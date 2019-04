Miki: "El año pasado vi en casa Eurovisión comiendo pizza... Ni de coña podía imaginar que algún día estaría allí"

Voz 1995 00:00 como te lo cuento también Ucrania ha ganado un cómico con el setenta y ocho por ciento de los votos poco me parece iba a saber tú te vas a enterar si aquí se presentasen Nuestros cuerpos especiales el tándem electoral perfecto

Voz 0460 00:37 son los cuerpos especiales Dani Mateo candidato a todo lo que ha entrado a todo a todo incluso a la ponía Canales Toño al por candidato al afonía candidato a la a la vida Iñaki vida Iñaki Urrutia que cabe muy buenos días mira yo te iba he hecho un hecho un ahí como si ganaba el apoyo de Eurovisión hombre hago un vale Manel Manel Manel Manel abajo digo oye que yo pero lleva a proponer que como siempre el el el listo se que está por debajo el segundo el tercero entonces yo propongo quería ser yo presidente y que Dani que es el celebro de esta de este dúo si se que llevasen todo hotelero Santos pero viendo el pollo ya ya estoy que usan para hombre araña

Voz 1995 01:24 celebro la idea pues otros podríais alguno de vuestros colegas de guerra como presidente después de ese ejemplo en Ucrania votaría a JJ Vaquero a Rovira como presidente

Voz 0460 01:35 yo a Pepe Viyuela así hombre sintió cabal que cada vez que hay un problema porque es Canal pero también porque cada vez que hay un problema podría saliendo de prensa decía el joven macho es verdad que al final es lo que explica es lo que hacen los políticos cara a menores lo que hacía te desde Tito gordito ha sido cortitas sino Hatcher gordito eso es pues en plena forma donde donde ha estado tanto tiempo para el gremio no lo imagina es que cuando te lo cómico este punto Saleh marido no era también también estamos estamos llegando muy fuerte con mucha energía donde estaban y bueno es que esto es muy interesante te lo voy a contar yo estaba en un crucero está en un cruce amigos yo estaba escuchando toda esta hora anterior que habéis hecho buenísima por cierto ha hablado Mariano Rojas una forma extraordinaria pero se ha olvidado de de contar que aquí ya tenemos un remedio para el nuestro para vencer el miedo es el gran enemigo el miedo mucho

Voz 1995 02:35 sí

Voz 0460 02:37 cola de toda la vida de Dios y os voy a contar porque en ese crucero amén una cosa yo me otro crucero el año de la bandera gustan como lo hace cualquiera no lo hace cualquiera yo me he ido de crucero se refiere había gente de la bandera creía que yo me he ido a un crucero que allí había gente de todas las sensibilidades pero más de las otras verdad bueno vale voy a dejar en que había de todas las sensibilidades entonces vi unas miradas porque era una sala era escapar de nada tú estás ha dimitido pero os digo una cosa todo esto os digo una cosa todo es atrapados en alta mar había un tablón había un día salvavidas para todos había toda la noche italiana había todo todo lo que os podéis imaginar un crucero estaba pero evidentemente gente de muchas sensibilidades políticas distintas que nos mirábamos con recelo al principio este quién será este quién será este porque está así la calle no pero oye fue abrir la barra libre cojo nudo tú nos hicimos todos muy abraza bailando oye madre mía yo que pensaba que tu la gilipollas y yo que pensaba que tú también tal Auxerre final une el crucero une eso sí tiene daños colaterales es que el alcohol amigos también el mal consejero cuando te quita demasiado el miedo porque yo me subí a un karaoke bien a cambiar y ha venido muy arriba aplaudido por mis amigos venga sube que tú lo haces muy bien y resulta que era un cásting de la voz del crucero o qué bien cuenta que como cada escena

Voz 1995 04:16 que dentro tenía un concurso de la voz

Voz 0460 04:18 la voz la voz del programa organizada el concurso entonces yo canté la casi todo perdido pero que me caía me cuando acabo me dicen muy bien te has clasificado para que medite mañana a las diez ensayo con la orquesta ya me veis saca a las diez de la mañana del día siguiente cantando pero no sólo eso sino que tengo que comunicar y con esto ya tierno que gane el concurso Thomas Campbell entonces si llegas a una final con coches con todo un buen consejo que darle nuestro invitado eh qué es lo que beba todo lo que pudo pero que esa no es la idea hasta el punto de que ya tengas voz karaoke sabes cuando esa copa que te deja ya la voz karaoke

