondo todo como al humor lo segundo que empiezo es con fallos de concentración corteza prefrontal no le llega el riego de sangre fallos de memoria la gente que vive comido tiene el hipocampo que es la zona del aprendizaje de la memoria más chiquitinas el grosor de la corteza prefrontal más fino y luego empiezo con tristeza muchos estados depresivos provienen de vivir alerta PRI de provienen de vivir en mi por con miedo durante mucho tiempo

Voz 1995 24:56 vaya ahí en España Marianne tenemos un altísimo consumo de psicofármacos somos líderes en consumo de somníferos consumo de antidepresivos y sin embargo somos un país con niveles más que razonables de de seguridad con un estado de bienestar más que razonable con fuertes lazos familiares Nos hemos convertido en país miedos

Voz 16 25:16 la mente vengo de estar toda la semana santa en Vietnam país que lógicamente es un país pobre con una renta per capita en poco más de mil dólares contaba yo una a una guía que con la que estuvimos hablando un rato que yo era psiquiatra y me dice usted que se dedica pero explicaba yo lo que no psiquiatra dice aquí no tenemos de eso está dice no no lo no lo necesitamos viven una situación mucho más precaria por qué porque ese miedo tiene que ver cuando tenemos unas expectativas tan altas sobre lo que queremos lograr que cuando esas expectativas tan altas corren el riesgo corremos el riesgo de perderlas automáticamente ese activo al miedo vivos no asocie que tiene unas necesidades cada vez mayores en la crisis económica esto se vio fue brutal en ese momento me acuerdo en el hospital era terrible lo que se veía de consumo de psicofármacos yo creo que aquí sería entonces

Voz 1995 26:02 habilidad en un país como el nuestro tener una clase política inoculando unos todavía más miedos de los que ya está en los que ya tenemos

Voz 16 26:08 entonces hecho antes una cosa que para mí es básica todo el día no están hablando en miedo pero salimos a la calle tenemos la sensación de que en la calle nos vamos a encontrar gente disparando con armas y tanques y la gente va por la calle al metro tiene la obra se mete en una tienda se compra un libro es decir parece que todo va a ser terrible y luego sales a la calle no están terrible el ambiente por el momento no está tan crispado que buscamos es votar con esa emoción que yo decía que no sin funda confianza y optimismo cuál es la hormona que desactiva la amígdala la oxitocina hormona del amor de la confianza la hormona del parto de la lactancia sí que sabemos que tiene que ver para que os hagáis una idea y un estudio en el cual a la gente se le hizo inhalar oxitocina gente que iba a invertir dinero invirtieron el doble los que habían inhalado la oxitocina porque es una de la conciencia y desactiva es amígdala esa zona del miedo entonces lo que eso es la confianza sí sí

Voz 1995 27:00 es un modelo se ganaron tela ganaron

Voz 16 27:03 sí sí sí sí totalmente es que todo bien y salió en la revista Nature el estudio publicado el saque tiene un estudio muy respaldado por la comunidad científica pero antes escuchaban no sea cual de los políticos que decía queremos llegar dar bienestar tranquilidad confianza ante esto qué terrible que puede suceder no en ese mensaje es el que desbloquea la amígdala pero lo lo malo es que esto que estamos hablando del miedo a sucedió a lo largo de la historia os a Hitler llega por el miedo al comunismo el Brexit la votación fue la inmigración masiva que que era una imagen que teníamos de una inmigración descontrolada y el inglés que vota que bueno hay un gran arrepentimiento de parte de la población que votó y en la época de Paul sexto se seguía a lo largo de la historia los conceptos por ejemplo que leí hace poco que en la campaña de Bush usó constantemente el concepto calentamiento global calentamiento global fue tan terrible el mio que provocó la gente que tú qué cambiarlo por cambio climático porque la palabra calentamiento global había generó demasiado miedo la acción entonces ahí des las palabras activan y nuestro cerebro según nuestros circuitos y sistemas de creencias una alerta que nos da pánico

Voz 1995 28:05 María Rojas esta vez psiquiatra autora de cómo hacer que te pasen cosas buenas sin poder que viene van a pasar cosas buenas esperemos que estas mucha gente ya vamos al domingo ya esta semana lo de hoy lo de mañana sí ya estaría quieren directamente ir a votar pero bueno vamos a ver que que eso que ocurre Marian siempre es un placer muchísimos hacían has has próxima seguimos para invitarme