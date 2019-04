Pablo Echenique: "Al PP no le gustó el resultado del sorteo"

no no vengo como todas las demás fuerzas políticas coma nos salió que saliera ahora quieren cambiar la norma pero aunque hasta esto es natural habitual ya sabemos que portero cooperar pues a sus casos de corrupción con gente en la cárcel por haber robado pues no hacen partido extienda a respetar las normas

Voz 1662

01:28

no no no lo planteó la televisión por satélite sortear pues tanto dos puestos en Katherine como la orden de de dos minutos como el orden de los bloques instó a las fuerzas políticas que estábamos aquí pues estamos participar entonces no veo es verdad que en ese debate nosotros el PSOE y el PP pues algunas cosas que pensábamos que se podían hacer de otra manera estábamos pero al final acuerdo sorteo se llevó a cabo tanto daños mayores psicólogo participó ha tenido algún problema de seguridad han llegado a participar feo en aquella canción creo que cuidan de que lo que ocurre es que no juegos ese dado nosotros tan nosotros tampoco tampoco el sorteo no ha favorecido especialmente pero hombre cuando uno participa de una manera muy fallón debate a voluntariamente pues acepta el resultado neto asustado de sorteo es uno de los más pues no parece no parece muy sensato