Voz 1995 05:05 no Nicky Núñez muy buenos días cómo estáis donde viste el festival de Eurovisión del año pasado

Voz 2 05:11 eh en mi casa en el sofá de mi casa con mi familia

Voz 1995 05:15 también la pizza es muy importante misión España entera se debate pedir para eso me da pero cuando esa tienen seguro que no pincha Campiña no no no no no qué es lo que ha sido una vez mientras tú estabas el año pasado en tu casa con tu familia comiendo no sabemos que digas tiene el momento pensar

Voz 2 05:41 el año que viene Gran Premio no no que va ni de coña en la vida me hubiese imaginado que yo iba a ser una de las personas que estado ahí es que lo veía como algo súper lejano sea súper en no sé cómo que no lo podía alcanzar ningún momento yo

Voz 1995 05:55 sí porque tú te presentas te Cantín y antes y todo eso qué idea tenía Eurovisión

Voz 2 06:02 pues simplemente que era como pues eso una una competición donde ese se metía en diferentes países y cantaban las canciones que que representaban a su país y luego pues ganaba o no

Voz 0460 06:13 Nos humillaron dicho todo Miki ellos están humillando desde hace años y seguimos mandando nuestros mejores hombres Amorín en el barro de ese compuso cuando ganó un karaoke mucho mejor ahí se nos trata bien tres españoles finalistas del concurso de la voz cuántos en Eurovisión ninguno no hay más preguntas señoría

Voz 1995 06:36 no pero caso tú sabes que te va a cambiar la vida sería para vino para mal se parabienes para bien pero tu vida ya va a estar relacionado dentro de veinte años tú estarás en un crucero de la ira

Voz 0460 06:52 tú no eres Miguel Dolores amigo del de la bandera localizar vida

Voz 2 06:59 cambiar sí sí de hecho está cambiando sea para bien para bien sobre todo de puertas para afuera lo digo porque yo sigo yendo con la misma gente sigue haciéndose más cosas pero añadimos pues eso ensayos Eurovisión viaje Si promo

Voz 1995 07:15 como la parte ahí claro pero tú todo este tiempo nosotros lo disfrutamos lo vemos en chino para verlo siempre tú estás trabajando en un embolado que poca gente imagina lo que supone lo que lleva a alrededor lo que mueve Eurovisión mucho

Voz 2 07:32 la gente imaginas realmente la dimensión eso sí sí osea hasta que no estás dentro no sabes de qué va la cosa porque es que es es es muy grande cada pequeño detalle necesita días de ensayo es bueno

Voz 1995 07:45 en sólo unos días en muy pocos días Miki Núñez ese Miki que veía el festival de Eurovisión ante la tele cuando unos extras el año pasado

Voz 0460 07:53 se subirá a ese extra

Voz 4 07:59 porque te ven de depende porque te obra de Pierre de camino de Vigo hay otras porque tu mente en forma qué

Voz 0460 08:24 de subida a un avión unos días viajará hasta Israel que también hay polémica en el mismo escenario que que Madonna paga cobra lo de Madonna en el doble puesto que si además ya no nos pagan lo que a Madonna

Voz 1995 08:40 es que no sé como mánager es presión doscientos millones de los unas siete millones mete en España podrán ver la actuación el próximo dieciocho de mayo cuando en ese escenario el de allí llegue tu momento hasta entonces es una largo largo largo largo camino de todo lo que estás viviendo estos estos meses que es lo que más que es lo que más te gusta

Voz 2 09:00 me está usando muchísimo conocer a los candidatos yo las candidatas de los otros países como Super sea es como que tiene la misma visión de la música que yo pero son de países de fuera cantan en su idioma o en inglés entonces y ese explican cosas que hacen allí cómo han ido hasta la preselección cómo ha sido todo su trayecto que han hecho antes es como que te sientes muy muy unido porque es vamos a lo mismo sea de hecho vamos lo mismo pero venimos de diferentes caminos como

Voz 1995 09:29 además estas semanas que se organiza a lo que llamaban prepara sí que es la fiesta antes evasión

Voz 0460 09:33 tres partos teniendo en cuenta con buenos en Eurovisión preparar habla desde la autosuficiencia ganó el apoyo real como compañero no ganaron concurso compatriotas es que hay que empezar a presionarles qué es esto de humillarnos tanto un año y otro y otro y otro estamos demandando la cremita que tenemos aquí y nos la devuelven con una cara triste esta gente yo un restaurante que me trata así no vuelvo estamos yendo si vuelve a veces también tiene un río donde se los comen los cocodrilos

Voz 1995 10:08 Miki Núñez va a ser nuestra representante en Eurovisión en apenas unas semanas hacemos una pequeña pausa y seguimos Hoy por hoy

Voz 5 10:17 con Toni Garrido

Voz 1995 10:21 Miguel Núñez está tan sólo unas semanas de convertirse durante tres minutos lo que es la canción en el centro de las miradas de todo un continente pero digo más de todo el planeta el próximo dieciocho de mayo que es mi cumpleaños

Voz 0460 10:38 eso es lo que debería porque tener que es que un detalle podrías tener que esto quieres que nada ya bastante bien de tu concierto lo va a tener que ensayar verás

Voz 1995 10:49 próximo dieciocho de mayo representará a nuestro país en el festival de Eurovisión y pase lo que pase me volver convertido en parte de la historia de la música popular de España

Voz 5 11:01 convertiría para que tú llegues allí

Voz 0460 11:05 sabes Television no

Voz 5 11:09 donde los a Dani Mateo ahora Roig que vivía con intensidad y le pedimos que nos hicieron una versión de la venda ahí

Voz 1995 11:20 está bueno SGAE

Voz 5 11:24 sí

Voz 1995 11:25 tras es que sabes más de canto de baile o de geopolítica intento que decanta qué es lo que hago es es que la geopolítica ya sí lo ir mucho en el resultado tuvo es cantar muy bien pero como Portugal unos de los doce puntos estás

Voz 0460 11:42 no no lo va a nadar como que era una manada no perdona que no quiero ser el típico abuelo pensar que que hay que empezar a presionarle que empezara a morderle los tobillos hasta gente cuánto hace que no gana ambos cincuenta años te parece democrática pues cuarenta años tratando Nos fatal Ji seguimos yendo detalle un por favor un un grupo A

Voz 1995 12:05 el segundo puesto vale tienes claro los repasaremos ya claros favoritos sin ya uno yo eso conoces bien que es el holandés sin Duncan Duncan este año Funcas fiesta te año saben ustedes

Voz 0460 12:22 es que tiene un nombre guay hijo de es que Duncan solas

Voz 1995 12:25 te encare

Voz 0460 12:29 dejarme este año la adicción de este cantante de la banda la pegatina grupo que lleva girando en más de treinta de países muchos años pues una así

Voz 1995 12:45 tiene un estilo muy concreto y una es una apuesta arriesgada pero es consciente que la apuesta no es la tradicional no es la el bala Don clásico de Eurovisión con la canción melosa indagación tecno conviene subidón al final es una apuesta arriesgada AM

Voz 2 13:01 encanta sea a mí que que que vayamos con la canción que yo hubiese bailado en en la fiesta mayor de mi pueblo por ejemplo o que escucharía en casa porque a mí sea aunque no sea la pegatina quién ha hecho la canción que Adrià Salas que es su cantante

Voz 1995 13:16 el rollo es parecido entonces vamos yo estoy encantado de la vida pues si te gustó la versión de The piano hemos encontrado que esas meses claro desde que esa canción se sale y se elige como nuestra canción candidata representarnos en Eurovisión una muchas versiones

Voz 0460 13:32 una en ukelele

Voz 6 13:34 tú tu gira acústica un trío de la República Checa

Voz 1995 13:41 qué les falta una dosis de plasma sanguíneo

Voz 0460 13:43 eh

Voz 7 13:47 os quién bajo acciones a dos voces

Voz 8 13:53 la venda

Voz 0460 13:56 Luis una versión en catalán cantada por un alemán

Voz 9 14:08 eh eh pues yo creo que la que mejor funciona

Voz 10 14:18 este serán Black black de la venda

Voz 1995 14:27 un consejo que te lo que tienes que hacer es yo que tú lo que todo el mundo daba consejos sí pero yo os agradezco porque la gente que me da consejos sabe de qué habla

Voz 0460 14:39 no es fácil dar consejos yo te da caché para mí siempre lo verla todos sabemos bien no debe nunca daneses por ejemplo es un consejo cada una en fin Emilio así porque es está

Voz 1995 14:58 esta canción

Voz 11 15:01 en seis

Voz 1995 15:06 año mil novecientos setenta y quiero hace cuarenta y dos años a otro ni a Eurovisión Micky y los Tonys estamos aviva circunstancias éstas Miki muy buenos días

Voz 12 15:20 oye muy buenos días estoy encantado de verdad

Voz 1995 15:22 un placer saludarte tuvo el verías a Eurovisión este no va a pasar no pero sí el Mickey de ahora por lo que sea no hay lesión esté dispuesto a volver el dieciocho de mayor división

Voz 12 15:36 hombre yo he vivido tres años pero bueno no no no déjate que vaya a Mickey que lo hace fantásticamente bien

Voz 1995 15:44 yo no sé si os conocéis Miki te presento a Mickey a la qué tal

Voz 12 15:47 qué pasa mucho a mi tocayo ya somos como hermanos

Voz 2 15:52 oye que además ido viendo algunos mensajes algunos vídeos que me has enviado a otros sitios y tal y te lo agradezco muchísimo porque es verdad que que tener a alguien así

Voz 13 16:03 y cómo ayudarme

Voz 12 16:05 viene bien de la venta es un tema super comercial este lo cantas perfectamente densa está hecho para tu tesitura lo defiende es muy bien y desde luego él los parkour los la gente de los skaters la pegatina unos maravilloso me estáis convenciendo saque y yo creo que el día dieciocho unos más a dar una sorpresa pero muy muy muy agradable

Voz 1995 16:30 Miki hace dos años tú quedaste Miki en novena posición de que el festival

Voz 0460 16:36 es que

Voz 13 16:37 yo me quedé en el yo no voy Vinci

Voz 0460 16:40 has te lo miro pero pero bueno escucha yo creo

Voz 12 16:42 que este año va hay más países que cuando yo iba yo en cuando yo iba dan veinte is se hizo la apertura a los países del Este justo el día en el año en el que fui yo pero este yo creo que este año es de no vamos yo voy a apretar todo lo que pueda desde aquí de amar te voy a decir una cosa querido tocayo de nombre que en en Israel el nombre Mickey es muy muy querido muy respetado acuérdate que en Israel hubo un tal Miqui ver que fue un jugadorazo de baloncesto irse le quiero montón pues mira

Voz 0460 17:19 hemos tenido hombre tiremos pues sí o sí

Voz 1995 17:21 es decir eso no estaría no estaría nada mal cuál sería Eurodisney pues cuál sería el Consejo Miki después de cuarenta y dos años

Voz 12 17:31 nada está todo dicho ya el consejo es lo que le cuento que que es que me encanta verle una camiseta con ese look de jóvenes yo siempre preocupado por miel opas Mis corbatas y mis lazos y encantadora a la imagen encantadora IS escúchame una cosa Miki eh he analizado tu tema a fondo desde el minuto dos mi lucha desde el minuto uno cincuenta y nueve hasta el final este tienes un ERE que ERE que ERE que cuesta un poquito que tiene un poquito de melodía así como una pude tienen un ambiente muy especial mira ese es el momento tío llevan dos minutos en el escenario amarras y el ERE que ERE hay que tú

Voz 14 18:18 las como te vas como una moto hacia arriba y como está muy de moda ahora el voto indeciso pues el voto indeciso y te lleva como dices tú a liarla cambiarla

Voz 1995 18:28 los octavos Miki con esa consejo nos quedamos sin y lo bueno que por cierto acaba de publicar Un fantástico disco titulado desmontando a Miki muchísimas gracias por atendernos hayan

Voz 0460 18:36 un abrazo una Martín mucha suerte

Voz 12 18:39 Miki Oca año mucha

Voz 0460 18:41 gracias venga según las apuestas veterano superviviente es la planta arcade de Duncan Lorens que representa hola vivo

Voz 9 18:55 esto es un poquito escondido

Voz 0460 18:58 otro está dando hace bien pues ha ganado el representante ruso Sergei las las sales se diferencian también el suizo el Luca Hani con nombres inventados dos tres que no chicos

Voz 1995 19:24 está Bilal Hassan y por Francia

Voz 9 19:30 los italianos

Voz 1995 19:32 Ehud con Sony

Voz 15 19:33 sábado visos de nada

Voz 1995 19:40 ustedes que es en España Inglaterra Francia y Alemania país en Israel bellísima eche el Fine Gael no estás tú maleta eran desde de la sabana esto son las que nunca tienen oportunidades llegará son los fundadores Eurovisión que siempre van a estar en la final y hecho están en final el resto de países recogen tirria hacia España que estos no han tenido que pasar por una semifinal pero eliminación tú es que es posible que alguno de esos cinco países

Voz 2 20:08 pues ahí me gusta mucho una canción de España la venda

Voz 0460 20:13 no no no sé es que no tengo ni idea yo

Voz 2 20:17 sí la verdad que este año por ejemplo de Michael Rice la de Inglaterra que es vivir ordenadas en me gusta mucho y creo que ahora esta mañana he leído que está empezando a subir en las casas de apuestas

Voz 0460 20:28 esos son los pedales

Voz 2 20:30 a nosotros sí

Voz 0460 20:33 la biografía de la hombre Caballero divierta nas

Voz 1995 20:37 en el en el festival de Eurovisión porque saben que hay un parón a todos los participantes después vienen las vamos a votar votamos todas en ese en Insein Ter paso intermedio va a salir Madonna

Voz 16 20:49 ya no sé cómo va a ser eso sea no sé si nos van a dejar conocer la ni nada pero vamos con con tocar en el mismo escenario que ella yo creo que ya me llevo a casa

Voz 1995 20:59 bueno está Miki Iñaki está muy profesionales

Voz 0460 21:02 la tele veo sacamos nada es una crítica a Duncan con ese nombre Patxi Pay Duncan no me vais os es que de Mickey no no te vienes abajo lo segundo no es verdad que yo te voy a hacer algo Mickey no espera espera vamos a hacer una pregunta difícil venga claro si hay algún país porque tú ya soy yo todas las canciones

Voz 2 21:24 sí

Voz 0460 21:25 hay algún país que descartamos venga venga venga venga Mickey no quería es una pregunta difícil Miki prevenirlo descartar ningún país por ejemplo en uno un segunda pero no ha mandado en había un Chikilicuatre de eso es lo hacemos todo hace España una leche sí que no es enviar una gallina o un pavo Bélgica creo que no hay ningún tipo Loring estos vayan así maquillados sí

Voz 2 21:54 este año hay eh

Voz 0460 21:57 en Islandia Irlanda Islandia no Menorca hoy no hombre Iñaqui no

Voz 2 22:03 pero los Atari de Islandia van así como vestidos con con látex y demás

Voz 0460 22:09 te lo planteaste en algún momento la si yo era el principal cola en la boca y tal la gente no entiende nada y Madonna queriendo te pellizcar el próximo dieciocho de mayo

Voz 1995 22:23 es un día buenísimo sabiendo que me gusta mucho el jamón mucho más el próximo dieciocho de mayo Eurovisión con un representante como Mickey con la venda que es este tema

Voz 17 22:35 sí

Voz 1995 22:37 sí aquí dijo el año pasado tuvimos también a a los representantes españoles fue Amaya hay y Alfred les pedimos que se lo pasaran bien porque en el fondo es una fiesta y en el fondo es lo fíjate un concurso de de cantantes solistas que van a un sitio en este en esta ocasión a Tel Aviv que también hay cierta polémica por que el festival se celebren en Israel pero bueno pasarlo bien iba nace se lo pasará a millones y millones de personas para hacerlo pasar bien así que pasa te lo bien mi come descansa duerme Álava además vuelve muy orgulloso de lo que has hecho

Voz 0460 23:10 van sobre maté por delante a todo bueno por Duncan ya a ese Eurovisión